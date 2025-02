Kasaysayan NG Mga Samahang Kabataan 1934 - PDFCOFFEE.COM (2025)

Introduksiyon Malaki ang naging papel ng kabataang Pilipino sa paglaban para sa at pagtaguyod ng kalayaan ng Pilipinas. Itinaguyod ang Himagsikan ng 1896 ng mga kabataang lider-militar tulad nina Emilio Jacinto, Gregorio del Pilar (ang tinaguriang boy general na lumaban sa pananakop ng mga Amerikano), at sa kaso ng Cebu, ng 25 taong gulang na si Pantaleon Villegas (Leon Kilat).1 Sa Cebu, nasa 23 at 28 ang pangkalahatang edad ng mga sundalong kasapi ng dalawang yunit ng hukbo ng rebolusyonaryong si Hen. Arcadio Maxilom.2 Samantala, inilahad ng isang beterano sa Batangas kung paano siya umanib sa hukbong Pilipino noong isa pa lamang siyang mahirap na tinedyer.3 Tatlong kabataang peryodista naman, sina Vicente Sotto, Rafael Palma, at Jaime de Veyra, ang tumuligsa sa mga pang-aabuso at sensura ng mga Amerikano.4 Tumulong naman ang mga kadete ng Reserve Officers Training Corps (ROTC) sa paglaban sa pananakop ng mga Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. May ilang pangunahing pulitiko na, sa maagang edad, ay nasangkot na sa pamamahala sa mga panahong iyon gaya nina Sergio Osmeña na nahalal na gobernador ng Cebu sa edad na 25 anyos, Manuel M. Quezon na nailahalal din sa ganoong edad bilang gobernador ng Tayabas, at si Nicolas Jalandoni (ng Iloilo) na sinasabing pinakabatang diputado ng unang Philippine Assembly na nagpulong sa unang pagkakataon noong 1907. Nakilahok na rin sila sa ilang mga pagkilos laban sa ilang tiwaling kilos o maling

1

Resil Mojares, The War against the Americans: Resistance and Collaboration in Cebu 1899-1906 (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1999), 165. 2

Ibid, 74.

3

Glenn May, Battle of Batangas: A Philippine Province at War (Lungsod Quezon: New Day Publishers, 1993), 51. Ani May, taga-Lipa ang nasabing beterano na si Emilio Vergara. 4

Mojares, The War against the Americans, 106-107, 194-195.

2

mga desisyon ng mga Pilipinong opisyal noong panahon ng mga Amerikano.5 Sumama rin sila sa mga usaping pulitikal sa panahon ng Cold War at neo-kolonyalismo ng Estados Unidos.6 Aabot ito sa sukdulan noong panahon ng diktaduryang Marcos nang masangkot ang maraming kabataan sa magkabilang panig: bilang mga miyembro at opisyal ng Kabataang Barangay (KB) ng rehimeng Marcos at ang mga tumuligsa sa diktadurya at ng mapaniil umanong mga istruktura ng lipunang Pilipino gaya halimbawa ng mga aktibistang maka-kaliwa at armadong Bagong Hukbong Bayan o BHB (New People’s Army / NPA), at mga aktibista at rebeldeng Bangsamoro at taga-Cordillera. Sa kasaysayan ng mga samahang kabataan, mayroong mapapansing kalakarang aktibismo at pakikipagtulungan naman sa gobyerno. (Gagamitin ang terminong “aktibismo” sa malawak nitong pakahulugan, ang kritikal na pagkilos ng ilang grupo laban sa umiiral na kaayusan at ilang patakaran ng pamahalaan.) Naging kritikal man ang mga kabataan noong dekada 30 sa ilang patakaran ng mga namamahala, higit naman silang nakipagtulungan sa gobyerno sa mga sumunod na dalawang dekada. Muli lamang lalakas ang aktibismo ng mga kabataan noong mga huling taon ng dekada 60, upang humupa nang ilang taon sa loob ng ng sumunod na dekada bago sumulong ulit noong dekada 80. Sa pagitan ng paglakas-paghupa-paglakas ng aktibismo ay ang pagpapatupad ng gobyerno ng KB, ang unang pambansang mekanismo ng pakikisangkot ng mga kabataan sa pamamahala.

5

Young Philippines Party, Young Philippines (A National non-partisan civic organization of Filipino youth, and of Men and Women of Liberal Tendencies), (N.A. 1934), 1-3. 6

Constantino, Renato at Constantino, Letizia, The Philippines: The Continuing Past (Lungsod Quezon: The Foundation for Nationalist Studies, 1975), 325.

3

Sa kasalukuyan naman, suliranin ang mababang “turnout rate” ng mga kabataang botante sa mga halalan para sa Sangguniang Kabataan (SK). Ilang ulit nang iminungkahi ang pagtatanggal sa SK dahil na rin sa mga puna na nagtuturo lamang ng katiwalian sa mga kabataan ang pakikilahok sa naturang organisasyon. Pinuna rin ang kakulangan ng pag-unawa ng mga kabataan at mga lokal na opisyal sa mga tungkulin ng SK, bukod sa kawalan ng kakayahan at inisyatibo ng ilang sa mga opisyal ng sangguniang ito.7 Nakailang ulit nang ipinagpaliban ang mga eleksiyon para sa SK. Interesado ang estudyanteng alamin kung paano aktuwal na nakisangkot ang kabataanbilang kasapi ng mga organisadong grupo- sa mga usapin at gawaing pulitikal mula 1934 hanggang 1978. Pinili ang mga taóng ito bilang turning points sa higit na pakikilahok ng mga samahang kabataan sa pambansang pulitika. Naituring na panandang taón ang 1934 dahil nabuo ang Young Philippines sa taóng ito habang naging panandang taón din ang 1978 bilang pagtatapos dahil sa taóng ito dumalo sa unang pagkakataon ang mga kabataan bilang mga delegadong pangsektoral para sa Interim Batasang Pambansa. Una niyang itinuon ang pag-aaral sa mga samahang kabataang binuo bago at noong pinaiiral pa ang Batas Militar. Nagbasa siya ng mga naratibo at mga pag-aaral ukol sa mga estudyanteng aktibista ng Communist Party of the Philippines (CPP) at mga kasapi ng KB. Kaniya ring binalikan ang mga memoir at paggunita ng mga indibidwal na lumahok sa naturang mga samahan. Subalit, sa palagay ng may-akdang ito, higit na mauunawan ang aktibismo at partisipasyon sa pulitika ng mga kabataan noong dekada 70 kung babalikan muna ang mga nakaraang samahan ng mga estudyante at kabataan mula pa noong dekada 30. Kaya, nagsaliksik United Nations Children’s Fund (UNICEF) at Department of Interior and Local Government-National Barangay Operations Office (NBOO), The Impact of Youth Participation in the Local Government Process: The Sangguniang Kabataan Experience (Makati: UNICEF, 2007), 23. 7

4

at nagbasa siya ng mga memoir at talambuhay ng mga pulitiko at lider-estudyante na nakilala mula dekada 30 hanggang dekada 50. Sa paulit-ulit na pagbabasa at pagsangguni sa iba pang mga pag-aaral ukol sa kabataan at estudyante, kaniyang nabatid ang mga nabanggit nang kalakaran (“trends”) sa pakikisangkot ng mga samahang kabataan sa Pilipinas. Layunin at Peryodisasyon Napag-aralan at naisulat na sa ilang pagkakataon ang pakikibaka ng mga estudyanteng aktibista, laluna noong mga dekada 60 at 70. Subalit, nakatuon ang karamihan sa mga pag-aaral at sulating iyon sa Kamaynilaan, bagamat may ilang pagbanggit sa aktibismo ng mga estudyante sa ibang bahagi ng kapuluan. Bukod dito, mayroon pa ring mga puwang sa panunuring pangkasaysayan ukol sa mga kabataan sa pulitika; pangunahin na rito ay ang partisipasyon ng mga samahang pangkabataan sa pambansang pamamahala mula bago ilunsad ang pamahalaang Komonwelt hanggang 1991. Mayroon mang mga thesis ukol sa KB subalit mahirap, kung hindi man impossibleng, masangguni ng isang mananaliksik ang mga pag-aaral na ito dahil sa hindi matunton ang mga kopya sa Pambansang Aklatan. Bilang isang pagtatangkang matugunan ang nasabing mga puwang, sasaliksikin nitong pag-aaral ang pakikilahok ng mga kabataan sa pambansang pulitika, kapwa sa aktibismo at pamamahala, mula 1934 hanggang 1978. Pinili itong pagsasapanahon dahil sa dalawang dahilan. Una, sa loob ng higit na dalawang dekadang saklaw nito, lumitaw, umiral, at nakilahok ang mga samahang kabataan sa pambansang pulitika at pamamahala. Ikalawa, higit na lumitaw ang “kabataan” bilang hiwalay na demograpikong konsepto sa pulitika, lipunan at kamalayang Pilipino sa kasalukuyang panahon. Pangatlo, sa nasabing panahon higit lumitaw ang tinatawag na kalakarang aktibismo-pakikipagtulungan sa gobyerno.

5

Partikular na itutuon sa pananaliksik ang ilang samahang kabataang binuo o itinatag sa loob ng panahong nabanggit: National Student Movement For Democracy (NASTUM), National Union of Students of the Philippines (NUSP), Kabataang Makabayan (KM), Samahang Demokratiko ng Kabataan (SDK), Kabataang Barangay (KB), at League of Filipino Students (LFS). Napagpasiyahang pag-aralan ang nasabing mga samahang kabataan dahil ang mga ito ang higit na nakapag-iwan ng mga sulatin, bukod sa mas nababanggit sa ilang sanggunian. Napagpasiyahan ding suriin ang nasabing mga organisasyon dahil sa ang mga ito ang siyang pinakaunang lumitaw sa pananaliksik ng mag-aaral na ito. Sa kabilang banda, babanggitin din ang ilang pang samahang kabataang nabuo sa loob ng panahong pag-aaralan, gaya ng mga organisasyong binuo noong pananakop ng mga Hapon, at mga samahang itinatag ng mga magaaral na Muslim at pati ng ibang mga estudyante sa Maynila noong dekada 50. Paglalahad ng Problema Sasagutin sa papel ang sumusunod na katanungan: Ano ang naging konteksto ng pagkakatatag ng mga samahang kabataan mula dekada 30 hanggang dekada 70? Saan sa Pilipinas, bukod sa Kamaynilaan, naging aktibo ang mga estudyante sa mga usaping pampulitika at pambansa? Papatunayan sa papel na binigyan ng mga samahang kabataan ng pagkakataon ang mga kabataang Pilipino na itaguyod ang kani-kanilang interes sa pamamagitan man ng aktibismo at pakikipagtulungan sa gobyerno. Komposisyon ng mga kabataan Hanggang sa kasalukuyan, may pagkaproblematiko ang depinisyon ng "kabataan." Bukod sa walang iisang pakahulugan para rito, mapa-Pilipino man o mapa-banyaga, hindi rin regular ang pagsasagawa ng mga senso laluna noong panahon ng Amerikano, kung kailan

6

nagsimulang higit na makilahok ang mga nasabing indibidwal bilang organisadong mga grupo. Dahil dito, mahirap magtaya ng bilang ng naturang sektor at ang ispesipikong mga age bracket na sumasaklaw sa kanila. Kahit sa ilalim ng rehimeng Marcos, kung kailan higit umanong binigyan ng partisipasyon sa pormal na prosesong pulitikal ang kabataan (subalit sa kontekstong diktatoryal), magkakaiba rin ang age range at depinisyon ng kabataan. Sila ay maaaring nabibilang sa age bracket na 10-25 taóng gulang; samantalang ang mga estudyante sa hayskul at kolehiyo ay nasa pagitan ng 14-21 taóng gulang.8 Ayon naman sa United Nations Educational and Scientific Organization (UNESCO) noong dekada 70, sinasaklaw ng “kabataan” ang mga indibidwal na ang mga edad ay naglalaro sa pagitan ng 17-25 taóng gulang.9 Nang buuin ang Kabataang Barangay noong 1975, sa bisa ng isang pampanguluhang dikreto, una nitong itinakda ang age bracket ng mga kasapi mula 15-18 taóng gulang. Noong 1977, itinaas ito hanggang 21 taóng gulang. Si Nimfa Ogena mismo, bagama’t nagtangkang sumunod sa 15-24 na age bracket bilang batayan ng kaniyang pag-aaral, ay sumangguni ng sarbey na sumasaklaw sa mga kabataan mula 13-15 taóng gulang.10 Sa isang pag-aaral ukol sa SK, sinaklaw ng “kabataan” ang mga indibidwal na may mga edad na 15-30 taóng gulang.11 Kapansin-pansing mas masaklaw naman ang depinisyon ng kabataan para sa huling bahagi ng dantaón 19 at unang mga dekada ng dantaón 20, kung susundan ang depinisyon ng Young Philippines. Anila, sakop nito ang sinumang ang mga edad ay tinatayang hanggang 30 taóng gulang. Kaya sa kanilang Ferdinand Marcos, “The Care and Development of the Young,” sa Presidential Speeches (Pilipinas, 1978), 186 at Marcos, “The Future of the Working Youth,” sa Presidential Speeches (Pilipinas, 1979), 20-21. Binigkas ni Marcos ang unang talumpati sa isang pambansang kumperensya hinggil sa kabataan noong Disyembre 4, 1972. Samantala, binigkas naman ni Marcos ang ikalawa sa okasyon ng “Working Youth Day” noong 1974. 8

9

Marcos, “The Future of the Working Youth,” 20-21.

Nimfa Ogena, “How are the Filipino Youth Changing?,” Philippine Social Sciences Review 56, blg.1-4 (EneroDisyembre 1999): 84, 86. Ginamit niya sa pag-aaral bilang mga panturing sa “kabataan” ang mga salitang “youth,” “adolescents” at young adults.” 10

11

UNICEF at DILG-NBOO, The Impact of Youth Participation, 22.

7

pagsasalaysay ng kilusang kabataan, isinama nila sa kanilang kasaysayan ng “samahang pangkabataan” sina Emilio Aguinaldo (na 29 taóng gulang nang ideklara ang kasarinlan ng bansa), Apolinario Mabini, at Andres Bonifacio.12 Liberal din ang pagtanaw ng Young Philippines sa pagtakda ng kasapian; bukod sa mga estudyante, maaari ring pumasok rito ang ibang pang Pilipino na tumatangkilik at nakikiisa sa layunin ng mga kabataang ito.13 Makikita naman ulit ang kasaklawan nito sa depinisyon ng Philippine Jaycees sa kanilang kasapian; nagsisimula sa 18 taong gulang ang edad ng membership ng samahan. 14 Malawak din, at pabata nang pabata, ang age bracket ng mga “kabataang Pilipino” na binanggit ni Onofre Corpuz na saklaw ng terminong “Juventud Filipina;” pinakabata ang edad na walong taong-gulang, samantalang dalawampung taon gulang naman ang pinakamatanda.15 Ani Corpuz, mahalaga ang naturang henerasyon ng mga kabataan sapagkat sila ang mamumuno at magtataguyod sa Himagsikan laban sa Espanya at digmaan laban sa mga Amerikano; kabilang dito sina Andres Bonifacio, Edilberto Evangelista, Emilio Aguinaldo, Jose Alejandrino, Apolinario Mabini, at Felipe Agoncillo.16 Sa panig naman ng Communist Party of the Philippines o CPP, noong itinatatag ito noong 1968, hindi ito nagtakda ng malinaw na kasaklawan ng terminong “youth,” pati na sa 12

Young Philippines, Young Philippines, 1-4.

13

Ibid, 4.

14

“Brief History,” Philjaycees.com, Junior Chamber International of the Philippines, Huling binago: w.p., Na-

access May 16, 2015. http://www.philjaycees.com/JCIProfile.html. 15 Onofre Corpuz, “Memories, Visions and Scholarship,” panayam na inilathala sa Memories, Visions and Scholarship and Other Essays (UP Center for Integrative and Development Studies, 2001), 3. Ginamit ni Corpuz bilang panandang-taón ang 1879, kung kailan inilabas ni Rizal ang tulang A la Juventud Filipina. Masasabing higit na sumasalamin sa modernong pananaw ang “pabatang” age bracket na ito ng “kabataang Pilipino.”

Corpuz, “Memories, Visions, and Scholarship,”3. Pinakabata sa nasabing listahan sina Tomas Mascardo, Maximino Hizon, Juan Cailles, Mamerto Natividad at Francisco Makabulos Soliman (mga walong taóng-gulang noong 1879). Pinakamatanda naman si Felipe Agoncillo (20 taóng gulang noong 1879). Kapansin-pansin namang wala sa mga pangunahing Propagandista ang nabanggit sa nasabing talaan. 16

8

bilang ng mga Pilipinong sakop nito. Mapapansin sa “Philippine Society and Revolution” ang ganitong pahayag: Binubuo ng kabataan ang mayoriya ng populasyon ng Pilipinas… Marapat isaalang-alang na karamihan sa mga kabataan ay napapabilang sa uring manggagawa at mga magsasaka. Karamihan sa mga kadre ng Partido at mga regular fighter ng hukbo ng bayan ay mga kabataan din.17 Sa kategorisasyon ng CPP, inihahanay nito ang kabataan bilang “student youth” at iyong mga nabibilang sa magsasaka at uring-manggagawa.18 Bukod sa mga “student youth,” kabilang naman sa uri ng “petty bourgeoise” ang intelektwal, guro at mga propesyonal “na mababa ang kinikita.”19 Para sa CPP, ang “student youth” ang siyang magsisilbing tagapagtaguyod ng inaasam nitong kilusan upang ipalaganap ang mga idea ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong.20 Sa kaso ng Pilipinas, ayon sa isa namang pagtatasa, mayroon itong dalawang henerasyon ng kabataang sumulpot matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig-iyong mga ipinanganak mula 1946-1964 at nang lumaon ay iyong mga inabutan na ng makabagong teknolohiya noong 1990s.21 Sa pangkalahatan, nabuo lamang ang konsepto ng “kabataan” matapos ang Ikalawang 17

Amado Guerrero, Philippine Society and Revolution, (Manila: Pulang Tala., 1971), 276. Ang orihinal sa Ingles: “The youth compose the majority of of the Philippine population…. We must keep in mind that the majority of youth belong to the working class and the peasantry. The majority of the Party cadres and regular fighters in the people’s army are as a matter of course, youth.” Hinggil naman sa salitang “magsasaka,” madalas itong isalin bilang “pesante” bagamat ang higit na tumpak na salin ay “campesino.” Para sa pag-aaral nito, pananatilihin ang salitang Ingles upang makuha ang saktong esensyang nais ipahiwatig ng CPP sa mga sulating sinipi rito.”

18

Ibid, 247 at 276.

19

Ibid, 247.

20

Ibid, 248.

Rolando Tolentino, “Epilog: Mondo Marcos, Mondo Real” sa Mondo Marcos: Mga Panulat sa Batas Militar at ng Marcos Babies, mga pat. Rolando Tolentino at Frank Cimatu (Manila: Anvil Publishing, 2010), 160-161. 21

9

Digmaang Pandaigdig, nang magkaroon ng demographic profiling sa gitna ng pagrerebelde ng maraming indibidwal, na 15-24 taóng gulang, laban sa pamilya at lipunan.22 Makakategorya ang mga kabataang ito sa tatlong henerasyon: baby boomer, “Generation X” at “Generation Y.”23 Isinilang noong dekada 40 hanggang 60 ang mga baby boomer, samantalang ang mga napapabilang sa “Generation X” ay ang mga kabataang lumaki noong pagtatapos ng dekada 80, isang dekadang nasaksihan ang pagbagsak ng mga rehimeng sosyalista. 24 Pinakahuli sa tatlo ang “Generation Y,” na kinabibilangan ng mga kabataang walang iisang identidad.25 Gayumpaman, higit na nakikilala ang kategorya ng “kabataan” maaari bilang “niche market” ng mga negosyo o bilang mga suliranin ng kanilang lipunan.26 Sa ilang mas kontemporanyong depinisyon, saklaw ng konseptong “kabataan” ang mga indibidwal na hindi hihigit 30-40 taóng gulang ang kanilang edad nang sila ay pumasok sa piniling karera. Isang halimbawa nito ay ang saklaw sa kasapian na ginagamit ng Junior Chamber of the Philippines (Philippine Jaycees). Ayon sa pinakahuli nilang pahayag ukol sa kasapian, tinatayang lagpas 4,000 ang kanilang mga miyembro na ang mga edad ay mula 18 hanggang 40 taóng gulang.27 Halos ganito kasaklaw rin ang age range ng mga nagtatag at bumuo

22

Ibid, 160.

23

Ibid, 160.

24

Ibid, 160.

25

Ibid, 160.

26

Ibid, 160.

Philjaycees.com,“Brief History,” Ayon sa pinakahuling impormasyong nakuha mula sa website ng Jaycees, nahahati sa limang kategorya ang kasapian ng Jaycees; “18-20 regulars; “21-25 regulars;” “26- 30 regulars;” “31-35 regulars;” at 36-40 regulars.” Pinakamarami umano ang nabibilang sa kategoryang “26-30 regulars.” 27

10

ng Kabataang Makabayan o KM. Mga “kabataang lalaki at babae, na may mga edad mula 15 hanggang 35. Mula sa iba’t ibang mga sektor ang naturang mga kabataan.28 Ang hantungang 25- 30 hanggang 35 taong gulang ang siyang karaniwang limitasyon sa mga edad sa mga pag-aaral ukol sa mga elite sa Kongreso sa loob ng mahigit isang siglo ng republika.29 Ayon naman sa Republic Act 8044, sakop ng “kabataan” ang mga indibidwal mula 15 hanggang 30 taong gulang.30 Kinilala rin ng naturang batas na ang yugtong ito ng buhay ng isang Pilipino ang siyang “kritikal na panahon sa paglaki at paglinang ng isang indibidwal simula ‘adolescence’ upang paglaon ay higit na responsableng indibidwal.”31 Sakop din nito ang minimum age kung kailan nagsisimulang makaboto ang isang rehistradong botanteng Pilipino laluna batay sa mga probisyong itinakda ng mga Saligang-Batas na sakop ng pagsasapanahon ng pag-aaral.32 Hindi man lantad na inihayag, inihuhudyat ng naturang mga age bracket sa pagboto na sa naturang mga edad lamang maaaring “Kabataang Makabayan and its Relevance Today,” Jose Maria Sison, Nai-post Enero 29, 2013. Na-access, Mayo 18, 2015, http://josemariasison.org/?p=11962%20http://josemariasison.org/?p=11962The. 28

29

Dante Simbulan, The Modern Principalia: The Historical Evolution of the Philippine Ruling Oligarchy (Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2005), 105,10 at Shiela Coronel et.al, The Rulemakers How the Wealthy and the Well-Born Dominate Congress (Lungsod ng Pasig: Anvil Publishing, 2007), 7. “Republic Act Number 8044 Youth in Nation-Building Act,” Chan Robles.com. Huling binago: walang petsa. Na-access: Hunyo 23, 2015. 30

31

Ibid, 1.

32

Makikita ito sa ilang mahalagang bahagi ng mga Saligang-Batas ng 1935 at 1973. Sa Artikulo V ng Konstitusyon ng 1935, halimbawa, isinasaad nitong maaaring bumoto ang mga lalaking mamamayan ng Pilipinas na 21 taóng gulang (akin ang diin), maaaring makapagbasa at magsulat, at nakatutugon sa ibang mga kahingian. Tignan: “1935 Constitution of the Republic of the Philippines.” Chan Robles.com. Na-access Mayo 20, 2015.http://www.chanrobles.com/1935constitutionofthephilippines.htm#.VS8VKNyUeWc. Samantala, inilatag naman sa Artikulo VI ng Saligang-Batas ng 1973 ang ilang kahingian, pangunahin na ang pagbaba sa 18 taóng gulang ng hangganan ng pagboto para sa mga eleksiyon.Tignan: Constitution of the Republic of the Philippines (1973). Ikalawang Appendix sa An Introduction to the Politics of Transition, ni Ferdinand Marcos (N.A: Marcos Foundation, 1978) 125-150. Maaari namang makaboto ang mga botanteng 15 taóng gulang, pero ito ay para sa mga referenda at plebisito.

11

makapagsimulang higit na pormal na makilahok ang mga kabataan sa mga usapin ng kanilang bansa, simula sa pagboto. Mapapansin namang konsistent na sakop sa “kabataan” ang 15-30 na age bracket sa mga binanggit na batis at sanggunian; nag-iiba lamang ang hangganan ng naturang bracket at depinisyon. Higit na masaklaw ang age bracket na ito kaysa ginamit sa Child and Youth Welfare Code. Itinuturing ng huli na “child,” “youth” o “minor” ang mga indibidwal na hindi hihigit sa 21 taóng gulang ang edad.33 Subalit, maiiba naman ang hangganang gagamitin ng isang kasaysayan ng Council for the Welfare of Children, na siyang konsehong itinatag ng Child and Welfare Code upang pangasiwaan ang mga patakaran at programa ng gobyerno para sa kabataan. Ayon sa naturang kasaysayan, tinutukoy ng “youth” noong dekada 70 ang mga indibidwal na hindi hihigit sa 24 taóng gulang ang edad.34 Kapansin-pansin na inilangkap ang “youth” sa “child” o “minor.” Bagamat sa unang malas ay hindi malaki ang kaibhan ng nasabing mga salita, kung susuriin nang maigi ay may implikasyong sosyal at pulitikal ang paglalangkap ng mga ito. Kaiba sa mga naunang pagtingin sa “youth” o “young” bilang mga indibidwal na kusang naghahayag o nagtataguyod ng pagbabago, sinisipat na sila ngayon ng Kodigo bilang mga mamamayang wards o mga taong marapat pa ring bantayan o gabayan. At lalong mabibigyan ito ng diin sa konteksto ng pagpasa ng Kodigo; panahon ng Batas Militar.35

33

“The Child and Youth Welfare Code of the Philippines (1974),” Gov.ph, Na-access, Mayo 26, 2015

34

“History,”Council for the Welfare of Children, Na-access, Mayo 18, 2015, .http:// http://www.cwc.gov.ph/index.php/cwc-content-links/49-history-content. Ayon sa website ng konseho, pangunahing “clientele ang “youth” ng isang opisina ng Bureau of Youth. 35

Sinulat din ni McCoy na ginamit ang retorika ng pamilya upang lalo pang pasunurin ang mga Pilipino sa dispensasyon ng kaayusan at disiplina ng “Bagong Lipunan” noong dekada 70. Tignan ang Anarchy of Families.

12

Sa semantikong aspeto, may inihuhudyat na “kabaguhan” ang “kabataan” at mga kaugnay na salita tulad “youth,” “young” or “boys.” Mapapansin ang mga sa pangalan ng ilang paksiyon sa pulitika nitong nakaraang limang dekada gaya ng “Young Turks” sa Partido Nacionalista.36 ang pangkat ng mga mambabatas na tinaguriang “Spice Boys” na bansag sa mga sinasabing bata at ideyalistikong mambabatas noong 2000.37 Sa kabila ng malawak at paiba-ibang mga pakahulugan ng konseptong “kabataan,” limitado pa rin ang mga pag-aaral na isinagawa ukol sa sektor. Karamihan ay nakatutok lamang sa mga estudyante, sapagkat nagmumula sa mga estudyante ang pinakamaraming naiwang mga sulatin. Ikalawang dahilan, laluna mula bungad ng dekada 50 hanggang kasalukuyan, higit na silang napapasama sa mga senso at iba pang mga rekord ng pamahalaan. Ikatlo, para pa rin sa naturang panahon, dumami ang bilang ng mga Pilipino na ang mga edad ay hindi hihigit sa 30 taong gulang. At ikaapat, lumaki rin ang bilang ng mga estudyante bunsod ng pagpapatupad ng pamahalaan ng sistemang edukasyong pampubliko, bagamat naantala ito ng digmaan, kakulangan ng mga pasilidad at ang malaking gastos ng matrikula. Gayumpaman, mula dekada 30 hanggang dekada 60, masasabing napakalimitado ng sinaklaw na mga mag-aaral ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Tatlong taón pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, wala pang tatlong porsyento ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ang nakapag-aral sa kolehiyo; sa

36

Tinutukoy nito ang grupo ng nakababatang pulitiko sa Partido Nacionalista na nanghihikayat ng ilang reporma sa pamamahala sa loob ng partido. Nakalaban nila rito ang pinuno ng Nacionalista na si Eulogio “Amang” Rodriguez, Sr. Halaw ang pangalan nila sa pangkat ng nga sundalong Ottoman na itinatag noong 1908 upang magtaguyod ng ilang reporma sa kanilang imperyo. 37

Coronel, et al, The Rulemakers, 2007, 108. Ayon kina Coronel, et al, pawang nasa 30 taong gulang pataas ang mga mambabatas na “Spice Boys.”

13

kabilang banda, tinatayang 55 porsyento ng lahat ng Pilipino ay hindi man lang nakatuntong sa paaralan.38 (Nito lamang, naiulat ang paglalabas ng mga resulta ng pag-aaral na ginawa ng Far Eastern University o FEU hinggil sa tinuturing na millenials.39 Saklaw nito ang mga indibidwal na isinilang mula 1980 hanggang 2000. Kung gayon, 15-35 ang age bracket na sakop ng naturang konsepto.) Kahit sa literatura mula sa ibang bansa na nasagap ng mag-aaral na ito, higit na namumukod-tangi iyong mga pag-aaral ukol sa partisipasyon ng mga estudyante sa pulitika ng kani-kanilang mga bansa. Halimbawa na lamang ang isang depinisyon sa encyclopedia noong 1981; kinilala man ang “malikhain at dinamikong aspeto” ng kabataan (sa pangkalahatang pakahulugan) sa mga modernong industrialisadong lipunan, bandang huli ay bumabanggit pa rin ang depinisyon ito ng mga estudyanteng aktibista bilang halimbawa ng naturang aspeto ng “youth.”40 Ayon kay Lipset, isa sa mga siniping mananaliksik, mahalaga ang papel ng mga estudyante sa pagtataguyod ng pagbabago sa kanilang mga bansa, mula dantaón 19 hanggang dantaón 20. Patunay rito ang pag-usbong ng mga kilusang estudyante noong dekada 60 sa

38

Simbulan, The Modern Principalia, 110-112. Napansin din ni Simbulan na pare-parehas din ang pinasukang mga pamantasan at kolehiyo ng mga miyembro ng elit sa pulitika at negosyo. “Pinoy millenials: Who are they and what they like,” Jekki Pascual, Huling binago Agosto 8, 2015, Huling naaccess Setyembre 4, 2015, http://www.abs-cbnnews.com/video/lifestyle/08/13/15/pinoy-millennials-who-are-theyand-what-they/. 39

“Youth, Social Aspects of,” sa Encyclopedia Brittanica (ika-19 na Volume), N.A. (Estados Unidos: Encyclopedia Brittanica, 1980), 1090-1098. 40

14

maraming bansa sa Hilaga at Timog Amerika, Europa at Asya. 41 Subalit, bukod sa mga kilusang nagtataguyod ng radikal na pagbabago sa kani-kanilang mga bansa, mayroon mga estudyanteng nagtatag ng mga grupong konserbatibo o pasista.42 Subalit, para sa pag-aaral na ito, gagamiting batayan ng “kabataan” ang mga edad mula 15 hanggang 25 taong gulang. Sakop na rito ang mga estudyante at batang pulitiko na bumuo at nagtaguyod ng mga samahang kabataang umiral sa panahong nabanggit. Pinili ang naturang age range upang magkaroon ng pananda ang pag-aaral mula sa higit na batang age bracket sa kasalukuyan pabalik sa mas matandang bracket noong mga dekada bago ang pagpataw ng Batas Militar. Pabagu-bago man ang saklaw na mga edad sa panahong itutuon ng pag-aaral, mapapansing konsistent na naisasama sa mga konsepto at pagsasapanahong ito ang 15-21 taong gulang na bracket. Gayumpaman, kinakailangang sumaklaw din ng mga indibidwal na may mga edad na lumagpas sa naturang bracket. Makikita ang halimbawang ito sa mga kasapi ng, halimbawa, NASTUM at Consultative Council of Students at, sa mas naunang mga dekada, Young Philippines. Pawang 20 hanggang 25 ang edad ng mga kasapi at lider ng mga grupong ito. Mga Batis Mga pangunahing batayan ng pag-aaral na ito ang mga dokumentong nakalap at makakalap pa sa mga artsibo ng Unibersidad ng Pilipinas (UP)-Diliman at Pambansang Aklatan ukol sa mga samahang nabanggit. Halimbawa sa mga nasabing batis ang mga talambuhay ng ilang kasapi at lider ng mga samahang pangkabataan mula dekada 30 hanggang dekada 70. Seymour Martin Lipset, “Students and Politics in Comparative Perspective,” Daedalus 97, blg. 1 (Winter 1968): 1-3. Na-access Setyembre 3, 2014. JSTOR. 41

42

Ibid, 3-8.

15

Bukod pa rito, susuriin din ng may-akda ang mga nahanap na opisyal na dokumento na isinulat para sa paggabay sa mga miyembro at kasabi ng Kabataang Barangay at ang pagtalakay sa sectoral representation para sa mga kabataan sa Interim Batasang Pambansa. Bukod sa mga batis na nakuha o nahango mula sa mga artsibo, gagamitin ding sanggunian ang ilang mga sulatin at audio-visual na materyal sa website at social media. Sa ganitong mga media matatagpuan ang anumang karagdagang detalye ukol sa mga samahang kabataan mula dekada 50 hanggang dekada 70. Sa mga website ng pamahalaan din matatagpuan ang ilang kautusan at batas na nagtatag ng mga samahan at patakaran para sa kabataan. Importanteng banggitin ang mga batas at kautusang pampangulo na inilagay sa website ng Malacañang, halimbawa, na lang ang isang utos noong 1944 na inilabas ni Jose Laurel para sa pagtatag ng isang organisasyong kahalili sa Junior KALIBAPI. Mayroong dalawang mukha ang pagsangguning ito. Sa unang tingin, higit na napadali ang pagsuyod sa mga dokumentong maykaugnayan sa mga samahang kabataan. Subalit, sa kabilang banda, higit na mahirap patunayan ang provenance o pinagmulan ng mga ito, laluna’t madali lamang maglagay ng mga lumang dokumento, o mga sipi ng mga ito sa Internet. Bukod pa rito ang posibilidad na may mga nawalang detalye o mga teksto na nariyan sa mga papel na dokumento. Kaya, pangunahing sinangguni para rito ng may-akda ang mga mapagkakatiwalaang website tulad ng sa Malacañang. Samantala, inilagay rin sa mga website ng mga pahayagan ang ilang paggunita ng mga dating student leader ukol sa kani-kanilang mga organisasyon, gaya ng isang pitak ni Artemio Panganiban, dating Punong Mahistrado, na tumalakay sa pagkakatatag ng NUSP.

16

Saklaw at Limitasyon Sinasaklaw ng pag-aaral ang mga kilusang kabataan na pawang umiral sa Kamaynilaan. Bagamat, kung naaangkop sa salaysay at batay sa masasangguning mga materyal, babanggitin din ang mga samahan o kanilang mga sangay na binuo sa mga lalawigan. Kaya nakatuon sa Kamaynilaan ang pananaliksik na ito ay dahil karamihan sa mga masasangguning dokumento at kaugnay na datos ay sa naturang rehiyon matatagpuan o unang inilabas. Bukod pa rito, mula 1952-1978, sa Maynila (paglaon ay sa Greater Manila Area at Metro Manila o Kamaynilaan) naidaos o nangyari ang mga pagkilos ng maraming samahan, sa kalye man o lehislatura, sa mga demonstrasyon man o mga pormal na pagpupulong. Sa kabilang banda, nais man tangkaing magsama ng maraming detalye ukol sa mga samahang kabataan sa ibang bahagi ng Pilipinas, nalilimitahan ang pag-aaral dahil sa kakulangan ng mga angkop na batis. Karamihan sa mga madaling masangguniang dokumento ay tumutukoy lang sa mga kabataang naninirahan o nananalagi sa Kamaynilaan. Dahil na rin sa limitasyon sa oras at lohistika, hindi rin nailahok ng pag-aaral na ito ang mga pasalaysay na paglalahad (oral testimony) ng mga nabubuhay pang lider-estudante at liderkabataan. Kaya, lahat ng mga primaryang datos na nakalap para sa thesis ay nagmula sa mga dokumentong pasulat o mga ulat na nailagay sa Internet. Kaugnay na limitasyon naman, halos lahat naman ng naturang mga dokumento ay nasusulat sa Ingles. Kailangan naman ng isa pang hiwalay na pananaliksik upang higit na masaklaw ang pagsusuri sa mga samahang kabataan, laluna sa mga Moro at mga indigenous peoples (IPs). Marapat ding magagap ang umiiral na mga konsepto tungkol sa “kabataan,” mga konseptong masasabing nakaangkla pa rin sa mga tradisyon ng naturang mga pamayanan, halimbawa sa

17

mga pangkat na Moro (Maranao, Maguindanaon, Tausug atbp). Malaki ring hamon ang pananaliksik ukol sa pakikilahok sa pulitika at pamamahala ng mga IPs. Bukod sa magkakaiba ang mga pangkat na ito, mula Cordillera hanggang Tangway ng Zamboanga at sa Davao, marami sa kanila ang masasabing hindi pa nakasusulat at kamakailan lamang nakapasok sa mga paaralan. Magandang simula sa pinapanukalang pag-aaral na ito ang artikulo ni Castro (1994) ukol sa pagsisikap ng mga aktibista na abutin ang mga pamayanang Ifugao, Ibaloi, Kalinga at Kankanaey noong dekada 70 at 80.43 Metodolohiya Isasagawa ang pag-aaral ito sa pamamagitan ng isang pagsasalaysay na pangkasaysayan. Sa loob ng naratibo, ilalagay ang pakikilahok ng kabataang Pilipino sa konteksto ng umiiral noong mga panananaw ukol sa “kabataan.” Subalit, upang higit na maunawaan ang konseptong ito, marapat ding isaalang-alang ang pangkalahatang sosyo-ekonomikong kalagayan ng Pilipinas sa loob ng panahong pag-aaralan; hinubog ng nasabing mga kondisyon ang demograpikong komposisyon ng “kabataan.” Babanggitin din ang ilang konsepto mula historical institutionalism at Marxismo ito kung may tuwirang kaugnayan sa mga paksang tatalakayin sa papel. Sisikaping unawain kung bakit nagsalitang aktibismo at pakikipagtulungan sa pamahalaan ang uri ng pakikilahok ng mga kabataan sa pulitika mula 1952 hanggang 1978. Sa paggamit ng pagsasalaysay na pangkasaysayan, mahalagang mga konsepto ang itinalakay ni Hay (2002) ukol sa pagbabagong historikal, laluna mula sa pananaw ng agham

Nestor Castro, “Ang Kilusang Komunista sa Kordilyera: Pagtatagpo ng ideolohiya at taal na katutubong kultura,” Philippine Social Sciences Review Ispesyal na Isyu: Ang Kilusang Masa sa Kasaysayang Pilipino (1994): 41-45. 43

18

pulitika.44 Aniya, maaaring pag-aralan ang pagbabago ng mga institusyong pulitikal ng isang bansa sa pamamagitan ng pagsusuring “diachronic.45 Idinidiin ng nasabing klase ng pagsusuri ang proseso ng pagbabago, sa loob ng isang partikular na panahon; higit na mainam ito kaysa pagsusuring “synchronic” na nakatutok lamang sa isang napakalimitadong panahon at hindi naisasaalang-alang ang proseso ng mga pagbabago, laluna ng mga institusyong pulitikal.46 Bukod pa rito ang pagbanggit niya sa kaibahan ng “rebolusyon “ sa “ebolusyon” pagdating sa bilis at pagkatuloy-tuloy ng mga pagbabago sa mga institusyong pulitikal.47 At dapat tandaang hindi linear ang pagbabagong ito; sa halip magkakaroon ng salitang pagbabago-pagbalik-sadating-kaayusan o pagbabago-pagkabulok, gaya nang pinuna ni Wurfel sa kasaysayang pulitikal ng mga institusyon sa Pilipinas nitong nagdaang siglo.48 Pagsusuri sa Kaugnay na Literatura Hindi maiiwasang magsimula ang thesis sa mga nauna nang pagsusuri hinggil sa mga samahang estudyante sa Pilipinas. Masasabing dahil sila ang higit na nakapag-iwan ng mga nakasulat na dokumento ukol sa kanilang pakikilahok sa mga usapin ng kanilang panahon, bukod pa sa mga nagsilbing paraan ang mga sulatin upang ihayag ang kanilang mga panawagan at mungkahi. Sina Patricio Abinales, Maricris Valte, Rolando Tolentino, at Nimfa Ogena ang naunang mga mananaliksik sa bansa ukol sa kilusang estudyante at kabataan sa Pilipinas. Pawang nagtuon sa aktibismo at pulitikal na pakikisangkot ng mga estudyante sina Abinales at 44

Colin Hay, Political Analysis: A Critical Introduction (Hampshire at New York: Palgrave, 2002), 148-149.

45

Hay, Political Analysis, 148-149.

46

Ibid, 144 at 148.

47

Ibid, 156.

48

David Wurfel, Filipino Politics: Development and Decay (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University, 1988), 325.

19

Valte; interesante ring malamang nilagay ng dalawa sa konteksto ng pangkalahatang aktibismong estudyante sa Timog-Silangang Asya at ng mundo sa kabuuan.49 Halimbawa, ipinaliwanag ni Abinales noong dekada 80 kung bakit nagagap ng Communist Party of the Philippines (CPP), at hindi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang kahalagahan ng kabataan at mga estudyante bilang mga kasapi at tagapagtaguyod ng isang rebolusyon. Ito ay dahil nag-ugat ang CPP sa mga kasapi ng KM na unang inorganisa ng PKP bilang bahagi ng sangay-pangkabataan ng Partido.50 Ayon kay Abinales, tinignan ng CPP ang mga estudyante bilang mga propagandista ng kilusan at kailangan nilang “lumubog” sa masa (“to integrate with the masses).51 Subalit, sa pagkatuon dito ng CPP, nakaligtaan ng partido ang pangmatagalan sanang proseso ng pagbubuo ng mga intelektwal mula sa hanay ng mga estudyante na aanib naman sa mga uring propesyonal; ani Abinales makakatulong sana ito upang maipalaganap ang mga turo ng Marxismo-Leninismo sa gitnang uri.52 Bukod sa mga aktibista sa Pilipinas, tinalakay din ni Abinales ang aktibismo ng mga kabataan sa Timog-Silangan at Silangang Asya mula dekada 70 hanggang dekada 90 at paaano higit na iba-iba ang paraan ng pakikitungo ng mga kabataang Asyano sa kani-kanilang mga

49 Patricio Abinales, “The Left and the Philippine Student Movement: Random Historical Notes On Party Politics and Sectoral Struggles,” Kasarinlan Vol.1 Blg. 2 (1985): 41-45. Isinama ang artikulong ito sa kalipunang Fellow Traveler: Essays on Filipino Communism (117-129). Gagamitin sa pag-aaral na ito ang artikulong lumabas sa Kasarinlan. 50

Ibid, 42.

51

Abinales, “ The Left and the Philippine Student Movement,” 43.

“… CPP ML cadres failed to see that even as the students’ view of education smacks of opportunism, this perspective could be turned to the revolution’s advantage. Students, after their stint in the academe- generally enter the professional fields-both in private and government sectors. A powerful and radicalized “middle class” could be developed from the ranks of these professionals as fitting complement to the burgeoning worker and peasant movements.” Ibid, 44. 52

20

pamahalaan.53 Partikular na binanggit niya ang mga paraan kung paano nasupil o napaamo ng mga gobyernong awtoryanismo ang mga kilusang kabataan at estudyante noong dekada 70.54 Inihalimbawa ni Abinales ang pagsugpo ng rehimeng militar ng Timog Korea sa pag-aaklas ng mga estudyante sa Gwangju noong 1980 at ang pagpuksa ng hukbong sandatahan ng Thailand sa kilusang estudyante sa isang insidente noong Oktubre ng 1976.55 Sa kabilang banda, maaaring idaan sa mapayapaang paraan ang pagsugpong ito gaya ng pagkuha ng suporta (cooptation) ng mga rehimeng militar sa mga dating aktibista upang lumahok sa namamayaning dispensasyon, na naipakita sa Pilipinas, Thailand at Malaysia.56 Bukod sa patuloy na pag-iral ng mga rehimeng ito, mayroon pang isang naidulot na epekto ang matagumpay na pagsupil o pag-amo sa mga kilusang estudyante. Ani Abinales, nagkaroon ng mabigat na dahilan ang mga aktibistang Asyano upang hindi na isalin sa susunod na henerasyon ng mga aktibista ang kanilang mga nalalaman.57 Sinuri naman ni Valte ang mga kalakasan at kahinaan ng kilusang estudyante sa Pilipinas at nagmungkahi pa kung papaano ito mapapalago.58 Tinalakay rin ni Valte ang pagtatangka ng

Patricio Abinales, “Politics and the Asian Young: Reflections from the Recent Past,” sa The Joys of Dislocation: Mindanao, Nation and Region, Patricio Abinales (Lungsod ng Pasig: Anvil Publishing, 2009), 186197. 53

54

Ibid, 190.

55

Ibid, 190.

56

Ibid, 190-191.

57

Ibid, 191.

Maricris Valte, “The Philippine Student Movement: Prospects for a Dynamic Student Politics,” Kasarinlan Vol.2 Blg. 3 (1987): 752. 58

21

mga samahang estudyante na buhayin ang kilusan at paigtiingin ang mga pagkilos ilang taon matapos ibaba ang Batas-Militar.59 Sa kabilang banda, pangkalahatang pag-aaral lamang ang naturang mga saliksik, at hindi nahimay ang ispesipikong mga usapin kung bakit napili ng mga kabataang aktibista na umaklas laban sa umiiral na sistema. Hindi rin natalakay nang malaliman ang pinagmulang uri ng kahit mga pangunahing mga personahe sa kilusang lihim at mga samahang kabataan ng Kaliwa. Mangyari kasing isang usaping masalimuot ang aktibismo na kailangan ng higit na malayong panahon upang simulang suriin. Marahil, hindi naisulat ng nasabing mga mananaliksik ito ay dahil sa nakapaka-pulitisadong panahon na kanilang kinabibilangan (dekada 80). Kapansinpansin ding ang napagtuunan ng pansin mga pag-aaral ay ang kampo ng CPP, at hindi sa PKP. Si Ken Fuller lamang ang unang nagbanggit ukol sa samahang kabataan ng nasabing partido na itinatag noong 1977.60 Samantala, binasag ni Tolentino ang mga mito at pananaw na ipinalaganap o naipalaganap ng rehimen at humubog sa sektor ng populasyong tinatawag ngayong “Martial Law / Marcos babies.”61 Isa rito ang paniniwalang nagbago na ang Pilipinas dahil sa Batas Militar. 62 Subalit kinilala rin ni Tolentino ang pangmatagalang bisa ng propaganda ni Ferdinand Marcos sa 59

Ibid, 56.

60

Ken Fuller, A Movement Divided: Philippine Communism, 1957-1986 (Lungsod Quezon, University of the Philippines, Press. 2011), 336-338. Tolentino, “Epilog: Mondo Marcos, Mondo Real,” 153-169. Masasabing isang halimbawa ng bisa ng normative history-graded influence ang naging karanasan ng mga “Martial Law/Marcos babies.” Isang henerasyon silang naapektuhan ng mga aktibidad at kautusang pinalaganap noong pinaiiral pa ang Batas Militar. Ayon nga sa isang depinisyon, tinutukoy ng konsepto ang mga salik na biolohikal at pangkapaligiran-na kapwa may kaugnayan sa historical time- na nakaaapekto sa kahabaan ng buhay ng isang taong napapabilang sa partikular na cohort. Tignan ang nabanggit na pagtalakay sa: Richard Lerner, Selva Lewin-Bizan, at Amy Warren, “Foundations of Developmental Science,” sa Social and Personality Development, mga pat. Michael E. Lamb at Marc Bornstein (New York at Hove: Psychology Press, 2011), 33. 61

62

Tolentino, “Epilog,” 155.

22

naturang mga kabataan na lumaking naniwala na walang ibang pangulo kundi si Marcos; pati ang kanilang gawi ay sinusukat kung aayon ba ito sa mga pamantayang itinakda ni Marcos” 63 Pinakahuli, pero kasinghalaga rin ng mga naunang awtor, sinuri ni Ogena ang demograpikong komposisyon ng kabataang Pilipino mula dekada 70 hanggang 90.64 Kaniyang pinag-aralan ang mga nakaraang sarbey at kaugnay na datos sa naturang panahon upang malaman ang mga pagpapahalagang moral at pulitikal na pananaw ng mga kabataang Pilipinong mula 12-25 anyos.65 Bukod pa rito, sinuri rin niya ang pagbabago sa uri ng pamumuhay ng mga kabataang Pilipino sa loob ng dalawang dekadang iyon. Idiniin niya sa simula pa lamang ang kahalagahan ng panlabas na mga salik at ang antas ng socialization ng mga kabataan sa kanilang mga peer group, paaralan, pamilya, at midya.66 Subalit masasabing pambansa ang saklaw ng naturang pagsusuri sa pangkalahatan at walang tiyak na tuon sa bawat rehiyon o lugar. Hindi rin nabanggit ang partikular na papel ng propaganda, mula man sa pamahalaan o sa mga samahan ng Kaliwa, sa paghubog ng opinyon ng mga kabataang ito. Dapat tandaan ang mahalagang papel ng propaganda sa paghulma ng kanilang mga pananaw ukol sa lipunang kanilang kinabibilangan sa partikular na panahon, laluna’t kinakasangkapan na rin sa mga taong iyon ang mass media. Mahalaga naman sina Loretta Makasiar-Sikat (1970) at Virginia Capulong (1978) dahil sa kanilang paggamit ng konsepto ng political socialization sa kanilang mga pananaliksik sa mga kabataan. Pinag-aralan ni Makasiar ang bisa ng political socialization (o ang antas ng 63

Ibid, 155-157.

64

Ogena, “How are the Filipino Youth Changing?,” 84-106.

65

Ibid, 84- 86.

66

Ibid, 80.

23

pagkakahubog sa mga usaping pampulitika ng mga kabataang Pilipino sa Greater Manila Area (halos saklaw ang kasalukuyang Metro Manila); naisagawa ito sa tulong ng mass media, paaralan at pati pamilya.67 Samantala, isang dekada ang lilipas, ginamit naman ni Capulong ang konseptong ito upang suriin ang a.) antas ng pakikilahok ng mga kasapi ng KB at b.) ang kanilang pagkakabatid sa mga usaping pampulitika.68 Ani Capulong, higit na sumusuporta sa pamahalaan ang mga kasapi ng KB na madalas lumahok sa mga gawain ng naturang samahan o mas naiimpluwensahan ng propagandang dumadakila sa KB bilang kapaki-pakinabang na organisasyong pampamahalaan.69 Interesante rin naman ang mapaghawang pag-aaral ni Corazon Damo-Santiago (1972) ukol sa aktibismo ng mga estudyante mula 1869 hanggang 1971. Sa pamamaraang kronolohikal, inilahad ng mananaliksik ang naganap na mga demonstrasyon sa Pilipinas, binilang at hinanay ang mga iyon ayon sa panahon ng umiiral na mananakop o pamahalaang Pilipino, at sinuri ang mga motibong nagtulak sa mga kalahok upang gawin ang mga pagkilos.70 Mahalaga rin namang mga batis ang talambuhay kay Edgar Jopson at ang kalipunan ng mga sulatin hinggil sa SDK. Sinulat ang una ng peryodistang si Benjamin Pimentel, Jr. ukol sa karera ni Edgar Jopson bilang lider-estudyante bago ang pagbaba ng Batas Militar at ang pagbabagong-loob niya tungong isang pangunahing personahe sa kilusang lihim ng mga

Loretta Makasiar-Sicat, “The Political Attitudes of Young Filipinos: A Study in Political Socialization,” (Ph.D dissertation, Massachusetts Institute of Technology, 1970), 26-27, 202. 67

68 Virginia Capulong, “The Kabataang Barangay: An Agent of political socialization,” (MA thesis, Unibersidad ng Pilipinas, 1978) 20-22. Dalawang daang respondents mula sa 20 KB sa Metro Manila ang sinarbey ni Capulong dito. Sa nasabing bilang, 70 ang mga opisyal at 130 ang mga kasapi. 69

Ibid, 93.

