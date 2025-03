Mehr als nur ein Trend: Der ultimative Beginner-Guide für Make-up für Männer und die besten Produkte (2025)

Make-up für Männer: Mit diesen Steps & GQ-Favoriten gelingt der perfekte Look

Auf dem Red Carpet, Social Media und den Straßen der Welt – die Zeiten sind vorbei, in denen Make-up als “Frauensache” galt und Männer sich schämten, Make-up zu tragen, sind vorbei. Und wir könnten dies nicht mehr unterstützen. Make-up für Männer ist mehr als ein Trend, es ist ein Ausdruck von Selbstbewusstsein und Individualität. Dennoch kann die Welt der Beauty und das große Sortiment an Make-up-Produkten gerade für Neulinge zunächst überwältigend wirken. Sie möchten Pickel, Akne oder Hautrötungen kaschieren oder Ihren Stil betonen? GQ hat die wichtigsten Tipps, Tools und Make-up-Produkte für Beginner:innen.

Können Männer Make-up tragen?

Genau wie ein schicker Anzug oder ein frischer Haarschnitt hilft auch das Make-up, sich von seiner besten Seite zu zeigen – unabhängig von Ihrem Geschlecht oder Ihrer Identität. Für Männer mit buschigen Brauen sind Augenbrauengels ein unverzichtbares Pflegemittel, während Augenbrauenstifte spärlichen Brauen und lückenhaften Bärten ein jugendliches Volumen verleihen. Concealer und BB-Cremes sind besonders beliebt, weil sie einen ungleichmäßigen Hautton korrigieren und Rötungen, Tränensäcke und Unreinheiten mit unterschiedlicher Deckkraft kaschieren können. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten grenzenlos: Das Sortiment hat für jede:n etwas zu bieten und erschafft eine neue Ära der Selbstentfaltung, der Kreativität und Toleranz. Also, egal, ob es nur für einen natürlichen Look (um den Schlafmangel zu kaschieren) ist, einfach den Spaß an der Freude zu genießen oder seiner Kreativität freien Lauf zu lassen – Make-up kennt keine Grenzen und auch keine Labels.

Was brauche ich für ein einfaches Make-up?

Für einen natürlichen und ganz simplen Look mit wenig Zeit- und Kostenaufwand reichen nur wenige Produkte. Dazu zählen getönte Tagescreme, Concealer, Puder und Augenbrauenprodukte. Für etwas mehr Definition empfehlen wir dazu noch eine Bronzer-Contouring-Duo-Palette. Unsere Lieblingsprodukte finden Sie im Folgenden Beginner-Guide.

GQ Recommends: Der Beginner-Guide & die wichtigsten Make-up Produkte

Disclaimer, bevor Sie sich an Ihren Look setzen: Vor jeder Applikation ist es unverzichtbar, das Gesicht mit Ihrer Skincare Routine zu verwöhnen – Gesichtscreme, Toner, Cleanser, Aftershave nach der Rasur: Das Make-Up sieht nicht nur über den Tag cleaner aus, sondern auch Ihre Haut wird es Ihnen danken.

#1 Prep: Primer

Ein Primer ist eine Grundierung, die Ihre Haut auf das Make-up vorbereitet. Sie sind in der Regel farblos und eignen sich am besten, um feine Linien zu glätten, das Erscheinungsbild von Poren zu minimieren und Kosmetika auf dem Gesicht haften zu lassen. Wenn Sie zu einer fettigen T-Zone neigen, sollten Sie sich für mattierende Produkte entscheiden.

PR Milk Cooling Water 27€ Sephora Textur : Fest

: Fest Menge : 34 g

: 34 g Vegan: Ja Cooling Water ist ein einzigartiger Gelstift, der beim Auftragen erfrischend kühlt und eine sofortige Feuchtigkeitsversorgung bietet, die den ganzen Tag anhält. Es enthält Meerwasser Extrakt und Koffein, das die Mikrozirkulation unterstützt und der Haut ein energiegeladenes, strahlendes Aussehen verleiht. PR e.l.f. Cosmetics Power Grip Primer 12€ Douglas Textur : Gel

: Gel Menge : 24ml

: 24ml Vegan: Ja Der Primer sorgt dafür, dass das Make-up besonders lange hält, während er der Haut dank seinesWeichzeichner-Effekts einen glatteren Teint verleiht. Mit leistungsstarken Inhaltsstoffen wie Silikon, Hyaluronsäure und Squalan spendet der Primer intensive Feuchtigkeit, bereitet die Haut optimal auf das Make-up vor und wirkt erfrischend.

