LED-Maske: Das sind die 16 besten Geräte für jeden Hauttyp (2025)

LED-Maske: Das sind die 16 besten Lichttherapie-Geräte für jedes Hautbedürfnis.

Hormonhaushalt, Hautpflege, Ernährung – es gibt unzählige Faktoren, die unser Hautbild beeinflussen. Ein Beauty-Tool, das die Haut für viele unterschiedliche Typen enorm verbessern soll und auf das viele Profis schwören: LED-Gesichtsmasken. Die Therapie funktioniert mit Lichtwellen in verschiedenen Farben, die durch die Hautoberfläche dringen. Was das Besondere an der Behandlung mit der Maske ist und wo du die besten Produkte für das Kosmetik-Treatment at home kaufen kannst, erfährst du hier.

Top 5 LED-Masken

Wirkung von LED: So funktioniert die Lichttherapie

Schon länger wird Licht für die Haut in Kosmetikstudios und bei Dermatolog:innen eingesetzt. Laser lassen Pigmentflecke und Pickelmale verschwinden, und professionelle Gesichtsbehandlungen wie das Hydrafacial bedienen sich der weniger intensiven Blau- und Rotlichttherapie gegen Akne und Falten.

Besagte LED-Masken gibt es seit Neuestem auch für den Heimgebrauch, und zwar in Form von leuchtenden Masken, die auf den ersten Blick eher an Karneval, Horrorfilme wie “The Purge” oder an eine Schutzbrille für technische Berufe erinnern, tatsächlich aber echte Beauty-Benefits bieten. Der Clou: In diese Masken sind rückseitig bis zu 100 kleine LED-Lämpchen integriert, die unterschiedliche Farben zur Hautoptimierung ausstrahlen. “Schon in meiner Praxis konnte ich mit verschiedenen LED-Lichttherapien die Ergebnisse von ästhetischen Behandlungen deutlich verbessern”, weiß Dr. Dennis Gross, Dermatologe aus New York. “Nach der LED-Lichttherapie waren Fältchen und Linien sofort gemildert, außerdem hilft LED-Licht bei professionellen Behandlungen dabei, Akne zu bekämpfen.”

Auch Dr. Susanne Steinkraus aus der gleichnamigen Praxis in Hamburg ist großer Fan der Lichttherapie. Ihre medizinischen Kosmetikerinnen nutzen das sanfte LED-Licht als Abschluss von Behandlungen. “Mit LED-Licht kann man großartige Ergebnisse erzielen und etwa die Haut nach dem Ausreinigen beruhigen oder generell zur Anregung von mehr Kollagen stimulieren”, erklärt die Dermatologin. Das Besondere daran: “Die Masken gibt es sogar schon relativ günstig im Internet – auch wir nutzen eine solche.”

Prominente Fans hat die LED-Maske übrigens viele. Siehe Suki Waterhouse, die das Gerät von Currentbody als “Produkt, das ihre Haut gerettet hat”, betitelt. Und auch andere Celebrities, wie Kim und Kourtney Kardashian oder Cillian Murphy, der auf die Maske als Pre-Oscars-Treatment gesetzt hat, lieben die Methode.

Welches Licht bei welchen Hautproblemen?

“Je nach Hauttyp können unterschiedliche Farben eingestellt werden”, erklärt Dr. Susanne Steinkraus. “Diese stimulieren durch unterschiedliche Wellenlängen die verschiedenen Hautschichten und lösen auch jeweils andere Prozesse in der Haut aus.” Durch tief eindringendes Licht in Rot können zum Beispiel Kollagenfasern zur Neubildung oder Neuanordnung angeregt werden. Weitere Farbspektren wie Grün, Blau, Gelb oder Weiß können aber auch die Melanombildung blockieren, das Zellwachstum und die Durchblutung beschleunigen, die Elastizität der Haut erhöhen oder Akne verbessern und zur optischen Hautverjüngung beitragen.

Das bewirken die unterschiedlichen Farben

Rotes LED-Licht gegen Falten

Rotes Licht regt die Elastin- und Kollagenproduktion an, wirkt entzündungshemmend und verringert Anzeichen der Hautalterung wie feine Linien und Co. – ein Anti-Aging-Effekt, wie wir ihn mögen!

