Medical Gaslighting: Was tun, wenn Ärzte Beschwerden herunterspielen? (2025)

Katrin, 39 Jahre alt, kämpft schon ihr Leben lang mit Schlafstörungen. Vor rund zehn Jahren war es besonders schlimm. Sie war in eine neue Stadt gezogen, hatte den Job gewechselt und sich von ihrem Partner getrennt. Monatelang schlief sie höchstens zwei Stunden am Stück, lag nachts wach und hatte Panik. Zusätzlich litt Katrin an Depressionen. Also machte sie einen Termin bei einer Psychiaterin, schilderte ihr Leid. Die Reaktion der Ärztin: In Katrins Alter (damals Ende 20) habe man nichts. Sie solle mehr Sport machen. Katrin verlies stark verunsichert die Praxis. Erst drei Jahre später riskierte sie einen neuen Anlauf, weil sie ihre Beschwerden nicht länger ertragen konnte. Diesmal wurde sie ernst genommen. Die behandelnden Ärztinnen erklärten Katrin, sie leide seit vielen Jahren an einer wiederkehrenden Depression, gepaart mit Angststörungen. Dank Psychotherapie und medikamentöser Therapie ist Katrins Gesundheitszustand heute stabil.

Gaslighting wird in der Psychologie schon länger als Begriff für eine Form der psychischen Manipulation verwendet. Gezieltes Lügen und Verdrehen der Tatsachen sind Strategien von Gaslighting. Der Begriff wird häufig in Zusammenhang mit Partnerschaft, Freundschaft oder auch im Job verwendet. Die Erweiterung des Begriffs zum Medical Gaslighting bezieht sich auf das Verhalten von Arzt oder Ärztin gegenüber dem Patienten oder der Patientin. In den letzten Jahren fand der Begriff Medical Gaslighting zunehmend seinen Weg in die sozialen Netzwerke, Medien und Fachmagazine.

