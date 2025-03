Kaufe Doom 3 Microsoft Store (2025)

Für mich ist es das beste Doom was rausgekommen ist !!! Ich spiele die Doom Reihe von an fang an . Alles fing ja mal mit Wolfenstein (alles TOP SPIELE ) /Duke Nukem und Doom an Sobald es von den Spielen etwas neues gab oder gibt mus ich diese haben Bei Doom 3 gab es Augenblicke da hat man sich richtig erschrocken Es ist nicht nur ein eines Ballerspiel man hat auch verschiedene Aufgaben zu erfüllen Ich finde diese Spiele einfach nur Geil und es braucht sich nicht vor den neuen Ego Shooter zu verstecken

