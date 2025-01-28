Масло ULTIMA купить в Омске в интернет магазине 👍 (2025)

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9651 товар
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Масло ULTIMA x
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Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло Profix SP 0W20, для нового поколения бензиновых двигателей и гибридных установок. Разработано с учетом стандартов топливной экономичности и защиты окружающей среды. Состав этого масла позволяет формировать тонк...
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
1458₽x4 в сплит
534 отзыва
от 5 833 руб.
Profix Масло Моторное Profix (Металл. Канистра, Пр-Во Япония)
Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло Profix SP 0W20, для нового поколения бензиновых двигателей и гибридных установок. Разработано с учетом стандартов топливной экономичности и защиты окружающей среды. Состав этого масла позволяет формировать тонкую масляную пленку при низкой...
34 отзыва от 5 833 руб.
от 5 833 руб.
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предложения от 1 магазина
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и задних мостах, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур, где тре...
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Express доставка
448₽x4 в сплит
57 отзывов
от 1 793 руб.
Масло трансмиссионное синтетическое Totachi ultima syn-gear 75w-90 gl-4 1л Totachi 60701
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и задних мостах, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур, где требуется трансмиссионное масло с...
7 отзывов от 1 793 руб.
от 1 793 руб.
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предложения от 1 магазина
Totachi Industrial Co. LTD - производитель высококачественных смазочных материалов на рынке Японии. Компания была основана в 1998 году как АО " Хоккайдо Боуэки Кайхатсу" в Саппоро, (Япония) с целью разработки и продажи автомобильных специальных трансмиссионных жидкостей...
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Express доставка
454₽x4 в сплит
4.992 отзыва
от 1 814 руб.
Масло трансмиссионное Totachi Ultima LSD Syn Gear 75W-90 МКПП синтетическое 1 л
Totachi Industrial Co. LTD - производитель высококачественных смазочных материалов на рынке Японии. Компания была основана в 1998 году как АО " Хоккайдо Боуэки Кайхатсу" в Саппоро, (Япония) с целью разработки и продажи автомобильных специальных трансмиссионных жидкостей. Изначально продукция фирмы р...
92 отзыва от 1 814 руб.
от 1 814 руб.
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предложения от 1 магазина
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и задних мостах, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур, где тре...
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
2038₽x4 в сплит
57 отзывов
от 8 150 руб.
Трансмиссионное масло Totachi Ultima Syn-Gear 75W-90 GL-4, 4 л
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и задних мостах, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур, где требуется трансмиссионное масло с...
7 отзывов от 8 150 руб.
от 8 150 руб.
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предложения от 1 магазина
Масло 5W30 TOTACHI Ultima Ecodrive L C3 синтетическое 4 л. / арт. 12104 / бренд TOTACHITOTACHI INDUSTRIAL CO, LTD - крупная мировая компания со штаб-квартирой в Японии и представительствами в России и Сингапуре.Разрабатывает и производит моторные масла, спец. жидкости...
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
Express доставка
917₽x4 в сплит
5169 отзывов
от 3 669 руб.
Масло моторное TOTACHI Ultima EcoDrive L 5w30 SN/CF 4л синтетическое
Масло 5W30 TOTACHI Ultima Ecodrive L C3 синтетическое 4 л. / арт. 12104 / бренд TOTACHITOTACHI INDUSTRIAL CO, LTD - крупная мировая компания со штаб-квартирой в Японии и представительствами в России и Сингапуре.Разрабатывает и производит моторные масла, спец. жидкости, автомобильные фильтры и акку...
169 отзывов от 3 669 руб.
от 3 669 руб.
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предложения от 1 магазина
Летнее моторное масло SAE 30 на минеральной основе глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температурПреимущ...
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
121₽x4 в сплит
от 482 руб.
Масло Зубр минеральное EXTRA 4Т-30 для 4-тактных двигателей, 0.6 л 70613-06
Летнее моторное масло SAE 30 на минеральной основе глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температурПреимуществаЗащищает подвижные детали...
от 482 руб.
от 482 руб.
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предложения от 1 магазина
Класс вязкости SAE: 10W-40, тип: синтетическое, тип автотехники: грузовые автомобили и спецтехника, тип двигателя: 4-тактный, для дизельных двигателей, для турбированных двигателей
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
от 18 000 руб.
Моторное масло Motul Tekma Ultima 10w40 60 л
Класс вязкости SAE: 10W-40, тип: синтетическое, тип автотехники: грузовые автомобили и спецтехника, тип двигателя: 4-тактный, для дизельных двигателей, для турбированных двигателей
от 18 000 руб.
от 18 000 руб.
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предложения от 3 магазинов
Класс вязкости SAE: 10W-40, тип: синтетическое, тип двигателя: 4-тактный, для дизельных двигателей, для турбированных двигателей
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
от 88 800 руб.
Моторное масло Motul Tekma Ultima 10W40 208 л
Класс вязкости SAE: 10W-40, тип: синтетическое, тип двигателя: 4-тактный, для дизельных двигателей, для турбированных двигателей
от 88 800 руб.
от 88 800 руб.
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предложения от 3 магазинов
Класс вязкости SAE: 5W-30, тип: синтетическое, тип автотехники: грузовые автомобили и спецтехника, тип двигателя: 4-тактный, для дизельных двигателей, для турбированных двигателей
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
от 157 584 руб.
Моторное масло Motul Tekma Ultima 5W30 208 л
Класс вязкости SAE: 5W-30, тип: синтетическое, тип автотехники: грузовые автомобили и спецтехника, тип двигателя: 4-тактный, для дизельных двигателей, для турбированных двигателей
от 157 584 руб.
от 157 584 руб.
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предложения от 2 магазинов
Класс вязкости SAE: 10W-40, тип: синтетическое, тип автотехники: грузовые автомобили и спецтехника, тип двигателя: 4-тактный, для дизельных двигателей, для турбированных двигателей
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
от 10 167 руб.
Моторное масло Motul Tekma Ultima 10w40 20 л
Класс вязкости SAE: 10W-40, тип: синтетическое, тип автотехники: грузовые автомобили и спецтехника, тип двигателя: 4-тактный, для дизельных двигателей, для турбированных двигателей
от 10 167 руб.
от 10 167 руб.
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предложения от 1 магазина
Моторное масло для дизельных двигателей, В ТОМ числе С турбонаддувом. Полностью синтетическое. Увеличенный межсменный интервал.Предназначено для всех европейских, американских и японских дизельных двигателей: атмосферных или с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов (...
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
от 22 560 руб.
Синтетическое моторное масло Motul Tekma Ultima 10w40, 20 л
Моторное масло для дизельных двигателей, В ТОМ числе С турбонаддувом. Полностью синтетическое. Увеличенный межсменный интервал.Предназначено для всех европейских, американских и японских дизельных двигателей: атмосферных или с турбонаддувом, с низким уровнем выбросов (EURO II, EURO III, EURO IV и в...
от 22 560 руб.
от 22 560 руб.
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предложения от 1 магазина
Масло моторное TOTACHI Ultima EcoDrive PAO, синтетическое, 0W-40, SN/CF, 1 л100% синтетическое премиальное моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных каталитической системой очистки отработанных газов. Формула масл...
Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания
от 2 100 руб.
Синтетическое моторное масло TOTACHI Ultima Ecodrive PAO 0W-40
Масло моторное TOTACHI Ultima EcoDrive PAO, синтетическое, 0W-40, SN/CF, 1 л100% синтетическое премиальное моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных каталитической системой очистки отработанных газов. Формула масла с использованием запатентова...
от 2 100 руб.
от 2 100 руб.
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предложения от 1 магазина
TOTACHI ULTIMA ECODRIVE L 5W – полностью синтетическое (ПАО + эстеры) моторное масло с высокими рабочими характеристиками, разработанное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, оснащенных современными системами контроля эмиссии. Премиальный пр...
Express доставка
261₽x4 в сплит
5169 отзывов
от 1 045 руб.
Масло моторное TOTACHI Ultima EcoDrive L 5w30 SN/CF 1л синтетическое
TOTACHI ULTIMA ECODRIVE L 5W – полностью синтетическое (ПАО + эстеры) моторное масло с высокими рабочими характеристиками, разработанное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, оснащенных современными системами контроля эмиссии. Премиальный продукт уровня Mid SAP, предназн...
169 отзывов от 1 045 руб.
от 1 045 руб.
