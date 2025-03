LYRICS OF SOME NAATS - Page 2 (2025)

www.kanzuliman.biz.nf Raza e Muhammad

Raza e Muhammad :: رضائے محمد ﷺ لائبریری :: حمد نعت منقبت :: Islamic Poetry Roman Urdu

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Thu 24 Dec 2009 - 6:24 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSThu 24 Dec 2009 - 6:24 Taiba Kay Jaane Walay Aie gunbad e khazra kay makeen, Meri madad ker

Ya phir yeh bata, Kon mera teray siwa hai. Taiba kay janay walay, Jakar baray aadab say

Mera bhi kisa e gham, Kehna shah e arab say.

Taiba Ke Jane Wale

Taiba Kay Jaane Walay Kehna kay shah e aali, eik ranj o gham ka mara

Dono jahan mein iska, hai app hi sahara

Halaat e pur aalam say, har dam guzar raha hai

Aur kanptay labhoon say, faryaad ker raha hai Baaray gunah apna, hai dosh per uthaye

Koi nahin hai aisa, jo puchanay ko aiye

Bhatka hua musafar manzil ko dhundta hai

Tarikiyoon mein mah e kamil ko dhundta hai Senay mein hai andhera, dil hai siyah khana x2

Yeh sab meri haqeeqat sarkar ko sunana Kehna meray Nabi say, mehroom hoon khushi say, sar per eik abray gham hai

Ashkoon say aankh naam hai, pamale zindagi hoon, sarkar ummati houn,

Ummat kay rehnuma ho, kuch arz e hal sunlo, faryaad ker raha houn,

Mein dil kab say, mera bhi kisa e gham kehna shahe arab sai. Taiba kay janay walay, Jakar baray aadab say

Mera bhi kisa e gham, Kehna shah e arab say.

Teiba Ke Jane Vale

Taiba Kay Jaane Walay Kehna kay kha raha houn, mein thokarein jahan mein

Tum hee batao aaqa, jaoon bhala kahan main

Mehsoos ker raha houn, duniya hai aik dhoka

Matlab kay yaar hain sab, koi nahin kisi ka

Kis ko mein apna janoon, kis ka main loun sahara

Mujko to meray aaqa hai aap ka sahara Tum hi suno gay meri, tum hee karam karo gay

Dono jahan mein tumhi, mera bharam rakho gay. Tum daad kha e alam, mein eik naseeb e barham

Tum bay kasoun kay wali, main bay nawas wali

Tum aasiyoon ka yaara, mein gardishoon ka mara

Rehmat ho tum sarapa, main murtiqam khata ka

Houn sharam sar apnay, aamal kay sabab say

Mera bhi kisa e gham, Kehna shah e arab say Taiba kay janay walay, Jakar baray aadab say

Mera bhi kisa e gham, kehna shah e arab say.

Taiba Ke Janay Wale

Taiba Ke Janay Wale Aie aazam e madina, jaa kar Nabi say kehna

Soz e gham e aalam say, aab jal raha hai seena

Kehna kay dil mein lakhoon armaan bharay huay hain

Kehna kay hasratoon kay nashtar chubhay huey hein

Hai arzoo yeh dil ki, mein bhi madinay jayoun

Sultan e dojahan ko, sab dagh e dil dikhoon. Katoun hazar chal kar, taiba ki har gali kay

Youn hee guzar doun mein, aayam zindagi kay. Phooloon pay jaan nisaroon, katoun pay dil ko waroun

Zaroun ko doun salami, dar ki karoun ghulami

Deewar o dar ko choumoon, qadmoon pay sar ko rakh doon

Mehboob say lipat kar, rota rahoun bara ber

Aalim kay dil mein hai yeh, hasrat najanay kab say

Mera bhi kisa e gham, kehna shah e arab say Taiba kay janay walay, Jakar baray aadab say

Mera bhi kisa e gham, Kehna shah e arab say.

Taiba Ke Janay Wale

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Thu 24 Dec 2009 - 8:11 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSThu 24 Dec 2009 - 8:11

Tera Khawan Mein Tere Geet Gawan Tera khawan main Tere geet gawan, Ya Rasoolallah

Tera khawan mein Tere geet gawan, Ya Rasul allah

Tera milaad mein kyon na manawaan, Ya Rasolallah

Tera milaad mein kyon na manawaan, Ya RasulallaH Halima kar qadi vekhay, kadi Sarkaar nu wakhay

Main keri sayj Tere lai sajawan, Ya Rasoolallah.

Tera milad main kyun na manawan, Ya Rasulallah Mera dil vi aie chahnda aey, Tusi merey we ghar aao,

Par mein kerey maan thi tainu bulaanwaan, Ya Rasoolallah Jagaao bhaag merey vi Abu Ayyub dey vangoon

Muqaddar os da kithon liyawan, Ya Rasoolallah Mayn kujh vi nai jay Teray naal meri koi nisbat nahin

Mayn sab kuch haan je mayn Tera sadaawan, Ya Rasoolallah Suna hai Aap har ashiq kay ghar tashreef latay hain

Meray ghar mein bhi ho jaye charaghan, Ya Rasulallah Madinay paak day under meri ayho eibadar hai

Teray rozay toon na nazran hatawaan, Ya Rasulallah Madiney aake ho raat din meri ibaadataein,

Tere roze ton na ankhiyaan hattanwaan, Ya Rasoolallah Zamaane bhar ka yeh qaidaah hai ke jis ka khaana usi ka gaana

Tumhaara sad?qah hi kha rahe hain, tumhaare hi geet gaa rahe hain

Mayn har dum teriyaan na?ataan sunaawa, Ya Rasoolallah

Khuda vi teri yaad karta sanaawa, Ya Rasoolallah Ajal de aun ton pehle je Teri deed ho jaave

Mayn aesi maut ton qurbaan jaawaan, Ya Rasoolallah Jina ne tere yaan qadmaan nu sine naal laayaaey,

Nasiba waliyan honeeya oththaawaan, Ya Rasoolallah,

Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Thu 24 Dec 2009 - 8:13 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSThu 24 Dec 2009 - 8:13