70

Corazon Damo-Santiago, “A Century of Activism,” (graduate thesis, Philippine Normal College, 1972), 1-205.

24

komunista noong dekada 70.71 Mahalaga rin ang nasabing talambuhay dahil nabanggit din ang pakikipag-ugnayan niya at ng National Union of Students of the Philippines sa iba pang mga samahang estudyante bago ang 1972.72 Mahalaga rin ang balanseng pagsuri sa kontribusyon, mga hakbang, kalakasan, at kahinaan ni Jopson bilang lider-estudyante at pangunahing kasapi ng Communist Party of the Philippines. Samantala, makakakuha naman ng iba’t ibang mga naratibo sa buhay-aktibista sa isang kalipunan ng mga dating kasapi ng Samahang Demokratiko ng Kabataan o SDK. Pinamagatang Militant But Groovy (2006), sinalaysay rito ang mga kaganapan sa likod ng pagbuo ng SDK at ang mga gawaing organisasyonal ng ilang mga naging miyembro nito.

73

Mayroon ding itong

kalakip na mga dokumento ukol sa pag-anib ng ilang estudyante sa SDK noong mga dekada 6070 at ang tangkang pagsasanib ng SDK at Kabataang Makabayan.74 Sa ibayong dagat naman, higit na maraming pag-aaral ang naisagawa ukol sa pakikisangkot ng mga kabataan sa pulitika, laluna ng mga estudyante. Ilan lamang sa mga ito ay ang mga pananaliksik nina Allan Kassoff ukol sa pakikilahok ng kabataang Sobyet sa Komsomol at ang lawak ng saklaw ng naturang samahan sa dating USSR; Anita Chan at David Raddock (pakikisangkot ng mga kabataang Tsino sa kilusang Red Guards noong Cultural Revolution), Seymour Lipset (ukol sa komparatibong pag-aaral hinggil sa mga kilusang estudyante sa iba’t ibang bahagi ng daigdig), Robert Scott (aktibismo ng mga estudyante sa Amerika Latin) at Josef 71

Benjamin Pimentel, U.G. An Underground Tale: The Journey of Edgar Jopson and the First Quarter Storm Generation (Lungsod ng Pasig: Anvil, 2006), 27-149. Kabilang sa mga nakapanayam ni Pimentel ang mga dating Kasama ni Jopson sa NUSP at sa CPP. 72

Ibid, 28-52.

73

Soliman Santos at Paz Verdades Martinez-Santos (mga pat.), Militant But Groovy: Stories of the Samahang Demokratiko ng Kabataan, (Lungsod ng Pasig: Anvil Publishing, 2008), 1-124. 74

Ibid, 140-176.

25

Silverstein (pakikilahok sa pulitika ng mga estudyante sa Burma).75 Mayroong ilang interesanteng punto ang makukuha mula sa mga pag-aaral na ito. Halimbawa, napag-alaman ni Lipset sa kaniyang komparatibong pag-aaral sa mga kilusang estudyante sa iba’t ibang bansa na nagkakaiba ang political behavior ng mga estudyante. Nakadepende ang kaugaliang ito ng mga estudyante sa larangang kanilang pinagtutuunan ng pansin.76 Kapansin-pansin noong dekada 60 ang higit na pagtuon ng pag-aaral ng mga mananaliksik ukol sa pulitikal na pakikisangkot ng mga estudyante sa kani-kanilang mga bayan; aniya ito ay dahil ang mga estudyante bilang sektor na lamang ang maaaaring pagkunan ng suporta para sa mga gawain ng mga partido’t samahang kaliwa.77 Samantala, ipinaliwanag naman ni Scott kung paano iginiit ng mga estudyanteng aktibista sa Amerika Latin ang mga hakbang na dapat isagawa ng mga pamahalaan at mga administrasyon ng mga pamahalaan para sa ikabubuti ng mga mag-aaral.78 Bunga ito ng kanilang deskontento sa umiiral na kalagayan ng kanilang mga paaralan at ng pangkalahatang lipunan.79 Mayroon ding 75

Allan Kassoff, The Soviet Youth Program: Regimentation and Rebellion. (Massachusetts: Harvard, 1965); Anita Chan, Children of Mao: Personality Development and Political Activism in the Red Guard Generation (Seattle: University of Washington, 1985); David Raddock, Political Behavior of Adolescents in China: Cultural Revolution in Kwangchow. (Arizona: University Arizona, 1977); Lipset, “Students and Politics in Comparative Perspective,” Daedalus Vol.97, Blg.1 (Winter, 1968): 1-20; Robert Scott, “Political Activism in Latin America,” Daedalus Vol.97, Blg.1 (Winter, 1968): 70-98; at Josef Silverstein, “Burmese Student Politics in a Changing Society,” Daedalus Vol.97, Blg.1 (Winter, 1968): 274-292. Lipset, “Students and Politics…,” 18. Aniya, karaniwang mula sa mga agham-panlipunan at humanidades ang mga aktibistang estudyante; ginawa niyang halimbawa ang mga kaso ng India, Indonesia, Puerto Rico, Chile at Argentina. Sa kabilang banda, higit na konserbatibo ang mga gawain at inklinasyong-pulitikal ng mga estudyante ng mga kursong pang-inhineriya at pangnegosyo. Magkahalintulad din ang mga konklusyon ni Lipset at ni DamoSantiago nang sabihin ng huli na nag-aaral ng mga kursong pambatas o “liberal arts” ang halos lahat ng mga nanguna sa mga demonstrasyon ng mga estudyante sa Pilipinas, mula pa noong 1869. Anang mag-aaral, higit na sensitibo at mulat sa mga usaping panlipunan at mga karapatang-pantao ang mga estudyanteng mula sa mga kursong iyon. Tignan: Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 208. 76

77

Lipset, “Student and Politics,” 2.

78

Scott, “Political Activism in Latin America,” 94.

79

Ibid, 78.

26

mahalagang papel ang karanasan ng mga estudyante at ang kanilang sistema ng mga pagpapahalaga upang mapaghandaan sila sa pakikilahok sa mga pambansang pulitika sa Amerika Latin.80 Dagdag pa ni Scott, bagamat mayroon mga estudyante sa nasabing rehiyon ng daigdig na umaanib sa mga samahang nagtataguyod ng drastikong pagbabago ng istrakturang politikal ng kanilang bansa, hindi naman sila nagtatagumpay nang husto.81 Panghuling punto: karamihan sa mga estudyante sa Amerika Latin noong mga taon na pinag-aaralan ni Scott ay hindi naging aktibista, noong at matapos man sila sa kanilang pag-aaral.82 Napagtuunan naman ng pansin ni Silverstein ang paghuhunos ng pakikipagtunggali ng mga samahang estudyante sa Burma (Myanmar sa kasalukuyan) noong unang hati ng dantaón 20. Nagsimula sila bilang mga pagkilos laban sa kolonyalismong British, ngunit paglaon ay nasangkot na rin ang mga grupong iyon sa mga tunggalian ng mga partido politikal ng bansa.83 Nagmistula pang salamin ng destabilidad ng Burma matapos makamit ang kasarinlan nito ang pagpasok sa mga paaaralan ng mga awayan ng mga partidong pulitikal. 84 Naganap ang paghunos na ito sa gitna ng pagtatangkang ayusin ang sistema ng edukasyon ng Burma. 85 Mahalaga ring batis para sa pag-unawa ng konsepto ng “kabataan” sa dating Unyon Sobyet ang isang aklat na isinalin ni Verchor Sherbovich. (Dapat ding banggitin ang Union of Soviet Socialist Republics or USSR sapagkat ito ang bansang nagkaroon ng, sa palagay ng mag-

80

Ibid, 77-78.

81

Ibid, 78.

82

Ibid, 80.

83

Silverstein, “Burmese Student Politics in a Changing Society,” 274-289.

84

Ibid, 286.

85

Ibid, 288.

27

aaral na ito, pinakasistematikong patakaran para sa mga kabataan at istraktura ng kanilang pakikilahok sa pamamahala at sa pulitika). Sa naturang libro, inihayag ng mga awtoridad sa USSR ang papel ng kabataang Sobyet sa pagtataguyod ng kaunlarang pang-ekonomiya ng bansa, inilarawan kung paano naiimpluwensahan ng mga materyalistikong aspeto noon ng lipunang Sobyet ang konsepto at demograpiko ng kabataan nila at isinilaysay rin ang kasaysayan ng Komsomol.86 Subalit, dapat maingat ang pagsangguni rito dahil sa limitado lamang sa opisyal na pananaw ng Communist Party of the Soviet Union (CPSU) ang inihahayag sa naturang libro. Hindi rin nabanggit kung papaanong naaapektuhan ng partikular na kondisyong kultural at sosyal ng mga pangkat-etniko sa dating Unyong Sobyet ang ginamit na materialistikong pagpapaliwanag sa konsepto ng kabataan sa nasabing unyon.

86

S. Verchor-Sherbovich, taga-salin, Soviet Youth and Socialism, (Moscow: Progress Publishers, 1974).

28

Kabanata 1 Mga Samahang Kabataan sa Panahong Kolonyal, 1934-1945 Mula dekada 20, nagkaroon ng mas malawak na pagkakataon ang mga kabataang Pilipino na higit makilahok sa mga usaping pulitikal at panlipunan. Naglabas sila ng mga pahayagang pangkampus gaya ng The Varsitarian ng Unibersidad ng Santo Tomas, The Carolinian ng University of San Carlos sa Cebu, The Collegian ng UP, The Guidon ng Ateneo de Manila, at pati ang Intercollegiate Press, na inilathala upang maging pangkalahatang daluyan ng mga opinyon ng mga estudyante. Bumuo rin sila ng ilang organisasyon tulad ng College Editors Guild (ngayon ay College Editors Guild of the Philippines), New Youth Party sa ilalim ni Ernesto Rodriguez, Jr, ang Filipino Youth party, na siyang samahang kabataan na itinaguyod ng Partido Nacionalista, at ang Philippine Youth Congress.87 Nagprotesta naman sila sa ilang okasyon na napukaw ang kanilang mga saloobin, tulad noong 1930. Isang araw ng Enero ng taong iyon, nag-aklas ang mga estudyante ng Manila North High School (Arellano High School sa kasalukuyan). Isinagawa ito ng mga mag-aaral upang kondenahin ang pag-insulto ng isang Amerikanong guro sa isang estudyante at kaniyang kapatid dahil sa kanilang umanong hindi pagligo; subalit para sa mga mag-aaral, may bahid ng rasismo ang pahayag na ito ng guro, isang bahid na higit na nakasakit sa kanilang mga saloobin.88 Isang araw matapos ang nasabing insidente, dinagsa ng mga estudyante ng Manila North ang mga kalyeng kalapit ng kanilang 87

Young Philippines, Young Philippines, 3, Diosdado Macapagal, From Nipa Hut to Presidential Palace: Autobiography of President Diosdado Macapagal (Pilipinas: PACER, 2002) at Ranavalona Vinzons-Gaite, Wenceslao Vinzon: A Youth to Remember (Pilipinas, 1977), 5. Ayon sa pagsasalaysay ng Young Philippines, itinatag umano ang New Youth Party noong Setyembre 1933 at nagpadala pa ng delegasyon kay Gob. Gen. Frank Murphy. Subalit, wala nang ibang detalye ang makakalap sa kasalukuyan ukol sa naturang samahan at iba pang organisasyong pangkabataan noong dekada 30. Ayon sa website ng CEGP, tumulong ang mga kinatawan ng The Varsitarian, The Guidon at The Collegian sa pagtatag ng noo’y College Editors’ Guild. Tignan: “History,” College Editors Guild of the Philippines, Na-access Mayo 28, 2015, http://www.cegp.org/aboutcegp/history/. 88

Teodoro Agoncillo, “Student Activism of the 1930s,” Solidarity Vol.X, Blg. 4 (Hulyo-Agosto 1976): 22-23.

29

paaralan at sinimulan ang isang pag-aaklas na tumagal ng halos tatlong buwan at kumalat din sa tatlo pang high school ng Maynila.89 Paglalahad naman ni Teodoro Agoncillo, isa sa mga nanguna sa pag-aaklas, nakinig ang mga estudyante sa mga talumpati ng mga kapwa kabataan, ng isang konsehal ng Maynila, at ni Amado V. Hernandez.90 Kasangkot din ang mga kabataan sa ilan pang usaping pampulitika ng kapuluan tulad ng pagtutol sa isang rali noong 1932 sa karagdagang “allowance” ng mga miyembro ng Lehislatura.91 Pagbuo sa Young Philippines Subalit noong Enero 7, 1934 lamang nagkaroon ng maituturing na kauna-unahang pangmatagalang samahang kabataan na aktibo at lantarang lalahok sa mga usapin sa kapuluan. Ito ay nang itatag ng ilang lider-estudyante ang Young Philippines o YP sa isang pagpupulong sa Plaza Hotel sa Maynila.92 Sa isang manipesto, inihayag ng samahan ang kanilang paniniwala sa kakayahan ng “Kabataang Pilipino” (“Filipino Youth”) na magdulot ng rehenerasyong moral at pulitikal sa kapuluang Pilipinas.93 Hiningi ng Young Philippines ang “suporta ng mga propesyonal, mga estudyante mula sa mga unibersidad, kolehiyo at paaralan, ng Kabataang Pilipino sa pangkalahatan, at ng iba pang mga indibidwal na nakararamdam at nag-iisip tulad ng mga kabataan ukol sa mga usapin ng kanilang bayan.”94 Patunay ang pagkakabuo ng Young 89

Ibid, 23. Ayon kay Agoncillo, dinagsa ng mga estudyante ang mga kalye ng Doroteo Jose, Lope de Vega, Teodora Alonzo, mga eskinitang katabi ng Manila North at ilang bahagi ng Rizal Avenue. 90

Ibid, 23.

91

Ibid, 24-25 at Vinzons-Gaite, Wenceslao Vinzons, 3. Ayon kay Vinzons-Gaite, pinamunuan ni Wenceslao Vinzons ang tinatayang 2,000 estudyante at nagprotesta sila sa harap ng gusali ng Kongreso sa Maynila. Inilarawan naman ni Agoncillo ang mainit ang reaksyon ng mga dumalong estudyante sa talumpati ni Vinzons laban sa “appropriations rider.” 92

Bago ang pormal na paglulunsad na ito, 14 silang nagpulong sa tahanan ng isang akademiko sa Quiapo. Para sa kabuuan ng salaysay, tignan: Macapagal, From Nipa Hut to Presidential Palace, 36. 93 94

Young Philippines, Young Philippines, 4-7. Ibid, 7.

30

Philippines at iba pang samahang kabataan na nakarating sa Pilipinas ang kalakaran noong dekada 30 ng, ani Benedict Anderson, pagbuo ng mga “makabayang intelligentsia.” Ang naturang “makabayang intelligentsia,” na pawang mga kabataan, ay umiral sa mga kolonya ng mga Kanluraning bansa sa Asya.95 Nauna nang binuo ang Young Men’s Buddhist Association sa Burma noong 1908 habang idinaos noong 1928 sa Dutch East Indies ang isang konggreso ng mga makabayang kabataan.96 Noong 1938 naman, binuo sa Malaya ang Kesatuan Melayu Muda o Union of Malay Youth.97

Larawan 1. Wenceslao Vinzons, tanyag na lider-estudyante noong dekada 30 at tumulong sa pagtatag ng Young Philippines. Mula sa website ng CEGP. .

95

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (binagong edisyon), (Lungsod Pasig: Anvil Publishing, 2003), 119. Paliwanag ni Anderson, kaiba ang paggamit ng “youth” sa Asya sa panahong iyon. Bagamat nangangahulugan din nito, tulad ng sa Europa, ng kabaguhan at dinamismo, nagtataglay ng malinaw na demograpikong saklaw ito sa Asya. Saad pa niya, nagpapataw ang mga makabayang intelligentia na ito ng “complex political significance.” 96

Anderson, Imagined Communities, 119. Sa naturang kongreso, ani Anderson, binigkas ng mga delegado ang Sumpah Pemuda o “Oath of Youth.” Ang paggunita ng naturang pagbigkas ang naging isa sa mga taunang makabayang pagdiriwang sa Indonesia. 97

Ibid, 119.

31

Sa simula, isang organisasyong pansibiko ang YP. Pangunahing nilayon nito ang “pagisahin ang mga kabataan ng bayan;” ipamulat ang mga kabataan at ibang mga Pilipino sa kahalagahan ng kasarinlan ng bansa at ang paglinang ng mga makabagong halagahan upang makaagapay ang bansa sa mga hamon ng sariling pamahahala; bukod pa rito, kailangan umano maipahayag ang tinig ng kabataan sa mga usaping pampubliko sa gitna ng tunggalian ng mga lider-Filipino na pinangamabahang maglalagay sa balag ng alanganin ang “pinaglalabang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pamumuno ng mga dayuhan.”98 Unang binalak na gayahin ang istraktura ng Young Philippines sa mga lihim na samahang Black Shirts ng Italya at Blue Shirts ng Irlanda, subalit hindi ito tinuloy sapagkat inisip ng mga tagapagtatag na hindi kailangan ang mga ganitong klase ng samahan sa isang demokrasya.99 Marami sa mga magiging pulitiko at opisyal ng bansa sa mga susunod na dekada ang sumapi muna sa Young Philippines: Domocao Alonto, Salipada Pendatun, Diosdado Macapagal, Aurelio Alvero, Arturo Tolentino, Magno Gatmaitan, Octavio Maloles, Ambrosio Padilla, Rodolfo Palma at Lorenzo Sumulong at Wenceslao Vinzons.100 Ayon naman sa isa pang batis, sumali rin sa Young Philippines ang ilang babaeng personalidad gaya nina Helena Benitez, Carmen Planas, at Maria Kalaw Katigbak.101

98

Young Philippines, Young Philippines, 4-7, Vinzons-Gaite, Wenceslao Q. Vinzons, 7. Diosdado Macapagal, From Nipa Hut to Presidential Palace (Pilipinas: PACER, 2002), 36. 99

Arturo Tolentino, Voice of Dissent (QC, Phoenix Publishing House, 1990), 17.

100 Tolentino, Voice of Dissent, 18-19. Naging mga opisyal ang karamihan sa kanila. Nahalal na pangulo ng Pilipinas noong 1961 si Macapagal. Naging senador noong dekada 60 si Tolentino bukod pa sa nahirang ding delegado sa pagbalangkas ng UNCLOS noong dekada 50 at assemblyman noong rehimen ni Marcos; Nahalal na kinatawan ng Rizal si Sumulong, samantalang nanungkulan bilang mga senador sina Alonto at Pendatun noong dekada 50. Nahirang naman si Gatmaitan bilang Undersecretary ng Departamento ng Katarungan sa ilalim ng administrasyon ni Macapagal habang naglingkod naman si Maloles bilang embahador. 101

Vinzons-Gaite, Wenceslao Vinzons, 7. Dagdag pa rito, umanib din sa Young Philippines ang ilang anak ng mga pangunahing pulitiko ng mga panahon iyon gaya nina Sergio “Serging” Osmeña, Jr., at Jose B. Laurel, Jr.

32

Larawan 2. Dibuho ni Fernando Amorsolo kay Carmen Planas, ang kandidato ng YP na nagwagi sa pagka-konsehal ng Maynila noong halalan ng 1940. (Larawan mula sa Kahimyang. info).

Nabuo ang Young Philippines bilang tugon ng mga estudyanteng sumusuporta sa pagpasa ng Batas Hare-Hawes-Cutting (HHC).102 Bunga rin ang samahan ng mga pagpupulong na ginawa ng mga kabataang lider sa tahanan ng dating Speaker Manuel Roxas; tinulungan naman silang bumalangkas ng manipesto ng mga pangunahing politiko at intelektuwal ng panahong iyon, paris nina Rafael Palma, Pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas; Dekano Maximo

102

Tolentino, Voice of Dissent, 18-19.

33

Kalaw; Propesor Melquiades Gamboa,, Dr. Jose P. Laurel at Jorge Masa. 103 Sinundan ng Young Philippines ang Students’ League for the Acceptance of the H-H-C Law, na unang binuo upang suportahan ang pagpasa ng naturang batas na itinaguyod nina Roxas at Sergio Osmeña. (Subalit hindi rin nagtagal ang liga dangan at ibinasura rin ang panukalang Batas H-H-C, sa tulong na rin ng pagmamaniobra ni Manuel Quezon.) Sa pamamagitan ng samahan, matatalakay ng mga estudyante ang mga usapin sa kalmado at rasyonal na pamamaraan upang higit maunawaan ng mga “masa” ang mga detalye ng mga usapin.104 Hindi naman dapat manira ang mga kasapi ng YP ng katauhan ng mga katunggali upang tumpak nilang mapabatid sa mga tao ang mga impormasyon ukol sa anumang usaping pinag-uusapan.105 Iyong mga kasaping nagmula sa mga lalawigan ay iniiatas na pagpulungin ang mga kababayan sa mga probinsiya upang talakayin ang mga isyung napapanahon.106 Sa ganitong paraan nakatulong din ang Young Philippines, at ang isang samahang kabataan, ang Pan Malayan Union, upang higit na mapabatid sa mga Pilipino, pangunahin na sa mga kabataan, ang pangangailangan para sa integration ng mga cultural minorities sa Philippine body politic.107 Halimbawa nito ang pakikipagdebate ni Tolentino at ng isang kinatawan mula Bohol, si Genaro Visarra, noong 1940 hinggil sa pagbabago sa termino ng

103

Young Philippines, Young Philippines, 3-4.

104

Tolentino, Voice of Dissent, 18

105

Ibid, 18. Ang orihinal sa Ingles na pahayag ni Tolentino: “They would be charged to avoid vilification or indulging in personalities-the worst fault of the politician-so that he masses might be correctly apprised of the true facts involved in any issue or problem.”

106

Ibid, 18.

Pantonan Said, “Dr. Ahmad Domocao Alonto: An Annotated bio-bibliography.” MA thesis, Unibersidad ng Pilipinas, 1981, 12-13. 107

34

pangulo mula sa terminong pang-anim na taon na walang reeleksyon tungong four-year term na may reeleksiyon.108 Subalit, may ilang agam-agam ukol sa pagiging malaya ng YP sa anumang impluwensang pulitikal, mga agam-agam na inihayag sa pagsisimula pa lamang ng pag-iral ng samahan. Isa na rito ang inaakalang paggamit sa YP ng mga “Pro” na pulitiko. Ani Tolentino, malayo sa katotohanan ang hinuha ng mga “Anti” na “kasangkapang-pulitikal” lamang ang Young Philippines; nagkaroon ng ganitong mga spekulasyon dahil sa pagdalo ng ilang pulitikong “Pro” sa paglulunsad ng samahan.109 Aktibong lumahok ang Young Philippines sa mga usapin ng kapuluan. Nangampanya na ang Young Philippines sa ilang bahagi ng bansa noong kasagsagan ng mga debate hinggil sa pagpasa at, ang kalaunan, pagbasura ng Batas H-H-C. Pinuntahan ng mga kasapi ng YP pati na ang Tayabas, masasabing balwarte ni Quezon.110 Mariin ang pagtutol nito sa pagbasura ni Quezon sa HHC bilang isang pagpalit ng makasariling mga hangarin sa kasarinlan ng kapuluan.111 Ayon nga sa isang naging estudyante sa UP noong mga taóng iyon, nagkahati-hati ang magkakaibigan at magkakamag-anak dahil sa magkataliwas na mga paninidigan ukol sa HH-C.112 Hindi rin nagkakaisa ang mga tinig ng mga estudyante mismo bukod pa sa nagpalit ng paninindigan ang ilan, sa kung anumang dahilan.113 Isang magandang patunay rin sa pagiging 108

Tolentino, Voice of Dissent, 34.

109

Ibid, 18.

110 Macapagal, From Nipa Hut to Presidential Palace, 40. Iniulat ni Macapagal sa nasabing memoirs na habang nasa isa sa mga naturang pagpupulong ay muntikan na siyang sugurin ng isang lalaki. 111

Ibid, 38.

112

Agoncillo, “Student Activism of the 1930s,” 26.

113

Ibid, 26.

35

mainit na isyu ng H-H-C ang pagbibitiw ni Palma bilang Pangulo ng U.P nang mabatid niyang malalagay sa alanganin ang pagpopondo sa pamantasan dahil sa kaniyang tindig na taliwas sa gustong ipairal ni Quezon.114 Nagtaguyod din ng debate ang samahan, sa unang taon nito, ukol sa bisa ng isang diktadurya sa katubusang-pulitikal ng mundo.115 Kapansin-pansin ang paksang ginamit, sapagkat umiiral nga ang ilang pamahalaang diktadoryal noong 1934, gaya ng gobyernong Pasista ni Benito Mussolini sa Italy at ang rehimen ni Joseph Stalin sa Unyong Sobyet. Paglahok sa mga halalan ng 1940 at 1941 Matapos ang anim na taon bilang isang samahang pansibiko, napagpasiyahan ng Young Philippines na lumahok sa halalang lokal at maging partido. Kinilala na ang samahan bilang Young Philippines Party (YPP). Dalawa sa mga kasapi ng YPP ang tumakbo, at nanalo sa mga halalan noong 1940.116 Nagwagi sa pagka-konsehal ng Maynila si Carmen Planas samantalang nahalal si Vinzons bilang gobernador ng Camarines Norte.117 Inilarawan naman ng isang naging mag-aaral sa UP si Vinzons isang indibidwal na naninindigan sa kaniyang mga paniniwala, Ibid, 26. Dagdag pa ni Agoncillo, ikinalungkot din ng mga estudyanteng “Anti” ang pagbaba sa puwesto ni Palma; hinangaan naman ng mga estudyanteng mula sa magkabilang-panig ang integridad ni Palma, na higit piniling panindigan ang sariling opinyon kaysa magpadala sa mga paniniwalang nais ipairal nina Quezon noon. 114

Grant Goodman, “Aurelio Alvero: Traitor or Patriot?,” Journal of Southeast Asian Studies Vol.27, no. 1 (Marso, 1996): 95. Na-access Agosto 5, 2013. JSTOR. Ayon pa kay Goodman, si Aurelio Alvero ang isa sa dalawang debatista ng grupong nagsalita para sa “affirmative” side ng debate. 115

116

Ayon pa kay Goodman, tumakbo si Alvero sa pagka-konsehal ng Maynila noong 1937. Natalo siya sa halalan ngunit hinirang din siya ni Manuel Quezon sa posisyon. Hindi nga lamang nilinaw ni Goodman kung tumakbo si Alvero sa ilalim ng bandera ng Young Philippines. Wala pang nakikitang pagbanggit sa naturang pagtakbo sa ibang batis ng mga pangunahing personalidad ng Young Philippines, gaya nina Arturo Tolentino at Diosdado Macapagal. Tignan ang ilan pang komento ni Goodman sa katauhan at panulat ni Alvero sa Goodman, “Aurelio Alvero,” 96. Napagpasiyahang sundan ang petsang sinabi ni Tolentino sa kaniyang talambuhay sa kawalan ng iba pang higit pang malinaw na detalye ukol sa mas maagang paglahok sa pulitika ng Young Philippines bago ang 1940. 117 Tingnan pa ang ilang detalye ng pangangampanya ni Vinzons sa pagka-gobernador sa kaniyang talambuhay na isinulat ng anak na si Ranavalona, sa Vinzons-Gaite, Wenceslao Vinzons, 17.

36

gipitin man ng mga makapangyarihang opisyal ng bansa. Patunay rito ang magalang na pagtanggi ni Vinzons sa alok ni Quezon na kunin ang isang posisyon sa Malacañang.118 Sila ang iilan lamang na mga kandidato mula sa oposisyon na nagwagi sa naturang botohang dominado ng Partido Nacionalista ni Quezon.119 Kung maalala, ang dominasyon ng partidong ito ay isa sa mga bagay na nagdulot ng mga agam-agam noong mga huling bahagi ng dekada 30 hanggang 1941 hinggil sa labis umanong pagtataglay ni Quezon ng mga kapangyarihan bilang pangulo. Itinuring ng isang mag-aaral si Quezon bilang unang pulitikong Pilipino na nagkaroon ng kapangyarihang isanib sa iisang sistema ang lahat ng antas ng pulitika sa kapuluan.120 Tumakbo naman ang ilan pang miyembro ng Young Philippines, katulad ng noo’y batambatang abugadong si Arturo Tolentino na nangampanya noong 1941 para maging kinatawan ng Maynila sa ibinalik nang Kamara de Representante.121 Muntikang manalo si Tolentino subalit dahil hindi kinilala ng mga awtoridad ang tinatayang 600 na botong umano ay para sa kaniya, si Alfonso Mendoza (ng Frente Popular) ang nagwaging kinatawan ng Maynila.122 Gayunman, hindi rin nagampanan ni Mendoza ang tungkulin, dangan at sumiklab

118

Tignan ang ganitong pagsusuri sa: Agoncillo, “Student Activism of the 1930s,” 25.

119

Tolentino, Voice of Dissent, 20-21. Ayon kay Tolentino, tinangka rin ni Juan Sumulong na kalabanin si Quezon sa halalan ng taóng iyon. Nabigo ang beteranong pulitiko at namatay din pagkaraan ng halalan. 120

Alfred McCoy, “Quezon’s Commonwealth: The Emergence of Philippine Authoritarianism,” sa Philippine Colonial Democracy, inedit ni Ruby Paredes, (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1989), 120. 121

Tolentino, Voice of Dissent, 20-21.

122 Ibid, 20-21. Pinagtalunan din sa mga panahong iyon ang panukalang gawing “bloc voting” ang sistema ng botohan sa halip na mga indibidwal na pangalan ng mga kandidato.

37

ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Dahil din sa naturang pagsiklab, nabigo rin ang Mataas na Kamara na dinggin ang reklamo ni Tolentino. 123

Larawan 3. Poster sa kandidatura ni Arturo Tolentino para sa halalan ng 1941. Mula sa website na www.arturotolentino.com.

Mga estudyanteng Moro at “Filipinization” Hindi lamang sa Maynila lumitaw ang mga samahang estudyante at kabataan. Sa Mindanao naman, binuo ang Sulu Mohammedan Students Association upang itaguyod ang higit pang integrasyon ng kabataang Moro sa pangkalahatang daloy ng kolonyal na pulitika noong dekada 1930s. May mga mga kaugnay na layunin din ang Anak Sug (Sons of Sulu o “Mga Anak 123 Ibid, 21. Isang kalsada (dating Calle Andalucia) sa tapat ng Central Market, Maynila ang ipapangalan kay Mendoza.

38

ng Sulu”) at ang Association of Muslims sa Cotabato.124 Kapansin-pansing sinalamin ng Anak Sug at Association of Muslims ang komposisyon at layunin ng mga pambansang grupong nagtataguyod ng maayos na pakikipag-ugnayan sa kolonyal na pamahalaan.125 Subalit, ayon sa isang mag-aaral ng kasaysayang Mindanao, iilan lamang sa mga Moro ang nakapagtapos ng kolehiyo, laluna iyong mga may kinalaman sa mga kursong liberal arts na siyang tungtungan sa pulitika.126 Gayumpaman, masasabing isang malaking hakbang ang pagkakabuo ng Anak Sug, Association of Muslims, at Sulu Mohammedan Students Association, sapagkat ang dekada 30 ang panahon kung kailan nabubuo na ang konsepto ng mga “Muslim Filipino” o, sa katawagan ng dekadang iyon ay “Mohammedan Filipino.” Ayon nga kay Abinales, natutuhan ng mga Pilipinong Muslim noong dekada 30 ang mga alintuntunin ng kolonyal na pulitika sa Philippine Islands.127 Itinaguyod naman ang konseptong “Mohammedan Filipino” (na magiging “Muslim Filipino”) ng mga lider-Moro katulad nina Alauya Alonto. Minsan pang nanghikayat si Alonto sa mga kapwa delegado sa kumbensyong konstitusyonal na tawagin ang mga Pilipinong Muslim bilang “Mohammedan Filipino” sa halip na Moro; dahil ito sa hindi sila natuturing na Pilipino kung ang “Moro” ang gagamitin.128 Noong mga taong iyon, handa naman ang mga Muslim na Pilipino na lumahok sa proseso ng “Filipinization” kung papayagan silang panatilihin ang

124 Patricio Abinales, Making Mindanao: Cotabato and Davao in the Formation of the Philippine Nation-State (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2004), 64. 125

Abinales, Making Mindanao, 64.

126

Ibid, 66.

127

Ibid, 64.

128

Mababaligtad ang nasabing pag-aalinlangan mula dekada 60 nang itaguyod nina Nur Misuari at mga kapanalig ang paggamit ng “Moro” bilang isang identidad na dapat ipagmalaki ng mga Muslim sa Mindanao, Sulu, at Palawan.

39

kanilang pagkakilanlan bilang mga Muslim, bukod pa sa pagiging “Filipino.”129 Patunay nito ang pakikilahok ng ilang pulitikong Muslim mula Lanao, Sulu, at Cotabato sa mga gawaing pulitikal na pambansa, gaya ng pagbalangkas ng Konstitusyon ng 1935. Mga kabataang kasapi ng PKP at kaugnay na mga samahan Sa hanay naman ng Partido Komunista ng Pilipinas o PKP, tinangka na rin nitong kunin ang suporta ng kabataan sa pamamagitan ng pagtatayo, noong 1932, ng isang Young Communist League o YCL. Naging mabagal ang paglago ng YCL at muntikan pang mabuwag dahil sa kakulangan ng mga miyembrong umanib dito.130 Subalit, nakabawi rin ang YCL at binago ang pangalan tungong Youth Department. Inorganisa ng huli ang Youth League at ayon sa mga tala ng Amerikanong komunistang si James Allen, 300 ang kasapian ng liga noong 1938 sa dalawang probinsiya sa Gitnang Luzon, Laguna at Maynila.131 Lumago ang kasapiang ito nang higit sa sampung beses noong 1940 nang ito ay umabot sa 3,547 miyembro.132 Ayon sa mga mananaliksik sa mga partidong komunista ng Pilipinas, huli na nang magagap ng PKP ang kahalagahan ng kabataan sa kanilang partido, at dalawang dekada matapos ang pagkatatag nito nang magtangka ang PKP na bumuo ng sariling samahan para sa mga kabataan.133 Noong mga unang tatlong dekada ng pag-iral nito, hindi lubusang napahalagahan ng liderato ng “lumang” Partido ang mga potensyal na papel ng mga estudyante sa pagtaguyod ng

129

Abinales, Making Mindanao, 62.

130 Ken Fuller, Forcing the Pace: The Partido Komunista ng Pilipinas: From Foundation to Armed Struggle (Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2007), 129. 131

James Allen, “Report on the Philippines,” sipi sa Fuller, Forcing the Pace, 151.

132

Ibid, 154.

133

Abinales, “Left and the Philippine Student Movement,” 42.

40

kanilang “rebolusyon.”134 At noong nagtangka naman ang PKP na kunin na ang suporta ng mga estudyante, karaniwang ibinibigay sa mga huli ang mga gawain bilang mananaliksik at librarian ng partido.135 Iilang kabataan lamang ang nakapasok sa PKP at mga katulad na samahan. Mababanggit sa kanila sina Emilio Maclang at Luis Taruc. Dalawampung taong gulang lamang si Maclang nang sumanib sa PKP noong 1933-1934; paglaon ay naging kalihim-tagapagganap siya ng PKP. Samantala, 23 taong gulang si Luis Taruc nang unang mamulat sa mga kaisipan ni Pedro “Don Perico “Abad Santos at sumanib sa Socialist Party na itinatag ng huli.136 (Inimbitahan naman ni “Don Perico” si Macapagal na sumali sa kaniyang partido ngunit tinanggihan nito ng huli, gawa ng paniniwalang mainam na matamo ang katarungan para sa mga magsasakang kasamá sa pamamagitan ng “batas at kapayapaan).”137 Subalit, sumali sa PKP at kaugnay mga samahan sina Maclang at Taruc bilang mga indibidwal at hindi bilang mga miyembro ng sangay-pangkabataan ng PKP.

134

Ibid, 42. Ayon pa kay Abinales, naniniwala ang unang liderato ng PKP na hindi maaasahan sa isang rebolusyon ang mga estudyante dahil sila ay mga miyembro ng “petit-bourgeoise” at mayroon silang “diametrical opposition” sa mga magsasaka. 135

Francisco Nemenzo, Jr, “The Millenarian-Populist Aspects of Filipino Marxism,” sa Patricio Abinales, patnugot, Revisiting Marxism in the Philippines: Selected Essays (Lungsod ng Pasig: Anvil Publishing, 2010), 8. Tinalakay rin ni Nemenzo sa artikulong iyon ang nga dahilan kung bakit may pananaw na kontra-intelektwal ang PKP, partikular na iyong namuno at bumuo nito noong dekada 30. 136

Luis Taruc, Born of the People (New York: International Publishers, 1953), 32-35. Ayon kay Taruc, naisipan niyang umanib sa partido ni “Don Perico” matapos siyang magtangkang mag-organisa ng mga manggagawa sa San Pablo, Laguna, isang pagkilos namang batay na rin sa payo ng isang Amerikanong sosyalista. Pinili ng mag-aaral na ito na gamitin ang nasabing autobiography sa halip ang He Who Rides The Tiger sapagkat mas malapit ang Born sa mga dekadang aktibo si Taruc sa mga kilusang sosyalista at Huk. 137

Macapagal, From Nipa Hut to Presidential Palace, 66. Ani Macapagal, nasa high school siya noong imbitahin ni Pedro Abad Santos. Kasama rin sa mga sinubukang ipaanib sa Socialist Party si Emilio Cortez, na tulad ni Macapagal, ay mahahalal din bilang kinatawan ng Pampanga sa Kongreso.

41

Noong 1940, nagdaos ng Anti-Hitlerism Rally sa Plaza Moriones sina Abad Santos, ang PKP at ang Philippine Youth Congress; dinaluhan naman ang naturang pagprotesta ng mga tagapagsalita mula sa Youth Congress, Young Philippines, at mga samahan ng mga kababaihan at manggagawa, bukod pa sa Civilian Emergency Administration.138 Ilan lamang sila sa mga sektor na pinag-usapan at pinaglimian ang bantang ibinadya ng paglaganap ng mga ideyang totalitarian, kagaya ng Pasismo at ang agresibong mga hakbang ng Japan sa maraming bahagi ng silangan at timog-silangang Asya.139 Ipinakita ng mga nangyari sa sumunod na limang taon na may batayan ang nasabing mga pangamba ng mga kabataan at intelektwal. Gumawa naman ng mga paghahanda ang pamahalaang Komonwelt at ang mga Amerikano upang kahit papaano ay masanay ang mga Pilipino sa isang nakaambang digmaan. Ngunit, sadyang hindi lang kayang paghandaan ang giyerang kasinglaki at kasinglawak ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

138

Constantino, A Past Revisited, 389. Kapansin-pansin ang naging papel ng Plaza Moriones noong 1940 bilang lunan ng mga pagprotesta. Matatandaang ginanap din rito ang pagsunog ng nakababatang mga manunulat sa ilang akda ng nakatatandang manunulat. Sinunog ang mga librong iyon bilang pagprotesta ng nakababatang mga manunulat sa animo’y mapanikil na konserbatismo ng huli. Masasabi naman ang Plaza Moriones ang siyang bersyon ng Plaza Miranda noong mga taón bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ayon naman kay Taruc, naging delegado siya sa isang pagpupulong ng Youth Congress, samantalang nahalal naman si Jesus Lava bilang isa sa anim na chairperson ng nasabing alyansa. Tignan: Taruc, Born of the People, 95. 139

Nagkaroon pa ng debate ukol sa inaakalang maka-Pasistang tindig ng ilang pari ng Simbahang Katoliko, laluna iyong mga naisahimpapawid ng mga palabas na tila pumupuri sa mga rehimeng diktadoryal sa Europa. Tignan ang ilang pagtalakay rito kina Agoncillo, The Fateful Years, 560-561 at Constantino, The Past Revisited, 387.

42

At nang pumutok nang tuluyan ang nasabing giyera, lumahok ang mga estudyante sa paglaban sa mga hukbong Hapon, bilang mga sundalo ng USAFFE at, paglaon, ng mga grupong gerilya.140 Junior KALIBAPI at KAPARIZ Pansamantalang mawawala sa “eksena” ang Young Philippines noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nang buwagin ito at ang iba pang mga partido alinsunod sa isang kautusan ng mga Hapones noong 1942. Tinangka ring gamitin ng mga Hapon ang kabataang Pilipino sa kanilang programang ianib ang bansa sa “Greater East Asia Co-prosperity Sphere” o Sama-samang Kasaganaan sa Lalong Malaking Silangang Asya. Bukod sa KALIBAPI (Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas), itinatag din ang Kabataang Maghahanda at Bagong Rizal, na nagtuturo sa mga kabataang Pilipino na maging disiplinado, maalam sa mga gawaing bokasyonal at mapagpahalaga sa pag-aalay ng sarili para sa higit na mataas na layunin.141 Noong Mayo 1943, isang kautusang tagapagganap ang nilagdaan ni Jorge Vargas, Chairman ng Philippine Executive Commission, na nag-aamenda sa charter ng KALIBAPI. Sa bisa ng Executive Order 156, binuo ang Junior KALIBAPI upang “mamobilisa at mapaghanda ang mga kabataan para isang pinag-isa at integradong paglilingkod sa bayan.142 Inilalahok sa

140

Kabilang sa mga samahang gerilyang ito na may mga kasaping kabataan ang Hunters ROTC, na itinatag nina Eleuterio Adevoso at Miguel Ver. Pawang sa Maynila at Rizal nagtatago at umaatake ang mga gerilyang Hunters bagamat nasangkot din sila sa ilang engkwentro sa mga kalabang gerilya sa pamumuno ni Marcos “Markings” Agustin. 141

Constantino at Constantino, The Continuing Past, 75-76.

142

Agoncillo, The Fateful Years, 368.

43

Junior KALIBAPI ang mga kabataang Filipino at Filipina na matatalino, masipag at napagkikitaan ng potensyal ng paglilingkod para sa Pilipinas.143 Nilayon din ng KALIBAPI, upang higit itong mapangatawanan ang mga Pilipino, na paramihin pa ang kasapian ng Junior Kalibapi. Partikular na layunin ay ang gawing “doble ito ng bilang ng lahat ng naka-enroll na estudyante sa pampubliko at pribadong mga paaralan.”144 Bahagi ito ng kabuuang kampanya ng mga awtoridad na Pilipino na palawagin pa ang kasapian ng KALIBAPI upang umabot ito sa target na 3,600,000 na miyembro. 145Nabanggit na ang mga pagpupunyaging ito sa isang naunang talumpati, noon ding 1943: Isinasagawa natin ngayon ang pagpapaigting ng kampanya para paramihin ang kasapian ng regular Kalibapi upang makuha natin bilang mga miyembro ang 20 porsyento ng kabuuang populasyon ng Pilipinas. Nangunguhulugan ito, sa buong mga bilang, na inaaasahang makamit ang tinatayang kasapian na 3, 600,000 sa mga susunod na buwan. Pinagsusumikapan din natin na lumaki pa ang kasapian ng Junior Kalibapi upang pumantay ito o dumoble pa sa kabuuang bilang mga batang naka-enroll sa mga pampubliko at pribadong paaralan.146 KALIBAPI, Worker’s Handbook (Manila: Bureau of Printing, 1943), 56. May kalabuan ang probisyon sa nasabing akda ukol sa edad ng kasapian ng Junior KALIBAPI: “The Junior KALIBAPI enlists as members such Filipino boys and girls below 18 years of age or over…. (diin ng estudyanteng ito). 143

“Lecture of the Acting Director General of the KALIBAPI Camilo Osias, Before the Leaders’ Institute of the KALIBAPI, November 10, 1943,” Gov.ph. Na-access May 24, 2015. http://malacanang.gov.ph/7503-lectureof-acting-director-general-of-the-kalibapi-camilo-osias-before-the-leaders-institute-of-the-kalibapi-november10-1943/

144

Interesante ang talumpating ito ng tumatayong Direktor Heneral ng KALIBAPI na si Camilo Osias. Tulad ng mga talumpati ni Jose P. Laurel, babanggitin din ni Osias ang kahalagahan ni Rizal sa pagkatutuo ng maraming wika at pagtaguyod ng tumpak na paggamit ng Tagalog. Mauulit din ang ganitong panawagan sa isa pang talumpati mga isang buwan ang lilipas:“Speech Delivered by the Acting Director General of the KALIBAPI Camilo Osias, Over Station PIAM, in Connection with the First Anniversary of the KALIBAPI.” Gov.ph. Na-access May 24, 2015. Nabisita sa:http://malacanang.gov.ph/6906-speech-delivered-by-the-acting-director-general-of-the-kalibapi-camiloosias-over-station-piam-in-connection-with-the-first-anniversary-of-the-kalibapi-december-7-1943/. 145

Ibid, w.p.

146

Gov.ph, “Lecture of Acting Director General..Camilo Osias,” w.p. Narito ang orihinal sa Ingles: “…We are undertaking to step up the membership campaign in the regular Kalibapi so that we shall have at least 20 percent of the total population of the Philippines as

44

Ayon sa isang siniping opisyal na ulat, naitala noong Marso, 1943 na halos 270,000 magaaral ang naka-enroll sa mga paaralang primary, na malaking kabawasan sa mahigit 1.3 milyong narekord bago ang digmaan.147 At kahit ito ay maaaring pagdudahan ang katotohanan ng naturang mga bilang na nilayong makamit, kung isaalang-alang ang kontekso ng mga pangyayari. Maaaring dinamihan ng mga awtoridad na Pilipino ang bilang na ito upang makita ng mga Hapon ang nais nilang marinig na magagandang mga pangyayari sa kanilang “pagtataguyod” sa paghubog ng “bagong kaayusan” sa Pilipinas. Noong Mayo 1, 1944 naman, binuo naman ang Kabataang Pangarap ni Rizal o “Kapariz;” pinalitan nito ang Junior KALIBAPI na siyang unang binuo noong nakaraang taon. Ayon sa ordinansang nilagdaan ni Jose P. Laurel, binuo ang kapatiran upang matupad ang sumusunod na mga layunin, na kung ilalagay sa konteksto ng pananakop ng mga Hapon, ay masasabing makabayan at maka-Diyos pa rin:

(1) maikintil sa mga kabataang Pilipino ang pangmatagalang interes sa buhay ni Rizal upang sa gayon ay kanilang pagsumikapan sundin ang kanyang mga turo at tularan ang kanyang mga inihalimbawang gawa. (2) malinang sa mga kabataan ang paniniwala sa Diyos, pagmamahal sa bayan, pagdangal at paggalang sa mga magulang, at ang ilang pangunahing birtud kagaya ng onestidad, pagkamagalang, katapatan, karidad, katipiran, simplisidad, at mabuting pakikitungo sa kapwa. (3) bumuo ng nuclear body of leadership mula sa hanay ng paangat na henerasyon, na nagtataglay ng pinakamataas (na antas ) ng disiplinang personal at kolektibo, hinasang

members. That means, in round numbers,that we expect to have a membership of 3,600,000 within the next few months…And we are also campaigning to the end that the Junior Kalibapi will be enlarged so that (the number of) members in that junior organization will be equal to twice as many children as there are enrolled in the public and private schools.” 147

Ulat ng Direktor ng Kawanihan ng Pampublikong Instruksiyon, sinipi sa Agoncillo, The Fateful Years, 434.

45

katalinuhan, kapangyarihang moral, kusang-loob, at ang diwa ng paglilingkod at pagsasakripisyo (para) sa bansa. (4) makabuo ng (samahang) katapat ng Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas (Kalibapi) sa kabataan upang lumaki silang mulat sa mga layunin at ideyal ng Republika ng Pilipinas.148 Sinaklaw ng kasapian ng KAPARIZ ang mga Pilipinong mag-aaral mula anim na taong gulang hanggang 21 taong gulang.149 Mga kasapi naman ng “Maria Clara Sisterhood” ang mga babaeng miyembro ng KAPARIZ.150 Lumilitaw sa mga naturang layunin ang mga kaisipang makabayan ni Laurel, mga kaisipang sinubukan niyang isagawa upang mapagtibay ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng isa na namang dayuhang 148 Jose P. Laurel, “Ordinance Number 18 Establishing a National Youth Brotherhood to be known as Kabataang Pangarap ni Rizal.” Malacañang. (Mayo 1, 1944). Huling binago: walang petsa. Huling na-access: Marso 25, 2015. http://malacanang.gov.ph/5347-ordinance-no-18-s-1944/. Narito ang orihinal sa Ingles:

“(1) To instill in the Filipino youth an abiding interest in Rizal’s life so that they will exert every effort to observe his teachings and follow his examples. (2) To develop in the youth of the land belief in God, love of country, honor and respect to parents, and such cardinal virtues as honesty, courtesy, truthfulness, charity, frugality, simplicity and neighborliness. (3) To form a nuclear body of leadership from the rising generation, characterized by the highest personal and collective discipline, cultivated intelligence, moral power, initiative, and the spirit of service and sacrifice to the nation. (4) To evolve a counterpart of the Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas (Kalibapi) among the young people so that they may grow up cognizant of the aims and ideals of the Republic of the Philippines.” 149

Ibid, w.p. : “ All pupils and/or students in all public and private schools in the Philippines between the ages of six and twenty-one years are ipso facto members of the brotherhood; Provided, that such children who may be out of school shall also be allowed to join the brotherhood upon filing an application in accordance with the form prescribed for the purpose, with the principal office or local chapter of the Association; “

150

Ibid, w.p. “Provided, further, that the girl members in any particular city, municipality, or municipal district, upon the fulfillment of such conditions as may be laid down by the National Chairman with the approval of the President of the Republic of the Philippines, shall be organized into an auxiliary unit to be known as the ‘Maria Clara Sisterhood.’”

