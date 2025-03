Microdermabraziunea: Ce este, Tipuri, Efecte si Beneficii, : Farmacia Tei online (2025)

Ce este microdermabraziunea?

Microdermabraziunea este o procedura minim invaziva de refacere a suprafetei epidermice utilizata pentru a trata nuanta sau textura neuniforma a pielii, fotoimbatranirea, vergeturile, melasma si cicatricile, inclusiv cicatricile postacneice.

Microdermabraziuna a fost introdusa si utilizata pentru prima data in anul 1985 ca alternativa mai putin agresiva la peeling-ul chimic si la dermabraziune. Procedura de microdermabraziune poate fi efectuata in ambulatoriu, fara anestezie.

Care sunt principalele tipuri de microdermabraziune si care sunt diferentele dintre ele?

Tipuri de microdermabraziune

Exista mai multe moduri diferite in care procedura de microdermabraziune poate fi efectuata, in functie de dispozitivul specific utilizat:

Microdermabraziunea cu piesa cu varf de diamant

Piesa de mana cu varf de diamant este conceputa pentru a exfolia usor celulele pielii si a le aspira imediat. Acest tip de microdermabraziune este utilizat in general in zonele faciale mai sensibile, cum ar fi in zonele foarte apropiate de ochi.

Microdermabraziune cu piesa cu cristale

Microdermabraziunea cu cristale foloseste o piesa de mana care pulverizeza usor cristalele fine pentru a indeparta stratul cornos al pielii. Ca si piesa de mana cu varf de diamant, celulele indepartate ale pielii sunt aspirate imediat. Diferitele tipuri de cristale care pot fi utilizate inclusiv cristale de oxid de aluminiu si de bicarbonat de sodiu.

Hidradermabraziunea

Hidradermabraziunea este o metoda mai noua de microdermabraziune. Aceasta presupune combinarea simultana a exfolierii fara cristale si a infuziei de produse in piele. Se spune ca procesul stimuleaza productia de colagen si maximizeaza fluxul de sange de la nivelul pileii.

Cum functioneaza microdermabraziunea?

In timpul procedurii, cristalele abrazive actioneaza asupra pielii sub controlul unui sistem de vid portabil. Cristalele provoaca abraziune mecanica usoara a pielii, care in cele din urma indeparteaza stratul cornos al epidermei. Ca parte a procesului de vindecare dupa procesul de exfoliere mecanica, se formeaza un nou strat epidermic cu un aspect imbunatatit. Pe langa beneficiile cosmetice ale microdermabraziunii, studiile au aratat, de asemenea, o permeabilitate imbunatatita a pielii si o absorbtie mai buna a medicamentelor transdermice dozate pe o zona a pielii tratata cu microdermabraziune.

Pentru a intelege mai bine cm functioneaza microdermabraziunea, este foarte important cunoasterea anatomiei pielii. Exista cinci straturi ale epidermei, fiecare cu proprietati diferite. De la straturile superficiale la cele profunde, acestea sunt se succed in felul urmator:

- Stratul cornos

- Stratum lucidum

- Strat granulosum

- Stratul spinos

- Stratul bazal

Microdermabraziunea indeparteaza stratul cornos al epidermei, cel de la suprafata. S-a demonstrat insa, ca microdermabraziunea afecteaza si straturile mai profunde ale epidermei. Microdermabraziunea creste si densitatea fibrelor de colagen la jonctiunea dermo-epidermica si stimuleaza procesul de vindecare al ranilor.

Care sunt indicatiile cosmetice ale microdermabraziunii?

Indicatii cosmetice ale microdermabraziunii includ:

- Cicatrici, inclusiv cicatrici postacneice

- Acnee

- Tonul sau textura neuniforma a pielii

- Striae distensae (vergeturi)

- Melasma

- Fotoimbatranire

- Piele seboreica

- Riduri fine

- Pori dilatati

Care sunt efectele microdermabraziunii?

Dupa efectuarea microdermabraziunii, pacientii raporteaza adesea o stralucire mai pronuntata a tenului, catifelarea si textura pielii fiind imbunatatite, si scaderea vizibilitatii porilor. Scaderea nivelului de sebum este observata imediat dupa procedura. Analiza biomecanica demonstreaza o scadere a rigiditatii pielii, o crestere a compliantei pielii si o crestere a grosimii pielii. La persoanele cu melasma, microdermabraziunea scade melanizarea si distribuie uniform melanozomii in epiderma. La persoanele cu cicatrici, striuri si fotoimbatranire, microdermabraziunea imbunatateste densitatea si distributia fibrelor de colagen.

S-a demonstrat ca microdermabraziunea imbunatateste administrarea transdermica a medicamentelor prin indepartarea stratului cornos. Metodele de crestere a eliberarii transdermice vizeaza adesea stratul cornos al epidermei, deoarece stratul cornos este principala bariera care limiteaza difuzia percutanata a moleculelor. Prin indepartarea stratului cornos, medicamentele difuzeaza mai liber in epiderma, direct sub stratul cornos. Desi exista mai multe studii clinice in desfasurare cu rezultate promitatoare, fezabilitatea utilizarii microdermabraziunii intr-un cadru clinic pentru a imbunatati administrarea transdermica de medicamente este inca necunoscuta.

