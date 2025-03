Luxury Hair Styling Products | Neiman Marcus (2025)

Sort DropdownSelect a sort option to sort products in this category.

Next

Next

1 of 2

1 of 2 Next

Sort By:

Quick LookView SimilarOribeSupershine Moisturizing Cream, 5 oz.$54FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarMurdock London5.07 oz. Sea Salt Volume Mousse$27FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarOribe1.8 oz. Airbrush Root Touch Up Spray$36FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarOribeDry Texturizing Spray, 8.5 oz.$52FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarOribeImperial Blowout$69FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarOribeGold Lust Dry Heat Protection Spray$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarIles FormulaSignature Collection$145Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarOribe1.7 oz. Rough Luxury Molding Paste$39FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarSisley Paris3.3 oz. Precious Hair Care Oil – Glossiness and Nutrition$125$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Quick LookView SimilarBalmain Hair6.8 oz. Texturizing Salt Spray$58$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe1.7 oz. Supershine Moisturizing Hair Cream$24FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Murdock London1.7 oz. Vintage Pomade$25FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Balmain Hair3.4 oz. Hair Perfume - Signature Fragrance$186$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylNatural Boar Bristle Brush$74Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

OribeGold Lust Dry Shampoo, 6 oz.$52FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe2.2 oz. Superfine Hairspray$24FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Murdock London1.7 oz. Texture Paste$25FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

DIORMiss Dior Hair Mist, 1 oz.$75$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints See Also Self-Care Sunday: 2x6 Closure Placement – Behind or In Front of the Hairline, Which Look is Right for You?

VirtueDaily Damage Repair Essentials$65$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Iles FormulaFinishing Serum Haute Performance, 6.8 oz. $54Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Murdock London5.1 oz. Sea Salt Spray$28FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Kiehl's Since 18516.8 oz. Creme with Silk Groom$26$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

OribeMaximista Thickening Spray, 6.8 oz.$42FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

ByredoMojave Ghost Hair Perfume, 2.5 oz.$85$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe5.9 oz. Signature Royal Blowout Heat Styling Spray$72FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe5.8 oz. Grandiose Hair Plumping Mousse$42Best Seller$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

OribeSuperfine Hair Spray, 9 oz.$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe5.5 oz. Impermeable Anti-Humidity Spray$44FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Christophe Robin8.4 oz. Cleansing and Volumizing Paste with Rhassoul and Rose Extracts$59$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe2.2 oz. Impermeable Anti-Humidity Spray$24FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe9 oz. Superfine Strong Hair Spray$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co BleuBLEU by R+Co Surreal Styling Serum$58FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

ByredoLa Tulipe Hair Perfume, 2.5 oz.$85$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe3.4 oz. Balm d'Or Heat Styling Shield$48Only 1 leftFASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Balmain Hair10 oz. Volume Mousse Strong$61$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Iles FormulaFinishing Serum Haute Performance, 16.9 oz. $121Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Memo Paris2.7 oz. Hair Perfume Marfa$74$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Balmain Hair3.4 oz. Silk Hair Perfume$65$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe3.4 oz. Featherbalm Weightless Styler$44FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Virtue6-in-1 Styler$36Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe1.3 oz. Purse-Size Gold Lust Dry Shampoo$26FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylÉclat Naturel (Styling Cream for Very Dry, Thick, or Frizzy Hair), 1.7 oz./ 50 mL$48Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Memo ParisHair Perfume Irish Leather, 2.7 oz./ 80 mL$74$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+CoWATERFALL Moisture + Shine Lotion, 5 oz./ 147 mL$36Beauty Award Winner$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

OribeTravel Invisible Defense Universal Protection Spray$22FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+CoHot Spell Thermotech Blow Out Balm, 4.2 oz.$34Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Virtue4.0 oz. The Polish Un-Frizz Cream$44Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylMasque a L'Orchidee (Nourishing Mask for Very Dry, Thick, or Frizzy Hair), 7.0 oz./ 200 mL$70Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe5.7 oz. Curl Shaping Mousse$42FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Virtue5 oz. Texturizing Spray$40$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe8.5 oz. Apres Beach Wave and Shine Hairspray$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co BleuBLEU by R+Co Cult Classic Flexible Hairspray, 8.2 oz.$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

OribeFree Styler Working Hairspray$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Editions de Parfums Frederic MallePortrait of a Lady Hair Mist$250$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe2.2 oz. Dry Texturizing Spray$26FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Iles FormulaThe Dream Holiday Collection, 3 x 1.7 oz.$65Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co Bleu3 oz. Bleu Reflective Shine Hairspray$38FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co9.5 oz. Outer Space Flexible Hairspray$37FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