46

bansa.151 Hanggang ngayon, mahirap pa ring matukoy ang bisa ng nasabing organisasyon dahil sa kakulangan ng mga dokumentong magpapatunay na may nakamit, kahit man lang na kaunti, ang KAPARIZ. Bukod pa rito, napuna ng isang mag-aaral ng kasaysayan na “mahirap, kung hindi man imposibleng, tuparin” ang mga makabayang layunin ng organisasyon dahil sa mahirap na kalagayang-ekonomiko at mga insidente ng pagkakasakit sa mga panahong iyon.152

Itinakda ng Ordinansa Blg. 18 s. ng 1944 na pamunuan ng isang National Chairman ang KAPARIZ (na hihirangin ng Pangulo) at aayudahan naman siya ng mga opisyal na maaari niyang italaga sa puwesto, salig lamang sa pag-apruba ng Presidente. 153 Bumuo naman ng isang lupon ng mga tagapayo si Laurel upang tulungan ang KAPARIZ na gampanin ang mga tungkulin; kinabibilangan ito nina Rafael Corpuz (chairman) at ang mga kasaping sina Francisca T. Benitez, Flora Ilagan, Pedro Aunario, at Antonio Horilleno.154

Higit na mahirap matukoy sa ngayon ang saklaw ng kasapian ng KAPARIZ at ang tagumpay, kung mayroon man, ng mga gawain nito. Bukod sa napaka-limitado na ng panahon ng pagkakabuo nito, maaaring nawala na ang ibang mga dokumentong kaugnay sa samahan dahil sa digmaan. Marahil, mahihinuhang hindi talaga magtatagumpay ang Junior KALIBAPI, Bagong Rizal, at KAPARIZ dahil sa itinaguyod ito sa pangkalahatang iskema ng paglilingkod para sa

151

Agoncillo, The Fateful Years. 465-466. Ayon naman kay Constantino, nakita ni Laurel na pagkakataon ang okupasyon ng Hapon upang isakatuparan ang mga hakbang ukol sa higit na pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino. Bagamat sumang-ayon ang paniniwalang ito sa mahigpit na disiplina at pagmamahal sa bayan na gustong ipalaganap ng mga Hapon, tila nagawa naman ihiwalay ni Laurel ang kaniyang mga hangarin ukol sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa mga mithiin ng mga Hapon. Kapansin-pansin na, sa ngayon, wala pang sulatin o akusasyong natagpuan na lantarang makapagsasasabing tagapagbandera ng mga Hapon ang mga kasapi ng KAPARIZ. 152

153

154

Laurel, “Ordinance Number 18,” w.p. Ibid, w.p. Agoncillo, The Fateful Years, 465.

47

isang awtorinaryanismong dispensasyon. Bukod pa rito, bagamat kapuri-puri ang mga layuning makabayan ng mga ito dahil sa ginawang huwaran si Jose Rizal para sa mga kasapi, hindi kaagad matutupad ang mga nasabing mithiin dahil ayon nga kay Agoncillo, malalim na nadiin sa kamalayan ng mga Pilipino ang mga kaisipan at gawing Amerikano.

Samantala, magkakaibang landas naman ang tinahak ng mga kasapi ng YPP noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Lumaban man nang lantaran ang ilan sa kanila, gaya nina Vinzons at Pendatun o lihim na tumulong sa mga gerilya, tulad ni Tolentino, hinirang naman si Alonto bilang gobernador ng Lanao.155 Darakpin ng mga Hapon si Vinzons kasama ang ilang miyembro ng pamilya at sinasabing pinatay ang mga ito.156 Magiging lider-gerilya si Pendatun sa Cotabato, makakuha ng kabayarang war damage mula sa mga Amerikano pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at mahahalal na senador sa unang Senado ng Ikatlong Republika.157 Sa kabilang banda naman, masugid na isinulong ni Aurelio Alvero ang mga ideya ng Kasaganaan sa Lalong Malaking Silangang Asya sa kaniyang mga isinulat at sa mga samahang kaniyang sinalihan o tinulungang maitatag tulad ng KALIBAPI.158Naging pangunahing miyembro ng YPP si Alvero at naging isa ring kilalang debatista sa mga usaping panlipunan, 155

Said, Dr. Domocao Alonto, 13. Nauna nang hirangin noong 1942-1943 si Alonto bilang alkalde ng Dansalan (Lungsod ng Marawi sa kasalukuyan). 156 Constantino at Constantino, The Continuing Past, 325 at Pepino Asis, sipi sa Vinzons-Gaite, Wenceslao Vinzons, 24. Hanggang sa mga nakaraang taón, pilit pa ring hinahanap ng kinauukulan at mga kaanak ni Vinzons ang labi ng nasabing lider-estudyante. Bilang paggunita kay Vinzons, ipinangalan sa kaniya ang bayang sinilangan sa Camarines Norte at ang bulwagan para sa mga estudyante sa UP-Diliman. 157 158

Abinales, Making Mindanao, 135.

Goodman, Alvero: Traitor or Patriot, 97. Anak si Alvero ng makabayang manunulat noong Himagsikan na si Rosa Sevilla Alvero. Si Rosa Alvero ay sumulat para sa pahayagang La Independencia at nagtatag din ng paaralang Instituto Mujeres. Kinilala si Aurelio Alvero sa kaniyang tulang “1896” na dating binibigkas ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin sa panitikan. Pinamatnugutan ni Alvero ang seksiyong pampanitikan ng The Varsitarian ng Unibersidad ng Santo Tomas at ginawa niyang sagisag-panulat ang pangalang “Magtanggol Asa.”

48

kasama si Macapagal.159 Bukod pa ito sa maganda sanang karera ni Alvero bilang makata sa Ingles at patnugot ng isang pangunahing pahayagang pang-estudyante noong dekada 30.160 Subalit, kasama si Alvero sa mga Pilipinong kinasuhan sa People’s Court kaugnay ng iba’t ibang uri ng kanilang umanong kolaborasyon sa mga Hapon.161 Bukod pa rito, hindi rin natupad ang lahat ng makabayang hangarin ni Alvero noong panahon ng Hapon. Ayon kay Goodman, naisasantabi ang mga panukala ni Alvero habang may ibang mga maka-Hapones na Pilipino ang napusuan ng mga mananakop para mamuno ng ilang maka-Hapong mga organisasyon.162 Pansamantala ring nakulong si Tolentino noong 1945 sa Bilibid at nalitis din ng People’s Court. Subalit, siya ay pinakawalan nang mapatunayang hindi siya nakipagtulungan sa mga Hapon.163 Sa kabilang banda naman, noong mga unang araw ng okupasyon ng mga Hapon sa Maynila, hinanap si Tolentino ng mga Hapon; isa sa mga iniulat na dahilan ay ang kontra-Hapon ang ipinahayag na tindig ng Young Philippines bago ang digmaan.164

Ibid, 96. Nabanggit na sa itaas ang idinaos na debate ukol sa bisa ng diktadurya sa “katubusang pulitikal” ng mga bansa. Ani Goodman, nagtatag pa ng mala-Pasistang (“quasi-fascist) pangkat noong 1939 na sinunod naman sa mga organisasyong Pasista sa Espanya, Italya, at Alemanya. 159

160

Ibid, 95-96.

161 Itinatag ang People Court’s noong Setyembre 1945 at dininig ang mga kaso nina Alvero, Sergio Osmena, Jr., dating Pangulong Jose P. Laurel, Arturo Tolentino, Teofilo Sison, at iba pa. Subalit si Sison lamang ang pangunahing opisyal na napatunayang nagkasala sa mga salang kaugnay ng kolaborasyon. Maglalabas naman ng amnestiya si Pang. Manuel Roxas upang ipawalang-sala ang lahat ng Pilipinong naakusahan ng pakikipagtulungan sa mga Hapon. Ang usaping ito ay mainit na nilahukan at pinag-usapan ng maraming indibidwal, samahan at mga paksiyon sa Partido Nacionalista pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, at isa sa mga isyung ginamit ng kampo ni Roxas upang talunin si Pres. Osmena sa halalan ng 1946. Samantala,sa kabila ng naturang paggawad ng amnestiya, ipinagpatuloy naman nina Recto at Tolentino ang paglilitis sa kanilang kaso upang mapatunayang hindi sila “nakipagkolaboreyt” sa mga Hapon.

Goodman, “Alvero: Traitor or Patriot,” 98-99. Halimbawa ng desgusto ni Alvero sa pagtrato sa kaniya ng mga Hapon ang pagbibitiw sa KALIBAPI noong 1943, mga pitong buwan matapos umanib sa kapisanang ito. 162

163

Tolentino, Voice of Dissent, 60-70. Nagbanggit pa ng mga patunay si Tolentino na nagpapatibay na tinulungan pa niyang pakawalan ang mga gerilyang ikinulong ng mga Hapon. Minsan ding napakulong nang pansamantala si Tolentino noong 1942. 164

Ibid, 45.

49

Masasabing hinog sa panahon ang pagkabuo ng mga samahang kabataan noong dekada 30. Una, maraming usapin sa kapuluan ang matatalakay ng sinumang interesado sa mga paksang ito. Kung mayroon silang kakayahang pinansyal at organisasyonal, makakabuo rin sila ng mga grupong tataguyod ng ilang partikular na layunin. Halimbawa na lang ay ang tagumpay ng huling independence mission upang makuha sa Estados Unidos ang pangako ng paggawad ng kasarinlan sa Philippine Islands. Sukdulan ng mga paghihimay ng mga usapin ang mga pagtatalo ukol sa HHC at ang pumalit dito na Batas Tydings-McDuffie. Napasinayaan man ang pamahalaang Komonwelt, patuloy pa ring nagmasid at nakilahok ang mga samahang kabataan, gaya sa ilang halalan. Bukod pa rito, higit na nakapagpapalaganap ng mga ideya at opinyon ang mga kabataan at estudyante sa pamamagitan ng pagsulat ng mga artikulo sa mga mga peryodiko, sa loob at labas man ng kani-kanilang mga kampus. (Mapapansing di-iilan sa mga estudyanteng ito ay kumuha ng kurso ng abogasya o mga may kaugnayan sa liberal arts.) Ginamit din ang radyo sa pakikipagtalastasan ng YP, katulad ng nangyari sa debate nina Tolentino at Rep. Visarra. At sa bungad ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas, pinag-usapan, kung hindi man lantarang tinuligsa, ng mga samahang manunulat at indibidwal na awtor ang banta ng Pasismo, mga agam-agam na may katuwiran naman gaya ng mapapatunayan sa mga sumunod na taon.165

165

Teodoro Agoncillo, The Fateful Years: Japan’s Adventure in the Philippines, 1941-1945 (Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2001) 559-561, at Renato Constantino, The Philippines: A Past Revisited (Lungsod Quezon: Inilathala ng may-akda, 1975), 389.

50

Subalit, tulad ng ibang mga partido, natigil ang mga aktibidad ng YPP noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, laluna noong ipinabuwag ng mga Hapon noong 1942 ang mga partido sa Pilipinas. Ipinalit sa kanila ang KALIBAPI bilang panlahatang organisasyong kaaaniban ng mga Pilipino. Nagkaroon ng sangay ang KALIBAPI para sa kabataan noong 1943 at tinangkang sundin nito ang mga makabayang layunin ng ilang bayani ng Pilipinas. Hinalinhan naman ito ng KAPARIZ matapos ang isang taon. Subalit, dahil sa digmaan, walang pagkakataong magtagumpay ang mga binalak at tinangkang isakatuparan na mga organisasyong ito.

51

Kabanata 2 Pakikipagtulungan sa Pamahalaan, 1946-1960 Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nagbuo pa rin ng ilang samahan ang mga kabataan. Kapansin-pansin ang pagpupunyagi ng ilang estudyanteng na magtatag ng mga samahan, at patuloy na lumahok sa pambansang pulitika, kung isasaalang-alang ang kapinsalaan iniwan ng giyera pati na ang iba pang pagbabagong iniwan ng nasabing kalamidad. Halimbawa, laganap din ang desempleo sa mga lungsod.166 Umusbong ang mga gang at sindikato sa ilang lungsod, halimbawa sa Maynila at Cebu.167 Umiral ang mga private army laluna sa mga pook na malayo sa Maynila.168 Samantala, dumami ang bilang ng mga migrante pa-Mindanao mula Gitnang Luzon at Kabisayaan; sa loob ng ilang dekada, naiba ang demograpikong komposisyon ng Cotabato, halimbawa, at nagkaroon ito ng epekto sa pulitika sa naturang rehiyon. 169 Laganap din ang mga balita ng mga iregularidad sa mga transaksyon ng pamahalaan ukol sa mga gamit na surplus at pagbili ng ilang lupain (hal. Buenavista estate sa Bulacan). Tensyonado pa rin ang Gitnang Luzon, matapos makalaya ang rehiyon mula sa mga Hapon.170 Matapos ang ilang insidente, nauwi sa lantarang pag-aalsa ng mga Huk ang hindi-pagkakaunawaan ng mga landlord at gobyerno at ng mga kasapi ng Hukbalahap. 166

Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, (edisyon sa Pilipinas at Timog-Silangang Asya) (Lungsod ng Pasig, Anvil Publishing, 2005), 173. Halimbawa rito ang grupo ni Nicasio “Asiong” Salonga sa Tondo at, ayon kay Resil Mojares, ang mga armadong bungoton (“balbasin”) na gumagala sa mga kalsada sa lungsod ng Cebu at sinasabing mga tauhan ng mga pangunahing pulitiko sa nasabing siyudad. 167

168

Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, 168.

169

Abinales, Making Mindanao, 97-98

170

Tignan sina Constantino at Constantino, The Continuing Past, 209-224 at Fuller, Forcing the Pace, 264-284. para sa ilang detalye ng pag-aalsang Huk. Bukod pa ito sa mga libro nina Alfredo Saulo at Benedict Kerkvliet at paggunita ni Luis Taruc ukol sa kaguluhan sa Gitnang Luzon mula 1946 hanggang dekada 50.

52

Naging mainit naman ang tunggalian ng mga pulitiko sa pambansang antas mula 1946 hanggang 1949 nang suspindehin si Senate President Jose Avelino noon dahil sa pagkakasangkot sa sinasabing maanomalyang pagbenta ng serbesa. Bumuo siya ng sariling paksiyon sa Partido Liberal (Liberal-Avelino Wing) at napagpasyahang kalabanin ang pangulo noon ng PilipinasElpidio Quirino- sa halalan ng 1949. Dumagdag pa sa mga suliranin noon ni Quirino ang desisyong tumakbo ni Jose Laurel ng Partido Nacionalista. Nagwagi man si Quirino sa mga kalaban, pinagdudahan ng marami ang katapatan ng kaniyang pagkapanalo; naglunsad pa ng pocket rebellion sa Batangas ang isang taga-suporta ni Laurel.171 Matapos nito, idineklara naman ng PKP na mayroong kalagayang rebolusyonaryo “revolutionary situation” sa bansa. Bunsod nito, binilisan ng partido ang pagpapalawak ng mga tauhan ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB) sa mga lugar na hindi na nito naiimpluwensahan.172 At sa mga taon pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ayon sa dalawang mag-aaral ng lipunan at estado sa Pilipinas, humina ang kapangyarihan ng sentro sa Pilipinas; kabaligtaran ito ng pagpapalakas ni Quezon ng pampanguluhan bago pumutok ang giyera.173

171

Constantino at Constantino, The Continuing Past, 224. Nagkaroon ng opensibang militar sa Batangas upang tugisin si Medrano. Napasuko lamang ang huli sa bisa ng pakiusap ni Laurel, na minsan niyang pinaglingkuran bilang military aide noong pananakop ng Hapon. Para sa mga detalye ng paglilingkod ni Medrano kay Laurel, tignan Agoncillo, The Fateful Years, 410. 172

Ibid, 224. Anang mag-asawang Constantino, lumawak ang presensiya ng HMB mula sa limang lalawigan sa gitnang Luzon tungong 27 probinsiya noong 1951. 173

Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, 168-169. Ayon sa dalawang may-akda, nagsimula ang tinatawag nilang unraveling of state centralization nang mawala na sa poder sina Jose P. Laurel at ang mga opisyal ng Ikalawang Republika. Ang nasabing mga opisyal ang nagtangkilik ng higit na makapangyarihang pangulo, bukod pa sa itinuring ding mga masugid na makabayang anti-kolonyalista. Sumunod naman ang pagkakahati-hati ng Partido Nacionalista dahil sa usapin ng “kolaborasyon” ng ilang opisyal na Pilipino sa mga Hapon, pagbayad ng backpay sa mga empleyado ng pamahalaan, paghahati-hati ng danyos para sa kapinsalaang dulot ng digmaan, at ang paglalaban ng mga paisano sa Gitnang Luzon laban sa pag-atake sa kanila ng mga landlord at Philippine Constabulary. Nauwi ang pagkakahati-hating ito sa pagbuo ng Partido Liberal sa pamumuno ni Manuel Roxas. Siya ang huling pangulo ng Commonwealth at unang pangulo ng Ikatlong Republika. Matapos ang dalawang dekada, muling lalakas ang “sentro” sa ilalim ng rehimeng Marcos.

53

Binuo ang mga samahang ito sa panahong masalimuot ang pulitika sa pambansang antas at pati sa ilang bahagi ng bansa. Nakamit nga muli ng Pilipinas ang kasarinlang matagal nang ipinaglaban at hinangad. Subalit, mistulang Pyrrhic victory ang nabanggit na pagkakamit sapagkat napinsala ang ilang mahalagang bahagi ng bansa. At, kung paniniwalaan ang isang Marxistang kritika ng kalagayan ng bansa mula 1946 hanggang sa mga sumunod na dalawang dekada, nanatili pa rin ang Estados Unidos bilang neokolonyal na superpower sa bansa. Kabilang sa mga masasabing aspeto nitong neokolonyal na pananaig ng Estados Unidos ang malayang paggamit ito sa 23 base-militar sa bansa sa loob ng halos 100 taon, pagbigay ng karapatan ang mga mamamayang Amerikano na gamitin ang mga likas na yaman ng Pilipinas sa antas na kaparehas ng mga mamamayang Pilipino, at ang pagpapatuloy ng “malayang pakikipagkalakaran ng Pilipinas at Estados Unidos.174 Subalit, tulad noong dekada 30, binuo ang mga grupong ito sa kanilang sariling pagkukusa at hindi sa pagtangkilik ng pamahalaan. Kabilang sa mga itinatag na samahan sa nasabing panahon ang Student Council Alliance of the Philippines (SCAP), Conference Delegates Association (CONDA), at National Union of Students of the Philippines (NUSP). Bukod sa mga mga estudyante, may ibang grupong binuo ang ibang “kabataan” tulad ng Philippine Jaycees o Junior Chamber of the Philippines. Itinatag ang Jaycees ng mga batang propesyonal noong Disyembre 1947 at nakilala bilang isa sa mga pangunahing kilusang pansibiko sa Pilipinas matapos ang digmaan.175 Bahagi rin sila ng kilusang Junior Chamber 174

Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, 171 at Constantino at Constantino, The Continuing Past, 198- 199 at 204-205. Philjaycees.com, “Brief History.” Mga Pilipino ang sampu sa mga dumalo sa unang organizational meeting: Oscar Arellano, Fred Benitez, Ramon V. del Rosario, Rafael Estrada, Gregorio Feliciano, Oliverio Laperal, Jose Mayuga, Eugenio Puyat. Artemio Vergel de Dios, at Graciano Yupangco. 175

54

International na may mga chapter o sangay sa iba pang mga bansa. Mabilis ding nakapagtayo ng mga sangay ang Philippine Jaycees sa “Bacolod, Cabanatuan, Capiz, Cavite, Iloilo, Davao, Lucena, San Pablo, Tacloban at Zamboanga.”176 Ayon sa organisasyon, dalawang salik ang nakatulong sa pagpasok sa Asya ng samahang Junior Chamber International, sa pamamagitan ng Pilipinas, noong mga huling taon ng dekada 40: ang pagnanais ng mga batang propesyonal ng bansa na tumulong sa muling pagtitindig nito matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig; at ang mga ugnayang–historikal ng Pilipinas at Estados Unidos.177 Kung babalikan, natigatig ng kapinsalaan at ibang pagbabago ang sosyo-ekonomikong konteksto ng Pilipinas, sa mga unang sampung taon matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa mga huling taon ng dekada 40, naglunsad ng mga opensiba ang pamahalaan upang kontrahin ang patuloy na pag-aklas ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan o HMB, pangunahin na sa Gitnang Luzon at Timog Katagalugan. Lumala naman ang sitwasyong pangekonomiya ng bansa; tumaas ang import deficit at muntik nang maubos ang reserbang pananalapi ng bansa noong 1949.178 Sa kabilang banda, sinubukan ng mga kasapi ng naunang mga samahang kabataan na ipagpatuloy ang pag-iral kanilang mga organisasyon matapos ang pagkakabuwag noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Isang halimbawa, muling binuhay ang partidong Young Philippines, sa ilalim na ng pamumuno ni Arturo Tolentino. Kung matatandaan, isa si Tolentino

176

Ibid, w.p.

177

Ibid, w.p. Maaaring basahin ang paglago ng mga sangay ng Philippine Jaycees bilang isang hudyat ng mga pagbabagong panlipunan at ekonomiko sa Pilipinas matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Hindi tulad ng mga samahang pansibiko noon na karaniwang itinaguyod ng mga “lumang elite,” mga propesyonal ang karaniwang bumubuo sa mga sangay ng Philippines Jaycees. 178

Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, 172-173.

55

sa mga pangunahing tagapagtatag ng Young Philippines at masugid na ipinaglaban ang mga layunin ito sa harap ng pagmamatigas ng pamahalaan sa ilang kontrobersyal na usapin bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Subalit noong 1948, napagpasyahan ng grupong umanib na sa Partido Nacionalista, kasama ang mga partidong Philippine Youth, Democrata Nacional, at Popular Front; isang pagtugon ito sa panagawan noon ni Eulogio Rodriguez (pinuno ng Partido Nacionalista) na nagkaroon ng oposisyon laban sa Partido Liberal.179 Ani Tolentino: Tinalakay ko ang usaping ito (ng pag-aanib sa Partido Nacionalista) sa mga lider at kasapi ng Young Philippines; marami sa kanila ang nagnanais na panatilihin ang Y.P. bilang isang partidong nagsasarili. Subalit, napagkasunduan din ang pakikianib para sa kapakanan ng isang nagkakaisang oposisyon. Hindi madali sa akin ang pagpapasyang ito, dahil nangangahulugan ding mawawala sa akin ang pagkapangulo ng grupo; gayumpaman, tulad ng iba, hangad ko rin ang isang matibay na partidong oposisyon.180 At naitala ng kasaysayan ang masalimuot na pagkatalo ni Laurel sa halalan ng 1949. Nagkaroon lamang ng iilang mga raling pulitikal ng mga samahang estudyante mula 1946 hanggang bago mag-1950. Idinaos ang isa sa mga ito noong Agosto 1948 bilang pagtuligsa sa pagbiyahe ng ilang senador para sa isang internasyonal na kumperensiya.181 Nagpakita rin ng pagsuporta ang CEG para sa mga nagpoprotestang empleyado ng pahagayang Evening News sa ilalim ni Cipriano Cid. Noong Hulyo 1948, nagwelga ang mga kawani ng naturang pahayagan bilang pagtuligsa sa pagpapaalis kay Cid mula sa pahayagan; hiningi rin ng mga empleyado, at

179

Tolentino, Voice of Dissent, 81-82.

180

Ibid, 81-82. Ang orihinal sa Ingles: “I discussed this matter with leaders and members of the Young Philippines, many of whom wanted to keep the Y.P. alive as an independent party; but, finally, a decision to merge for the sake of a unified opposition was reached. It was a hard decision for me, because it meant I would lose the presidency of my group; but I, like many others, wanted a strong opposition party.”

181 Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 43. May binanggit din si Damo-Santiago ng ilan pang pagprotesta noong huling bahagi ng dekada 40, subalit pawang ukol sa mga usaping pampaaralan ang mga ito.

56

sinusugan ng mga manunulat sa campus, ang panawagang kilalanin ang Philippine Newspapers’ Guild.182 Ipinadala naman ang mga kadete ng Reserved Officers Training Corps (ROTC) para bantayan ang halalan sa ilang hotspots noong 1951 at 1953. Kabilang rito ang Cebu, na ipinadala ang 1,200 kadete (mula sa kabuuang bilang na 4,500 idineploy sa buong bansa) upang bantayan ang botohan sa gitna ng mainitang tunggaliang Osmeña-Cuenco noong 1951; subalit, ayon sa mga Cuenco, nangampanya pa umano ang naturang mga kandidato para kay Sergio “Serging” Osmeña, Jr.183 Si Magsaysay, na noon ay Defense Secretary ang nagmungkahi nito, at siya pa ang nagbanggit ng pangangailang magbantay sa darating na halalan sa harap ng 20,000 kadete sa isang talumpati sa Luneta.184 Pagsuporta sa ilang pulitiko Itinatag naman noong 1952 ang National Students Movement for Democracy (NASTUM) sa pamumuno ni Rafael Salas, pangulo ng UP Student Council at estudyante sa kursong abugasya.185 Pinangunahan ng NASTUM ang mga pagkilos ng mga estudyante sa buong bansa upang tulungan ang dating Kalihim ng National Defense na si Ramon Magsaysay na talunin si Elpidio Quirino sa halalan ng 1953. Subalit, ang unang dahilang ibinigay sa pagbuo ng “History.”CEGP website. Huling binago: walang petsa. Na-access Mayo 18, 2015. http://www.cegp.org/aboutceg/history/ at mga sipi ng mga ulat-pahayagan sa Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 43. 182

183 Resil Mojares, The Man Who Would Be President: Serging Osmena and Philippine Politics.Philippines: Cebuano Studies Center at may-akda., 1986, 79. Lahad pa ni Mojares, naniwala ang mga Cuenco na naging partisan ang NAMFREL (National Movement for Free Elections) pabor kay Serging Osmeña.

184 185

Jose Abueva, Ramon Magsaysay: A Political Biography (Manila: Solidaridad Publishing House, 1971), 199.

Noong mga taóng iyon, namamayani si Salas sa student politics sa Unibersidad ng Pilipinas, katunggali si Rufino Hechanova. Kapwa magiging mga Kalihim Tagapagganap sina Salas (sa ilalim ng unang termino ni Marcos) at Hechanova (sa administrasyon ni Diosdado Macapagal).

57

NASTUM ay protektahin umano ang demokrasya at hindi iisang pulitiko.186 Ngunit, inamin din ni Salas na para kay Magsaysay ang pagbubuo ng NASTUM dahil naniniwala ang mga kasaping ito na isang aktibong lider na tulad ni “The Guy” umano, at hindi ang tulad ni Pres. Quirino na pinupukol ng mga alegasyon ng katiwalian. 187

Larawan 4. Si Rafael Salas sa kanyang opisina sa UP. Noong unang mga taon ng dekada 50, nagsilbi siya bilang Student Council President ng nasabing pamantasan. Scanned photo mula sa The World of Rafael Salas, Nick Joaquin, p. 107.

Bago nabuo ang NASTUM, nagdaos ang 15,000 estudyante ng isang torch rally mula Luneta hanggang Fort Santiago noong Nobyembre 30, 1952. Habang tangan ang mga sulo, pinamunuan sila ni Salas upang kondenahin ang anumang kilos na maglalagay sa panganib ng demokrasya ng bansa.188 Kanila ring inihayag ang pagsuporta kay Magsaysay na inituring din 186

Nick Joaquin, The World of Rafael Salas: Service and Management in the Global Village (Metro Manila: Solar Publishing, 1987), 57. 187

Rafael Salas, sipi sa Joaquin, The World of Rafael Salas, 57. Isang halimbawa ng mga alegasyon ay ang pagbili umano ni Pres. Quirino ng mamahaling kama. Sa hiwalay na pagkakataon, pinulaan din si Quirino sa pagbili daw ng ginintuang arinola. 188

Ibid, 57. Kung pagbabatayan ang paglilinaw ni Salas ukol sa mga motibo sa pagbuo ng NASTUM, masasabing babala at pasaring ito sa anumang hakbang ni Quirino na maglalagay sa desbentahe kay Magsaysay.

58

nilang “pag-asa ng bansa,” bukod sa pagdiin sa katapatan nila sa bansa.189 Mauunawaan ang ganitong mga sentimyento kung isasaalang-alang noon ang palihim na paglipat ni Magsaysay mula Partido Liberal patungong Partido Nacionalista at ang mga panawagan kay Quirino na sibakin sa puwesto si Magsaysay bilang Defense Secretary.190 Bukod sa mga pakikilahok sa pulitika, nagdaos din ang NASTUM ng ilang gawaing pansibiko. Halimbawa nito, tinulungan ng organisasyon ang mga pamilya ng mga nakakulong na Huk at mga sundalong kasapi ng Philippine Expeditionary Force to Korea (PEFTOK).191 Mabilis na lumaganap ang NASTUM dahil na rin sa tulong ng mga student council mula sa iba’t ibang panig ng bansa.192 Kung tutuusin, hindi naiiba ang NASTUM sa kalakaran noong makilahok ang mga mamamayan, pati na ang mga kabataan, sa mga gawaing pansibiko.193 Sampung buwan matapos itatag ang NASTUM, binuo naman ang Students Magsaysay for-President-Movement (Students MPM) noong Setyembre 8, 1953 at pinamunuan din ni Salas. Kabilang ang naturang organisasyon sa mga samahang binuo para sa iba’t ibang mga sektor upang itaguyod ang kandidatura ni Magsaysay, ang Magsaysay for President Movement o MPM. Ayon kay Abueva, pinangasiwaan ang MPM ng batang mga abugado, dating mga sundalo, at mga negosyante.194 Kasama ni Salas na mangasiwa sa Students Magsaysay for President

189

Ibid, 53, at Abueva, Ramon Magsaysay, 230 (talababa). Binisita pa ng mga estudyante si Magsaysay sa ospital habang nakaratay siya doon matapos ang operasyon sa appendix. 190

Abueva, Ramon Magsaysay, 224-230. Magugunita rin dito ang isinagawang lihim na pakikipagkasunduan ni Magsaysay sa mga haligi ng Partido Nacionalista, sina Jose P.Laurel at Lorenzo Tañada. 191

Joaquin, The World of Rafael Salas, 54.

192

Ibid, 57.

193

Naipakita na ito ng Jaycees at pati ng iba pang mga samahan.

Abueva, Ramon Magsaysay, 241. Saad pa ni Abueva, nagsasagawa ang MPM ng mga mala-“commando raid” upang impluwensahan ang mga delegado ng Partido Nacionalista, pati na ang pagtatayo ng mga “Magsaysay-For 194

59

Movement ang ilang mga kilalang lider-estudyante noong mga panahong iyon, gaya nina Ignacio Debuque, Federico Azcarrate, Mamerto Banatin, Clemente Soriano, Dante Calma, Regino Jante, Manioba Aguam, at Ernesto Angeles.195 Sa pamamagitan ng mga “teams,” nagsagawa ng membership drive ang organisasyon sa Ilokos, Cagayan Valley, Manila, Bicol, Visayas hanggang Sulu at Mindanao. Sa mga hakbang na ito, nakakalap ang Students Magsaysay for President Movement ng mga pangako mula sa maraming libong estudyanteng susuporta sila sa kandidatura ni Magsaysay.196 Paglalahad ni Joaquin: Libu-libong mga kabataan ang nagsisianiban. Sa Solid North lamang ni G. Quirino pansamantalang natigilan ang Students Magsaysay-for-President Movement nang 2,000 mga estudyante sa kolehiyo lamang ang narekluta. Subalit, sagana naman ang ani sa ibang mga lugar: 7,000 mga pledges ang nakuha sa mga kampus sa Maynila; 10,000 mula sa Mindanao pa lamang; 16,000 mula sa Kabisayaan at mahigit 26,000 mula sa Bicolandia. 197 Mayroong pagtatangka ang panig ni Quirino na magtatag ng sariling samahang estudyante, ang Quirino-Yulo Youth Movement. Subalit kumalas ang mga kasaping ito at President” clubs sa iba’t ibang parte ng Pilipinas. Dagdag pa niya, naimpluwensahan ng Eisenhower-for-President clubs ang ilan sa mga hakbang ng MPM. 195

Joaquin, The World of Rafael Salas, 58 at Abueva, Ramon Magsaysay, 242. Ayon kay Abueva, magkaklase sina Salas at Debuque. Mga presidente ng kani-kanilang mga samahan sina Azcarrate (College Editors Guild), Banatin (Student Catholic Action of the Philippines); Soriano (Conference Delegates Association); Calma; Jante (National Association of ROTC Officers); Aguam (Muslim League); at Angeles (Student VeteranAssociation of the Philippines). 196

Joaquin, The World of Rafael of Salas, 59.

Ibid, 59. Subalit, dapat tandaan na magkaiba ang pagpapahayag ng pangako ng suporta (“pledges”) sa aktuwal na pagtangkilik at pagtaguyod noon kay Magsaysay bilang kandidatura sa pagkapangulo. Mahirap, kung hindi man imposible, matala ang aktuwal na pagpapakita ng naturang suporta noon at matapos ang halalan ng 1953. Pero kung pagbabatayan ang namamayani noong kaisipan, batay sa mga sulatin, sa mga kampus ukol sa kalagayang pulitikal ng bansa, maaaring sabihing karamihan sa mga nagbigay ng mga pangakong ito ay tunay na nagsuporta kay Magsaysay. Ang orihinal sa Ingles: 197

“The young were jumping in by the thousands. Only in Mr. Quirino’s Solid North was the Students Magsaysay-for-President Movement momentarily stumped, recruiting there only some 2,000 collegians. But elsewhere, the harvest was abundant: over 7,000 pledges from the Manila campuses; 10,000 from Mindanao alone; 16,000 from the Visayas and over 26,000 from Bicolandia alone.”

60

lumipat sa panig ni Magsaysay bago ang halalan mismo ng 1953.198 Nauna na rito ang tangkang pagkuha ng suporta ni Quirino sa mga lider-estudyante sa pamamagitan ng, halimbawa, pagsasatabi ng lupa para sa isang “students’ center.”199 Ngunit, ani Salas, walang nangyaring kongkreto rito dahil sa hindi naman talaga tinupad ni Quirino ang kaniyang mga pangako para sa mga kabataan.200 Kasabay ng kandidatura ni Magsaysay ang pagpapatindi ng propaganda laban sa komunismo at mga Huk, sa tulong ng Civil Affairs Office (CAO) na pinumuan ni Jose Crisol, isang batambatang opisyal military at dating lider-estudyante.201 Bukod sa pagpapakalat ng mga polyetong naglalaman ng mga pagpuna sa komunismo (“hanggang sa antas ng elementarya”), nagsagawa rin ang CAO ng mga fora sa mga unibersidad upang hikayatin ang mga estudyante na iwasan ang komunismo.202 Lumahok din ang mga estudyante sa ibang mga lalawigan upang itaguyod ang kandidatura ng mga pulitiko roon. Halimbawa, tumulong ang mga estudyante sa Cebu upang itulak ang kandidatura ni Sergio Osmeña, Jr. bilang gobernador ng Cebu at tumulong sa pamamayani ng kaniyang Bando Osmeña sa pulitika ng Cebu noong dekada 1950. Nagtatag ng sangay para sa mga estudyante sa Cebu ang Bando bilang isa sa mga organisasyon sektoral ng paksiyon; ngunit, naglingkod lamang ang mga ito bilang mga “yunit parasitiko” para magpakalat 198

Ibid, 59.

199

Ibid, 59.

Salas, sipi sa ibid, 59. Sinipi naman ni Salas ang pahayag ni Quirino na “kaibigan” umano siya ng mga kabataang Pilipino. 200

201

Ayon kay Abueva, pinondohan din ni Crisol ang NASTUM. Tignan, Abueva, Ramon Magsaysay, (talababa)

226. 202

Constantino at Constantino, The Continuing Past, 238. Ayon sa mga may-akda, nagpamahagi ang CAO ng 13 milyong polyeto sa loob ng dalawang taón at nagdaos pa ng “6,000 mga pagpupulong.”

61

ng propagandang pabor sa Bando at tagapagkilos ng mga tao o mobilisasyon.203 Mga tagasuporta o boluntaryo din ang naging papel ng mga kabataang Negrense sa kandidatura noong 1946 ni Rafael Lacson bilang gobernador ng Negros Occidental.204 Si Lacson mismo, ani Salas, ay minsang tiningala ng mga kabataang Negrense dahil sa kaniyang aktibong paraan ng pamamahala, bukod pa sa kaniyang pag-alaga sa kanilang mga kapakanan.205 Si Salas mismo ay nanguna sa naturang mga pagkilos nang inorganisa ng kaniyang pangkat ang paglilinis sa Lungsod ng Bacolod, kasama ang 4,000 estudyanteng Negrense, noong huling bahagi ng dekada 40.206 Kasama rin sa naturang mga pagkilos ang pagdaos ng isang demonstrasyon bilang pagsuporta kay Pang. Manuel Roxas; hindi tulad sa Luzon, ang mga pagkilos, kahit ng mga estudyante, sa Negros noong dekadang iyon ay pawang sa pagpapanatili ng mga halagahang pulitikal na namamayani noon at sa pagsunod sa mga alintuntunin ng “demokratikong-liberal na sistema ng pamahalaan” umiiral noon. 207 Mapapansin sa mga halimbawang binanggit na pangunahing tungkulin ng mga liderestudyante at lider-kabataan, sampu ng kanilang mga organisasyon, ang tulungan sa pangangampanya ang mga partikular na pulitiko. Bagamat higit na nakalahok ang mga kabataan at estudyante sa mga gawaing pampulitika, sa huli ay hindi para sa kanila talaga ang mga hakbang na kanilang ginagawa. Pangunahin at kagyat na layunin noon ang a.) makakuha ng

203

Mojares, The Man Who Would Be President, 79.

204

Masasangkot si Lacson sa brutal na pagpatay kay Moises Padilla, kandidato sa pagka-alkalde ng Magallon, Negros Occidental. Si Lacson ay makukulong, malilitis bago bigyan ng parole ni Marcos noong 1968 kasama sina Luis Taruc at Hadji Kamlon. 205

Salas, sipi sa Joaquin, The World of Rafael Salas, 40-41. Dagdag pa ni Salas, isa si Lacson sa mga pulitikong may maganda sanang simula sa kanilang mga karera bago nasangkot sa mga kontrobersya. 206

Ibid, 41.

207

Ibid, 41.

62

suporta sa mga estudyante at mag-aaral para sa nasabing mga pulitiko at b.) tulungan ang kabuuang makinarya nila sa pagbabandera ng kandidatura ng nasabing mga indibidwal. Kapansin-pansin din, na batay sa nakalap na mga batis at sanggunian, wala sa mga pangunahing pulitiko ng dekada 50 ang nakapangako at nakatupad ng talagang makabuluhang mga plano para sa mga kabataan. Marahil, pinakamalapit na ang ginawa ni Magsaysay na siyang tatalakayin sa susunod na mga pahina: ang pagtatalaga ng isang konseho ng mga tagapayo para sa mga usaping nakaaapekto sa mga estudyante. Isang konseho ng mga estudyante sa pamahalaan Noong Abril 1953, ilang buwan matapos mahalal sa pagka-pangulo, iniutos ni Presidente Magsaysay ang pagbubuo ng Consultative Council of Students (CCS). Inutos ang pagtatag na ito ni Magsaysay upang payuhan siya ukol sa mga usaping kinabibilangan ng mga estudyante at pati na rin ang ilan pang mga problema ng bansa. Binuo ito ng Executive Order (EO) No. 24 na nilagdaan ni Magsaysay noong 8 Abril, 1954.208 Itinakda ng EO No. 24 na pamumunuan ang CCS ng isang chairman at vice chairman, bukod pa sa bubuuin ito ng 17 miyembro; ang naturang mga kasapi ay hihirangin ng Pangulo mula sa mga kilalang lider ng mga samahang estudyante at kabataan.209 Kaya binuo ni Magsaysay ang CCS upang magkaroon ng paraan ang mga estudyante na “pag-isipan at pag-usapan ang mga problemang pambansa, aktibong (m)akilahok sa pamamalakad ng mga usaping pampubliko, itaguyod ang kanilang interes sa kapakanang pansibiko, simulan ang inisyatibo sa hanay ng mga estudyante na makilahok sa mga “Executive Order Number 24 s.1954,” Official Gazette, Huling binago: walang petsa, Na-access Disyembre 4, 2014. http://www.gov.ph/1954/04/08/executive-order-no-24-s-1954/. Nagkamali si Nick Joaquin sa binanggit na bilang ng EO na sinabi niya sa isinulat na talambuhay ni Salas. 208

“Executive Order Number 24 s. 1954,” Official Gazette, 1954. Mainam na pag-aralan sa hiwalay na pagkakataon, at gagamit ng mga pananaw mula sa mga larangan ng management at organizational studies, paano ang proseso ng pagsasagawa ng CCS ng mga desisyon at rekomendasyon para kay Magsaysay. Ito ay dahil sa dami ng indibidwal na kasangkot sa proseso, at itinakda ng EO 24, na kakaiba sa mga panahong iyon. 209

63

programang maglilinang sa mga kabataan (youth development programs) at upang malaman nang diretso ni Magsaysay mula sa mga estudyante ang kanilang mga suliranin.210 Si Salas mismo ang isa sa mga pangunahing pinagsasanggunian ni Magsaysay ukol sa ilang suliranin sa batas.211 Nagtaguyod din ang CCS ng isang goodwill tour ng mga lider-estudyante sa TimogSilangang Asya noong 1956 “ang iba’t ibang mga aspeto ng buhay at kulturang Pilipino.”212 Repleksiyon ng damdaming anti-komunismo ng panahong iyon ng pamahalaan ng Pilipinas, itinakda rin ng EO 24 ang pagmumungkahi ng konseho ang ilang pamamaraan upang kontrahin ang mga subersibong gawaing mag-impluwensiya sa mga estudyante laban sa “umiiral na pamahalaan at demokratikong pamumuhay.”213 Si Salas ang naglingkod bilang unang pinuno nito at nag-oopisina sa Malacanang sa ilalim ng pangangasiwa ng Executive Secretary noon na si Fred Ruiz Castro.214 Bukod kay Salas, kinabibilangan ang CCS ng halos 20 mga student leader gaya nina Juan Nabong, Jr., Eugenio Villanueva at Ignacio Debuque.215 Naging kasapi din ng 210

Ibid, w.p.

211

Joaquin, The World of Rafael Salas, 40- 41, at Abueva, Ramon Magsaysay, 306. Ayon sa salaysay ni Abueva, napansin ni Magsaysay na higit na nakapagsasabi si Salas ng mga payo na ayon sa sariling pagbasa ng batas sa kabila ng kaniyang kabataan. Kaiba umano sa kanya ang mga higit na nakatatandaang mga tagapayong-ligal niya na mas maingat sa ibinibigay na payo dahil sa may iniingatang pangalan. Rod Reyes, “Categorizing the Candidates,”Manila Standard, Marso 19, 1987, Na-access, Mayo 24, 2015, news.google.com/newspapers?nid=1370&dat=19870319&id=sWwVAAAAIBAJ&sjid=gwsEAAAAIBAJ&pg =5343,2775899&hl=en. Kasama sa mga lider na iyon sina Reyes (na magiging peryodista at Press Secretary) at si Homobono Adaza (na magiging lider-oposisyon mula Cagayan de Oro noong unang hati ng dekada 80.)

212

213

Ibid, w.p.

214

Abueva, Ramon Magsaysay, 287.

215

Para sa maikling talambuhay ni Nabong, tignan: Grand Lodge of the Philippines. “MW Juan Nabong.” Grand Lodge of the Philippines. Huling binago: walang petsa. Na-access Setyembre 20, 2014. Nabisita sa: http://www.grandlodgephils.org.ph/2012/?page_id=636. Narito ang isang paglalarawan kay Nabong mula sa nasabing website: “After graduating from Union High School of Manila, (Juan) Nabong, Jr. studied law at the University of the Philippines. He was still a law student when was chosen as one of the members of President Ramon Magsaysay’s Consultative Council of Students.” Nakapagtapos din si Nabong ng mga postgraduate na pag-aaral sa Manuel L. Quezon University at Unibersidad

64

CCS sa mga sumunod na taón ang mga batang manunulat, estudyante ng abugasya, delegado mula sa mga organisasyong Katoliko, pinuno ng mga student council, at mga representante ng mga pamantasan sa Maynila. Ilan sa kanila, na nahirang noong 1956, ay sina Godofredo Camacho (College Editors’ Guild), Oscar Suarez Manalo (Inter-University Tagalog Literary Society); Arturo Bernales (Philippine Law School); Luis Amado Lagdameo (Student Catholic Action) at Wenceslao Vinzons, Jr. (Student Council Association of the Philippines).216 Dahil sa malapit na pagtangkilik ni Magsaysay sa mga estudyante, kapansin-pansin namang walang malaking pagprotesta laban sa pamahalaan ang idinaos ng mga estudyante sa ilalim ng administrasyon ng “The Guy.” (Nagkaroon lamang ulit noong panahon ng kaniyang successor, Carlos P. Garcia. Una ang demonstrasyon noong Disyembre 8, 1957 nang ipahayag ng ilang lider-estudyante ng U.P ang kanilang pagtutol sa mga pangalang maaaring ihirang bilang bagong presidente ng pamantasan.217 Pangalawa naman ang pagprotesta ng mga estudyante upang hilingin ang pagbalik ni Alfredo Saulo mula sa asylum sa loob ng Embahada ng Indonesia.218)

ng Santo Tomas. Noong 1989, nahirang si Nabong bilang pinuno o Grand Master ng samahan ng mga Mason sa bansa, ang Grand Lodge of the Philippines. “President’s Month in Review: September 16-September 30, 1956,” Official Gazette, Huling binago: walang petsa, Na-access Peb.15, 2015. http://www.gov.ph/1956/09/30/presidents-month-in-review-september-16september-30-1956. Naging presidente rin ng CEG si Bernales. 216

Mga ulat ng Philippine Collegian, sipi sa Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 50-51. Sinasabing 21 buwang walang nahirang na pangulo ang Board of Regents, isang kabiguang pinuna naman ng artikulo ng Collegian noong mga panahong iyon. Hindi binanggit sa mga sipi kung saang mga samahang kabataan nagmula ang mga nasabing lider-estudyante. 217

Mga ulat ng Manila Times, sipi sa Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 51. Ayon pa sa nasabing mga ulat, humingi si Saulo ng asilo pulitikal sa Embahada, na isa sa mga pangunahing kasapi ng kilusang komunista noong dekada 50-matapos bumaba sa kabundukan. 218

65

Naipakita ang pagtangkilik sa kapakanan ng mga estudyante sa pagtulong ng pangulo sa CONDA upang mairaos ang isang pagpupulong ng mga estudyante sa Baguio City noong 1956.219 Isa ring patunay ang CCS sa obserbasyon ng ilang mananaliksik ukol sa tuwirang paggamit ni Magsaysay ng mga puwersang panlipunan para sa kaniyang pamamalakad.220Ayon kina Patricio Abinales at Donna Amoroso, ang naturang mga hakbang ni Magsaysay ang magsisilbing huwaran para sa mga susunod na Pangulo.221 Simula dekada 50, hindi na lamang sa mga elit hihingi ng suporta at tangkilik ang mga kandidato sa pagkapangulo; marapat ding kunin nila ang “oo” ng iba pang mga sektor sa lipunan gaya ng mga “masa” at mga botante sa mga rehiyon. Ngunit sa kabilang banda, isang uri pa rin ito ng personalisadong uri ng pamumuno;222 dangan lamang at nabalutan ng higit na bagong porma.223 Kahit sa isang pangunahing pamantasan noon, tila nabaling ang atensyon sa ibang gawain ang pansin ng mga estudyante; ayon sa isang naging estudyante noong mga panahong iyon, tila higit na nakatuon sa pagsasaya ang mga mag-aaral sa pamantasang kaniyang pinasukan noong dekada 50.224

“President’s Month in Review December 16-December 31 (1956),” Gov.ph. Huling binago, w.p., Na-access May 16, 2015, http://www.gov.ph/1956/12/31/presidents-month-in-review-december-16-december-31-1956/. Ayon sa ulat ng gov.ph, pinasalamatan ng CONDA ang Pangulong Magsaysay sa isang pagbisita matapos ang isang Cabinet Meeting. Dumalaw sa Pangulo ang president ng CONDA na is Alberto Javier, Jr., at mahigit sa anim na delegado mula sa iba’t ibang mga paaralan at samahang pang-estudyante. Sinamahan sina ni Rafael Salas, ang pinuno ng CCS at may opisyal na titulo na “technical assistant on student affairs.” 219

220

Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, 181.

221

Ibid, 181.

222

Ibid, 181.

223

Ibid, 181

224

Ayon sa naturang dating estudyante, si Francisco Nemenzo, Jr.:

66

Pagtutol sa komunismo at pangingialam ng pamahalaan Noong 1957, itinatag ang National Union of Students of the Philippines o NUSP ng ilang estudyante mula sa pitong unibersidad at kolehiyo sa Maynila.225 (Una itong nakilala bilang National Union of Students o NUS). Kabilang sa mga nagtayo ng NUSP sina Artemio Panganiban (ng Far Eastern University), Julio Macaranas (Unibersidad ng Santo Tomas), Hermila Milaflor (Colegio de Sta. Isabel), Miguel Sanidad (National University), Alfonso Aguirre (Kolehiyo ng San Beda), Fernando Lagua (Unibersidad ng Pilipinas), at Ma. Theresa Endencia (St. Theresa’s College).226

“I came to UP in the mid-50s with high expectations, but found the campus intellectually barren. The students then were like students now: fun-loving, indifferent to social issues, insensitive to the plight of the poor. The Cold War despoiled academia. The Anti-Subversion Law of 1957 muted the slightest expression of dissent. The only exciting debate in Diliman (had) involved the pious flock of Fr. John Delaney and the liberal exponents of academic freedom.” Tignan ang kabuuan ng salaysay sa: Francisco Nemenzo, Jr. “The Growing Pains of Filipino Communism” sa Memories, Vision and Scholarship and other Essays, (Lungsod Quezon: University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, 2001) 41-54. Artemio Panganiban, “National Union of Students of the Philippines,” PDI, Disyembre 16, 2007, Na-access Set 20, 2014 http://www.inquirer.net/specialreports/education/view.php?db=1&article=20071216-107126. 225

226 Panganiban, “National Union of Students of the Philippines,” w.p. Hinirang si Panganiban na Punong Mahistrado noong panahon ni Pang. Gloria Macapagal-Arroyo.

67

Larawan 5. Ang Unang National Union of Students (NUS) Conference, na idinaos sa Lungsod ng Baguio, 1957. Itinatag ang organisasyon upang magsilbing samahan ng mga estudyante na hindi naiimpluwensahan ng mga komunista at ng gobyerno. Larawan mula sa: http://nusp.org/wpcontent/uploads/2010/07/Untitled-Scanned-021_jpg_595.jpg.

Nilayon ng NUSP ang muling pagpapasigla ng inaakalang nananamlay noong pamumuno ng kilusang pang-estudyante.227 Bukod dito, minithi rin ng organisasyon ang tapat na pagsalamin sa opinyon ng mga mag-aaral sa mga usaping pambansa na hindi nahihimasukan ng pamumulitika.228 Ayon kay Panganiban, ayaw nilang mapahimasukan ng komunismo o pati ng pakikialam ng gobyerno mismo ang pagpapatakbo sa isang samahang pang—estudyante, na siyang nangyari sa SCAP.229 Sukdulang alukin ng mga opisyal ang huli ng mga luho mapasunod

227

Maaaring dulot ito ng pansamantalang pag-alis ni Salas sa bansa para sa pag-aaral sa Estados Unidos. Sinalaysay pa ni Salas sa talambuhay na nagkaroon pa siya ng kaunting iringan sa pansamantalang humalili sa kaniya sa CCS. 228

Panganiban, “National Union of Students of the Philippines,” w.p.

229

Ibid, w.p.

68

lamang ang kanilang mga gusto.230 Naganap ang pamumulitikang ito nang magdaos ng halalan ang SCAP para sa pambansang pamunuan nito noong Setyembre, 1957. Ani Panganiban: Sa halip, sinubukan ng mga lider ng SCAP na mapanatag ako sa pamamagitan ng paghalal sa akin bilang bise-presidente para sa ugnayang-internasyonal ng SCAP, isang posisyong hinahangad-hangad na magpapahintulot sa akin bumiyahe sa ibang bansa nang walang bayad mula sa akin, at may perang binigay ng Malacañang. Nakatutuksong mga alok ito sa akin, na isang mahirap na mahirap na estudyante. Subalit, pinili ko ang daang higit na mahirap tahakin. Nag-walk out ako sa pagpupulong, humiwalay sa SCAP at CONDA, tinanggihan ang aking pagkahalal bilang bisepresidente at hindi tinanggap ang alok na sumali sa ‘Little Cabinet’.231 Layunin din ng NUSP ang pagsugpo sa impiltrasyon umano ng mga komunista sa mga kampus. Sinasabing maraming mga pulitiko sa bansa na lumitaw mula dekada 70 hanggang 90 ang unang nakisangkot dahil sa NUSP.232 Gayumpaman, isang kabalintunaan na lagpas 10 taón ang lilipas, pamumuan ito ng isang student leader na itinuring noong una bilang moderate ay may kiling na paglaon sa mga hakbang na bukod sa repormismo.

