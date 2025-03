Middel tegen Haaruitval - Haaruitval Kit met 3 producten (2025)

Heb je last van haaruitval, dunner wordend of dof en levenloos haar?

Als er meer haren in je borstel achter blijven dan je wilt, en als je ziet dat je haarlijn verder en verder naar achter gaat wanneer je in de spiegel kijkt, dan raden we aan om het haaruitvalpakket te overwegen met 3 geweldige producten ontwikkeld tegen haaruitval, dunner wordend en beschadigt haar.

De 3 producten,Hair Loss Serum,Hair Loss WashenHair Loss Conditioner,bieden jouw hoofdhuid en haar de beste omstandigheden voorgezond, sterk en lang haar en een hoofdhuid in balans.

Hoe moet ik de producten in de Hair Lossserie gebruiken?

Het is belangrijk dat je de producten in het pakket correct gebruikt, om goede resultaten te behalen.

Je moet jezelf ook bewapenen met geduld - het kan 12-20 weken duren, voordat je een verschil merkt en een effect van de producten kunt zien. Het is belangrijk dat je de producten gedurende de hele periode consequent gebruikt om goede resultaten te behalen.

1. Hair Loss Wash

Gebruik de shampoo elke keer dat je je haar wast. Je masseert de shampoo zachtjes in je natte haar en op de hoofdhuid en laat het 2-3 minuten zitten, voordat je de shampoo grondig uitspoelt.

Als je stylingproductengebruikt, moet je je haar mogelijk2 keer wassen, zodat je er zeker van bent dat je haar en hoofdhuid volledig schoon en vrij van vuil, onzuiverheden en overtollig wax, gel en dergelijke wordt gewassen.

2. Hair Loss Conditioner

Zodra je je haar helemaal schoon hebt gewassen met de shampoo, ga je verder met conditioner. Je verdeelt de Hair LossConditioner in het natte haar – en eventueel opde hoofdhuid, als deze erg droog is – om het haar te versterken en te verzorgen, zodat je minimaliseert dat het breekt.

Laat de conditioner 2 minuten in je haar zitten, voordat je het grondig uitspoelt met water.

3. Hair Loss Serum

Je moet het serum elke dag op de hoofdhuid aanbrengen en in te masseren - en we raden aan om het product twee keer per dag op de hoofdhuid te spuiten voor een optimaal effect (bijv. 's ochtends en 's avonds).

Spoel de haaruitval serum nietuit, maar laat het zitten en werken. Je hoeft je haar niet persé te wassen, voordat je serum aanbrengt. Het serum moet direct op de hoofdhuid worden aangebracht en ingemasseerd te worden en daarom maakt het niet uit of je haar droog of vochtig is wanneer je dat doet.

Verdeel het serumop de hoofdhuid door het direct op de hoofdhuid te spuiten en goed in te masseren. Een goede hoofdhuidmassage kan helpen bij het stimuleren van haarfollikels en haarwortels, en je kunt overwegen om een hoofdhuidborstel hiervoor te gebruiken.

Je kunt het gebruik van de 3 producten combineren metHair Loss Spray,die het haar beschermt en versterkt, zodat het niet zo snelbreekt. HairLoss Spray moet gelijkmatig over het haar worden gespoten op een afstand van 20-30 cm. Kan worden gebruikt in zowel droog als nat haar.

Als je de producten gebruikt zoals aanbevolen, heeft het haaruitvalpakket voldoende voor 30-50 dagen gebruik, afhankelijk van de dikte en lengte van je haar.

Hoe werken de producten?

Wij hebben 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van probleemoplossende huidverzorgingsproducten die worden verkocht bij de drogisterij en online.

We hebben deze ervaring gebruikt om de natuurlijke activa van CapiliaLonga,Tea Tree Olie en Biotin te selecterenvoor onze haaruitvalproducten. De unieke combinatie van activa geeft jouw hoofdhuid de beste omstandigheden voor goede resultaten bij haaruitval.

De held van al onze producten is Tea Tree Olie, waarvan bekend is dat het onzuiverheden tegengaat, en het zorgt voor een gezonde hoofdhuid in balans. Een gezonde hoofdhuid is het belangrijkste uitgangspunt voor het laten groeien van mooi, gezond en sterk haar.

Capilia Longaen Biotine zijn bewezen effectief bij haaruitval, daarom worden ze toegevoegd aan onze haaruitvalproducten.

In het geval van haaruitval is geduld de sleutel. Je moet verwachten dat je de producten tot 20 weken moet gebruiken, voordat je resultaten begint te zien. Wanneer de eerste resultaten zichtbaar worden, moet je de producten in dagelijks blijven gebruiken om nog meer succes te behalen.

Kan ik haaruitvalproducten combinerenmet andere producten?

We raden je aan alle 3 de producten in het pakket te gebruiken om het beste resultaat te kunnen behalen.

Als je last hebt van een droge, geïrriteerde en jeukende hoofdhuid, kun je de producten in het haaruitvalpakket combineren metScalp Serum uit onze hoofdhuidserie.ScalpSerum moet 1-3 keer per week op de hoofdhuid worden aangebracht en minimaal 30 minuten inwerken. We raden zelfs aan om de hoofdhuidskuur de hele nacht te laten zitten en pas de volgende ochtend uit te wassen.

We raden je aan om een tijdje een pauze te nemen van stylingproducten. Beperk minimaal het gebruik van haarwax, haarlak en anderestylingproducten,zodat je je haar en hoofdhuid een pauze geeft en de haaruitval producten de beste kans om in te werken op je hoofdhuid en haar.

Je kunt stylingproducten blijven gebruiken tijdens het gebruik van de haaruitvalproducten als je moeitehebt zonder, maar dan moet je extra aandacht besteden aan hetgrondig uitwassen van de restanten van hetstylingproduct uit haar en hoofdhuid.

Als je de styling van het haar mist, overweeg dan onzeHair Loss Spray, die licht houvast geeft aan het haar. HairLoss Spray moet je in de lengtes van het haar spuiten (niet op de hoofdhuid) en maakt het gemakkelijker om te stylen. Tegelijkertijd beschermt de Hair Spray het haar tegen slijtage en helpt het voorkomen dat je haar breekt.

100% tevredenheids garantie

Je moet alle 3 producten in het pakket consequent gebruiken om goede resultaten te behalen. Wij hebben 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van probleemoplossende huidverzorgingsproducten, die worden verkocht bij de Kruidvat en Etos. De Hair Loss producten zijn op dit moment alleen online verkrijgbaar.

Onze producten zijn geschikt voor de overgrote meerderheid van haar- en huidtypes, maar mocht je – tegen de verwachting in – met de producten niet het gewenste resultaat behalen, dan kun je uiteraard gebruik maken van onzetevredenheidsgarantie, als je de producten in onze eigen webshop bestelt.

Leeshiermeer over de tevredenheidsgarantie.

