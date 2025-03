Kollagenhydrolysat in Proteinriegeln: Die Wahrheit über kollagenes Eiweiß (2025)

Proteinriegel sind beliebte Begleiter für den Muskelaufbau, Regeneration und als praktischer Snack für unterwegs. Doch nicht jeder Riegel liefert die hochwertigen Proteine, die Dein Körper wirklich braucht. BesondersKollagenhydrolysat in Proteinriegeln wirft viele Fragen auf. Ist es eine sinnvolle Proteinquelle oder eher eine minderwertige Füllsubstanz? In diesem Artikel erfährst Du, worauf Du bei der Auswahl eines Proteinriegels achten solltest und warum Riegel ohne Kollagen die bessere Wahl sind. Kollagenhydrolysat in Proteinriegeln: Warum es problematisch ist Kollagenhydrolysat ist eine Form von Kollagen, die durch enzymatische Hydrolyse in kleinere Peptide aufgespalten wird. Es handelt sich um ein Strukturprotein, das in Bindegewebe wie Haut, Knochen, Sehnen und Knorpeln vorkommt. Aufgrund seiner hohen Bioverfügbarkeit wird es häufig als Nahrungsergänzungsmittel verwendet, um die Gesundheit von Haut, Gelenken und Nägeln zu fördern sowie die Regeneration von Geweben zu unterstützen. Warum ist Kollagenhydrolysat nicht ideal für den Muskelaufbau? Unvollständiges Protein Kollagenhydrolysat enthält nicht alle essenziellen Aminosäuren, die für den Muskelaufbau notwendig sind. Besonders fehlt Tryptophan, wodurch seine biologische Wertigkeit im Vergleich zu anderen Proteinen wie Whey oder Casein deutlich geringer ist. Spezifische Wirkung Kollagen fördert primär die Regeneration und Stabilität von Bindegewebe, Sehnen und Gelenken. Es hat zwar positive Effekte auf die Heilung von Mikroverletzungen nach intensivem Training, ist aber weniger effizient beim Aufbau von Muskelmasse. See Also I Tried Vital Proteins Collagen Peptides—Here's My ReviewVital Proteins Collagen Peptides Bewertungen | Lohnt es sich?Nutrition Facts for Vital Proteins Collagen PeptidesVital Proteins Guide: Who, What & Why to Use Collagen Peptides - Whole Kitchen Sink Geringe anabole Wirkung Während Kollagenhydrolysat einige anabole Prozesse anregen kann (z. B. durch Glycin und Prolin), fehlen ihm die entscheidenden Bausteine für eine optimale Muskelproteinsynthese. Es wird daher eher als Ergänzung zur Unterstützung des Bewegungsapparates empfohlen. Kollagen auf der Zutatenliste erkennen Beim Kauf von Proteinriegeln ist es wichtig, die Zutatenliste genau zu überprüfen. Kollagen kann unter verschiedenen Namen auftauchen, darunter: Kollagenhydrolysat

Hydrolysiertes Kollagen

Gelatinehydrolysat

Rinder- oder Schweinekollagen Wenn Du auf der Suche nach einem hochwertigen Proteinriegel bist, solltest Du darauf achten, dass diese Begriffe nicht auf der Zutatenliste stehen. Proteinriegel ohne Kollagen: Worauf Du beim Kauf achten musst Ein guter Proteinriegel sollte durch folgende Eigenschaften überzeugen: Hochwertige Proteinquellen für den Muskelaufbau Ein Proteinriegel sollte auf Whey-Isolat, Casein oder pflanzliche Proteine setzen. Diese enthalten ein vollständiges Aminosäureprofil und ausreichend Leucin, um die Proteinsynthese zu optimieren. Beispiel: See Also Vital Proteins Collagen Peptides Cacao Integratore di Collagene 297 g Der EVOBAR Milky Crisp enthält 23 g Protein pro Riegel, davon 3 g Leucin – optimal für den Muskelaufbau. Viele herkömmliche Riegel mit Kollagen kommen nur auf 1–1,5 g Leucin – viel zu wenig, um die Proteinsynthese zu maximieren. Hohe biologische Wertigkeit und Protein-Kalorien-Effizienz Ein gutes Verhältnis zwischen Kalorien und Protein ist entscheidend – besonders in einer Diät. Der EVOBAR Milky Crisp hat: 188 kcal und 23 g Protein

Nur 8,17 kcal pro Gramm Protein Das ist deutlich effizienter als viele herkömmliche Riegel mit unnötigen Füllstoffen. Zucker- und Süßungsmittel Achte auf einen geringen Zuckeranteil , da viele Fitnessriegel versteckten Zucker enthalten.

