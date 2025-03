MRA of CPAP - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Welkom op het forum.

Een MRA heeft alleen nut als de doorgang naar de keel, door de onderkaak naar voren te trekken, wordt verruimd. Dit wordt via een slaapendoscopie, via een camera in een slang ingebracht via een neusgat, onder een lichte narcose (slaap roes) vastgesteld.

Indien dit niet wordt vastgesteld via een slaapendoscopie, dan biedt men een MRA alleen maar aan, omdat in de richtlijn is vastgelegd dat men een MRA mag voorstellen tot een ahi van 30 per uur.

Voordelen: klein, makkelijk mee te nemen, minder ingrijpend na juiste instellingen.

Nadelen: tanden kunnen gaan verschuiven/los gaan zitten, je kunt een over beet krijgen, minder kauwkracht in de ochtend, kaakspierproblemen, kwijlen, na verloop van een aantal jaren moet vaak toch worden overgegaan naar een behandeling met de cpap. Dagelijks schoonmaken. Groot nadeel, het niet kunnen meten wat de AHI per dag is. Alleen vast te stellen op gevoel en door nwe slaaptest.

Het maken van de MRA en het instellen mm voor mm kost enige tijd (weken).

Voordeel cpap/apap: direct leverbaar door de leverancier. Makkelijk instelbaar, Apneu is meetbaar dmv het apparaat en vaak uitleesbaar dmv software (bv gratis SleepyHead). Bevochtiger plus verwarmde slang (vaak verwarmde slang zelf aan te schaffen). Meerdere maskers types om het juist geschikte masker te verkrijgen. Groot voordeel, Snurken direct vanaf de eerste nacht vaak verleden tijd.

Nadeel: omslachtig als je vaak van huis moet, extra tas op reis, dagelijks schoonmaken masker, eventueel condens probleem bij grote temperatuur verschillen slaapkamer.

Bij beide methodes moet van een gewennings periode worden uitgegaan.

Bij een MRA duurt dit door het instellen enige weken.

Bij een cpap kan dit 2 tot 3 dagen duren.

Mijn persoonlijke voorkeur zou voor een cpap therapie zijn.

Groet RuudJ