230 231

Ibid, w.p. Ibid, w.p.: “ Instead, SCAP leaders tried to placate me by electing me vice president for international affairs of SCAP, a much-coveted position that would have entitled me to travel free of charge to many countries, with pocket money from Malacañang. These were tempting propositions to the very poor student that I was. However, I chose the more difficult path. I walked out from the meeting, seceded from SCAP and CONDA, rejected my vice-presidential election, and refused membership in the “Little Cabinet.”

232

Ibid, w.p. Ayon kay Panganiban, kabilang rito sina Raul Roco (naging senador noong dekada 90), Ronaldo Puno (kalihim ng Department of Interior and Local Government), John Osmeña, Jose Luis “Chito” Gascon, Miriam Defensor (kasalukuyang senador), Salvador Britanico (assemblyman sa Batasang Pambansa); Lorenzo Tañada III (dating kongresista ng isang distrito sa lalawigan ng Quezon); Jose Lina (dating senador); Francis Pangilinan; at Rene Saguisag.

69

Larawan 6. Ilang mga delegado sa isang pagpupulong ng National Union of Students of the Philippines noong Disyembre, 1960. Mula sa http://nusp.org/wpcontent/uploads/2010/07/DSC02636_JPG_595.jpg.

Sa mga unang taón ng pagkakatatag ng NUSP, ipinahayag nito ang ilang susing mga pagpapahalaga (core values). Idiniin noong dekada 50 ng NUSP ang “dignidad, integridad, kasarinlan, kalayaan, responsibilidad at demokrasya;”233 itinuring na nakamit ang mga ito dahil sa nasugpo ang tangkang panghihimasok ng mga komunista sa mga samahang estudyante. Bukod pa ito sa nabuwag na ang “Little Cabinet” ng pangulo noong mga taóng iyon.234 Tulad ng CCS, sinasalamin ng NUSP ang mga umiiral na kahalagahan ng dekada na iyon na pinaniniwalaang mga katangian ng isang demokrasya. Kung pagbabatayan ang mga manipesto at iba pang mga pahayag ng CCS at NUSP, masasabing kumikiling sila sa “American-style democracy.” Ang nasabing “uri ng demokrasya” ay tumututol sa anumang mga gawi o paniniwalang taliwas dito (hal. Komunismo, at katiwalian). Ilang sa mga kilalang personahe sa

233

Ibid. w.p. Ang orihinal sa Ingles: “Its core valuers were ‘dignity, integrity, independence, liberty, responsibility, and democracy.”

234

Ibid, w.p.

70

pulitika sa kasalukuyan at mga nagdaang dekada ay pinamunuan ang NUSP bilang presidente nito. 235 Ang Philippine Jaycees Hindi lamang ang NUSP at CCS ang mga samahang nasangkot sa pagkontrol sa paglaganap ng komunismo sa loob at labas ng Pilipinas. Aktibo rin ang Philippine Jaycees sa pagtulong sa mga bansang pinangangambahang makontrol ng mga komunista (Timog Vietnam at Laos) at pati na sa mga barrio sa bansa. Isinagawa ng Philippine Jaycees ito sa pamamagitan ng Operation Brotherhood na nag-ugat naman sa proyektong Help the Barrios na itinaguyod ng isa sa mga kasapi, si Cesar Climaco.236 Bukod pa ito sa isang demonstrasyong noong Nobyembre ng 1958 (na nabanggit na) ng 150 estudyante mula sa ilang pamantasan at kolehiyo sa Maynila, upang panawagan ang pagbabalik sa kustodiya ng pamahalaang Pilipino ni Alfredo Saulo.237 Bukod pa rito, idinaos ng Philippine Jaycees para sa buong bansa noong 1962, at madalas idaos hanggang sa ngayon, ang paghahanap at paggawad ng The Outstanding Young Men.238 235

Matapos si Panganiban, naglingkod din bilang presidente ng NUSP (hanggang 1972) ang mga sumusunod: Raul Paredes; Pedro M. Guidote, Jr; Raul S. Roco; Evergisto G. Macatulad; Augusto A. Kimpo; Oscar L. Contreras, Jr.; Vicente Valdellon, Jr; Macapanton Abbas, Jr; Ramon Sto. Domingo; Mervyn G. Encanto; Ronaldo V. Puno; Fluellen Ortigas; at Edgar Jopson. Para sa kumpletong tala na saklaw hanggang sa mas kontemporanyong mga taon, tignan: Moslemen “Jun” Macarambon, “National Union of Students at 50 Years?” Jun Macarambon, Nobyembre 3, 2007. Na-access Mayo 18, 2015. http://moslemenjr.macarambon.com/national-union-of-students-of-thephilippinesat-50years/. 236

Ibid. Si Climaco ay nahirang sa ilang pambansang ahensya; ngunit higit siyang nakilala bilang alkalde ng Zamboanga City na tumutol sa mga patakaran ni Marcos. Si Climaco ay hindi nagpaputol ng buhol habang ipinaiiral pa rin ni Marcos ang Batas Militar. Bukod pa rito, naglagay din si Climaco ng talaan sa may City Hall ng Zamboanga upang irekord ang mga insidente ng pang-aabuso ng mga military at pulis sa naturang lungsod. Mapapaslang si Climaco noong 1984 matapos puntahan ang isang sunog sa lungsod. Pamangkin niya ang kasalukuyang alkalde ng Zamboanga City. 237

Mga ulat ng Manila Times, sipi sa Damo- Santiago, “A Century of Activism,” 50-51.

Philjaycees.com,”Brief History.” Unang idinaos ang “The Outstanding Young Men” bilang “Ten Outstanding Young Men na ginawa ng Manila Jaycees. Isa sa mga nakatanggap ng naturang pagkilala ay si Edgar Jopson, na ginawaran ng TOYM noong 1970. 238

71

Nagdaraos din ang samahan ng mga timpalak sa talumpati para sa mga estudyante.239 At ilang taón pa lamang nabubuo ang Philippine Jaycees ay tumulong na ito sa pagtatag ng National Movement for Free Elections noong 1951, kasama mahigit sa 13 mga samahang pansibiko.240 Una nitong binantayan ang halalan ng 1951. Mga bagong pagkakataon para sa kabataang Pilipinong Muslim Samantala, noong dekada 50 nagkaroon ng dahan-dahang pagbubukas para sa edukasyong kolehiyo at ng mga propesyon para sa mga Pilipinong Muslim. Halimbawa ng mga ito ang paggawad ng mga scholarships ng Commission on National Integration (CNI) sa mga estudyanteng Muslim mula Mindanao upang tulungang matustusan ang kanilang pag-aaral.241 Mula 1958 hanggang 1967, halos 1,400 na estudyanteng nakatanggap ng nasabing mga scholarship.242 Sa pagtaya ni McKenna, nakatulong ang paggawad ng mga CNI scholarship sa mga estudyanteng Muslim dahil sa pagkakabuo nito ng isang pangkat ng mga propesyonal na

239

Ibid, w,p. Isa lamang ang Jaycees sa di-iilang samahan o alyansang kabataan sa panahon ng pag-aaral na ito na nagbantay sa halalan. Noong 1953, naglabas ang grupo nila Salas ng mga teams upang bantayan ang botohan laban sa pandaraya at mga kaduda-dudang pagkawala ng kuryente sa gitna ng botohan. Tignan Joaquin, The World of Rafael of Salas, 60. Mahigit isang dekada ang lilipas, magsasagawa ng kaugnay na mga gawain ang mga boluntaryo ng NUSP sa gitna ng botohan para sa Kumbensiyong Konstitusyonal ng 1971. 240

Abueva, Ramon Magsaysay (talababa 30), 196. Magbabantay rin sa mga halalan ang

241

Thomas McKenna. Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines (Maynila: Anvil Publishing, 1998) 140 at Majul, Cesar Adib. “Some Social and Cultural Problems of the Muslims in the Philippines.” Papel na inihanda para sa seminar na idinaos ng Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia, Hulyo 25-28, 1976. Inilathala sa Asian Studies Retrospective Issue No.1 Bol.1 1-2, 2010 Islam and Society: The Writings of Cesar Adib Majul. Itinatag ang CNI noong 1957 bilang tugon sa mga hinaing ng mga Muslim na Pilipinas sa kakulangan sa pagkakataong mapaunlad ang kanilang sarili. Itinaguyod ito ni Senador Domocao Alonto, na naging kasapi ng Young Philippines 242

McKenna, Muslim Rulers, 140. Mayroong kabuuang 8,000 estudyante ang nakatanggap ng scholarship mula CNI mula 1958 hanggang 1967. Pinansin din ni McKenna ang paglobo ng mga scholar ng komisyon bawat taon, mula 109 noong 1958 tungong 1,210 siyam na taon ang lilipas. Kabilang si Nur Misuari sa mga nakatanggap ng scholarship at nakapagtapos ng pag-aaral dahil dito. Kinilala naman ni McKenna ang kahalagahan ng mga scholarship na iginagawad noon ng CNI, kahit limitado ito.

72

Muslim na nakapag-aral ng aktibismong pulitikal,” isang pangkat na maaaring ipahayag ang mga sentimyento ng “kabiguan ng higit na nakararaming estudyanteng Muslim na may diskontento” sa kanilang pakikutungo sa “hegemoniyang Kristiyano sa Maynila.”243 Ang iba sa mga magaaral naman ay nakakuha naman ng scholarship mula sa pamahalaan ng Ehipto upang makapagaral sa lumang pamantasan ng Al-Azhar sa Cairo kung saan naimpluwensahan sila ng mga kaisipang pinalalaganap noon ng lider ng Ehipto na si Gamel Abdel Nasser.244 Umanib din ang mga estudyanteng Muslim na Pilipino sa ilang asosasyon, pinakatanyag sa mga ito ang Muslim Association of the Philippines (MAP) na nagtaguyod ng interest ng mga Muslim na Pilipino noong mga dekada 50 at 70.245 Gayumpaman, patuloy pa ring suliranin sa mga Pilipinong Muslim noong dekada 50, laluna ng mga batang propesyonal, ang limitadong mga oportunidad sa kanila para sa pagpasok sa mga propesyon, ang kawalan nila ng aktibong pakikilahok sa mga prosesong makakaapekto sa kanila, ang problema ng paano mapapanatili ang kanilang pananampalataya at mga nakagisnang kahalagahan (“traditional values”) bilang mga Muslim habang nanatiling mga mamamayan ng Pilipinas.246 Mayroong ding dalawang klase ng mga propesyonal na Muslim sa panahong iyon; iyong mga masasabing nakikipagtulungan sa mga awtoridad (“coopted by the powers-that-be”) at iyong mga batang propesyonal na naghahangad ng higit na malawak na oportunidad sa pagpasok sa mga propesyon at sa mga prosesong makapagpapasiya sa mga usaping kasangkot sila. 247

243

Ibid, 143.

244

Ibid, 143.

245

McKenna, Muslim Rulers, 147.

246

Majul, “Some Social and Cultural Problems,” 58.

247

Ibid, 56.

73

Kapansin-pansin namang walang binuong opisina para sa kabataan ang administrasyon ni Macapagal, na minsang naging miyembro ng Young Philippines. Marahil, hakbang ito ni Macapagal upang iwasan ang mga pagpunang ipinukol sa nauna sa kaniyang pangulo na si Carlos P. Garcia. Gayunman, ani Macapagal, gumawa siya ng hakbang upang makalapit ang mga lider-estyudante sa kaniya: Dahil minsan din akong naging lider-kabataan, positibong tinanaw ng aking administrasyon ang pagsasagawa ng mga kabataan ng karapatang-konstitusyonal na magsama-sama at maghain ng mga petisyon. Nagtatag tayo ng isang sistemang tutulong sa atin na tumanggap sa mga lider-kabataan kung nais nilang makipagkita sa Presidente.248 Wala mang opisina si Macapagal na sadyang inilaan para sa mga estudyante at kabataan, mayroon naman siyang anim na mga kalihim sa Gabinete na maituturing na kabataan.249 Pangunahin sa kanila si Rufino Hechanova, ang kaniyang Kalihim-Tagapagganap (Executive Secretary) na hinirang ding Kalihim ng Pananalapi. Isa ring lider-estudyante sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1950s si Hechanova ang naging pangunahing katunggali ni Salas sa campus politics sa nasabing pamantasan.250 Itinaguyod ni Macapagal ang mga karerang pulitikal ng mga batang pulitiko sa Partido Liberal na nakikitaan niya ng talento.251

248

Diosdado Macapagal, A Stone for The Edifice. (Pilipinas: Mac Publishing, 1968), 211. “Having been myself a youth leader, my administration viewed sympathetically the exercise of constitutional right to assemble and to petition on the part of the youth. We established a system to enable us to receive youth leaders whenever they desired to meet the President.”

Ibid, 210. Bukod kay Hechanova, hinirang sa Gabinete ang lima pang “young men:”Alejandro Roces, Jr. (Kalihim ng Edukasyon), Sixto Roxas III (National Economic Council), Armand Fabella (Director General, Program Implementation Agency), Bernardino Abes (Secretary of Labor), at Leoncio Parungao (Press Secretary). Subalit, kapansin-pansin na relatibo ang paggamit ng term” youthful” ni Macapagal dito. Sapagkat nasa pagitan ng 30-39 taong gulang ang pinakamababang mga edad ng mga pangunahing opisyal ni “Mac” sa Gabinete. 249

250

Joaquin, The World of Rafael Salas, 40- 41.

251

Macapagal, A Stone for the Edifice, 210-211.

74

Subalit hindi tulad noong panahon nina Quezon, Laurel, at Magsaysay, wala ring lantarang patakaran ang administrasyon ni Macapagal para sa mga kabataan. Hindi rin aktibo ang mga kabataang ito sa pagbuo ng mga polisiya na katulad ng pagkalantad at pagkarami ng mga lider-estudyante na inilahok sa Consultative Council of Students noong panahon ni Magsaysay. Maaaring bunga ito ng pagtuon ni Macapagal sa ibang mas mabigat na usapin ng mga panahong iyon, gaya ng higit na paggiit ng sariling pagpapasya ng Pilipinas sa mga usaping karugtong naman nito sa Estados Unidos, pagtaguyod ng Pilipinas ng pag-angkin nito sa Sabah, reporma sa lupang sakahan, pagtugon sa mga alegasyong isiniwalat dahil sa kasong Stonehill (1962-1963) at ang naging tunggalian nila ni Ferdinand Marcos para sa pagkapangulo. Kailangan namang banggitin ang madalas na pakikisangkot sa mga gawaing pansibiko ng mga samahang kabataan. Ginawa na ito ng NASTUM sa pamamagitan, halimbawa, ng pagtulong sa mga pamilya ng mga Pilipinong sundalong ipinadala sa Timog Korea. Ginawa rin ito ni Salas nang pangunahan ang mga estudyante sa Bacolod upang linisin ang nasabing lungsod. Ginawa rin ito ng Jaycees sa kanilang Operation Brotherhood laluna sa dalawang bansa sa TimogSilangang Asya na sinasalanta noon ng mga digmaan. Pagsunod ito sa kalakaran noon ng civic action bilang isang paraan upang makuha ang loob ng mga sektor na pinangangambahang madaling maakit ng mga turo ng mga “subersibo.” Kaiba ito sa mga gawain ng, halimbawa, Young Philippines mula 1934 hanggang 1940 na pawang lantad na mga pulitikal na aktibidad ang ginagawa (halimbawa, pagtatalumpati o pakikipagdebate). Masasabing manipestasyon ang mga gawaing pansibiko ng inaakala ng mga estudyante at kabataan noon na ang mga iyon ay pagpapakita na ng pagmamahal sa bayan at pakikisangkot sa lipunang kanilang ginagalaw.

75

Subalit, habang madalang ang representasyon ng kabataan sa pinakamataas na antas ng pamamahala ng bansa noong 1960 at 1961, kabaligtaran naman ang nangyayari sa ilang kampus sa bansa. Nagsisimula na naman silang mag-aral ukol sa mga bagong ideyang pumapasok sa bansa, bukod sa patuloy na pinag-uusapan ang mga suliranin ng kanilang bansa. At sa simula pa lamang ay sasalubungin na agad sila ng kontrobersya, tila pagbabadya sa “unos-pulitikal” na sasapitin ng bansa isang dekada ang lilipas. Naipakita sa kabanatang ito kung paano itinaguyod ng ilang samahang estudyante ang kandidatura ng mga pulitiko, bukod pa sa pagsasagawa ng mga aktibidad ng mga sibikong grupo ng ilang kabataang propesyonal at mga estudyante mismo. Nabanggit din kung paano lumahok ang ilang lider-estudyante sa isang konsehong tagapayo noong termino ni Ramon Magsaysay. Bagamat senyal ng higit na pakikilahok ng mga kabataan at estudyante sa pulitika at usaping panlipunan, limitado pa rin ang nasabing mga hakbang. Batay naman sa nakalap na mga dokumento, hindi rin napaigting o naipagpatuloy ng mga sumunod na administrasyon ang mga programa para sa estudyante na ipinatupad ni Magsaysay.

76

Kabanata 3 “Witchhunt” at Pagsapit ng Sigwa, 1960-1967 Nang pumasok ang 1960, mistulang nasugpo na ang lakas at impluwensa ng Partido Komunista. Tatlong taón nang ipinapatupad ang Republic Act Number 1700 na nagbabawal sa sinumang umanib sa mga subersibong samahan gaya ng PKP. Humupa man ang inaakalang banta ng komunismo, patuloy pa rin pumapalag ang mga kaisipang nasyonalismo.252 Halimbawa, tinangka man ni Carlos P. Garcia na ipatupad ang Patakarang Pilipino Muna, tinuligsa naman siya ng mga negosyanteng Amerikano, Tsino, at Pilipino-Tsino.253 Sa pagtataguyod ng polisiyang ito, ginawang prayoridad ang pagbibigay muna ng foreign exchange allocations sa mga Pilipino.254 Katulad ng dati, may mga inilalahad na mga alegasyon ng katiwalian, ang pinakanatatangi ay ang paglalabas ng isang White Paper na nagdadawit sa ilang personalidad sa Partido Nacionalista. Nagkaroon na naman ng mga alingasngas ukol sa presensiya ng komunismo sa bansa, maliit man at hindi pa napapansin nang husto. Napukaw ang atensyon ng mga mambabatas sa inaakala nilang mga subersibong gawain sa UP nang ilathala sa isang journal ang artikulo ukol sa pakikidigma ng mga magsasaka sa kanayunan.255 Humantong naman ang pag-aalala sa pagdaos ng mga pagdinig sa Kamara de Representante, partikular na ang Committee on Anti252

Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, 186.

253

Ibid, 182-183.

254

Constantino at Constantino, 303-304. Ayon sa mag-asawang manunulat na Constantino, bagamat limitadong pagpahayag ng nasyonalismo ang “Filipino First Policy” sapagkat nakalaan lang ito para sa ilang Pilipinong negosyante, nailabas naman ng patakaran ang “mga tagong hinaing ng maraming sektor.” Matalim na pinulaan naman ng isang Amerikanong patnugot, si A.V. Hartendorp, ang patakaran bilang isang “pasistang slogan” na inspirado umano (“ got its inspiration from”) ng kasakiman. 255

Francisco Nemenzo, Jr., “The Growing Pains of Filipino Communism,” 47.

77

Filipino Activities (CAFA). Mayroong pagkakahawig naman ang CAFA sa Committee on UnAmerican Activities sa Estados Unidos na binuo isang dekada ang lumipas.256 At nausisa rin ang kasaysayan ng isang samahang estudyante sa UP, ang Student Cultural Association of University of the Philippines (SCAUP). SCAUP at CAFA Ano ang SCAUP? Binuo ito noong 1959 bilang pinagsasama-samang mga talakayang grupo sa UP; naunang binuo ang nasabing mga study group noong 1958.257 Kinikilalang nagtaguyod ng pagsisimulang ito si Jose Maria Sison, na noon ay isang estudyante sa batsilyer ng sining na patapos na sa kaniyang kurso.258 Binuo ang SCAUP upang “ipalaganap ang mga ideya ni Sen. Claro M. Recto;” sinasabing lumaganap ang mga ideya nito sa mga estudyante sa hayskul at kolehiyo mula 1961 “sa tulong ng kilusang pambansang demokratiko.” 259 Saad pa ni Sison, sa isang panayam: Ang SCAUP ay nagpalaganap ng pangkalahatang linya ng pambansang demokratikong rebolusyon; nagsilbing panganlong sa mga lihim na pag-aaral ng Marxismo, nang-aakit ng mga estudyanteng may kakayahang mamuno sa iba pang mga organisasyong pangestudyante at / o maging patnugot ng mga publikasyong pang-estudyante; at nagsanay sa kanila para sa rebolusyonaryong pakikibaka sa labas ng unibersidad.260 Ayon sa isang naging estudyante noong mga panahong iyon, kakaunti lang talaga ang bilang ng mga umanib sa SCAUP, at sa bilang na ito, wala umano ang “nagseryoso” sa samahan

256

Mayroon ding ganitong pagtaya sa Fuller, A Movement Divided, 12.

“Ang Rebolusyong Pilipino: Pananaw Mula Sa Loob,” Philippine Revolution.net, Na-access May 23, 2015 http://philippinerevolution.net/documents/ang-rebolusyong-pilipino-isang-pagtanaw-mula-sa-loob. .(Panayam kay Sison ni Rainier Werning). Babanggitin bilang Sison (a). 257

258

Ibid, w.p. Higit na kilala ang akdang nasa anyong libro at nasusulat sa Ingles.

259

Ibid, w.p. at Nemenzo, “The Growing Pains of Filipino Communism,” 49.

260

Sison (a), “Ang Rebolusyong Pilipino,” w.p.

78

(“took the organization very seriously”).261 Binubuo lamang ito ng mga intelektwal na may iba’t ibang mga paniniwala, at iilan lamang sila sa gitna ng “dagat” ng ibang mga “walang pakialam” na estudyante.262 Ngunit natuon ang atensyong dito nang magsagawa ng pandinig ang CAFA sa Mababang Kapulungan. Noong 1961, inusisa ng komite ang pagtuligsa ng retiradong ahenteng-nagingpulitiko, si Carlos Albert, sa pagpapahintulot ng mga editor ng isang journal sa UP na mailathala ang isang di-nakalagdang artikulo tungkol sa “peasant war” sa Pilipinas.263 Naglabas pa nga ng tala ang komite ng pangalan ng siyam na lider-estudyante na pinagdududahang kasapi ng isang “Student Politburo” na naugnay rin sa isang National Preparatory Committee.264 Kabilang dito ang isang dating presidente ng Student Catholic Action at isang aktibong kasapi ng CONDA at SCAP (Student Councils Association of the Philippines).265 Inilarawan ding mapagmalabis din ang mga “paglalahad” hinggil sa SCAUP; mayroon mga detalyeng pinalaki lamang kung hindi lantarang mali. 266 Kabilang sa mga pagmamalabis nito ang pag-aakalang may hugis ng karit at maso ang isang dibuho sa harapang bahagi ng lathalaing Philippinensian.267

261

Nemenzo, “The Growing Pains of Filipino Communism,” 49.

Patricio Abinales, “Jose Maria Sison and the Philippine Revolution: A Critique of An Interface,” Fellow Traveler: Essays on Filipino Communism. (Pilipinas, Lungsod Quezon, 2001), 16. 262

263

Ibid, 47. Ayon kay Nemenzo, isang peryodistang naugnay sa PKP ang nagsulat ng artikulo. Si Albert naman ay isang konsehal sa Lungsod Quezon at dating intelligence agent. 264

Enrique Victoriano, “Political Transmission 16,” Philippine Studies 8, blg. 3 (1960): 629.

265

Ibid, 629.

266

Nemenzo, “The Growing Pains of Filipino Communism,”47-48.

267

Ibid, 48.

79

Dahil na rin sa mga paglalahad ni Albert at ang pagdinig ng CAFA sa pangunguna ni Representante (Kinatawan) Leonardo Perez, nagkaroon ng pangamba sa UP na may banta sa kalayaang pang-akademiko sa pamantasan.268 Kaya, noong nagpatawag ng pag-aaklas si Sison at dinaluhan naman ng “hindi inaakalang” bilang ng mga estudyante at guro na dumalo sa isang pag-aaklas na tinawag ni Sison sa Kongreso noong 1961.269 Ayon sa isang mag-aaral ng kasaysayan, itinuring ang mga pagprotesta laban sa CAFA “bilang pinakamalalaking mga ralipulitikal na idinaos mula nang magwakas ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.” 270 Napilitan din si Perez na ihinto ang mga pagdinig matapos siyang pulaan ng mga editoryal sa mga pahayagan.271 Sa halip na masupil ang umano’y mga iligal na gawain nito, tila nagsilbing mitsa ang mga pagdinig sa CAFA upang higit na makilahok ang ilang mga estudyante sa pulitika at manalig sa isang lumalaganap noong uri ng Marxismo. (Sinasabing nagsimulang maghinala ang mga awtoridad nang aktibo umanong itulak ng ilang lider-estudyante ang pagpapadala ng mga delegado sa isang youth festival sa Vienna na sinusuportahan daw ng mga komunista.).272 Ipinagmalaking nagdulot ito ng kapakinabangan sa SCAUP sapagkat, bukod sa napahinto ang

268

Ibid, 49.

Ibid, 49. Ayon sa isang talumpati ni Sison, “mga 5,000” ang bilang ng mga estudyanteng dumagsa sa Kongreso bilang pagprotesta sa mga pagdinig ng CAFA. Subalit, banggit niya kay Werning, mga 4,000 ang bilang mga estudyante, at kabataang guro ang pumunta sa Kongreso upang “bulabug(in) ang mga pagdinig ng CAFA.” Sison (a), “Ang Rebolusyong Pilipino,” w.p. 269

Ambeth Ocampo, “The Revolutionary as Poet,” Aguinaldo’s Breakfast and more Looking Back Essays (Anvil Publishing, 1993 Lungsod ng Pasig), 144. 270

271

Nemenzo, “The Growing Pains of Filipino Communism,”49.

272

Victoriano, “Political Transmission 16,” 629. Ani Victoriano, inilabas mismo ng CAFA ang naturang listahan.

80

mga pagdinig ng CAFA, maraming estudyante ang nais sumali sa SCAUP at magtaguyod ng mga kaisipang “anti-imperyalista at anti-pyudal.273 Subalit, kung susundin ang pagbasa ni Abinales sa mga motibasyon ukol sa pagkakatag ng SCAUP, masasabing may batayan ang mga pangamba ng mga mambabatas. Ani Abinales, maaaring nakita ni Sison ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang organisasyong magpapalaganap ng mga makabayan at Marxistang mga ideya; at tila tinupad ito ng SCAUP.274 Dalawang taón ang lilipas bago nagkaroon ng bagong mga aktibidad kaugnay ng mga samahang estudyante sa UP. Noong 1963 naman, itinatag ang Youth Department ng PKP; unang inatasan si Francisco “Paquito” Lava, Jr. na pamunuan ito. Paglaon, inatasan si Sison na pamunuan ang nasabing departamento upang makakuha ng suporta ang PKP sa mga estudyante. (Nabanggit na kanina ang obserbasyong hindi ganap ang mga pagtatangka ng PKP na gamitin ang potensyal ng mga estudyante upang tulungan ang partido).275 Bahagi ang pagkakatatag ng Youth Department ng dahan-dahang pagbangon ng PKP mula sa muntikan nitong pagkabuwag noong 1958 nang nagkaroon lamang ito ng wala pang 600 na kasapi sa buong bansa.276 Pagkatatag ng Kabataang Makabayan Masasabing higit pang naorganisa ang nasabing mga lider-estudyante sa pagbubuo ang Kabataang Makabayan (KM) noong Nobyembre 30, 1964. Itinatag ang KM sa isang kongresong

273

Sison (a), “Ang Rebolusyong Pilipino,” w.p.

274

Abinales, “A Critique of An Interface,”16.

Francisco Nemenzo, Jr, “The Millenarian-Populist Aspects of Filipino Marxism,” sa Patricio Abinales, patnugot, Revisiting Marxism in the Philippines: Selected Essays. (Lungsod ng Pasig: Anvil Publishing, 2010), 8 at Ken Fuller, Forcing the Pace: The Partido Komunista ng Pilipinas: From Foundation to Armed Struggle (Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2007), 129. 275

276

Fuller, A Movement Divided, 9. Sinipi ni Fuller rito si Jesus Lava. Sa mga panahong iyon ay ipinatupad din ang patakarang “single-file” na nagmamandato na dalawang kasama lang ang kilala ng isang miyembro.

81

pinangunahan ni Jose Maria Sison, ang Kalihim ng Youth Department ng PKP. Hanggang ngayon, tinatanaw pa rin ang pinagmulan ng KM sa SCAUP.277 Ani Sison, pinili nila ang naturang petsa upang gunitain ang alaala ni Andres Bonifacio.278 Mababakas naman ang ideya ng pagpapatuloy ng labang sinimulan ng Katipunan at ng mga bayani ng 1880s-1890s sa paggunitang nito ng isang di-kasapi ng KM, bagama’t bahagi rin ng kilusang estudyante ng dekada 60: Kaya naisipang (buuin ang Kabataang Makabayan) ay upang ipakita ang pagdugtong sa hindi natapos na Himagsikang Pilipino ng 1896 at, higit na tumpak, ang Ikalawang Kilusang Propaganda, na siyang pagpapatuloy ng Unang Kilusang Propaganda ng huling quarter ng dantaón 19.279 Mga magsasaka, estudyante, manggagawa at batang propesyonal ang inasahang bubuong orihinal na kasapian ng KM.280 Pagpapatuloy umano ang pagtatag sa KM sa “Hindi Natapos na Rebolusyon” na sinimulan noong 1896; isa na namang tanda ng pagpahayag ng pagpapatuloy paghihimagsik na sinimulan ng mga Katipunero. Sa isang paggunita, ipinahayag ni Sison ang pangunahing layunin ng pagkakatatag ng KM:

“Kabataang Makabayan and its Relevance Today,” Jose Maria Sison, Nai-post Enero 29, 2013. Na-access, Mayo 18, 2015, http://josemariasison.org/?p=11962%20http://josemariasison.org/?p=11962The. Sisipiin ito sa mga susunod na banggit bilang Sison (b). 277

“Ang Makasaysayang Papel at mga kontribusyon ng Kabataang Makabayan,” Philippine Revolution.net, Naipost Nobyembre 30, 2014, Na-access Mayo 18, 2015 http://philippinerevolution.net/statements/20141130_angmakasaysayang-papel-at-mga-kontribusyon-ng-kabataang-makabayan. Sisipiin ito sa mga susunod na banggit bilang Sison (c). 278

Ernesto Valencia, “SDK Revisited 1,” sa mga pat. Soliman Santos at Paz Verdad Santos, Militant But Groovy: Stories of the Samahang Demokratiko ng Kabataan, (Lungsod ng Pasig: Anvil Publishing, 2008), 10. 279

“The idea (of establishing the Kabataang Makabayan) was to project a continuation of the unfinished Philippine Revolution of 1896 and more precisely, the Second Propaganda Movement in resumption of the First Propaganda Movement of the last quarter of the 19th century.” 280

Sison (b), “Kabataang Makabayan and its Relevance Today,” w.p.

82

Tumayo ang Kabataang Makabayan bilang patriyotiko at progresibong taliba ng kabataang Pilipino. Nilayon nitong maging komprehensibong organisasyon ng mga kabataan mula sa masang anakpawis na mga manggagawa at magsasaka at mula sa mga panggitnang saray. Inialay nito ang sarili bilang (tagapag)taguyod ng uring manggagawa na siyang namumunong uri sa sa bagong demokratikong rebolusyon.281 Bago itatag ang KM, nakipag-ugnayan ang mga tagapagtatag nito sa mga anak ng magsasaka at batang magsasaka sa Gitnang Luzon. Bukod pa rito, lumahok na umano ang ilang tagapagtatag ng KM sa mga gawain upang itangkilik ang Lapiang Manggagawa noong 1962.282 Nakikipag-ugnayan din ang KM sa iba’t ibang mga sektor at pati sa mga paaralan upang makakuha pa ng dagdag na taga-suporta.283 Kaya muling nabigyan ng bagong lakas ang aktibismo ng mga kabataan noong panahong iyon ay dahil sa paglaganap ng mga ideyang makabayan. Tinutuligsa ng naturang mga ideya ang pananaw noon na malakolonyal ang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos, ang patuloy na paggawad ng parity rights sa mga negosyante at kapitalistang Amerikano, pananatili ng mga base-militar at ang pakikilahok ng Philippine Civil Action Group (Philcag) sa “digmaangimperyalismo” ng Estados Unidos sa Timog Vietnam.284 Pinag-aralan ng mga estudyante ang

281

Sison (c), “Ang Makasaysayang Papel at mga kontribusyon ng Kabataang Makabayan,” w.p.

282

Ibid, w.p.

283

Ibid. w.p. Ani Sison: “Upang makapagpalawak ang KM sa partikular na mga lugar, rehiyon o buong bansa, laging nakasalalay ang KM sa sarili nitong lakas at dinadagdagan ito ng mga alyansa sa tukoy na mga uri at sektor at sa batayang multisektoral. Nakakapagrekluta ito ng mga manggagawa at nakabubuo ng mga sangay sa kanilang hanay sa mahigpit na pakikipagkapatiran sa mga pederasyon sa paggawa. Ang mga samahang magsasaka ang nagsasaayos ng mga programang imersyon sa kanayunan ng KM. Nakipag-alyansa ang KM sa mga organisasyon sa kampus at pambansang mga samahan ng mga estudyante at sa mga guro at iba pang propesyunal.”

284

Kabaligtaran ito ng nangyari noong nakaraang dekada. Kung maaalala, mga kabataang propesyonal ang tumulong sa Operation Brotherhood upang magsagawa ng mga proyektong civic action sa mga nasalanta ng digmaan sa Laos at Timog Vietnam. Bagamat maaaring sabihing humanitarian ang layunin nito; naniniwala ang mga kritiko na kasalungat naman nito ang desisyong pagpapadala ng Philcag sa Timog Vietnam dahil a.) taliwas ito sa pangako noon ni Marcos na huwag magpadala ng “hukbong armado” sa nasabing bansa at b.) may pagtatayang

83

mga sulatin ng noo’y namayapa nang senador na si Claro M. Recto hinggil sa kahalagahan ng nasyonalismo at ang pagtutol sa mga hindi makatuwirang umanong mga aksiyon ng Estados Unidos sa bansa.285 Mangyari ding namulat din ang mga estudyante mula sa mga usaping pangkampus-gaya ng pagsasaayos ng mga pasilidad, kakulangan sa kakayahan ng mga admnistrador ng mga eskuwelahan, at ang kawalan ng kabuluhan ng mga asignatura- tungo sa hinaing ng ibang hindi mapakaling sector ng lipunan.286 Isa lamang ang Pilipinas sa mga bansa sa daigdig na naapekto ng student movement na tinayang nagsimulang maging “bago at nagsasariling puwersang panlipunan” sa mundo noong dekada 60.287 Bukod pa rito, naglabas din ang mga estudyante ng kanilang mga saloobin sa ilang isyung kasangkot ang mga karatig na bansa. Nagprotesta ang mga estudyante sa pagbuo ng Malaysia at ang pag-angkin nito sa Sabah.288 Ayon naman sa isang mag-aaral, nagsilbing mitsa pa nga ang Digmaang Vietnam upang magdaos ng mga kilosprotesta ang mga estudyanteng Pilipino; dahil sa pakikilahok ng bansa sa naturang digmaan, higit umanong naging mulat ang mga kabataan “sa mga reyalidad ng pakikialam ng mga Amerikano

pulitikal na ginawa si Marcos at napagtagumpayan niyang gawin ito dahil nakatanggap ang bansa ng karagdagang pondo para sa ilang proyekto. Tignan din ang pagtaya rito nina Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, 195. 285

Karaniwang nagugunita si Recto sa kanyang mga tuligsa laban sa labis na pakikialam ng Estados Unidos sa mga usapin sa Pilipinas, ang kanyang maalab na pagtaguyod na gawing mga babasahin sa mga pamantasan at kolehiyo ang mga akda at talambuhay ni Rizal at ang kanyang panawagan para sa industrialisasyon. Ayon pa nga kay Abinales, dumukal ng malalim na impluwensa ang CPP sa tinatawag niyang “Rectonian nationalism.” Para sa ilang pagtalakay ukol sa nasyonalismo ni “Don Claro” Recto, tignan: Constantino at Constantino, The Continuing Past at Abinales, Fellow Traveler: Essays on Filipino Communism. 286

Ibid, 21. Isang halimbawa nito ang sapilitang pagkuha ng kursong Espanyol ng mga mag-aaral sa kolehiyo, sa bisa ng isang batas na binago noong 1957. Valte, “The Philippine Student Movement,” 49-60. Lantad din ang mga kilusang estudyante sa Hapon, Alemanya, Pransya at Estados Unidos. 287

288

Valte, “The Philippine Student Movement,”54.

84

sa lipunang Pilipino (gaya rin ng labis na paggawad ng karapatang-parity sa mga Amerikano).”289 Hindi rin makakaila ang papel sa pagpapalaganap ng nasabing mga kasapian ng mga lathalain gaya ng Progressive Review. 1963 din nang inilabas ang unang isyu (Mayo-Hunyo) ng Review, isang lathalaing nagtataguyod ng mga makabayan at kritikal na mga sulatin ukol sa Pilipinas at Estados Unidos pati ang ilang panawagang anti-imperyalista para sa TimogSilangang Asya.290 Ayon sa pinakahuling pag-aaral ukol sa PKP, magkakaiba ang pananaw kung sino ang unang nagtaguyod ng journal; pahayag ni Sison ay siya ang nagpasimuno nito, habang paglalahad naman ni Francisco Nemenzo, isa itong ispesyal na proyekto ng PKP na sina Sison ang talagang (nagtaguyod).291Subalit, ayon sa ilang taga-PKP na nakapanayaman ng mananaliksik na si Ken Fuller, inilunsad nina Sison ang lathalain para sa PKP.292

289

Ibid,” 54.

290

Ibid, 24. Naging editor o contributing editor ng Progressive Revew (sa mga unang taon nito) sina Sison, Jose David Lapuz, Augusto Macam, Rene Navarro, Emmanuel Osorio, Ilyas Bakri, Abdul Bin Karim, Erwin Castillo, Gelacio Guillermo, Wilfredo Pascua Sanchez, Perfecto Tera, Jr. at Edilberto Villegas. Samantala, sina Sison, Luis Teodoro, Jr., Francisco Nemenzo, Jr. ang bumuo ng editorial board ng lathalain sa mga unang taon din nito. Naging contributing editor din sa mga sumunod na isyu sina Antonio Araneta, Teodoro Agoncillo, at Hernando Abaya; Para sa mga detalye hinggil sa mga naging patnugot ng Review, tignan: Fuller, A Movement Divided, 28. 291

Fuller, A Movement Divided, 24.

292

Ibid, 24.

85

Larawan 7. “Filipino Students’ Nationalist Declaration,” inilabas sa Progressive Review noong 1964 at naglaman ng ilang panawagan para sa radikal na mga pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Kuha ni Ruben Jeffrey A. Asuncion.

Inilabas ang journal sa loob ng pitong taón bagamat mayroon isang taóng nahuli sa paglathala ng isang isyu ng Progressive Review.293 Sa mga pahina ng Progressive Review unang natampok ang mga sulating nanawagan ng “radikal” at “makabayang” pagbabago sa sistemang pulitikal, ekonomikal, at panlipunan ng bansa. Halimbawa, Enero-Pebrero ng 1964 inilathala sa nasabing journal ang isang manipesto ng mga estudyanteng lider na unang nilang binalangkas sa isang pagpupulong noong Setyembre, 1963. Sa pamamagitan ng nasabing manipesto, nanawagan 293

Fuller, A Movement Divided, 42. Binanggit ni Fuller na tinanggal ng PKP noong 1966 si Sison mula sa pagiging patnugot ng journal habang noong sumunod na taon naman inalis sa editorial board si Nemenzo.

86

ang mga lider-estudyante ng ilang reporma, na masasabing bago sa pandinig sa mga panahong iyon. Tinaglay rin ng manipesto ang mga mithiing sasalamin ng mga layunin ng mga samahang susulpot paglaon sa pagtatapos ng dekada 60. Pangunahin sa mga layuning hiningi ang “nasyonalistang industrialisasyon,” pagtangkilik ng pamahalaan sa mga agham at arte, higit na laganap na paggamit ng Pilipino sa sistema ng edukasyon ng bansa, at ang pag-endorso sa Agricultural Land Reform Code of 1962.294 Naglabas din ng espesyal na isyu ang Review ukol sa Indonesia; sinalamin umano nito ang interes ni Sison tungkol sa nasabing bansa na huwaran umano ng isang “kontra-imperyalista” at makabayang lipunan.”295 Habang naglalabas ng mga isyu ng Review ang pangkat nina Sison at mga kapanalig, tumutuligsa na nang lantaran ang Kabataang Makabayan sa mga pinaniniwalaang maling patakaran ng pamahalaan at ang mistulang labis na pagsandig nito sa Estados Unidos. Isang taón matapos ang pagkakatatag ng KM, lumahok na rin ito sa isang demonstrasyon kasama ang Lapiang Manggagawa, MASAKA (Malayang Samahang Magsasaka), AKSIUN (samahang ng mga indibidwal na walang trabaho) at iba pa.296 Sa labas ng Embahada ng Estados Unidos, nanawagan ang mga demonstrador ng pagbawi sa mga parity rights na iginawad noong 1946 sa mga Amerikano, pagsasawalang-bisa sa mga Kasunduang Laurel-Langley, Quirino-Foster, at

“Filipino Student Nationalist Declaration,” Progressive Review. Vol.1, Blg.3 (Enero-Pebrero, 1964): 41-42. Unang binalangkas ang nasabing pahayag sa 1st College Student Conference on Nationalism na ginanap noong 1963 sa UP Asian Labor Education Center (SOLAIR o School of Labor and Industrial Relations sa kasalukuyan). Ilang ulit na makikita ang ilan sa mga panawagan sa mga manipesto at kaugnay na dokumento mula dekada 60 at kahit sa kasalukuyan. 294

Ibid, 25. Matatandaang namamayani pa noon si Sukarno na kilala sa mga talumpati at hakbang na“antikolonyalista” at “anti-imperyalista.” 295

296

Fuller, A Movement Divided, 19.

87

Military Assistance Pact, at ang ganap na pagsasakatuparan ng Retail Trade Nationalization Act at Agrarian Land Reform Code.297 Patunay rin ng higit na aktibong pakikilahok ng KM sa mga kilos-protesta ang pagdaos nito at mga kaalyadong samahan, noong Oktubre 23 at 24, 1966, ng isang demonstrasyon ng mga estudyante laban sa Manila Summit. Sa loob ng dalawang gabi, nagrali ang mga demonstrador sa harap ng Manila Hotel upang kondenahin ang pakikidigma ng Estados Unidos sa Vietnam; isinagawa naman ang serye ng mga pagprotestang ito habang nagpupulong sa Maynila ang mga lider ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya, mga karatig na rehiyon, at si Lyndon Baines Johnson ng Estados Unidos.298 Nagkaroon ng tulakan at batuhan sa ikalawang gabi ng demonstrasyon; pitong estudyante ang naaresto samantalang pito din naman mula sa magkabilang panig ang nasugatan sa nasabing kaguluhan.299 Dahil sa insidente, nabuo ang “October 24 Movement.”300 Gayumpaman, may isang grupo ng mga estudyante, kasama ang ilang kasapi ng mga unyon-obrero, ang nagdaos ng demonstrasyong sumusuporta sa Summit at kumukondena kay Mao Zedong.301

297

Ibid, 19.

Jose F. Lacaba, “The October 24 Movement,”sa Jose F. Lacaba, Days of Disquiet, Nights of Rage: The First Quarter Storm & Related Events (Lungsod Pasig: Anvil Publishing, 2003), 2-3. Iniulat na 40 ang mga nagprotesta noong gabi ng Oktubre 23, at lumobo naman ang bilang na ito sa 2,000 noong sumunod na gabi. 298

299

Ibid, 4.

300

Ibid, 8-13. Nagkaroon din ng pagdinig sa Mababang Kapulungan tungkol sa banggaan ng mga pulis at demonstrador noong Oktubre 24, 1966. Nagsalita rito ang ilang student leader at manunulat-estudyante kagaya ni UP Student Council chairperson Enrique Voltaire Garcia II, at Sheilah Ocampo ng Lyceum. Kanilang giniit na mapayapang isasagawa dapat ang protesta sa harap ng Embahada ng E.U. lang idaraos. Ayon kay Lacaba, na nakadalo sa pagdinig, may isa sa mga iniimbitahang estudyante ang kumontra sa mga testimonya ng mga kasama tungkol sa planong lunan ng rali. 301

Ibid, 6-7.

88

Larawan 8. Logo ng Kabataang Makabayan (KM), mula sa isang Facebook page ng organisasyon. Ilang ulit na tinuligsa ng KM ang mga patakaran ng gobyerno na pinaniniwalang pabor sa Estados Unidos.

Tila panandang pangyayari ang mga kaganapan ng Oktubre 24. Ayon sa isang kasapi ng KM na nakapanayam ng isang peryodista, una niyang narinig ang Kabataang Makabayan dahil “isang linggo itong nasa mga pahayagan” bunsod ng mga protesta laban sa Manila Summit.302 Lumabas ulit sa mga kalsada ng Maynila ang mga estudyante noong 1968, upang manawagan sa pamahalaang pauwiin na ang Philippine Civic Action Group (Philcag) mula sa Timog Vietnam. (Naging malaking isyu noong 1966 ang desisyon ni Marcos na baliin ang “pangako na huwag magpadala ng mga sundalong Pilipino sa digmaan sa Vietnam. 303)” Sa unang protesta laban sa Philcag, nagmartsa ang mga kasapi ng Student Council Association of

302

Baltazar Pinguel, sipi ng panayam sa Pimentel, U.G, 48

303 Subalit, ayon sa isang manunulat, maganda naman ang napala ni Marcos sa pagpayag na pagpapadala ng Philcag sa Vietnam dahil nakatanggap naman ang bansa ng mga kagamitan. Tignan: Gleeck, Jr., Lewis. The Third Philippine Republic, 1946-1972. Lungsod Quezon: Lewis Gleeck Jr at New Day Publishers, 1993. Ayon naman sa ibang manunuri, nagbago ng pasiya si Marcos dahil binigyan siya ng tulong para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Tignan: Abinales at Amoroso, State and Society in the Philippines, 195.

89

the Philippines mula Agrifina Circle hanggang sa Kongreso (sa Padre Burgos, Maynila).304 Higit na malaki ang ikalawang demonstrasyon, kung paniniwalaan ang publicity na binanggit ng isang peryodistang umulat sa nasabing protesta; sinasabing inorganisa ito ng Movement for the Advancement of Nationalism at nilahukan naman ng KM, Socialist Party of the Philippines, Philippine Council of the Bertrand Russell Foundation, Villegas Youth Movement, the Democratic Youth League of Pampanga, mga mag-aaral mula sa pitong pamantasan at kolehiyo sa Maynila, at iba pang mga organisasyon.305 Tinatayang 1,000 mga demonstrador ang nagmartsa mula Agrifina Circle patungong Gusali ng Kongreso upang tuligsain ang binabalak na karagdagang P35 million na pondo para sa Philcag.306 Bagamat maanghang ang mga talumpating ipinahayag ng mga tagapagasalita at sinunog ng ilang demonstrador ang effigy ni “Uncle Sam,” hindi naman nilusob ng mga pulis ang mga nagpoprotesta.307 Subalit, habang pinapalakas pa ni Sison ang KM, pinagdududahan naman ng liderato ng PKP ang kaniyang katapatan sa mga tunguhin ng partido.308 Sukdulan dito ang pagtiwalag sa kaniya sa PKP noong 1967 matapos niyang isulat ang isang kasaysayan ng PKP na tumuligsa sa ilang patakaran noong panahon ng pag-aalsang HMB. 309 Una, kapansin-pansin ang kaniyang pagkiling sa Maoistang version ng MarxismoLeninismo, isang pagkiling na naipakita halimbawa sa pagbibigay niya ng lektura tungkol dito

304

Lacaba, “Bring Back Our Philcag to Us,” 14-15.

305

Ibid, 15.

306

Ibid, 15.

Ibid, 18. Ani Lacaba, kabilang sa mga pinuna ng mga demonstrador ang patuloy na pakikilahok umano ng Philcag sa “agresyong Amerikano” sa Vietnam, bukod pa sa pagwawangis kay Johnson kay Adolf Hitler. Fuller, A Movement Divided, 43. Wika nga ni Fuller, “power base” ni Sison ang KM dahil sa pamamagitan ng organisasyon ay nakapag-uugnay siya sa mga estudyante at kapwa akademiko. 308

Abinales and Amoroso, State and Society in the Philippines, 199, 42.

noong Marso 1967.310 Ikalawa, ayon sa isang pagtatasa, labis siyang binigyan ng liderato ng PKP ng mga posisyon (pangangasiwa sa PKP Youth Department at pagtaguyod din sa Progressive Review) hanggang sa naghangad umano ang huli ng higit na mataas na tungkulin.311 Banggit pa ng isang mag-aaral ng mga partidong komunista sa bansa, senyal ang tunggalian sa pagitan nina Sison at ng liderato ng PKP ng masasabing generation gap sa pagitan ng mga bata (at bagong miyembro ng Partido Komunista) at ng mga lumang kasapi at opisyal nito.312 Tinutuligsa noon din ni Sison ang pag-iral umano ng isang dinastiya sa loob ng PKP dahil sa mga magkakamaganak na Lava ang nakaupo sa pangunahing mga tungkulin dito.313 Sa kabilang banda, mauunawaan naman ang pagkamaingat ng nakatatandang mga lider ng Partido Komunista ng Pilipinas kung isaalang-alang ang trauma na naidulot sa kanila ng pagkabigo noong dekada 50 at ang pagbabawal sa PKP bunsod ng Republic Act 1700 o Anti-Subversion Law.314 Subalit, sinipat naman ang pagpapaalis kay Sison ay nakapinsala sa mga hakbang ng PKP na tumindig ng mga organisasyong “pangmaramihan” o mass organizations hanggang umabot sa puntong ang MASAKA na lamang ang nalabing aktibong samahang “pangmaramihan” ng PKP noong 1967.315

Fuller, A Movement Divided, 42. Sinasabi ring nasimulang maimpluwensahan ng Maoismo si Sison habang bumisita siya sa Indonesia. 311

Abinales, “The Left and the Philippine Student Movement,” 42.

Sinagot ng dalawa sa mga Lava (Jesus at si Francisco, Jr.) ang nasabing alegasyon sa artikulong “Some Fictions about the Left” na lumabas sa Public Policy Journal noong Abril-Hunyo, 1999. Isinulat ito upang pabulaanan ang ilang umano’y maling mga detalyeng inilahad ni Conrado de Quiros, isang kilalang kolumnista, sa kaniyang aklat ukol sa rehimeng Marcos at ang PKP. 313

Mapapawalangbisa ang batas na ito noong dekada 90.

Fuller, A Movement Divided, 46.

