Jean-Christophe Averty, le passionné de littérature «qui a popularisé Alfred Jarry» (2025)

Décédé samedi 4 mars, l'un des pionniers de la télévision était aussi en excellent metteur en scène et adapta Ubu Roi à sa sauce. En hommage, Le Figaro republie une interview, réalisée il y a vingt ans.

Jean-Christophe Averty, acteur, réalisateur et producteur de génie est décédé ce 4 mars à l'âge de 88 ans. Révolutionnaire de la télé, celui qu'on pourrait qualifier d'ancêtre de Michel Gondry a participé à la création de plus de 500 émissions. Les Raisins verts, Douches écossaises, Au risque de vous déplaire ou Show effroi sont tant d'émissions sorti de l'esprit fantasque de l'artiste de la télé.

Le Figaro interviewait le 5 avril 1997 Jean-Christophe Averty au sujet de Ubuplus à l'œil, programme commandé par l'équipe de Canal+. La chaîne a fourni à «l'homme qui osa passer à la télévision un bébé à la moulinette» l'occasion de faire à nouveau la démonstration de son talent narratif et visuel.

LE FIGARO. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Alfred Jarry, pour que vous lui consacriez un Ubu de plus?

Jean-Christophe AVERTY. J'ai découvert Ubu à l'adolescence. Pour moi, Alfred Jarry est un homme capital dans l'histoire de la littérature française. En adaptant Ubu sur la butte, dernier texte signé Jarry mettant en scène le père Ubu, j'accomplissais le rêve de mes dix-sept ans. Déjà, en 1965, la préface d'Ubu roi m'avait servi de manifeste plastique à la télévision. Si Jarry y fustigeait «l'inutilité du théâtre au théâtre», moi je prônais «l'inutilité de la télévision à la télévision». Après Ubu roi, j'ai monté Ubu cocu et Ubu enchaîné. Il m'en restait un quatrième Ubu sur la butte, que j'ai enfin réussi à réaliser en 1997 pour Canal+.

Pourquoi Canal+?

L'équipe de L'œil du cyclone m'aime bien. Somme toute, ils ne me prennent pas pour un «has been». À force de faire le siège du quai de Javel, j'arrive une fois par an à leur caser un programme. Cette année, je leur ai dit: «Ecoutez, avant que je ne “claque”, célébrons le centième anniversaire de Jarry! Ils m'ont tous répondu: “La barbe avec vos anniversaires! Ubu et tout le fourbi, on en a marre. On préférerait que vous fassiez une émission qui montre comment vous les faites!” “Parfait! ai-je répondu. Laissez-moi faire Ubu sur la butte et j'y lèverai un coin du voile sur la manière dont je travaille.”

Le père Ubu a, cette fois-ci, la forme d'une pomme de terre. Est-ce une illustration directe de la pataphysique?

Non! C'est un hasard total. En septembre dernier, après avoir donné une conférence sur la biguine, je suis tombé en arrêt devant l'étal d'un magasin de légumes antillais. J'y ai découvert une patate douce énorme qui ressemblait étonnamment au père Ubu! Comme il était déjà question que je fasse un Ubu, je me suis dit: «Eureka!» Et j'ai imaginé tous les personnages de l'histoire sous la forme de légumes. Nicole Croisille, qui joue la mère Ubu, a ainsi pris la forme d'un navet et les tomates sont devenues des magistrats.

La partition aléatoire au piano est, elle aussi, assez spéciale. A-t-elle une signification particulière?

Le pianiste Marc-Hugo Finely est «mon» musicien. Il brasse le piano comme on brasse de la purée! Il a inventé une musique le chromatisme dégénéré bien supérieure à celle que prône les grands noms de la musique contemporaine, tel Pierre Boulez. J'aime sa musique parce qu'elle ne signifie rien...

« J'adore le bleu. Ma vie ne se sera passée que dans le bleu. Et le bleu, c'est le “blues”. Et le “blues”, c'est le jazz qui est ma musique de prédilection.» Jean-Christophe Averty

Depuis toutes ces années, pourquoi n'avez-vous jamais écrit une nouvelle histoire mettant en scène Ubu?

J'ai décidé de ne jamais en écrire une, même si d'autres écrivains l'ont fait. Je préfère être un illustrateur d'Alfred Jarry, son «Ymagier» avec un «Y», comme il l'écrirait. J'ai passé ma vie à mettre en image ce que Jarry n'a pu accomplir, faute de moyens, d'argent et de relations. Il faut savoir se tenir à sa place.

Dans Ubuplus à l'oeil, vous portez toujours votre célèbre pull-over à col montant. Est-ce votre marque de fabrique?

Oui. Ce pull-over, je le porte en permanence sur le corps, été comme hiver. Avec ce petit grelot au bout du col, il a un petit côté ubuesque, parce que ça vous engonce! Et puis, il est bleu marine. J'adore le bleu. On retrouve cette couleur dans les fonds bleus qui me servent à «truquer» mes images. Ma vie ne se sera passée que dans le bleu. Et le bleu, c'est le «blues». Et le «blues», c'est le jazz qui est ma musique de prédilection... Bref, on n'en sort pas!