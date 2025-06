Medical Adhesive Tape Roll, 5 yds. Length x 1" Width (2025)

Home Facility + Site Medical Adhesive Tape Roll, 5 yds. Length x 1" Width Facility + Site

First Aid Only Medical Adhesive Tape Roll, Hassle-Free Taping And Un-Taping, 5 Yds. x 1", Box Of 2

Product Description Medical Adhesive Tape Roll, Hassle-Free Taping And Un-Taping, 5 Yds. x 1", Box Of 2 Technical Specifications Item#: 1690442 Size 5 Yds. x 1 " Type Tape Style Adhesive Width 1 " Length 5 Yds. Description First Aid Tape Quantity Per Package 2 Ea. TAA Compliant: No Weight: 0.0 lb Product Restrictions California Proposition 65: Not Applicable