Naseeba Khol De Mera Naseeba khol de mera, mey vayka rouzahTera

Bulaaley meynu vee dar tey, mey veyka rouzah Tera

Naseeba khol de mera, mey vayka rouzah Tera Kaddi o ghariyan vee avan, Madinay ral mil jawan

Mey naata parda parda, mey veyka rouzah Tera

Bulaaley meynu vee dar tey, mey veyka rouzah Tera

Naseeba khol de mera, mey vayka rouzah Tera Mey veyka rouzay dee jaali, o jaali karma wali

Dikha de meynu khuda ra, mey veyka rouzah Tera

Bulaaley meynu vee dar tey, mey veyka rouzah Tera

Naseeba khol de mera, mey vayka rouzah Tera Ghouas piya ka sadqa, Khwaajah Fareed da sadqa

Way qutb Madiney da sadqa, mey veyka rowa Tera

Bulaaley meynu vee dar tey, mey veyka rouzah Tera

Naseeba khol de mera, mey vayka rouzahTera Khabar kadun bulana, meynu mehboob Madiney

cheytee sadlo aaqa, mey veyka rouzah tera

Bulaaley meynu vee dar tey, mey veyka rouzah tera

Naseeba khol de mera, mey vayka rouzah tera Madina lagta hey piyaara, Madina dil da sahara

Madina le chal meynu, mey veyka rouzah Tera

Bulaaley meynu vee dar tey, mey veyka rouzah Tera

Naseeba khol de mera, mey vayka rouzah Tera Ik wari jaa key Madiney, murna fir main aawan

Soney tey dar tey jaa key, mey veyka rouzah Tera

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Thu 24 Dec 2009 - 8:14 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSThu 24 Dec 2009 - 8:14

Noor Wala Aaya Hai Har zara jagmagaya hai kay noor wala aaya hai

Har sue ujala chaya hai kay noor vala aya hain

Har zara jagmagaya hai kay noor wala aaya hai Thi muntizar yeh dunya jis shah e wala ki

Jinn o bashar nay gaya hai kay noor wala aaya hai

Thi muntizar yeh dunya jis shah e wala ki Thehri hui thein nudyan, jo aaj chal pari hain

Barah Rabi ul awal ko noor wala aaya hai

Thehri hui thein nudyan jo aaj chal pari hain Ghar ghar charaghan karlo, aamad hai aaqa ki

Har dil nay khushi say gaya hai kay noor wala aaya hai

Ghar ghar charaghan karlo aamad hai aaqa ki Yeh aaj khushiyon ka mosam hai arsh o farsh per

Naray lagay hain aamad kay haan noor wala aaya hai

Yeh aaj khushiyon ka mosam hai arsh o farsh per Taiba ka chand chamka jo rehber hai hum sub ka

Aaqa ko hum nay paya hai, kay noor wala aaya hai

Taiba ka chand chamka jo rehber hai hum sub ka Kar khush sukhan ali ko aie Rab e Zuljilal

Jis nay lagaya nara hai kay noor wala aaya hai

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Thu 24 Dec 2009 - 8:40 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSThu 24 Dec 2009 - 8:40

Main To Panjtan Ka Ghulam Hoon Main to panjtan ka ghulam hoon, mein to panjtan ka ghulam hoon

Mein ghulaam ibn-e-ghulam hoon, mein ghulaam ibn e ghulam hoon

Main to panjtan ka ghulam hoon Mujhe ishq hai to Khuda se hai

Mujhay ishq hai to Rasool say

Yeh karam hai sara batool ka

Mere moon say aye mehak sada

Jo mein naam loon tera jhoom kay

Mein to panjtan ka gulaam hoon Kiya baat e raza us chamanistanay karam ki

Zahra hai kali jis mein Hussain ore Hassan phool

Mein to panjtan ka ghulam hoon

Mein ghulaam ibn-e-ghulam hoon Mujhe ishq sarv o samal se hai

Mujhe ishq saray chaman say hai

Mujhe ishq unkay watan say hai

Mujhay ishq unki galii say hai

Mujhe ishq hai to Ali se hai

Mujhe ishq hai to Hassan se hai

Mujhe ishq hai to Hussain say

Mujhay ishq shah e Zaman say hai

Mein to panjtan ka ghulam hoon Mujh pay kitna niyazi karam ho gaya

Dunya kehnay lagi Punjtan ka gadha

Iss gharanay ka jabse mein nokar hua

Sab say achi meri nokari ho gayi

Mein to panjtan ka ghulam hoon Hua kaisay tan say woh sar juda

Jahan ishq ho wahin Karbala

Meri baat unhii ki baat hai

Meray saamne wohi zaat hai

Wohi jinko Sher E Khuda kahein

Jinhein Bab e Salle alaa kahein

Wohi jinko Aale Nabi kahein

Wohi jinko Zaat e Ali kahein

Wohi pukhtha hain mein to khaam hoon

Mein to panjtan ka ghulam hoon Mera shair kiya mera zikr kiya

Meri baath kiya meri fikr kiya

Meri baath unke sabab se hai

Mera sher unke adab se hai

Mera zikr unke tufeil se

Meri fikr unke thufel se

Kahan muj men itni sakhat bala

Keho man kabath ka bhi hak ada

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Thu 24 Dec 2009 - 8:40 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSThu 24 Dec 2009 - 8:40

Balaghal Ula Bekamaalaihi Balaghal Ula Bi Kamalihi, Kashafad Duja Bi Jamalihi

Hasunat Jameeu Khisalihi, Sallo Alaihi Wa aalihi Main Behak Sakoon Yeh Majaal Kiya, Mera Rahmnuma Koi Aur Hai

Mujhe Khoob Jaan Lein Manzilein, Ye Shikasta Pa Koi Aur Hai Jo Tumhari Jali Se Muttasilm, Hai Sutho Ke Picche Khajil Khajil

Nahi Main Nahin Woh Marize Dil, Na Meray Siwa Koi Aur Hua Meri Iltija Hai Yeh Dosto, Kabhi Tum Jo Soove Haram Chalo

To Bana ke Sarko Qadam Chalo, Ke Yeh Rasta Koi Aur Hai Hai Tujhe Khabar Shahe Einoaan, Meri Wajhe Raahate Qalbo Jaan