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EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30 (Старое название: SOLARIS MSX 5W-30)Высококачественное моторное масло, изготавливаемое по синтетической технологии ELF, для всех типов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Специально разработано для автомобилей, снабженных систем...
1589₽x4 в сплит
528 отзывов
от 6 356 руб.
ELF Масло Моторное Синтетическое 5 Л. Elf Evolution Full-Tech Msx 5W-30, Acea C3, Api Sn, Cf, Vw 505 01, Vw 502 00, Mb 229.52
EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30 (Старое название: SOLARIS MSX 5W-30)Высококачественное моторное масло, изготавливаемое по синтетической технологии ELF, для всех типов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Специально разработано для автомобилей, снабженных системами каталитического дожига вых...
28 отзывов от 6 356 руб.
от 6 356 руб.
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НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30Обладает именными допусками концернов GM (dexos2), Ford, VW, BMW, Mercedes-Benz.В 2015 году получило новейший допуск Mercedes-Benz 229.52 для двигателей EURO 5/6, что позволило полностью заменить в программе выпуска мо...
Express доставка
410₽x4 в сплит
513260 отзывов
от 1 641 руб.
Масло моторное LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W30 1л (8032)
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30Обладает именными допусками концернов GM (dexos2), Ford, VW, BMW, Mercedes-Benz.В 2015 году получило новейший допуск Mercedes-Benz 229.52 для двигателей EURO 5/6, что позволило полностью заменить в программе выпуска моторное масло Top Tec 4700 5W-3...
13260 отзывов от 1 641 руб.
от 1 641 руб.
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75W-90 Ultima Lsd Syn-Gear Gl-5 1объем: 1 лвес: 0.96 кгсостав: синтетическоевязкость по SAE: 75W-90стандарт API: GL-5
от 3 548 руб.
Масло Трансмиссионное Totachi Ultima Lsd Syn Gear 75W-90 1Л TOTACHI арт. G3301
75W-90 Ultima Lsd Syn-Gear Gl-5 1объем: 1 лвес: 0.96 кгсостав: синтетическоевязкость по SAE: 75W-90стандарт API: GL-5
от 3 548 руб.
от 3 548 руб.
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TIMBERCARE® HARD WAX OIL защитное масло с твердымвоском. Однокомпонентная смесь натуральных масел и карнаубского воска, обеспечивающая защиту и уход для любых интерьерных деревянных поверхностей, включая мебель и напольные покрытия. Особенности материала. Высококачест...
920₽x4 в сплит
от 3 681 руб.
TimberCare Hard Wax Oil защитное масло С твердым воском (750мл. (matte))
TIMBERCARE® HARD WAX OIL защитное масло с твердымвоском. Однокомпонентная смесь натуральных масел и карнаубского воска, обеспечивающая защиту и уход для любых интерьерных деревянных поверхностей, включая мебель и напольные покрытия. Особенности материала. Высококачественный состав, сочетающий в се...
от 3 681 руб.
от 3 681 руб.
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ЛУКОЙЛ GARDEN 4Т SAE 30 - современное минеральное масло, предназначенное для использования в малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателях садовой и сельскохозяйственной техники. Масло производится на высококачественном базовом масле с применением высокоэффективног...
Express доставка
531₽x4 в сплит
53 отзыва
от 2 125 руб.
Масло Лукойл garden 4т sae 30 4л Лукойл 1668255
ЛУКОЙЛ GARDEN 4Т SAE 30 - современное минеральное масло, предназначенное для использования в малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателях садовой и сельскохозяйственной техники. Масло производится на высококачественном базовом масле с применением высокоэффективного пакета присадок. ЛУКОЙЛ GARD...
3 отзыва от 2 125 руб.
от 2 125 руб.
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Масло AUTOBACS 0/30 Fully Synthetic SP/GF-6А+PAO.Полностью синтетическое моторное масло. Разработано с учетом новых требования по API и одобренного согласно экологического стандарта ILSAC GF-6A.Это высокоэффективное масло обеспечивает превосходную защиту двигателя, о...
Express доставка
1297₽x4 в сплит
53 отзыва
от 5 188 руб.
Масло Моторное Autobacs 0w-30 Sp/Gf-6 Синт. 4l AUTOBACS арт. A00032234
Масло AUTOBACS 0/30 Fully Synthetic SP/GF-6А+PAO.Полностью синтетическое моторное масло. Разработано с учетом новых требования по API и одобренного согласно экологического стандарта ILSAC GF-6A.Это высокоэффективное масло обеспечивает превосходную защиту двигателя, одновременно обеспечивая дополн...
3 отзыва от 5 188 руб.
от 5 188 руб.
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Kerastase ELIXIRE ULTIMA L'HUILE ROSE - Многофункциональное масло-уход для сохранения и защиты оттенка окрашенных волос. Запатентованная технология Kerastase Oleo-Complexe в комплексе с экстрактом императорского чая направлены на поддержание глубины цвета, восстановлени...
Express доставка
1875₽x4 в сплит
529 отзывов
от 7 500 руб.
Масло kerastase elixir ultime l`huile rose
Kerastase ELIXIRE ULTIMA L'HUILE ROSE - Многофункциональное масло-уход для сохранения и защиты оттенка окрашенных волос. Запатентованная технология Kerastase Oleo-Complexe в комплексе с экстрактом императорского чая направлены на поддержание глубины цвета, восстановление и укрепление не только повер...
29 отзывов от 7 500 руб.
от 7 500 руб.
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ОписаниеMOTUL SPECIFIC RN 0720 5W 30/5W30 - масло моторное для дизельных двигателей Renault (Samsungt, Dacia), оснащенных сажевыми фильтрами. Полное соответствие стандарту RN0720 и высоким требованиям к совместимости с системами нейтрализации газов отработавшего топлив...
Express доставка
610₽x4 в сплит
4.719 отзывов
от 2 441 руб.
Масло моторное 1л specific rn 0720 5w30 Motul 102208
ОписаниеMOTUL SPECIFIC RN 0720 5W 30/5W30 - масло моторное для дизельных двигателей Renault (Samsungt, Dacia), оснащенных сажевыми фильтрами. Полное соответствие стандарту RN0720 и высоким требованиям к совместимости с системами нейтрализации газов отработавшего топлива. Вязкость 5w 30/5w30 и харак...
19 отзывов от 2 441 руб.
от 2 441 руб.
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Описание продукцииВысокоэффективное синтетическое масло длятрансмиссий с двойным сцеплением произведено насмеси синтетических базовых масел и передовыхприсадок.использование/область примененияВысокоэффективное синтетическое масло длятрансмиссий с «мокрым» двойным...
233₽x4 в сплит
от 930 руб.
Трансмиссионное масло Lubex MITRAS DCT синтетическое 1 л
Описание продукцииВысокоэффективное синтетическое масло длятрансмиссий с двойным сцеплением произведено насмеси синтетических базовых масел и передовыхприсадок.использование/область примененияВысокоэффективное синтетическое масло длятрансмиссий с «мокрым» двойным сцеплениемпредназначено для...
от 930 руб.
от 930 руб.
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Жидкость для автоматических трансмиссий с увеличенным сроком эксплуатации. применениежидкость нового поколения для автоматических трансмиссий на основе базовых масел, произведенных по синтетической технологии, соответствующая самым строгим требованиям производителей АКП...
527 отзывов
от 1 587 руб.
Масло трансмиссионное TOTAL Fluide XLD FE
Жидкость для автоматических трансмиссий с увеличенным сроком эксплуатации. применениежидкость нового поколения для автоматических трансмиссий на основе базовых масел, произведенных по синтетической технологии, соответствующая самым строгим требованиям производителей АКПП, с отличными эксплуатационны...
27 отзывов от 1 587 руб.
от 1 587 руб.
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Kerastase ELIXIRE ULTIMA L'HUILE ROSE - Многофункциональное масло-уход для сохранения и защиты оттенка окрашенных волос. Запатентованная технология Kerastase Oleo-Complexe в комплексе с экстрактом императорского чая направлены на поддержание глубины цвета, восстановлени...
529 отзывов
от 7 500 руб.
Kerastase Многофункциональное масло-уход Elixir Ultime для окрашенных волос
Kerastase ELIXIRE ULTIMA L'HUILE ROSE - Многофункциональное масло-уход для сохранения и защиты оттенка окрашенных волос. Запатентованная технология Kerastase Oleo-Complexe в комплексе с экстрактом императорского чая направлены на поддержание глубины цвета, восстановление и укрепление не только повер...
29 отзывов от 7 500 руб.