Ce este indicat sa se faca inainte de sedintele de microdermabraziune?

Pregatirea pentru microdermabraziune

Medicul poate recomanda evitarea expunerii la soare, evitarea utilizarii cremelor autobronzante si evitarea epilarii cu ceara timp de aproximativ o saptamana inainte de tratament. De asemenea, se poate recomanda oprirea utilizarii cremelor si a mastilor de exfoliere cu cateva zile inainte de tratament.

Este important ca pacientul sa indeparteze orice urma de machiaj si ca fata sa fie curata inainte de a incepe procedura.

Inainte de procedura, este indicat, de asemenea, sa se discute cu medicul urmatoarele aspecte:

- care sunt problemele pielii pentru care se doreste efectuarea procedurii, pentru a afla daca microdermabraziunea este potrivita

- dspre proceduri cosmetice si interventii chirurgicale anterioare

- despre alergii si afectiuni medicale

Cum se desfasoara o sedinta de microdermabraziune?

Zona de tratament dorita trebuie curatata cu un agent de curatare usor inainte de inceperea procedurii. O compresa umeda este plasata peste ochi pentru a preveni contactul cu cristalele abrazive. Pielea va intra in contact cu varful dispozitivului. Folosind presiunea generata de dispozitivul de vid pielea este trasa la nivelul capului dispozitivului. Dispozitivul elibereaza apoi cristalele abrazive la un debit controlat. Resturile de la suprafata pielii si stratul cornos sunt indepartate, iar particulele se aspira intr-un rezervor. Un singur tratament necesita de obicei trei treceri peste zona tratata. Cristalele si resturile ramase se sterg cu un tampon umed si se aplica o crema delicata. Intreaga procedura dureaza de obicei 30-60 de minute. Pacientii necesita adesea 4-6 tratamente saptamanal pentru a obtine rezultatele dorite.

Ce se intampla imediat dupa o sedinta de microdermabraziune?

Pacientul poate merge acasa imediat dupa procedura de microdermabraziune. Dupa efectuarea procedurii, pielea poate fi putin rosie, iritata sau sensibila timp de pana la 24 de ore. Medicul poate recomanda o crema pentru piele care poate calma iritatia.

Majoritatea persoanelor efectueaza intre una si patru sedinte in fiecare luna pentru a obtine rezultatele dorite. Tratamentele lunare ulterioare pot ajuta la mentinerea rezutatelor.

Ce trebuie facut dupa o sedinta de microdermoabraziune?

Timpul de recuperare dupa microdermabraziune este in general minim. Pacientii ar trebui sa:

- pastreze pielea curata, hidratata si protejata cu o crema de protectie solara

- aplice cremele antiinflamatoare recomandate de medic sau comprese reci la nevoie

- utilizeze un demachiant delicat

- evite zgarierea sau lezarea pielii

- evite expunerea directa la soare timp de cel putin sapte zile

- sa evite medicamentele sau produsele cu acid glicolic, beta hidroxi acizi, retinol, peroxid de benzoil si alte medicamente similare timp de una pana la doua zile dupa tratament.

Care sunt beneficiile microdermabraziunii?

Microdermabraziunea prezinta beneficii cosmetice si estetice. Microdermabraziunea este o procedura minim invaziva care poate oferi un ton uniform pielii, un ten luminos, un aspect redus al petelor si al ridurilor, pori curatati si mai putin vizibili si o netezire vizibila a pielii. S-a demonstrat, de asemenea, ca microdermabraziunea imbunatateste livrarea transdermica a unor medicamente, permitand medicamentului sa difuzeze mai liber in epiderma viabila.

Care sunt posibilele complicatii si reactii adverse ale microdermabraziunii?

Efectele secundare ale microdermabraziunii sunt minime si majoritatea pacientilor nu prezinta reactii adverse. Complicatiile frecvente includ: sensibilitate, tumefiere, roseata, petesii si vanatai. Iritatia ochilor poate aparea daca cristalele vin in contact cu ochii.

Exista un risc crescut de autoinoculare a leziunilor virale cutanate si de reactivare a virusului herpes simplex latent intr-un dermatom afectat.

Deoarece indepartarea stratului cornos are loc in timpul microdermoabraziunii, pielea este mai sensibila la fotoleziune timp de cateva zile dupa tratament.

Care sunt contraindicatiile microdermabraziunii?

Microdermabraziunea este contraindicata intr-o zona cu infectie cutanata activa, cum ar fi virusul herpes simplex, virusul varicelo-zoster, virusul papiloma uman si impetigo.

La persoanele cu alergii de contact la cristalele abrazive, cum ar fi alergia la aluminiu, ar trebui utilizat un cristal diferit sau un sistem fara cristale.

Microdermabraziunea trebuie utilizata cu precautie la persoanele cu antecedente cunoscute de cicatrici hipertrofice (cheloide).

Rozaceea si telangiectaziile sunt considerate contraindicatii relative.

Pacientii cu oricare dintre urmatoarele conditii medicale pot sa nu reprezinte candidati fiabili pentru procedura de microdermabraziune:

- Rozaceea activa

- Capilare fragile sau leziuni vasculare

- Acnee cu debut activ

- Negi

- Rani deschise

- Psoriazis

- Lupus

- Diabet necontrolat

Autor: Farmacist Marza Andreea Simona