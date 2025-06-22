Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (2025)

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Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (1)

Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (2)

Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (3)

Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (4)

Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (5)

Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (6)

В наличии Код: P-0386903

130 000 сум / шт.

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Описание

Крем для похудения Slimming cream dr rashel men

Этот жиросжигающий крем делает кожу более эластичной и плотной, способствует обмену веществ в ней, эффективно устраняет подкожный жир и делает более заметными линии мышц и тела. Крем имеет легкую текстуру и быстро впитывается.

Функции:

  • Быстрая потеря веса здоровым и безопасным способом
  • Помогает укрепить и смазать мышцы
  • Способствует метаболизму
  • Укрепляет мышцы
  • Для мужчин и женщин
  • Сжигает жир в основном в области талии, живота, ног и других частей тела.

Инструкция применения:

Используйте этот крем один раз в день. Нанести на чистое тело небольшое количество продукта в область живота и талии. Аккуратно помассируйте снизу вверх талию и круговыми движениями живот в течении 10-20 минут. Помыть тело через полчаса.

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Крем для похудения Slimming cream dr rashel men

В наличии Код: P-0386903

130 000 сум / шт.

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Продавец

4.45

Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (51)

LILSHOP.UZ Ташкент, Учтепинский район

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Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (52)

Ином

27.09.2020

Крем помогает. наверное не во всех ситуациях, но у меня не было проблем с гормонами, и простудными заболеваниями, а кожа испортилась.дерматолог посоветовал и мне помогло..хороший крем, эффект достаточно быстро проявляется.буквально через неделю кожа уже была лучше.лучше не пользоваться косметикой пока пользуешься кремом, иначе эффект не такой выраженный и дольше ждать

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Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (2025)

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Author: Ms. Lucile Johns

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Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.