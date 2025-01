Jak czytać książki Five Nights at Freddy’s w odpowiedniej kolejności | Speechify (2025)

Książki Five Nights at Freddy’s to udana adaptacja gier wideo na inne medium. Ciesz się słynną serią horrorów w odpowiedniej kolejności czytania.

Five Nights at Freddy’s (FNAF) to popularna franczyza multimedialna stworzona przez Scotta Cawthona. Zaczęła się jako bestsellerowa seria gier horror rozgrywająca się w pizzerii o nazwie Freddy Fazbear’s Pizza, gdzie gracz ma za zadanie monitorować kamery bezpieczeństwa i upewnić się, że wszystko przebiega bez zakłóceń. Gra spotkała się z pozytywnymi recenzjami, stając się wiralową niemal natychmiast po premierze. Jej popularność zaowocowała licznymi spin-offami, serią książek, mnóstwem gadżetów, a teraz powstaje nawet film z Joshem Hutchersonem, Matthew Lillardem i Mary Stuart Masterson w rolach głównych.

Kolejność wydania książek Five Nights at Freddy’s

W głównej serii powieści FNAFwydano trzy książki w latach 2015-2022. Historia śledzi losy Charlie, córki właściciela restauracji, która wraca do niej, aby uczcić rocznicę tragedii opisanej w grze.

Książka 1:The Silver Eyes(2015)

The Silver Eyesto pierwsza książka z serii. Została napisana przez Scotta Cawthona i Kirę Breed-Wrisley i wydana w 2015 roku. Historia koncentruje się na Charlie, córce właściciela restauracji, i jej grupie przyjaciół, którzy przybywają, aby zbadać zrujnowaną restaurację i odkryć prawdę o tragedii, która rozegrała się w grze.

Książka 2:The Twisted Ones(2017)

W sequelu z 2017 roku Charlie stara się iść dalej. Ale coś nie daje jej spokoju, a ciała pojawiają się wszędzie. Czy coś przeoczyła? Czy może dzieje się coś jeszcze bardziej złowrogiego?

Książka 3:The Fourth Closet(2018)

W ostatniej części trylogii śledzimy Johna, jednego z bohaterów poprzednich powieści, który jest teraz nawiedzany przez pozorną śmierć Charlie. Ale ona w końcu się pojawia, a jej historia wprowadza jeszcze więcej chaosu w życie wszystkich.

Kolejność książek Fazbear Frights

Fazbear Frightsto antologia mystery horrorów osadzonych w tym samym uniwersum FNAF co główna trylogia. Seria składa się z siedemnastu książek, a także istnieje adaptacja graficzna.

Nowela 1:Into the Pit(2019)

WFazbear Frights #1, Cawthon splata trzy opowieści z trzech różnych perspektyw, każda bardziej złowroga od poprzedniej. Co je łączy, to jeden centralny temat: najgłębsze, najciemniejsze pragnienia człowieka.

Nowela 2:Fetch(2020)

Pragnienia ustępują miejsca samokontroli w drugim tomie serii. Tym razem główni bohaterowie biorą sprawy w swoje ręce — przynajmniej tak im się wydaje, dopóki horror przekraczający ich najśmielsze wyobrażenia nie pokrzyżuje ich planów.

Nowela 3:1:35 A.M.(2020)

W trzecim tomie tematem jest pozostawienie w tyle w jakikolwiek sposób. Niestety dla bohaterów Cawthona, zło zawsze uderza, gdy jesteśmy na dnie.

Nowela 4:Step Closer(2020)

Kontynuując wątki z trzeciego tomu, Cawthon dalej eksploruje tematy izolacji w czwartej książce. Ponownie, duchy i potwory są zainteresowane samotnymi i odrzuconymi.

Nowela 5:Bunny Call(2020)

Co pojawia się, gdy jesteśmy w ciemnym miejscu? Odpowiedzią jest oczywiście gniew. Jednak bohaterowie piątego tomu odkryją, że sam gniew rodzi wszelkiego rodzaju zło.

Nowela 6:Blackbird(2020)

Szósty tom opowiada o życiu w przeszłości — przeszłości, która może nabrać własnego życia i stać się znacznie gorsza niż teraźniejszość. W rzeczywistości może stać się znacznie gorsza, niż sobie wyobrażałeś.

Nowela 7:The Cliffs(2021)

Niektórych rzeczy uczymy się na własnej skórze. A czasami ta droga jest usiana wszelkiego rodzaju złem i złowrogimi wypadkami. Przynajmniej tak było w przypadku bohaterów siódmej noweli, którzy próbowali walczyć z prześladowaniem i dopasować się do otoczenia.

Nowela 8:Gumdrop Angel(2021)

Tematem ósmego tomu jest pech. Konkretnie, taki pech, który podąża za tobąnieustannie, nie dając ci wytchnienia. No, chyba że wieczny odpoczynek się liczy.

Nowela 9:The Puppet Carver(2021)

Poczucie porażki to wyjątkowo nieprzyjemne doświadczenie, które prowadzi do wszelkiego rodzaju negatywnych skutków. W dziewiątej powieści Cawthon bada poczucie winy bardziej niż cokolwiek innego, i robi to w najbardziej przerażający sposób.