Na Tere Siwa Koi Aur Tha, Na Tere Siwa Koi Aur Hai Ye Ghuman Tha Kahin Saal Say, Yeh Yaqeen Hai Kahin Roz Se

Meray Dil Se Ghumbad e Sabz Ka, Yeh Muamla Koi Aur Hai Main Jo Door Arze Haram Se Tha, Hoi Khulde Gosh Haseen Sada

muhammad khurshid ali







Posts : 371

Join date : 05.12.2009

Age : 43

Location : Rawalpindi

Moderator37105.12.200943Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Fri 25 Dec 2009 - 14:56 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSFri 25 Dec 2009 - 14:56 NAAT MUBARIK



Aaii pher yad madinay ki rulanay kay liyay

Dil tarap uttah hai darbar ko janay kay liyay



Maray lajpal nay ruswa na kabhi honay diya

Jab pukara unnay aay hain bachany kay liyay



Kash mai uarta phiroo khak madina ban kar

Youn machalta rrahoon sarkar ko panay kay liyay



Yah to bas un ka karam hai kay wo sun laitay hain

Warna yah lab hain kahan faryad sunnay kay liyay

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 4:17 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 4:17

hum ko bulana ya Rasool Allah

hum ko bulana ya Rasool Allah

hum ko bulana ya Habib Allah kabhi to subz gumbad ka ujala hum bhi daikhein ge

hamein bulwayengay aaqa madinah hum bhi daikhein ge hum ko bulana ya Rasool Allah dharak uthay ga ye dil ya dharakna bhool jaye ga

dil-e-bismil ka us dar per tamasha hum bhi daikhein ge hamein bulwayengay aaqa madinah hum bhi daikhein ge hum ko bulana ya Rasool Allah adab se haath baandhay un k rozay per kharay hongay

sunehri jaalion ka yun nazara hum bhi daikhein ge hamein bulwayengay aaqa madinah hum bhi daikhein ge hum ko bulana ya Rasool Allah dar-e-dolat se lotaya nahi jata koi khali

wahan khairat ka butna Khudaya hum bhi daikhein ge hamein bulwayengay aaqa madinah hum bhi daikhein ge hum ko bulana ya Rasool Allah barasti gumbad-e-khazra se takrati hui boondain

wahan per shaan se barish barasna hum bhi daikhein ge hamein bulwayengay aaqa madinah hum bhi daikhein ge hum ko bulana ya Rasool Allah guzaaray raat din apnay isee umeed per hum ne

kisi din to jamal-e-roo-e-zeba hum bhi daikhein ge hamein bulwayengay aaqa madinah hum bhi daikhein ge hum ko bulana ya Rasool Allah pohanch jayengay jis din aye ujagar un k qadmon mein

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 9:57 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 9:57 Shukar Khuda ke aaj ghadi iss safar ki hai

Jis par nisaar jaan o falah zafar ki hai Thanks to Allah that the time for that journey has arrived

That journey which is the essence of success Garmi hai tap hai dard hai kulfat safar ki hai

Na shukr yeh to dekh Azeemat kidhar ki hai This journey is full of pain and difficulties

O ungrateful! realize the magnificence of the destination you want to reach Man Zara Tubati Wajabat Lahu Shaf'atee (Hadith)

Un par Durood jin se naveedan bashar ki hai My Intercession is obligatory on the one who has seen my Shrine (Hadith)

Blessings be on Him Who has given mankind this good news Iss ke tufail Haj bhi Khuda ne karadiye

Asl muraad Haazri Iss Pak Dar ki hai Through his intervention, Allah has enabled me to perform Hajj

MY REAL AIM IS TO VISIT THE HOLY SHRINE Zikr-e-KHUDA INSE juda chaho najdiyo

WALLAH Zikr e HAQ nahi kunji saqar ki hai O najdi! If you separate his remembrance from that of Allah

By Allah! This is not remembrance of the Almighty but the key to hell Bey Inke waaste KHUDA kuch Ata karay

Hasha ghalat yeh hoos bay-saqar ki hai If one thinks that Allah will grant anything without his intervention

Not at all! This is the lust of the shortsighted Jannat me akay naar me jata nahi koee

Shukar Khuda naveed najaat wa zafar ki hai Once entering Heaven (Riyaadul Jannah) one does not go to hell

Thanks to Allah for this good news about salvation Agay rahi ataa woh bay qadar talab to kya

Adat yahaan ummeed se bhi peshtar ki hai If my demands are fulfilled before I ask, so what?

Here, I have the intention to get more than I wish Bay maange dene wale ki ne'mat me gharq hai

Maange se jo mile fahem is qadar ki hai I am drowned in the Grace of the Generous who gives without asking

Who can realize what can be obtained on asking? Aa kuch suna day Ishq ke bolaun me Ai Raza

Mushtaq tab'ay lazzat soz-e-jigar ki hai Come on O Raza! Say something in the language of love

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 9:59 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 9:59 Zammino Zamaan tumhare liye

Makino Makan tumhare liye

Chunino Chuna tumhare liye

Bane do jahan tumhare liye Dahan me zuban tumhare liye

Badan me he Jaan tumhare liye

Hum aye Yahan tumhare liye

Uthe bhi Wahan tumhare liye Farishte Khidam Rasoole Hashm

Tamame Umam Ghulame karam

Wajoodo Adam Haduso kidam

Jahan me aya tumhare liye Kalimo Naji Masiho Safi

Khalilo Razi Rasoolo Nabi

Atiko wasi Gani-o-Ali

Sana ki Zuban tumhare liye Asaalate kul Imaamate kul

Siyaadate kul Imaarate kul

Hukoomate kul Wilayate kul

Khuda ke Yahan tumhare liye Tumhari Chamak tumhari Damak

Tumhari Jhalak tumhari Mahak

Zammino Falak Simako Samak

Me sikka rawa tumhare liye Ye Shamso Kamar ye Shaamo Shar

Ye bargo sajar ye baago samar

Ye tewo sipar ye Taajo kamar

Ye hukme Rawan tumare liye Na Roohe Ami na Arshe bari

Na Laohe Mobin koyee bi kahin

Khabar hi nahin jo Ramz khile

Azal ki Nihan tumhare liye Jina me Chaman Chaman me Saman

Saman me Phaban Phaban me Dulhan

Sazaa#146;e Mahan par aise Minan

Ye amno amaa tumhare liye Khalilo Naji Masiho Safi

Sabhi se kahin kahin bhi banin

Ye be-khabari ke Khalk phiri

Kahan se kahan tumhare liye Ishaare se Chand chir diya

Doobe huwe Khud ko pher liya

Gaye huwe Din ko Asr kiya

Ye Taabo Tawaan tumhare liye Sabbah woh chale ke Baag phale

Wo Phool khile ke din ho bhale

Liwa ke tale Sana me khule

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:09 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:09 Lab Per Naat-e-Pak Ka Naghma



