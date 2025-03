Koude lucht en schaamte - Forum van de Apneuvereniging (2025)

ik doe er overdag een handdoek over , de slaapkamer deur staat open omdat anders het donker is op de overloop is , en ik soms mensen met een kapotte pc op mijn werkkamer op zolder heb en geen zin heb in vragen heb.

Ja ik heb mij ook jarenlang geschaamd om uberhaupt de stap te zetten om hulp te vragen. Want zo'n ding op het nachtkastje en zo'n vreselijk masker... Mijn vrouw werd in 2016 gediagnostiseerd met kanker en dat was voor mij het perfecte excuus om het lekker nog een heeele tijd uit te stellen. Alle aandacht voor haar. Helaas is ze twee jaar geleden overleden... Nu, een nieuwe vrouw in mijn leven en ja, die was niet zo blij met mijn gesnurk en ademstops. Begin dit jaar dan toch eindelijk hulp gezocht met als gevolg dat er een high tec apparaat op m'n nachtkastje staat waarmee ik weer slaap als een roos, niet meer snurk en nagenoeg geen ademstops heb.

Sinds het kouder is heb ik zo'n last van koude lucht die ik via de cpap uitadem. Ik blaas mijzelf ermee wakker en kom.er moeilijk mee in slaap. Is er iemand die er last van heeft en die er een oplossing voor weet?

