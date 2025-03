O!GETi Pink Collagen Hydrogel Eye Patch (2025)

O!GETi Pink Collagen Hydrogel Eye Patch (1.58 oz / 45 g)

o!geti



Description

Experience the ultimate in targeted skincare with O!GETi Pink Collagen Hydrogel Patches, designed to deliver deep hydration, instant cooling, and visible skin elasticity improvement.

• High-Concentration Ampoule: Each patch is infused with a high concentration of ampoule, making skincare easy, convenient, and highly effective.

• Instant Cooling Effect: Crafted with low-irritation materials, these patches provide an instant cooling sensation for immediate skin relief and refreshment.

• Multi-Area Care: Designed for versatile use, they help improve elasticity around the eyes, glabella, forehead, mouth, nasolabial folds, and neck wrinkles for a comprehensive anti-aging solution.

• Rich Hydration & Soothing Care: The hydrogel formula ensures a gentle, snug fit while delivering rich hydration and a soothing, moisturizing experience.

• Collagen & Vitamin Boost: Formulated with 2 types of collagen, 12 essential vitamins, patented peptides, and sparkling glitter, offering a luxurious skincare treatment that leaves your skin smooth, firm, and radiant. Découvrez l'excellence des soins ciblés avec les Patchs Hydrogel au Collagène Rose O!GETi, conçus pour offrir une hydratation en profondeur, un effet rafraîchissant instantané et une amélioration visible de l'élasticité de la peau.

• Ampoule à Haute Concentration: Chaque patch est infusé d'une ampoule hautement concentrée, rendant les soins de la peau simples, pratiques et extrêmement efficaces.

• Effet Rafraîchissant Instantané: Conçus avec des matériaux peu irritants, ces patchs procurent une sensation de fraîcheur immédiate pour un soulagement et une revitalisation instantanés de la peau.

• Soin Multi-Zones: Polyvalents, ils améliorent l’élasticité autour des yeux, de la glabelle, du front, de la bouche, des plis nasogéniens et des rides du cou, offrant ainsi une solution anti-âge complète.

• Hydratation Riche & Soin Apaisant: La formule hydrogel assure une adhérence douce et confortable tout en offrant une hydratation intense et une expérience apaisante et nourrissante.

• Boost de Collagène & Vitamines: Formulés avec 2 types de collagène, 12 vitamines essentielles, des peptides brevetés et des paillettes scintillantes, ces patchs offrent un soin luxueux laissant la peau lisse, ferme et éclatante.

Benefits/Bienfaits

•Enhanced Skin Elasticity: Formulated with two types of collagen, these patches work to improve skin elasticity, reducing the appearance of fine lines and wrinkles.

• Deep Hydration: Infused with hyaluronic acid, they provide optimal hydration, revitalizing tired and dull under-eye skin.

• Firming and Lifting: The combination of patented peptides and 12 vitamin ingredients nourishes the skin, promoting a firmer and clearer complexion.

• Instant Cooling Effect: Designed to deliver a refreshing cooling sensation upon application, soothing the under-eye area. • Élasticité de la Peau Renforcée: Formulés avec deux types de collagène, ces patchs améliorent l’élasticité de la peau, réduisant l’apparence des ridules et des rides.

• Hydratation Intense: Enrichis en acide hyaluronique, ils offrent une hydratation optimale, revitalisant la peau fatiguée et terne du contour des yeux.

• Effet Raffermissant et Lissant: La combinaison de peptides brevetés et de 12 vitamines nourrit la peau, favorisant un teint plus ferme et éclatant.

• Effet Rafraîchissant Instantané: Conçus pour procurer une sensation de fraîcheur immédiate à l’application, apaisant la zone sous les yeux.

Ingredients/Ingrédients



Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Chondrus Crispus Powder, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum, Butylene Glycol, Paeonia Suffruticosa Root Extract, Centella Asiatica Extract, 1,2-Hexanediol, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Glyceryl Caprylate, Ethylhexylglycerin, Chondrus Crispus, Potassium Chloride, Sucrose, Panthenol, Pantolactone, Trehalose, Cellulose Gum, Collagen, Xanthan Gum, Polysorbate 20, Algin, Maltodextrin, Polyethylene Terephthalate, Acrylates Copolymer, Aluminum Powder (CI 77000), Adenosine, Fragrance, Disodium EDTA

Eau, Glycérine, Dipropylène Glycol, Niacinamide, Poudre de Chondrus Crispus, Gomme de Ceratonia Siliqua (Caroube), Butylène Glycol, Extrait de Racine de Paeonia Suffruticosa, Extrait de Centella Asiatica, 1,2-Hexanediol, Extrait de Fleur de Chamomilla Recutita (Camomille Matricaire), Caprylate de Glycéryle, Ethylhexylglycérine, Chondrus Crispus, Chlorure de Potassium, Saccharose, Panthénol, Pantolactone, Tréhalose, Gomme de Cellulose, Collagène, Gomme de Xanthane, Polysorbate 20, Algine, Maltodextrine, Téréphtalate de Polyéthylène, Copolymère d’Acrylates, Poudre d’Aluminium (CI 77000), Adénosine, Parfum, Disodium EDTA

Directions/Conseils D'utilisation





After cleansing, tone the skin with lotion. Use the enclosed spatula to apply the desired eyepatch to the targeted area. Remove after 20–40 minutes and gently tap the remaining essence for better absorption. Après le nettoyage, tonifiez la peau avec une lotion. Utilisez la spatule fournie pour appliquer le patch pour les yeux sur la zone ciblée. Retirez-le après 20 à 40 minutes, puis tapotez délicatement l’essence restante pour une meilleure absorption.

Caution/Mise En Garde



1. Discontinue use if redness, swelling, irritation, or rash occurs, especially when exposed to direct sunlight. If symptoms persist, consult a doctor.

2. Do not apply to wounds or infected areas.

3. Handling and Storage: Keep out of reach of children. Store away from direct sunlight.

4. If the product gets into eyes, rinse immediately with water. If discomfort persists, consult a specialist.

1. Arrêtez l'utilisation en cas de rougeur, gonflement, irritation ou éruption cutanée, surtout lors d'une exposition directe au soleil. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

2. Ne pas appliquer sur des plaies ou des zones infectées.

3. Manipulation et stockage : Garder hors de portée des enfants. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.

4. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Si l'inconfort persiste, consultez un spécialiste.



