Kleurlenzen kopen? Bestel ze online bij | Pearle Opticiens (2025)

Draag jij gewoonlijk een bril of contactlenzen? Ook dan kun je gekleurde lenzen dragen, want bij Pearle verkopen we namelijk ook kleurlenzen op sterkte. De meeste merken hebben gekleurde contactlenzen op sterkte van -8 en +6. Er zijn ook kleurlenzen die te bestellen zijn in een sterkte van -10 tot +6. Je geeft de juiste sterkte door op de productpagina van de betreffende lens.

Bij Pearle vind je een ruim assortiment aan gekleurde contactlenzen in diverse kleuren en van verschillende topmerken, zoals Clearcolor, FreshLook en Air Optix Colors. Ook heb je keuze uit dag- en maandlenzen en kleurlenzen mét en zonder sterkte. Bestel jouw kleurlenzen eenvoudig en snel online of kom langs in een van onze winkels. Toch niet helemaal tevreden over je online aankoop? Dan mag je je bestelling gratis terugsturen of terugbrengen in een van onze winkels.

