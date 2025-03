Kinderen leren over internetcriminaliteit | KPN (2025)

Op spelenderwijs veilig online

Lekker spelletjes spelen op een tablet, appen met vriendjes en online gamen: kinderen zijn steeds meer online actief. Daardoor komen ze ook steeds sneller in aanraking met cybercriminaliteit. Natuurlijk wil je dat je >> kind veilig online is. Het Amsterdamse gamebedrijf Flavour heeft daar iets op gevonden! Flavour ontwikkelde het spel HackShield dat kinderen helpt cybercriminaliteit te herkennen en dit zo tegen te gaan. In de interactieve verhaallijn van het spel maken kinderen spelenderwijs kennis met cybercrime. Als de personages Sanne en André sporen ze de slechte hacker DarkHacker13 op om hem te stoppen. Door het spelen van het spel krijgen ze de juiste handvaten aangereikt om cybercrime te herkennen.

In het spel zit je in een soort digitale wereld waarin puzzels en vragen opgelost moeten worden om door te kunnen naar het volgende level. Kinderen krijgen verschillende uitdagingen voor zich. Door deze op te lossen komen ze verder in het spel. De brede verhaallijn geeft hen inzicht over verschillende vormen van cybercrime: van hackers op openbare wifi-netwerken tot cyberpesten.





HackShield spelen

Wil je jouw kind(eren) kennis laten maken met HackShield? Het spel is online te spelen via de website van HackShield. Je hoeft alleen maar een account aan te maken en je kunt van start! Het spel bestaat nu uit drie afleveringen en wordt de komende tijd verder uitgebreid. Per aflevering komt er een ander thema rondom cybercrime aan bod. Het spel HackShield is gebaseerd op het boek ‘What the hack?!’ waar het verhaal van Sanne en André wordt verteld.

Het spel is sinds maart 2019 beschikbaar en ontwikkeld in samenwerking met het SIDN Fonds. Dit fonds zet zich in om internet voor iedereen beschikbaar en veilig te maken. Een onderdeel hiervan is de zelfredzaamheid van kinderen online te vergroten.

Cybercrime: de oplossing zit in herkennen

Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar goed blijven opletten en je gezonde verstand gebruiken scheelt een hoop ellende. Een handige tip is om altijd naar de afzender van een e-mail of bericht te kijken. Cybercriminelen gebruiken vaak vreemde, lange e-mailadressen. Ook zie je vaak gebrekkig taalgebruik en typfouten in hun berichten. Zie je iets vreemds? Volg dan de volgende checklist om te bepalen of er sprake is van een poging tot cybercrime.





Internetcriminaliteit herkennen

- Let op de afzender

Een mail van bijvoorbeeld >> 12345670@post.kpn.com is nooit van KPN. Berichten van KPN eindigen altijd op @kpn.com.

- Let op de aanhef

Staat het in het bericht bijvoorbeeld ‘Hallo jan.jansen@hotmail.com’ – dan is dit hoogstwaarschijnlijk een bericht van een cybercrimineel. Een bekende organisatie weet namelijk wie jij bent en gebruikt je voor- en/of achternaam.

- Stuur nooit berichten naar het mailadres van de onbetrouwbare afzender.

- Klik nooit op links in berichten van afzenders die je niet vertrouwt.

- Deel nooit je inloggegevens of pincode via mail.

- Vertrouw je het niet?

Stuur het bericht door naar de organisatie waarvan je denkt dat het vandaan komt: zij kunnen verifiëren of het klopt. Klik hiervoor niet op ‘beantwoorden’ of ‘reply’ in de mail, maar zoek de contactgegevens op via de website van het bedrijf.

Blijf onvoorspelbaar

Bovenstaande tips helpen bij het herkennen van criminele activiteiten via e-mail. Maar ook data die bekend zijn bij websites en platformen kunnen een risico zijn. Zorg daarom dat je onvoorspelbaar bent! Gebruik altijd een andere e-mail/wachtwoordcombinatie. Al die verschillende wachtwoorden kun je gelukkig kwijt in een >> wachtwoordmanager . Dit is een programmaatje dat alle wachtwoorden voor jou versterkt én opslaat. Zo hoef jij ze niet allemaal te onthouden.

Als het kan kun je ook tweestapsverificatie instellen. Dit is een extra controle bij het inloggen op websites via een andere weg, vaak via een SMS-bericht op je telefoon. Online diensten zoals Dropbox, Gmail en Facebook hebben deze mogelijkheid. >> Lees hier meer over tweestapsverificatie voor WhatsApp

