L'étrange histoire des adaptations cinématographiques et télévisées de Mortor Kombat (2025)

Il semble que nous soyons à nouveau à la fin des années 90, Avec comment dans la mode mortel kombat est. En 2024, Mortal Kombat 1 est sorti, le dernier épisode de la saga populaire des jeux de combat. Et maintenant, MK revient sur grand écran, puisque Warner Bros. se prépare pour la première de Mortal Kombat 2, Suite du redémarrage étonnamment solide de 2021.

À la lumière de Tous ces grands événements dans le monde MKnous pensons que maintenant ce serait le moment idéal pour jeter un coup d’œil à long terme, coloré et parfois déconcertant l’histoire de la franchise dans le cinéma et la télévision. Consultez notre galerie d’images ci-dessous ou descendez pour examiner de plus près Toutes les adaptations de kombat mortelles et fermer (ou non) qui a suivi le matériau d’origine.

Mortal Kombat (1995)

Le film original de Mortal Kombat est largement considéré comme l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo à ce jour. Ce qui est un honneur très douteux. Malgré cela, le film reste un solide exemple de la façon de donner la vie à la série en réalité. Cadeaux Une version raisonnablement fidèle de l’histoire du jeu originaltrès bref, tout en incorporant des éléments de Mortal Kombat II et une partie de l’histoire des bandes dessinées complémentaires. Comme beaucoup d’autres adaptations, il place Liu Kang (Robin Chou) comme Héros central destiné à vaincre Shang Tsung Soul Thief (Cary-Hiroyuki Tagawa). Pour les puristes, le plus grand péché du film est simplement qu’il ne reproduit pas la violence des jeux, optant plutôt pour une approche PG-13 plus courante.

Ce que le film capture, cependant C’est cet fond essentiel de l’humour et de la blague Cela va de pair avec une violence libre. Mortal Kombat, le film, n’est pas coupable de se prendre trop au sérieux. C’est aussi le film qui Il a annoncé le «syndrome techno» mondial des Immortelsla musique de jeu vidéo la plus emblématique après le sujet de Super Mario Bros.

Mortal Kombat: The Journey Begins (1995)

Il y a une concurrence difficile pour décider quelle est la pire adaptation du mortel Kombat jamais fait, mais Cette version directe vers la vidéo peut prendre la paume. Sorti avant le vrai film d’action et apparemment une préquelle de ce film, The Journey Begins est dédié au développement des histoires d’origine de plusieurs icônes MK. Mais le tissu conjonctif est, dans le meilleur, douteux. Et à Très dépassé que ce soit le CGI du vrai film d’actionest le plus moderne par rapport aux scènes de combat 3D archaïques de qualité inférieure que la Playstation du voyage commence. Il est possible que les fans les plus fidèles veulent le voir par une pure curiosité morbide (surtout parce qu’elle est incluse comme supplémentaire dans le Blu-ray de Mortal Kombat), mais N’attendez pas votre plaisir pour les jeux ou les films.

Mortal Kombat: Defenders of the Realm (1996)

Le panorama télévisé des années 80 et 90 Il était plein de tentatives de convertir la culture pop adulte en dessins animés Pour les enfants. Par exemple, RoboCop: la série animée, Rambo et Toxic Crusaders. Honnêtement, nous devons respecter le courage de Kenner pour avoir décidé de faire sans intermédiaires et directement le Terminator 2 du marché 2 et des extraterrestres pour les enfants Sans même attendre les dessins animés.

Con Mortal Kombat: Defenders of the Realm, USA Network s’est jeté dans le ring. Cette série à court terme a été diffusée dans le bloc d’équipe de l’action Extreme de la chaîne en 1996. D’une manière quelque peu déconcertante, il essaie d’être une continuation du film de 1995 et du jeu vidéo ultime de la mortel Kombat 3, bien que bien que L’approche pour tous les âges rend cela fondamentalement discutable. Les défenseurs du royaume simplifient la série complexe d’alliances et de rivalités qui définissent le mythe de MK, présentant plutôt une équipe de héros dirigée par Raiden et Nighthawk en charge de DEfender le pays des envahisseurs interdimensionnels de Shao Kahn.

Sin Embargo, défenseurs du royaume Oui, cela apporte une nouveauté remarquable à la franchise. La série a été la première à présenter Quan Chi avant son apparition dans Mortal Kombat Mythologies: sous-zéro et mortel Kombat 4.

Mortal Kombat: Annihilation (1997)

Si le premier film de Mortal Kombat est L’une des meilleures tentatives pour adapter un jeu vidéo au cinémasa suite est facilement l’une des pires. Ce n’est pas nécessairement que l’annihilation joue l’erreur avec le matériel d’origine. Présentez une série de personnages populaires tels que Shao Kahn (Brian Thompson), Jax (Lynn Williams) et Sindel (Musetta Vandel), avec des éléments familiaux de MK comme animauxla mort de Johnny Cage et Kuai Liang prenant le manteau de son frère en tant que sous-zéro. Le problème est que le film ne parvient pas à enchaîner tout cela dans une histoire cohérente et intéressante. Il n’y a pas beaucoup de logique interne dans ce qui se passe ou dans les personnages qui apparaissent.