GQ-Tipp: In der Make-up Community wird auch gerne mal zu Aftershave als Alternative für Primer gegriffen, da auch beim Auftragen von Aftershaves kleine Poren geschlossen und ölige Haut abmattiert wird.

#2 Die Basis: Color Correcting, Concealer & Foundation

Eine gute Möglichkeit, Farbnuancen auszugleichen, ist mit Color Corrrecting. Wer im Kunstunterricht aufgepasst hat, ist jetzt klar im Vorteil, denn es geht um Komplementärfarben. Wenn Sie eine besonders gerötete Stelle im Gesicht habt, reicht ein Tupfer grüner Concealer und die roten Pigmente werden durch das Grün neutralisiert. Genauso auch bei Orange und Blau, sowie Gelb und Lila. Der Schritt ist natürlich kein Muss, aber immer ein guter Tipp für starke Augenringe (Blau/Lila Unterton, also mit Orange neutralisierbar) oder Rötungen .

PR e.l.f. Cosmetics Camo Color Corrector 5€ Amazon Textur : Cremig

: Cremig Menge : 2,8 ml

: 2,8 ml Vegan: Ja Erhältlich in fünf Farbtönen, deckt der Camo Color Corrector Rottöne, Unreinheiten, dunkle Flecken, Augenringe und andere Verfärbungen für eine Reihe von Hauttönen ab. Die langanhaltende, leichte Formel lässt sich perfekt unter Foundations und Concealern auftragen, ohne zu verklumpen oder abzufärben. PR Dr. Hauschka Colour Correcting Powder 32€ Douglas Textur : Puder

: Puder Menge : 8 g

: 8 g Vegan: Ja Diese Puder von Dr.Hauschka enthalten jeweils vier verschiedene mineralische Farbtöne für einen perfekt ausgeglichenen Teint. Drei unterschiedliche Farbnuancen eröffnen eine Vielfalt an Schattierungen und Highlights für ein individuelles Ergebnis.

Anschließend geht es an die Grundierung, auch bekannt als Foundation. Da viele lieber einen No Make-up Make-up Look erzielen möchten, eignet sich dann doch eine BB- oder CC Cream. Diese leichten, getönten Feuchtigkeitscremes, gleichen den Hautton aus, verdecken Trockenheit, Rötungen oder Aknenarben und enthalten außerdem hautpflegende Inhaltsstoffe, die den Teint nähren. Den kompletten Guide zu getönter Tagescreme mit all unseren Testsiegern können Sie hier lesen.

PR Giorgio Armani Teint Luminous Silk 57€ 41€ Douglas Textur : Flüssig

: Flüssig Menge : 30 ml

: 30 ml Vegan: k.A. Die Luminous Silk Foundation von Armani Beauty zaubert ein samtiges, strahlendes Finish, kaschiert dabei Unebenmäßigkeiten und perfektioniert den Teint. PR Maybelline Super Stay Skin Tint 20€ Amazon Textur : Flüssig

: Flüssig Menge : 30 ml

: 30 ml Vegan: Ja Gesund aussehender und strahlender Teint: Der Maybelline Skin Tint ist Foundation und Hautpflege in einem für einen makellosen und natürlichen Look.

Ein Concealer bzw. Abdeckstift ist ein absolutes Muss für Ihre Hautpflege und bekämpft mühelos Augenringe, Pickel und Rasierpickel. Wie Sie Ihren richtigen Concealer finden und welche unsere Favoriten sind, lesen Sie in unserem Concealer Guide. Zum Auftragen klopfen Sie das Produkt mit Ihrem Finger in die Haut ein, beim Concealer markieren Sie gezielt die untere Augenpartie, Ihre T-Zone und Problemzönchen wie beispielsweise Pickel. Die Wärme Ihrer Finger hilft Ihnen, die Farbe nahtlos zu verblenden, vor allem für einen natürlichen Look.