Mga pagkakahati-hati at pagbubuo Ang KM mismo ay nahati noong 1967 at 1968. Nauna nang humiwalay noong Nobyembre 30, 1967 ang Malayang Pagkakaisa ng Kabataang Pilipino o MPKP, na pawang taga-Gitnang Luzon ang mga miyembro at nasa ilalim ng Partido Komunista ng Pilipinas.316 Noong 1968, humiwalay ang ilang kasapi ng KM upang itatag ang Samahang Demokratiko ng Kabataan (SDK). Binuo ito matapos ang ilang di-pagkakaunawaaan ukol sa isang halalan sa loob ng KM na pinaniniwalaang pinagwagian ni Sison.317 Sina Perfecto Tera, Jr. at Vivencio Jose ang nanguna sa mga umalis sa Kabataang Makabayan at nagtatag ng SDK. Sumunod naman sa kanilang pagkalas sa KM ang mga aktibista mula sa ibang mga campus ng UP.318 Naganap ang paghihiwalay sa gitna ng pakikilahok naman ni Sison sa pagbuo ng Movement for the Advancement of Nationalism o MAN, sa pakikipagtulungan sa mga pangunahing makabayan at intelektwal ng mga panahong iyon. Kung babalikan, noong Pebrero 8, 1967 naman ay kabilang ang mga kabataan sa mga nagtatag ng Movement for the Advancement of Nationalism (MAN) na siyang “magsisilbing alyansa para sa iba’t ibang mga puwersang makabayan na nagmula man sa magkakaibang antas sa lipunan at uri; 91 kabataan at estudyante ang naging charter member nito.”319 Bunga ang pagkakabuo ng MAN ng “pagkamulat ng mga kabataan at ang

Ernesto Valencia, “SDK Revisited 1,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos, Militant But Groovy, 2-3 at Fuller, A Movement Divided, 45. Ayon kay Valencia, sinalamin ng pagkalas ng MPKP ang tunggalian noon nina Sison at ang mga Lava. 317

Valencia, “SDK Revisited 1,” 2-3. Ani Valencia: “The Samahang Demokratiko ng Kabataan resulted (sic) as the organizational expression of a tendency within the Kabataaang Makabayan (KM). The elections for the National Council of the KM saw the election of NC members from this tendency, numbering half of the total NC membership...In the ensuing dispute over the conduct of the elections, differences between the SDK tendency and Sison’s group led to the resignation of chapters and members of the KM and the formation of SDK.” Ibid, 2-3.

Movement for the Advancement of Nationalism (MAN), “Movement for the Advancement of Nationalism General Declaration,” Progressive Review, Vol.10 (1967): 41. Petronilo Bn. Daroy, “On The Eve of Dictatorship 319

nasyonalisasyon ng retail trade,” mga pangyayaring itinuring na iilan lamang subalit makabuluhang tagumpay ng kilusang makabayan ng mga panahong iyon.320 Gayumpaman, maikli ang buhay ng MAN; nagkani-kaniya rin ng landas ang mga tagapagtatag at charter member nito.321 Bagamat kumalas ang maraming kasapi nito, pinilit pa rin ng MAN na itaguyod ang mga kaisipan nito hanggang sa ipataw na ang Batas Militar. 322 Ayon sa isang pagtatasa, bukod sa nakabase lamang ang MAN sa Maynila, walang sapat na representasyon ang mga samahang nagmula sa mga lalawigan o ibang bahagi ng bansa.323 Isa sa kinatawang iyon si Democrito Barcenas (abugado mula Cebu), na siya pa lang ang natagpuang kasapi ng MAN na mula sa labas ng Maynila na may nakasulat na pagsasalaysay ng pakikilahok sa nasabing organisasyon.324 Ipinagtanggol din niya kalaunan ang mga aktibista at liderestudyante sa Cebu na dinakip bago mag-Batas Militar hanggang siya mismo ay mahuli at ipiit sa Camp Sergio Osmeña, Lungsod ng Cebu. Sa kabila ng mga paghihiwalay ng MPKP at SDK mula sa KM, patuloy pa rin ang Kabataang Makabayan sa pagpapalawak ng kasapian at impluwensa. Pinalitan naman ni Nilo Tayag si Sison bilang Chairman ng KM noong 1967 din at sa ilalim ng kaniyang pamumuno and Revolution,” sa Dictatorship and Revolution: Roots of People Power, mga pat. Aurora Javate-de Dios, Petronilo Bn. Daroy, at Lorna Kalaw-Tirol (Conspectus: Metro Manila, 1988), 1-25 at Fuller, A Movement Divided, 21. 320

MAN, “General Declaration,” 41.

Patricio Abinales, “Jose Ma. Sison and the Philippine Revolution: A Critique of an Interface” sa Fellow Traveler: Essays on Filipino Communism, may-akda Patricio Abinales (Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2001), 09-102. 321

Fuller, A Movement Divided, 104.

Sipi ng panayam kay Perfecto Tera sa ibid, 32.

Democrito Barcenas, “Cebu’s First Martial Law Detainees,” Philippine Daily Inquirer, Oktubre 4, 2014, Naaccess Mayo 29, 2015, http://newsinfo.inquirer.net/642478/cebus-first-martial-law-detainees. Makikila rin siya bilang isa sa mga pangunahing lider-oposisyon sa Cebu bago mag-aklasang”People Power”noong 1986. 324

hanggang sa siya ay maaresto noong 1970, lumaganap sa ibang bahagi ng bansa ang ilang sangay ng KM.325 Nakapagtatag ang mga miyembro nito ng mga sangay sa Davao simula 1970, na siya namang sinundan ng iba pang mga grupong radikal; noong sumunod na taón ay nakapagdaos pa ng isang kongresong panrehiyon sa Mindanao.326 Bago ang KM, nauna nang tinulungan ng mga kasapi ng Federated Movements for Social Justice and Reform at Khi Rho ang ilang residente sa Davao Oriental na habulin ang kanilang pag-angkin sa 10,000 ektaryang lupaing pampubliko doon.327 Kung pagbabatayan naman ang pagbabalik-alaala ni Sison ukol sa proseso ng paglago ng KM, mapapansing may pagkakahawig sa sistemang minandatong ipatupad sa loob ng Communist Party of the Philippines (CPP). Tinutukoy rito ang pagsasagawa ng mga organizational-educational (OD-ED) sessions, pagdaraos ng mga pagtatanghal-pangkultural upang ipalaganap ang kanilang mga kaisipan, at ang pagdidiin sa tamang paggamit ng mga prinsipyo ng Marxismo-Leninismo.328 Sa pagsasagawa ng naturang mga pagtalakay, gagamiting gabay ng mga kasapi ang handbook ng samahan, pati ang Struggle for National Democracy (1967 inilimbag) at Philippine Society and Revolution (1969 inilathala).329 Naging pangunahing saligan din ng mga kasapi ng

“Resolutely Campaign to Free Nilo Tayag, Filipino Revolutionary and Patriot,” Progressive Review, 12 (1970): 62-67. 325

326

Abinales, Making Mindanao, 175.

Sison (c), “Ang Makasaysayang Papel at mga kontribusyon ng Kabataang Makabayan,” w.p.

Ibid, w.p.

KM ang Little Red Book ni Mao Zedong para pangsanggunian ng mga suliraning “pangideolohikal, organisasyonal, at kahit personal.”330 Dapat ding may grupo ng mga kadreng nakapag-aral sa “saligang mga prinsipyo ng Marxismo-Leninismo” na siyang tutulong sa pagbuo ng mga KM sa mga lungsod, lalawigan, at rehiyon.331 Noong 1967 din, naglabas ng isang balangkas ng mga hakbang ang Kabataang Makabayan para sa susunod na tatlong taón. Inilabas ang nasabing balangkas upang magampanan ng samahan ang iniatang nitong tungkulin bilang vanguard ng kabataang Pilipino para sa pagkakamit ng “ganap na pambansang kalayaan at repormang demokratiko.332 Dagdag pa nito: Determinado ang Kabataang Makabayan na mailahok sa pakikipagtunggaling kontraimperyalista at kontra-piyudal ang kalakasan ng kabataang mga manggagawa, kabataang mga magsasaka, mga estudyante, kabataang mga guro, kabataang propesyonal, at iba pang kabataang lalake at babae na bumubuo sa kabuuang mayoriya ng ating bansa.333 Kabilang sa mga balakin ang “paglinang ng isang pambansang kilusan ng mga estudyanteng-demonstrador” at ang pakikipagtulungan sa ibang samahang kabataan at

Pimentel, U.G, 49.

Sison (c), “Ang Makasaysayang Papel at mga kontribusyon ng Kabataang Makabayan,” w.p. Batay sa pagsusuri sa panloob na ebidensya ng pahayag, maaaring sabihing tinutukoy ni Sison ang mga taon matapos ang 1969 kung kailan isinagawa ang naturang mga proseso. Ginamit na batayan ng mag-aaral ang pagbanggit ni Sison ng ilang akda na bago at noong 1969 lamang ipinalabas para sa mga kasapi ng KM. Kaya, hindi pa rin tiyak ang proseso ng pakikipag-ugnayan ng KM sa mga potensyal at aktuwal na taga-suporta. 331

Kabataang Makabayan, “Programme of Action of Kabataang Makabayan For 1967-1970,” Progressive Review, Vol.11 (1968): 77. Narito ang orihinal sa Ingles ng naturang linya: 332

“Kabataang Makabayan pledges itself as the vanguard of the Filipino youth in seeking full national freedom and democratic reforms and in combating imperialism and feudalism… “ 333

Ibid, 77. “ Kabataang Makabayan is determined to integrate into the anti-imperialist and anti-feudal struggle the vigor of young workers, young magsasaka, students, young teachers, young professionals and all other young men and women who compose the vast majority of our nation.”

estudyante sa pagkakamit ng ilang konkretong proyekto para sa kapakanan ng kabataan.”334 Bukod pa rito, nanawagan din sila ng pagbabago sa sistema ng edukasyon ng bansa gaya ng “pagpasok dito ng oryentasyong pambansang-demokratiko.335Mayroon din itong isang kapansinpansing layunin ukol sa wasto umanong paggamit ng mga kabataan sa kanilang oras para sa paglilibang. Anang KM: “Hinahangad (ng KM) ang mainam na paggamit ng mga kabataan sa oras ng aliwan. Magsasagawa (ang samahan) ng mga proyektong kultural na inspirado ng pagtutunggali para sa pambansang demokrasya.”336 Interesanteng sipatin ang panawagang ito ng KM kung isasaalang-alang ang konteksto noon na mahilig ang ilang kabataan na sumayaw sa mga disco, uminom, o, kung sa ibang pagkakataon, ang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Tila alingawngaw rin ito ng reaksyon ng mga aktibista laban sa “burgis na pamumuhay” na kadalasan umanong pinapaiiralan ng labis na kasayahan at hedonismo.337 Maaari ring sabihin isa itong pulitikal na uri ng kontrakultura na ibig ipairal upang lansagin ang anumang impluwensa ng pamumuhay na Amerikanong-Kanluranin. Upang kanilang mapaabot ang mga kaisipan sa mga “masa” at malaman na rin ang tunay na kalagayan ng mahihirap na Pilipino, pumupunta ang mga aktibistang KM sa tahanan ng mga

Ibid, 84, 86. Kung ano mang ispesipikong mga proyektong ito, kahit sa pagkakategorya, hindi ito nabanggit sa “Programme of Action.” 335

Ibid, 85-86.

Ibid, 86.

Ibid, 86. Ang orihinal sa Ingles: “shall seek the wise use of leisure (time?) among the youth. Cultural projects shall be created and inspired with (the) struggle for national democracy.”

Mayroong ganitong hibas ng reaksyon ang isang tula ni Emmanuel F. Lacaba na patungkol sa kanyang transpormasyon mula sa isang makatang “bohemian” tungo sa isang makatang “lubog” sa mga gawaing pangkilusan.

mahihirap na manggagawa at magsasaka upang makitira. Sa kanilang “paglubog” sa masa, inasahang nababatid ng mga kasapi ng Kabataang Makabayan ang suliranin ng masa.338 May ibang aktibistang KM na nahasa sa makikipamuhay sa mga mahihirap dahil sa kanilang immersion sa mga masa.339 Gayunman, may ilang pangyayari na hindi napapahalagahan ng ilang aktibista ang nasabing “paglubog.”340 Nahati rin ang SDK at noong 1969 naman ay muling pinangalanan ang organisasyon bilang Samahan ng Demokratikong Kabataan; ayon sa isang kasapi ng SDK, pinalitan ang pangalan upang “idiin ang (importansiya) ng kolektibo (higit) sa indibidwal na mga kasapi.341 Pinasimunuan din ang “rektipikasyon” laban kina Jose at Tera na nauwi rin sa pagbabalik ng SDK sa pangkalahatang agos ng kilusang pambansang demokratiko.342 Tinangka rin ng liderato ng KM na makipag-isa ang SDK sa kanila upang magkaroon ng iisang organisasyong kabataan ang kilusang pambansang demokratiko. Subalit, hindi pa rin pumayag ang SDK sa paniniwalang higit na mainam ang multiplisidad ng mga samahang kabataan para sa “pambansang demokratikong rebolusyon.” Mas makakakuha ang mga nasabing mga grupo ng mga kasapi sa halip na may iisang organisasyon lamang ang maaaring salihan ng mga kabataan at estudyanteng gustong maging aktibista.343

Pimentel, U,G, 49.

Ibid, 49. Dahil dito, nakuha nila ang respeto ng mga aktibistang “moderato,” ani Pimentel.

Ibid, 49.

Valencia, “SDK Revisited 1,” 2.

Ibid, 10.

SDK, “On the Merger Question,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos, Militant But Groovy, 160. Nagbanggit ang SDK ng mga insidente ng pag-aagawan nito at ng KM ng mga sangay sa maraming bahagi ng Pilipinas. 343

Ang SDK mismo ay nag-ugat ng mga kaalyadong grupo sa bawat sektor na naisipang impluwensahan; halimbawa ng mga ito ay ang Nationalist Businessmen’s Alliance sa UPCollege of Business Administration; KAMPI o Katipunan ng mga Manunulat sa Pilipinas para sa mga batang manunulat, at Gintong Silahis, para sa mga mandudula at artista sa teatro.Naisama rin sa kilusang pambansang demokratiko ang mga pangkat ng mga moderato, gaya ng Khi Ro at LakasDiwa sa tulong umano rin ng SDK.344 Itinatag din ng mga kasapi at lider ng SDK ang mga organisasyong pangsektoral at pang-uri (sectoral and class organizations) kaparis ng Samahang Demokratiko ng Magulang, Samahang Demokratiko ng mga Bata, Progresibong Kilusang Medikal, Samahang Demokratiko ng Magsasaka at pati Christians for National Liberation.345 Nagkaroon din ng ugnayang at pakikipagtulungan ang SDK kahit sa samahan ng mga tsuper ng jeep, ang Pambansang Samahan ng Makabayang Tsuper.346 Itinatag ang Nationalist Businessmen’s Alliance (NBA) sa UP College of Business Administration (UP-CBA) ng mga kasapi ng SDK at kaalyadong grupong Nationalist Corps.347 Mula UP, nagtatag din ang mga kasapi ng NBA ng mga sangay sa anim pang unibersidad at kolehiyo sa Metro Manila.348 Hangarin ng NBA ang ikintil sa kaisipan ng mga mag-aaral ng mga kursong business at economics ang makabayang kamalayan upang paglaon ay maipalaganap ang 344

Ibid, 4.

Ibid, 3-4.

Soliman Santos, Jr., “SDK Revisited 2,” sa sa mga pat. Santos at Martinez-Santos , Militant But Groovy 14.

Jorge V. Sibal, “Nationalist Businessmen’s Association,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos , Militant But Groovy, 121. Sa pananaliksik ng mag-aaral na ito, ang NBA pa lamang ang samahang maka-kaliwa na nakabase sa mga kolehiyong nag-aalok ng mga kurso sa negosyo o pamamahala. Pinalitan din ng NBA ang pangalan nito tungong Progresibong Samahan sa Pangangalakal. 347

Ibid, 122. Nagkaroon ng mga sangay sa UST, University of the East, Philippine College of Commerce (Polytechnic University of the Philippins sa ngayon), Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at Philippine School of Business and the Arts.

nasabing kamalayan sa kabuuang sektor ng pangangalakal sa Pilipinas.349 Sa UP, isa sa mga binusisi nitong usapin ang paggamit ng UP-CBA ng mga case studies na mula pa sa ibang bansa.350Mahihinuhang pagtatanong ito sa katuturan ng nasabing mga babasahin sa sitwasyon at pangangailangan ng mga negosyante rito sa Pilipinas. Unang binuo ang KAMPI noong Abril 7, 1968 sa isang kongresong idinaos sa isang review room sa University of the East (UE). Dumalo rito ang mahigit 100 mga manunulat sa iba’t ibang wika sa Pilipinas at nagsalita naman bilang key speaker si Amado Hernandez.351 Kabilang sa walong pangunahing tunguhing inihatag sa Founding Congress na iyon ang pagtaguyod sa Pilipino sa “opisyal at di-opisyal na mga pagtatala” sa maraming larangan sa akademya upang tunay itong maging pambansang wika ng Pilipinas.352 Nilayon din ng KAMPI sa Founding Congress ang pagtataguyod ng “militanteng pagkilos pulitikal” at “aktibong pakikisangkot” ng mga manunulat sa mga usaping panlipunan.353 Ilan sa mga naging bunga ng mga aktibidad ng KAMPI ang paglabas ng isang position paper noong Setyembre 20, 1968, na tumutuligsa sa “pagkabulok ng Philippine literature” bunga ng “pag-iral at paghikayat (nito) sa kawalang-kabuluhan (ng mga tema).”354 Tatlong taón naman ang lumipas, masasama umano sa order ng battle ng pamahalaan ang KAMPI, bagamat umiral pa ang samahan hanggang sa sumunod na taón nang ibaba ang Proklamasyon 1081. 349

Ibid, 121.

Ibid, 121.

Efren Abueg, “Katipunan ng mga Manunulat ng Pilipinas,” sa Santos at Martinez-Santos , (mga pat), Militant But Groovy, 110. Tinalakay ang usapin ng “imperyalismong Amerikano” ang isa sa mga tanyag na akda ni Abueg, “Ang Kamatayan ni Tiyo Samuel.” 351

Ibid, 110.

Ibid, 110.

Ibid, 112.

Kilala ring bilang kaalyadong organisasyon ng SDK ang Nationalist Corps; sa naturang samahan muna karaniwang pumapasok ang ilang nagnanais maging bahagi ng SDK. 355 Itinatag naman ni Lorena Barros ang Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) bilang hiwalay na samahan para sa kababaihan.356 Paglaon, iniulat na nagpalaganap ang Makibaka ng mga sangay sa mga baryo, pabrika, at pati paaralan para lamang sa mga babae.357 Bago nito, kasama si Barros sa mga nagtatag ng Women’s Organizing Committee ng SDK358 Nagkaroon din ang SDK ng presensiya sa iba’t ibang mga kampus. Subalit, upang hindi malantad ang mga gawain ng mga kasapi, kinilala ang samahan sa ibang pangalan.359 Halimbawa na lamang, kilala ang SDK sa dating Philippine College of Commerce (Polytechnic University of the Philippines sa ngayon) bilang Samahang Pangkaunlaran ng Kaisipan; binansagan ang mga sangay ng SDK sa Cebu bilang Consolidation of Reforms for the Youth; samantalang ang mga kasapi ng SDK sa Manuel L. Quezon University (MLQU) ay kilala bilang mga miyembro ng Sandigan ng Bagong Kabataan.”360

Santos, Jr, “SDK Revisited 2,” 14.

Jose Dalisay, “Militant But Groovier,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos , Militant But Groovy, 38.

“Ma. Lorena Barros,” Bantayog ng mga Bayani, Na-access Mayo 26, 2015, http://www.bantayog.org/node/54. Ayon sa mga tala, mamamatay si Barros sa isang engkwentro sa pagitan ng mga rebelde at elemento ng Philippine Constabulary noong ipinatutupad na ang Batas Militar. Isa siya sa mga napaslang o nawalang aktibista na dadakilain ng kilusan at magkakaroon pa ng pagkilala sa Bantayog ng mga Bayani. 357

Santos, Jr, “SDK Revisited 2,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos , Militant But Groovy, 14.

Valencia, “SDK Revisited 1” 2-3. Ani Valencia: “The SDK was organized as a legal organization but was highly secretive in its behavior and favored the use of other names to operate in areas where it had members.”

Ibid, 2-3. Interesante ring ang papel ng MLQU sa kilusang estudyante noong mga dekada 60 at 70. Naging sentro ang unibersidad na ito sa Quiapo ng mga batang manunulat na makiling sa paggamit ng Pilipino at mga rehiyonal na wika, bukod pa sa nagtaguyod ng makabayang mga layunin. Para sa isang salaysay ukol sa mga

Karaniwang nasa kolehiyo na ang mga sumasali sa SDK bagamat may mga indibidwal na umanib sa samahan sa edad na 15 na taóng gulang.361 Nagmula sa Unibersidad ng Pilipinas, Ateneo de Manila, at pati Unibersidad ng Santo Tomas ang di-iilang bilang ng mga kasapi ng SDK. Ngunit, umanib na rin sa SDK ang ilang estudyante sa iba pang mga pamantasan at kolehiyo, laluna sa mga lalawigan at ibang lungsod, nang magtatag din ng mga sangay at nagkalap ng mga kasapi sa mga lalawigan ang ilang miyembro ng SDK. Halimbawa, tumulong si Manuel Calizo na palaganapin ang kasapian ng SDK sa Kalibo, Aklan; nagsimula ang mga gawaing pang-oorganisa nang ipadala siya at ilang mga kasama mula Maynila tungong Aklan.362 Habang nag-aaral siya sa isang lokal na kolehiyo doon, nakapag-organisa si Calizo ng dalawang organisasyon may kaugnayan sa SDK sa Aklan: Samahan ng Progresibong Propagandista at pati ang Makibaka.363 Paglaon naman, sa tulong na rin ng ibang kapwa aktibista, nasuyod din ni Calizo ang iba pang mga bayan sa Aklan sa labas ng Kalibo, gaya ng Ibajay, Banga, at Libacao.364 Ayon sa isang paggunita, namumukod-tangi rin ang mga katangian ng mga aktibista mula SDK pagdating sa pagtalaga ng mga gawain at pagtuon sa mga study sessions:

kaganapan sa MLQU, tignan ang sanaysay na: Efren Abueg, “Katipunan ng mga Manunulat ng Pilipinas,” sa Santos at Martinez-Santos , mga patnugot, Militant But Groovy, 106-113. Paglalahad ni Abueg, 1964 pa lamang ay naging babad na siya at mga kaibigang mga estudyanteng manunulat sa MLQU sa mga sulatin nina Andres Bonifacio, Jose Rizal, Amado Hernandez, at Renato Constantino. Ang pagbulusok ng aktibismo mula 1965 hanggang 1971, aniya, ang nagkumpirma sa kanila ng pangangailangang ituon sa reyalismong panlipunan ang kanilang mga akda. Ricco Alejandro Ramos, “Conjuring the Spirit of the SKD of Old,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos , Militant But Groovy, 40. 361

Manuel Calizo, “Mula SBK tungong SDK, Quiapo hanggang Aklan,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos , Militant But Groovy, 90. 362

363

Ibid, 90.

364

Ibid, 90.

(Mga) bukal ng kalakasan ng SDK ang pagdidiin sa pag-aaral, pagdidiin sa linyang pangmasa sa gawaing pangmasa, mahigpit na paggabay at detalyadong pagplano sa pagpapatupad ng mga patakaran, seryosong pagsasagawa ng pagsusuri at pagsusuri sa sarili at ang malapit na personal bonds sa mga kasapi. 365 Ayon sa isang dating kasapi ng SDK, partikular na pinag-uukulan ng pansin ng liderato nila ang “sistematikong pag-aaral ng rebolusyonaryong teorya” upang higit na magabay ang mga kasapi sa tamang pagtupad ng mga gawaing pulitikal at organisasyonal.366 Isinasagawa ang sistematikong pag-aaral na ito sa pamamagitan ng mga study sessions sa headquarters ng Samahan.367 Mayroon din ilang mga bagay na nagpapabukod sa SDK, kabilang na ang napansing uri na bumubuo sa SDK. Karaniwang mga peti-burges ang mga kasapi ng SDK dahil mula sila sa hanay ng mga student youth sa kalungsuran ng bansa at sa mga exclusive school.368 Mga Pagkilos sa Kamaynilaan Mula sa gitnang bahagi ng dekada 60 hanggang 1970, nagdaos na ng kilos protesta at ibang uri ng pag-oorganisa ang kabataang estudyanteng maka-kaliwa sa Cebu, Cotabato, at Davao. Ang Unang Sigwa ang siyang pinakatanyag at pinakamadalas paksain ng mga paggunita ng mga taón bago ang pagpataw ng Batas Militar. Ito ang serye ng mga pag-aaklas ng mga kabataang aktibista sa Maynila noong 1970; di iilang kabataang aktibista ang nasawi sa mga marahas na pagbuwag sa ilang pag-aaklas sa naturang Sigwa. Ayon sa isang peryodistang 365

Valencia, “SDK Revisited 1,” 6. “The source (s) of strength of SDK was emphasis on study, emphasis on the mass line in mass work, close guidance and detailed planning of policy implementation, serious practice of criticism and self-criticism and close personal bonds among members.”

Ernesto Hilario, “KM’s Sparring Partner,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos , Militant But Groovy, 21.

Ibid, 20.

Ibid, 20.

nakalahok sa ilang demonstrasyon sa naturang Sigwa, may mga senyal na noong 1969 at 1970 na maaaaring umaklas na ang mga kabataan; subalit hindi ito kaagad napansin ng mga nagmamasid sa sitwasyon ng bansa noon.369 Binabadya ng mga senyales ang diskontento ng mga mag-aaral sa pamumulitika sa pagpili ng mga delegado ng Kumbensiyong Konstitusyonal at ang mababang kalidad ng ilang pasilidad sa mga paaralan. 370 Ani Jose Lacaba: Nang magsimula ang taón (1970), patuloy na kumakalat ang mga usap-usapan na sinisipat ng bagong-halal na Pangulo ang ikatlong termino, habang lumabas naman ang balitang hinahanda na ng mga pangunahing partido pulitikal ang kanilang mga makinarya para sa paparating na Constitutional Convention elections. Nasaksihan ng nagdaang taón ang pagsambulat sa akademya ng mga riot na pumutok dahil sa mga usaping pawang panloob, mula sa mababahong mga kasilyas tungo sa itinaas na mga matrikula.371 At noong huling linggo ng Enero, 1970, dumating na ang “Unang Sigwa.” Kaalinsabay din nito ang pagsulpot ng ilan pang mga samahang kabataan, bukod pa sa SDK at KM, na kapwa patuloy naman sa pagpapalawak ng kasapian. Halimbawa, upang maghanda ng mga pagprotesta bilang tugon sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos, bumuo ang mga samahang kabataang nakabase sa Maynila ng January 26 Movement.372 Kinabibilangan nito ang National Union of Students of the Philippines, ang College Editors Guild of the Philippines, Christian

Lacaba, “Introduction: The First Quarter Storm Was No Dinner Party,” xii-xii.

370

Ibid, xii-xiii. Ayon sa ilang pagtatasa, naapektuhan ang ekonomiya ng bansa ng malawakang paggamit umano ng administrasyon ng mga pondong pampubliko. Pinaniniwalang ginamit ang nasabing mga pondo upang muling magwagi ang Presidente noon sa halalan sa pagkapangulo. 371

Ibid, xiii. Narito ang orihinal sa Ingles: “When the year (1970) began, the talk was persistent that the newly elected President was already eyeing third term, and the news leaked out that the major political parties were already re-oiling their machines in preparation for the coming Constitutional Convention elections…. The previous year had seen the groves of academe rocked by riots that sprang out of purely internal issues, ranging from stinking toilets to increased tuition fees.”

Pimentel, U.G., 32.

Social Movement, Citizens for a Filipino Convention, Young Christian Socialist Movement at National Students League.373 Binalak din naman ng Kabataang Makabayan at SDK na umanib sa January 26 Movement.374 Subalit, ang orihinal na plano para sa isang mapayapang protesta sa Enero 26, 1970 ay nalamon ng mga pangyayari ng hapon at gabi ng petsang iyon. At hindi man alam ng karamihan sa mga lumahok doon, magiging isang panandang kaganapan ito sa mga susunod na pagprotesta at kahit na sa mga darating na taón. Sa demonstrasyong noong Enero 26, nagsimula ang kaguluhan nang, ayon sa ulat na nasagap ni Lacaba, hinagisan ng hugis-buwaya na effigy si Marcos.375 Kalalabas lamang ni Marcos noon matapos magtalumpati para sa kaniyang State of the Nation address na nagtagal ng tinatayang 40 minuto.376 Itinulak naman sa kaniya ang isang kabaong na yari sa cardboard.377 Dali-daling pumasok ang mag-asawang Marcos sa kotse at nakaalis naman bago umigting ang sitwasyon. Samantala, papainit pa lamang ang paglusob at pagsasagupa ng mga aktibista at

Ibid, 32.

Ibid, 32.

Lacaba, “The January 26 Confrontation; A Highly Personal Account,” 47-48. Ganito naman ang paglalahad ni Marcos noong pababa na sila ni Imelda Marcos mula sa gusali ng Kongreso na sinipi sa Quijano de Manila, “Marcos 70.” : 375

“I was being escorted by Senate President (Gil) Puyat and Speaker (Jose B.) Laurel to the driveway and I heard shouting below, on the street level. We were on the stairs and I went down to the sidewalk of the driveway and I was looking at the students’ placards. I really wanted to read them… As I moved toward the car there was a scuffle and all of a sudden we felt some heavy objects falling around. I didn’t know what it was all about. I was told latter it was a matter of a cardboard coffin with some kind of stuffed alligator inside.” Kerima Polotan-Tuvera, “The Long Week? (Pebrero 7, 1970),” Philippines Free Press, Na-access Mayo 26, 2015, https://philippinesfreepress.wordpress.com/1970/02/07/the-long-week-february-7-1970/. 376

Lacaba, “The January 26 Confrontation,” 47-48.

pulis.378 Mga dalawang oras naghabulan-suguran at nagbatuhan ang mga pulis at demonstrador sa kahabaan ng Padre Burgos, Maynila.379 Noong patapos na ang programa bago ang nasabing mga insidente, nagkaroon ng agawan sa paghawak ng microphone na nauwi sa mga “mas radikal” sa mga demonstrayong nanawagang tumungo na sila sa Malacañang. Higit na marahas at madugo naman ang pagkilos ng mga aktibistang estudyante sa Malacanang apat na araw ang lilipas. Papagabi na ng Enero 30 nang maganap ang sagupaan na iyon ng mga awtoridad at mga aktibista. Tinapos nito ang isang araw ng mga demonstrasyon ng mahigit limang samahang estudyante sa labas ng Kongreso at Malacañang.380 Umabot pa sa puntong may mga inihinagis na Molotov cocktail sa loob ng compound ng Palasyo at inagaw pa ng mga demonstrador ang isang trak ng mga bomberong unang pinadala upang itaboy sila sa pamamagitan ng water cannon. Ilang oras na nagsagupa ang mga demonstrador at mga sundalo at pulis sa bahagi ng Mendiola at Legarda.381 Bago maganap ang kaguluhan sa labas ng mga gate ng Malacanang, nagpulong pa ang lider-estudyante kay Marcos. Ayon sa isang matalik na kaibigan ni Jopson, na naroon sa nasabing meeting hapon ng Enero 30, pinaksa sa pagpupulong ang hiling na gawing di-partisano

Ibid, 48. Interesante naman ang salaysay ni Kerima Polotan Tuvera mula sa lobby ng Kongreso, ilang minuto matapos mabato si Marcos: “One emerged to find confusion outside. The President and his wife had sped away—“Binato si Marcos!” and the crowd milled in the lobby. A Congress employee manfully paged cars through the loudspeaker, but the system was not working, and no cars came... “ Tignan ang kabuuan ng siping ito sa: Polotan-Tuvera, “The Long Week?,” w.p. 379

Lacaba, “The January 26 Confrontation,” 48-57.

Ibid, 63.Ani Lacaba, nagprotesta sa Kongreso ang Kabataang Makabayan, MPKP, at SDK, samantalang nagdaos ng rali ang NUSP at National Students League sa harap ng Palasyo. Lacaba, “The January 30 Insurrection,” 64. Ayon kay Lacaba, nagsimula ang kaguluhan mga alas-sais ng gabi ng Enero 30 at tumagal hanggang madaling araw. 381

ang mga halalan para sa Kumbensiyong Konstistusyonal.382 Maayos na sana ang usapan at malapit nang magkaroon ng pagkakaunawaan tungkol sa puntong iyon nang, biglang hiningi ni Jopson ang isang pagtitiyak mula kay Marcos, isang pagtitiyak na hindi siya tatakbo sa susunod na halalan at magkaroon ng ilang termino.383 Noong una, kalmado pang tinugon ni Marcos na pinipigilan siya ng Saligang Batas ng 1935 na tumakbo para sa isa pang termino. Subalit, nang hingan pa ni Jopson si Marcos na lumagda siya sa isang katibayan upang patunayang hindi nga siya tatakbo, masasabing napikon na ang Pangulo.384 Ani Marcos, sino raw ba si Jopson upang sabihan siya ng anong dapat gawin, at sinundan ng isang nasambit umanong komento na naging kontrobersyal dahil sa hinamak umano ang pinagmulang pamilya ni Jopson.385 Pinabulaanan naman ng Pangulo ang “pagmamaliit” na ito at sinabing ang nasambit niya ay “is this what the groceries produce?”386 Ayon sa mga pangunahing salaysay ng nasabing meeting, natapos ang pagpupulong “medyo lagpas ng alas-sais ng gabi” nang walang napagkasunduan, dahil may nagulat na nagkakagulo na sa labas ng Palasyo.387 Naging mahalaga ang mga demonstrasyong isinagawa noong Enero 26 at 30 sapagkat pagkatapos ang nasabing mga kaganapan, inilunsad din ang sunod-sunod pang mga pagprotesta

Alfrredo Navarro Salanga, sipi ng panayam sa Pimentel, U.G., 42.

Ibid, 42-43.

Ibid, 43.

Ibid, 43, at

Ferdinand Marcos, sipi ng panayam sa Quijano de Manila, “Marcos 70,” 221. Ayon sa Pangulo, ang talaga niyang sinabi ay ‘is this what the groceries produce;” dahil hindi niya alam ang pinagmulang “background” ni Jopson kaya hindi niya maaaring nasabing “You’re only a son of a grocer” ( na siyang iniulat na nasambit niya sa pag-uusap na iyon. 386

Lacaba, ““The First Quarter Storm Was No Dinner Party,” xix at Pimentel, U.G., 43.

laban sa anumang itinuturing na nabibilang sa “Establishment.388 Madugo naman ang kinahinatnan ng demonstrasyon ng Enero 30 sapagkat nasawi ang apat sa mga demonstrador na estudyante: Fernando Catabay, Bernardo Tausa, Ricardo Alcantara at Feliciano Roldan.389 Nadakip naman, at ipinakulong, ng mga pulis ang 300 mga demonstrador at bystander.390 At mapapansin, sa dalawang mga kaganapang iyon kapwa nagkasagupa ang mga demonstrador at mga pulis na malapit sa Pangulo o sa kaniyang opisina mismo. Para naman kay Marcos, patunay ang nasabing sagupaan na may mga grupo-Komunista o inspirado ng mga Komunista- na naghahangad na kubkubin ang Palasyo.391 Bukod pa rito, umusbong na rin ang Movement for A Democratic Philippines o MDP na naging respetable kahit sa mga katunggali nito dahil sa kakayahang mag-organisa at manghikayat ng mga tao na dumalo sa mga kilos-protesta nang walang pagpilit o kapalit.392 Sa unang pagkakataon, pormal na lumitaw ang grupo sa demonstrasyon noong Pebrero 12, 1970.393 Inilarawan ang MDP bilang isang koalisyon ng samu’t saring maka-kaliwang pangkat na magkakaiba man ng paninindigan ay nagsama para “higit na makatunggali ang kalaban.”

Daroy, “On The Eve of Dictatorship and Revolution,” 20. Taliwas dito ang pahayag ni Marcos na natapos ang ang pagpupulong niya at ng mga estudyante halos alas-siyete na ng gabi, bukod pa sa nagkamayan pa sila’t nagpakuha ng literato. 388

Lacaba, “The January 30 Insurrection,”

Ibid, 69.

Ibid, 69.

Lacaba, “The First Quarter Storm Was No Dinner Party,” xxiii.

Ibid, xxiv. Hindi nauwi sa karahasan ang naturang demonstrasyon, at sa halip ay nagsilbing malawakang “teach-in” sa Plaza Miranda ukol sa “imperyalismo,” “pyudalismo,” at “pasismo.”

Gayunman, muntikang hindi matuloy ang demonstrasyong kanilang inorganisa para sa Pebrero 12 dahil maaari sa mga nasabing pagkakaiba sa paniniwala.394 Sinasabing dumami rin ang kasapian ng KM matapos ang mga kaganapan ng Enero 26 at 30; naiulat na dinagsa ng mga kabataan ang headquarters ng Kabataang Makabayan.395 Isang pinuno ng KM ang nasipi pang nagsabing may 75,000 na kasapi ang KM sa buong bansa mulang hilagang Luzon hanggang Mindanao.396 May iba’t ibang dahilan ang pag-anib ng mga kabataan sa KM. Maaaring sa pagnanais nilang makisubok ng bagong mga gawain na uso noong mga panahon iyon, maaaring sa matinding pagsalig sa Marxismo o maaaring dahil sa dulot na pagkasabik sa inaasahang pakikipagsagupa sa mga pulis.397 Mayroon namang aktibistang nasa high school pa lamang ay sumali na sa KM at lalong pinag-ibayo ang mga gawain nang siya’y matungtong sa kolehiyo noong 1971.398 Noong mga panahong iyon, ipinagpatuloy din ang mass work sa Navotas at mga karatig na lugar laluna noong nag-fulltime na siya sa KM at sa kaugnay na organisasyong Ugnayan ng Kilusang Progresibo (UKP): Sa pamamagitan ng UKP, inilagay ako sa isang maliit na team na nagsasagawa ng youth and students work sa lugar ng Camana (Caloocan Malabon at Navotas). Nangangahulugan itong aking ipagpapatuloy ang aking pag-oorganisa sa mga estudyante ng high school sa Malabon at Navotas. Napagpasyahan kong iukol ang aking mga bakanteng oras sa KM-Navotas headquarters, nag-oorganisa ng mga teach-in, at sumasali sa mga talakayan hinggil sa mga pinakahuling usapin ng araw.399 394

Lacaba, “The Plaza Mirana Teach-in,” 72.

Pimentel, U.G., 47.

396

Baltazar Pinguel, sipi sa Ibid, 48.

Ibid, 48-49.

Sonny Melencio, Full Quarter Storms, (Lungsod Quezon: Transform Asia, 2010), 29. Aniya, dumadalo siya sa mga “teach-ins” na idinadaos noon sa UP bukod sa paggamit din ng Philippine Society and Revolution sa isa niyang klase. 399

Ibid, 32. Orihinal sa Ingles:

Mayroon namang mga 19 taóng gulang na nang sumali sa KM ngunit pagkuwan ay kasama sa mga tumiwalag upang buuin ang SDK.400 Sa kabuuan, samu’t sari ang pinagmulan nga mga kasapi ang Kabataang Makabayan. Mayroon iyong mga mula sa uring manggagawa, habang di-iilan ang mga nabansagang student intellectual na mahilig makipagdebate.401 Nakinabang din ang SDK sa mga protesta ng Unang Sigwa. Ayon sa isang dating kasapi nito, kapansin-pansin ang pagdami ng mga sangay at paglago ng istraktrurang organisasyonal nito; hanggang sa umabot sa puntong “nahirapan ang pambansang liderato na (tugunan) ang pangangailangan sa paggabay-ideolohikal at pulitikal” ng mga sangay.

Dahil sa paglagong

ito, nakilahok ang mga sangay ng SDK sa iba’t ibang mga unibersidad at kolehiyo sa Maynila at Lungsod Quezon sa mga demonstrasyon hanggang 1972.403 Hanggang Marso, 1970, nakapagdaos pa ang mga samahang kabataan ng mga pagkilos na nabibilang sa First Quarter Storm. Dalawang linggo matapos ang sagupaan sa harapan ng Mendiola, nagdaos ng teach-in ang MDP sa Plaza Miranda (Pebrero 12) na dinaluhan din ng mga kasapi ng anim na samahang kabataan at estudyante; sa loob ng apat na oras, kinondena ng mga tagapagsalita ang “imperyalismo, pyudalismo at pasismo.” 404 Anim na araw ang lilipas, “Through the UKP, I was assigned to a small team doing “youth and students” work in the Camana (Caloocan-Malabon-Navotas) area. It meant continuing with my organizing work among high school students in Malabon and Navotas. I decided to spend my spare time at the KMNavotas headquarters,organizing teach-ins and joining discussions on the latest issues of the day.” Isagani Serrano, “What’s SDK Got to Do With It,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos, Militant But Groovy, 32. 400

Pimentel, U.G., 48.

Ernesto Hilario, “KM’s Sparring Partner,” sa Soliman at Soliman, Militant But Groovy, 21.

Ibid, 21.

Ibid, 76. Nagmula ang mga nasabing kasapi mula sa SKD, KM, MPKP, Youth Anti-Fascist League, at Kilusan ng Kabataang Makati.

nagdaos muli ng rali ang MDP sa harapan ng Embahada ng E.U, matapos ang naunang demonstrasyon sa Plaza Miranda.405 Nagkabatuhan at nagkasagupa ang mga pulis at mga demonstrador hanggang sa pumunta na lamang ang huli sa Mendiola upang gunitain ang madugong demonstrasyon ng Enero 30.406 Nagwakas man ang Sigwa, nagdaos pa rin ng mga demonstrasyon ang mga estudyanteng aktibista sa Kamaynilaan hanggang Hunyo 1972. Kabilang sa mga lumahok na mga demonstrador ang mga miyembro ng SDK mula sa UP, University of the East, UE, PCC, De La Salle at Feati.407 Kapansin-pansing maraming samahang kabataan ang lumitaw sa mga demonstrayon sa Kamaynilaan pa lang. Mayroon pang mga pangkat na nakabase lamang sa ilang partikular na probinsya o lungsod at dumayo pa ng Maynila para magprotesta. Sa kasalukuyan, mahirap tukuyin ang eksaktong kaugnayan ng lahat ng mga ito sa higit na malalaking samahan. Mahihinuhang bunga ito ng dumaming populasyon ng mga estudyante sa Greater Manila Area, kaya higit na marami ang lumahok at nagtatag ng mga naturang paaralan. Kaugnay nito, dahil na rin sa pagdami ng mga kadre mula SDK at KM at iba pang “radikal” na samahan na nagpapalaganap ng kanilang mga kaisipan, higit na maraming estudyante ang masasabing lumahok sa mga kilos-protesta. Nagmartsa, nagprotesta, at nakisagupa, sa ilang pagkakataon, ang ilang sa mga grupo sa mga awtoridad. Maaaring konektado ang mga grupo sa mga pangunahing pangkat na SDK at

Ibid, “Assault on the Embassy,” 83-90.

Ibid, 93.

Ibid, 21.

KM, at nagbunga ang patakarang pagbubuo ng “mass organizations” na iniutos ng liderato ng nasabing pangunahing mga samahan. Kapansin-pansin ding dumami ang mga pook na pinagdarausan ng mga kilos-protesta. Kung dati-rati, sa harap lamang ng Kongreso karaniwang nagdaraos ng mga demonstrasyon, mula dekada 60, isinasagawa ang naturang mga pagkilos sa tapat ng Embahada ng Estados Unidos, sa Plaza Miranda, sa “University Belt” ng Maynila, at pati sa Avenida Rizal (noong First Quarter Storm). Bunga ito ng paglaganap ng aktibismo sa Kamaynilaan at, gaya ng nabanggit na kanina, ang pagdami ng mga paaralan at mga mag-aaral sa nasabing rehiyon. Maaaring bahagi ito ng mga hakbang ng mga aktibista mula dekada 60 hanggang unang mga bahagi ng itdekada 70 na puntahan ang mga gusali o institusyong kinaiiralan ng mga anilang sakit ng lipunan gaya ng imperyalismo at mala-pyudalismo. Maaari ring pagpuna ito ng mga estudyante sa pinaniniwalang lumalalang kalagayan ng lipunan at ekonomiya ng bansa, laluna na rin sa Maynila noong mga panahong iyon, mga kalagayang sinusuhayan ng mga luma at hindi na nagagamit pang mga kagamitan o gusali ng mga paaaralan at ang pagtaas ng matrikula. 408 Hindi tulad noong dekada 30, na karaniwang sa tapat ng Kongreso o Malacañang nagdaraos ng rally. Hinuha ng isang mag-aaral, dulot ito ng pananaw ng mga estudyante na higit na epektibo ang kanilang mga demonstrasyon kapag magrarali sila sa harap ng mga gusaling ito, mga gusaling masasabing mga sentro ng kapangyarihan.409

Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 199.

Ibid, 199.

Kabanata 4 Ang Kilusang Kabataan sa mga Kampus at Rehiyon, 1967-1972 Noong huling bahagi ng dekada 60, pinuna rin ng mga aktibistang estudyante mula sa mga paaralang Katoliko ang tila pananatili ng sistemang pyudal ng simbahang Katoliko Romano sa Pilipinas.410 Isinulong din ng nasabing mga mag-aaral ang Pilipinisasyon sa ilang paaralang pinatatakbo ng mga pari at ordeng Katoliko.411 Nanawagan din ang ilang kabataang aktibista sa simbahang Katoliko na managot sa mga pagmamay-ari nito at ipakalat ang Mabuting Balita batay sa mga pagbabagong iniutos ng Ikalawang Konseho ng Vaticano o Vatican II.412 Sa isang demonstrasyon, pinuna ng mga demonstrador ang sitwasyon ng kawalan ng kamulatan ng mga mananampalatayang Pilipino sa kalagahan at kahulugan ng mga sakramento, isang kalagayang taliwas sa atas ng Vatican II.413 Nagprotesta naman ang ilang aktibista laban sa mapaglabis na pagpapakita ng karangyaan ng ilang mayayamang Pilipino sa gitna ng karukhaan naman ng

Daroy, “On The Eve of Dictatorship and Revolution,” 3 at Pimentel, U.G., 25. Kabilang sa mga grupong ito ang LAPVIIR o Laymen’s Association for Post Vatican II Reforms. Ayon kay Pimentel, pinuna rin ng mga kabataang aktibista ang patuloy na pagmamay-ari ng Simbahang Katoliko ng ilang ari-arian, at nanawagan din sa Arsobispo ng Maynila na magsagawa ng maayos na pagtatala ng kaniyang mga ari-arian. 410

411

Pimentel, U.G., 25. Pinakakilala rito ang naging kampanya ng mga estudyante sa Ateneo at De La Salle College. Naglabas ang ilang mag-aaral sa Ateneo ng manipestong “Down from The Hill” na nananawagang higit na iangkop sa kalagayang Pilipino ang kurikulum at mga alintuntunin sa nasabing pamantasan. Hindi pa naman masyadong naisusulat o napapansin sa mga akademikong pag-aaral ang pakikilahok ng mga estudyante sa Unibersidad ng Santo Tomas ukol sa Filipinisasyon sa nasabing “Pontifical, Royal, and Catholic University.” Bagama’t noong nag-aaral pa ang estudyanteng ito sa UST, ay may mga nakita siyang lumang mga ulat sa The Varsitarian ukol sa ilang demonstrasyon sa UST na nagtataguyod ng higit na pakikilahok ng mga Pilipino sa ilang usapin doon. Pinansin naman mula sa pananaw ng isang paring Dominiko ang pag-aaral ni P. Rolando dela Rosa ukol sa pagbuo ng isang Philippine Province para sa mga Pilipinong Dominiko; ani dela Rosa, huli ang mga Dominiko sa pagtataguyod ng Pilipinasyong ng kanilang orden kung ikukumpara sa ibang mga order. 412

Pimentel, U.G., 25. Pangunahing nagtaguyod sa nasabing mga panawagan ang LAPVIIR.

Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 173-174. Nagmula sa LAPVIIR at Christian Socialist Movement ang naturang mga demonstrador. 413

maraming kababayan noong huling bahagi ng dekada 60.414 Binuo rin ang Christian Social Movement upang tumulong sa pagtaguyod ng mga reporma sa lipunan na hindi naman gumagamit ng dahas. May mga estudyante namang sinanay sa mga seminar si Padre Jose Blanco, S.J. upang mamulat sa mga kakulangan ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas at ang pangangailangang punan ito ng mga kaisipang magpapahalaga sa kasaysayan ng bansa at damdaming makabayan 415 Sa loob ng dalawang taón, mula nang simulan ito ni P. Blanco noong 1968, mga 150 na estudyante ang sinanay na niya sa nasabing mga seminar.416 Sa Unibersidad ng Santo Tomas, nanawagan ang mga demonstrador upang bilisan ang Filipinization ng pamamahala sa pamantasan, gawa ng pamamayani pa rin ng mga Espanyol na Dominiko. Itinatag noong 1969 ang Thomasian Reform Movement upang ihingi ang pagtatalaga ng isang Pilipino bilang rektor ng UST. Ayon sa isang Tomasinong aktibista noong mga taóng iyon, may presensiya ang mga pangkat na “Social Democrats” at “Christian Democrats” sa nasabing pamantasan.417 Mayroong ilang insidente ng marahas na protesta sa loob ng nasabing kampus: Noong ikalawang bahagi ng 1969, malakas ang student outrage. May impluwensya rin ng Vietnam War, may lumalawak na pagkatigatig na naging marahas, sa Lyceum, sa Mapua, at umabot ito sa UST na ang pinaglalaban ay Filipinization. Naging marahas ito, 414

Ibid, 26.

Quijano de Manila, “Tiro al Blanco” sa Reportage on Politics, 207. Magiging kontrobersyal si Blanco dahil umano sa isa siya sa mga “kleriko-pasistang” pinupulaan ng ilan sa mga aktibista. Tinutukoy ng pamagat ang apelyido ng nasabing Heswita at isang katagang Espanyol na nangangahulugan “pagbaril ng target,” kung susundan ang pagsalin ng Oxford Dictionary. Samantala, ginamit ang “kleriko-pasista” bilang bansag sa mga pari o indibidwal na Katoliko na pinaniniwalaang tumututol sa mga radikal na repormang ipinaglalaban ng mga aktibistang “pambansang demokratiko.” Tignan ang ilang halimbawa ng paggamit ng terminong ito sa Pimentel, U.G., 50- 51; isa rin si Jopson sa mga binansagan nito. 415

416

Ibid, 207.

417

Jaime Regalario, “Life Lessons from the SDK,” sa mga pat. Santos at Martinez-Santos, Militant But Groovy,

85.

