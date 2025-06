Mundhygiene: Tipps für gesunde Zähne und strahlendes Lächeln (2025)

Von Geburt an ist die Verwendung von Fluorid ratsam, anfangs in Form einer täglichen Tablette zusammen mit Vitamin D . Diese sollte bis zum Erscheinen des ersten Zahns eingenommen werden. Von da an bis zum ersten Lebensjahr ist es empfehlenswert, dass Kinder ihre Zähne zweimal täglich mit einer Menge fluoridhaltiger Zahnpasta in der Größe eines Reiskorns putzen und täglich eine Vitamin D Tablette einnehmen. Falls das Kind weiterhin die Fluoridtablette einnimmt, sollte eine fluoridfreie Zahnpasta verwendet werden. Ab 12 Monate ist normalerweise kein zusätzliches Vitamin D mehr erforderlich, daher sollte das Kind zweimal täglich mit fluoridhaltiger Zahnpasta die Zähne putzen. Es ist essentiell, dass die Eltern die Zahnpasta dosieren und mit dem Kinderarzt sowie dem Zahnarzt Rücksprache halten. Nach Vollendung des zweiten Lebensjahrs sollte die Zahnpastamenge auf die Größe einer Erbse erhöht werden, und die Kinder sollten beginnen, das Zähneputzen selbstständig zu erlernen , wobei die Eltern anfangs noch nachbessern sollten.

Idealerweise sollten die Zähne nach jeder Mahlzeit geputzt werden, was i. d. R. dreimal am Tag entspricht. Dies passt häufig jedoch nicht in unseren Zeitplan, sodass zweimal am Tag auch ausreicht. Am besten putzt Du die Zähne nach dem Frühstück und nach dem Abendessen.

