Matita occhi burgundy: come usarla e le migliori ❤️ - ClioMakeUp (2025)

QUALI SONO LE MIGLIORI MATITE OCCHI BURGUNDY?

La matita occhi burgundy abbraccia nuance che sono a metà strada fra un rosso intenso e un marrone violaceo. Questa sfumatura vibrante e satura riesce a valorizzare tantissimo l’iride, focalizzando l’attenzione sugli occhi. Potete utilizzare la matita burgundy come un vero e proprio eyeliner, ricreando delle righe affilate sulla palpebra, donando allo sguardo un effetto sensuale e felino. Se la formula invece è cremosa, potere giocare meglio con le sfumature, ricreando un effetto più morbido e utilizzare la matita occhi burgundy come base per uno smokey-eye . Da ClioMakeUp a Kiko, fino a Maybelline passando per Natasha Denona e Mesauda, tantissimi brand hanno proposto la loro versione della matita burgundy, caratterizzata da una sfumatura sempre diversa e particolare. Anche il finish può variare, da super opaco a satinato e perfino shimmer.

Credits: Foto Via Instagram @claudianeacsu – La matita occhi burgundy accende subito gli occhi verdi

La matita occhi burgundy riesce a valorizzare e mettere in risalto tantissimo sia gli occhi chiari che gli occhi marroni. Utilissima non solo per contornare l’occhio ma anche come base per look più strutturati, è diventata un mai più senza nel proprio beauty. Nel post i oggi, vi portiamo alla scoperta delle matite occhi burgundy migliori, per durata e performance. Partiamo subito!

LE FORMULE CREMOSE E SCORREVOLI SONO MORBIDI E FACILI DA APPLICARE

Esistono diverse tipologie di matita occhi burgundy, da quelle più asciutte e longlasting, a quelle morbide e cremose che si prestano anche ad una leggera sfumatura. Per esempio, la Macro Tech Natasha Denona dona un colore pieno e immediato già alla prima passata.

Natasha Denona, Macro Tech in Burgundy. Prezzo: 26,50€ su Sephora.it





LA MACRO TECH SI SFUMA FACILMENTE SENZA FARE MACCHIA

Si applica molto facilmente e permette anche di creare piccole sfumature, fare eventuali correzioni prima che il pigmento si fissi e si aggrappi alla palpebra. Ideale per creare smokey-eyes ma anche eyeliner intensi e definiti.

ClioMakeUp, All DayLove Matita occhi in Uva. Prezzo: 11,50€ su Cliomakeupshop.com

Amatissime dalla beauty community (e da noi!) sono le All Day Love ClioMakeUp, in particolare la colorazione Uva è un bellissimo burgundy, audace e profondo da abbinare facilmente con un delicato blush malva. La formula morbida e scorrevole rilascia un tratto pieno e preciso, facile da sfumare, perfetta sia per look grafici sia smokey-eyes.

Maybelline New York, Tattoo Liner in Berry Bliss. Prezzo: 8,99€ su Amazon.it

Simile alle precedenti è la Maybelline New York Tattoo Liner in Berry Bliss, un matita burgundy dalla nuance più delicata, pigmentatissima ma dal tono più luminoso rispetto alle precedenti. Anche in questo caso, la formula è cremosissima e una volta applicata, si fissa, assicurando una durata eccellente. Perfetta anche nella rima interna dell’occhio per enfatizzare le iridi verdi, azzurre e marroni.

MATITA OCCHI BURGUNDY LOW COST

Se desiderate provare una matita occhi colorata ma non avete un budget molto alto, allora vi segnaliamo alcune alternative economiche ma performanti da non lasciarsi sfuggire. In prima linea sicuramente troviamo le Artis Eyes di Mesauda.

Mesauda Milano, Artist Eyes in Ruby. Prezzo: 4,90€ su Amazon.it

Si tratta di una classica matita burgundy temperabile. La formula è morbida ma non eccessivamente cremosa. La texture infatti è sottile e si presta bene anche alla pencil technique, per poter ricreare una base bellissima per trucchi più elaborati o per intensificare un ombretto poco scrivente.

Kiko, Colour Kajal in 15. Prezzo: 5,73€ su Amazon.it

Fra le matite low cost, segnaliamo anche un best seller Kiko, la Colour Kajal nella colorazione 15, un bellissimo borgogna intenso. La formula cerosa, ricca di pigmento, può essere applicata nella rima interna dell’occhio ma anche sulla palpebra.

Nabla, Cupid’s Arrow Longwear Stylo in BlackBerry. Prezzo: 15,90€ su Amazon.it

A un prezzo leggermente più elevato troviamo un altro prodotto molto amato. Si tratta del matitone multiuso Cupid’sArrow Nabla nella nuance Blackberry, un burgundy profondo e vibrante. Questi matitoni sono molto amati perché versatili e a lunghissima durata. Potete infatti utilizzarli non solo sugli occhi ma anche sulle labbra.

MATITA BURGUNDY WATERPROOF E LONG-LASTING

Per una tenuta extra, vi consigliamo invece di optare per le formule resistenti anche all’acqua. Potrete in questo modo utilizzarle anche nei mesi caldi e in piscina, così come al mare, senza preoccuparvi delle sbavature.

Pupa, Matita Made to Last Definition Eyes Pencil in Deep Purple. Prezzo: 12,90€ su Amazon.it

Pupa, propone una matita automatica waterproof burgundynella colorazione Deep Puprle. Il tratto è preciso e il colore è intenso; la mina è retraibile e nella parte posteriore troviamo anche un temperino per appuntirla. Lo speciale mix di cere rende la formula morbida mentre, gli agenti volatili di nuova generazione garantiscono una perfetta aderenza sulla palpebra.

Deborah Milano, Matita Occhi 2 in 1 Kajal e Eyeliner Waterproof in 04 Aubergine. Prezzo: 9,90€ su Amazon.it

UNA NUANCE ACCESA PERFETTA PER IL PERIODO ESTIVO

A metà strada fra un kajal e un vero eyeliner, troviamo la matita occhi firmata Deborah Milano nella nuance 04 Aubergine. Si tratta in questo caso di un borgogna tendente maggiormente al viola, più acceso, adatto anche per il periodo estivo. Grazie al doppio uso, potete utilizzarla sia all’interno dell’occhio sia all’esterno. Il brand assicura una durata pazzesca, oltre le 24 ore!

Sephora Collection, 12h Retractable Eyeliner Waterproof in Shimmer Purple. Prezzo: 12,99€ su Sephora.it

Terminiamo la nostra selezione con una matita dal finish luminoso, perfetta per donare un tocco brillante al vostro look senza rinunciare ad un colore pieno. La 12h Retractable Eyeliner Waterproof firmata Sephora Collection ha una consistenza morbida e si sfuma facilmente sulla palpebra. Può essere usata all’interno dell’occhio, come eyeliner ma anche come un vero ombretto ombretto.

Bene, ragazze! Queste è tutto sulla matita occhi burgundy. Come sempre, a questo punto, passiamo a voi la parola: Cosa ne pensate? Avete mai utilizzato un questa colorazione? Fatecelo sapere commentando la nostra pagina su Facebook, un bacione dal TeamClio!