(hanggang sa umabot sa puntong) sinira naming ang mga bintana; nasusuklam at napapagod na kami sa mga patakarang konserbatibo.418 Noong 1971, nasimulan kahit papaano ang pagtupad sa Filipinization nang mahirang si Leonardo Legazpi, O.P. bilang unang Pilipinong rektor ng pamantasan.419 Noong 1969, naglabas naman ng manipesto ang ilang batang manunulat sa Ateneo at inilathala sa pahayagang pangkampus doon, ang Guidon. Sa “Down From The Hill,” pinuna ng mga lumagdang manunulat ang labis pa ring pag-iral ng banyagang mga kaisipan at gawi sa Ateneo. Iminungkahi nila ang paggamit ng Pilipino sa mga klase at ang higit na partisipasyon ng mga Pilipino sa pamamahala ng pamantasan. 420 Ayon sa isang mag-aaral noong panahong iyon, hinog sa anumang kaguluhan ang bansa at hindi maaaring sabihing mga estudyante ang pangunahing nagtaguyod nito; naglalabas na ng mga saloobin ng pagkadiskontento ang mga estudyante samantalang tumataaas naman ang presyo ng gasolina ay siya naman pagbaba ng halaga ng piso.421 Gayumpaman, sang-ayon ang

Ibid. Ani Regalario, pormal na na-organisa ang mga samahang aktibista sa UST noong Pebrero, 1970 “sa kalagitnaan ng First Quarter Storm.” Naging sentro ng aktbismo ang Kagawaran ng Arte at Letra doon, isang patunay sa binanggit ni Lipset ukol sa tendensiya ng mga estudyante ng humanidades na kumiling sa aktibismo. Ang orihinal sa Taglish: 418

“Sa second half ng 1969, malakas ang student outrage. May impluwensya rin ng Vietnam War, may growing restlessness na naging violent, sa Lyceum, sa Mapua, at umabot ito sa UST na ang pinaglalaban ay Filipinization. It became so violent that we destroyed the windows; we were so sick and tired of conservative policies.” 419

Ibid, 85.

420

Pimentel, U. G, 23.

421

Daroy, “On The Eve of Dictatorship and Revolution,” sa Dictatorship and Revolution, 21. Ayon kay Daroy: “It would be an exaggeration to say that these youth organizations or the organizational efforts of both factions of the CPP were responsible for the ferment in the second half of the sixties and the seventies. The fact is that society has been moving towards an explosive point. The youth, specifically, had been concerned with issues in the academic revolution and had been active in organizational activities and mass actions.”

mag-aaral na ito sa nasabing obserbasyon, dahil tunay ngang panahon ng confluence o pagpapang-abot ang mga pangyayari at mga salik ang huling bahagi ng dekada 60 at ang unang mga taón ng dekada 70. Isa ritong patunay ng mga sinasabi ng ilang political scientist gaya nina Hay sa pagbabagong pangkasaysayan ng mga institusyon.422 Para sa ibang naging aktibista, ramdam nilang hinog sa panahon makisangkot sa mga usapin ang gitnang bahagi ng dekada 60. Naimpluwensiyahan ang mga tulad ni Isagani Serrano ng mga makabagong mga kalakaran sa sikolohiya, musika at panitikan mula sa Kanluran.423 Apektado naman ang mga tulad ni Jopson sa mga usapin ng katiwalian na madalas pag-usapan sa kanilang mga tahanan.424 Sa ganitong konteksto, hindi maiiwasang ihambing ang aktibismo noong dekada 30 at dekada 60-70. Ayon kay Agoncillo, na naabutan ang parehas na henerasyon, higit na mahinahon ang mga demonstrasyon ng kaniyang panahon bilang estudyante kaysa mga dekada 6o at 70.425 Gawa ito na hindi pa kasinglala ng katiwalian ng huling mga bahagi ng dekada 60 at unang bahagi ng dekada 70 ang mga anomalyang ginawa noong dekada 30 ng mga pulitiko.426 Bukod pa rito, natutuhan na rin ng mga demonstrador noong dekada 60 at dekada 70 ang pagiging higit na prangkang pagsasabi ng saloobin, katangiang taliwas sa nakasanayan ng mga estudyanteng demonstrador ng dekada 30.427

422

Hay, Political Analysis: An Introduction, 135-167.

423

Serrano, “What’s SDK Got to Do With It,” 28.

424

Pimentel, U.G, 18.

425

Agoncillo, Student Activism of the 1930s, 28.

426

Ibid, 28.

427

Ibid, 28.

Pagtaguyod para sa mas makatarungang Saligang-Batas Gayunpaman, ang mga samahang estudyante ay gumagamit din ng ibang pamamaraan upang itaguyod ang mga hinahangad na pagbabago sa lipunan. Kung mayroong pagkakataon, sila ay tumulong sa mga nasalanta ng ilang insidente ng kaguluhan. Nanawagan naman din ang ilang samahang kabataan para sa pagbabago ng SaligangBatas upang ito ay higit na sumalamin sa mga pangangailangan ng bansa at maging makaPilipinong batayang dokumento ng bansa.428 Pinuri naman ng isang tinitingalang senador at naging lider-estudyante noong dekada 30 ang hangarin ng mga kabataang aktibista na palitan ang Saligang-Batas upang mabago rin ang kabuuang istraktura ng lipunan ng Pilipinas.429 Higit nang natutuon, sa mga panahong iyon, ang atensyon sa mga aspetong panlipunan at pang-ekonomiya, sa halip na puros pampulitikang mga isyu lang.430 Bagamat kinalaunan din ay kanila na ring kinondena ang labis na pakikilahok ng mga pulitiko sa Kumbensiyong Konstitusyonal at ang mga iregularidad na nangyari sa mga sesyon nito.431 Kinondena ni Jopson mismo, ang pagtakbo ng mga kamag-anak ng mga pulitiko sa halalan para sa Kumbensiyon.432 Nagsama ang NUSP at mga “radikal” na grupo sa isang rali noong araw ng pagbubukas ng Kumbensiyon, Hunyo 1, 1971 upang tuligsain ang “kamatayang

Ayon naman sa pagsusuri ni Arturo Tolentino, na noo’y senador na, unang iminungkahi ang pagbabago sa Saligang Batas noon pang dekada 50 ng mga “neo-nasyonalista” na naghahangad ng isang konstitusyong tanging binalangkas ng mga Pilipino at para sa kapwa Pilpino. Subalit, inangkop na rin ng mga kabataang aktibista ang usapin. Tignan, Quijano de Manila. “Tolentino: The Charter as Filipino,” sa Quijano de Manila, Reportage on Politics (Metro Manila: Anvil Publishing, 2013), 246. 428

429

Ibid, 246.

430

Ibid, 246.

431

Pimentel, U.G, 25 at Quijano de Manila, “Tolentino: The Charter as Filipino,” 246.

432

Sipi ng panayam ng magasing Now kay Salanga sa Ibid, 62.

moral” ng mga delegado.433 Kinilala, at tinangkang pabulaanan, ng isang senador ang mga agamagam ng mga kabataan ukol sa papel ng mga pulitiko sa Kumbensiyong iyon. Ayon sa nasabing senador, dahil sa dami ng delegadong inaasahang maihahalal, hindi silang kayang kontrolin ng iilan lamang.434 Kabilang ang ilang kabataan sa 320 mga delegado sa Kumbensiyon Konstitusyonal.435 Kasama rin sa mga pinagdebatehan ang mga panukala kung papaano higit na mapapangalagaan ng Estado ang kapakanan ng kabataan. Ayon sa mga tala ng Kumbensiyon, may mga delegadong naghain ng mga resolusyon na tumatalakay sa, halimbawa, pinakamainam na paraan ng gobyerno upang itaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan. Subalit, ipinakita ng mga pangyayari na may katuwiran ang pangamba ng mga estudyante. Pinakahalimbawa na ang paglalahad ng isang delegado mula Leyte na nagbibigay umano ng pera ang Palasyo upang maimpluwensahan ang mga delegado. Nakilahok din ang ilang estudyante at kabataan upang bantayan ang halalan para sa Kumbensyong Konstitusyonal. Umanib, halimbawa, ang NUSP, sa Citizens National Electoral Assembly o CNEA, na naunang binuo “upang magbantay laban sa pandaraya” sa halalan para sa Kumbensiyon.436 (Nahalal pang chairman ng CNEA si Jopson). Bilang pinuno ng CNEA, nagikot pa si Jopson sa mga paaralan, kolehiyo at pamantasan upang hikayatin ang mga

433

Pimentel, U.G, 63.

Quijano de Manila, “Tolentino: Charter as Filipino,” 246. Nagkamali sa pagtaya rito si Tolentino sapagkat inilahad din ni Eduardo Quintero ang hinggil sa pamamahagi ng pera sa mga delegado ng Kumbensiyon upang mapasunod sa mga plano ng Palasyo. 434

435

Kabilang dito sina Richard Gordon at Enrique Voltaire Garcia III.

436

Pimentel, U.G., 60.

estudyanteng makilahok dito at tinaguyod ang mga registration drives upang manghikayat sa mga mamamayan na bumoto sa halalan ng Kumbensiyon.437 Tumulong din ang ilang boluntaryong estudyante sa ilang Pilipinong naipit sa karahasang pulitikal sa hilaga. Bilang mga boluntaryo ng CNEA, tumungo pa sa Vigan, Ilocos Sur noong Disyembre, 1970 ang halos 100 miyembro ng NUSP upang bantayan ang inaasahan noong mainit na botohan sa nasabing bayan. Kung maaalala, ang naturang kabesera ng Ilocos Sur ay pinaglalabanan noon ng dalawang makapangyarihang mga paksiyon.438 Tumungo rin ang 50 mga boluntaryo ng NUSP sa Bantay, Ilocos Sur upang bigyan ng tulong ang mga residente ng dalawang baryo doon na sinunog ng isang miyembro ng angkan doon.439 Naiulat na naging emosyonal ang pagkikita ng mga boluntaryo at mga residente ng nasabing mga baryo. 440 Mayroon ding binuong lokal na grupo ang isang paring Ilokano sa Ilocos Sur, ang Adventures in Christ, upang tulungang makilahok ang mga kabataan sa nasabing lalawigan.441 Itinatag ni Padre Santos Rabang ang samahang iyon noong 1969. Naging aktibo ang Adventures

437

Sipi ng panayam ng lathalaing Now kay Salanga, sipi sa Ibid, 62.

438

Pimentel, U.G., 60-61. Ayon sa talambuhay ni Jopson, napilitan ding bumalik sa Maynila ang pangkat ng NUSP dahil sa matinding tensyon sa Vigan. “Two busloads” ang dami ng mga kasapi ng NUSP na tumungo sa Vigan. Ganito naman ang pagsasalarawan sa Vigan noong Disyembre, 1970: “In those days, Vigan was a virtual war zone during the election season. The Bantay tragedy had happened just a few months earlier. The tension remained high at polling places where some of the volunteers were harassed or physically driven away by goons of local warlords. Cheating was rampant. A bridge was was dismantled reportedly by soldiers, isolating eight towns.” Tignan ang kabuuan ng paglalarawang ito sa: Pimentel, U.G., 60-61. 439

Ibid, 54.

440

Ibid, 54.

Gregorio Brillantes, “Christians for Revolution,” sa The Cardinal’s Sins, the General’s Cross, the Martyr’s Testimony and Other Affirmations. Kalipunan ni Gregorio Brillantes, 46-47. (Lungsod ng Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2005). 441

sa pagtulong din sa mga nasalantang residente sa Bantay, Ilocos Sur at naging mga boluntaryo din ng CNEA sa pamamagitan ng pagbantay sa mga presinto sa Vigan.442 Patunay ang mga halimbawa ng NUSP at Adventures in Christ na laganap na ang pakikilahok ng mga kabataan bilang mga grupo pagdating sa pagbantay sa mga halalan. Sa kagyat na konteksto ng mga panahong iyon, pagdidiin ang kanilang pakikisangkot sa kahalagahan ng Kumbensiyon Konstitusyonal sa mga pangarap ng mga kabataan na magkaroon ng tunay na maka-Pilipino at mas makatarungang Saligang-Batas. Aktibismo ng mga Muslim at taga-Kordilyera Samantala, habang papalaganap ang mga samahang kabataan sa Maynila, nagiging higit na aktibo ang mga estudyanteng aktibistang Muslim sa bansa. Noong 1967, naglabas ng manipesto ang isang pangkat ng mga kabataang Muslim, ang National Coordinating Council for Islamic Affairs. Sa naturang pahayag, nanawagan ang grupo sa liderato ng pamahalaan na higit na bigyang-pansin ang abang kalagayan ng mga Muslim habang hindi pa pumuputok ang isang pag-aalsa.443 Umabot sa ganoong sitwasyon dahil sa malawakang migrasyon pa-Mindanao mula sa Kabisayaan, at ang laganap na pamumutol ng mga puno ng mga angkan na mula Luzon.444 Kinondena din ng ibang kabataang Muslim noong sumunod na taón ang pagpatay sa mga

442

Ibid, 47. Ayon sa salaysay ni Brillantes, noong araw ng botohan, umikot sa mga presinto si Rabang habang nagawa naman ng mga boluntaryo ng Adventures na hindi makalapit sa kanila ang mga goon. 443

Macapanton Abbas, Jr. “Is a Bangsamoro State Within a Federation The Solution.” Bangsamoro Blog, Marso 31, 2011. Na-access Hunyo 18, 2015. http://bangsamoro.blog.com/2011/03/31/macapanton-abbas-jr-and-the-bangsamoro-revolution/* Sipi ito ng artikulo na unang inilathala sa isang law journal. Inilagay naman ang naturang sipi sa blog ng kapatid ng may-akda nitong artikulo. 444

w.p.

Abinales, Making Mindanao, 199-133, at Abbas, Jr. “Is a Bangsamoro State Within a Federation The Solution,”

reklutang Tausug at Samal sa Jabidah Massacre.445 Tinuligsa rin naman ng ibang kabataang Moro ang kanilang nakatatandang mga pulitiko dahil sa hindi pag-agapay sa nagbabagong pangangailan ng kanilang mga taga-sunod.446 May ibang mga demonstrasyon namang isinagawa o nilahukan ng mga estudyanteng Muslim bilang pakikiisa sa mga kapanalig nilang Arabo na inaapi umano ng Israel.447 Sa Cotabato City naman, noong Abril 1970, nagdaos ng demonstrasyon ang mga estudyanteng kasapi ng “Student Organized Reform Movement;” ang nasabing mga aktibista ay mga miyembro mismo ng Muslim Independence Movement.448 Kanilang hiningi ang kapayapaan sa Mindanao at mga repormang pulitikal sa isla.449 At noong huling bahagi ng dekada 60 hanggang mga unang dekada 70, nagsanay na sa liblib na bahagi ng Malaysia ang 90 mga kabataang Muslim, sa pagtaguyod ng ilang Muslim na pulitiko.450 Sila ang bubuo sa ubod ng magiging Bangsa Moro Army na siyang mangunguna sa malakihang pag-aalsa sa gitna at timog-kanlurang Mindanao mula 1973 hanggang 1977. Mga dating estudyante din naman na naging kasapi ng youth section ng Muslim Independence Movement ang bubuo sa liderato ng Moro National Liberation Front (MNLF) sa Cotabato noong unang mga taón ng pakikidigma nila laban sa Armed Forces of the Philippines.451

Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 129-130. Wala pa ring malinaw na kasagutan ang naturang insidente na naging isang pangunahing mitsa sa rebelyong Moro sa Mindanao noong dekada 70. Bagamat, pinagtuunan na ito ng mga pagsisiyasat ng ilang investigative journalist at kahit akademiko. 445

446

Abinales, Making Mindanao, 143.

Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 110 at 114. Magugunita rito ang mabilisang pagkapanalo ng Israel laban sa mga bansang Arabe sa Six-Day War. Nakuha ng Israel at West Bank at Gaza, bagamat naging isa mga mitsa ito ng hanggang ngayon ay tumitinding galit ng mga bansa at kalipunang Muslim laban sa Zionismo at kolonyalismo ng Kanluran. 447

448

449

450

451

Abinales, Making Mindanao, 168. Ibid, 169. Mercado at Noble, sipi sa McKenna, Muslim Rulers, 148. McKenna, Muslim Rulers, 159.

Bukod sa pagpapalawak ng kasapian ang mga samahang kabataang maka-kaliwa sa Greater Manila Area, nagrekluta din sila ng mga miyembro sa mga pangunahing siyudad sa Pilipinas, at sa Mindanao sa huling mga taón ng 1960s at unang bahagi ng dekada 70. Sa panahon ding iyon lumaganap din ang aktibismo sa mga estudyante sa Kordilyera. 452 Isang halimbawa ng mga aktibistang estudyante ay si Abrido Aydinan, isang estudyante sa UPDiliman; nakapaghimok din siya sa ilang kapwa Ifugao na umanib sa sa armadong kilusang at magsanay sa Isabela, ang unang base ng bagong tatag na hukbong gerilya.

453

Ayon kay Castro,

mahalaga ang naiambag ng mga aktibista sa Cordillera upang mapalaganap ang mga “Kaisipang Maoista-Leninista,” ang magbandera ng mapanghimagsik na sining sa mga pamayanang “katutubo” at ang manggamot sa mga sugatan o may-sakit na kasamahan.454 Subalit masalimuot ang naging resulta ng pagtaguyod ng mga “Maoista” na makaugat sa Kordilyera; bukod sa nakipag-alyansa sila sa isang angkang pulitikal sa Ifugao, nagkaroon ng ilang hidwaang organisasyonal sa pagitan ng mga kadreng ipinadala mula sa ibang bahagi ng bansa at mga taal na taga-Kordilyera.455 Nahirapan din silang iagapay ang pambansang demokratikong layunin ng CPP sa mga limitadong tunguhin ng mga Ifugao, Ibaloi, Kankanaey at Tingguian.456 Dumami man ang sumaping estudyante at iba mang indibidwal sa naturang partido at sa BHB/NPA laluna noong magtangka ang ilang negosyante at ang pamahalaan mismo na magtayo ng ilang proyekto sa Abra at sa Kalinga-Apayao, pati na ang pagtaas ng matrikula sa mga eskuwelahan sa Baguio

452

Castro, “Ang Kilusang Komunista sa Kordilyera,” 193-194.

453 Ibid, 193-194. Magiging negosyador si Aydinan sa usapang pangkapayapaan para sa Cordillera People’s Liberation Army matapos ang 1986 “People Power” revolt hanggang sa tumiwalag siya sa naturang kilusan dahil umano sa ilang hindi pagkakasundo sa liderato ng grupo. 454

Ibid, 196.

455

Ibid, 194-195, 208, 227.

456

Ibid, 207.

City, nahati naman ang sangay pang-Kordilyera noong 1986 nang humiwalay ang ilang Tinggiang kasapi at lider.457 Kanilang itinatag ang Cordillera People’s Liberation Army sa pamumuno ni Conrado Balweg, paring Tinggian at tubong Abra (Nanatili pa rin sa Kordilyera ang Cordillera People’s Democratic Front na nauugnay sa CPP at ang kauna-unahang komiteng pangrehiyon ng partido.)458 Hindi rin maikakaila ang tensiyong dala ng mga ideyang Maoista sa katutubong sistemang panlipunan ng mga taga-Kordilyera. Isang halimbawa ay ang pagkategoriya sa mga “kadanyan (kadangyan)” ng mga Ifugao bilang mga mapang-aping “panginoong may-lupa” at ang mga “nawotwot” bilang mga inaaping magsasaka.459 Ani Castro: Nagresulta ito ng pagkakawatak-watak ng dati’y mapayapang umiiral na mga komunidad. Pilit na pinag-aaway ang dating magkakamag-anak o magka-ili. Naging mga kasapi ng kilusang komunista ang mga nawotwot na walang prestihiyo sa tradisyunal na lipunan. Dahil dito, patuloy na nanliit ang puwersa ng kilusang komunista sa Ifugao hanggang sa halos kapantay na lamang ito ng lakas nito noong 1973. 460 Ang suliranin sa pagpapaangkop ng Marxismo sa sari-saring mga kultura sa Pilipinas ay isa ring dahilan kung bakit hindi lumaganap ang CPP sa mga pook na Muslim sa Mindanao.461 Iilan lamang ang naimpluwensiyahan ng ideolohiyang ito gaya ni Nur Misuari na habang nagtuturo ay nakikipag-ugnayan na rin sa ilang nasyonalista at pulitikong Moro. Ayon sa mga mag-aaral, humiram si Misuari ng ilang konsepto mula Marxismo sa kaniyang mga sulatin ukol 457

Ibid, 201- 203, 205-208. Tinutukoy rito ang balak na pagtatayo sa Abra ng planta ng pulp processing ng Cellophil, na pinuhunan ng isang negosyanteng malapit kay Pang. Marcos, at ang naudlot na pagtatayo ng Chico Dam sa subprovince noon ng Kalinga-Apayao. Magugunita sa huli ang oposisyon ng mga Kalinga, sa pangunguna ni Macli-ing Dulag na, sa kasamaang palad, ay ipinapatay dahil sa kaniyang pagtutol sa nasabing proyekto. 458

Ibid, 205.

459

Ibid, 200.

460

Ibid, 200.

Ayon sa isang mag-aaral ng CPP at Mindanao, isa ring sagabal sa naturang paglaganap ang “Christian chauvinism” ng mga kadre ng CPP at ang kanilang labis na pagsandig sa “liberation theology,” bukod pa sa pagtuturo sa mga Moro sa pamamagitan ng mga “kontroladong lunan” kaysa pagbibigay ng kinakailangang mga “organizational resources.” Tignan ang pagtatasang ito sa Thomas McKenna, sinipi sa Fuller, A Movement Divided, 250. Sa kabilang banda, mayroon ilang mga naiulat na pangyayari ng simpleng pagtutulungan o pakikisama ng mga kasapi ng CPP-NPA at ng MNLF. Kailangan pa itong saliksikan nang husto. 461

sa pagtatag ng MNLF. Hindi pa tuwirang napag-aaralan ang naging epekto ng CPP-NPA sa iba pang mga matatawag ngayong indigenous peoples at ng kanilang mga kabataan, laluna sa Mindanao. Sa isang hiwalay na pag-aaral, maaaring sipatin ang bisa ng mga ideyang MarxistaLeninista—Maoista sa mga kabataang itong nahubog man sa katutubong tradisyon ay tinalaban na rin ng Kanlurang at taga-patag na pamumuhay. Ilang halimbawa ay ang mga Subanon sa Tangway ng Zamboanga at Misamis Occidental, Higaonon sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro, Bukidnon, sa probinsiya ng Bukidnon, at mga Bagobo-Tagabawa at Mandaya ng mga lalawigan sa Davao. Kabataan at CPP Matapos ang pagkatatag noong Disyembre 26, 1968 ng Communist Party of the Philippines-Maoist-Leninist (CPP-ML), nailahok ng mga Komunista ang mga estudyante upang makamit ang layuning magtatag ng isang Komunistang republika sa Pilipinas. Layunin ng CPP na makamit ito sa pamamagitan ng isang “demokratikong rebolusyon ng bayan” na siyang “lulupig sa mga puwersa ng imperyalismo at opresyong pyudal ng Estados Unidos sa Pilipinas” at “magtatag ng demokratikong estado ng bayan.”462 Makikita rin ng mga CPP ang kahalagahan ng mga estudyante sa kanilang mga malawakang pagkilos at paghahanda sa isang rebolusyon.463 (At mapapatunayan ito sa sumunod na dalawang dekada nang magpadala ang CPP ng mga aktibista bilang kadre sa kanayunan; hindi iilan sa mga kabataang ito ang namatay sa mga

462

“Program for a People’s Democratic Revolution,” Philippine Revolution.net (Disyembre 26, 1968), huling binago: walang petsa. Na-access March 1, 2015, http://www.philippinerevolution.net/documents/program-for-apeople-s-democratic-Revolution, w.p. 463 Abinales, “The Left and the Philippine Student Movement.” 43 at Communist Party of the Philippines. “Program for a People’s Democratic Revolution…,” w.p.

123

sagupaan o sa pagpapahirap sa kanila ng mga awtoridad). Subalit, maiksi lamang ang papel ng kilusang estudyante at nakapaloob sa pangkalahatang layuning pagtagumpayan ang isang pambansang demokratikong rebolusyon. Ayon kay Abinales, sa pananaw ng CPP, mga propagandista ng kilusan ang mga estudyante at kailangan nilang “lumubog” sa mga masa (“to integrate with the masses).464 Makikita ang naturang perspektibo, halimbawa, sa dokumentong “Our Urgent Tasks” noong 1976; ipinaliwanag dito ng CPP ang kahalagahan ng pagbuo ng mga estudyante ng mga “study circle” sa kanilang mga kaklase at kaibigan: “Ang mga aktibistang estudyante na nilinang ng mga school organizing committee at organizing groups ay dapat maatasang bumuo, sa abot ng kanilang kakayahan, ng maraming lihim na mga study circles sa (hanay ng) kanilang mga kaibigan at kaklase. Gayundin ang mga guro-aktibista sa kanilang kapwa mga guro, mga estudyante at mga kaibigan. Ang bisa ng kanilang gawaing ideyolohikal at pamproganda ay dapat, sa takdang panahon, magbubunga ng malawakang mga pagkilos-pulitikal.”465 Mayroong ganitong kaisipan din ang isang naunang dokumento ng CPP. Anang partido, malaki ang tulong ng mga kabataan at estudyanteng aktibista upang bigyan ng bagong buhay ang “rebolusyonaryong kilusan ng mga manggagawa;” mahalagang alyansa umano ito na may pinakamalaking potensyal sa hanay ng mga “progresibo” sa kalungsuran.

464

466

Ibid, 43.

“Our Urgent Tasks (Communist Party of the Philippines),” “Phlippine Revolution.net (1976), Huling binago: Disyembre 1, 2011, Na-access Setyembre 27, 2014, http://www.philippinerevolution.net/documents/our-urgenttasks. Narito ang orihinal sa Ingles: 465

“Student activists developed by the school organizing committee and organizing groups should be directed to create as many secret study circles as they can among friends and classmates; and teacher activists should do likewise among co-employees, students, and friends. The efficacy of their ideological and propaganda work should, in due time, result in political mass actions.” 466

“The resurgence of the revolutionary workers’ movement has been spearheaded by the proletarian revolutionaries. But there is no doubt that mass activists of various youth and student organizations have also given valuable assistance to them. The joint efforts of workers and student activists go on today at the picket lines, in mass demonstrations and in study sessions. These signify the wonderful worker-student alliance, the biggest possible alliance of progressive forces in the city. Such an alliance is exceedingly important and should be developed further.”

Kaya’t nakaligtaan ang pangmatagalan sanang proseso ng pagbubuo ng mga intelektwal mula sa hanay ng mga estudyante na aanib sa mga klaseng propesyonal; ani Abinales makakatulong sana ang pagbubuo ng mga intelektwal upang maipalaganap ang mga turo ng Marxismo-Leninismo sa gitnang uri.467 Gayumpaman, iniatas na rin ng CPP noong 1976 ang patuloy na pagtalaga sa mga aktibistang estudyante sa mga “pabrika at pamayanang maaabot nila” upang magsagawa ng imbestigasyong panlipunan at gawaing pangmasa.468 Mangyari pa, kahit man lamang muna sa yugto ng pag-oorganisa sa mga paaralan, ay makapasok sa partido ng “pinaka-abanseng mga element sa hanay ng mga aktibistang pampaaralan.” Ito ay sa pagtayang may lilitaw na sangay at mga grupo ang partido sa isang paaralan.469

Tignan ang kabuuan ng sipi sa: “Summing Up Our Experience After Three Years (Communist Party of the Philippines, Marso 3, 1972),” Philippine Revolution.net, Huling binago: walang petsa, na-access Mayo 22, 2015, http://www.philippinerevolution.net/documents/summing-up-our-experience-after-three-years: 467

Abinales, “The Left and the Philippine Student Movement,” 44. Orihinal sa Ingles: “… CPP ML cadres failed to see that even as the students’ view of education smacks of opportunism, this perspective could be turned to the revolution’s advantage. Students, after their stint in the academe- generally enter the professional fields-both in private and government sectors. A powerful and radicalized “middle class” could be developed from the ranks of these professionals as fitting complement to the burgeoning worker and peasant movements.”

468

469

Communist Party of the Philippines, “Our Urgent Tasks,” w.p. Ibid, w.p. Ayon sa orihinal na Ingles: “Even only at the stage of the school organizing committee and organizing groups, we can start drawing into the Party the most advanced elements from the ranks of the school activists. Eventually, the Party branch should emerge in the school, and Party groups in the various parts of the school as well as in the mass organisations there. In large universities, it is possible for a section committee of the Party to lead so many Party branches that are based on (sic) the colleges.”

Subalit, masasabing higit na nagtagumpay sa aspetong ito ang CPP noong 1977 at pasulong. Nagsimula ito nang magkaroon ng iisang isyu na nagpabuklod sa mga estudyanteng nagnanais lumahok sa mga pagkilos laban sa mataas na matrikula. Mayroon namang mga pangyayari na hindi naging maganda ang pagkilos at pakikitungo ng ilang aktibistang estudyante sa mga pamayanang kanilang “pinaglubugan.” Tignan ang mga halimbawa nito sa Pimentel, U.G., 49.

Nagpunyagi ang mga kasapi at lider ng samahang kabataang naugnay sa CPP upang maihanda ang mga sarili sa mga maaaring higit na mariing mga hakbang ng pamahalaan. Gayumpaman, hindi pa rin ganap ang kanilang mga paghahanda nang ideklara ni Marcos ang Batas Militar. Dahil sa mahigpit na seguridad at mga pagdakip na isinagawa ng Philippine Constabulary at militar, hindi tuloy nakapagsagawa ang mga aktibista ng mga demonstrasyon na kasinglawak ng mga kilos-protesta na naidaos bago ang pagpataw na ito.470 Di-iilang mga kabataang kadre at aktibista ng CPP ang nahuli sa mga unang araw ng pagpataw ng BatasMilitar; ayon sa isang mag-aaral at dating kasapi ng partido, “mga kalahati ng (kabuuang bilang ng) mga kadre” na lumitaw bago ang pagdedeklara ng Proklamasyong 1081 ang pinaslang, pinahirapan o ikinulong” sa mga panahong iyon.471 Bukod pa rito, sunod-sunod din ang pagdakip sa mga kasapi ng rehiyonal at pati sentral na komite ng partido. 472 Nagtago ang ilan sa mga safe house habang ang ibang aktibista ay naghanda naman para sa armadong pakikibaka at pagoorganisa ng mga “aping sektor,” gaya ng ginawa ni Jopson. (Bagamat di iilan sa kanila ang madadakip din sa mga sumunod na taón). Matapos ang pagtatangkang bumuo ng unyon sa grocery ng kaniyang pamilya, tinulungan naman ni Jopson na bumuo ng unyon ang mga manggagawa ng isang pabrika para sa mga tali at mga undergarment.473 Umanib din si Jopson sa

470

Pimentel, U.G., 68 at 70.

Rigoberto Tiglao, “The Consolidation of the Dictatorship,” sa Dictatorship and Revolution: Roots of People Power, mga pat. Aurora Javate-de Dios, Petronilo Bn. Daroy, at Lorna Kalaw-Tirol (Conspectus: Metro Manila, 1988), 63-64. Naging kasapi rin si Tiglao ng CPP at nakilala rin sa isang pagsusuri ukol sa pagtatanim ng niyog noong panahon ng Batas Militar. Dating Press Secretary, kolumnista na sa kasalukuyan si Tiglao. 471

472

473

Ibid, 64. Pimentel, U.G., 74, 83-85.

Communist Party of the Philippines, isang desisyong kinabigla ng mga kasama sa kilusang estudyante.474 Mayroon namang mga aktibista na naiwan sa Tsina nang madeklara ang Batas Militar. Dahil sa pangyayaring ito, maraming taón din silang nanalagi rito at nakabuo ng ilang kritikal na pananaw ukol sa estado ng komunismo sa Tsina sa mga panahong iyon.475 Naging eksilo sa Tsina sina Jaime Flor Cruz, Ericson Baculinao, at Chito Sta. Romana matapos ang pagdeklara ng Batas Militar.476 Pansamantala lamang dapat ang kanilang pagbisita sa Tsina upang tingnan ang inaakalang magandang mga naidulot ng rehimeng komunista sa Tsina; bahagi sila ng isang pangkat na pumunta ng Tsina noong Agosto 1971477 Kung magugunita, naging inspirasyon ang Tsina sa di-iilang mga aktibista at kasapi ng kilusang pambansang demokratiko. Naituring pa nga itong rear end ng rebolusyon noong kasisimula pa lamang ng Batas Militar at sinusubukang makabawi ng CPP sa pagkadakip ng maraming kadre nito. Bukod sa mga nabanggit na, may iba pang mga aktibistang estudyante ang tumungo na sa Tsina bago ipataw ang Batas Militar. Noong 1972, apat na buwan bago ang pagdeklara sa Proclamation 1081, nagtungo ang isang delegasyon ng NUSP sa Tsina. 478 Pinamunuan ito ni Jopson. Ayon sa isang nakapanayam na kasama ni Jopson, naghuhunos na ang pananaw-pulitikal

474

Ibid, 76-78.

Clarissa Militante, “Mga Eksilo sa Tsina” sa Mga Eksilo, Inang Bayan at Panlipunang Pagbabago, 233-247. (Lungsod Quezon: University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies sa pakikipagtulungan ng Scalabrini Migration Center, 1999), 235. 475

476 Militante, “Mga Eksilo sa Tsina,” 235. Magiging bureau chief si Flor Cruz ng isang kilalang international news network at dating student leader at editor sa Philippine College of Commerce (PUP sa kasalukuyan). Dating pinuno ng konseho ng mga estudyante sa UP si Baculinao habang naging chairperson ng student council ng De La Salle si Sta Romana. 477

Ibid, 233. Batay sa naratibo ni Militante, kabilang pa sa nasabing grupong ang 12 pang mga estudyante.

478

Pimentel, U.G., 68.

ni “Edjop” sa mga panahon iyon. Aniya, naging bukas na si Jopson sa mga pamamaraan “na hindi napipigilan (ng mga mas moderatong pamamaraan).”479 (Hindi lamang ang mga estudyanteng aktibista ang pumunta sa Tsina upang hanapin ang mga patunay ng tagumpay ng komunismo sa nasabing bansa. Napasama rin pati ibang mga intelektwal at peryodista sa mga group visit sa Tsina. Isa sa kanila si Antonio Zumel ng Manila Bulletin na namangha sa sistema ng paghahandang-militar ng mga Tsino, pati na ang mistulang pagkakapantay-pantay ng mga opisyal ng mga hukbo sa mga enlisted personnel nito). 480 Bukod sa mga pagdakip ng mga miyembro ng CPP, nagapi o napigilan ng pamahalaan ang mga tangkang pagpapalaganap ng kasapian sa ilang lalawigan sa Luzon (Ifugao, Camarines Sur, Sorsogon, at Mindanao, halimbawa).481 Naipit naman sa tunggalian ng mga angkang pulitiko ang mga kadreng ipinadala sa bulubundukin ng Ifugao.482 Habang may mga kabataang lumalahok na sa aktibismo, mayroon pa ring mga kabataan namang nasangkot pa rin sa kumbensyonal na pamumulitika. Partikular na iyong mga nagmula sa mga angkang pulitikal. Sa pangangampanya para sa halalan ng 1969, tinulungan ng mga kabataang taga-suporta sina Sergio “Serging” Osmeña, Jr. at si Ferdinand Marcos sa kanilang pangangampanya. Magandang halimbawa ay si Maria Victoria “Minnie” Osmeña, anak ni “Serging,” na nanguna sa mga kabataang babae sa pag-iikot sa mga kampus at mga lalawigan

479

Ibid, 68.

480

Antonio Zumel, “China Report: War and Peace,” sa Zumel,Antonio. Radical Prose: Selected Writings of Antonio Zumel (Manila: Friends of Antonio Zumel at First Quarter Storm Movement, 2004), 72 at Zumel, “All About Mao’s People’s Army,” sa Radical Prose, 94-97. Sumapi rin sa “kilusan” si Zumel at hanggang sa yumao ay mataas na opisyal ng Pambansang Demokratikong Prente (National Democratic Front). 481

Fuller, A Movement Divided, 261

482

Ibid, 259.

upang itaguyod ang kandidatura ng kaniyang ama.483 Tinawag ang kaniyang pangkat na “Osmeña Pearls” at kinabibilangan ng mga indibidwal na malapit kay Minnie.484 Kinalaban naman sila ng “Bluzettes” na siyang youth auxiliaries ng Blue Ladies ni Imelda Marcos at ng partidong Nacionalista.485 Dalawang taón bago ang halalang ito, lumahok din ang ilang estudyante sa pangangampanya ni Benigno “Ninoy” S. Aquino, Jr. para sa Senado.486 Sa kanila ipinamimigay ang mga polyeto ukol sa kandidatura ni Aquino na siya namang ipinamamahagi sa kanilang mga magulang.487 Bukod pa rito, naging isa sa mga sektor na balak tulungan ni Aquino ang mga estudyante dahil sa pinanukala niya noong pangangampanya ng Student Loan Fund at Super Education System.”488 Kahawig ng estilo ni Aquino at Minnie Osmeña ang mga pamamaraang una nang ginawa nila Salas para kay Lacson at ng Bando Osmeña sa pamamagitan ng nga sangay-pangestudyante. Gayumpaman, hindi tulad nang huli, pansamantala lamang ang naging partisipasyon

483 Kapatid ng isang kasalukuyang senador si Minnie at kapwa rin sila apo ng isang senador mula Iloilo. Tingnan ang artikulong “The OK (Osmena Kami) Girl” sa Quijano de Manila. Reportage on Politics. Metro Manila: Anvil Publishing, 2013, 185-195. 484

Ibid, 187.

Ibid, 187. Ayon kay Nick Joaquin, higit na bata ang mga kasapi ng “Bluzettes” kaysa “Pearls” dahil mga “teenager” pa lamang sila. 485

486

Sa mga kandidato ng pagka-senador ng Partido Liberal noong taong iyon, bukod-tanging nanalo si Aquino. Ito ay sa kabila ng mga alegasyon ng pagkakulang ng kaniyang edad sa minimum age sa pagka-senador na isang hadlang sa kaniyang kandidatura. Basahin Quijano de Manila, “The Survivor,” Reportage on Politics, (Metro Manila: Anvil Publishing, 2013), 54-168. 487

488

Ibid, 162.

Ibid, 163. Kung susundan ang buhay ni Aquino, batay sa mga talambuhay niya na naisulat, maituturing na bata para sa isang pulitikong katulad ni “Ninoy” na mahalal bilang alkalde sa isang bayan sa Tarlac, gobernador ng nasabing lalawigan at paglaon, senador. Maaga rin siyang nasabak sa peryodismo sa batang edad na 18 taong gulang nang siya ay ipinadala ng Manila Times sa Korea upang mag-ulat tungkol sa Digmaang Koreano.

ng mga kabataan sa pangangampanya para kina Aquino at Serging Osmeña. Walang organisadong samahan si Aquino para sa kabataan noong siya ay nangangampanya, samanatalang limitado sa mga kaibigan ng kaniyang anak ang mga kabataang nangampanya kay “Serging.” Masasabing higit na nabaling ang atensyon noong mga taong iyon ng mga kabataan mula sa karaniwang istilo ng pangangampanya tungo sa higit na bago at di-pangkaraniwang moda ng aktibismo. Mapapansing mula pa rin sa political elite ang mga kasapi ng naturang mga pangkat, repleksiyon ng umiiral na kaayusan noon na pinaghaharian ng mga angkang pulitikal. Wala ring malalimang panukala ang mga pulitikong nabanggit para sa mga kabataan. Masasabi namang pansamantala ang bisa ng mga plano ni Aquino na pagtulong sa mga mag-aaral, kapuripuri man sa unang malas. Hindi nito pinagtuunan ng pansin ang higit na malalim na suliranin ng mga mag-aaral noon, ang pagsingil ng mataas na matrikula laluna ng mga pribadong paaralan; mainam sana kung nagmungkahi siya ng mga “lunas” upang higit na makatarungan ang pagtataas ng mga bayaring ito. Nabigla naman ang mga samahang kabataan sa pagpataw ng Batas Militar.489 Sinasabing higit 60 lider-estudyante ang dinakip ng mga awtoridad.490 Ilan lamang sila sa 4,000-8,000 kataong inaresto at ipiniit nang walang inihahaing mga asunto laban sa kanila, ayon sa isang pagtaya.491 Wala ring piniling edad ang pagdampot; ayon sa mga tala ng isang abugado sa Cebu na nadampot noong unang mga araw ng Batas Militar, napansin niyang ang pinakabatang nahuli

489

Ayon sa isang kasapi ng KM na nakapanayam ni Benjamin Pimentel, mistula raw na pinagsasampal sila ng pamahalaan dahil sa biglaang pagpataw nito ng Batas Militar. “Nakakasindak” din umano ang nasabing hakbang. Tignan ang nasabing panayam sa Pimentel, U.G, 70. 490

Bantayog ng mga Bayani, “Ma. Lorena Barros.”

491 Roberto Concepcion, “Administration of Justice under Martial Law,” sa The Decline of Democracy in the Philippines. William Butler, John Humphrey, G.E. Bisson (Geneva: International Commission of Jurists, 1977), 52.

sa Cebu noon ay tinedyer pa lang (“in his teens) habang ang pinakamatanda naman ay saisenta anyos na.492 Pansamantala ring ipinasara ang mga paaralan, pamantasan, at kolehiyo; noong pinahintulutang magbukas ang mga institusyong ito, kailangan tumalima ang mga namamahala sa ilang mahigpit na kondisyon, mga atas na inilabas sa serye ng mga kautusan ilang buwan matapos ipataw ang Batas Militar. Halimbawa na lamang ang pagtitiyak ng mga namamahala sa mga institusyong ito na wala silang mag-aaral na kasapi ng mga organisasyong nauugnay sa mga komunista.493 Ipinagbawal din ng kagawaran ng edukasyon at kultura ang pagdaos ng mga estudyante ng “agitation-oriented discussion of political issues.”494 Kung mayroon mang maganap na mga insidente ng karahasan, may ganap na responsabilidad (“full responsibility”) ang mga administrador upang managot sa mga ito. 495 Ang Kabataan at ang “Pambansang Demokratikong Rebolusyon” 1970-1971. Nagdaraos pa rin ng mga rally ang mga kabataang aktibista sa Manila. Pebrero 1971, naganap ang “Diliman Commune” nang magbarikada ang mga estudyante at ilang nakikisimpatiyang guro sa mga daan sa loob ng Unibersidad ng Pilipinas sa Lungsod Quezon. Sinasabing nagsimula ito nang magpaputok ng baril ang isang propesor, na nainis na hinarang

492

Barcenas, “Cebu’s first martial Law detainees.” Narito ang sipi sa paggunita ni Barcenas: “According to my prison diary, I was the ninth person to be arrested and detained in Cebu. The oldest was Jorge Flores, a union organizer from Mandaue City who was in his early 60s. The youngest was Butch Inting from Tagbilaran City, who was in his teens.”

493

Ibid, 61.

494

Ibid, 61.

495

Ibid, 61.

siya ng mga estudyante sa bungad ng pamantasan. May isang estudyante ang tinamaan at namatay. Mahigit isang linggo hawak ng mga estudyante at guro ang pamantasan.496 Labinlimang mga demonstrasyon naman ang naitala sa Cebu City noong 1971 na naging lunan na rin ng aktibismong estudyante mula pa noong huling bahagi ng dekada 60.497 Nabanggit ng isang dating aktibista na 1969 pa lamang ay nakapagdaos na ng pagkilos ang mga estudyante doon, gaya sa isang kilalang hayskul sa nasabing siyudad. 498 Apat na beses ang idinami ng mga demonstrasyon sa buong bansa noong 1971, kung ihahambing noong 1969; 360 ang naitala noong 1971 kumpara sa 91 dalawang taón ang lumipas.499 Lumalaganap din naman ang kasapian ng KM at SDK. Sa ganitong konteksto, lumabas ang aklat na Today’s Revolution: Democracy, na kininilalang si Ferdinand Marcos ang nagsulat. Dito niya inilahad nang pormal, sa unang pagkakataon, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng “demokratikong rebolusyon,” rebolusyong hindi na kailangang magkaroon pa ng pagdanak ng dugo ng mga Pilipino. Ani Marcos, inasahan

496

Gleeck, Jr., Lewis. The Third Philippine Republic, 1946-1972. Lungsod Quezon: Lewis Gleeck Jr at New Day Publishers, 1993, 366-367. Ayon kay Gleek, nagsama-sama raw ang mga may-ari ng mga tahanan na kalapit sa kampus upang ipagtanggol ang kanilang mga ari-arian sa gitna ng pansamantalang pag-iral ng mga “communards.” 497 Mojares, The Man Who Would Be President, 146. Hindi pa nadedetalye o nasusuri nang husto ang kronolohiya at ilan pang detalye ng mga demonstrasyon sa mga panahong ito sa labas ng Kamaynilaan. Mainam sanang magkaroon ng hiwalay na pagsusuri upang ihambing kung a.) kaparehas din ba sa Cebu City ang mga kalagayang nagtulak sa mga demonstrasyon sa Kamaynilaan at b.) may pagkakaiba ba ang mga hinihingi ng mga demosntrador na taga-Cebu City doon sa mga hinihingi ng mga aktibista sa Greater Manila Area. Ganoon din ang maimumungkahi para sa ibang lungsod ng bansa na may presensiya ng mga aktibista noong dekadang iyon gaya ng Baguio at Davao. Sa kabilang banda, interesante ring sipating kung bakit may ilang lungsod ang halos walang naiulat o naitalang malaking demonstrasyon kasabay ng “FQS” o pagkatapos nito. Maihahalimbawa rito ang lungsod ng Zamboanga.

ANAD Party-list, “Biography of Jun Alcover,” ANAD Party-list, Na-access Mayo 29, 2015, https://anadpartylist.wordpress.com/biography-of-jun-alcover/. Naging representante sa party-list ng isang kontrakomunistang grupo si Pastor Alcover. Sa lahok sa website ng ANAD, tinutukoy roon ang Abellana National School at ang Unibersidad ng San Carlos. 498

499

Damo-Santiago, “A Century of Activism,” 215.

132

niyang tutuloy ang nasabing “rebolusyon” tungo sa pagtinding ng isang “bagong lipunan” na magtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng pagkakataon sa mga Pilipino upang umunlad.500 Sa naturang libro rin, inilahad ni Marcos ang mga saloobin ukol sa kabataang aktibista. Mga saloobing muli niyang ipapahayag sa bansa noong panahon ng Batas Militar. Nauunawaan umano niya ang mga sentimyento ng mga kabataan ukol sa pagbabago kaya nakikilahok sila sa mga rali. Subalit para kay Ferdinand Marcos, ginagamit ng mga subersibo ang mga kabataang militante, malay man o hindi ang huli sa ganoong sitwasyon. 501 Naniniwala si Marcos na kaya aktibo ang mga kabataang aktibista ay maaaring dahil sa kakulangan ng atensiyon sa kanilang mga tahanan.502 Matatandaang panahon ito na higit na nakakalabas ng bahay ang mga kabataan at nakatatakas mula sa kontrol ng kanilang mga magulang. Dahil dito, kinakailangang kumbinsihin ang mga aktibistang ito na “maaaring makamit sa pamamaraang konstitusyonal ang rebolusyong kanilang hinahangad, ang mga pagbabagong radikal kanilang hinihingi.”503 Ani Marcos, mahalaga ring itaguyod ang nasabing mapayapang himagsikan na isinaalang-alang ang tradisyon ng bansa habang nagpapataw naman ng mga responsibilidad kapwa sa pamahalaan at sa mga Pilipino.504

500

Marcos, Ferdinand. Today’s Revolution: Democracy. Philippines: n.a., 1971, 120.

501

Ibid, 124-125.

502

Ibid, 125.

503

Ibid, 124-125. Bahagi ito ng pangkalahatang iskema sa aklat ni Marcos ukol sa kahalagahan umano ng paraang mapayapa at ligal upang magtulak ng mga pagbabago sa lipunan. Estudyante pa lang umano si Marcos sa Kolehiyo ng Batas sa UP ay napag-isip-isip na niya umano ang pangangailangan na magkaroon ng tinatawag na constitutional authoritarianism. Tignan ang kabuuan ng paglalahad na ito: Mijares, Primitivo. The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos I. San Francisco,Union Square Publishing. 1976. 504

Marcos, Today’s Revolution: Democracy, 78.

Sa isang librong isinulat isang taón pagkapahayag ng Batas Militar, muli na namang idiniin ni Marcos na mahahanap ng mga aktibista ang kanilang pinaglalaban sa mga ideyal ng Bagong Lipunan.505 Bukod pa rito, hindi kumbinsido si Marcos sa hinaing na ipinarating sa kaniya na “dumanas ng karanasang traumatiko ang mga kabataan.” Aniya, siya mismo ay minsang isang kabataang dumanas din ng mga pagkabigo at paghihirap.506 Sa halip na maging mga karanasang traumatiko ang mga kabiguan at kahirapang tiniis, itinulak pa umano siya ng mga ito upang magsumikap.507 Subalit para masimulan ang “pagbabago sa lipunan,” kailangan munang masawata ang mga banta sa bansa. Kaya nilagdaan noong Setyembre 21, 1972 ang Proklamasyon 1081 na nagpapataw ng Batas-Militar sa buong Pilipinas at nag-uutos sa pagkakulong, nang walang ispesipikong taning, ng lahat na nadakip o madarakip pa dahil sa mga salang insureksyon at rebelyon.508 Dalawang araw ang lilipas bago ito mababatid ng sambayanang Pilipino. Kapansinpansin na nauukol ang ilang bahagi ng Proklamasyon 1081 sa mga estudyanteng kaanib at gawain ng SDK at KM at paano sila nauugnay sa mga kilos ng CPP. Isang halimbawa: Pinarami ng radikal na kaliwa ang bilang at saklaw ng operasyon ng kaniyang mga prenteng organisasyon at pinaigting pa ang pagrerekluta at pagsasanay sa mga bagong kasapi sa mga pook urban / rural, laluna sa hanay ng kabataan.509 505

Marcos, Notes on the New Society of the Philippines. Philippines: n.a., 1973, 123.

506

Ibid, 123.

507

Ibid, 123.

508

Ferdinand Marcos, Proclamation No.1081 (1972), Appendix sa Notes on the New Society of the Philippines. Pilipinas: n.a., 1973. 127-143. 509

Ibid, 141. “The radical left has increased the number and area of operations of its front organizations and has intensified the recruitment and training of new adherents in the urban rural (sic) areas especially from among the youth.”

Nagbigay pa ng ilang partikular na puntos si Marcos upang idiin ang “banta” na ibinabadya ng SDK, KM at CPP.510 Halimbawa na lang, ang pagpapaibayo ng pagrekluta at pagsasanay ng mga bagong tagapanalig-laluna mga kabataan sa mga lugar na urban at rural.511 Bukod pa rito, tinatayang 3,000 estudyante mula high school at kolehiyo ang nag-drop out upang magsanay sa mga rebelde sa paggamit ng mga armas at pampasabog.512 Naglahad pa si Marcos ng bilang ng kasapian ng KM at SDK na kapansin-pansin ang pagiging eksakto ng bilang na binabanggit. Halimbawa, umakyat umano ng 5,000 ang bilang nga miyembro ng Kabataang Makabayan mula 10,000 noong 1970 tungong 15,000 noong Hulyo ng 1972.513 Lumago rin umano ang kasapian ng SDK mula 159 noong 1970 tungong 1,495 noong Hulyo 1972. Binanggit din bilang mga aniya’y mga patunay ng banta ng mga Komunista sa seguridad ng bansa ang pagdami umano ng mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) o NPA, ang pagtatayo ng mga lungga ng mga rebelde sa “Isabela, Zambales, Camarines Sur, at ilang bahagi ng Mindanao, at ang iniulat na pagpuslit ng mga gamit at suplay na pangmilitar sa Digoyo, Palanan, Isabela. 514 (Sumunod namang binigyan ng mariing pansin ni Marcos sa Proklamasyon 1081 ang Mindanao Independence Movement at ang sagupaan ng mga Ilaga-Barracuda sa Cotabato). 515

510

Ibid, 141.

