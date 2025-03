Negledrill - En nybegynnerguide (2025)

Hvis du er en nybegynner innen bruk av negledrill – det være seg til bruk på egne negler eller øving til å bli negletekniker, kan det virke litt overveldende å velge type drillbitsog lignende. Det finnes i dag utallige alternativer, og det kan bli forvirrende å navigere seg frem.En drillbit/freser er ganske enkelt og neglefil som blant annet brukes til å forme kunstige negler ved hjelp av rotasjon. De er festet til et elektrisk motorisert håndstykke for å utføre forskjellige oppgaver, og for å spare deg for både tid og manuell filing. I denne artikkelen vil vi gå gjennom de mest grunnleggende tingene man bør vite før man setter seg ned med negledrillen for første gang.

Hvordan fungerer en negledrill?

Hodet på drillbitene har en rekke små skjærekanter som er laget på en måte som kan fjerne og slipe materiale når det legges mot dem. Siden disse kantene er formet i én retning kan de bare fjerne materiale hvis de skyves i den spesifikke retningen. Derfor finnes det såkalte høyre – og venstrehåndsdriller.

Gode ​​nyheter for alle venstrehendte! Mange negledriller har nå fremover – og reversfunksjoner, som gjør at du kan bestemme retningen biten skal gå. Dette gjør også arbeidskomfort for både deg og kunde mye bedre.

Når det gjelder slipehetter kan disse brukes i begge retninger, men de fleste metallbor er laget for høyrehånds arbeid.

Viktig om hastighet

Skru aldri negledrillen opp til den høyeste hastighetsinnstillingen ! Drillen eller drillbiten kan rett og slett slites i stykker, og deler kan treffe deg i øynene ved uforsiktig bruk. Å vite hvordan du bruker en negledrill vil minimere sjansen for å tynne ut dine naturlige negler ved et uhell.

RPM – hvilken hastighet skal jeg bruke?

Når vi snakker om hastighet på negledrill, snakkes det ofte om RPM – revolutions per minute (rotasjoner per minutt). Du skal ikke behøve å bruke maks hastighet på drillen din noen gang. På naturlig negl burde man sikte etter å ligge under 2000 RPM. Ellers ligger gjennomsnittshastigheten på 7500 – 15000 RPM – avhengig av hva du bruker drillen til. Arbeid med akryl kan noen ganger kreve høyere hastighet, men dette bør man gå på kurs for å mestre. Neglebåndsarbeid og etterfyllsbehandling bør gå sakte enn når du filer overflaten på kunstig negl. Hvis du kjører drillen for lavt, vil drillbiten «grabbe» eller feste seg til materialet, pakke det sammen, og du vil ikke komme noen vei. Har du derimot for høy hastighet kan du miste kontrollen og risikere å ødelegge neglen eller skadekunden. Derfor er det viktig å se hva som anbefales for din drillbit, og en erfaren negletekniker vil kunne føle seg frem til hva som er riktig hastighet.

Gellack betraktes som et svært mykt og skjørt materiale, og bør ikke slipes på veldig høy hastighet!

Drillbits – hva er det?

Enten du planlegger å øve eller jobbe med gellack, eller mer avanserte neglesystemer som gel eller akryl, vil det vite hvilken bit du skal bruke både redusert treningstid og øke effektiviteten senere. Etter å ha lest dette innlegget vil du ha en god forståelse av hva drillbits er og hvordan de brukes, slik at du skal være trygg på ditt valg ved å kjøpe av drillbits.

Hvilke drillbits passer til min drill?

En drillbit har to hovedseksjoner som grenser til hverandre, skaftet(A) og hodet(B). Bransjens standard for skaft er enten 1/8″ eller 3/32″ (tommer) i diameter. Skaftene på 1/8″ brukes i de eldre modellene, og 3/32″ tommers brukes hovedsaklig til negledriller i dag.

På grunn av en rekke tilgjengelige størrelser, materialer og tidligere, er det vanskelig for nye i bransjen å vite om drillbitens spesielle bruksområder og hva de kan eller ikke kan gjøre. Vi har noen hovedtyper:

Slipehetten/slipebåndet

Den vanligste drillbiten er slipehetten, som har vært brukt til kunstige negler helt tilbake til slutten av 80-tallet. Den ble den gang brukt av mange negleteknikkere på grunn av allsidighet, brukervennlighet og rimelighet – og brukes fremdeles nettopp på grunn av dette.

Slipehetten har tre korningsgrader (grovhet): fin, middels og grov.

Finne (180#):Brukes til å ru opp den naturlige negleoverflaten forsiktig for å skape god har mellom akryl og naturlig negler.

Medium (120#):Brukes til å rense overflødig hud rundt neglebåndene, under neglene eller rundt tuppene etter påføring av akryl.

Grov (80#):Brukes til å trimme eller forkorte lange akrylnegler under etterfylling eller nye sett.

For nybegynnere er det tryggest å øve med slipehetten. De gir deg følelsen av å slippe, og du får god erfaring med å håndtere håndstykket uten fare for å skade negler og fingre. Å vite hvordan du bruker en negledrill vil minimere sjansen for å tynne ut dine naturlige negler ved et uhell.

Tromme – eller tønneformet drillbit

Tønneformede drillbits ser ofte ut som et slipebånd, med andre innebygde slipende elementer. De kalles noe annet på grunn av høykvalitetsmaterialet som de er laget av, som for eksempel rustfritt stål, karbid, diamant eller porselen (bare for å nevne noen). Noen er også gullbelagt.

I likhet med slipehettene har metallbitene vanligvis tre grunnleggende korningsgrader:

Finne:Brukes hovedsaklig til å glatte ut overflaten av kunstige negler.