Lab Per Naat-e-Pak Ka Naghma Kal Bhi Tha Aur Aaj Bhi Hai

Mere Nabi Se Mera Rishta Kal Bhi Tha Aur Aaj Bhi Hai Aur Kissi Jaanib Kyun Jayein Aur Kissi Ko Kyun Dekhein

Apna Sab Kuch Gumbad-e-Khizra Kal Bhi Tha Aur Aaj Bhi Hai Pust Woh Kaisay Ho Sakta Hai Jiss Ko Haq Ne Buland Kiya

Dono Jahan Mein Unka Charcha Kal Bhi Tha Aur Aaj Bhi Hai Jiss Ke Fayz Se Bunjar Seeno Ne Shadabi Payi Hai

Mauj Mein Woh Rehmat Ka Darya Kal Bhi Tha Aur Aaj Bhi Hai Batlado Ye Har Dushman-e-Deen Ko Ghairat-e-Muslim Zinda Hai

Deen Per Mar Mitne Ka Jazba Kal Bhi Tha Aur Aaj Bhi Hai Inke Dar Se Sab Ho Aaye Jaa Na Saka Tou Aik Sabhi

Ye Ke Aik Tasweer-e-Tamanna Kal Bhi Tha Aur Aaj Bhi Hai Jinn Aankhon Se Taiba Dekha Woh Ankhein Betaab Hai Phir

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:10 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:10 Haajiyo Aawo Shahenshah Ka Roza Dekho Haajiyo aawo Shahenshah ka Roza dekho

Kaaba to dekh chuke Kaabe ka Kaaba dekho Rukhne Shaami se miti wah'shate shaame gurbat

Ab Madine ko chalo subhe dil aaraa dekho Aabe Zam-Zam to piyaa khoob bujhaa-ee pyaase

Aawo joode Shahe Kowsar ka bi darya dekho Zayre Mizaab mile khoob Karamke cheente

Abre Rehmat ka yaha zowr barasnaa dekho Khoob aankho se lagaaya he Gilaafe Kaaba

Kasre Mehboob ke parde ka bhi jalwah dekho Zeenate Kaaba me tha laakh arooso ka banaw

Jalwa farma yaha kownain ka doolhaa dekho Dho chuka zulmate dil bosaa-e Sunge Aswad

Khaak bosi-e-Madina ka bhi Rutbaa dekho Jum'ma-e Makkah tha Eid, Ahle Ibaadat keliye

Mujrimo! Aawo yaha Eide Do Shamba dekho Raqse Bismilki bahaare to Minaa me dekhi

Dil khonaa be Fishaa ka bhi Tarapna dekho Gowr se sun to Raza Kaaba se aati he sadaa

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:11 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:11 Mujhe Dar pay phir bulana, Madani Madine Wale

Mae ishq bhi pilana, Madani Madine Wale Meri aankh me samana, Madani Madine Wale

Banay dil Tera thikana, Madani Madine Wale Teri jab ke deed hogi, jabhi meri eid hogi

Mere Khwaab me Tum ana, Madani Madine Wale Mujhe sab sata rahe hain, mera dil dukha rahe hain

Tumhi hausla badhana, Madani Madine Wale Mere sab azeez chootay, mere yaar bhi to roothay

Kaheen Tum na rooth jana, Madani Madine Wale Mai agar chay hoon kamina, Tera hoon Shahe Madina

Mujhe seenay se lagana, Madani Madine Wale Tere Dar se Shaha behtar, Tere aastaan say badhkar

Hai bhala koee thikana, Madani Madine Wale Tera Tujh se hoon sawali, Shaha phairna na khali

Mujhe Apna Tum banana, Madani Madine Wale Yeh mareez mar raha hai, Tere haath me Shafa hai

Ai Tabeeb jald aana, Madani Madine Wale Tu hi Anbiya ka Sarwar, Tu hi do jahaan ka Yawar

Tu hi Reh-baray zamana, Madani Madine Wale Tu hai be-kasaun ka Yawar, Ai mere ghareeb parwar

Hai Sakhi Tera Gharana, Madani Madine Wale Tu Khuda ke baad behtar, sabhi say mere Sarwar

Tera Haashmi gharana, Madani Madine Wale Teri farsh par hukumat, Teri Arsh par hukumat

Tu Shahinsha e Zamanah, Madani Madine Wale Tere Khalq sab say A'ala, Tera Husn Sab say pyara

Fida Tujh pay sab zamanah, Madani Madine Wale Kahoon kis say aah jakar, sunay kaun mere dil-bar

Mere dard ka fasana, Madani Madine Wale Ba-A'ata e RABB daem, Tu hi rizq ka hai Qasim

Hai Tera sab aabo-danah, Madani Madine Wale Mai ghareeb bay-sahara, kahaan aur hai guzara

Mujhe Aap hi nibhana, Madani Madine Wale Yeh karam bada karam hai, Tere haath me bharam hai

Sar-e-hashr bakhsh-wana, Madani Madine Wale Kabhi jau ki moti roti, to kabhi khajoor pani

Tera aisa sada khana, Madani Madine Wale Hai chataee ka bichona, kabhi khaak hi pay sona

Kabhi haath ka sar-hana, Madani Madine Wale Teri saadgi pay lakho, Teri aajizi pay lakho

