Los 15 mejores sérums con vitamina C: cuáles usar para eliminar arrugas y manchas e iluminar la piel (2025)

Si tuviéramos que hacer una lista de cuáles son los ingredientes más buscados en el mundo de la belleza, la vitamina C sería uno de los imprescindibles. Junto al ácido hialurónico o el retinol, este activo conocido por su capacidad antioxidante es ya uno de los compuestos más comunes en las fórmulas actuales y, sin lugar, una de las tendencias beauty que más se mantiene en el tiempo. Presente en cremas y sérums, se ha convertido en un esencial de las rutinas de autocuidado y hoy te desvelamos cuáles son los mejores sérums para probar sus grandes beneficios.

Cuáles son los beneficios de la vitamina C, según una experta

“Es uno de los activos más interesantes que puedes usar por el día en el cuidado de la piel, debido a su capacidad antioxidante para protegerla de los radicales libres. Este antioxidante esencial no solo previene el envejecimiento prematuro de la piel, sino que también estimula la producción de colágeno y elastina, fundamentales para mantener su firmeza y elasticidad, tiene una actividad despigmentante y es uno de los activos que más luminosidad aporta a la piel”, explica Lourdes Moreno, experta dermocosmética de LaLuz by Lourdes Moreno, dando a conocer varios beneficios más desconocidos.

Por qué es mejor aplicar la vitamina C en sérum

Si te has decidido a probar los beneficios de la vitamina C, debes saber que la recomendación habitual es hacerlo con un sérum. En el mercado hay un sinfín de productos que contienen este ingrediente en su formulación, pero lo cierto es que los sérums se colocan como la opción más efectiva. “Los sueros están formulados con concentraciones más altas de ingredientes activos y su textura ligera permite una absorción casi instantánea y actuación inmediata en la piel”,explica Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8.

Además,“suelen llevar moléculas pequeñas que, al penetrar hasta las capas más internas de la piel, tratan las líneas más marcadas desde su origen”,apostilla Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.Marta Agustí, directora de Omorovicza, destaca también que“la estructura molecular de los sueros está diseñada para trabajar donde las cremas no llegan. Mientras que una crema hidrata principalmente la superficie, un suero actúa desde dentro y estimula procesos como la producción de colágeno y elastina”.

Cuáles son los mejores sérums con vitamina C

Sérum Antioxidante y Reafirmante de Laluz. Sérum antioxidante que trata las arrugas y aporta luminosidad y jugosidad a tu piel. Con una fórmula avanzada que unifica el tono y combate las manchas. Este sérum tiene un efecto tensor inmediato, deja tu piel visiblemente más firme y luminosa. Además, hidrata y nutre, promoviendo la producción natural de colágeno y elastina para una piel más rejuvenecida y saludable. Precio:49,99 euros.

Es una solución avanzada para una piel radiante, tersa y de aspecto más joven. Tiene una fórmula de textura ligera y no grasa que proporciona una sensación de frescor inmediato y una piel tersa. Además de vitamina C, contiene vitamina E, para un poder antioxidante x2 que protege de los radicales libres y de los factores externos de estrés (i.e. la contaminación, el daño solar) ayudando a corregir y prevenir los primeros signos de envejecimiento. Es conocido por favorecer activamente el nivel de hidratación de la piel y dejar su superficie bien hidratada y tersa.

Si buscas un sérum antioxidante con vitamina C pero no quieres renunciar al poder de la niacinamida, prueba con este sérum antioxidante de Mi Rebotica. Ilumina, unifica el tono y trata las arruguitas. Y es que, este producto ha sido formulado de forma meticulosa para que la Vitamina C y la Niacinamida convivan en un mismo frasco creando un cóctel beauty para tu piel. Es ideal para pieles sensibles o con rojeces.

Sérum iluminador y rejuvenecedor con tres tipos de vitamina C. Mejora la luminosidad de la piel, regula la pigmentación y promueve un aspecto más joven y firme. Una fórmula eficaz para todo tipo de piel. Este suero se ha formulado para ser apto también para las pieles más grasas, las cuales no suelen recibir bien determinadas formas de vitamina C que pueden incentivar la producción de sebo.

El sérumPure C10 es la combinación deVitamina C Pura, Vitamina E y Ácido Ferúlico que multiplica la eficacia de cada uno, ejerciendo una acción sinérgica protectora entre ellos y una acción antioxidante complementaria en la piel. Tiene en su fórmula el nanopolímeroHLG, quemultiplica la eficacia de la fórmulay asegura una absorción óptima. La sinergia entre estos ingredientes proporciona una acción protectora y antioxidante, revitalizando y protegiendo la piel.

