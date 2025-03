Jean-Christophe Averty, mort d'un homme-télévision (2025)

La réalité me casse les pieds : il fait froid, il fait chaud, les murs sont durs, les voitures écrasent, la solitude étouffe et tue lentement… tout ce que j'aimais, tout ce que réellement j'aime encore, c'était des choses qui n'existaient pas dans la vie et qu'il fallait inventer, ou voir, et se transformer.

C'est un homme de télévision et de radio, un inventeur de formes et de sens autant marqué par la culture populaire que par le surréalisme qui est décédé ce samedi : l'auteur, réalisateur et producteur Jean-Christophe Averty est mort à l'âge de 88 ans. Durant sa longue carrière, il a été à l'origine de plus de 500 émissions, dont une grande partie ont contribué à écrire les règles d'un média en création.

