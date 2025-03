NATU'RAW ZEN - CARCASSONNE (2025)

Entreprise

Entreprises Aude CARCASSONNE NATU'RAW ZEN NATU'RAW ZEN

Dernière mise à jour : 12/05/2022 Informations de l'établissement : Date de création : 01/03/2018 Dénomination usuelle : NATU'RAW ZEN Siège de l'unité légale : oui Siret : 53311410400029 / Siren : 533114104 / NIC : 00029 N° de TVA : FR 19 533114104 Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

NATU'RAW ZEN Adresse :

RESIDENCE LE LITTRE APPT 15

40 Rue LITTRE

11000CARCASSONNE Historique de l'établissement : 12/05/2022 : état administratif, dénomination usuelle, activité principale Etat administratif : Ouvert

Dénomination usuelle : NATU'RAW ZEN

Activité principale : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (NAFRev2 : 32.13Z)

11/05/2021 : état administratif Etat administratif : Fermé

Informations de l'unité légale : Date de création : 01/07/2011 Nom : Mme PROUTEAU EDWIGE Activité principale : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (NAFRev2 : 32.13Z) Catégorie juridique : Entrepreneur individuel Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise Caractère employeur : Non Economie sociale et solidaire : Non Publications au Bodacc : 31/05/2021 : Cessation d'activité Annonce N°199

NOJO : 001101MYG114292

Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE (11)

Date de cessation d'activité : 11/05/2021 Numéro d'identification : RCS Carcassonne 533 114 104

Nom : PROUTEAU Edwige

Nom commercial : HARMONIE JEWELS SHOP

Annonce N°101

NOJO : 000001101109303

Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE (11)

Catégorie de création : Immatriculation d'une personne physique suite à création d'un établissement principal

Date d'immatriculation : 28/02/2018

Date de commencement d'activité : 01/03/2018 Etablissement principal :

Activité : VENTE DE CRISTAUX ET BIJOUX PAR INTERNET

Origine des fonds : Création Adresse :

40 rue LITTRE

RESIDENCE LE LITTRE APPT 15

11000 Carcassonne Numéro d'identification : RCS Carcassonne 533 114 104

Nom : PROUTEAU EDWIGE

Nom commercial : HARMONIE JEWELS SHOP

Historique de l'unité légale : 12/05/2022 : état administratif, activité principale Etat administratif : Active

Activité principale : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (NAFRev2 : 32.13Z)

11/05/2021 : état administratif Etat administratif : Cessée

01/03/2018 : état administratif, activité principale, code NIC Etat administratif : Active

Activité principale : Vente à distance sur catalogue spécialisé (NAFRev2 : 47.91B)

Code NIC : 00029

31/12/2015 : état administratif Etat administratif : Cessée

01/01/2013 : activité principale Activité principale : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (NAFRev2 : 32.13Z)