511

Ibid, 141.

512

Ibid, 142.

513

Ibid, 142. Kapansin-pansin na hindi tulad ng ibang pagtaya sa bilang ng mga prenteng samahan ng mga rebeldeng kilusan, o ng naturang mga kilusan mismo, saktong-sakto ang pagtaya ni Marcos. Kadalasang “nakaround off” ang mga pagtaya sa kasapian ng mga organisasyong ito. 514

Ibid, 142.

515

Ibid, 140. Sa ibang mga sanggunian, Muslim Independence Movement ang pangalan ng nasabing grupo.

At kapansin-pansin ding nagtuon ng mga talumpati si Marcos para sa kabataan, lalo na iyong mga mula sa mahihirap.516 Tinalakay niya ang kahalagahan ng paglilinang sa mga kakayahan at kasanayang pangtrabaho ng mga kabataan, laluna iyong mga walang trabaho.517 Samantala, idiniin din ni Marcos na mayroon nang programa ang pamahalaan noon para sa mga kabataan; tinawag itong Youth Organizations to Undertake Reforms o YOUR at kalahok din dito ang di-iilang mga pribadong samahang kabataan.518 Layunin ng YOUR ang pagpapalahok sa mga kabataan sa “pagbalangkas at pagpapatupad ng ilang proyektong sosyo-ekonomikal;” pagiba ng tunguhin ng ilang mga naunang mga serbisyo at programa para sa mga kabataan upang higit na makatugon sa mga hinihingi ng “Bagong Lipunan;” at paglalatag ng mga “development areas of priorities” na maaaaring paglalahukan ng mga kabataang Pilipino.519 At, sa unang malas, ay tinupad nga ni Marcos noong 1973 at 1975 ang paghahatag ng pamamaraang ligal upang makisangkot ang mga kabataang Pilipino sa mga isyu ng Bagong Lipunan. Subalit sa konteksto ng awtoryanismo isasagawa ang mapayapang partisipasyon ng mga kabataan sa pamamahala. Tinalakay sa kabanatang ito ang paglago ng aktibismong estudyante sa mga kampus at sa mga rehiyon, laluna sa Kordilyera at ang tinatawag ngayong Muslim Mindanao. Sumulpot ang iba’t ibang mga samahan upang manawagan ng reporma sa Simbahang Katoliko at ilan sa mga paaaralan nito, pagtulak para sa isang higit na makatarungang Saligang-Batas at lipunan, at para naman sa mga kabataang Moro, paglaban para sa mga karapatan at kalayaan ng kanilang mga pamayanan. Gayumpaman, mayroon pa ring mga samahang kabataang nagtangkilik sa mga indibidwal na pulitiko. Marcos, “The Future of the Working Youth,” 15-22 at Marcos, “The Care and Development of the Young,” 186-196. 516

517

______, “The Future of the Working Youth,” 20-21.

518

______, “The Care and Development of the Young,” 191.

519

Ibid, 191.

Kabanata 5 Kabataan para sa Binabagong Lipunan, 1972-1978 Marami ring kabataang Pilipino, ang napaloob o pumaloob sa bagong dispensasyong ipinairal ng rehimen. Kaya sila rin ang unang naging target ng mga patakaran at programang ipinasa ng pamahalaang Marcos matapos ipataw ang Proklamasyon Blg. 1081. Kabilang sa mga programang ito ay ng Presidential Decree (PD) 6-A (Educational Development Act of 1972), Youth Civic Action Program (YCAP), at Youth and Children’s Welfare Code. Bahagi ito ng mga hakbang upang patibayin pa ang inaasahan noong nakatindig nang Bagong Lipunan. Layunin ng PD 6-A ang pagrereporma sa sistema ng edukasyon ng bansa upang makapag-aral ang mga estudyante ng mga kursong higit na mahalaga sa mga pangangailangang pangkaunlaran ng Pilipinas. Upang makamit ito, isasakatuparan ang pagbibigay ng tulongpinansyal sa mga mag-aaral na karapat-dapat makatanggap nito, magtatatag at magpapalawak ng mga programa upang sanayin ang mga mag-aaral sa mga kakayang teknikal at agrikultural, at dahan-dahang paglilipat sa pamahalaang lokal ng tungkuling pondohan ang mga paaralang primarya at sekundarya.520

520

Narito ang orihinal sa Ingles: “Democratization of access to educational opportunities through the provision of financial assistance to deserving students, skills training programs for out-of-school youth and continuing education program for non-literate adults; xxx Expansion of existing programs and establishment of new ones designed to train middle- level technical and agricultural manpower; Instituting reform in the educational financing system to facilitate the shift of funding responsibility for elementary and secondary education from the national to the local government, thereby increasing government participation in higher education.”

Sa unang malas, maaaring sabihing isang tugon ang dikreto sa mga protestang idinaos bago ang pagpataw ng Batas Militar ng mga aktibista laban sa umiiral na kurikulum. Para sa kanila, hindi na umaakma sa mga kalagayan at pangangailangan ng bansa ang mga aralin at kursong inaalok sa mga paaralan. Subalit, kung matuturing itong tugon, masasabing nasa balangkas “ng pagtinding ng Bagong Lipunan” na nais makamit ng pamahalaan. Kailangang magtaglay ng mga kakayahan ang mga estudyante, pagkatapos nilang mag-aral sa mga eskwelahan, upang higit na makapag-ambag sa pambansang kaunlaran. At magagawa lamang ito kung sasailalim sila sa mga pag-aaral at pagsasanay na magbibigay ng tumpak na mga ideya at layunin para sa “Bagong Lipunan.” Sumang-ayon naman ang isang edukador sa mga layunin ng naturang dikreto. Aniya, magiging kasangkapan ang edukasyon hindi para sa pansariling o pampamilyang pagpapaunlad ng isang estudyante kung hindi para sa pagpapaunlad-pang-ekonomiko at panlipunan.521 Sa pagpapatupad ng YCAP, makatitipid umano ang pamahalaan dahil ang mga kabataang estudyante mismo ang tutulong sa paglilinis ng mga kalye at paggagawa ng mga kalsada at pagtulong sa mga maysakit na indibidwal sa kanayunan.522 Kapansin-pansin naman ang obserbasyon ng akademikong ito: Higit pa sa katipiran para sa gobyerno na naging posible dahil sa YCAP, ang mas malaking halaga nito ay ang paglilihis ng entusiyasmo at lakas ng ating kabataan mula sa mapaghati at mapanirang mga aktibidad tungo sa mga gawain na Tignan ang kabuuan nito sa: “Presidential Decree 6-A, “Educational Development Decree of 1972” (1973),” Chan Robles.com, Huling na-access, Hunyo 23, 2015 http://www.chanrobles.com/presidentialdecrees/presidentialdecreeno6A.html#.VYiAFfmqqkq. Jesus Espiritu, “YCAP: Mobilizng Student Power for National Development,” (Papel na binasa sa seminar na itinaguyod ng Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, Kuala Lumpur, Malaysia, November 9-11, 1973), 23. 521

522

Ibid, 23.

138

magpapabukod sa ating mga mamamayan, mga gawaing maghihikayat sa kanilang ipagmalaki ang kanilang sarili, at magdadala sa kanila sa kanilang mga pag-asa at pangarap.523 Sa pamamagitan ng YCAP at ibang “mapagbagong patakarang pang-edukasyon,” magiging katuwang ang mga estudyante ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga proyektong pangkaunlaran.524 Tulad ng ibang nakatatanda, pinangambahan din ng mga edukador na malilihis ang aktibismo ng mga estudyante mula sa magandang layuning magbago ang lipunan. Isang pangamba itong nasuhayan ng mga pagkakaroon ng mararahas na mga demonstrasyon sa Kamaynilaan bago ipataw ang Proklamasyon 1081.525 Iniuutos naman ng YCAP ang pakikilahok ng mga kabataan sa mga gawaing pansibiko tuwing bakasyon. Naging rekisito rin sa pagtatapos sa eskuwelahan ang ilang oras ng paglilingkod sa mga pamayanan ng mga estudyante sa kolehiyo, samantalang maaaring lumahok nang kusang-loob dito ang mga estudyante sa hayskul.526 Mababakas naman ang diwaing ito sa pangangailangang maglingkod ang mga nars sa kanayunan o sa mga pampublikong ospital pagkatapos nilang makapasa sa board exams. Kahit sa ibang anyo at pamamaraan, namamayani ang katulad na diwaing maglingkod sa bayan ang mga mag-aaral sa mga programang Literacy

523

Ibid, 23. “ But more than the savings to the government that YCAP made possible, its greater value lies in the fact that it has channeled the enthusiasms and energies of our young from divisive and destructive activities to undertakings that tend to unify our people, give them a sense of pride in themselves, (and) bring(ing) them closer to their hopes and aspirations.”

524

Ibid, 23.

525

Ibid, 7-8.

526 Juan Manuel, “Department Order 53 (1972),” Appendix sa YCAP: Mobilizing Student Power for National Development, 1-5.

Training Service (LTS) at Citizens Welfare Training Service (CWTS), mga programang ipinampalit sa dati-rating sapilitang pagsasanay ng mga estudyante sa Reserve Officers Training Corps.527 Sinasalamin ng mga layunin nito ang pagtatangkang gawin higit na kapaki-pakinabang ang edukasyon at gawain ng mga kabataan. At hindi na bago ang naturang mga hakbang, sapagkat sinubukan ng isakatuparan ang mga ito nina Manuel Quezon noong panahon ng Komonwelt at pati ng Republikang itinaguyod ng mga Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.528 At ipinagpatuloy ang mga pagpupunyaging masanay matapos ang nasabing giyera nang itatag ang mga community schools at ang ilang samahang nagtataguyod sa pag-aaral ng mga estudyante ng mga kursong may kinalaman sa agrikultura at edukasyong bokasyonal Sa Youth and Children’s Welfare Code ng 1974, idinetalye ang mga layunin, patakaran, programa, at opisinang itinayo ng gobyerno para sa kapakanan ng mga kabataan. 529 Ang naturang kodigo ang maituturing na unang sistematikong paglalahad ng mga balakin ng isang administrasyon para sa kabataang Pilipino.530 Bukod pa rito, itinuturing din ang Youth and Child Welfare Code bilang kauna-unahang batas na naglahad ng mga karapatan ng mga kabataan at 527

Itinadhana ang pagtatatag ng LTS at CWTS ng isang batas na pinasa matapos ang pagkakapatay sa isang ROTC cadet ng UST noong 2000. Bagamat may ilang buwan na ang nakakaraan nang may mga panawagan upang ibalik ang nasabing sistema ng pagsasanay-militar bilang sapilitang rekisito sa kolehiyo. 528

Commonwealth Act No.1 National Defense Act of 1935 (Titles I hanggang V) (1935) Appendix sa Manual for Youth Development and Citizen Army Training ni Baclagon, Uldarico, 157-165. Manila: City Book Supply,1975. 529

530

Gov.ph, “The Child and Youth Welfare Code of the Philippines (1974),” w.p.

Mayroon ding ganitong pagtaya ang mananaliksik na si Rosa Maria Bautista . Tignan: Bautista, Rosa Maria Juan. “The Youth and Welfare Code: A Reassessment.” (1-10). Papel na binasa sa isang pagsusuri sa Pampanguluhang Dikreto 603, Gusali ng MSSD (Ministry of Social Services and Development), Maynila, Hulyo 12, 1977. Nasa Lectures on Childand Youth Welfare (Code) Presidential Decree Number 603, kalipunan ng mga lektura ni Bautista, Rosa Maria Juan.w.p. Ani Bautista, dahil sa nasabing Kodigo, naging kauna-unahang bansa ang Pilipinas na magpasa ng batas na sumasaklaw sa “komplikado at sala-salabat na ugnayan” ng tahanan, paaralan, estado, pamayanan, at Estado pagdating sa pangangalaga sa kapakanan ng kabataan.

140

maghatag ng mga benepisyo sa mga kabataang may kapansanan, mga delinquent, at mga inabandona o naulila.531 Bagamat nagpataw ng mga tungkulin ang Kodigo para sa magulang at mga awtoridad, inilatag din ng batas ang ilang responsibilidad ng bawat “kabataan” at “menorde-edad” sa kani-kanilang mga pamilya at sa lipunan:”

1) Pagsumikapang niyang mamuhay nang marangal at matuwid sang-ayon sa mga turo ng kaniyang relihiyon, mga turo ng kaniyang nakatatanda at mga guro, at mga hangarin ng isang malinis na budhi; (2) Mahalin, galangin, at sundin niya ang mga magulang at makipagtulungan sa kanila sa pagpapatatag ng pamilya; (3) Ipakita niya sa kaniyang mga kapatid ang pagmamahal, pagkamaaalahanin, at pagkamatulungin, at pagsumikapan, kasama sila, upang mapanatiling maayos at matatag ang pamilya; (4) Lubos niyang pagsumikapang linangin ang kaniyang mga kapasidad sa paglilingkod, partikular na ang pagsasailalim sa edukasyong pormal na naaangkop sa kaniyang mga abilidad, upang siya’y maging kapaki-pakinabang sa sarili at sa lipunan. (5) Igalang niya hindi lamang ang nakatatanda ngunit pati na ang mga kaugalian at tradisyon ng ating bayan, ang alaala ng ating mga bayani, ang mga tunay na hinirang na nanunungkulan, mga batas ng ating bansa, at ang mga prinsipyo at institusyon ng ating demokrasya. ; (6) Aktibong lumahok sa mga usaping pansibiko at pagtataguyod ng kapakanang panlahat, habang palaging isinaalang-alang na, sa hinaharap, ang kabataan ang siyang tutupad ng tungkulin ng pamumuno upang hubugin ang kinabukasan ng bansa at; (7) Tumulong sa paggalang sa bawat karapatang pantao, sa pagpapatibay sa kalayaan sa kung saan mang bahagi ng mundo, ang pagpapalago ng kooperasyon ng mga bansa habang kinakamtan nila ang kani-kanilang mga hangarin sa mga programa at posteridad, at ang pagtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan.532

531

532

Ibid, 2. Ibid, w.p.:

“1) Strive to lead an upright and virtuous life in accordance with the tenets of his religion, the teachings of his elders and mentors, and the biddings of a clean conscience;

Kinilala rin ng Kodigo ang karapatan ng mga estudyante at kabataan na bumuo ng mga “asosasyon,” dangan lamang at kailangang hindi lalabag ang mga gawain nito sa mga batas na namamahala sa mga samahang pansibiko.533 Ayon sa nasabing Kodigo, kasapi ng mga “youth association ang mga indibidwal na hindi hihigit sa 21 taóng gulang ang edad; maaaring lantaran o di-lantarang nakikisangkot ang nasabing mga grupo sa pagsasakatuparan ng mga programa at gawain para sa kapakanan ng mga kabataan.”534 Kapansin-pansin naman ang probisyon ng Child and Youth Welfare Code ukol sa mga responsabilidad ng mga samahang estudyante. Salig sa Artikulo 101 ng Kodigo, tungkulin ng mga samahang estudyante ang “pagpapanatili ng maaayos na ugnayan sa mga kasapi nito at sa iba pang ‘sektor’ ng pamayanan.”535 Maaaring sabihing isa itong pagtitiyak ng pamahalaan na hindi magagamit sa mga pagkilos kontra gobyerno ang mga samahang estudyante.

(2) Love, respect and obey his parents, and cooperate with them in the strengthening of the family; (3) Extend to his brothers and sisters his love, thoughtfulness, and helpfulness, and endeavor with them to keep the family harmonious and united; (4) Exert his utmost to develop his potentialities for service, particularly by undergoing a formal education suited to his abilities, in order that he may become an asset to himself and to society; (5) Respect not only his elders but also the customs and traditions of our people, the memory of our heroes, the duly constituted authorities, the laws of our country, and the principles and institutions of democracy; (6) Participate actively in civic affairs and in the promotion of the general welfare, always bearing in mind that it is the youth who will eventually be called upon to discharge the responsibility of leadership in shaping the nation’s future; and (7) Help in the observance of individual human rights, the strengthening of freedom everywhere, the fostering of cooperation among nations in the pursuit of their common aspirations for programs and prosperity, and the furtherance of world peace.” 533

Ibid, w.p.

534

Ibid, w.p.

535

Ibid, w.p

Isang mahalagang bunga ng pagtupad ng Child and Welfare Code ang pagkakabuo ng Council for the Welfare of Children (CWC). Konseho itong binubuo ng mga kinatawan mula sa pitong opisina ng pamahalaan na may kaugnayan sa kapakanan ng kabataang Pilipino, mga kinatawan ng dalawang voluntary welfare associations at isang hukom ng Juvenile Domestic Relations Court sa Maynila.536 Iniatang naman sa balikat ng CWC ang, inter alia, pagbabalangkas, at pagpapatupad ng mga patakaran para sa kapakanan ng mga kabataan, at ang pakikipagtulungan nito sa ibang ahensya’t kagawaran sa pagpapatupad ng mga batas kaugnay sa mga kabataan.537

Naglaan din ng ilang probisyon ang Kodigo para sa pangangasiwa ng mga institusyong tutugon sa ilang pangangailangan ng kabataan. Halimbawa ng mga ito ang mga nursery, maternity center, at rehabilitation center.538 Maaari ring magtatag ang “Estado” o pambansang pamahalaan, sa tulong ng mga gobyernong lokal ng iba pang mga sentro para sa kabataan kagaya ng mga “asilo” o bahay-ampunan, juvenile courts at child welfare agencies.539

Nang maitatag ang CWC, nakapagbalangkas ang konseho ng rules and regulations para sa pagpapatupad ng Child and Welfare Code ukol sa a.) foreign adoption; b.) pag-eempleo sa mga bata ng mga producer ng mga sine, palabas sa telebisyon at programa sa radyo; c.)

536 “History,” Council for the Welfare of Children, Huling binago 2011. Na-access Mayo 30 2015, website: http://www.cwc.gov.ph/index.php/cwc-content-links/49-history-content at Marcos, “The Child and Youth Welfare Code of 1974,” Kabilang sa mga ahensya at kagawarang may representasyon sa CWC ay ang Department of Justice, Department of Health, Department of Education and Culture, at Department of Labor. 537

Marcos, “The Child and Youth Welfare Code of 1974.”

538

Ibid, w.p.

539

Ibid, w.p.

preventive alert system at d.) mga detalyeng pang-administratibo para sa CWC.540 Naglabas din ang CWC ng isang “komprehensibong programa” bilang pagsunod sa Dekada ng Kabataang Pilipino (“Decade of the Filipino Child”) na mula 1977-1987.541

Sa pangkalahatan, kapansin-pansing higit na nangingibabaw ang mga layuning nasyonalista at konserbatibo. Ilang halimbawa: maikintil sa mga kabataan ang kahalagahang maging mga makabayang mamamayan, mga mamamayang gumagalang sa nakatatanda at mga nakagisnang mga kaugalian, at nagmamahal sa kaniyang mga kamag-anak at kapamilya, bukod pa sa nakikilahok sa mga usapin ng kanilang bayan. Kung babalikan ang ilang programa at samahan para sa mga kabataan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, mapapansing mayroon ding mga kaugnay na layunin ito, tulad ng mga inilaan ng pamahalaan ni Marcos. Pangunahin na ang pagdiin sa pagmamahal at pagsasakripisyo para sa bayan, pagbawas sa labis ng pagpapahalaga ng sarili at pagtalima sa mga tradisyonal na pagpapahalaga at gawi. Mayroon dalawa lamang kaibhan. Una, higit na nagtagal ang mga samahan at programang ipinatupad ng administrasyon ni Marcos kaysa mga grupong itinatag sa ilalim ng pamahalaan ni Jose P. Laurel. Kaugnay rito, naging lunsaran pa nga ng karera-pulitikal ng ilang personalidad ang pakikilahok nila sa Kabataang Barangay at Batasang Pambansa. Ikalawa, mababakas pa rin-laluna sa mga batas at ahensya ng pamahalaan-ang mga layunin para sa higit na opisyal na pakikisangkot ng mga kabataan sa pamahalaan at lipunan. Hindi na bago ang paglalabas ng mga kodigo ng pamahalaan upang magsilbing gabay sa mga mamamayan. Layunin ng gobyerno na bigyan ng sapat na paggiya ang mga mamamayan 540

Council for the Welfare of Children, “History.”

Ibid, w.p. Sinunod ko ang aking salin sa Pilipino patungong “kabataan” dahil sa walang kaibhan naman sa pagturing ng Kodigo sa “youth” at “child.” 541

144

upang mamuhay sila nang maayos at naaayon sa batas. Kung maaalala, naglabas ng Code of Ethics ang pamahalaang Komonwelt noong 1940 dangan lamang at para sa lahat ng mamamayan ito nilayon. Subalit, ito ang unang pagkakataon na mayroong organisadong mga alintuntunin para sa mga kabataan. Bukod pa rito, higit na malawak ang saklaw ng Kodigo at ang itinayong CWC kaysa CCS; lahat ng kabataan ang sakop at hindi lamang mga estudyante. Kung sa pagtataguyod ng higit at responsableng pakikilahok ng kabataan sa kanilang bayan, marahil pinakamalapit sa Youth and Welfare Code ang programa ng pagsasanay at paghahanda sa serbisyong pangmilitar. Sang-ayon sa Commonwealth Act Blg. 1, kailangang sumailalim sa Preparatory Military Training ang mga kabataang simula sa elementarya at kapag 10 taóng gulang sila; magtatagal ang nasabing pagsasanay (kung siya ay nag-aaral) hanggang sa sumapit na siya sa 21 taóng gulang.542 Muli na namang igigiit ang nasabing responsabilidad noong panahon ng “Bagong Lipunan” nang gawing sapilitan ang Citizen Army Training at ang kaugnay na Youth Development Training.543 Pinapalahok naman ang mga kabataan simula 15 taóng gulang sa mga halalan at plebisitong inorganisa ng pamahalaang Marcos. Nagsimula noong 1973 nang inatasan ang mga botante mula 15 tatlong taón gulang pataas na bumoto sa ratipikasyon ng bagong Saligang Batas. Binukod pa nga ang pagbibilang ng mga boto para sa mga botanteng 15-18 taóng gulang sa mga nakatatandang botante.544 Inihayag man ang ratipikasyon ng nasabing Konstitusyon,

542

“Commonwealth Act No.1 National Defense Act of 1935 (Titles I hanggang V) (1935),” 157-165.

Col. Vicente Cruz, “Revision of PMT Program in Secondary Schools,” sa Baclagon, Uldarico. Manual for Youth Development and Citizen Army Training (Manila: City Book Supply, 1975). 543

Ferdinand Marcos, “Pampanguluhang Dikreto 229,” Appendix sa Ferdinand Marcos, Notes on the New Society of the Philippines (Philippines: n.a., 1973), 152-153. 544

pinagdudahan ang legalidad nito; ilang taon ang lumipas, binanggit ng isang opisyal na minsang naging malapit sa Pangulo na inimbento lamang ang mga pigurang ito.545 Batay sa naisagawa nang pananaliksik ng mag-aaral na ito, walang binuong samahan para sa mga kabataan na salig sa mga probisyon ng nasabing Kodigo. Tila magkakaanyo lamang ito nang sumunod na taón, nang iniutos ni Marcos ang pagbuo ng Kabataang Barangay sa bisa ng hiwalay na kautusan. Subalit, iba naman ang layunin nito, higit na pulitikal, at tila malayo sa unang itinadhana ng Child and Welfare Code. Gayumpaman, maaaaring masabing paghahanda ito para sa kabataan upang umanib sila sa mga organisasyong para sa kanilang kapakanan, sa kondisyong mga pangkating may pahintulot ng pamahalaan. Ang Kabataang Barangay Noong Abril 30, 1975, iniutos ni Marcos ang pagbuo ng Kabataang Barangay (KB) bilang isang mekanismo ng partisipasyon ng mga Pilipinong nasa 15-18 taóng gulang sa mga usapin sa kanilang mga barangay.546 Inilabas ang nasabing kautusan halos tatlong taón matapos ibaba ang Proklamasyon Blg. 1081, mga dalawang taón mula ilabas ang PD-6A at pinalahok ang mga kabataan sa referendum para sa isang bagong Saligang-Batas, at wala pang isang taón nang ilabas ang Youth and Child Welfare Code. Sa kasalukuyan, wala pang nahahanap ang mag-aaral na ito ng lantad na salaysay at pagbanggit kung bakit may katagalan din ang pagbubuo ng isang samahang kabataaang itinataguyod ng gobyerno ni Marcos. Ngunit, maaaring mahinuha, batay sa konteksto ng panahon at sa pagkakasunod-sunod ng paglalabas ng nasabing mga dokumento, na 545

Mijares. The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos I.

Marcos, “Presidential Decree 684 Strengthening and Defining the Role of The Barangay Youth in Every Barangay,” Appendix sa Kabataang Barangay (Pilipinas: Government Printing Office), at Jose Roño, “Memorandum Circular 75-18 Creation of the Kabataang Barangay for 1975,” Appendix sa Kabataang Barangay (Pilipinas: Government Printing Office), 19. Mahahalal din si Roño bilang gobernador ng Samar at Assemblyman sa Batasan noong dekada 80. 546

146

“pinaghandaan” muna ng nasabing pamahalaan ang mga batang Pilipino sa mga inaasahang tungkuling iniaatang sa kanila ng isang dispensasyong nangangako ng bagong kaayusan sa Pilipinas. Sang-ayon sa Pampanguluhang Dikreto Blg. 684, itinatag ng pamahalaan ang KB Assembly sa bawat barangay. Kung susundin ang pagbilang sa mga barangay noong dekada 70 na sinipi ng isang pinakadetalyadong pambansang pag-aaral ukol dito noong 1978, mayroong 42,000 KB sa buong bansa.547 Kasindami ng mga KB ang kabuuang bilang ng mga barangay noong dekada 70. Ang naturang kapulungan (KB Assembly) ang siyang maghahalal ng chairman at anim na youth leader, bukod pa sa magbabalangkas ng mga plano para sa KB ng naturang barangay.548 Pangangasiwaan naman ng kapitan ng barangay ang KB sa kaniyang lugar.

549

Ex-

officio na kasapi naman ng pamahalaang barangay ang pinuno ng KB sa kaniyang lugar at awtomatikong nakalaan sa kaniya ang komiteng pambarangay para sa palakasan.550 Sa mga sumunod na taón, nagkaroon din ng mga pederasyon ng mga KB sa mga antas na pambayan, panglungsod, panlalawigan at pangrehiyon.551 Bahagi ito ng tangkang pagtaguyod ng mga consultative mechanism sa naturang mga antas. Mahihirang ang mga kasapi ng naturang mga pederasyon sa pamamagitan ng open votation; ang pagboboto naman ay isasagawa sa pamamagitan ng secret balloting.552

547

Marcos, “Presidential Decree 684,” 17.

548

Ibid, 17.

549

Ibid, 17.

550

Ibid, 17.

551

Roño, “Memorandum Circular 75-39,” 26-29.

552

Ibid, 28.

Binuo ang KB bilang tugon sa “aktibong” paglahok ng kabataan sa referendum ng Pebrero ng 1975 na patungkol sa pagbuo ng Metro Manila at sa pagpapatuloy ng pamamahala ni Marcos sa Pilipinas. Matatandaan na noong Disyembre 31, 1972 pinalitan ng barangay ang barrio bilang batayang yunit pampolitikal sa Pilipinas; una pa itong tinawag na Citizens’ Assemblies.553 Inatasan din ng naturang kagawaran ang mga pamahalaang lokal na tulungan ang mga KB sa pagsasagawa ng kani-kanilang mga proyekto.554 Kabilang sa mga proyektong inaasahang isasagawa ng KB ay pagtatanim ng mga halamang-pagkain (alinsunod sa mga layunin ng programang Luntiang Rebolusyon ni Imelda Marcos), pagtaguyod sa mga palakasan (laluna yaong sinasabing may katutubong pinagmulan), pagtulong sa pagsugpo sa paggamit at “pagtutulak” ng ipinagbabawal na gamot ng mga kabataan at ang pagpapalaganap ng mga impormasyong nais ipabatid ng rehimen sa mga Pilipino.555 Iniatang din sa KB ang ilang gawaing pangkultural tulad ng pagpipinta sa mga pader (Superkulayeros), at pagtatanghal ng mga koro at dula (Dulaang KB) at ang pakikiugnayan sa iba pang mga kabataang Asyano.556 Sa unang mga taón ng Kabataang Barangay, pinangasiwaaan ito ng Department of Local Government and Community Development (DLGCD). Masasabing bahagi ang nasabing hakbang noon ng pagpapalakas umano sa papel ng mga pamahalaang lokal at pagtataguyod ng kaunlaran sa kani-kanilang mga nasasakupang lugar. Subalit, kung pagbabatayan ang hinuha ng

553 Tinalakay ang pagiging “katanungang pampulitikal” at legalidad ng Citizens’ Assemblies sa masalimuot na desisyong Javellana vs. Executive Secretary. Ang pagiging “pulitikal” ng usaping ito ang isang dahilan kung bakit hindi tuwirang tinutulan ng Kataas-taasang Hukuman ang ratipikasyon ng Saligang Batas ng 1973.

Roño, “Memorandum Circular 75-35 Assistance to all Community Development Projects of the Kabataang Barangay,” Appendix sa N.A. Kabataang Barangay, 33. 554

555

N.A. Kabataang Barangay, 4-5.

Wilfrido Villacorta, “Kabataang Barangay” (Case Study na itinanghal sa Asian Regional Meeting: Youth Mobilization for Development in Asian Settings, Kathmandu, Nepal, Setyembre 17-22, 1978), 6. Mahihirang si Villacorta noong 1986 bilang isa sa mga komisyoner na magbabalangkas ng Saligang Batas ng 1987. 556

148

isang pag—aaral, lalo lamang naging mahigpit ang kontrol ng pamahalaang sentral sa mga pamahalaang lokal.557 Noong 1975, pagkabuo sa KB, naglabas ng mga memoranda at kaugnay na kautusan ang DLGCD, sa pamumuno ni Kalihim Jose Roño. Iniutos ng naturang mga dokumento ang pagsuporta ng mga pamahalaang lokal sa mga KB sa kani-kanilang mga lugar, bumalangkas ng mga “guidelines” ukol sa pagpapatakbo ng mga KB sa mga barangay sa Pilipinas, pagtayo ng mga KB federations “sa lahat ng antas,” at ang pagsasagawa ng mga leadership-training seminars.558 Mahalagang sipiin ang ilang bahagi ng Memorandum Circular: Inaatasan ang lahat ng field worker ng Department of Local Government and Community Development upang tulungan ang Kabataang Barangay sa paghahanda ng mga project paper na kailangan ng Departament at kanila namang ipadadala ang lahat ng naturang mga request sa mga PDO (Provincial Development Office), mga RDD (Regional Development Director), at sa opisinang ito (opisina ng Kalihim ng DLGCD) para sa agarang pagkilos.559 Mahalaga rin ang papel ng mga pamahalaang lokal sa pagsuporta sa mga aktibidad ng KB. Sa isang memorandum circular ni Roño, nilinaw ang mga gawaing kailangang itaguyod ng

Mohd Nawawi, “Political Participation during the First Five Years of the New Society in the Philippines,” Journal of Southeast Asian Studies 13, no. 2 (Setyembre 1982): 271. Ayon kay Nawawi, nabigo ang reorganisasyong administratibo gawa ng pagkakadoble ng mga taong naatasan para sa isang partikular na tungkulin, bukod pa sa tuwirang di nagkakasundo ang patakaran ng DLGCD at ng bagong buo noong National Economic and Development Authority, na siya namang naatasang mangasiwa sa mga programang pangekonomiko sa buong bansa. 557

Roño, “Memorandum Circular 75-35,” 33, Roño “Memorandum Circular 75-39,” 26-27, Roño, “Memorandum Circular 75-18,”19-25 at Roño, “Memorandum Circular 75-39,” at 26-29. “ May isang buong bahagi ang manual ang tumatalakay ukol sa kahalagahan ng pamumuno at paano ito mahuhulma sa mga kabataan. 558

Roño, “Memorandum Circular 75-35,” 33. Kapansin-pansin na isang appendix sa librong ito ang pagtalakay sa project development. 559

“All field workers of the Department of Local Government and Community Development are hereby directed to assist the Kabataang Barangay in the preparation of project papers for assistance of the Department and to forward all such requests immediately to PDOs ( Provincial Development Officers) and RDDs and finally to this office (opisina ng Kalihim ng DLGCD) for immediate action.”

149

mga pamahalaang lokal. Ani Roño, sasagutin ng pamahalaang lokal (sa mga antas ng munisipyo, lungsod, at lalawigan) ang pagbayad para sa pagkain, transportasyon at ibang pang maaaring gastusin na may kaugnayan sa mga gawain ng KB.560 Sa isang banda, pagpapatuloy ito ng proseso ng pagbibigay ng higit na kapangyarihan sa mga lokal na opisyal, na unang ginawa noong dekada 50 sa pagpasa ng isang Barrio Charter Law. Konsistent din ang kautusang ito sa patakaran ng pamahalaang Marcos na gawing batayang yunit pampulitikal ang barangay. Subalit, maaari ding punahin ang naturang hakbang dahil higit na makokontrol ng mga pamahalaang lokal ang mga KB. Kung tutuusin, mga mahalagang gastusin ang mga nabanggit na expenses na dapat bayaran ng mga pamahalaang lokal. Binuklod naman sa mga pederasyon ang mga KB mula sa mga antas ng munisipyo at lungsod, patungong panlalawigan, panrehiyon at sa pambansang pederasyon. Hawak ng DLGCD ang KB, subalit noong 1977 inilipat ito sa kontrol at pangangasiwa ng Opisina ng Pangulo, at pinamunuan na ito ni Ma. Imelda “Imee” Marcos, panganay na anak ni Presidente Marcos.561 Pinangangasiwaan ang Pambansang Katipunan ng Kabataang Barangay (PKKB) ng isang komiteng tagapagpaganap (Executive Committee) at nagtataglay rin ng mga opisinang pangadministratibo, pampinansyal, “public relations and information” at pagbubuo ng mga programa para sa lahat ng kasapi.562 Masasabing kawangis na nito ang ibang mga ahensya at kawanihan ng

560

Roño, “Memorandum Circular 75-39,” 29.

561

Villacorta, Kabataang Barangay, 3-4

562

Villacorta, sa Annex C ng Kabataang Barangay, 12.

pamahalaan noon dahil sa laki, dami ng opisina, at miyembrong sinaklaw. Nagtataglay rin ang PKKB ng mga sentrong pangrehiyon.563 Gayunpaman, malakas pa rin ang hawak ng pamahalaan sa Maynila sa KB, laluna iyong pagdating sa pagkikintil ng mga ideya sa mga kasapi. Patunay rito ang pagsagawa ng mga training seminars ang DLGCD. Upang higit na maorganisa ang mga gawaing ito, idadaan sa Opisina ng Kalihim ang lahat ng binabalak na mga pagpupulong, pagsasanay, seminar at ibang mga kaugnay na gawain.564 Ayon pa sa isang mag-aaral ukol sa Batas Militar sa Pilipinas, sinanay ang mga “pinakamadaling mahulmang” (“most malleable”) mga lider ng Kabataang Barangay sa dalawang training camp sa Maynila at Cebu. Sa naturang mga lihim na pasilidad, tinuturuan ang mga lider hinggil sa mga layunin ng Bagong Lipunan, dinadakila ang mga nagawang hakbang ng mag-asawang Marcos, at inatasang din silang mag-calisthenics tuwing magdamag.565 Tila nagkaroon ng malalim na bisa ang naturang mga gawain, sa kabila ng pagdududa ng ilan, dahil: ..Ngunit sa pangkalahatan, tila isa itong matinding pagtatagpong emosyon na nagdudulot ng ilang sa mga nilalayong epekto.566 563

Ibid, 12. Hindi lang nalinaw ni Villacorta at sa ibang batis ukol sa KB ang partkular na istraktura ng nasabing mga sentrong pangrehiyon. 564

Roño, “Memorandum Circular 75-43,” 30.

P.L. Han, “Youth Indoctrination Centers,” Pahayag, Oktubre 1976 7 at 10 at “ Inside the Camp September 21 Movement: Kabataang Barangay Training Program Bared” (ulat sa Marso 26, 1976 isyu ng Signs of the Times), sinipi sa David Wurfel,”Martial Law in the Philippines: The Methods of Regime Survival.” Pacific Affairs 50, Blg. 1(Spring 1977): 20. Mahalaga ring banggitin ang tipolohiya ni Wurfel sa mga uri ng reaksyon ng mga Pilipino sa pagpataw ng Batas-Militar at diktadurya. Aniya, mayroong unang dalawang uri ang mga pagsuporta sa rehimen: iyong maaaring buo-sa-loob o “nagpapaubaya na lamang” (acquiescence) ang kanilang pagsuporta sa rehimen.Kabaligtaran naman ang huling dalawang klasipikasyon dahil maaaring tahimik ang oposisyon nila sa pamahalaan o lantarang nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa pinaiiral noong kaayusan. Tignan pa ang tipolohiyang ito sa Wurfel, 12-13. Subalit, dapat isaalang-alang na impresyonistiko o pangkalahatang pagtaya ang tipolohiyang ito ni Wurfel sapagkat wala siyang ibinigay na saktong bilang ng mga indibidwal na napapaloob sa bawat kategorya. 565

st

566

Wurfel, “Martial Law in the Philippines,” 20.:

151

Mababakas naman ang mga retorikang umuukol umano sa pagbabago at pagmamahal sa bayan sa ilang awiting ginawa para sa Kabataang Barangay. Isang halimbawa nito ang “Bayang Sinumpaan:” Masdan ninyo ako / Mga Kabataan / Ako ang inyong bansa /Ang Bayang Pilipino Bayang Sinumpaan / Ninyong Mamahalin / Ipagsasanggalang / At Payayamanin Sa ano mang sigalot / Ako’y inyong ipaglaban / Sa mga manlulupig. 567 Mayroon ding kaugnay na tema ang isa pang awiting pang-KB, ang “Himig ng Kabataan.” Hinikayat ng kantang ito ang kabataan na balewalain ang “unos na darating” at ang “limutin ang dilim / ng pagkagupiling,” at sa halip ay salubungin ang pag-asang dala ng “bagong umaga.”568 Sinasalamin ng ikalawang awit ang retorika ng “bago” na ibinandera ng rehimen at ng kaniyang mga tagasuporta. Sa nasabing retorika, sinugpo na ang mga sakit na bumabagabag sa mga “totoong” Pilipino bago ang 1972; kaya hahalinhan na ito ng “bagong” Pilipino.569 Subalit, sa pagsugpong ito, kailangang gapiin ang mga “huwad” na Pilipino tulad ng mga Komunista at mga “oligarko.”570 At para mahikayat ang patuloy na pakikilahok ng mga kabataang Pilipino sa nasabing organisasyon, inutos ni Marcos ang pagkilala sa pakikilahok ng mga kasapi sa mga gawain ng KB bilang mga credit sa mga programang pangkabataan ng gobyerno.

“..but for the most part, it seems to have been an intense emotional encounter which produces some of the desired after-effects.” 567

568

Kabataang Barangay, “Halina Kabataan,”91. Ibid, “Himig ng Kabataan,” 90.

Joseph McCallus, “The Myth of the New Filipino: Philippine Government Propaganda During the Early Years of Martial Law,” Philippine Quarterly of Culture and Society 17 (1989): 133. Kabilang sa mga sinuring dokumento ang isang artikulo ni Fred Elizalde na lumabas sa isang lathalain ng mga mag-aaral ng Asya. Dagdag pa ni McCallus sa kaniyang artikulo, manipis pa ang literatura ukol sa paggamit ng rehimeng Marcos ng pamamaraang pampropaganda. 569

570

Ibid, 133.

Subalit ayon sa isang pagtatasa, limitado lamang sa mga gawaing pampropaganda ang mga aktibidad ng KB, bukod pa sa naging lunsaran ang organisasyon ng paghahanap ng empleo ng mga kabataang walang trabaho.571 Kapansin-pansin din ang obserbasyong sinaklaw ng KB ang mga kabataan sa mga barangay na halos lahat ay “underemployed” tuwirang walang trabaho.572 Patunay rin ang pagtulong na rin ang KB sa pagsasagawa ng mga proyektong pangkabuhayan tulad ng Batarisan.573 Katulong ang Kabataang Barangay sa pagpapatupad ng naturang aktibidad para sa mga out-of-school youth ang pribadong sektor, Ministry of Labor at National Manpower and Youth Council.574 Sa kabilang banda naman, namumukod-tangi ang Kabataang Barangay sa mga samahang pampamahalaan noong dekada 70 dahil masasabing ito ang may pinakamalawak na pag-uugnay sa mga yunit nito sa buong bansa, gawa ng pagkakaroon nito ng pederasyon mula sa iba’t ibang mga antas.575 Sa pagkakaalam ng mananaliksik na ito, ang kabataan lamang ang tanging sektor na nagkaroon ng malawakan at umiiral na opisyal na samahang pambansa. Sa unang pagkakataon din, higit na nagkaroon ng atensyon sa bahagi ng mga pamahalaang lokal ang palakasan pati ang mga gawaing kultural. At may partisipasyon ng mga kabataan. Gayunman, ibang usapin ang antas ng pakikilahok na iyon at tuwiran bang natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kapansin-pansing ginagawa pa rin ng mga 571

Nawawi, “Political Participation,” 277.

572

Wurfel, Filipino Politics: Development and Decay, 130. Ang original na kataga sa Ingles ay “mostly underemployed and often unemployed.” Saad pa ni Wurfel, ang nasabing mga kabataan ang piniling saklawin ng KB sapagkat sila ang pinakamadaling irekluta ng NPA. Sa naunang pag-aaral binanggit ni Wurfel na pinagtuunan ng pansin ng KB ang mga kabataang hindi pumapasok sa mga paaralan. Tignan: David Wurfel,“Martial Law in the Philippines: The Methods of Regime Survival.” Pacific Affairs 50, Blg. 1 (Spring 1977): 19. 573

“KB Program Thrust for 1978” di-nalathala sinipi sa Villacorta, Kabataang Barangay, 8-9.

574

Ibid, 4.

575

Ibid, 277.

sangay ng SK ang ilan sa mga gawain ng Kabataang Barangay na nabanggit. Pinakatampok na marahil ang pagsasagawa ng mga patimpalak-pampalakasan, pagguhit sa mga pader at ang mga kampanya laban sa bawal na gamot. Sa kabilang banda, isinasariwa ng mga dating miyembro ng Kabataang Barangay ang magagandang alaala ng kanilang pakikilahok sa mga seminar (laluna na iyong idinadaos sa Mt. Makiling) at sa mga patimpalak (gaya ng Himig ng Kabataan). Mapapansin ang mga pagaalalang ito sa tatlong Facebook groups (o “online community”) ng KB na nakita ng mag-aaral na ito. Ayon sa mga kasapi ng naturang mga groups, itinuro ng KB sa kanila ang mga kahalagahan ng nasyonalismo, disiplina sa sarili, pamumuno at pagsasakripisyo para sa matatayog na layunin. Kanila ring natutuhan ang kahalagahan ng pagsugpo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pinapakita rin sa mga groups na iyon ang mga selyo at iba pang simbolong nagpapaaala sa mga taóng pinairal ang KB. Nagkaroon din ng mga paanyaya ukol sa mga muling pagtitipon at ang pagsasagawa ng mga aktibidad na pansibiko. Patunay ang naturang mga gawain ng malalim na talab ng pakikisangkot sa KB na nauna nang inilahad ni Capulong.576

576

Capulong, “The Kabataang Barangay,” 93.

154

Larawan 9. Itinatag ang Kabataang Barangay noong 1975 upang higit umanong makilahok ang mga kabataan sa mga usaping panlipunan at pambansa. Retrato mula sa http://en.wikipilipinas.org/images/0/05/KabBar.gif.

Ibinandera noon ng pamahalaan na higit na makikialam ang mga kabataan sa mga usapin ng bansa sa kanilang pakikilahok sa mga gawain ng KB. At may mga pagbanggit na magpapatunay na may mga naturang pakikilahok para sa pambayang kapakanan. Ayon sa isang mag-aaral, naging tungkulin din ng mga kasapi ng KB ang pagtulong sa mga biktima ng mga kalamidad.577 Ayon sa isang ulat, nagdaos pa ng demonstrasyon ang mga ito upang tutulan ang pakikialam umano ng Estados Unidos (EU) sa usaping panloob ng Pilipinas.578 Nakasama pa umano ang KB sa moralidad at etika ng mga kabataan bukod pa sa naging instrumento ito upang ilihis ang mga kabataan sa aktibismo; natutuhan umano ng mga kasapi paano maging tiwali, magsagawa ng graft at maging oportunistiko.579 Maaaring sabihin, sa wika ng “ideolohiyang” Bagong Lipunan, na bumalik sa “lumang lipunan” ang mga gawi at gawain ng ilang miyembro ng KB.

577

Nawawi, “Political Participation,” 277.

Fuller, A Movement Divided, 357. Ayon kay Fuller, bunga ito ng “united front tactics” na isinagawa ng PKP sa pamahalaan upang higit na magiit ang sariling tindig ng bansa sa mga usaping kasangkot ang Estados Unidos. 578

579

UNICEF at DILG-NBOO, The Impact of Youth Participation in the Local Government Process, 19.

Ilang kilalang personalidad sa pamahalaan at akademya ang naging kasapi ng KB. Kabilang dito ang isang naging kalihim ng Departament of Justice, ang alkalde ngayon ng Lungsod Quezon, ang gobernador ng Bohol, isang dating kalihim ng Kagawaran ng Pambansang Panananggol, isang dekano sa UP Diliman at isang labor attache ng DOLE.580 Naging lunsaran din ang KB upang mahalal ang ilan sa mga personalidad na ito sa Batasang Bayan (na isang kamarang tagapayo ng gobyerno) at sa mga Batasang Pambansa (kapwa Interim at Regular). Noong panahon din ng Batas Militar, naging ubod ang KB sa mga hakbang ng pamahalaan na bumuo ng isang partido opisyal.581 Mga opisiyal ng mga pederasyon ng Kabataang Barangay ang naghahalal ng mga sectoral representatives para sa Batasan. Subalit, kapansin-pansin noong 1985-1986, sa ilalim ng Regular Batasang Pambansa, na hinirang na lamang ang mga delegadong ito, sa halip na ihalal ng mga opisyal ng mga pederasyon.582

580

Tinutukoy rito sina Leila de Lima, Mayor Herbert Bautista, Gob. Edgar Chatto, dating Kalihim Gilberto Teodoro, Jr., Dekano Danilo Concepcion at G. Nasser S. Mustapha. Maglilingkod naman si Mustapha bilang kinatawan ng youth sector ng Mindanao sa Regular Batasang Pambansa. Pinamunuan ni Ma. Imelda “Imee” R. Marcos ang KB mula 1977. 581

582

Wurfel, Filipino Politics, 130.

“Online Roster of Philippine Legislators: By Sectoral Representative,” Congress.gov.ph, Na-access May 21, 2015, http://congress.gov.ph/orphil/index.php?rostview=sector&alpha=Y§or=sectoral.

Larawan 10. Pamilyang Marcos sa isang lathalain ni Cristy Fermin sa magasing Artista. Noong 1977, hinirang si Ma. Imelda R. “Imee” Marcos upang pamunuan ang KB. Larawan mula sa http://pelikulaatbp.blogspot.com/.

Kabataan sa Batasan Sa unang pagkakataon, noong 1978, hindi lamang mga indibidwal ang maihahalal sa isang pambansang lehislatura. Sa bisa ng Saligang-Batas ng 1973 at ng Election Code of 1978, nagkaroon na rin ng representasyong pangsektor sa Interim Batasang Pambansa para sa kabataan, agricultural labor, at industrial labor.583 Para sa huling dalawang sektor, mayroong itong apat na kinatawan (dalawa mula Luzon, isa mula Visayas, at isa mula Mindanao). 584 Ihahalal ang mga kinatawang ito ng mga pambansang konseho ng sektor na kinabibilangan nila.585 Pagdating sa kalipikasyon ng mga kandidato, dapat mga rehistradong botante at mamamayan sila ng Pilipinas, nagkamit ng sapat na gulang para sa kandidatura (25 taóng gulang Ferdinand Marcos, “The 1978 Election Code,” in An Introduction to the Politics of Transition, Ferdinand Marcos (Pilipinas: Marcos Foundation, 1978), 154. 583

584

Ibid, 154 at Congress, “Online Roster of Philippine Legislators: By Sectoral Representative.”

585

Marcos, “The 1978 Election Code,” 154-155.

para sa nagnanais maging kinatawan mula sa rehiyon o 18 taóng gulang para sa mga kinatawang sektoral, maliban sa kabataan). 586 Bahagi ang sectoral representation sa inihayag na pagreporma ng sistema ng pamahalaan ng Pilipinas tungo sa isang Prime Ministerial form of government, na sa kabuuan ay ang anyong parlamentaryo ng pamahalaan. Ayon kay Ferdinand Marcos, bagamat pansamantala lamang ang Interim Batasang Pambansa salig sa isang probisyon ng Konstitusyon ng 1973, tungkulin pa rin nito ang “institusyonalisasyon ng mga proseso ng mga pagbabagong panlipunan, ekonomiko, at pulitikal na nauna nang ipinatupad ng pamahalaang pangkrisis (“crisis government).”587 Tampok din sa pagbabago ng sistema ng representasyon ang pagkakaroon ng kinatawan mula sa rehiyon, sa halip na galing sa lungsod o lalawigan.588 Inihahalal ang mga youth sectoral representatives ng mga pinakamataas na antas ng mga pederasyon ng PKKP. May dalawang kinatawan ang Luzon, habang kapwa may isang delegado ang Visayas at Mindanao.589 Ang nalalabing dalawang kinatawan ay mga representative atlarge.590 Ayon naman sa 1978 Election Code, sa pangkalahatan, mayroong anim ang kinatawan ng mga kabataan sa Batasan. Kinakatawan nila ang sektor ng kabataan; ang mga sektor ay

586

Ibid, 155-156.

587

Marcos, Introduction to the Politics of Transition, 39,

588

Subalit, ibinalik sa representasyong nakabatay sa lalawigan o lungsod noong halalan para sa Regular Batasang Pambansa. 589

590

Marcos, “Presidential Decree 1296.” huling binago: walang petsa. Na-access November 28, 2012. http://www.lawphil.net/statutes/presdecs/pd1978/pd_1296_1978.html. Ibid, w.p.

itinuturing na national aggrupation na may karapatang maghalal ng naturang mga delegado sa pamahalaan.591 Gayumpaman, tulad ng mga naunang mga Konggreso, pawang nakatatanda ang mayoriya sa mga kasapi ng Batasang Pambansa.592 Kung paghahati-hatiin ang kasapian ng Interim Batasan, 4.2 porsyento lamang ang nabibilang sa 20-29 na age bracket.593 Pinakamarami ang mga delegadong may mga edad mula 50-59 taóng gulang (39.4 porsyento); at sinundan naman ng age bracket na 40-49 taóng gulang (29.6 porsyento); ang median age para sa Interim Batasan ay 46 taóng gulang.594 Para sa Interim Batasang Pambansa (1978-1984), naihalal sina Makairog Aznar, Judy Carunungan, Danilo Concepcion, Nurodin Mamaluba, Luisito Patalingjug, at Rogelio Peyuan. Hinirang naman sina Aznar at Carunungan bilang mga kinatawang at-large, samantalang may mga nirerepresentang partikular na mga bahagi ng Pilipinas ang natitirang apat: Concepcion at Peyuan (Luzon); Patalingjug (Visayas), at Mamaluba (Mindanao).595 Naging kasapi naman silang mga youth sectoral representative sa ilang komite ng Batasan, tulad ng Youth and Sports

591

Marcos, “The 1978 Election Code,” 154-155.