Ho salaam-e-ajizana, Madani Madine Wale Mile naza me raahat, rahoon qabr me salamat

Tu azaab say bachana, Madani Madine Wale Ai Shafi e Roz e mehshar! hai gunah ka bojh sar par

Mai phasaan mujhe bachana, Madani Madine Wale Gup andheri qabr me jab, mujhe chor kar chale sab

Meri qabr jug magana, Madani Madine Wale Mere Shah! waqt e rukhsat, mujhe meetha meetha sharbat

Teri deed ka pilana, Madani Madine Wale Pas marg Sabz Gumbad, ki Huzoor thandi thandi

Mujhe chaoon me sulana, Madani Madine Wale Mere Walidain mehshar mein, go bhool jae Sarwar

Mujhe Tum na bhool jana, Madani Madine Wale Shaha tangi badi hai, yahaan dhoop bhi kadi hai

Shahe Hauz e Kauthar aana, Madani Madine Wale Mujhe aafatun ne ghera, hai musibataun ka dayra

Ya Nabi madad ko aana, Madani Madine Wale Koee is taraf bhi phera, ho ghamaun ka door andhera

Ai Sarapa Noor aana, Madani Madine Wale Kooe pae bakht war gar, hai sharaf shahi se badhkar

Teri Na'al e Pak uthana, Madani Madine Wale Mera seena ho Madina, mere dil ka aabgina

Bhi Madina hi banana, Madani Madine Wale Ai Habeeb e Rabbe Bari, hai gunah ka bojh bhari

Tumhi hashr me churana, Madani Madine Wale Meri adatein ho behtar, banu Sunnatun ka paikar

Mujhe muttaqi banana, Madani Madine Wale Shaha aisa jazbah paoon, ke mai khoob seekh jaoon

Teri Sunnatein sikhana, Madani Madine Wale Tere Naam par ho qurbaan, meri jaan jane jana

Ho naseeb sar katana, Madani Madine Wale Teri Sunnatun par chalkar, meri rooh jab nikal kar

Chale Tum gale lagana, Madani Madine Wale Hai muballigh AQA jitne, karo door unse fitne

Buri maut say bachana, Madani Madine Wale Mere Ghouse ka waseela, rahe shaad sab qabeela

Inhe khuld me basana, Madani Madine Wale Mere jis qadar hai ahbaab, inhe karde Shaha betaab

Milay ishq ka khazana, Madani Madine Wale Meri anay wali naslein, Tere Ishq hi me machlein

Unhe nake tum banana, Madani Madine Wale Milay Sunnataun ka jazbah, mere bhai choray Maula

Sabhi Dadiyaan mu'ndhaana, Madani Madine Wale Mere jis qadar hai behne, Sabhi kaash burqa pehne

Ho karam Shahe zamana, Madani Madine Wale Do jahaan kay khazanay, diye haath me Khuda ne

Tera kaam hai lutana, Madani Madine Wale Teri gham me kaash Attar, rahe har ghadi giraftaar

Written by Abu Bilaal Allama Maulana Ilyas Attar Qadri Damat Barkatuhumul Aliyah

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:12 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:12 Ajj sik mitraan di wadheri aey