#3 Set it: Puder

Puder ist sehr vielfältig und kann nicht nur zur Fixierung vom bereits aufgetragenen Make-up dienen: Wenn Sie zu fettiger Haut neigen, eignet sich Puder zum Beispiel perfekt, um überschüssiges Öl auf der Haut zu absorbieren und einen matten Teint zu erzeugen. So auch um Glanz auf der Stirn, der Nase oder anderen glänzenden Bereichen des Gesichts zu reduzieren, insbesondere bei warmem Wetter oder bei Aktivitäten, die zu vermehrtem Schwitzen führen. Im Laufe des Tages können Sie dann immer wieder zum Puder greifen und neu appellieren für einen konstant makellosen Look. Hier ist eine Auswahl unserer Lieblingspuder.

PR Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish 49€ Douglas Textur : Puder

: Puder Menge : 8 g

: 8 g Vegan: Ja Das unglaublich feine Puder kaschiert erweiterte Poren und andere kleine Makel mit Leichtigkeit; dank weichgezeichnetem Airbrush-Finish macht er unerwünschten Glanz vergessen und schenkt dem Teint ein glattes, makelloses Aussehen. PR Maybelline 2-in-1 Super Stay Hybrid Powder 13€ 11€ Amazon Textur : Puder

: Puder Menge : 9 g

: 9 g Vegan: Nein Das hybride Super Stay Hybrid Powder von Maybelline New York vereint Make-Up und Puder für ein mattes Finish mit Airbrush Effekt, das bis zu 24 Stunden hält.

Bei fettiger Haut, die zu Glanz neigt, können Sie die Langlebigkeit Ihres Make-ups mit einem transparenten Puder verstärken – nehmen Sie einfach einen flauschigen Pinsel und tragen Sie eine leichte Schicht auf alle aufgetragenen Produkte auf.

PR Givenchy Prisme Libre 4-Color Loose Powder 57€ 49€ Douglas Textur : Loses Puder

: Loses Puder Menge : 10 g

: 10 g Vegan: k.A. Der Prisme Libre 4-Color Loose Powder schenkt der Haut im Alleingang bis zu 24 Stunden lang ein unvergleichlich leuchtendes mattes Finish. PR Chanel Poudre Universelle Libre 47€ Flaconi Textur : Loses Puder

: Loses Puder Menge : 30 g

: 30 g Vegan: k.A. Das perfektionierende Chanel Universelle Libre Puder rundet Ihren Teint mit einem transparenten Finish nach Concealer und getönter Hautcreme ab.

#4 Clean & Sleek: Augenbrauen & Bart

Ein gutes Paar Augenbrauen umrahmt das Gesicht, daher ist es nur logisch, dass es für jede:n wichtig ist, sich um die Augenbrauen zu kümmern – Zupfen, Trimmen, Schneiden. Für den täglich ordentlichen Look ist Augenbrauengel perfekt, um widerspenstige Härchen zu bändigen um ihnen Fülle und Definition zu verleihen. Männer, die nicht von Natur aus mit buschigen Augenbrauen gesegnet sind, können Lücken mit einem feinen Augenbrauenstift oder einer Pomade auffüllen (auch beim Bart bewirken diese Produkte wahre Wunder). Für ein natürliches Aussehen sollten Sie mit leichtem Druck mit Ihrem Stift kurze Striche ziehen, die der Richtung Ihrer Härchen folgen. Nehmen Sie zum Abschluss Ihr Augenbrauengel oder -wachs und kämmen Sie es durch, um ein sauberes Finish zu erzielen.

PR e.l.f. Cosmetics Brow Lift 7€ Douglas Textur : Gel

: Gel Menge : 8,8 g

: 8,8 g Vegan: Ja Das Gel formt die Brauen, pflegt sie und hebt sie an. Die transparente Formulierung passt zu jedem Haut- und Haarton und ist besonders langanhaltend, sodass Ihr einzigartiger Brauen-Look den ganzen Tag über perfekt aussieht. PR Makeup By Mario Master Hold Brow Gel 24€ Sephora Textur : Gel

: Gel Menge : 3 ml

: 3 ml Vegan: Ja Die Invisible Volume-Technologie macht es möglich, mühelos den Effekt von laminierten Augenbrauen zu erhalten, indem jedes Härchen ausgerichtet wird, um die Optik von fülligeren Augenbrauen herbeizuzaubern.