от 7 500 руб.
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BLACK FRIDAY! Только 1 день!Универсальное синтетическое моторное масло предназначено для новейших бензиновых и дизельных много клапанных двигателей легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, с катализаторами и без, с турбонаддувом и без.Разраб...
284₽x4 в сплит
51 отзыв
от 1 137 руб.
Моторное масло Neo Revolution A 5w-30
BLACK FRIDAY! Только 1 день!Универсальное синтетическое моторное масло предназначено для новейших бензиновых и дизельных много клапанных двигателей легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, с катализаторами и без, с турбонаддувом и без.Разработанное по собственной запатен...
1 отзыв от 1 137 руб.
от 1 137 руб.
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Premium N 5W-40 — моторное масло синтетического происхождения от российской компании «Газпром нефть». Подойдет для высокофорсированных дизельных и бензиновых моторов, с турбонаддувом и без него, легкового транспорта, вне зависимости от езды, погоды и температурных услов...
Express доставка
567₽x4 в сплит
53444 отзыва
от 2 267 руб.
Моторное масло Gazpromneft Premium N 5W-40 4л
Premium N 5W-40 — моторное масло синтетического происхождения от российской компании «Газпром нефть». Подойдет для высокофорсированных дизельных и бензиновых моторов, с турбонаддувом и без него, легкового транспорта, вне зависимости от езды, погоды и температурных условий. Не рекомендовано к использ...
3444 отзыва от 2 267 руб.
от 2 267 руб.
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5W-30 Ultima EcoDrive L SN/CF, ACEA C3 4л (синт. мотор. масло) по выгодной цене
от 3 854 руб.
5W-30 Ultima EcoDrive L SN/CF, ACEA C3 4л (синт. мотор. масло
5W-30 Ultima EcoDrive L SN/CF, ACEA C3 4л (синт. мотор. масло) по выгодной цене
от 3 854 руб.
от 3 854 руб.
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Спасибо, что выбрали наш магазин. Мы занимаемся продажей запчастей и масел - у нас Вы найдете все, что необходимо для технического обслуживания Вашего автомобиля: масла, фильтры, тормозные диски и колодки, элементы подвески и многое другое.объем: 1 л.класс вязкости:...
310₽x4 в сплит
от 1 240 руб.
масло моторное essential sn/cf 5w40 1l
Спасибо, что выбрали наш магазин. Мы занимаемся продажей запчастей и масел - у нас Вы найдете все, что необходимо для технического обслуживания Вашего автомобиля: масла, фильтры, тормозные диски и колодки, элементы подвески и многое другое.объем: 1 л.класс вязкости: 5W-40вид топлива: бензин
от 1 240 руб.
от 1 240 руб.
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100% синтетическое масло для мотоциклов MOTUL 7100 4T SAE 10W-40Изготовлено на основе технологии "эстер": масляная плёнка повышенной прочности.Преимущества масла для мотоциклов Мотюль 7100:Максимальная защита двигателя и коробки передач.Низкий коэффициент трения б...
2064₽x4 в сплит
5787 отзывов
от 8 257 руб.
Масло моторное синтетическое для мотоциклов Motul 7100 4T 10W-40 (4 л.) MOTUL-10W40-4T-4L
100% синтетическое масло для мотоциклов MOTUL 7100 4T SAE 10W-40Изготовлено на основе технологии "эстер": масляная плёнка повышенной прочности.Преимущества масла для мотоциклов Мотюль 7100:Максимальная защита двигателя и коробки передач.Низкий коэффициент трения благодаря сложноэфировой основе...
787 отзывов от 8 257 руб.
от 8 257 руб.
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Totachi Industrial Co. LTD - производитель высококачественных смазочных материалов на рынке Японии. Компания была основана в 1998 году как АО " Хоккайдо Боуэки Кайхатсу" в Саппоро, (Япония) с целью разработки и продажи автомобильных специальных трансмиссионных жидкостей...
4.992 отзыва
от 2 550 руб.
Масло трансмиссионное TOTACHI ULTIMA LSD SYN-GEAR, 75W-90, 1 л
Totachi Industrial Co. LTD - производитель высококачественных смазочных материалов на рынке Японии. Компания была основана в 1998 году как АО " Хоккайдо Боуэки Кайхатсу" в Саппоро, (Япония) с целью разработки и продажи автомобильных специальных трансмиссионных жидкостей. Изначально продукция фирмы р...
92 отзыва от 2 550 руб.
от 2 550 руб.
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TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и задних мостах, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур, где тре...
57 отзывов
от 1 462 руб.
Масло трансмиссионное TOTACHI ULTIMA SYN-GEAR 75W-90
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и задних мостах, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур, где требуется трансмиссионное масло с...
7 отзывов от 1 462 руб.
от 1 462 руб.
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TOTACHI Ultima LSD Syn Gear 75W-90 - топливосберегающее полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум класса. Предназначено для легковых, спортивных и тяжело нагруженных транспортных средств с системой полного привода (4WD), механической коробкой передач, оснаще...
1580₽x4 в сплит
4.992 отзыва
от 6 319 руб.
Масло трансмиссионное Totachi Ultima LSD Syn-Gear 75w90, синтетическое, API GL-5/MT-1, для МКПП, мостов и дифференциалов повышенного трения, 4л, арт. G3301
TOTACHI Ultima LSD Syn Gear 75W-90 - топливосберегающее полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум класса. Предназначено для легковых, спортивных и тяжело нагруженных транспортных средств с системой полного привода (4WD), механической коробкой передач, оснащенных дифференциалом повышенног...
92 отзыва от 6 319 руб.
от 6 319 руб.
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TCL Zero Line 0W-20 SP/GF-6 - энергосберегающее всесезонное моторное масло, предназначенные для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Масло может быть использовано для гибридных двигателей в соответствии с рекомендациями автопроизводителя по вязкости.Применяется...
Express доставка
504₽x4 в сплит
51 отзыв
от 2 016 руб.
TCL Масло Моторное Zero Line Fully Synth, Fuel Economy, Sp, Gf-6, 0W20, 1Л
TCL Zero Line 0W-20 SP/GF-6 - энергосберегающее всесезонное моторное масло, предназначенные для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Масло может быть использовано для гибридных двигателей в соответствии с рекомендациями автопроизводителя по вязкости.Применяется для двигателей современных ав...
1 отзыв от 2 016 руб.
от 2 016 руб.
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Синтетическое энергосберегающее моторное масло высочайших эксплуатационных характеристик для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Характеризуется высокой топливной экономичностью. Благодаря сбалансированному пакету присадок и полно...
Express доставка
1002₽x4 в сплит
56314 отзывов
от 4 009 руб.
Масло моторное Autobacs Engine Oil 5w30, синтетическое, API SP/CF, ILSAC GF-6A, универсальное, 4л, арт. A01508401
Синтетическое энергосберегающее моторное масло высочайших эксплуатационных характеристик для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Характеризуется высокой топливной экономичностью. Благодаря сбалансированному пакету присадок и полностью синтетической основе, обл...
6314 отзывов от 4 009 руб.
от 4 009 руб.
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Моторное масло на основе синтетических технологий для легковых и коммерческих автомобилей до 2003 года выпуска, не оборудованных системами контроля эмиссии.Производится из специально отобранных базовых масел Группы II и III с добавлением тщательно выверенного пакета пр...
Express доставка
577₽x4 в сплит
4.7118 отзывов
от 2 306 руб.
Моторное масло Totachi Niro Optima Pro Synthetic 5W-40, 4 л
Моторное масло на основе синтетических технологий для легковых и коммерческих автомобилей до 2003 года выпуска, не оборудованных системами контроля эмиссии.Производится из специально отобранных базовых масел Группы II и III с добавлением тщательно выверенного пакета присадок, что обеспечивает отлич...
118 отзывов от 2 306 руб.
от 2 306 руб.
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ADDINOL Super Light 0540 5W-40 — синтетическое топливосберегающее масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, подходит для турбированных двигателей и двигателей с непосредственным впрыском топлива.Изготовлено на основе высококачественных базовых м...
2012₽x4 в сплит
51935 отзывов
от 8 047 руб.
Синтетическое моторное масло ADDINOL Super Light 0540 SAE 5W-40, 4 л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40 — синтетическое топливосберегающее масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, подходит для турбированных двигателей и двигателей с непосредственным впрыском топлива.Изготовлено на основе высококачественных базовых масел новейшей технологии синте...
1935 отзывов от 8 047 руб.