Keyoon dilrhii udaas gharii aey

Loon loon wich showq changerii aey

Ajj nennan laayaan keyon jarhyaan Mukh chand badar sha'shaanii aey

Mathey chankey laat nooraanii aey

Kaalii zulf te akh mastaanii aey

Makhmoor akheen han mad bharyaan Is soorat noon main jaan aakhaan

Jaanaan kih jaan-e-jahaan aakhaan

Sach aakhaan te rab de main shaan aakhaan

Jis shaan theen shaanaan sab banyaan Aehaa soorat shaalaa pesh-e-nazar

Rahey waqt-e-naz'a te roz-e-hashar

Wich qabar de pul theen jad hosii quzar

Sab khotiyaan thiisan tadh kharyaan Laaho mukh theen mukhttat burde Yaman

Man bhaanwrii jhalak dekhaa'o sajan

Ohaa mithiyaan gaaleen alaao mithan

Jo hamraa waadii san karyaan Aenaan sikhdiyaan te kurlandiyaan te

Lakh waarii sadqey jandiyaan te

Aenaan burdiyaan muft wekaandiyan te

Shaalaa wat wi aawan oh gharhyaan Subhan'Allah maa ajmalaka

Maa ahsanaka maa akmalaka

Kithey Mehr Ali kithey terii sanaa

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:13 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:13 Aka Aka bol bandéh Aka Aka bol Zikr é Nabi tu karta jaa Zikr é Nabi tu karta ja Yé zikr barah anmol Aka Aka bol bandéh Aka Aka bol Aisaa din bi aa jaé Sarkaar ké dar pé bétéh ho Sarkaar ké dar pé bétéh ho Lab hamosh zabaan ban jaé Aansoo arza karté ho Aisaa din bi aa jaé Sarkaar ké dar pé bétéh ho Sarkaar ké dar pé bétéh ho Lab hamosh zabaan ban jaé Aansoo arza karté ho Un ké dar pé roné waalé Un ké dar pé roné waalé Dil sé kuch to bol Aka Aka bol bandéh Aka Aka bol Sarkaar é Do Alam Pyaaré Aka Jidar sé guzraa karté té Shajr gawaahi détéh té Aur pathar kalima partéh té Pathar kalima partéh té Sarkaar é Do Alam Pyaaré Aka Jidar sé guzraa karté té Shajr gawaahi détéh té Aur pathar kalima partéh té Pathar kalima partéh té Noor é Khuda ké Munkir ab to Noor é Khuda ké Munkir ab to Ab apni aankhé kol Aka Aka bol bandéh Aka Aka bol Aow chalo deewano saaréh shayr é Madinah chalté hai Shayr é Madinah chalté hai Méri kya aukaad hai sab hi un ké dar say paltay hai un ké dar say paltay hai Aow chalo deewano saaréh shayr é Madinah chalté hai Shayr é Madinah chalté hai Woh Madina jo Konein ka taaj hai Jis ka deedar momin ki Me'raaj hai Zindagi mai Khuda har Musalmaan ko Woh Madinah dika dé to kya baat hai Aow shayr é Madinah chalté hai Shayr é Madinah chalté hai Pir Karm ho gya mai Madinéh chala Joomta joomta mai Madinéh chala Méré Aka ka dar ho ga péshé nazar Méré Aka ka dar ho ga péshé nazar Chahiyé aur kya mai Madiné chala Un kay Minaar par Gumbad é Sabz par Minbar é Noor par jab uté gi nazar Kya suroor ayé ga mai Madinéh chala Aow shayr é Madinah chalté hai Shayr é Madinah chalté hai Aow chalo deewano saaréh shayr é Madinah chalté hai Shayr é Madinah chalté hai Méri kya aukaad hai sab hi un ké dar say paltay hai un ké dar say paltay hai Ghairo ko bi déthé haiLong Ghairo ko bi déthé hai Woh bin maangé bin mol Aka Aka bol bandéh Aka Aka bol Jab sé hosh sambaala hai mai unki Naat é partha hu unki Naat é partha hu Gustaahi na ho jaé mai sambal sambal ké chalta hu sambal sambal ké chalta hu Maa ki du'a o ka sadqa hai Long Maa ki du'a o ka sadqa hai Aisa mila mahol Aka Aka bol bandéh Aka Aka bol Rashid naat é likhna parna hai yé barah aizaar hai yé barah aizaar Un key karm ké sadqéh hi se unchi hé parwaar unchi hé parwaar Naat é Nabi tu sunaé ja Naat é Nabi tu sunaé ja aur kaano mai ras gol Sal Allahu Alaihi wassalam Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:13 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:13 Mawla Ya Salle Wasallim Daaeman Abaada(n)

A'la Habibi ka Khayril Khalqi Kullihimi Alhumdo Lillaahe Munshil Khalqe Min Adami

Shum Mas Salaato Alal Mukhtaare Fil Qadami Muhammadun Sayyedul Kawnaïni Wa-thaqalaïni

Wal Fareeqaïni Min Urbiw Wa Min Ajami Amin Tazak Kore Jiraanim Bezi Salaami

Mazajta Dam-An Jara Mim Muqlatim Bedami Fama Le Ay Nay Ka In Qultak Fofa Hamata

Wama Le Qalbe Ka Inna Qultastafiq Yahemi Fa Kayfa Tunkero Hubbam Ba'ada Ma Shahedat

Behi Alayka Udulud Damaey Was Saqami Astagferul-Laaha Min Qawlim Bela Amaalin

Laqad Nasabto Behi Naslal Lezi Ooqomi Nabiyyonal Aameerun Naahi Falaa Ahadunn

Abarra-Fi Qawli La Minhu Wa laa Na'Aami Huwal Habibul-Lazi Turja Shafaa'-Atohu

Li Kulli Hawlim-Minal Ahwaali Muqtahimi Da'aa Ilal Laahee Fal Mustamsi Kuna Bihi

Mustamsi Kuna Be Habli Ghaïrinn Munfaswimi Kaz Zahre Fi Tarafin Wal Badre Fi Sharafin

Wal Bahre Fi Karamiw Wad Dahre Fi Hemami Ya Akramal Khalqe Maliman Aluzo Behi

Siwa Ka Inda Hululil Hadesil Amami Wal Aale Was Sahbe Summat Tabe-Eena Lahum

Ahlittoka Wannoka Wal Hilmi Wal Karami Summar Rida An Abi Bakrinw Wa An Umarinw

Wa An Usmana Wa An Aliyyiw Zil Karami Faqann-Nabeeyena Fi Khalqinw-Wafi Khulukinn

Wa Lam Yuda Nouhou Fil Ilminw-Walaa Karami Faghfir Lana Shidiha Waghfir Li Qari-Iha

Sa'Al Tukal Khaïra Ya-Zal Judi Wal Karami Ya Rabbi Bil Mustafa Balligh Maqasedana

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:14 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:14 Habeeb-e-Khuda ka nazara karoon mein

Dilo jaan unpar nisaaraa karoon mein Mujhe apni rehmat se to apna karle

Siwa Tere sab se kinaaraa karoon mein Mein kyoon ghair ki thokare khane jawoon

Tere Dar se apna guzaaraa karon mein Khudara ab aawo ke dam he labo par

Dame wapasi to nazaara karoon mein Tere Naam par sar ko qurbaan kar ke

Tere sar se Sadqaa utaara karoon mein Yeh ek Jaan kya hai agar ho karoro

Tere Naam par sab ko waaraa karoon mein Tera Zikr lab par khuda dil ke andar

Yunahi zindagani guzaaraa karoon mein Dame wapasi tak tere geet gaoon

Muhammad Muhammad phukaaraa karoon mein Tere dar ke hote kahan jawoon pyare

Kahan apna daaman pasaaraa karoon mein Mera Deen-o-Imaan Firishte jo pooche

Tumhari hi jaanib ishaaraa karoon mein Khudaa aisi kuwat de mere qalam mein

Ke Bad-Mazhabon ko sudhaaraa karoon mein Khudaa kher se laye woh din bhi Noori

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:16 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:16 Falak ke nazaro zameen ki baharo

Sub Eidein manao Huzoor agaye hain Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain

Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain Uttho bay saharo chalo gham ke maaro

khabar ye sunao Huzoor agaye hain Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain

Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain Anokha niraala woh zee shaan ayaa

Woh saray Rasoolaun ka Sultan ayaa

Aray baadshaho aray kaj kula'ho

Nigahein jhukao Huzoor agaye hain Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain

Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain Sama hai sana e Habeeb e Khuda ka

Ye Meelad hai Sarwaray Ambiya ka

Nabi ke gadao sub ek doosre ko

Khabar ye sunao, Huzoor agaye hain Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain

Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain Hawaun mein jazbaat hain Marhaba ke

fizaun mein naghmaat Salle'Alla ke

Daroodaun ke gajrey salamaun ke tohfay

Ghulamo sajaao, Huzoor agaye hain Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain

Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain Huwaa char su Rahmataun ka ba'sayra