Nowela 10:Friendly Face(2021)

Im szybciej chcemy coś zrobić, tym wolniej to idzie. A czasami ludzie umierają. Przynajmniej tak jest w świecie dziesiątej noweli.

Nowela 11:Prankster(2021)

Trudno jest stanąć w swojej obronie, niezależnie od tego, jak błaha może się wydawać sprawa. Co gorsza w uniwersum książekFNAFjest to, że nawet najodważniejsze czyny mogą mieć poważne konsekwencje.

Kolejność publikacji powieści graficznych Five Nights at Freddy’s

SeriaFazbear Frightsjest adaptowana na powieści graficzne. Pierwszy tom jest już dostępny, a kolejne dwa mają zostać wydane w tym roku.

Fazbear Frights Powieść Graficzna 1(2022)

Pierwsza powieść graficzna obejmuje w zasadzie te same historie, co tom nowel: chodzi o najgłębsze pragnienia człowieka. Co sprawia, że wszystko jest bardziej przerażające, to ilustracje autorstwa Didi Esmeralda, Eva de la Cruz, Anthony Morris Jr., Ben Sawyer, Andi Santagata i Gonzalo Duarte.

Fazbear Frights Powieść Graficzna 2(2023)

Drugi tom ukaże się w marcu 2023 roku i podobnie jak pierwszy, będzie obejmował historie opublikowane w drugim tomie nowel.

Kolejność serii Tales from the Pizzaplex

KsiążkiTales from the Pizzaplexto kolejna antologia uwielbiana przez praktycznie wszystkich fanówFNAF. Seria ta ma podobny format doFazbear Frights, z każdym tomem zawierającym trzy oddzielne historie poruszające podobne tematy.

Książka 1:Lally’s Game(2022)

Pierwszy tom uderza mocno od samego początku, ucząc nas, że niektóre sekrety lepiej pozostawić w ukryciu. W przeciwnym razie? Cóż, cena, jaką możemy zapłacić za ich ujawnienie, może być wyższa, niż jesteśmy w stanie ponieść.

Książka 2:Happs(2022)

Trzymanie sekretów jest trudne, ale pragnienie może być jeszcze trudniejsze, a czasami nie możemy go opanować. Ale wiesz, co mówią: uważaj, czego sobie życzysz.

Książka 3:Somniphobia(2022)

Pożądanie rzeczy może być naszą zgubą, ale ucieczka przed nimi może również prowadzić nas na skraj przepaści. Zwłaszcza jeśli nie mamy pojęcia, przed czym uciekamy.

Książka 4:Submechanophobia(2023)

Czy kiedykolwiek miałeś to przeczucie, które mówiło ci, że coś jest nie tak? Bohaterowie czwartego tomu na pewno tak mieli i mieli rację.

Książka 5:Zakończenie Bobbiedots(2023)

Piąty tom ma się ukazać w marcu 2023 roku, ale już znamy ogólny zarys historii: nie idź na skróty, bo wpadniesz w kłopoty, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z animatroniką i AI.

Książka 6:Nexie(2023)

Szósta książka ma się ukazać w maju 2023 roku i wydaje się, że będzie zgłębiać tematy poruszone wHappstrochę bardziej. Będzie również eksplorować takie tematy jak VR i technologia.

Przewodniki

Oprócz wielu książek fabularnych, Scott Cawthon opublikował kilka przewodników, które oferują kompleksowy wgląd wFNAFlore.

Five Nights at Freddy’s: The Freddy Files(2017)

Pierwsza książka obejmuje wszystkie mechaniki, lore i rozgrywkę gry wideo. Uczy również, jak odblokować niektóre unikalne wydarzenia w grze i mapować ścieżki animatroników.

Five Nights at Freddy’s: Survival Logbook(2017)

Chcesz poczuć się jak prawdziwy ochroniarz w słynnej pizzerii? Drugi tom zawiera mnóstwo quizów i zadań, które nauczą cię, co to znaczy być idealnym pracownikiem w Freddy’s.

Five Nights at Freddy’s: The Security Breach Files(2022)

Chcesz więcej easter eggów i głębszego wglądu w mapę i wszystko związane zserią Freddy’s? Trzeci przewodnik ma to wszystko — w ekstremalnych szczegółach.

Five Nights at Freddy’s: The Ultimate Guide(2022)

Tytuł nie jest mylący: czwarty przewodnik jest najbardziej kompleksowy i najbogatszy w szczegóły do tej pory. Obejmuje praktycznie wszystko, czego potrzebujesz, aby stać się najlepszym graczem.

Fazbear Frights: Felix the Shark (2022)

Fazbear Frights to seria antologii horrorów osadzona w uniwersum Five Nights at Freddy's. Śledzi losy Felixa the Sharka, ochroniarza, który musi chronić tajemniczą atrakcję horroru przed serią nadprzyrodzonych zagrożeń.

Audiobooki

