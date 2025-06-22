Крем для похудения Slimming cream dr rashel men (2025)

В наличии Код: P-0386903
130 000 сум / шт.
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Описание
Крем для похудения Slimming cream dr rashel men
Этот жиросжигающий крем делает кожу более эластичной и плотной, способствует обмену веществ в ней, эффективно устраняет подкожный жир и делает более заметными линии мышц и тела. Крем имеет легкую текстуру и быстро впитывается.
Функции:
- Быстрая потеря веса здоровым и безопасным способом
- Помогает укрепить и смазать мышцы
- Способствует метаболизму
- Укрепляет мышцы
- Для мужчин и женщин
- Сжигает жир в основном в области талии, живота, ног и других частей тела.
Инструкция применения:
Используйте этот крем один раз в день. Нанести на чистое тело небольшое количество продукта в область живота и талии. Аккуратно помассируйте снизу вверх талию и круговыми движениями живот в течении 10-20 минут. Помыть тело через полчаса.
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Крем для похудения Slimming cream dr rashel men
В наличии Код: P-0386903
130 000 сум / шт.
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Продавец
4.45
LILSHOP.UZ Ташкент, Учтепинский район
Проверено
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Отзывы компании
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Ином
27.09.2020
Крем помогает. наверное не во всех ситуациях, но у меня не было проблем с гормонами, и простудными заболеваниями, а кожа испортилась.дерматолог посоветовал и мне помогло..хороший крем, эффект достаточно быстро проявляется.буквально через неделю кожа уже была лучше.лучше не пользоваться косметикой пока пользуешься кремом, иначе эффект не такой выраженный и дольше ждать
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