Journal articles: 'Edição para televisão' – Grafiati (2025)

Nagumo, Estevon, Lúcio França Teles, and Lucélia De Almeida Silva. "A utilização de vídeos do Youtube como suporte ao processo de aprendizagem (Using Youtube videos to support the learning process)." Revista Eletrônica de Educação 14 (January15, 2020): 3757008. http://dx.doi.org/10.14244/198271993757.

Abstract:

Watching video online is one of the most performed activities on the internet in Brazil, according to PNAD Continua 2017. To explore the relationship of this activity with education, the aim of this study was to identify ways to use Youtube videos to support the learning process by college students. To try to elucidate this issue, a systematic literature review (RAMOS, FARIA, FARIA, 2014) was conducted on Youtube and education in the CAPES Theses Database to inquire the accumulation of discussion on the subject. This literature review showed that there are 4 dissertations in this Brazilian database that studied the use of Youtube videos in elementary school. There is a gap in studies in higher education or focusing on informal learning. As an exploratory survey of the theme was applied an online questionnaire to collect data on the use of Youtube to support the learning process. From the content analysis (BARDIN, 2009) of the 64 answers, 4 interest categories were identified in the use of Youtube: 1) content learning, 2) content review, 3) test preparation and 4) audiovisual resources used. In general, it is noted that Youtube videos have been used to answer a specific demand or to reinforce school or self-interest knowledge due to their ease of access and their audiovisual resources.ResumoAssistir vídeo online é uma das atividades mais realizadas na internet no Brasil, segundo dados da PNAD Contínua 2017. Para explorar a relação desta atividade com a educação, o objetivo deste estudo foi identificar formas de utilização de vídeos do Youtube como suporte ao processo de aprendizagem por universitários. Para tentar elucidar esta questão foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RAMOS; FARIA; FARIA, 2014) sobre o Youtube e a educação no catálogo de teses e dissertações Capes para averiguar o acúmulo de discussão sobre a temática. Esta revisão da literatura mostrou que há 4 dissertações nesta base brasileira que estudaram a utilização de vídeos do Youtube no ensino fundamental. Há uma lacuna de estudos no ensino superior ou que foquem na aprendizagem informal. Como levantamento exploratório do tema foi aplicado um questionário online para levantar dados sobre a utilização do Youtube como suporte ao processo de aprendizagem. A partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2009) das 64 respostas foram identificadas 4 categorias de interesses na utilização do Youtube: 1) aprendizagem de conteúdo, 2) revisão de conteúdo, 3) preparação para testes e 4) recursos audiovisuais utilizados. 