La extraña historia de las adaptaciones cinematográficas y televisivas de Mortal Kombat (2025)

Parece que estamos otra vez a finales de los 90, con lo de moda que está Mortal Kombat. En 2024 se estrenó Mortal Kombat 1, la última entrega de la popular saga de juegos de lucha. Y ahora MK vuelve a la gran pantalla, ya que Warner Bros. se prepara para el estreno de Mortal Kombat 2, secuela del sorprendentemente sólido reboot de 2021.

A la luz de todos estos grandes acontecimientos en el mundo MK, pensamos que ahora sería el momento perfecto para echar un vistazo a la larga, colorida y ocasionalmente desconcertante historia de la franquicia en el cine y la televisión. Echa un vistazo a nuestra galería de imágenes a continuación o desplázate hacia abajo para echar un vistazo más de cerca a todas las adaptaciones de Mortal Kombat y lo cerca (o no) que siguieron el material original.

Mortal Kombat (1995)

La película original de Mortal Kombat está ampliamente considerada como una de las mejores adaptaciones de videojuegos hasta la fecha. Lo cual es un honor muy dudoso. Aun así, la película sigue siendo un sólido ejemplo de cómo dar vida a la serie en acción real. Presenta una versión razonablemente fiel de la historia del juego original, muy escueta, al tiempo que incorpora elementos de Mortal Kombat II y parte de la historia de fondo de los cómics complementarios. Como muchas otras adaptaciones, sitúa a Liu Kang (Robin Chou) como héroe central destinado a derrotar al ladrón de almas Shang Tsung (Cary-Hiroyuki Tagawa). Para los puristas, el mayor pecado de la película es simplemente que no reproduce la violencia de los juegos, optando en su lugar por un enfoque más corriente PG-13.

Lo que la película capta, sin embargo, es ese trasfondo esencial de humor y chiste que va de la mano con la violencia gratuita. Mortal Kombat, la película, no es culpable de tomarse demasiado en serio a sí misma. También es la película que dio a conocer al mundo "Techno Syndrome" de The Immortals, la música de videojuegos más icónica después del tema de Super Mario Bros.

Mortal Kombat: The Journey Begins (1995)

Hay una dura competencia a la hora de decidir cuál es la peor adaptación de Mortal Kombat jamás realizada, pero este lanzamiento directo a vídeo puede que se lleve la palma. Lanzada antes de la película de acción real y aparentemente una precuela de dicha película, The Journey Begins se dedica a desarrollar las historias de origen de varios iconos de MK. Pero el tejido conectivo es, en el mejor de los casos, dudoso. Y por muy anticuado que sea el CGI de la película de acción real, es de lo más moderno comparado con las arcaicas escenas de lucha en 3D de calidad inferior a la Playstation de The Journey Begins. Es posible que los fans más acérrimos quieran verla por pura curiosidad morbosa (sobre todo porque se incluye como extra en el Blu-ray de Mortal Kombat), pero no esperen que mejore su disfrute de los juegos o las películas.

Mortal Kombat: Defenders of the Realm (1996)

El panorama televisivo de los años 80 y 90 estuvo plagado de intentos de convertir la cultura pop para adultos en dibujos animados para niños. Por ejemplo, RoboCop: La serie animada, Rambo y Toxic Crusaders. Sinceramente, tenemos que respetar el coraje de Kenner por decidir prescindir de intermediarios y comercializar directamente los juguetes de Terminator 2 y Aliens para los niños sin esperar siquiera a los dibujos animados.

Con Mortal Kombat: Defenders of the Realm, USA Network se lanzó al ruedo. Esta serie de corta duración se emitió en el bloque Action Extreme Team de la cadena en 1996. De forma un tanto desconcertante, intenta ser una continuación tanto de la película de 1995 como del videojuego Ultimate Mortal Kombat 3, aunque el enfoque para todas las edades hace que esto sea básicamente discutible. Defenders of the Realm simplifica la compleja serie de alianzas y rivalidades que definen el mito de MK, presentando en su lugar a un equipo de héroes liderados por Raiden y Nighthawk encargados de defender la Tierra de los invasores interdimensionales de Shao Kahn.

Sin embargo, Defenders of the Realm sí que aporta una notable novedad a la franquicia. La serie fue la primera en presentar a Quan Chi antes de su aparición en Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero y Mortal Kombat 4.

Mortal Kombat: Annihilation (1997)

Si la primera película de Mortal Kombat es uno de los mejores intentos de adaptar un videojuego al cine, su secuela es fácilmente uno de los peores. No se trata necesariamente de que Annihilation juegue al despiste con el material original. Introduce una serie de personajes populares como Shao Kahn (Brian Thompson), Jax (Lynn Williams) y Sindel (Musetta Vandel), junto con elementos familiares de MK como Animalities, la muerte de Johnny Cage y Kuai Liang tomando el manto de su hermano como Sub-Zero. El problema es que la película no consigue encadenar todo eso en una historia coherente e interesante. No hay mucha lógica interna en lo que ocurre o en los personajes que aparecen.

Pero incluso si la trama estuviera a la altura de la primera película, Annihilation está plagada de efectos pésimos, escenas de lucha decepcionantes y actores que, al parecer, preferirían estar en cualquier otro sitio. Resulta revelador que, aparte del Liu Kang de Chou, casi todos los personajes que regresan hayan sido renovados para la secuela. Al menos, la banda sonora es bastante buena.