PR NYX Micro Brow Pencil 10€ 8€ Amazon Textur : Stift

: Stift Menge : 0,5 g

: 0,5 g Vegan: Ja Formen, definieren und füllen Sie spärliche Augenbrauen mit dem ultradünnen Micro Brow Pencil von NYX aus. So präzise, dass er selbst feinste Haare mit Farbe überzogen und für ein natürlich aussehendes Finish sorgt. PR Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade 24€ 17€ Douglas Textur : Puder

: Puder Menge : 4 g

: 4 g Vegan: Ja Die Dipbrow Pomade von Anastasia Hills ist ideal, um, Ihre Augenbrauen zu definieren und zu formen. Obwohl es sich um eine sehr intensive Augenbrauenfarbe mit einer hervorragenden Deckkraft handelt, sieht das Ergebnis sehr natürlich aus

#5 Definition: Contour & Bronzer

Bei Personen, die eine weiche oder runder wirkende Gesichtsform haben und sich eine markantere Struktur wünschen, können Contouring und Bronzer dabei helfen, um eine illusionäre Definition und Dimension hinzuzufügen. Contouring Produkte haben meistens einen kühlen Unterton für und können die Wangenknochen stärker hervortreten lassen, die Nase schmaler erscheinen lassen oder das Kinn markanter gestalten. Bronzer hingegen haben einen warmen Unterton und verleihen Ihnen einen Sunkissed Look. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn die Haut unebenmäßige Farbtöne aufweist oder wenn man einen gesunden, frisch-aus-dem-Urlaub Teint wünscht.

PR Chanel Les Beiges Crème Belle Mine Ensoleillée 57€ Douglas Textur : Creme

: Creme Menge : 30 g

: 30 g Vegan: Ja Das leichte, einfach zu verblendende Creme-Gel hinterlässt einen samtigen, strahlend schönen, wie von der Sonne geküssten Teint. Der Bronzer lässt sich mühelos mit einem Kabuki-Pinsel auftragen. PR Mac Cosmetics Studio Fix Sculpt & Shape Contour Palette 51€ 48€ Douglas Textur : Puder

: Puder Menge : 6 x 3 g

: 6 x 3 g Vegan: Nein Die Mac Studio Fix Sculpt And Shape Contour Palette enthält drei matte Contouring-Puder und drei leicht schimmernde Highlighter, mit denen Sie Ihre Gesichtsform perfekt unterstreichen können.

Add ons: Für einen definierten und glowy Look verleihen Highlighter und Blush noch den Finishing Touch. Mit dem RMS Beauty Luminizer und dem Kiko Unlimited Blush sind Sie bestens ausgestattet.

#6 All about the Eyes: Lidschatten

Nun zum spaßigen Part: dem Augenmakeup. Hier können Sie Ihrer Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Von bunten und texturierten Lidschatten, einem dezenten, definierenden Eyeliner oder lediglich einem Eye-Contouring, auch hier ist das Spektrum unendlich breit. Beim Lidschatten eignet sich eine Palette mit den wichtigsten natürlichen, matten Lidschatten. Verwenden Sie die neutralen Farben wie taupe um Ihre Augen zu betonen, die Form hervorzuheben oder Akzente zu setzen.

PR Patrick Ta Major Dimension III 70€ Cult Beauty Textur : Puder, Gel

: Puder, Gel Menge : 12 x 1,9 g

: 12 x 1,9 g Vegan: Ja Die Palette reicht von kühlen Nude-Tönen bis hin zu glühenden kaffeebraunen Lidschatten – Sie können sich also für eine leichte, natürliche Kontur oder für einen dramatischen Look entscheiden. Mit den zwei Gel-Linern haben Sie noch mehr Möglichkeiten, Ihre Augen in Szene zu setzen. PR Natasha Denona Mini Eye Sculpt Palette 27€ Cult Beauty Textur : Puder

: Puder Menge : 5 x 4 g

: 5 x 4 g Vegan: Ja Entwickelt, um Ihre Augen nach Wunsch zu formen, zu modellieren und zu definieren, lässt jeder Farbton dieser Mini Palette sich mühelos in die Augenkonturen einarbeiten und bietet eine cremige oder seidig-matte Formel, die schwerelos auf der Haut liegt.