от 8 047 руб.
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Масло моторное Wolf Universal 2T API TC, для двухтактных двигателей, минеральное, 1л. Арт.8301605 Масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для машин, которые заправляются смесью бензина и масла, а также для машин с отдельными резервуар...
318₽x4 в сплит
от 1 273 руб.
Масло для мототехники universal 2t 1l Wolf 8301605
Масло моторное Wolf Universal 2T API TC, для двухтактных двигателей, минеральное, 1л. Арт.8301605 Масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для машин, которые заправляются смесью бензина и масла, а также для машин с отдельными резервуарами. Это масло легко смешивает...
от 1 273 руб.
от 1 273 руб.
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Уровень спецификации: ACEA: A3/B3. ACEA: A3/B4. API: SL/CF. ACEA: A3/B3. ACEA: A3/B4. API: SL/CF. описание: Это моторное масло разработано в соответствии с основными требованиями ACEA и API для пассажирских автомобилей. Оно обеспечивает превосходную чистоту и полную защ...
1059₽x4 в сплит
от 4 236 руб.
Масло Моторное Essential Sl/Cf 10W40 B4 5L Wolf арт. 1047542
Уровень спецификации: ACEA: A3/B3. ACEA: A3/B4. API: SL/CF. ACEA: A3/B3. ACEA: A3/B4. API: SL/CF. описание: Это моторное масло разработано в соответствии с основными требованиями ACEA и API для пассажирских автомобилей. Оно обеспечивает превосходную чистоту и полную защиту всех компонентов двигателя...
от 4 236 руб.
от 4 236 руб.
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TOTACHI ULTIMA ECODRIVE L 5W-30 – полностью синтетическое (ПАО + эстеры) моторное масло с высокими рабочими характеристиками, разработанное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, оснащенных современными системами контроля эмиссии. Премиальный...
5169 отзывов
от 1 490 руб.
Минеральное моторное масло TOTACHI Ultima Ecodrive L 5W-30, 1 л, 1 шт
TOTACHI ULTIMA ECODRIVE L 5W-30 – полностью синтетическое (ПАО + эстеры) моторное масло с высокими рабочими характеристиками, разработанное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, оснащенных современными системами контроля эмиссии. Премиальный продукт уровня Mid SAP, предн...
169 отзывов от 1 490 руб.
от 1 490 руб.
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AUTOBACS Масло Моторное Fully Synthetic 5W-30 Sp/Cf/Gf-6 4L - это высококачественное моторное масло, которое обеспечивает оптимальную работу двигателя вашего автомобиля.Масло обладает классом вязкости SAE 5W-30, что позволяет ему обеспечивать надежную защиту двигателя...
56314 отзывов
от 3 650 руб.
Синтетическое моторное масло Autobacs Fully Synthetic 5W-30 SN/CF/GF-5, 4 л, 1 шт
AUTOBACS Масло Моторное Fully Synthetic 5W-30 Sp/Cf/Gf-6 4L - это высококачественное моторное масло, которое обеспечивает оптимальную работу двигателя вашего автомобиля.Масло обладает классом вязкости SAE 5W-30, что позволяет ему обеспечивать надежную защиту двигателя при различных температурах.AU...
6314 отзывов от 3 650 руб.
от 3 650 руб.
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Универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач и ведущих мостов, разработанное с использованием технологии “Smooth Drive Technology” ™. Может использоваться в синхронизированных коробках передач, дифференциалах...
52 отзыва
от 7 970 руб.
Универсальное трансмиссионное масло Castrol Transmax Universal LL 75W-90, 1 л
Универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач и ведущих мостов, разработанное с использованием технологии “Smooth Drive Technology” ™. Может использоваться в синхронизированных коробках передач, дифференциалах и главных передачах различных...
2 отзыва от 7 970 руб.
от 7 970 руб.
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ОписаниеВысокотехнологичное моторное масло разработанное в сотрудничестве с заводскими спортивными командами: «Factory Team». Специально создано для обеспечения превосходных характериристик двигателя и коробки переключения передач, четкой работы сцепления и защиты этих...
от 12 013 руб.
Масло моторное Motul 300V 4T Off Road 15w-60
ОписаниеВысокотехнологичное моторное масло разработанное в сотрудничестве с заводскими спортивными командами: «Factory Team». Специально создано для обеспечения превосходных характериристик двигателя и коробки переключения передач, четкой работы сцепления и защиты этих узлов в самых сложных условия...
от 12 013 руб.
от 12 013 руб.
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Ultima Ecodrive F 5W-30 – полностью синтетическое (ПАО+ЭСТЕРЫ) моторное масло с высокими рабочими свойствами, разработанное для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, которым требуется масло с Категорией API SN/CF. Синтетическое энергосберегающее мо...
4.723 отзыва
от 3 710 руб.
Минеральное моторное масло TOTACHI Ultima Ecodrive F 5W-30
Ultima Ecodrive F 5W-30 – полностью синтетическое (ПАО+ЭСТЕРЫ) моторное масло с высокими рабочими свойствами, разработанное для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, которым требуется масло с Категорией API SN/CF. Синтетическое энергосберегающее моторное масло класса «премиум»...
23 отзыва от 3 710 руб.
от 3 710 руб.
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Класс вязкости SAE: 5W-30, тип масла: минеральное, синтетическое, тип автотехники: легковые автомобили, вид топлива: бензин, дизель, Стандарт API: SN, CF, SF, Стандарт ACEA: С3, Допуски OEM: VW 502.00/505.00, VW 502.00, Opel GM Dexos 2, BMW Longlife-04, VW 505.01, MB 22...
528 отзывов
от 1 208 руб.
Минеральное моторное масло ELF Evolution Full-Tech MSX 5W-30
Класс вязкости SAE: 5W-30, тип масла: минеральное, синтетическое, тип автотехники: легковые автомобили, вид топлива: бензин, дизель, Стандарт API: SN, CF, SF, Стандарт ACEA: С3, Допуски OEM: VW 502.00/505.00, VW 502.00, Opel GM Dexos 2, BMW Longlife-04, VW 505.01, MB 229.52, MB 229.31, GM Dexos 2, M...
28 отзывов от 1 208 руб.
от 1 208 руб.
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ОписаниеСпециальная формула, предназначенная для малой сельскохозяйственной техники.Все 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели, с турбонаддувом и атмосферные.Газонокосилки, мотокультиваторы, мини-трактора, мотокосилки.Совместимо со всеми типами топлива: этилир...
519 отзывов
от 1 195 руб.
Масло для садовой техники Motul Garden 4T 10W30
ОписаниеСпециальная формула, предназначенная для малой сельскохозяйственной техники.Все 4-х тактные бензиновые и дизельные двигатели, с турбонаддувом и атмосферные.Газонокосилки, мотокультиваторы, мини-трактора, мотокосилки.Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бенз...
19 отзывов от 1 195 руб.
от 1 195 руб.
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Трансмиссионное масло MOTUL GEAR 300 LS 75W-90 масло для коробок переключения передач И дифференциалов повышенного трения, совмещенных И несовмещенных С КПП. 100% синтетика на основе сложных эфиров. Применение Специально разработано для трансмиссий высокотехнологичной и...
5603 отзыва
от 7 410 руб.
Масло трансмиссионное Motul Gear 300 LS, 75W-90, 1 л
Трансмиссионное масло MOTUL GEAR 300 LS 75W-90 масло для коробок переключения передач И дифференциалов повышенного трения, совмещенных И несовмещенных С КПП. 100% синтетика на основе сложных эфиров. Применение Специально разработано для трансмиссий высокотехнологичной и спортивной техники: кольцевые...
603 отзыва от 7 410 руб.
от 7 410 руб.
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FAVORIT Ultra XFE - всесезонное синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей. Современных пакет присадок гарантирует прочную смазочную пленку в самых жестких условиях эксплуатации. Обеспечивает легкий пу...
53 отзыва
от 957 руб.
Синтетическое моторное масло Favorit Ultra XFE 5W-40
FAVORIT Ultra XFE - всесезонное синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей. Современных пакет присадок гарантирует прочную смазочную пленку в самых жестких условиях эксплуатации. Обеспечивает легкий пуск двигателя автомобиля при ни...
3 отзыва от 957 руб.
от 957 руб.
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Моторное масло на основе синтетических технологий для легковых и коммерческих автомобилей до 2003 года выпуска, не оборудованных системами контроля эмиссии.Производится из специально отобранных базовых масел Группы II и III с добавлением тщательно выверенного пакета пр...