See Also Best vitamin C serums for face: 8 picks to get radiant skin in March 2025

Revitalift Clinical de L'Oréal es perfecto para decir adiós a lossignosde laedad, ya que estáformulado conVitamina Cpura, quereducelos signos delenvejecimientoy aportaluminosidad.Además, lleva elácido salicílico, queayuda areducirlosporosyalisarla piel, y vitamina Equeprotegela piel del estrés oxidativo.

Es es un sérum que concentra un20% de activos iluminadoresque garantizan su efectividad tras su uso continuado. La vitamina C pura aporta luminosidad y estimula la síntesis de colágeno; el ácido hialurónico de bajo peso molecular penetra la piel con más profundidad para aportar hidratación; las algas hawaianas evitan la deshidratación de la piel con una fina capa protectora; y la soja regenera la piel y reduce la profundidad de las arrugas.

Este sérum efecto buena cara, de textura bifásica, combina el extracto de Zanahoria bio con la Astaxantina para colorear sutilmente la piel y realzar instantáneamente su luminosidad. Tras su uso, la tez estará ligeramente bronceada, más fresca y luminosa, iluminada.

C E Ferulic es uno de slo sérums más virales y vendidos. Es una opción de vitamina C patentado que contiene un 15% de Vitamina C pura, que brinda protección ambiental avanzada y mejora la apariencia de las líneas de expresión, las arrugas y la pérdida de firmeza, al tiempo que ilumina la piel. Tiene estudios clínicos que avalan sus resultados: reduce los daños oxidativos generados por los rayos UVA/UVB, la polución y los gases emitidos por motores diesel.

Prodigieuse BOOST de Nuxe es un suero antienvejecimiento que consigue una piel fresca y radiante al instante mientras previene los primeros signos de envejecimiento. Para una eficacia óptima, la firma ha seleccionado una vitamina C estabilizada que libera todos sus beneficios/poderes al contacto con la piel, todo ello en una fórmula ultranatural certificada biológica. En tan solo unas gotas, su ligera textura acuosa alisa e ilumina instantáneamente la piel.

Gracias a una fórmula con vitamina C, la niacinamida y el ácido salicílicoque actúan en sinergia con demás componentes iluminadores y antioxidantesesteSerum Iluminador de Garnierreduce visiblemente las manchas dejando la pielhidratada, iluminada y más uniforme.

Glow Oilde SkinClinic es un sérum oleoso antiaging de tacto seco, a base de activos multifuncionales indicado para pieles desde mixtas a secas, muy secas y sensibles. Contiene una selecta colección de aceites reparadores como el Aceite de Argán, las Pepitas de Uva, Aceites de Macadamia y Jojoba, que aportan a las estructuras de la piel la más alta hidronutrición posible. Precio:52,20 euros.

Recupera la luminosidad de tu piel en sólo 7 días con C-Tetra, el suero vitamina C formulado con un 7% de ascorbato de tetrahexildecilo, una forma estabilizada de vitamina C. Este suero antioxidante aclara visiblemente el tono desigual de la piel y reduce la apariencia de líneas finas y arrugas, sin irritar la piel sensible. Enriquecido con vitamina E, proporciona una potente protección contra los radicales libres, promoviendo un cutis más joven y saludable. Además, su fórmula libre de agua asegura estabilidad y potencia desde el primer uso hasta la última gota. Es ideal para quienes buscan rejuvenecer la piel con un suero de rápida absorción y alta eficacia.

Wonder Roll de Veralab es un sérum que detaca por su formato en roll-on con vitamina C de acción antioxidante e iluminadora, ideal para actuar de manera focalizada contra el envejecimiento cutáneo, uniformar el cutis y aportar más elasticidad a la piel. Precio: 49 euros.

Glow, luminosidad y tratamiento antiedad. The Vitamin C 23 sérum con vitamina C, vitamina E y ácido hialurónico tiene todo lo que tu piel necesita para verse radiante, combatir el fotoenvejecimiento e igualar el tono de la piel suavizando su textura. Este sérum súper completo de acabado glow se convertirá en el favorito de las pieles maduras, apagadas o deshidratadas que quieran combatir la aparición de manchitas.

Cuando compras a través de nuestros enlaces podemos ganar una comisión. Más información.