GQ-Tipp: Alternativ können auch eine kleine Augenbrauen- oder Contour Palette kaufen und Ihr einen Multi-Purpose geben, also für die Defintion von Gesicht und Augen, alles in einer kleinen, handlichen Palette – Perfekt für alle, die sich erstmal an die Produkte herantasten möchten oder nicht gerne viel Zeug rumschleppen möchten.

#7 Trend-Alert: Guyliner

Der Trend in der Männer Make-up Welt und auf Social Media: Der Guyliner, ist nicht nur etwas für kühne Maximalisten, sondern betont den Wimpernkranz und eignet sich hervorragend, auf eine subtile Art das Auge, die Form und Farbe zu definieren. Für einen natürlichen, definierten Look heben Sie Ihr Augenlid an und tragen Sie die Farbe in der Wasserlinie und unter den Wimpern auf, um die Intensität zu erhöhen. Einen rockigen Smokey-Look kreieren Sie, indem Sie den Kajal mit Ihrem Finger oder Pinsel verwischen – je unsauberer desto edgier. Mit einem Liquid Liner können Sie Ihr Auge mit einem kleinen Wing am äußeren Auge und im inneren Augenwinkel verlängern. Und keine Sorge wenn’s beim ersten mal nicht gleich klappt, einen Eyeliner zu ziehen bedarf Übung – wir sprechen aus Erfahrung.

PR NYX Epic Ink Liner 10€ 8€ Flaconi Textur : Flüssig

: Flüssig Menge : 1 ml

: 1 ml Vegan: Ja Hochpigmentiert, langanhaltend und wasserfest; was will man mehr von einem Eyeliner? Durch die ultradünne Spitze gelingt ein präziser Lidstrich für ein wenig Definition und kreative Looks. PR Dior Diorshow On Stage Crayon 35€ 25€ Flaconi Textur : Stift

: Stift Menge : 1 ml

: 1 ml Vegan: Ja Ein Runway-Favorit: der Dior On Stage Crayon für ein spektakulären Smokey Look. Bei Kajal generell empfiehlt sich, diesen erstmal auf dem Handrücken zu testen, damit sich das Pigment erwärmt und leicht auf die Augen gleiten kann

#8 Lushes Lashes: Mascara

Es gibt auch immer mehr Männer, die zu Mascara greifen, um ihre Wimpern zu pimpen. Dabei geht es weniger um Volumen oder kräftige Farben als vielmehr gleichmäßigere und dichtere Wimpern. Dabei wird oft auf klare Mascara zurückgegriffen. Die bändigt widerspenstige Wimpern und fällt nicht zu sehr auf.

PR Freck Lashrocket Mascara 30€ Beauty Bay Textur : Leicht

: Leicht Menge : 11,5 ml

: 11,5 ml Vegan: Ja Diese pflegende und nährende Kombination aus Mascara und Serum für die tägliche Anwendung lässt Ihre Wimpern mit wischfester, mattschwarzer Formel voller und länger erscheinen – perfekt für alle Wimperntypen. PR Hourglass Instant Extensions 35€ 31€ Douglas Textur : Leicht

: Leicht Menge : 10 ml

: 10 ml Vegan: Ja Die einzigartige Formulierung folgt ganz dem Motto "mehr ist mehr“: mehr Definition, mehr Schwung, mehr Länge.

#9 Plump & weich: Lippenpflege

Lippenpflege wird häufig vernachlässigt – zu häufig, wenn Sie uns fragen. Vor allem an kühleren Tagen, wenn die Lippen besonders trocken sind ist es wichtig, sich gut um sie zu kümmern. Wir alle kennen (und lieben) den Drogerie-Favoriten Labello, aber das reicht meistens nicht aus. Ein sanftes Lippenpeeling oder ein Scrub hilft schnell, abgestorbene Schichten zu entfernen und den Lippen wieder ein weiches und frisches Gefühl zu geben. Auch Lipstains, Tints oder ein **Clear Gloss **sind Alternativen zu einem einfachen Balsam oder einem Lippenstift. Einige unserer Favoriten sind folgende:

PR Fenty Skin Lux Balm 19€ Sephora Textur : Wachsig

: Wachsig Menge : 5 g

: 5 g Vegan: Ja Ein Unisex-Lippenbalsam, der tiefenwirksam Feuchtigkeit spendet, vollgepackt mit Ölen sowie pflegenden und geschmeidig machenden Buttersorten für trockene und spröde Lippen. PR Milk Kush Lip Oil 23€ Sephora Textur : Öl

: Öl Menge : 5,5 g

: 5,5 g Vegan: Ja Ein getöntes, transparentes, nicht klebendes Lippenöl mit feuchtigkeitsspendenden Ölen, die intensive Feuchtigkeit und Glanz verleihen. Für glatte, voller wirkende Lippen.

#10 Lock it: Fixing Spray

Damit die Produkte die Sie aufgetragen auch den ganzen Tag festsitzen und nicht verrutschen, sollten Sie fixieren. Fixiersprays, die auf das Gesicht aufgesprüht werden, bilden eine schildartige Barriere, die das Verschmieren verhindert. Außerdem erfrischt es an heißen Tagen und rundet Ihre Routine perfekt ab.

PR Morphe Continuous Setting Mist 19€ Douglas Textur : Spray

: Spray Menge : 36,8 g

: 36,8 g Vegan: Ja Verblassen, Verkleben oder Verlaufen? Nicht mit dem Setting Mist von Morphe. Das mikrofeine Nebelspray fixiert und verleiht einem pudrigen Look ein strahlendes Finish. PR Mac Cosmetics Prep & Prime Fix+ 9€ 8€ Flaconi Textur : Spray

: Spray Menge : 13 ml

: 13 ml Vegan: Ja Ein leichter Wassernebel mit Vitaminen und Mineralien, angereichert mit einer Mischung aus grünem Tee, Kamille und Gurke, die die Haut sanft beruhigt und erfrischt.

Make-Up Auftragen: Mit diesen Tools gelingt das perfekte Finish

Beim Schminken gibt es drei Dinge zu beachten: Auftragen, Aufrechterhalten und Abnehmen. Ohne die richtigen Tools können die Produkte noch so gut sein, das Finish kann schnell zu gekleistert oder nicht ausgeblendet aussehen. Mit diesen Essentials sind Sie für alles gewappnet.

PR Tweezerman Wimpernzange 20€ 16€ Amazon Egal ob für Anfänger:innen oder Expert:innen: Dieser Curler ist einfach anzuwenden, verleiht Ihrer Wimper vom Ansatz bis in die Spitzen Schwung gehört in jede Kosmetiktasche. PR Real Technique Make up Schwamm 12€ 10€ Amazon Tupfen Sie sich zu makelloser Haut mit den Real Technique Sponges. Für die ganze Gesichtsfläche nehmen Sie den größeren Schwamm und für kleine Kaschierungen und unter den Augen eignet sich die kleiner Version zum Ausblenden.

PR Trigwell Cosmetics Powder Puff Duo 24€ Beauty Bay Vier super weiche Samt-Puff perfektionieren jeden Look. Sie mattieren, minimieren Poren und lassen jeden ungewollten Glanz schnell verschwinden. PR Sigma Most Wanted Set 73€ Douglas Das Sigma Most Wanted Set ist ideal für Einsteiger:innen: Mit fünf essenziellen, qualitativ hochwertigen Pinseln können Sie alle Ihre Lieblingslooks mühelos perfektionieren.

Richtig reinigen: Make-up Remover & Cleanser

Der wahrscheinlich wichtigste (aber auch anstrengendste) Schritt in der gesamten Make-up Routine ist es, am Ende des Tages alles wieder abzuwaschen. Um Hautunreinheiten und verstopfte Poren zu vermeiden und Ihre Männerhaut schön gesund zu erhalten, greifen Sie zu einem Make-up Entferner auf Ölbasis, einem Balsam oder einem Mizellenwasser. Anschließend empfehlen wir, nochmal mit einem Cleanser, also einem Gesichtsreiniger, mögliche Überreste vollkommen wegzuwaschen – für einen blitzsauberen Teint.