4.7118 отзывов
от 1 145 руб.
Синтетическое моторное масло TOTACHI NIRO OPTIMA PRO Synthetic SL/CF 5W-40, 1 л, 1 шт
Моторное масло на основе синтетических технологий для легковых и коммерческих автомобилей до 2003 года выпуска, не оборудованных системами контроля эмиссии.Производится из специально отобранных базовых масел Группы II и III с добавлением тщательно выверенного пакета присадок, что обеспечивает отлич...
118 отзывов от 1 145 руб.
от 1 145 руб.
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TCL Zero Line 0W-20 SP/GF-6 - энергосберегающее всесезонное моторное масло, предназначенные для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Масло может быть использовано для гибридных двигателей в соответствии с рекомендациями автопроизводителя по вязкости.Применяется...
51 отзыв
от 1 712 руб.
Масло моторное TCL Zero Line 0W20 SP, GF-6 1л
TCL Zero Line 0W-20 SP/GF-6 - энергосберегающее всесезонное моторное масло, предназначенные для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Масло может быть использовано для гибридных двигателей в соответствии с рекомендациями автопроизводителя по вязкости.Применяется для двигателей современных ав...
1 отзыв от 1 712 руб.
от 1 712 руб.
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TOTACHI ULTIMA ECODRIVE L 5W-30 – полностью синтетическое (ПАО + эстеры) моторное масло с высокими рабочими характеристиками, разработанное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, оснащенных современными системами контроля эмиссии. Премиальный...
Express доставка
1020₽x4 в сплит
5169 отзывов
от 4 079 руб.
ULTIMA ECO DRIVE L 5W30 синтетика 4 л 12104
TOTACHI ULTIMA ECODRIVE L 5W-30 – полностью синтетическое (ПАО + эстеры) моторное масло с высокими рабочими характеристиками, разработанное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях, оснащенных современными системами контроля эмиссии. Премиальный продукт уровня Mid SAP, предн...
169 отзывов от 4 079 руб.
от 4 079 руб.
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ОписаниеMOTUL SPECIFIC RN 0720 5W 30/5W30 - масло моторное для дизельных двигателей Renault (Samsungt, Dacia), оснащенных сажевыми фильтрами. Полное соответствие стандарту RN0720 и высоким требованиям к совместимости с системами нейтрализации газов отработавшего топлив...
4.719 отзывов
от 2 570 руб.
Синтетическое моторное масло Motul Specific 0720 5W30
ОписаниеMOTUL SPECIFIC RN 0720 5W 30/5W30 - масло моторное для дизельных двигателей Renault (Samsungt, Dacia), оснащенных сажевыми фильтрами. Полное соответствие стандарту RN0720 и высоким требованиям к совместимости с системами нейтрализации газов отработавшего топлива. Вязкость 5w 30/5w30 и харак...
19 отзывов от 2 570 руб.
от 2 570 руб.
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Масло моторное универсальное полусинтетическое FUBAG Extra Pro SL/CF SAE 5W-40 838800 предназначено для использования на четырехтактных бензиновых двигателях и дизельных двигателях с воздушным или жидкостным охлаждением.Использование масла защищает двигатель от образов...
52 отзыва
от 18 001 руб.
FUBAG Масло моторное Fubag Extra Pro SL/CF 20 л
Масло моторное универсальное полусинтетическое FUBAG Extra Pro SL/CF SAE 5W-40 838800 предназначено для использования на четырехтактных бензиновых двигателях и дизельных двигателях с воздушным или жидкостным охлаждением.Использование масла защищает двигатель от образования шлама и отложений, продле...
2 отзыва от 18 001 руб.
от 18 001 руб.
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НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 Обладает именными допусками концернов GM (dexos2), Ford, VW, BMW, Mercedes-Benz. В 2015 году получило новейший допуск Mercedes-Benz 229.52 для двигателей EURO 5/6, что позволило полностью заменить в программе выпуска мо...
513260 отзывов
от 1 877 руб.
HC-синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30, 1 л, 1 шт
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 Обладает именными допусками концернов GM (dexos2), Ford, VW, BMW, Mercedes-Benz. В 2015 году получило новейший допуск Mercedes-Benz 229.52 для двигателей EURO 5/6, что позволило полностью заменить в программе выпуска моторное масло Top Tec 4700 5W-3...
13260 отзывов от 1 877 руб.
от 1 877 руб.
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Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло соответствует последним спецификациям европейских и американских производителей коммерческих дизельных двигателей. Оно обеспечивает превос...
от 4 785 руб.
Масло моторное, Wolf VITALTECH 10W40, 5 л
Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло соответствует последним спецификациям европейских и американских производителей коммерческих дизельных двигателей. Оно обеспечивает превосходную защиту от отложений в т...
от 4 785 руб.
от 4 785 руб.
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Масло Трансмиссионное Extendtech 75w90 Gl 5 4lобъем: 4 лсостав: полусинтетическоеприменение: коробка передачтип коробки передач: механическаявязкость по SAE: 75W-90стандарт API: GL-5
1550₽x4 в сплит
от 6 200 руб.
Масло Трансмиссионное Extendtech 75w90 Gl 5 4l Wolf арт. 8323461
Масло Трансмиссионное Extendtech 75w90 Gl 5 4lобъем: 4 лсостав: полусинтетическоеприменение: коробка передачтип коробки передач: механическаявязкость по SAE: 75W-90стандарт API: GL-5
от 6 200 руб.
от 6 200 руб.
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Вы предпочитаете спортивный стиль езды, ищете острых ощущений? Это масло для Вас.Моторное масло высшего качества, разработано для мотоциклов с двигателями большого объема с интегрированной коробкой передач. Подходит как для спортивного так и повседневного использования...
54 отзыва
от 6 740 руб.
Синтетическое моторное масло IPONE Full Power Katana 10W50
Вы предпочитаете спортивный стиль езды, ищете острых ощущений? Это масло для Вас.Моторное масло высшего качества, разработано для мотоциклов с двигателями большого объема с интегрированной коробкой передач. Подходит как для спортивного так и повседневного использования.Преимущества:● Полностью с...
4 отзыва от 6 740 руб.
от 6 740 руб.
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BLACK FRIDAY! Только 1 день!Универсальное синтетическое моторное масло предназначено для новейших бензиновых и дизельных много клапанных двигателей легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, с катализаторами и без, с турбонаддувом и без.Разраб...
51 отзыв
от 1 137 руб.
Синтетическое моторное масло NEO Neo Revolution A 5W-30 - (SN/CF); (A3/B4), 1 л
BLACK FRIDAY! Только 1 день!Универсальное синтетическое моторное масло предназначено для новейших бензиновых и дизельных много клапанных двигателей легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и грузовиков, с катализаторами и без, с турбонаддувом и без.Разработанное по собственной запатен...
1 отзыв от 1 137 руб.
от 1 137 руб.
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Gazpromneft Premium N 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксплуатации. Масло обеспечивает высокую чис...
53444 отзыва
от 710 руб.
Синтетическое моторное масло Газпромнефть Premium N 5W-40, 1 л, 1 шт
Gazpromneft Premium N 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксплуатации. Масло обеспечивает высокую чистоту и повышенную защиту от из...
3444 отзыва от 710 руб.
от 710 руб.
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Совершенная система для тонирования деревянных поверхностейДля жилого и коммерческого применения;Не требует предварительной подготовки кондиционером;Для внутренних работпревосходный внешний ВИД:Наночастицы цветовых пигментов создают насыщенный цвет В 1 слой и подче...
от 4 950 руб.
Varathane Premium Fast Dry Wood Stain тонирующее прозрачное масло для дерева (шиповник, 0,946 л)
Совершенная система для тонирования деревянных поверхностейДля жилого и коммерческого применения;Не требует предварительной подготовки кондиционером;Для внутренних работпревосходный внешний ВИД:Наночастицы цветовых пигментов создают насыщенный цвет В 1 слой и подчеркивают фактуру дерева;Ложитс...
от 4 950 руб.
от 4 950 руб.
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Для современных двигателей Opel, BMW, VW. ARECA F6003 5W-40 – это синтетическое моторное масло, созданное по технологии Low SAPS (с низким уровнем фосфора и серы), для бензиновых и дизельных двигателей. Рекомендовано к применению в дизелях оснащенных сажевым фильтром (D...
от 8 640 руб.