Mortal Kombat: Conquest (1998)

Aunque Annihilation destruyó básicamente las perspectivas de Mortal Kombat en la gran pantalla durante las dos décadas siguientes, eso no impidió que TNT emitiera una serie de televisión de acción real en 1998. Mortal Kombat: Conquest es una precuela de las películas que tiene lugar 500 años antes de la era de Liu Kang. En su lugar, Conquest gira en torno al antepasado de Liu, Kung Lao (Paolo Montalbán), un monje guerrero encargado de entrenar a una nueva generación de luchadores para defender la Tierra. Aunque muchos de los personajes secundarios de la serie son nuevas creaciones, muchos de los favoritos de los fans de MK aparecen a lo largo de la única temporada de Conquest.

Lo mejor que puede decirse de Conquest es que se adelantó a su tiempo. La premisa de la precuela es sólida, y sin duda es una mejor secuela de la película de 1995 que Annihilation. Pero incluso en aquella época era difícil ignorar las pésimas escenas de lucha con cables y los efectos especiales, en general pésimos. Es difícil no preguntarse qué habría sido de Conquest una o dos décadas más tarde.

Mortal Kombat: Rebirth (2010)

Aparte de los propios juegos, la franquicia MK permaneció en gran medida inactiva en la década de los noventa. No fue hasta que el cineasta Kevin Tancharoen tomó la iniciativa y preparó un cortometraje no autorizado de Mortal Kombat que la pelota empezó a rodar de nuevo.

Aunque producido con un presupuesto muy bajo y sin la aprobación de Warner Bros. ni de los creadores de Mortal Kombat, el cortometraje de Tancharoen Mortal Kombat: Rebirth es una adaptación sorprendentemente profesional. Rebirth es único en el sentido de que resta importancia a los aspectos sobrenaturales de la franquicia y, en su lugar, presenta a Scorpion (Ian Anthony Dale) como un asesino que trabaja con el capitán Jackson Briggs (Michael Jai White) y Sonya Blade (Jeri Ryan) para acabar con el imperio criminal de Shang Tsung y vengarse de su némesis, Sub-Zero.

Tancharoen pretendía que Rebirth sirviera como prueba de concepto para un posible reinicio cinematográfico. En cierto modo, cumplió su deseo, ya que le dieron las riendas de la serie web de acción real Mortal Kombat: Legacy.

Mortal Kombat: Legacy (2011)

Tancharoen regresó a la franquicia MK al año siguiente, esta vez con la aprobación real de Warner Bros. y luz verde para una temporada completa de episodios web de acción real exclusivos de Machinima. Legacy no sigue la nueva continuidad establecida en Rebirth, aunque Dale, White y Ryan retomaron sus papeles en la primera temporada. En su lugar, Legacy actúa como una precuela del juego original, y cada episodio de la primera temporada desarrolla la historia de un Kombatiente diferente.

La segunda temporada supuso un cambio radical, ya que Legacy adoptó un enfoque más narrativo, incorporó nuevos personajes y cambió el reparto de muchos de los ya existentes. Una de las ventajas de esta renovación es que Cary-Hiroyuki Tagawa pudo retomar el papel de Shang Tsung (lo que allanó el camino para que diera el salto a los juegos en forma de DLC de Mortal Kombat 11).

A pesar de su inconsistencia en cuanto a tono y argumento, Legacy muestra el potencial de una versión más seria de la mitología de MK. Además, parece sorprendentemente sólida para tratarse de una serie web gratuita.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge (2020)

Mortal Kombat regresó al mundo de la animación en 2020, en lo que resultó ser una adaptación mucho mejor que The Journey Begins o Defenders of the Realm. A ello contribuye que Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge está dirigida directamente a los adultos. De hecho, este lanzamiento directo a vídeo es la primera película de Mortal Kombat para adultos.

Scorpion's Revenge es una adaptación del argumento del juego original, pero con un giro. En lugar de centrar la película en el heroico Liu Kang, veremos el fatídico torneo desde el punto de vista de Scorpion. La película explora la trágica historia de origen del personaje y los inicios de su enemistad con Sub-Zero.

La primera película demostró ser lo suficientemente popular como para dar lugar a otras tres secuelas directas a vídeo, Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms de 2021, Mortal Kombat Legends: Snow Blind de 2022 y Mortal Kombat Legends: Cage Match de 2023.

Mortal Kombat (reinicio) (2021)

Tras años de rumores sobre otra película de acción real de Mortal Kombat, la franquicia finalmente regresó a la gran pantalla en 2021. La nueva película no estaba relacionada con proyectos anteriores, sino que es un reinicio completo. Su protagonista, Mehcad Brooks (que interpreta a Jax), la describió como una película "realista", a pesar de mantener los Fatalities y otros elementos violentos de los juegos.

El reboot llegó a los cines y a HBO Max simultáneamente en abril de 2021. Aunque la pandemia afectó obviamente a la recaudación de la película, tuvo el suficiente éxito comercial y de crítica como para que Warner le diera luz verde para una secuela.

Mortal Kombat 2 (2025)

La reiniciada serie Mortal Kombat volverá a los cines en 2025 en forma de secuela, titulada por el momento simplemente Mortal Kombat 2. Además de los favoritos que regresan como Hiroyuki Sanada como Scorpion, Ludi Lin como Liu Kang, Mehcad Brooks como Jax y Jessica McNamee como Sonya Blade, la película también presentará a Johnny Cage de Karl Urban, Shao Kahn de Martyn Ford, Quan Chi de Damoin Herriman y Kitana de Adeline Rudolph. Hace poco pudimos ver de cerca a varios de los miembros del reparto.

A estas alturas, hay pocas dudas de que Mortal Kombat 2 será mejor secuela que Mortal Kombat: Annihilation, pero no es precisamente un listón muy alto. La cuestión es si la secuela puede continuar el impulso generado por la original y allanar el camino para más secuelas propuestas. Todavía queda mucha lucha en esta franquicia.