Medium:Brukes til å jevne ut klumper/ujevnheter ved bruk av akryl eller gel.

Grov:Superskarp – og må ikke brukes på naturlig negl! Den brukes til å fjerne gel og akryl. Kanten på hodet er veldig skarpt, så den brukes ofte til å fikse sprekker i akryl.

Tønneformede biter kan også finnes i varianter med avrundet hode, for å fjerne skarpheten. Disse er tryggere å jobbe med rundt hud og neglebånd (tønnekule).

Kjegleformede biter

Denne typen neglebits brukes først og fremst til å rense eller fjerne overflødig akryl eller gel under påføring.

De kan være kjegleformet, ha spiss tupp eller avrundet tupp. Det er svært nyttig verktøy for å fjerne overflødig materiale under eller på kanten av neglene på grunn av en hensiktsmessig størrelse og form. Egner seg spesielt godt for presisjonsarbeid.

Hvordan vet jeg om drillbiten er slitt?

Drillbiten er dårlig og slitt når skaftet og hodet ikke lenger går på linje. Hvis du kan føle det bevegelige seg vibrasjoner fra drillbiten til negledrillen og dermed på fingeren som blir jobbet på, er det ikke lenger balansert og burde kastes. Du kan også gjenkjenne en slitt drillbit ved lyden av materiale som dunkes sammen med en repeterende dunkelyd. For å kontrollere dette på forhånd, kan du enkelt ta i bruk en kontrollpinne (fresermal). Passer den ikke inn i malen, er den ubalansert og må kastes.

Kan drillbits kvesses?

Nei, de kan ikke kvesses. Når de er slitt eller sluve, bør de kastes.

Hvordan tar jeg vare på mine drillbits?

God praksis er å alltid fjerne biten etter bruk, og børste ut alt støv fra bit og håndstykke. Her kan du for eksempel bruke neglebørste eller en tannbørste. Etter å ha blitt rengjort, bør de oppbevares i en passende beholder for å forhindre at de blir ødelagt.

Slik rengjør du borer:

På keramiske eller metallbiter kan du enkelt fjerne tørkede rester av gel, gellack, lim eller akryl som sitter fast ved å bløtlegge dem i aceton . Deretter må de rengjøres og desinfiseres. Alle metallredskaper eller utstyr kan børstes rene med vann og såpe og deretter desinfiseres med alkohol.

Hvordan kan jeg trygt øve på å håndtere en negledrill?

Håndstykket– for å begynne å øve med negledrill, bør du først øve på hvordan du holder håndstykket på en komfortabel måte. Det er viktig at du føler du har kontroll. Hold håndstykket på samme måte som du holder en penn. Øv på fleksibiliteten i fingrene ved å flytte eller rotere dem med håndstykket i hånden.

Det er svært sjelden man finner noen som melder seg frivillig som «prøvekanin» når man skal lære seg å bruke drill, og det å øve på ekte negler er heller ingen god idé helt i starten. Sjansen for å skade deg selv eller neglene dine er svært stor.

Øvelsesfinger eller hånd

Å forbedre teknikken for bruk av negledrill ved å trene fingre, hender og håndledd gjøres best ved bruk av øvelsesfingre eller øvelseshender med drillen på lav hastighet. Det er viktig trening for å kjenne hvordan drillen fungerer, og hvor utrolig effektiv (og farlig!) drillen kan være.

Så fort du er komfortabel med lav hastighet, kan du gradvis øke hastigheten – men aldri mer enn halvveis av toppfarten på drillen din. For det første er det ikke trygt, og for det andre er detaldrinødvendig å gå så høyt. Ta tiden du trenger, og ikke tving fremgang. Hvis du skader deg vil du bare ødelegge din egen selvtillit. Jo mer du trener på øvelsesfingre, jo mindre skade vil du gjøre på din naturlige negl.

Øv på å bruke alle tre typer slipehetter slik at du vet hva de kan gjøre!

Praktisk trening på egne negler

Etter dagevis med trening på øvelsesfingre, har du opparbeidet deg en erfaring og selvtillit – samtidig som hender, fingre og håndledd er mer fleksible. Da er du klar for å øve på egne negler.

ADVARSEL!

Treningen gjør på egen risiko – vis varsomhet når du øver på bruk av negledrill og bits, og kjør aldri drillen på høyeste hastighet!

Øv på egne negler uten slipehette – ikke begynn med sliping med en gang. Øv på teknikken og få følelsen. Fortsett å trene til hånden du bruker klarer å holde seg like ved neglebånd og på neglene uten nøling. Øv så enda litt til. Øv på egne negler med slipehette – sett på den fineste slipehetten og kjør drillen på ¼ av full hastighet. Legg slipehetten forsiktig mot slutten av en neglefil. Dette gjør du for å fjerne grovheten fra slipehetten til den er helt fin. Øv med denne utslitte slipehetten en stund på neglene dine, for å opparbeide en selvtillit og jobbe på neglene dine uten å skade dem.

Øv til du selv syns er veldig god på å jobbe deg rundt på neglene uten å føle noen smerte eller skade, før du kan begynne å eksperimentere på samme måte med andre drillbits.

Å mestre ferdighetene med å håndtere en negledrill er et must for de som ønsker å bli flinke på å lage kunstige negler. Denne ferdigheten gjør det mulig for en negleteknikker å jobbe raskt og effektivt. Så fort man har fleksibiliteten i hender og håndledd, vil det ikke bare spare deg for tid, men også spare deg for mange repeterende bevegelser med manuell håndfiling.

Ha det gøy, og bare ta kontakt med oss ​​om det er noe du lurer på!