Nageldrogers: soorten, voordelen en nadelen (2025)

5 minuten

Bekijk deze geweldige gids voor nageldrogers en vind de beste voor jou.

In de loop der tijd is de manicure een professionele en in sommige gevallen zelfs artistieke bezigheid geworden. Tegenwoordig zie je zeer originele en creatieve ontwerpen toegepast met nagellak. In dit verband zijn nageldrogers een essentieel hulpmiddel geworden om een professionele afwerking te bereiken.

Of je er nu aan denkt om je eigen nagels te doen of liever naar de salon gaat, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende drogers die er bestaan. Er zijn veel vrouwen die ervoor kiezen om hun nagels thuis te doen, en misschien is het een goed idee om na te denken over de aanschaf van enkele van de modellen die we je hieronder zullen voorstellen.

Wat zijn nageldrogers?

Als je besluit om je nagels thuis te doen, gebruik je misschien gewone nagellakken die, hoewel de uiteindelijke afwerking goed is, lang niet zo mooi zijn als wanneer je je nagels door een professional laat doen. Dat komt omdat salons gel- of acrylpolish gebruiken, waarvan de afwerking veel glanzender en bestendiger is.

Professionele lakken worden niet aan de lucht gedroogd, maar vereisen speciale nageldrogers.

Hoewel er verschillende soorten nageldrogers zijn, gaat het in het algemeen om apparaten die werken met een ultraviolet licht dat de UV-gel van de professionele nagellak hard maakt. In die zin wordt dit gereedschap gekenmerkt door het verrassend snel drogen van de nagels.

Als je je nagels al eens hebt gedaan, weet je waar we het over hebben. Als je deze drogers daarentegen nog nooit hebt geprobeerd, zul je verbaasd zijn als je na een paar seconden merkt dat je nagels helemaal droog zijn.

We hebben het over maximaal 120 seconden om je nagels te drogen en door te gaan met je dagelijkse activiteiten. Hoewel het waar is dat er modellen zijn met een lager vermogen, zal geen van hen meer dan 5 minuten nodig hebben om de nagellak te drogen.

Misschien ben je geïnteresseerd in dit artikel:

9 thuisbehandelingen om zwakke nagels te versterken See Also Top 10 best verkochte Nageldrogers kopen? Kijk snel! | bol

Soorten nageldrogers

Er zijn verschillende soorten nageldrogers. De keuze hangt af van wat we nodig hebben.We kunnen die vinden voor thuisgebruik en die voor professioneel gebruik. Laten we dus kort overlopen wat elk van hen inhoudt.

Draagbare nageldrogers

Deze zijn klein, en je kunt ze overal mee naartoe nemen. Over het algemeen werken ze op batterijen en zijn ze uiterst gemakkelijk te gebruiken.

LED-drogers

Dit model kun je thuis of in professionele salons gebruiken. Het is wat duur, maar het is het waard voor zijn efficiëntie. Het gebruikt lampen die geen milieuvervuiling produceren.

Ultraviolette (UV) lampdroger

Deze wordt het meest gebruikt in schoonheidssalons vanwege de kosten en de snelheid van drogen. Hij biedt ook verschillende vermogensniveaus voor elk type nagellak.

Welke nageldroger is het beste?

Als we de kosten van de droger buiten beschouwing laten, want in dit geval zou de droger met ultraviolet licht altijd de beste zijn, moeten we rekening houden met andere variabelen. Laten we die eens nader bekijken.

Drogen

Wat betreft de droogtijd weten we dat elk van deze modellen onze nagels veel sneller droogt dan wanneer we ze in de open lucht laten drogen (zolang de nagellak dat toelaat). Nu is de LED-droger degene die ons het minst lang zal laten wachten, terwijl de UV-droger er misschien een paar seconden langer over doet.

Lampen

Op dit punt nemen LED lampen verreweg de eerste plaats in. Dit komt omdat ze ongeveer 50.000 uur meegaan (5 jaar zonder ze uit te schakelen).

Aan de andere kant kunnen UV-drooglampen tot ongeveer 5.000 uur meegaan. De UV-lamp is echter vervangbaar, terwijl de LED dat niet is.

Denk na over het gebruik dat je aan de nageldroger zult geven om te beslissen welke bij je past.

Afmetingen

Ook hier zijn er gemengde meningen. Er zijn mensen die de voorkeur geven aan grote drogers om beide handen tegelijk te drogen; en er zijn de professionals, die één hand drogen terwijl ze met de andere verder werken. In elk geval is de droogtijd erg kort, dus één hand tegelijk drogen zou geen probleem zijn.

Andere dingen om in gedachten te houden

Tot slot zijn er details die onze keuze kunnen beïnvloeden en dat zijn de volgende:

Modellen die een ingebouwde timer hebben om aan het eind van de geprogrammeerde tijd uit te schakelen.

hebben om aan het eind van de geprogrammeerde tijd uit te schakelen. Nageldrogers met ingebouwde bewegingssensoren die inschakelen als de handen worden geplaatst.

die inschakelen als de handen worden geplaatst. Apparaten die droogversnellers bevatten, zoals extra ventilatoren.

Je bent misschien geïnteresseerd in dit artikel:

Alles wat je moet weten over gelnagels

De voordelen van nageldrogers

Laten we nu eens kijken naar de belangrijkste voordelen die je krijgt als je een nageldroger gebruikt:

Het drogen gebeurt in slechts een paar minuten en je hoeft niet bewegingsloos te wachten tot de nagellak die je hebt aangebracht droog is.

en je hoeft niet bewegingsloos te wachten tot de nagellak die je hebt aangebracht droog is. De afwerking die we krijgen is glanzender en veel duurzamer . Met andere woorden, het is net als in de schoonheidssalon .

. Met andere woorden, het is net als in . Als je je aan deze taak wijdt, bespaar je tijd en daardoor kun je meer klanten ontvangen. Bovendien zorg je ervoor dat je werk perfect is.

De nadelen van nageldrogers

Tot slot zijn hier enkele overwegingen die je in gedachten moet houden voordat je de ene of de andere droger kiest:

Het type nagellak: Er zijn nagellakken op gelbasis die uitgehard worden met UV-lampen, maar bij gebruik van een LED-droger zal het resultaat niet hetzelfde zijn.

Er zijn nagellakken op gelbasis die uitgehard worden met UV-lampen, maar bij gebruik van een LED-droger zal het resultaat niet hetzelfde zijn. Beide drogers (UV en LED) geven UVA-straling af, die in verband is gebracht met huidproblemen zoals vroegtijdige veroudering en kanker. Daarom is onze aanbeveling om een dermatoloog te raadplegen als je twijfelt.

Nageldrogers zijn een lonende investering

Als jij een van die mensen bent die je nagels graag mooi en sterk houden, dan denken we dat het een goed idee kan zijn om een paar van deze drogers aan te schaffen om je tijd te besparen op je manicure.

Het is aanbevolen om tussen de 3 en 4 dunne lagen nagellak aan te brengen om het drogen efficiënter te maken. Vergeet niet om beetje bij beetje de snelheid van de droger uit te proberen, want niet altijd is de krachtigste het handigst. Zo, heb je het nageldesign dat je gaat proberen al gekozen?