Mais même si l’intrigue était à la hauteur du premier film, l’annihilation est en proie à de mauvais effets, à des scènes de lutte et à des acteurs décevants qui, apparemment, préférerait être ailleurs. Il est révélateur que, à part le Liu Kang de Chou, presque tous les personnages qui reviennent ont été renouvelés pour la suite. Au moins, la bande sonore est assez bonne.

Mortal Kombat: Conquest (1998)

Bien que l’annihilation ait essentiellement détruit les perspectives de Mortal Kombat sur grand écran au cours des deux décennies suivantes, cela n’a pas empêché TNT de Il a diffusé une véritable série télévisée d’action en 1998. Mortal Kombat: Conquest est une préquelle des films qui se déroule 500 ans avant l’ère de Liu Kang. Au lieu de cela, la conquête tourne autour de l’ancêtre de Liu, Kung Lao (Paolo Montalbán), Un moine guerrier chargé de former une nouvelle génération de combattants Pour défendre la terre. Bien que de nombreux personnages secondaires de la série soient de nouvelles créations, de nombreux fans de MK apparaissent tout au long de la seule saison de Conquest.

Le meilleur qui peut être dit de la conquête, c’est qu’il a avancé à son temps. La prémisse de préquelle est solide et est certainement une meilleure suite du film de 1995 que l’annihilation. Mais même à ce moment-là, il était difficile d’ignorer Scènes de combat lousous avec des câbles et des effets spéciaux, en général moche. Il est difficile de ne pas demander ce qui aurait été de la conquête une ou deux décennies plus tard.

Mortal Kombat: Rebirth (2010)

Outre les jeux eux-mêmes, la franchise MK est restée largement inactive dans les années 90. Ce n’est pas Le cinéaste Kevin Tancharoen a pris l’initiative et a préparé un court métrage non autorisé de Mortal Kombat que le ballon a recommencé à rouler.

Bien que produit avec un budget très bas et sans l’approbation de Warner Bros. ni des créateurs de Mortal Kombat, le court métrage de Tancharoen Mortal Kombat: Rebirth C’est une adaptation étonnamment professionnelle. Rebirth est unique dans le sens où les aspects surnaturels de la franchise sont importants et, au lieu de cela, il présente Scorpion (Ian Anthony Dale) en tant que meurtrier qui travaille avec le capitaine Jackson Briggs (Michael Jai White) et Sonya Blade (Jeri Ryan) P P.Pour mettre fin à l’empire criminel de Shang Tsung et se venger de son ennemi, sous-zéro.

Tancharoen voulait que la renaissance servait de preuve de concept pour un éventuel redémarrage de film. D’une certaine manière, il a réalisé son désir, puisque Ils ont donné les rênes du site Web Real Action Mortal Kombat: Legacy.

Mortal Kombat: Legacy (2011)

Tancharoen est retourné à la franchise MK l’année suivante, Cette fois avec l’approbation réelle de Warner Bros. et Green Light pour une saison complète d’épisodes Web Real Action exclusifs de Machinima. L’héritage ne suit pas la nouvelle continuité établie en renaissance, bien que Dale, White et Ryan ont repris leurs papiers lors de la première saison. Au lieu de cela, Legacy agit comme une préquelle du jeu original, et chaque épisode de la première saison développe l’histoire d’un kombatiente différent.

La deuxième saison a été un changement radical, car Legacy a adopté une approche plus narrative, a incorporé de nouveaux personnages et a changé la distribution de plusieurs des existants. L’un des avantages de ce renouveau est que Cary-Hiroyuki Tagawa pourrait reprendre le rôle de Shang Tsung (qui a permis de faire le saut vers les jeux en forme de DLC de Mortal Kombat 11).

Malgré son incohérence en termes de ton et d’argument, l’héritage montre le potentiel d’une version plus sérieuse de la mythologie de MK. En plus, Il semble étonnamment solide d’être une série Web gratuite.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge (2020)

Mortal Kombat est revenu dans le monde de l’animation en 2020, dans ce qui s’est avéré être une adaptation bien mieux que le voyage ou les défenseurs du royaume. À cela contribue que Mortal Kombat Legends: la vengeance de Scorpion est directement dirigée vers les adultes. En fait, ce lancement vidéo direct est le premier film de mortel Kombat pour adultes.

La vengeance de Scorpion Une adaptation de l’argument du jeu originalmais avec un tour. Au lieu de concentrer le film sur l’héroïque Liu Kang, nous verrons le tournoi fatidique du point de vue de Scorpion. Le film Explorez l’histoire tragique d’origine du personnage et les débuts de son inimitié avec sous-zéro.

Le premier film s’est avéré être Assez populaire pour donner naissance à trois autres séquelles directes à la vidéoMortal Kombat Legends: Battle of the Realms de 2021, Mortal Kombat Legends: Snow Blind de 2022 y Mortal Kombat Legends: Cage Match de 2023.

Kombat mortel (redémarrage) (2021)

Après des années de rumeurs sur un autre vrai film d’action de Mortal Kombat, la franchise est finalement revenue sur grand écran en 2021. Le nouveau film n’était pas lié aux projets précédents, mais est un redémarrage complet. Son protagoniste, Mehcad Brooks (qui joue Jax), Il l’a décrit comme un film “réaliste”malgré le maintien des décès et d’autres éléments violents des jeux.

Le redémarrage Il est arrivé dans les cinémas déjà maximum simultanément en avril 2021. Bien que la pandémie ait manifestement affecté la collection de …