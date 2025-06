Laatste trailer van Jurassic World Rebirth toont de rivierraftscène uit Michael Crichtons Jurassic Park, meer van de D-Rex en de Mutadon (2025)

Gerelateerde artikelen: Bol.com Retourdeals: Scoor korting op de PlayStation Portal en de luxe DualSense Edge-controller

De laatste trailer van Jurassic World Rebirth is uitgebracht en toont belangrijke elementen van de film, met daarnaast een goede blik op zowel bekende als gloednieuwe dinosaurussen.

Jurassic World Rebirth, met in de hoofdrollen Scarlett Johansson, Jonathan Bailey en Mahershala Ali, volgt een extractieteam dat op een missie wordt gestuurd naar de gevaarlijkste plek op aarde: een onderzoeksfaciliteit op een eiland, ooit onderdeel van het oorspronkelijke Jurassic Park, en nu bewoond door de meest dodelijke wezens die daar zijn achtergebleven. De film is geregisseerd door Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) en geschreven door David Koepp, de oorspronkelijke scenarist van Jurassic Park.

De officiële synopsis luidt als volgt:

Vijf jaar na de gebeurtenissen van Jurassic World Dominion blijkt het wereldwijde ecosysteem grotendeels ongeschikt voor dinosaurussen. De overgebleven soorten leven in afgezonderde, tropische gebieden met een klimaat dat lijkt op hun oorspronkelijke leefomgeving. Drie gigantische wezens — op land, in de zee en in de lucht — dragen in hun DNA de sleutel tot een revolutionair geneesmiddel dat de mensheid enorme levensreddende voordelen kan opleveren. See Also Scarlett Johansson vs. mutant dinosaurs in 'Jurassic World Rebirth' is the unhinged chaos this franchise needs — here’s why Academy Award-genomineerde Scarlett Johansson speelt Zora Bennett, een expert in geheime operaties, die wordt ingehuurd om een gespecialiseerd team te leiden op een topgeheime missie om het genetisch materiaal veilig te stellen. Wanneer Zora’s missie in botsing komt met een burgergezin wiens boottocht is verstoord door agressieve zeedinosaurussen, stranden ze samen op een verboden eiland waar ooit een geheime Jurassic Park-faciliteit gevestigd was. In een gebied vol met uiteenlopende dinosoorten ontdekken ze een duister en schokkend geheim dat al decennia verborgen wordt gehouden.

Wat zien we in deze laatste trailer? Een van de hoogtepunten is de iconische rivierraftscène uit Michael Crichtons oorspronkelijke Jurassic Park-boek. In januari vertelde scenarist David Koepp dat hij terugkeek naar Crichtons romans, aangezien er voor deze sequel geen bronmateriaal bestaat. Tijdens het herlezen stuitte hij op scènes die destijds niet in de film van 1993 zijn gebruikt. “Er was een scène uit het eerste boek die we altijd al in de originele film wilden stoppen, maar daar was toen geen ruimte voor,” aldus Koepp. “We dachten: ‘Hé, nu kunnen we die eindelijk gebruiken.’”

Daarnaast zien we een reeks nieuwe dinosaurussen, waaronder een duidelijk shot van de ‘D-Rex’ — voluit: Distortus Rex. Deze nieuwe gemuteerde dinosaurus is speciaal voor Jurassic World Rebirth ontworpen en lijkt op een kruising tussen een T-Rex en een Rancor uit Star Wars. “Het is alsof een T-Rex is ontworpen door H.R. Giger, en dat hele gedrocht vervolgens seks had met een Rancor,” grapte regisseur Edwards eerder deze maand tegen Empire.

Verder toont de trailer ook vliegende Mutadons, “een combinatie van een pterosauriër en een Raptor,” aldus Koepp.

Jurassic World Rebirth draait vanaf 3 juli in de bioscoop.

Tom van Stam is hoofdredacteur bij IGN en bovenal groot liefhebber van de games van FromSoftware. Probeert alles te spelen, slaagt daar zelden in. Volg hem hier op X/Twitter of hier op BlueSky. Mail voor verhalen naar tvanstam@ign.com.