Ujaala ujaala sawera sawera

Halima ko pohnchi khabar Aaminah ki

mere ghar main aao, Huzoor agaye hain Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain

Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain Kahaan mai Zahuri kahaan unki batein

Karam hi karam hain ye din aur ratein

Jahaan par bhi jaao dilaun ko jagao

yahi kehte jaao, Huzoor agaye hain Huzoor agaye hain, Huzoor agaye hain

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:19 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:19 Sarkaar(s.a.w)Yeh Naam Tumhara Sab Namoon Say Hay Piyara

Iss Naam Say Chamka Sooraj Aur Chamka Chaand Sitara Hua Her Suu Khoob Ujala Hua Roshan Alam Sara

Mera Naam Keray Ga Roshan Do Jagg Main Naam Tumhara

Jab RAB-e-Qadeer Tumhari Keray Khud hi Midha saraye

Her Ek Kay Laboon Pay Phir To Tareef Tumhari Aye

Sadd Shuker Kay Zikr Tumhara Rahay Her Dam Wird Hamara

Mera Naam Keray Ga Roshan Do Jagg Main Naam Tumhara Her Waqt Per Hum Nay Dekha Hay Tumhain To Ma'el

Dar-e-Pak Pay Aya Jab Bhi Kesa Hi Koi Sa'el

Ay Rehmat-e-Alam Tum Nay Usay Ker Hi Leya Hay Gawara

Mera Naam Keray Ga Roshan Do Jagg Main Naam Tumhara Sa'el Hoon Teray Dar Ka Milay Mujh KO Bheek Karam Ki

Rekh Laaj Ay Mere Aqa(s.a.w)Iss Mere Chashm-e-Naam Ki

Keroon Gumbad-e-Ghazra Ka Phir Ankhoon Say Apni Nazara

Mera Naam Keray Ga Roshan Do Jagg Main Naam Tumhara Jab Roz-e-Qayamat Her Aik Bolay Ga Nafsi Nafsi

Aur Daad Kisi Ki Day Ga Mehshar Main Jab Na Koi

Aisay Main Ata Ho Mujh Ko Ay Shahfa-e-Hasher Sahara

Mera Naam Keray Ga Roshan Do Jagg Main Naam Tumhara Lehroon Nay Meri Yeh Khashti Her Janib Say Hay Gayhri

Sarkaar(s.a.w)Khaber Lo Meri Sarkaar(s.a.w)Khaber Lo Meri

Milay Mujh Ko Afeeyat Ka Mere Aqa(s.a.w) Jald Kinara

Mera Naam Keray Ga Roshan Do Jagg Main Naam Tumhara Jo Mujh Per Beet Rahi Hay Wo Kiss Ko kesay bataoon

Aur Apnay Dil Ki Hikayat Bhala Kiss Ko Ja Ker Sunaoon

Tum Mehram-e-Raaz Ho Mere Meri DaadRasi Ho Khudara

Mera Naam Keray Ga Roshan Do Jagg Main Naam Tumhara Meri Arz Khudara Sunn Lo Mere Haal Pay Mujh Ko Na Choro

Zara Apni chashm-e-Inayat BayBass Ki Teraf Bhi Moroo

BayKass Ka Tum Ho Sahara BayCharay Ka Tum Ho Chara

Mera Naam Keray Ga Roshan Do Jagg Main Naam Tumhara Do Apnay Ishq Ki Dolat Tujhay Apni Aall Ka Sadqa

Yeh Riaz Faqeer Azal Say Tere Dar Ka Hi HAy Shaha

Tere Dast-e-Aata Kay Agay Daaman Hay Iss Nay Pasara

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:20 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:20 TOO SHAM-E-RISAALAT HE

AALAM TERA PARWAANA

TOO MAA HE NABUWAT HE

AI JALWA-E-JAA NAA NA You

are the Torch of Prophethood, the Universe your ardent devotees. You

are the Bright Moon of Messengership, O'Manisfestation of the Beloved KHAATE HE TERE DAR KA

PEETE HE DAR KA

PAANI HE TERA PAANI

DAANA HE TERA DAANA From your Court we eat, and from Your Court we drink. The water in reality is your water; the food in reality is your food JO SAAKI-E-KAUSAR KE

CHEHRE SE NAQAAB UT'HE

HAR DIL BANE MAIKHAANA

HAR AANKH HO PAIMAANA If

the blessed face of the Distributor of Kauthar (drink of Jannah) were

to be unveiled, Then every heart will be stimulated (spiritual) and all

eyes who see (this) will be lost in (its love) TH'E PAAWO ME BEKHUD KE

CHAALE TO CHALAA SAR SE

HOSHYAAR HE DIWAANA

HOSHYAAR HE DIWAANA His

(the devotees) feet were covered with blisters, so he walked on his

head. Intelligent is the Devotee, Intelligent is the Devotee SANGE DAR JAANA PAR

KARTA HOO JABEEN SAA'EE

SAJDA NA SAMAJ NAJDI

SAR DETA HOO NAZRAANA When

I lower my forehead, in the Court of My Beloved. Do not think of this

as a Prostration O' Najdi (Wahabi) For I am presenting my head as an

offering AABAAD ISSE FARMA

WEERAN HE DILLE NOORI

JALWE TERE BA JAA'E

ABAAD HO WEERANA Occupy

this heart, for the heart of Noori is unoccupied. Let your

manifestations be instilled therein, causing that which is unoccupied

to be become occupied. SARKAAR KE JALWO SE

ROSHAN HE DIL'LE NOORI

TAA HASHR RAHE ROSHAN

NOORI KA YE KAASHAANA Through

the Manifestations of the beloved Prophet (sallal laahu alaihi

wasallam), the heart of Noori is radiant. Until Qiyaamah, may this

WRITTEN BY BY GAUSUL WAQT Huzoor Mufti-e-Azam Hind (radi Allahu anhu)

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:22 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:22 Main to khud Unke dar ka gada hoon,

