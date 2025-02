Мастера меча онлайн: Порядковый ранг / Gekijouban Sword Art Online: Ordinal Scale / Искусство меча онлайн: Порядковый ранг (2025)

Мастера меча онлайн: Порядковый ранг / Gekijouban Sword Art Online: Ordinal Scale / Искусство меча онлайн: Порядковый ранг Страна: Япония

Год выпуска: 2017

Жанр: фэнтези, фантастика, приключения, романтика

Тип: Movie

Продолжительность: 2 часа

Режиссер: Ито Томохико

Студия: A-1 Pictures

Перевод:

Русские субтитры от 2nd Division | (форсированные и полные) в контейнере.

Перевод: DanielB, Чистяков Никита. Оформление и редактура: Tanegashi, DanielB, QC: Vitaly.

Русские субтитры от Flerion | (полные) в контейнере.

Английские субтитры c JP BD | (полные) в контейнере.

Японские субтитры c JP BD | (полные) в контейнере.

Русская закадровая многоголосая озвучка от KANSAI Studio | В контейнере.

Русская закадровая многоголосая озвучка от Студийная Банда | В контейнере.

Актеры озвучания: BalFor, Cuba77, Demetra, Esther, LeeAnnushka, Влад Дуров, Торгиль.

Русская закадровая многоголосая озвучка от AniLibria | В контейнере.

Актеры озвучания: Sharon, Lupin, Aemi, HectoR, Amikiri.

Русская закадровая двухголосая озвучка от Anidub | В контейнере.

Актеры озвучания: JAM (муж.), Nika Lenina (жен).

Русская закадровая одноголосая озвучка от Get Smart | В контейнере.

Актеры озвучания: Persona99 (жен).

Японская озвучка (оригинал JP BD) | В контейнере.

Описание: Продолжение аниме-сериала «Мастера Меча Онлайн II».

2026 год, на смену «Амусферы» приходит «Augma» — устройство расширенной реальности, которая вместо функции «полного погружения», использует дополненную реальность, что делает процесс использования устройства безопаснее и удобнее. Благодаря этому новое устройство расширенной реальности получило большую популярность, а вместе с ней и «Ordinal Scale» — ARMMORPG, разработанная специально для «Augma», особенностью которой является OS — игровая функция, при которой все игроки получают ранг, основанный на их порядковом номере. Как и ожидалось, Кирито с друзьями начинают играть в «Ordinal Scale», но вскоре они узнают, что «Порядковый ранг» — это вовсе не веселье и игры...

Качество: BDRip 2160p

Релиз/Автор рипа: [Beatrice Raws]/Jensen

Формат видео: MKV

Видео: MPEG-H HEVC Video / 27.5 Mb/s / 3840x2160 / 23.976 fps / 16:9 / Main 10@Level L5.1@High / 4:2:0 (Type 2) / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision Profile 8 - BL+RPU, HDR10 compatible / BT.2020

Аудио 01: RUS Dolby Digital Plus / 5.1 (Dolby Atmos) / 48.0 kHz / 768 kbps KANSAI Studio

Аудио 02: RUS Dolby Digital Plus / 2.0 / 48.0 kHz / 192 kbps Студийная Банда

Аудио 03: RUS Advanced Audio Coding / 2.0 / 48.0 kHz / 192 kbps AniLibria

Аудио 04: RUS Advanced Audio Coding / 2.0 / 48.0 kHz / 192 kbps Anidub

Аудио 05: RUS Advanced Audio Coding / 2.0 / 48.0 kHz / 192 kbps Get Smart

Аудио 06: JPN Dolby Digital Plus / 5.1 (Dolby Atmos) / 48.0 kHz / 768 kbps JPN

Аудио 07: JPN Dolby TrueHD / 7.1 (Dolby Atmos) / 48 kHz / 4733 kbps / 24 bits JPN

Аудио 08: JPN Dolby Digital / 5.1 (Dolby Surround EX) / 48.0 kHz / 640 kbps JPN

Формат субтитров: softsub (ASS RUS \ PGS ENG, JPN)