Синтетическое моторное масло Areca F6003 5W40
Для современных двигателей Opel, BMW, VW. ARECA F6003 5W-40 – это синтетическое моторное масло, созданное по технологии Low SAPS (с низким уровнем фосфора и серы), для бензиновых и дизельных двигателей. Рекомендовано к применению в дизелях оснащенных сажевым фильтром (DPF). Предназначено для Mercede...
от 8 640 руб.
от 8 640 руб.
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Жидкость для вариаторной трансмиссии (CVT).Применение:Высокотехнологичное масло Technosynthese®, специально разработанное для вариаторных трансмиссий (CVT). Применяется в широкой линейке автомобилей, оснащенных коробкой передач с цепным или ременным вариатором. Рекоме...
52421 отзыв
от 2 040 руб.
Масло трансмиссионное Motul Multi CVTF
Жидкость для вариаторной трансмиссии (CVT).Применение:Высокотехнологичное масло Technosynthese®, специально разработанное для вариаторных трансмиссий (CVT). Применяется в широкой линейке автомобилей, оснащенных коробкой передач с цепным или ременным вариатором. Рекомендуется для автомобилей америк...
2421 отзыв от 2 040 руб.
от 2 040 руб.
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Тунговое масло MINWAX Tung Oil Finish - профессиональная финишная отделка для деревянных поверхностей, делает текстуру древесины насыщенной за счет глубокого проникновения, придает поверхности блеск, а также обеспечивает прочный слой защиты. Рекомендуется для деревянной...
52 отзыва
от 4 840 руб.
Тунговое масло Minwax Tung Oil MW
Тунговое масло MINWAX Tung Oil Finish - профессиональная финишная отделка для деревянных поверхностей, делает текстуру древесины насыщенной за счет глубокого проникновения, придает поверхности блеск, а также обеспечивает прочный слой защиты. Рекомендуется для деревянной мебели, антиквариата, изделий...
2 отзыва от 4 840 руб.
от 4 840 руб.
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Масло AUTOBACS 0/30 Fully Synthetic SP/GF-6А+PAO.Полностью синтетическое моторное масло. Разработано с учетом новых требования по API и одобренного согласно экологического стандарта ILSAC GF-6A.Это высокоэффективное масло обеспечивает превосходную защиту двигателя, о...
53 отзыва
от 4 850 руб.
Масло Моторное Autobacs 0w-30 Sp/Gf-6 Синт. 4l AUTOBACS арт. A00032234
Масло AUTOBACS 0/30 Fully Synthetic SP/GF-6А+PAO.Полностью синтетическое моторное масло. Разработано с учетом новых требования по API и одобренного согласно экологического стандарта ILSAC GF-6A.Это высокоэффективное масло обеспечивает превосходную защиту двигателя, одновременно обеспечивая дополн...
3 отзыва от 4 850 руб.
от 4 850 руб.
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Полностью синтетическое всесезонное моторное масло TAKAYAMA SAE 5W-30 АPI SN/CF C3 разработано для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и системами нейтрализации отработавших газов. Подходит для применения в дизельных д...
от 1 903 руб.
Масло моторное TAKAYAMA 5W-30 ACEA C3 API SN/CF Синтетическое 1л 605530
Полностью синтетическое всесезонное моторное масло TAKAYAMA SAE 5W-30 АPI SN/CF C3 разработано для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и системами нейтрализации отработавших газов. Подходит для применения в дизельных двигателях легких грузовиков. В...
от 1 903 руб.
от 1 903 руб.
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Тип: коробка передач, дифференциал, состав: синтетическое, Стандарт API: GL-5, Вязкость по SAE: 75W-90, тип коробки передач: механическая
от 5 600 руб.
Масло трансмиссионное синтетическое totachi ultima lsd syn-gear 75w-90 gl-5 4л
Тип: коробка передач, дифференциал, состав: синтетическое, Стандарт API: GL-5, Вязкость по SAE: 75W-90, тип коробки передач: механическая
от 5 600 руб.
от 5 600 руб.
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Класс вязкости SAE: 5W-30, тип масла: синтетическое, Стандарт API: SN, CF
от 67 134 руб.
TOTACHI А/Масло Totachi Ultima Ecodrive F Sn/Cf 5w30 60л
Класс вязкости SAE: 5W-30, тип масла: синтетическое, Стандарт API: SN, CF
от 67 134 руб.
от 67 134 руб.
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Летнее моторное масло SAE 30 на минеральной основе глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температурПреимущ...
от 482 руб.
Минеральное масло для 4-тактных двигателей 0.6 л Зубр EXTRA 4Т-30 70613-06
Летнее моторное масло SAE 30 на минеральной основе глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температурПреимуществаЗащищает подвижные детали...
от 482 руб.
от 482 руб.
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Оригинальное моторное масло - TOYOTA Motor Oil SN 0W-20 Тип масла - 100% синтетика Объем - 0,946(л) Допуски: API SP/SN/SN PLUS; ILSAC GF-6 Области использования - Легковые автомобили, Внедорожники, Коммерческий транспорт Описание: TOYOTA/LEXUS Motor Oil SN 0W-20 - это в...
от 2 000 руб.
Моторное масло TOYOTA Motor Oil 0W-20 синтетическое 0,946 л 00279-0WQTE-6S
Оригинальное моторное масло - TOYOTA Motor Oil SN 0W-20 Тип масла - 100% синтетика Объем - 0,946(л) Допуски: API SP/SN/SN PLUS; ILSAC GF-6 Области использования - Легковые автомобили, Внедорожники, Коммерческий транспорт Описание: TOYOTA/LEXUS Motor Oil SN 0W-20 - это высококачественное универсально...
от 2 000 руб.
от 2 000 руб.
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Применяется для автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами – DPF. Разработанное по собственной запатентованной технологии «NEO STREAM ATLANTIC», моторное масло Neo Revolution A 0W-40 обладает рядом исключительных свойств:• Увеличивает ресурс двигателя;• Обладает повыше...
от 958 руб.
Синтетическое моторное масло NEO Revolution A 0W-30 - (SN/CF); (A3/B4)
Применяется для автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами – DPF. Разработанное по собственной запатентованной технологии «NEO STREAM ATLANTIC», моторное масло Neo Revolution A 0W-40 обладает рядом исключительных свойств:• Увеличивает ресурс двигателя;• Обладает повышенной смазывающей способностью;...
от 958 руб.
от 958 руб.
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ОписаниеWOLF EXTENDTECH 75W-90 GL 5 - Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это трансмиссионное масло на синтетической основе с исключительно высоким индексом вязкости. Оно отличается п...
от 8 402 руб.
Масло трансмиссионное Wolf ExtendTech GL-5 75W-90
ОписаниеWOLF EXTENDTECH 75W-90 GL 5 - Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это трансмиссионное масло на синтетической основе с исключительно высоким индексом вязкости. Оно отличается превосходной текучестью при низ...
от 8 402 руб.
от 8 402 руб.
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ЛУКОЙЛ GARDEN 4Т SAE 30 - современное минеральное масло, предназначенное для использования в малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателях садовой и сельскохозяйственной техники. Масло производится на высококачественном базовом масле с применением высокоэффективног...
53 отзыва
от 2 227 руб.
Масло для легкового транспорта Лукойл GARDEN 4T SAE 30 нк. 4л, 1668255
ЛУКОЙЛ GARDEN 4Т SAE 30 - современное минеральное масло, предназначенное для использования в малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателях садовой и сельскохозяйственной техники. Масло производится на высококачественном базовом масле с применением высокоэффективного пакета присадок.ЛУКОЙЛ GARD...
3 отзыва от 2 227 руб.
от 2 227 руб.
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ECOLOGIC Масло для 4-х тактных двигателей DWO 600. Подходит для дизельных двигателей: нет. Маркировка: 10W-40. Назначение: для садовой техники. Объем: 1. Зимнее: до -25 градусов. Вид: полусинтетическое. Тип: Четырехтактное
от 1 530 руб.
Масло для 4-х тактных двигателей, 1 л ECOLOGIC DWO 600 15936505
ECOLOGIC Масло для 4-х тактных двигателей DWO 600. Подходит для дизельных двигателей: нет. Маркировка: 10W-40. Назначение: для садовой техники. Объем: 1. Зимнее: до -25 градусов. Вид: полусинтетическое. Тип: Четырехтактное
от 1 530 руб.
от 1 530 руб.
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Моторное масло для современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей с воздушным и водяным охлаждением: газонокосилок, мотоблоков, культиваторов, генераторов, небольших тракторов и другого оборудования. Обеспечивает смазывание при холодном запуске, образует с...