Apne AQA ko main nazr kya doon

Ab to aankhon mein bhi kuchh nahin hai,

Varna qadmon mein aankhein bichha dooon Aane waali hai unki tareeq,

Phool naaton ke ghar ghar saja doon,

Mere ghar mein andhera bohot hai,

Apni palkon pe shamme jala doon Rauza-e-pak peshe nazar hai,

Saamne mere AQA ka dar hai,

Mujhko kya kuchh nazar aa raha hai,

Tumko lafzon mein kaise bata doon Mere aansu bahut kheemti hain,

Inse waabasta hai unki yaadein,

Inki manzil hai khak-e-madeena,

Ye gauhar yun hi kaise luta doon Main faqat Aap ko jaanta hoon,

Aur usi dar ko pehchanta hoon,

Is andhere mein kisko pukaroon,

Aap farma'aein kisko sada doon Qaafilay jaa rahe hain Madeene,

Aur hasrat se main tak raha hoon,

Ya lipat jaoon qadmon se unke,

Ya qaza ko main apni sada doon Meri bakhshish ka saamaan yahi hai,

Aur dil ka bhi armaan yahi hai,

Ek din Unki khidmat mein jaakar,

Unki naatein unhi ko suna doon Mujhko IQBAAL nisbat hai unse,

Jinka har lafz jaan-e-sukoon hai,

Main jahaan naat apni suna doon,

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:24 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:24 Sallallahu Alaika Ya Rasolullah Wa Sallam Alaika Ya Habeeb Allah Na chedo zirk e jannat ab Madinah yaad aya hai

Nabi ka sabz Gumbad dil ki aankhaon me samaya hai Mila karti hai mooh maange muradein Unke Rauze par

Ghulamau ne Tere Dar se jo maanga hai woh paya hai Khuda ki Sultanat ke Tum ho Dulha Ya Rasoolullah

Tumhare waaste RABB ne yeh A'alam sajaya hai Shabe Asra Mubarak baad dee yeh hooraun ne

Muhammed ko Khuda e Pak ne Dulha banaya hai Namazaun me Azaan me Kalmah me aur Arsh par har ja

Khuda ne naam Tera naam se apne milaya hai Zameen ko cheerte daude huwe aae hai khidmat me

Darakhtaun ne isharah Aapka jis waqt paya hai Tumhari zaat par kyun kar bharosa ho na alam ko

Gunah-garaun ko Tumne naar e dozakh se bachaya hai Ijabat ne liya bosah Tumhare pyare hotaun ka

Dua ke waaste jis waqt Tum ne lab hilaya hai Koee pur saane haal apna nahi hai Ya Rasoolullah

Jo apna hai to Tu hai aur baqi sab paraya hai Sana e Mustafa woh bhi rawayat e sahiha se

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:24 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:24 Amal kaam aya mehshar me, na taqwa kaam aya

Agar kuch kaam aya, to Durood aya Salaam aya Mili aankhaun ko thandak, aur sukoon e dil tamaam aya

Muhammad Mustafa ka jab kabhi hontaun pe naam aya Shabe Milaad Anwaar e Mustafa ke khair maqdam ko

Idhar Ghare Heera aya, udhar Bait e Haram aya Durood aisa waseelah hai, ke har maqsad bar ajae

Yeh sauda naqd ghar baithe, hamay kya sasta daam aya Huwa hargiz na dil mael, kisi mina wa saghar par

Magar dil agaya jab, saamne kausar ka jaam aya Tasha'hud me hi kyun tujh ko, namazi kaif hai itna

Agar chay Sajdah bhi aya, Ruku aya Qayaam aya Hai kehne me bhi yeh Naam e Muhammad , kis qadar shireen

Chimat jatay hai dono lab, Muhammad ka jo Naam aya "Ana Basharum" Shariat hai, Tariqat "Aiyukum Misli"

Samajh me kuch na, Raaz e Azmate Khairul Anaam aya Salaam AQA pay padhne se, gurezaan kyun hai kuch ahbaab

Qur'an me jab ke Hukum e "Sallimu" bil iltizaam aya Buland awaaz "Labbaik" Rawa Kabah hai lekin

Yahaan "La Tarfaoo Aswatakum" ka ab maqaam aya Madina jane walaon ki suna hai fehrist banti hai

Zara lena khabar iss me kaheen apna bhi naam aya Pukare Ahle Mehshar dekhte hi Sufi Azam ko

Administrator







Posts : 1220

Join date : 23.02.2009

Age : 44

Location : Rawalpindi

Admin122023.02.200944Rawalpindi

Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATS Sat 26 Dec 2009 - 10:24 Subject: Re: LYRICS OF SOME NAATSSat 26 Dec 2009 - 10:24 Kab gunahoon se kinara karoonga Ya Rabb (4)

Naik kab ay meray Allah banoonga Ya Rabb (2) Kab gunahoon kay mar'az se shifa paonga

Moula.. kab gunahoon kay mar'az se shifa paonga

kab mein bemaar Madine ka banoonga Ya Rabb (2) Qabr mein gar na Muhammad kay nazarey hongey

Moula.. Qabr mein na Muhammad kay nazare hongey

Hashar tak kaisey mein phir tanha rahoonga Ya Rabb (2) Gar teray pyare ka Roza na rahey pesh'ay nazar

Moula.. gar teray pyare ka Roza na rahey pesh'ay nazar

sakhtiyan nazz'ha ke qun kar sahoonga Ya Rabb (2) Nazz'ha kay waqt mujhey jalwa-e-Mehboob dekhna

Moula.. Nazz'ha kay waqt mujhey jalwa-e-Mehboob dekhna

yeh karam karde toh mein shaad marunga Ya Rabb (2) Affawu kar aur sada kay leye razi hoga

Moula.. Affawu kar aur sada kay leye razi hoga

yeh karam karde toh mein shaad marunga Ya Rabb (2) Dard-e-sar ya bukhaar aye toh tarap jata hun

Moala.. dard-e-sar ya bukhaar aye toh tarap jata hun

mein Jahannum ki saza kaisey sahoonga Ya Rabb (2) Izn se teray sar-e-hashar kahen kash Huzoor

Moula.. Izn se teray sar-e-hashar kahen kash Huzoor

Saat Attar kay Jannat mein rakoonga Ya Rabb (2) Kab gunahoon se kinara karoonga Ya Rabb (4)