, da viele Fitnessriegel versteckten Zucker enthalten. Begriffe wie Glukosesirup, Fruktose, Maltodextrin oder Sorbitol deuten auf minderwertige Inhaltsstoffe hin.

deuten auf minderwertige Inhaltsstoffe hin. Natürliche Süßungsmittel wie Honig, Datteln oder Kokosblütenzucker sind bessere Alternativen. Fettgehalt Vermeide Riegel mit Palmöl oder übermäßig gesättigten Fettsäuren .

. Gesunde Fette aus Nüssen, Samen oder Nussmus sind empfehlenswert. Kohlenhydrate und Ballaststoffe Komplexe Kohlenhydrate aus Haferflocken, Quinoa oder Reismehl liefern Energie und Ballaststoffe.

aus Haferflocken, Quinoa oder Reismehl liefern Energie und Ballaststoffe. Ballaststoffreiche Zutaten wie Flohsamenschalen fördern die Verdauung. Ohne Palmfett und unnötige Zusatzstoffe Verzichte auf Riegel mit vielen künstlichen Aromen, Farbstoffen oder Konservierungsmitteln .

. Natürliche Zutaten wie Vanille, Kakao oder Zimt sorgen für Geschmack ohne unnötige Zusatzstoffe.

sorgen für Geschmack ohne unnötige Zusatzstoffe. Palmfett wird oft als Füllstoff verwendet, bringt aber keine Vorteile für Muskelaufbau oder Regeneration. Achte auf Riegel ohne Palmfett, die sich auf hochwertige Zutaten konzentrieren. Kaloriengehalt Ein guter Proteinriegel sollte nicht mehr als 200–250 kcal pro Portion bei einer Größe zwischen 40 – 60 g haben, um als gesunder Snack zu gelten. Durch die Kontrolle der Zutaten kannst Du sicherstellen, dass Dein Proteinriegel Deinen Ernährungszielen entspricht und keine unnötigen Zusatzstoffe enthält. Warum Proteinriegel ohne Kollagen die bessere Wahl sind Muskelaufbau mit dem richtigen Protein optimieren Ein Proteinriegel sollte den Muskelaufbau und die Regeneration unterstützen. Kollagenhydrolysat bietet hier keine Vorteile, da es nicht die notwendigen essenziellen Aminosäuren in ausreichender Menge enthält. Ein Snack für unterwegs mit optimalem Nährstoffprofil In einer Diät zählt jede Kalorie. Proteinriegel mit hohem Kollagenanteil haben oft ein schlechtes Kalorien-Protein-Verhältnis und enthalten unnötige Fette oder Zucker Checkliste: So findest Du den besten Proteinriegel für Dich Achte auf folgende Punkte: ✅ Keine Kollagenpeptide: Setze auf Whey-Isolat, Casein oder pflanzliche Proteine.

✅ Mindestens 20 g Protein pro Riegel: Alles darunter ist zu wenig für effektiven Muskelaufbau.

✅ Wenig Fett und Zucker: Maximal 5 g Fett und 2 g Zucker pro Portion.

✅ Hohe biologische Wertigkeit und Protein-Kalorien-Effizienz: Weniger als 10 kcal pro Gramm Protein.

✅ Ohne Palmfett und unnötige Zusatzstoffe: Für bessere Umweltbilanz und eine optimierte Ernährung. Fazit: Proteinriegel ohne Kollagen für echte Sportler Wenn es um Muskelaufbau, Regeneration oder Diätunterstützung geht, sind Proteinriegel ohne Kollagen die klare Wahl. Sie liefern hochwertiges Eiweiß, ausreichend Leucin und ein optimales Kalorien-Protein-Verhältnis. Setze auf Qualität! Wähle einen Proteinriegel, der Deine Fitnessziele wirklich unterstützt. Deine Muskeln werden es Dir danken!