от 445 руб.
Масло моторное AEG 4-х т. минеральное 600мл Premium HD SAE 30 0.6 литра
Моторное масло для современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей с воздушным и водяным охлаждением: газонокосилок, мотоблоков, культиваторов, генераторов, небольших тракторов и другого оборудования. Обеспечивает смазывание при холодном запуске, образует сверхпрочную масляную пленку, с...
от 445 руб.
от 445 руб.
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Ухаживайте за вашей бородой и усами как настоящий джентльмен с нашим маслом с ароматом парфюма Antonio Banderas от бренда Ultima Beauty! Этот парфюмированный продукт стал неотъемлемой частью ухода за мужским обликом и стилем, и это не случайно. Предоставляет множество п...
от 558 руб.
Парфюм Antonio Banderas! Увлажняющее масло для роста бороды и усов, Ultima Beauty
Ухаживайте за вашей бородой и усами как настоящий джентльмен с нашим маслом с ароматом парфюма Antonio Banderas от бренда Ultima Beauty! Этот парфюмированный продукт стал неотъемлемой частью ухода за мужским обликом и стилем, и это не случайно. Предоставляет множество преимуществ, которые сделают ва...
от 558 руб.
от 558 руб.
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Современные автомобили повышают свои требования к смазочным материалам. Масло моторное Totachi Ultima EcoDrive L Fully Synthetic SN/CF 5W-30, 20 л — это именно то, что необходимо вашему транспортному средству. Сочетание базовых компонентов и сбалансированного пакета при...
от 17 431 руб.
TOTACHI Масло Моторное Totachi Ultima Ecodrive L Sn/Cf Синтетика 5w30 20л
Современные автомобили повышают свои требования к смазочным материалам. Масло моторное Totachi Ultima EcoDrive L Fully Synthetic SN/CF 5W-30, 20 л — это именно то, что необходимо вашему транспортному средству. Сочетание базовых компонентов и сбалансированного пакета присадок обеспечивает непревзойдё...
от 17 431 руб.
от 17 431 руб.
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Техническое описаниеОписаниеСпециальное синтетическое трансмиссионное масло (содержит PAO) для коробок передач с двойным сцеплением (DCT — dual clutch transmission/DSG-Direct Shift Gearbox) или «роботов» или «преселективных». Не рекомендуется для коробок передач с «су...
от 1 870 руб.
PEMCO PM04531 DCT-Fluid 1 (авт. транс. синт. масо)
Техническое описаниеОписаниеСпециальное синтетическое трансмиссионное масло (содержит PAO) для коробок передач с двойным сцеплением (DCT — dual clutch transmission/DSG-Direct Shift Gearbox) или «роботов» или «преселективных». Не рекомендуется для коробок передач с «сухим» сцеплением. Обеспечивает...
от 1 870 руб.
от 1 870 руб.
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NOMAD NOVO 9000 GREEN 5W-30 -полностью синтетическое масло со средним содержанием SAPS для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе соответствующих стандарту ACEA C2/C3, с очень высокими эксплуатационными характеристиками.Nomad Novo 9000 Green разработан для сниже...
4.51 отзыв
от 1 299 руб.
Синтетическое моторное масло Nomad NOVO 9000 Green SAE 5W30
NOMAD NOVO 9000 GREEN 5W-30 -полностью синтетическое масло со средним содержанием SAPS для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе соответствующих стандарту ACEA C2/C3, с очень высокими эксплуатационными характеристиками.Nomad Novo 9000 Green разработан для снижения выбросов загрязняющих веще...
1 отзыв от 1 299 руб.
от 1 299 руб.
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Масло моторное синтетическое 5W30 API SN ILSAC GF-5 4л TAKAYAMA 605552 TAKAYAMA 605552 (Полная информацию о продукте, его составе и применяемости представлена на сайте производителя)
51 отзыв
от 3 721 руб.
TAKAYAMA Масло Моторное Takayama Motor Oil 5w-30 4 Л 605552
Масло моторное синтетическое 5W30 API SN ILSAC GF-5 4л TAKAYAMA 605552 TAKAYAMA 605552 (Полная информацию о продукте, его составе и применяемости представлена на сайте производителя)
1 отзыв от 3 721 руб.
от 3 721 руб.
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Уровень спецификации:ACEA: A3/B3.ACEA: A3/B4.API: SL/CF.ACEA: A3/B3.ACEA: A3/B4.API: SL/CF.описание:Это моторное масло разработано в соответствии с основными требованиями ACEA и API для пассажирских автомобилей. Оно обеспечивает превосходную чистоту и по...
от 4 660 руб.
Масло моторное Wolf Essential SL/CF 10W40 B4 5 л
Уровень спецификации:ACEA: A3/B3.ACEA: A3/B4.API: SL/CF.ACEA: A3/B3.ACEA: A3/B4.API: SL/CF.описание:Это моторное масло разработано в соответствии с основными требованиями ACEA и API для пассажирских автомобилей. Оно обеспечивает превосходную чистоту и полную защиту всех компонентов д...
от 4 660 руб.
от 4 660 руб.
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Производитель: WOLF OILАртикул (номер детали): 8331688Масло моторное ESSENTIAL SN/CF 5W40 1LСвечи, диски, пружины, лампочки - цена за штуку, не за комплект. Шланги, трубки и т. п. цена за метрЗамены
от 2 115 руб.
Масло моторное essential sn/cf 5w40 1l wolf 8331688
Производитель: WOLF OILАртикул (номер детали): 8331688Масло моторное ESSENTIAL SN/CF 5W40 1LСвечи, диски, пружины, лампочки - цена за штуку, не за комплект. Шланги, трубки и т. п. цена за метрЗамены
от 2 115 руб.
от 2 115 руб.
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FAVORIT Ultra XFE - всесезонное синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей. Современных пакет присадок гарантирует прочную смазочную пленку в самых жестких условиях эксплуатации. Обеспечивает легкий пу...
529₽x4 в сплит
53 отзыва
от 2 114 руб.
Ultra XFE SAE 5W-40 API SN/CF, FV111930-0005VO-1, 5л., масло синтетическое, Favorit, FV3701-5-E
FAVORIT Ultra XFE - всесезонное синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей. Современных пакет присадок гарантирует прочную смазочную пленку в самых жестких условиях эксплуатации. Обеспечивает легкий пуск двигателя автомобиля при ни...
3 отзыва от 2 114 руб.
от 2 114 руб.
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Масло Трансмиссионное Синтетическое Totachi Ultima Lsd Syn-Gear 75W-90 Gl-5 1Л Для Трансмиссионных Систем Внедорожного Транспорта И Спортивных Автомобилей, Оборудованных Главными Передачами С Дифференциалами Ограниченного Трения Или Несинхронизированными
от 3 548 руб.
Масло Трансмиссионное Totachi Ultima Lsd Syn Gear 75W-90 1Л TOTACHI арт. G3301
Масло Трансмиссионное Синтетическое Totachi Ultima Lsd Syn-Gear 75W-90 Gl-5 1Л Для Трансмиссионных Систем Внедорожного Транспорта И Спортивных Автомобилей, Оборудованных Главными Передачами С Дифференциалами Ограниченного Трения Или Несинхронизированными
от 3 548 руб.
от 3 548 руб.
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Profix – оригинальное японское масло высшего стандарта. Производится в железной таре только в Японии на заводе компании SANKYO YUKA KOGYO K. K – поставщика масел TOYOTA, NISSAN, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HONDA. Масла разрабатываются и производятся в соответствии с междунар...
1625₽x4 в сплит
564 отзыва
от 6 500 руб.
Моторное масло Profix SP/GF-6A 5W30 SP 4л
Profix – оригинальное японское масло высшего стандарта. Производится в железной таре только в Японии на заводе компании SANKYO YUKA KOGYO K. K – поставщика масел TOYOTA, NISSAN, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HONDA. Масла разрабатываются и производятся в соответствии с международными стандартами API SP / IL...
64 отзыва от 6 500 руб.
от 6 500 руб.
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Масло Моторное Totachi A4562374690967 /4589904526381/ Ultima Ecodrive F Sn/Cf (Акция 4+1)
Express доставка
788₽x4 в сплит
4.723 отзыва
от 3 150 руб.
Синтетическое моторное масло TOTACHI Ultima Ecodrive F 5W-30, 5 л
Масло Моторное Totachi A4562374690967 /4589904526381/ Ultima Ecodrive F Sn/Cf (Акция 4+1)
23 отзыва от 3 150 руб.