592

Olivia Caoili, “The Batasang Pambansa: Continuity in the Philippine Legislative System,” sa Philippine Legislative Reader, mga patnugot, Renato Velasco at Sylvano Mahiwo, (Great Books Publishers: Cubao, 1989), 125. Veronica Alzona, “Role Orientations and behavior of the members of the Interim Batasang Pambansa” (MA thesis., Unibersidad ng Pilipinas, 1980), 62. 593

Ibid, 62.Makikita ang ganitong kalakaran sa mga Kongreso matapos ang “People Power Revolt,” Tignan Coronel et al, The Rulemakers,7. 594

Congress. “Online Roster of Philippine Legislators: By Sectoral Representative.” Narito ang pangalan ng mga kinatawan sa IBP para sa dalawa pang sektor: (Agricultural Labor Sector): Rolando Bayot, Jose Cervantes, Ruben DeOcampo, Jiamil Dianalan; Luis Taruc; (Industrial Sector) Eulogio Lerum, Januario Seno, Potri Ali Pacasum. Mayroon ding mga kinatawan ang tatlong sektor na ito sa Regular Batasang Pambansa. 595

159

Development, Review of Laws and Codes, Education and Culture, Labor and Employment at Agriculture.596 Upang mahalal ang isang kandidato bilang sectoral representative, kailangan muna niyang matiyak na makatutugon siya sa ilang kahingian. Pangunahin dito ang mga limitasyon sa edad. Sa araw ng halalan, kinakailangang hindi bababa sa 18 taóng gulang ang edad ng kandidato, bagamat hindi rin naman dapat lumagpas ng 25 taóng gulang.597 Bukod pa ito sa ibang mga kahingian na naaangkop naman sa pangkalahatan ng Batasan.598 Bago ang Batasang Pambansa, nagkaroon na representasyon ang kabataan sa isang advisory body, ang Batasang Bayan. Unang nagpulong ang nasabing tagapayong asamblea noong ikatlong linggo ng Setyembre, 1976.599 Salig sa orihinal na probisyon ng Pampanguluhang Kautusan Blg. 995, binubuo ang Batasang Bayan ng Pangulo, kaniyang Gabinete, mga kasapi ng mga konsehong tagapagpaganap ng mga panrehiyong sanggunian; paglaon hinirang na rito ng

596

Ayon sa isang dokumento, nagtataglay ang Batasan ng 29 mga komite ukol sa mga pangunahing usapin gaya ng repormang agraryo, pagsasasaka, “appropriations,” serbisyong-sibil, pananalapi, edukasyon at kultura, enerhiya at youth and sports development. Tignan Batasang Pambansa. “June 12, 1978.” Journal of the Batasang Pambansa 1, no. 1-1140 (June 12, 1978): 2. Marcos, “Presidential Decree 1296.” W.p. Narito ang Sek.18 ng naturang dikreto at nauukol sa pangunahing kalipikasyon ng mga nagnanais noong maging kinatawan sa Interim Batasang Pambansa: 597

“No person shall be a member of the interim Batasang Pambansa unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write and, on the day of the election, is at least twenty- five years of age in the case of a regional representative, and eighteen years of age in the case of a sectoral representative. In the case of the youth sectoral representative, he shall not be more than twenty-five years of age.” 598

Ibid, w.p.

599

Wurfel, Filipino Politics, 128.

Pangulo ang pambansang pangulo ng Kabataang Barangay at ang mga kinatawan ng mga rehiyon.600 Kahit noong 1978, kapansin-pansing wala pa sa kalahati ng kabuuang kasapian ng KB ang naitala ng organisasyon. Ayon kay Villacorta, 3.9 milyong Pilipinong may edad 15 hanggang 21 taóng gulang ang nakarehistro sa KB, kumpara sa 8.6 milyong sinasabing miyembro nito.601 Na malaki nga ang puwang noon sa kasapian ng KB na kinailangang matugunan ng pamahalaan. Binanggit ng isang mag-aaral ng KB ng panahong iyon na higit 45 porsyento ng populasyon ng bansa noong 1977 ay mababa sa 15 taóng gulang ang edad ang median age ng Pilipinas noong taong iyon ay 17.4 taóng gulang sa kalalakihan at 17.8 taóng gulang sa kababaihan.602 Suliranin din noong mga panahong iyon ang pangangailangan pang “ayusin” pa ang tugon ng publiko sa KB dahil sa masasabing sinisismo nila sa tunay na layunin ng pagkakabuo nito.603 Mababakas naman ang problema sa kasapian sa mga pigurang binanggit ni Villacorta at sinipi sa itaas; wala sa kalahati ng kabuuang populasyon ng kabataang Pilipino ang naitala sa KB. Problema naman sa maayos na pagtutupad ng mga programa ng Kabataang Barangay ang kakulangan sa pera at pagtutol ng nakatatandang mga kasapi ng barangay. 604

“Presidential Decree 995,” Chan Robles.com, Nabisita Hunyo 20, 2015, Chan Robles. com at Nawawi, “Political Participation,” 275. 600

601

Villacorta, Kabataang Barangay, 10.

602

Capulong, “The Kabataang Barangay,” 5.

603

Ibid, 10.

604

Ibid, 10.

Samantala, nagtatag naman ng sariling sangay para sa mga kabataan ang PKP, na mula 1974 ay nagkaroon ng pag-aayos pampulitikal (political settlement) sa pagitan nito at ng rehimeng Marcos. Hunyo 27, 1976, itinatag ng Partido ang Samahan sa Ikauunlad ng Kabataang Pilipino (SIKAP) na kinabibilangan ng mga mga kasapi mula Gitnang Luzon, Sultan Kudarat, Samar, at Gitnang Bisayas.605 Nakipag-ugnayan ang SIKAP sa mga pribadong institusyon at opisina ng pamahalaan upang makamit nito ang mga layuning “itaguyod ang pagkakapantaypantay, progreso at kapayapaan sa loob ng balangkas ng Bagong Lipunan.”606 Muling pagbangon ng aktibismo Matapos ang pakikipagtulungan ng mga estudyante sa mga nagwelgang manggagawa sa La Tondeña, muli na namang kumilos ang kilusang estudyante para sa mga isyung pampaaaralan. Panandang taón ang 1977 kung kailan nagprotesta sa serye ng mga rali ang mga inorganisang estudyante laban sa pagtataas ng matrikula na nauwi sa pagkakatatag ng League of Filipino Students o LFS. Noong 1977 rin nagsimulang magsama ang mga manunulat sa mga pahayagang pangkampus upang ibalik ang CEGP.607 Itinayo noon Setyembre 1977 ang LFS at unang pinangalang National League of Filipino Students. Binuo ang NLFS matapos ang ilang linggong pakikipag-ugnay ng mga coordinating cells sa mga lider-estudyante mula sa higit 20 pamantasan at unibersidad.608 Ipinangako ng mga tagapagtatag na opisyal ng NLFS na iaayon ang samahan patungo sa pagtaguyod ng ilang pangunahing makabayang layunin, gaya ng 605

Fuller, A Movement Divided,,326-338. Hinggil sa mga lalawigang may mga kasapi ng SIKAP, mula ito kay Pedro Baguisa na sinipi naman ni Fuller sa librong ito. Si Fuller ang unang mag-aaral na nadaanan ng mananaliksik na ito na nagbanggit ng ilang mahalagang detalye ukol sa SIKAP. 606

Ibid, 337.

“History,”CEGP website, Na-access Mayo 18, 2015. http://www.cegp.org/aboutceg/history/

607

Patricio Abinales, “Fragments of History, Silhouettes of Resurgence: Student Radicalism in the Early Years of the Marcos Dictatorship,” Southeast Asian Studies Vol.46 Blg. 2 (2008): 194. 608

162

pagtaguyod ng makabayang pamana (“promotion of our nationalist heritage”) at ang pagpapalago ng kamalayang Filipino.609 Subalit, una munang binuo ang LFS bilang alyansa laban sa hindi makatarungan umanong pagtataas ng matrikula. Tinawag itong Alyansa laban sa Pagtaas ng Tuition Fee. (Pormal itong naging bahagi ng samahang pambansang demokratiko noong 1982.)610 Ayon sa isang mag-aaral, bagamat humina rin ang mga pagprotesta, nagkaroon ang “daan-daang rekluta ang umuusbong (muli) na kilusang estudyante,” na bunsod na rin ng pagkilos ng mga aktibista sa mga kampus.611 Isang naging bunga ng pagdami ng bilang ng mga rekluta ang pahayag ng CPP sa muling pagbuhay sa Kabataang Makabayan bilang nag-iisang “kinatawan ng sektor ng kabataan at estudyante” sa tinuring nilang pambansang demokratikong rebolusyon.612 Ilang daang libong estudyante ang lumahok sa mga demonstrasyon laban sa pagtataas ng matrikula.613 Nakamit din ng Alyansa ang kagyat nitong layunin, ang pagbaba sa matrikula; dahil sa mga pagprotestang isinagawa sa tulong ng Alyansa, napilitan ang pamahalaan na ibalik sa dating antas ang matrikula.614 Nagbigay ang pagtatag ng LFS ng panibagong sigla sa kilusang estudyanteng pinalupaypay ng proklamasyon ng Batas-Militar noong 1972.615 Sa pagtataya rin ng mga lider ng

609

Abinales, “Fragments of History,” 194.

610

“The Organization,” League of Filipino Students, Na-access Hunyo, 21, 2015, http://www.lfs.ph/about/.

611

Patricio Abinales, “Fragments of History,” 194.

612

Ibid, 194.

613

Ibid, 194.

614

Ibid, 193.

615

Abinales, “Fragments of History,” 194.

163

CPP youth and student bureau, dahil sa matagumpay na mga protesta laban sa pagtataas ng matrikula, handa ang mga mag-aaral na kumilos laban sa mga mas lantarang usaping laban sa estado. 616 Maitatanong naman: kung muling sumigla ang kilusang estudyante noong 1977, bakit panandalian lang at humupa rin, laluna pagbungad ng dekada 80? Sa pagtataya ng isang mananaliksik ng naturang mga samahan, bunga ito ng kahirapan ng mga samahang panglahat (mass organizations) na itaguyod ang “pagkamulat, pag-unawa, at paglahok” ng mga estudyante sa mga usaping kanilang kinahaharap.617 Sa kabilang banda, marahil hindi tumatalab ang naturang mga paraan sapagkat nag-iba na ang katangian ng mga estudyante ng mga panahong iyon, nagbago na ang mga tunguhin ng mga mag-aaral laluna na sa pipiling kurso sa kolehiyo, at ang mga pangkalahatang pagbabago sa mga puwersang pulitikal sa bansa. 618 Tinalakay sa bahaging ito ang pagpapatupad ng rehimeng Marcos ng mga patakaran na higit umanong magsasanay sa mga kabataan upang maging kapaki-pakinabang na mga mamamayan, bukod pa sa paglahok sa pamamahala ng mga barangay. Mayroong ilang liderkabataan ang nakapaglingkod pa bilang mga sectoral representative ng Interim Batasang Pambansa. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang aktibismo ng mga estudyanteng maka-Kaliwa, gaya ng pagbuo noong 1977 ng League of Filipino Students, mula sa alyansang itinatag upang tuligsain ang inaakalang hindi makatuwirang pagtataaas ng matrikula.

616

Ibid, 193.

Valte, “The Philippine Student Movement,” 56. Sinipi pa ng nasabing mag-aaral ang puna ng isang grupo, ang Young Socialist Circle na labis ang paggamit ng kilusang pambansang demokratiko sa mga uri ng propaganda na matagal nang ginagamit, kagaya ng pagsulat ng mga graffiti sa mga pader, pagwagayway ng mga bandera, at paglalad ng mga slogan. 617

618

Ibid, 57.

Epilogo Marami pang maaaring talakayin na mga paksa ukol sa mga samahang kabataan mula dekada 80 hanggang kasalukuyan. Subalit, upang higit na mapagtuon at malawak ang isang kasunod na pagsusuri, iminumungkahing gawin ito sa ibang hiwalay at mas naangkop na pagaaral, at sa higit na tamang panahon. Narito ang isang maikling paglalagom sa naturang mga pangyayari hanggang 1995. Sa mga unang taón ng dekada 80, lumahok ang kabataan sa mga demonstrasyon, pagkilos, at mga botohan. Maaaring bilang mga kasapi ng mga samahang kabataan o maaari namang bilang mga indibidwal. Ilan sa kanila ang madadamay sa mga karahasan, gaya ng nangyari sa bayan ng Escalante (lungsod na ngayon) sa Negros Occidental noong Setyembre, 1985. Ayon sa mga tala, karamihan sa 20 mahigit na biktima ng pamamaril ng mga sundalo at Philippine Constabulary ay mga kabataan. Pinalakas pa ang Kabataang Makabayan at ang National Union of Students of the Philippines (na muling itinatag noong 1984) ang kanilang mga organisasyon, sa pagtatasa ng pangmatagalan pang mga kampanya laban sa rehimeng Marcos. Noong 1982, limang taón matapos ang pagkakatatag ng League of Filipino Students, pormal na naging bahagi ng Pambansang Demokratikong Alyansa.619 Tulad ng ibang organisasyong nauugnay sa Pambansang Demokratikong Prente (National Democratic Front), patuloy pa rin nitong binabandera ang mga ideya at layuning ng pambansang demokrasya “na may sosyalistang pananaw.” Sa loob ng naturang pananaw, ayon sa pinakahuling paglalarawan ng LFS sa sarili, “tungkuling pangkasaysayan ng mga kabataan at estudyante na pukawin, pakilusin at organisahin 619

League of Filipino Students, “The Organization.”

165

ang pinakamalawak (sic) na bilang ng kabataan para sa yugtong pambansang demokratikong pakikipagtunggali ng bayan” 620 Gayumpaman, umiral pa rin ang KB sa kabuuan ng bansa. Nagkaroon pa ng streamlining sa istrakturang organisasyonal ng pambansang kabuuan ng KB. Oktubre 1982 nang ilabas ni Marcos ang Executive Order 841 na nagbubuo ng National Secretariat ng Kabataang Barangay.621 Sa pamamagitan ng tatlong pambansang opisina, tungkulin ng pambansang secretariat ang “epektibo at mabisang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng PKKB (Pambansang Katipunan ng Kabataang Barangay),” pangasiwaan ang iba’t ibang mga samahang KB at ang planuhin at itaguyod ang mga programa at proyektong pangkaunlaran.622 Pamumunuan ang National Secretariat ng Executive Director, na may mga tauhan para sa paglalabas ng mga lathalain at pangagasiwa ng mga usapin ng ugnayang panlabas at “political affairs.”623 Noong 1984, may mga hinirang na youth sectoral representatives para naman sa Regular Batasang Pambansa: Ma. Victoria Calderon at Edward Chua (mga delegadong “at-large”); Armando Aguja at Roberto Antonio (Luzon); Romel Cañete (Visayas) at Nasser Mustafa (Mindanao).624 Subalit,

hindi rin natapos ang kanilang termino gawa ng mga pangyayari na humantong sa “People Power” o “Aklasang Bayan” noong 1986.

620

Ibid, w.p.

“Executive Order 841,” Chan Robles.com last modified Na-access Mayo http://www.chanrobles.com/executiveorders/1982/executiveorderno841-1982.html#.VWZJdtKqqko 621

622

Ibid, w.p.

623

Ibid, w.p.

624

Tignan ang kumpletong listahan ng mga youth sectoral sa:http://congress.gov.ph/orphil/index.php?rostview=sector&alpha=Y§or=sectoral

28,

2015,

Kabilang ang mga kabataan sa sumali sa nasabling aklasan at mga pagkilos bago ang mga kaganapan ng Pebrero 22-25, 1986. Pumunta sa EDSA ang mga mahihirap na kabataan mula Tatalon (Lungsod ng Quezon) upang tumulong sa pagharang sa mga sundalong Marines na pinadala upang kubkubin ang mga Kampo ng Krame at Aguinaldo.625 Bago ang nasabing aklasan, lumahok naman ang mga estudyante ng Mindanao State University sa Marawi sa mga demonstrasyon laban sa mga patakarang pangkampus ng makapangyarihang gobernador noon ng Lanao del Sur na si Ali Dimaporo.626 Tumakbo, at natalo, si Leandro Alejandro sa halalan para sa pagkakongresista para sa distrito ng Malabon-Navotas noong 1987 sa ilalim ng Partido ng Bayan-Alliance of New Politics.627 Natalo man, naipakita ni Lean ang ilang posibilidad na magagamit upang magpatakbo ng isang alternatibong pamamaraan ng pangangampanya.628 Lumahok na siya sa mga pagtatangkang makabuo ng isang nagkakaisang prente laban sa rehimeng Marcos. Bukod pa rito ang aktibong pakikilahok niya sa student politics sa Unibersidad ng Pilipinas bilang chairperson ng University Student Council.629

Michael Pinches, “The Working Class Experience of Shame, Inequality, and People Power in Tatalon, Manila,” sa From Marcos to Aquino: Local Perspectives on Political Transition in the Philippines, mga pat. Benedict Kerkvliet at Resil Mojares (Lungsod Quezon: Ateneo De Manila University Press, 1991), 172. 625

626

G. Carter Bentley, “People Power and After in the Islamic City of Marawi,” sa From Marcos to Aquino, 45.

Veronica Uy, “Lean Alejandro: 10 things that made this UP student an iconic leader of his Generation,” Interaksyon,Huling binago: Setyembre 19, 2012. Na-access May 21, 2015. Ayon naman sa isang dating aktibista, ibang mga katangian ang namamayani noon sa henerasyon nina Alejandro, pati na ang mga pamamaraan upang ituloy ang pakikibaka. Partikular si Alejandro na itinuring na akma sa gawaing “nagkakaisang prente” na nangangailangang ng pakikipag-ugnayan kahit sa mga puwersang hindi napapabilang sa kilusang “pambansang demokratiko.” Tignan ang pagtayang ito sa Antoinette Raquiza, “Lean Alejandro: His death would not be in vain, the movement would redeem his sacrifice,” Interaksyon, Huling binago: Setyembre 30, 2012. Na-access Hunyo 21, 2015. 627

628

Uy, “Lean Alejandro,” w.p.

Ibid, w.p. Maganda ang turing sa kanya ng ilang pangunahing kasama sa “kilusan” at pati ng isang dating Presidente ng UP na ilang beses nang nakipagkita kay “Lean.” 629

167

Sa panig ng pamahalaan, matapos ang People Power Revolt ng 1986, binuo nito ang Presidential Council on Youth Affairs (PCYA) at ang Katipunan ng Kabataan. Itinadhana ng Executive Order (EO) 274 noong 1987 ang PCYA bilang opisina na, inter alia, mangasiwa at pag-aralan ang mga patakaran ukol sa mga kabataan at maglatag ng mekanismong pangsangguni para sa tuloy-tuloy na dayalogo sa pagitan ng pamahalaan at kabataan.630 Binubuo ito ng isang chairman, isang chief executive officer at apat na miyembro, na ang mga edad ay nasa pagitan ng 21 at 30 taóng gulang.631 Tinanggal naman ng EO 274 ang National Secretariat ng Kabataang Barangay na binuo noong 1982. Noong 1991 naman, binuo sa bisa ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal o Local Government Code ang Sangguniang Kabataan (SK). Itinadhana ng Kodigo ang tungkulin at kalipikasyon ng mga opisyal ng Sangguniang ito at ang kanilang mga ugnayan sa barangay. Halimbawa, mayroong SK chairman sa bawat barangay at tinutulungan naman siya sa pangangasiwa sa mga usaping kabataan ng pitong kagawad, isang kalihim at isang ingatyaman.632 Ihahalal sila ng mga botanteng nabibilang sa Katipunan ng Kabataan. 633 Upang tumakbo ang isang kandidato sa anumang posisyon sa SK, kailangang nasa 15 hanggang 21

630 “Executive Order No. 274,” Chan Robles. com, Huling nabago, walang petsa, Na-access Abril 1, 2015, http://www.chanrobles.com/executiveorders/1987/executiveorderno274-1987.html#.VWf2YdKqqko. 631

Ibid, w.p.

“Republic Act Number 7160 Local Government Code,” Gov.ph, Huling binago: walang petsa. Na-access Oktubre 16, 2014, http://www.gov.ph/1991/10/10/republic-act-no-7160/1991. Katulad ng sa Kabataang Barangay, kasaping ex officio ng pamahalaang barangay ang SK chairman. 632

633

Ibid, w.p.

taóng gulang ang kaniyang edad sa araw ng halalan mismo.634 Tulad ng sa KB, nagtatadhana rin ng ilang insentibo ang Kodigo sa mga opisyal ng SK laluna sa kanilang mga pag-aaral.635 Apat na taón ang lilipas, ipinasa ng Kongreso at nilagdaan ni Fidel V. Ramos ang Republic Act 8044 o Youth in Nation-Building Act.636 Itinatag nito ang National Youth Commission bilang isang ahensyang magbabalangkas at magpapatupad ng mga programa at plano para sa kabataang Pilipino.637 Itinatakda ng batas ang mga kalipikasyon ng mga opisyal nito, bukod pa sa pagtatalaga sa pagbuo ng mga plano at programa para sa kabataang Pilipino.638 Hinalini naman ng NYC ang PCYA. Itinadhana rin ng batas ang pagbubuo ng isang komprehensibo at organisadong pambansang programa para sa pagsasanay ng kabataan. Pagtugon ito sa tungkulin ng gobyerno na tulungan ang mga kabataan sa pagtitindig ng bansa. 639 Ipagpapatuloy naman ang youth sectoral representation simula 1990 nang hirangin sina Jose Luis Martin Gascon at Al Ignatius Lopez, na kapwa naglingkod mula 1990-1992.640 Sa

634

Ibid, w.p.

Ibid, w.p. Kabilang sa mga insentibong ito ang “exemption” ng mga opisyal ng SK sa pagbayad ng mga “tuition and matriculation fees” habang naninilbihan sila sa posisyon. Ang kondisyon sa insensibong ito, dapat nakaenroll ang mga opisyal ng SK sa pinakamalapit na pamantasan o kolehiyong pampubliko. 635

636

Chan Robles.com, “Republic Act Number 8044 Youth in Nation-Building Act,” w.p.

637

Ibid, w.p.

638

Ibid, w.p.

639

Ibid, w.p.

640

Ibid. Kasalukuyang Undersecretary sa Kagawaran ng Edukasyon si Gascon.

kasalukuyan, mga party-list groups na ang inihahalal upang kumatawan sa ilang partikular na sektor na lipunan.641 Konklusyon at Rekomendasyon Naipakita sa pag-aaral na ito ang kalakarang aktibismo-pakikipagtulungan sa pamahalaan ng mga samahang kabataan. Kapag hindi tuwirang nauugnay ang mga samahang ito, higit silang aktibo bilang mga organisadong kritikal sa ilang patakaran ng pamahalaan. Bukod dito, kusangloob ding nagsasagawa ang mga organisasyong ito ng mga aktibidad na inaakalang makatutulong sa lipunang ginagalawan. Inilahad sa naunang bahagi ng papel ang mga sumusunod na tanong: Ano ang naging konteksto ng pagkakatatag ng mga samahang kabataan mula dekada 30 hanggang dekada 70? Saan sa Pilipinas, bukod sa Kamaynilaan, naging aktibo ang mga estudyante sa mga usaping pampulitika at pambansa? Narito ang ilang napansin ng mag-aaral na ito: Nabuo ang nasabing mga samahan sa panahon higit na pinaiiral ang electoral democracy sa kapuluan, bagamat may ilang pagkakataong bumabalik sa kaayusang totalitarian o awtoriyanismo. Sa gitna ng salítan ng mga nasabing kaayusan, binigyan ng mga samahang kabataan ng pagkakataon ang mga kabataang Pilipino na itaguyod ang kani-kanilang interes. Lumilitaw ang nasabing pagkakataon sa pamamagitan man ng aktibismo at pakikipagtulungan sa gobyerno. Kung pagbabatayan ang mga inilahad na mga batis at sanggunian, masasabing nagkaroon nga ng pagkakataon ang mga kabataang Pilipino na itaguyod ang kani-kanilang mga interes. 641

Naging paksa ng debate kung anu-anong mga sektor ang nararapat katawanin ng mga party-list groups. Isang pagbasa noon sa Party-List Act na tumutukoy ito sa mga “marginalized” na sektor ng lipunan. Subalit, nitong mga nakaraang taon, pinaluwag na ang saklaw na maaaring katawanin ng mga party-list groups.

170

Bilang mga partido at kilusan, umiral ang mga samahang kabataan upang magtaguyod ng inaakala nilang mga magandang layunin para sa kapuluan. Sa panahong pinag-ukulan ng pagaaral na ito, mababakas na kaagad ang iba’t ibang paraan ng mga pagtaguyod. Makikita naman ang hangaring itaguyod umano ang demokrasya at sugpuin ang subersyon sa mga samahang NASTUM at NUSP. Makikita ito sa pagtaguyod ng inaakalang pantay na lipunan KM, SDK, at iba pang maka-kaliwang samahang kabataang nauugnay sa kilusang pambansang demokratiko, isang hangaring tatangkaing kamtin sa pamamagitan ng rebolusyon. Makikita rin ito sa mga pagbuo ng mga kabataang Muslim na Pilipino ng mga samahan mula dekada 30 hanggang 60 upang itaguyod ang “modernisasyon” ng kanilang pamayanan, pagkilala sa kanilang kakanyahan, at nang lumaon, upang bigyan ng higit na pagkakataon sa mga propesyon. Makikita rin ito sa pag-anib ng mas batang mga henerasyon ng mga Muslim sa mga armadong pangkat upang ipaglaban ang isang malayang Bangsa Moro. Makikita rin ito sa pagsali ng mga estudyanteng Ibaloi, Kankanaey, at mga katulad na pangkat sa Cordillera sa mga maka-kaliwang grupo upang protektahan ang kani-kanilang mga pamayanan sa mga inaakalang sakit ng modernong lipunang. Makikita rin ito sa mga layunin ng pagdidisiplina sa sarili at pagmamahal sa bayan na idinidiin ng Kabataang Barangay sa mga kasapi nito. Sa kabila ng pagkakatatag ng KB sa konteksto ng pamumuno ng isang diktadoryal na pamahalaan. Mayroon ding ganitong pagtaguyod kahit sa bungad ng panahon ng pag-aaral (1934 hanggang 1941). Patunay rito ang mandato ng Young Philippines sa mga miyembro na maayos na makipagtalakayan ng mga usaping bumabagabag sa kapuluan; gayumpaman handa naman silang tumuligsa sa ilang patakaran ng pamahalaang Komonwelt. Lumilitaw na nagkakaiba sa katumpakan at katuwiran ng mga hangaring ito, pati na ang legalidad ng pamamaraang kailangang gawin upang matupad ang mga mithiin. Higit sa lahat, kung paano maitataguyod

171

nang matagumpay ang mga hangaring ito sa gitna ng paiba-ibang mga administrasyon at partido sa pambansang antas ng pamamahala. Nabuo ang mga samahang kabataang ito, laluna mula dekada 50 hanggang dekada 70, habang pabangon pa lang ang Pilipinas mula sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Subalit, hindi pa naman ito nakapagsisimulang makabangon, tinamaan na kaagad ang Pilipinas ng maraming suliranin: tunggalian ng mga pulitiko, batuhan ng mga alegasyon ng anomalya ng mga opisyal at iba pang mga tao sa gobyerno, ang paghihimagsik ng HMB sa Gitnang Luzon at pati na sa ibang bahagi ng bansa. Inalok man ng tulong mula Estados Unidos ang Pilipinas, alok itong nakatali sa ilang kritikal na “kondisyon.” Halimbawa, dahil nangangailangan ang bansa ng pondo at ibang tulong upang makabangon, napapayag ang Pilipinas na pahintulutan ang mga Amerikano na gamitin ang mga yamang-likas na parang mamamayang Pilipino lamang. Napahupa man ang paghihimagsik ng HMB, patuloy pa rin ang matinding pangamba ukol sa impiltrasyon umano ng mga Komunista sa mga paaralan. Halos lahat ng napag-aralan o nabanggit na samahang kabataan ay umiral sa Maynila, bagamat mayroong ilang may sangay o higit na umiiral sa ibang mga bahagi ng Pilipinas. Namumukod sa mga ito ang mga samahang itinatag ng mga Pilipinong Muslim na estudyante, laluna simula dekada 30. Kung bakit karamihan sa mga grupong ito ay sa Maynila umiral, mapapaliwanagan ito sa pamamagitan ng isang tila simplistikong pagtukoy ng heograpiya ng kapangyarihan. Sa Maynila matatagpuan ang mga pangunahing mga paaralan kung saan nakaenroll ang mga kasapi ng mga grupong iyon. Nasa Maynila rin ang opisina ng mga partidong legal na kinaaniban o tinutulungan ng mga miyembrong ito.

172

Subalit, bilang mga organisasyong kaugnay ng mga gobyerno, nagiging bahagi ang mga samahang estudyante sa dalawang sangay ng pamahalaan. Makikita ito sa naging karanasan ng mga lider-estudyante na nanunungkulan sa Consultative Council of Students (CCS) at Kabataang Barangay. Kapwa nasa sangay-ehekutibo ang dalawa; nasa ilalim ng Opisina ng Pangulo o OP ang CCS, samantalang napailalim ang KB sa Department of Local Government and Community Development at, paglaon, OP. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, naging kasapi ng sangaylehislatibo ang mga kabataan bilang sektor nang maihalal ang anim sa kanila sa Interim Batasang Pambansa. Kung gagamitin ang wika ni Hay, pagsusuring diakroniko ang ginamit ng mag-aaral dito upang tibayan ang naratibong pangkasaysayan.642 Napakita o nabanggit naman kung paano nagbago ang mga institusyong kinabibilangan ng mga estudyante. Mula sa isang sistema na kung saan dalawang malaking partido lamang ang may pagkakataong manalo sa mga halalan, naghunos kahit paano ang istraktura ng gobyerno upang magkaroon ng uwang sa mga samahang mahilahok. At nagkaroon ng kinatawang pangsektoral nang baguhin ulit ang sistema ng pamahalaan matapos ang pagpataw ng Batas Militar. Naipakita din sa nagawang pagsasalaysay kung paano lumawak ang partisipasyon ng mga kabataan sa pambansang pulitika at pamamahala noong dantaón 20. Partikular na lumawak ang espasyo mula dekada 50 hanggang dekada 70, at sumikip lamang nang ipataw ang Batas Militar (kung gagamiting batayan ang pagbawal sa mga itinuring na subersibong organisasyon). Gayunman, kung sisipatin ito mula sa isang perspetibong Marxista, maaaring tignan ang nasabing paglawak nang ganito: karamihan pa rin sa kanila ay nagmula sa itaas at gitnang-uri ng

642

Hay, Political Analysis, 148-149.

173

kontemporanyong lipunang Pilipino. Hindi pa rin makalahok nang husto ang mga kabataan mula sa “masa” (dahil kulang sa edukasyon) o sa mga pangkat-minorya ng bansa, maliban na lamang sa mga armadong sangay ng mga iligal na samahang kabataan (CPP at NPA, Bangsa Moro Army at MNLF). Dagdag pa rito, lumawak man ulit ang ispasyong pulitikal sa bansa, simula 1986, may pagkasikip pa rin ito dahil sa mga ekonomiko at pulitikal na dahilan. Umiiral pa rin ang mga political elite sa pambansa at lokal na antas ng pulitika at pamamahala. Nagpalit man ng mga apelyido, sa nakataas at gitnang uri pa rin nanggaling ang bagong mga henerasyon ng mga pulitikong ito. Napakita na ito ng mga pag-aaral noong 1963 at 2004.643 Kailangan pa rin ng isang indibidwal ng maraming pondo at tauhan, bukod pa sa nagtataglay ng isang maayos na makinang pampulitika, kahit siya ay kabataan, upang makapagtangkang manalo (at magtagal) sa mga posisyong inihahalal. Umiiral ang elitistang pamamaraang ito sa kabila ng mga repormang inilatag ng pamahalaan upang higit na makalahok ang mga kabataan. Kaya, sa tuwirang paraan, maliban sa mga kabataang rebeldeng Komunista at Bangsamoro na bumuo ng sariling mga grupong tumaliwas sa mga batas, umaayon pa rin sa wika nga ay rules of the game ang mga samahang kabataan. Bumubuo ng mga samahan at partido ang mga kabataan ayon sa mga umiiral na legalidad at kalakarang ng negosyasyon at pakikipagkompromiso. Kailangang hindi radikal ang mga itinutulak na mga panukala ng nasabing mga organisasyon. Umaanib ang maraming kabataang Pilipino sa mga samahang itinataguyod ng gobyerno at, laluna noong mga dekada 70 at 80. Sa kanilang pag-anib, sumusunod din sa pangakalahatan ang mga miyembrong ito sa mga layunin ng pamahalaan.

643

Simbulan, The Modern Principalia at Shiela Coronel et al, The Rulemakers.

Subalit, kailangan umusad mula sa perspektibong Marxista ang pagsusuri upang higit na maunawaan ang naging kalakaran ng pakikilahok ng mga kabataan sa pulitika. Bagamat may punto ang naturang perspetibo, hindi naman nito naisasaalang-alang na mayroon kani-kaniyang mga motibasyon ang mga kabataan upang lumahok sa mga grupong iyon, kahit na ang mga itinaguyod ng pamahalaan. Kailangan din ng karagdagang datos upang suhayan ang maituturing na mapanlahat na perspetibang ito, sabihing man may mga batayan sa kasaysayan ang ilang punto ng pananaw. Halimbawa, kailangang ng karagdagang impormasyon sa background ng lahat ng naitalang kasapi at pinuno ng mga samahang kabataan. Ikalawa, imposibleng ipako sa isang uring pang-ekonomiya ang naturang mga miyembro o lider. Dahil sa mga pagbabagong panlipunan, pulitikal at pang-ekonomiya noong nagdaang dantaón, maaaring umangat mula sa “uring mahirap” ang isang indibidwal upang paglaon ay kasapi na siya ng elit pulitikal, noong kabataan man niya o pagtanda.644 May isa pang obserbasyong dapat banggitin. Kapansin-pansing hanggang dekada 50, karaniwang mga nag-aaral ng kursong batas ang pangunahing mga lider at kasapi ng mga samahang kabataan. Maihahalimbawa ang mga nagtatag at namuno sa NUSP sa mga unang taón nito. Maihahalimbawa rin si Rafael Salas, na kumukuha pa ng kursong abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas nang itinataguyod ang kandidatura ni Magsaysay sa pamamagitan ng NASTUM at Students Magsaysay for President Movement. Siyempre pa, kailangan ding banggitin ang mga pangunahing nagtaguyod ng Young Philippines: Arturo Tolentino, Wenceslao Vinzons, Macapanton Abbas, at iba pa. Higit na lalawak ang uri ng mga kursong pinag-aaralan ng mga

644

Maaaring ihalimbawa rito si Arturo Tolentino, na naiulat na mula sa karaniwang background, umangat nang husto hanggang sa napabilang sa “elit” na Kolehiyo ng Batas ng U.P at umanib sa YP. At siyempre, noong nasa Kongreso at Batasan na siya, tuluyan nang napasok sa “political elite” si Tolentino, bagamat may reputasyong “maverick.” May katulad ding naratibo si Macapagal.

175

kasapi sa mga samahang kabataan noong dekada 60 at 70. Si Jopson, halimbawa, ay nakapagtapos ng digring business management sa Ateneo de Manila at nagtangkang kumuha ng kursong abogasya sa UP. Gayumpaman, hindi natapos ang mga suliranin ukol sa samahang kabataan na itinataguyod ng pamahalaan. Bukod sa kakulangan sa impormasyong naipapamahagi sa mga kabataan, hindi rin masyadong aktibo ang mga kabataan sa pakikilahok sa mga ito, laluna para sa pagboto sa mga halalan para sa Sangguniang Kabataan. Nakailang ulit nang naipagpaliban ang mga halalan para sa SK, at ang pinakahuli ay napagpasyahan nitong Marso lamang. (Kailangan ding magsagawa ng higit na malalimang pag-aaral hinggil sa SK, laluna’t may mga nagawa nang pag-aaral ukol dito na nakaimbak lamang sa Pambansang Aklatan. Halimbawa, suriin kung gaano kataas o kababa ng antas ng pagkabatid ng mga kabataan sa SK.) Magandang suriin sa mga susunod na pag-aaral ang papel ng kabataan sa mga kilusang maka-kalikasan. Tinuturing na mahalagang usapin ang pag-aalaga sa kalikasan sa kasalukuyan at darating pang mga taón laluna at nagbabago ang klima. Mainam ding paksain sa ibang mga pagkakataon ang pamamaraan ng mga kabataan upang ihayag ang kanilang mga saloobin sa mga mainit na usapin ng kanilang mga panahon. Gaya nang binanggit sa unang bahagi ng papel, nangangailan din ng hiwalay na pagaaralan ukol sa konsepto ng “kabataan” sa mga Muslim / Moro at mga IP ng bansa. Laluna noong dantaón 20 kung kailan higit na silang napaloob sa impluwensa ng Kanluraning kultura at napasailalim na sa pamahalaan at sistemang pulitikal ng Pilipinas. Importanteng mahanap ang mga bahagi na nagsasalikop ang kanilang mga konsepto ng “kabataan” doon sa mga pananaw at perspetibo na umiiral sa “Westernized” na bahagi ng bansa. Kailangan ding sipatin sa kabuuan

176

ang patakaran ng mga pamahalaan sa Pilipinas, partikular na noong Komonwelt at ng mga sumunod na Republika (Ikatlo, Ikaapat at Ikalima). Laluna at lumahok ang mga kabataan sa pulitika sa panahong ito. At dahil na ring nagmula ang ilan sa mga lider noong mga Republikang ito sa hanay ng mga samahang kabataan. Isa pang pwedeng suriing aspeto ay ang papel ng mga kabataan sa mga mala-militar o pangmilitar na samahan gaya ng ROTC. Kung maaalala, isang samahang kabataan noong dekada 50 ang binuo ng mga dating kadete ng ROTC. Mainam sipatin kung ano ang naging papel nila sa paghubog ng nasyonalismo at paano nila tinanaw ang mga kilusang komunista sa bansa. Panghuli, subalit kasinghalaga rin, ay ang mga pagsusog na mga pananaliksik sa liwanag ng pag-aaral na isinagawa ng FEU nitong taón lamang. Naiulat na nakasentro rin sa Metro Manila ang nasabing pag-aaral.645 Mainam ding talakayin pa ang mga salik kung bakit hindi mataas ang partisipasyong pulitikal ng mga “millennial;”646 hudyat ito ng mga pagbabago sa demograpiya ng Metro Manila at ang mga bagay na mag-uudyok sa mga kabataan doon na lumahok sa mga gawaing pulitikal.

645

Pascual, “Pinoy millenials.”

646

Ibid, w.p.

Glosari Batasang Pambansa – lehislaturang pambansa na umiral mula 1978 hanggang 1986. Mayroon itong dalawang yugto, ang Interim at Regular. Kapwa mayroong sectoral representation, bagamat nagkakaiba lamang din sa paraan ng paghalal ng mga indibidwal na kasapi (bawat rehiyon sa una, bawat lalawigan sa ikalawa).

College Editors Guild of the Philippines- samahang kabataan na itinatag noong Hulyo 25, 1931 upang ihasa ang kakayahang magsulat ng mga manunulat sa kampus at ang pagbuklurin din sila. Masasabing naging “pulitisado” ito mula dekada 50 hanggang kasalukuyan.

Consultative Council of Students-Konsehong itinatag noong Abril, 1953 upang magbigay ng mga payo kay Pres. Ramon Magsaysay pagdating sa mga usaping mahalaga para sa mga estudyante.

Council for the Welfare of Children-Konsehong itinatag noong 1974 sa bisa ng Child and Youth Code upang pangasiwaan ang ilang programa at proyekto para sa kabataang Pilipino.

Kabataan-Sa pag-aaral na ito, ang sektor ng populasyon na may mga edad na 15-25 taóng gulang.

Kabataang Barangay-samahang itinatag noong Abril 30, 1975 upang mailahok ang kabataang Pilipino sa mga proyektong pangkaunlaran ng “Bagong Lipunan.”

Kabataang Makabayan-samahang itinatag ng ilang kabataan, kasama si Jose Maria Sison, noong Nobyembre 30, 1964.

178

Kadangyan- pinakamataas na hanay sa lipunan ng mga taga-Cordillera.

Khi Rho- Samahan ng mga Katolikong estudyante na nagtaguyod ng mga reporma sa Simbahang Katoliko Romano noong huling bahagi ng dekada 60. Halaw ang pangalan nito sa unang dalawang letrang Griyego para kay Hesukristo.

KBL- Kilusang Bagong Lipunan; tanging pambansang partido na pinahintulutang umiral noong Batas Militar. LAPVIIR- Laymen’s Association for Post Vatican II Reforms. Isa sa mga samahan ng mga Katolikong kabataan na naghangad ng mga pagbabago sa Simbahang Katoliko Romano sa Pilipinas noong huling bahagi ng dekada 60.

League of Filipino Students-samahang kabataan na nag-ugat noong 1977 sa mga pagkilos laban sa pagtataas ng mga matrikula.

National Students Movement for Democracy-organisasyon ng mga estudyanteng itinatag upang itaguyod ang kandidatura ni Magsaysay sa pagka-pangulo ng Pilipinas.

NUSP- National Union of Students of the Philippines

Samahang Demokratiko ng Kabataan-binuo noong 1967 ng mga kasaping tumiwalag sa KM.

SCAUP- Student Cultural Association of the University of the Philippines

Nawotwot-Sa lipunang Kordilyera, pinakamababang antas ng hierarkiyang panlipunan.

179

Political socialization- proseso ng pagkikintil sa kaisipan ng isang sektor ng lipunan ng mga diwa ng umiiral na kaayusang pulitikal. Young Philippines-samahang itinatag ng ilang lider-estudyante noong 1934. Sa una’y samahang pansibiko, naging partido din ang Young Philippines at lumahok sa halalan ng 1940.

YCAP-Youth Civic Action Program.

Mga Appendix

Appendix A: Executive Order No. 24

(halaw sa website ng Pamahalaan ng Pilipinas: http://www.gov.ph/1954/04/08/executive-orderno-24-s-1954/.)

xxx

1. The Consultative Council of Students shall be composed of a Chairman, a Vice-Chairman and seventeen members to be designated be the President for specified terms from, recognized leaders in student and youth organizations. The Chairman shall serve as Technical Assistant on Youth and Student Affairs. 2. The Council shall have the following duties and functions: a. To study and recommend to the President ways and means of encouraging student activity with a view to developing useful skills, civic habits and manly virtues in every young Filipino during the formative years; b. To study and recommend to the President ways and means of fitting youth and student action into the government program of barrio development and community improvement; c. To study and recommend to the President ways and means of counteracting subversive activities designed to unduly influence the youth and student population against the established government and democratic way of life; d. To select undergraduate or graduate students aptitude and qualifications for specialization in particular fields of learning and to recommend them for scholarships; and c. To study and discuss such other problems concerning youth and student affairs as the President may assign to it and to recommend appropriate solution therefore.

Appendix B: Mga Pangulo ng National Union of Students of the Philippines (1958-1972) Hinalaw mula sa blog ni Moslemen Macarambon, Jr. (http://moslemenjr.macarambon.com/national-union-of-students-of-the-philippines-at-50years/.) 1958-59 – Artemio Panganiban 1959-60 – Raul Paredes at Pedro M. Guidote, Jr. 1960-61 – Raul S. Roco 1961-62 – Evergisto G. Macatulad 1962-63 – Augusto A. Kimpo 1963-64 – Oscar L. Contreras, Jr. 1964-65 – Vicente Valdellon, Jr. 1965-66 – Macapanton Abbas, Jr. 1966-67 – Ramon Sto. Domingo at Mervyn G. Encanto 1967-68 – Ronaldo V. Puno 1968-69 – Fluellen Ortigas 1969-70 – Edgar M. Jopson 1970-71 – Edgar M. Jopson

194

Appendix C: Mga Pangulo ng CEGP (1932- 1972) Hinalaw mula sa website ng College http://www.cegp.org/aboutcegp/45-2/.)

Editors

Wenceslao Vinzons (1931-1932) Ernesto Rodriguez, Jr. (1932-1936) Helena Z. Benitez (1936-1937) Leon Ty (1937-1938) Dion Castillo Ty (1938-1939) Manuel Buenafe (1941) Ricardo Dela Cruz (1946-1947) Enrique Joaquin (1947-1948) Leonardo B. Perez (1948-1949) Augusto Ceasar Espiritu (1949-1950) Vicente Coloso (1950-1951) Ramon Mitra (1951-1952) Federico Azcarrate (1952-1953) Ignacio Debuque, Jr. (1953-1954) Salvador Orara (1954-1955) Jorge Lorredo (1955-1956) Jeremaias Flores (*walang taóng inilagay sa original na talaan) Godofredo Camacho (1956-1957) Arturo Bernales (1957-1958) Lazaro Banag, Jr. (1958-1959) Edmundo Libid (1959-1960) Juanito Garay (1960-1961) Evelio Jayaon (1961-1963) Jose Conrado Benitez Eduardo Marfori (1963-1964)

Guild

of

the

Philippines

195

Salvador Carlota (1964-1965) Eduardo Marfori Marcelo Ablaza (1965-1966) Daniel Floria (1966-1967) Wilfredo Segovia Jaime Yambao (1967-1968) Adolfo Paglinawan (1968-1969) Roberto Araos (1969-1970) Fred Bat-og (1970-1971) Antonio Tagamolila (1971-1972) Senen Glorioso (1972)

Appendix D: Mga Kinatawan ng Youth Sector sa Interim Batasang Pambansa (halaw sa http://congress.gov.ph/orphil/index.php?rostview=sector&alpha=Y§or=sectoral.) Makairog Aznar

(At-large)

Judy Carunungan

(At-large)

Danilo Concepcion

(Luzon)

Nurodin Mamaluba

(Mindanao)

Luisito Patalingjug

(Visayas)

Rogelio Peyuan

(Luzon)

196

Annex E: Ilang mga Kasapi o Lider ng mga Samahang Kabataan Dekada 30 Aurelio Alvero Domocao Alonto Magno Gatmaitan Diosdado Macapagal Emilio Maclang Octavio Maloles Salipada Pendatun Carmen Planas Ernesto Rodriguez, Jr. Lorenzo Sumulong Luis Taruc Arturo Tolentino Wenceslao Vinzons Mga Dekada 40-50 Alfonso Aguirre Homobono Adaza Hector Calma Jose Crisol Ignacio Debuque Ma. Theresa Endencia Pedro M. Guidote, Jr. Rufino Hechanova Fernando Lagua Julio Macaranas

197

Hermila Milaflor Juan Nabong Artemio Panganiban Raul Paredes Rodolfo Reyes Rafael Salas Miguel Sanidad Wenceslao Vinzons, Jr. Mga Dekada 60-70 Abul Khayr Alonto Abrido Aydinan Makairog Aznar Liza Balando Ma. Lorena Barros Bernabe Buscayno Ignacio Capegsan Danilo Concepcion Judy Carunungan Enrique Voltaire Garcia II Leila de Lima Richard Gordon Antonio Hilario Edgar Jopson Nurodin Mamaluba Ma. Imelda R. “Imee” Marcos Nur Misuari Luisito Patalingjug

198

Rogelio Peyuan Ma. Victoria “Minnie” Osmena Jose Maria Sison Nilo Tayag

Annex F: Ilang Mga Samahang Kabataan (1934-1978) Young Philippines New Youth Party Young Communist League / Youth Department-Partido Komunista ng Pilipinas Sulu Mohammedan Students Association Anak Sug Association of Muslims Batang Maghahanda Bagong Rizal Kabataang Pangarap ni Rizal College Editors Guild Consultative Council of Students National Union of Students of the Philippines PKP Youth Department Student Cultural Association of the University of the Philippines Kabataang Makabayan Samahang Demokratiko ng Kabataan Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) Malayang Pagkakaisa ng Kabataang Pilipino (MPKP) Kabataang Barangay League of Filipino Students

199

Appendix G: Sipi ng talumpati ni Camilo Osias, Tumatayong Direktor-Heneral ng KALIBAPI sa unang anibersaryo ng Kalipunan (Disyembre 7, 1943) Naka-post ang buong teksto sa http://malacanang.gov.ph/6906-speech-delivered-by-the-acting-directorgeneral-of-the-kalibapi-camilo-osias-over-station-piam-in-connection-with-the-firstanniversary-of-the-kalibapi-december-7-1943/. At kinuha mula sa aklatan ng Office of the Solicitor General “xxx

The Kalibapi was born of a dire need for creating a new Philippines out of the ruins and debris of the old which the Greater East Asia War, declared one year earlier, had left in its wake. Countrysides had been laid waste, farms had been devastated, towns and cities had been scorched out of existence. The normal course of civilized life had been disrupted and men, women, and children had left their homes to seek protection from the ravages of war in mountains and forests…

xxx

When on October 14 the Republic of the Philippines was formally inaugurated, the work of the Kalibapi, far from being ended, only assumed greater significance. The tasks of national reconstruction and rehabilitation to which the Association originally addressed itself must continue apace, and the unification of our people must likewise be pursued with greater vigor if we are to make the foundations of the Republic permanent and secure. The Kalibapi has thus launched a program whereby these and others of its noble aims and purposes might be attained.

200

One of these objectives is stepping-up the campaign for adult membership so that at least 20 per cent of the Philippine population will be Kalibapi members. On the basis of our present population of 18,000,000, the membership drive, therefore, hopes to have 3,600,000 within its fold. Of this number 33 per cent, it is hoped, will be women. On the other hand, the campaign for the Junior Kalibapi expects to secure for this junior organization twice as many members as there are pupils and students presently enrolled in the public and private schools of the country. When the Kalibapi membership reaches these proportions, the Association will have attained a highly representative character.

The Kalibapi objective of helping put the country squarely on its economic feet has been closely associated with its campaign for increased food production. A definitive step already taken in this direction is the plan, already publicized, to make this year’s celebration of Rizal Day a fruittree planting day, on which 1,000,000 fruit trees will be planted all over the country. The increment to the country’s food supply and economic wealth by such a practical project is so obvious that further elucidation is superfluous. Its moral and educational values are, needless to say, incalculable.

To implement further the steps already taken in the interest of greater national cohesion. the Kalibapi has recently launched a nationwide campaign to so propagate Tagalog as the Filipino language that 4,000,000 Filipinos, apart from those reached by the schools, will be given instruction in 1944 in that language. A list of 1,000 basic words or expressions in Tagalog selected on the basis of their utility, frequency, cruciality, and similarity with words or expressions in the other Philippine languages, has been completed by a group of Tagalog specialists and researchers in the Kalibapi and will soon go to the press along with model lesson

201

plans which ought to be helpful as guides to teachers in this nation-wide campaign. Believing sincerely in the efficacy of a common language as a unifying force in our national life, we desire to enlist the active support of all Filipinos for this program. Non-Tagalogs should willingly attend such classes as may be organized within their reach, and Tagalogs should, whenever possible, volunteer their services as teachers.

For carrying out the foregoing program and projects of the Kalibapi, appropriate instructions have been given to the graduates of the Kalibapi Leaders’ Institute, many of whom have returned to their respective provinces and cities. During their three-month period of training in Manila, they were imbued with the spirit of service and were instructed on how they could help advance the economic and cultural progress of their communities.

Only the future can, of course, tell how effective the Kalibapi will be as an instrumentality in aiding our country and people to weather the storms of the present global conflict. But if its future is to be judged by its past, the Kalibapi can be expected to rise to loftier heights of achievement….”