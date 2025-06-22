Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (2025)

Крем для похудения Slimming cream dr rashel men

Этот жиросжигающий крем делает кожу более эластичной и плотной, способствует обмену веществ в ней, эффективно устраняет подкожный жир и делает более заметными линии мышц и тела. Крем имеет легкую текстуру и быстро впитывается.

Функции:

Быстрая потеря веса здоровым и безопасным способом

Помогает укрепить и смазать мышцы

Способствует метаболизму

Укрепляет мышцы

Для мужчин и женщин

Сжигает жир в основном в области талии, живота, ног и других частей тела.

Инструкция применения:

Используйте этот крем один раз в день. Нанести на чистое тело небольшое количество продукта в область живота и талии. Аккуратно помассируйте снизу вверх талию и круговыми движениями живот в течении 10-20 минут. Помыть тело через полчаса.