от 3 150 руб.
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Profix – оригинальное японское масло высшего стандарта.Производится в железной таре только в Японии на заводе компании SANKYO YUKA KOGYO K. K – поставщика масел TOYOTA, NISSAN, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HONDA.Масла разрабатываются и производятся в соответствии с междунар...
564 отзыва
от 6 500 руб.
Profix Моторное масло Profix 5W30 SP 4л
Profix – оригинальное японское масло высшего стандарта.Производится в железной таре только в Японии на заводе компании SANKYO YUKA KOGYO K. K – поставщика масел TOYOTA, NISSAN, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HONDA.Масла разрабатываются и производятся в соответствии с международными стандартами API SP / IL...
64 отзыва от 6 500 руб.
от 6 500 руб.
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Код товара для заказа: FE909;Артикул: A00032641;Бренд: AUTOBACS;основные характеристики:Состав: синтетическое;Тип двигателя: для дизельного двигателя;Вязкость по SAE: 5w30;спецификации И допуски:Класс по JASO: DL-1;общие характеристики:Объём: 1;Масло моторное...
от 1 763 руб.
Масло моторное Autobacs Engine Oil 5w30, синтетическое, JASO DL-1, для дизельного двигателя, 1л, арт. A00032641
Код товара для заказа: FE909;Артикул: A00032641;Бренд: AUTOBACS;основные характеристики:Состав: синтетическое;Тип двигателя: для дизельного двигателя;Вязкость по SAE: 5w30;спецификации И допуски:Класс по JASO: DL-1;общие характеристики:Объём: 1;Масло моторное Autobacs Engine Oil 5w30 JASO...
от 1 763 руб.
от 1 763 руб.
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Тип: коробка передач, состав: синтетическое, тип коробки передач: автоматическая, роботизированная
от 880 руб.
Масло трансмиссионное LUBEX MITRAS DCT
Тип: коробка передач, состав: синтетическое, тип коробки передач: автоматическая, роботизированная
от 880 руб.
от 880 руб.
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TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и задних мостах, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур, где тре...
от 2 200 руб.
Масло трансмиссионное 75W-90 "TOTACHI" Ultima Syn-Gear GL-4 1л
TOTACHI Ultima Syn Gear 75W-90 – премиальное, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач и задних мостах, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур, где требуется трансмиссионное масло с...
от 2 200 руб.
от 2 200 руб.
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PROFIX поставляется на внутренний японский рынок компанией Meiji Sangyo, которая с момента своего основания в 1933 году является дистрибьютором высококачественных запчастей в Японии. PROFIX - это профессиональная линейка масел которая производится исключительно в Японии...
534 отзыва
от 1 569 руб.
Моторное масло PROFIX ENGINE OIL SP/GF-6A 0W-20, 1 л
PROFIX поставляется на внутренний японский рынок компанией Meiji Sangyo, которая с момента своего основания в 1933 году является дистрибьютором высококачественных запчастей в Японии. PROFIX - это профессиональная линейка масел которая производится исключительно в Японии. Масла соответствуют мировым...
34 отзыва от 1 569 руб.
от 1 569 руб.
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Моторное масло lubrigard SUPREME PRO 10W-40 4л LGPSPM1040CH16 обеспечивает высокий уровень производительности в двигателях внутреннего сгорания американских, европейских, корейский, японских и китайских автопроизводителей современных легковых автомобилей, кроссоверов, в...
1054₽x4 в сплит
от 4 217 руб.
SUPREME PRO 10W40 4л. п/с LUBRIGARD LGPSPM1040CH16
Моторное масло lubrigard SUPREME PRO 10W-40 4л LGPSPM1040CH16 обеспечивает высокий уровень производительности в двигателях внутреннего сгорания американских, европейских, корейский, японских и китайских автопроизводителей современных легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, микроавтобусов,...
от 4 217 руб.
от 4 217 руб.
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TOTACHI Ultima EcoDrive F Fully Synthetic 5W30 – Синтетическое энергосберегающее моторное масло класса «премиум» для современных 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оборудованных современными системами контроля эмиссии...
Express доставка
214₽x4 в сплит
4.723 отзыва
от 855 руб.
Синтетическое моторное масло TOTACHI Ultima Ecodrive F 5W-30, 1 л, 1 шт
TOTACHI Ultima EcoDrive F Fully Synthetic 5W30 – Синтетическое энергосберегающее моторное масло класса «премиум» для современных 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оборудованных современными системами контроля эмиссии. Производится с использование...
23 отзыва от 855 руб.
от 855 руб.
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Масло моторное универсальное полусинтетическое FUBAG Extra Pro SL/CF SAE 5W-40 838800 предназначено для использования на четырехтактных бензиновых двигателях и дизельных двигателях с воздушным или жидкостным охлаждением. Использование масла защищает двигатель от образов...
3790₽x4 в сплит
52 отзыва
от 15 160 руб.
Масло для 4-тактных двигателей FUBAG Extra Pro SL/CF SAE 5W40 20 л полусинтетическое [838800]
Масло моторное универсальное полусинтетическое FUBAG Extra Pro SL/CF SAE 5W-40 838800 предназначено для использования на четырехтактных бензиновых двигателях и дизельных двигателях с воздушным или жидкостным охлаждением. Использование масла защищает двигатель от образования шлама и отложений, продле...
2 отзыва от 15 160 руб.
от 15 160 руб.
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Синт. Мот. Масло Primus Mv 5w-40 Cf/Sn A3/B4 (5л) Полностью Синтетическое Всесезонное Моторное Масло Для Европейских Автомобилей Традиционных Конструкций
от 6 475 руб.
LUBEX L034-1325-0405 Синт. мот. масло PRIMUS MV 5W-40 CF/SN A3/B4 (5л)
Синт. Мот. Масло Primus Mv 5w-40 Cf/Sn A3/B4 (5л) Полностью Синтетическое Всесезонное Моторное Масло Для Европейских Автомобилей Традиционных Конструкций
от 6 475 руб.
от 6 475 руб.
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GT CVTF Multi – полностью синтетическое масло, специально разработанное для большинства автоматических коробок передач с плавно изменяемым передаточным числом (CVT), или, как его чаще называют, вариатора. GT CVTF Multi обеспечивает полную защиту узлов вариатора при низк...
от 34 943 руб.
GT OIL 8809059408674 GT CVTF Multi, 20 л
GT CVTF Multi – полностью синтетическое масло, специально разработанное для большинства автоматических коробок передач с плавно изменяемым передаточным числом (CVT), или, как его чаще называют, вариатора. GT CVTF Multi обеспечивает полную защиту узлов вариатора при низких температурах, защиту от шла...
от 34 943 руб.
от 34 943 руб.
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Паркетное масло повышенной твердости Hardwax Coloroil• специальное масло, обогащенное высококачественными смолами• для финишной обработки деревянных напольных покрытий• наносится в один или два слоя • матовое, но может давать небольшой блеск при нанесении более, че...
52 отзыва
от 4 416 руб.
BORMA WACHS (Борма) Паркетное масло повышенной твердости Hardwax Color Oil - Белый, 1 л,: Borma
Паркетное масло повышенной твердости Hardwax Coloroil• специальное масло, обогащенное высококачественными смолами• для финишной обработки деревянных напольных покрытий• наносится в один или два слоя • матовое, но может давать небольшой блеск при нанесении более, чем в один слой • серия масла вы...
2 отзыва от 4 416 руб.
от 4 416 руб.
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Масло No 1 в РФ! Откройте двери к миру блаженства с массажным маслом для тела с ароматом парфюма Black Opium! Теперь мы бренд Ultima Beauty и будем удивлять Вас инновационными решениями. Масла - это прикосновение природы, собранной специально для вас. Подходит для всех...
145₽x4 в сплит
59 отзывов
от 580 руб.
Opium! 100% натуральное массажное масло для тела и лица Ultima Beauty
Масло No 1 в РФ! Откройте двери к миру блаженства с массажным маслом для тела с ароматом парфюма Black Opium! Теперь мы бренд Ultima Beauty и будем удивлять Вас инновационными решениями. Масла - это прикосновение природы, собранной специально для вас. Подходит для всех видов массажа. Для повседневно...
9 отзывов от 580 руб.
от 580 руб.
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Рубрика Масло ULTIMA содержит 9651 товар, которые продаются в 97 магазинах в Омске по цене от 445 руб. до 67134 руб.
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