Blaues LED-Licht gegen Pickel

Die blaue Lichttherapie bekämpft Bakterien und wirkt klärend, wenn die Haut zu Unreinheiten neigt.

Grünes LED-Licht bei Pigmentflecken

Grünes LED-Licht hilft gegen Verfärbungen, gebrochene Kapillaren und dunkle Flecke sowie Pigmentstörungen.

Gelbes LED-Licht gegen Rötungen

Gelbes Licht wirkt Rötungen entgegen und soll den Lymphkreislauf anregen.

Weißes LED-Licht gegen Entzündungen

Vor allem für sensible Haut geeignet, wirkt weißes Licht Entzündungen und sensiblen Hautstellen entgegen.

Wie benutze ich die LED-Maske?

“Zunächst sollte die Haut gut gereinigt werden”, erklärt Dr. Susanne Steinkraus. “Dann kann man die LED-Maske auch direkt auf das Gesicht auflegen und einschalten.” Je nach Gerät variiert da die Anwendung. Manche Hersteller wie etwa die mittlerweile vom Markt genommene Maske von Neutrogena arbeiten mit Aktivatoren, bei wieder anderen wird die Maske vorab aufgeladen und dann kabellos aufgelegt. Auch die Anwendungsdauer variiert: So reicht bei manchen Masken bereits eine Anwendungsdauer von drei Minuten, während andere Lichttherapie-Masken für die Haut jedoch rund zehn bis 15 Minuten wirken sollen. Dr. Steinkraus rät: “Am besten zwei- bis dreimal die Woche abends vor dem Schlafengehen anwenden, so kann man die Maske wie eine Art beruhigendes Ritual in den Alltag einbauen.” Im Anschluss daran kann man dann noch seine gewohnte Pflege, bestehend aus Serum und Creme, verwenden oder besser einmassieren – schon ist das entspannende Home-Spa-Treatment abgeschlossen.

Lichttherapie für die Haut: Mögliche Nebenwirkungen

Über mögliche Nebenwirkungen müsse man sich laut Dr. Steinkraus keine Sorgen machen, da die Wellenlängen sehr gering sind. Besonders wichtig sei es, die Augen zu schützen – dafür sorgt eine gute Gesichtsmaske aber schon durch ihre Form mit Aussparung der Augen oder einem mitgelieferten Augenschutz. Falls nicht, kann man sich diesen auch nachkaufen. In der Schwangerschaft sollte man von der Anwendung absehen. Ebenso, wenn man Medikamente nimmt, die lichtempfindlicher machen. Auch sollte man die Maske von Kindern fernhalten.

Kosten einer Lichttherapie für die Haut

In Prinzip muss man nur mit den Kosten für die Anschaffung der LED-Maske rechnen. Die variiert stark. Während bei Amazon schon LED-Masken ab 50 Euro erhältlich sind, muss man für die Produkte der Dermatolog:innen aus New York und Co. einen deutlich höheren Preis bezahlen – was sich bei regelmäßiger Anwendung dennoch lohnt.

Die 16 besten LED-Masken im Test & Vergleich

Damit du dich besser für die passende LED-Maske für deinen Geschmack, Hauttyp und dein Budget entscheiden kannst, haben wir die beliebtesten für dich getestet und verglichen.

1. Beste LED-Maske insgesamt: “CurrentBody Skin LED Lichttherapie Maske, 2. Generation”

Warum wir das Produkt lieben: Wenn es um Anti-Aging und revitalisierte Haut geht, ist man mit der “LED Lichttherapie Maske” von CurrentBody gut bedient. Wir haben die Maske in der überarbeiteten Version, der 2. Generation, selbst getestet. Sie bestrahlt die Haut mit einer Kombination aus Rotlicht und (tiefem) Nahinfrarotlicht und mildert so Fältchen laut Hersteller schon in vier Wochen um bis zu 35 Prozent. 95 Prozent der Anwender:innen berichteten von prallerer, glatterer Haut – und wir können nur zustimmen.