VirtueFlourish Volumizing Styler$42$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Sisley Paris5.0 oz. Volumizing Spray$115$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Miriam QuevedoSublime Gold Ultra-Brilliant Mist, 5 oz./150mL$85$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

AesopViolet Leaf Hair Balm, 2 oz. / 60 mL$35Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Sisley ParisHair Rituel The Invisible Hold Hair Spray, 8.5 oz.$115Beauty Award Winner$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylCondition Naturelle (Heat Protecting Volumizing Styling Spray for Thin Hair), 5.2 oz./ 150 mL$40Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Christophe Robin5 oz. Luscious Curl Cream with Flaxseed Oil$32$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Iles FormulaCurl Revive Haute Performance, 6.8 oz. $54Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co BleuBLEU by R+Co Magnifier Thickening Spray, 6.8 oz.$42FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Jack BlackTrue Volume Hair Density Foam, 5 oz.$42FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co BleuBLEU by R+Co Hypersonic Heat Styling Mist, 6.7 oz.$36FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Sisley ParisProtective Hair Fluid$110$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Balmain HairHair Perfume Cardamom 1974, 100mL$186$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+CoChainmail Thermal Protection Styling Spray, 5 oz.$36FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Virtue6-In-1 Styling Paste$40$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+CoCONTROL Flexible Paste, 2.2 oz./ 62 g$34FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co5 oz. RODEO STAR Thickening Foam$38Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Virtue4.5 oz. Refresh Dry Shampoo$36$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co6.3 oz. Death Valley Dry Shampoo$37FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Virtue5.5 oz. Volumizing Mousse$40$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Philip KingsleyFrizz Fighting Gloss, 1.7 oz.$35$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Editions de Parfums Frederic MalleMusc Ravageur Hair Mist$180Only 1 left$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co6 oz. TROPHY Shine Texture Spray$36Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co BleuBLEU by R+Co Highest Volumizing Mousse, 6.3 oz.$42FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Miriam QuevedoBlack Baccara Hair Texturizing Wave Mist with Rose Gold, 5 oz./150mL$65$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe5 oz. Curl Control Silkening Crème$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Balmain Hair3.4 oz. Shine Wax$63$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylLaque Souple (Light Styling Spray for Thin Hair), 1.7 oz./ 50 mL$35Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

VirtueUn Frizz Cream, 4 oz. $44$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co BleuBLEU by R+Co Featherlight Hairspray, 8.3 oz.$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Murdock LondonTextured Hair Cream, 5.1 oz.$32FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co BleuBleu Root Booster Volume Spray, 6.8 oz.$42FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Sisley Paris6.7 oz. Revitalizing Smoothing Shampoo with Macadamia Oil$95$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Aesop3.4 oz. Sculpt Hair Polish$35Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co5 oz. MOTORCYCLE Flexible Gel$32FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

OribeHair Alchemy Heatless Styling Balm, 5 oz.$48FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe7.0 oz. Thick-Dry Finishing Spray$44FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Balmain Hair3.4 oz. Maximum Hold Styling Gel$57$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co5.6 oz. Aircraft Pomade Mousse$38FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe5 oz. Straight Away Smoothing Blowout Cream$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+CoDallas Thickening Spray, 8.5 oz.$34Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Oribe5.9 oz. Mystify Restyling Spray$46FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co0.5 oz. DART Pomade Stick$25Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Virtue5.5 oz. Curl-Defining Whip$40$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co5.6 oz. Chiffon Styling Mousse$38FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Balmain Hair5 oz. Curl Cream$61$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

ROZ HairAIR Thickening Spray, 5 oz.$39FASHIONED FOR CHANGE$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylSérum de Soie Sublimateur (Protecting and Nourishing Serum), 2.5 oz./ 75 mL$48Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

R+Co6 oz. ANALOG Cleansing Foam Conditioner$34Beauty Award Winner$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylVoluforme (Styling Spray for Volume and Hold), 4.2 oz./ 125 mL$36Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylAlgues et Fleurs (Curl Enhancing Styling Spray), 5.2 oz./ 500 mL$40Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

Leonor GreylLait Luminescence Bi-Phase (Detangling and Styling Spray for Thick Hair), 5.2 oz./ 150 mL$59Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints

ROZ HairRoot Lift Spray, 5 oz.$42Clean Beauty$75-$1,500 Gift CardTripleInCirclePoints