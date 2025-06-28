òåëåïðîãðàììà íà 21 ìàðòà (MSK-15) (2025)

06:00
Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! | 0+
ïîäðîáíåå Âåðíûå äðóçüÿ Õðþøà, Ñòåïàøêà, Ôèëÿ, Êàðêóøà è Ìèøêà ðàññêàçûâàþò ìíîãî èíòåðåñíîãî è ïîêàçûâàþò ìóëüòôèëüì ïåðåä ñíîì!
Ãåðîè - Õðþøà, Ñòåïàøêà, Ôèëÿ, Êàðêóøà è Ìèøêà - ýòî ïÿòü äðóæíûõ çâåðþøåê.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Àêòåðû: Àííà Ìèõàëêîâà, Îêñàíà Ôåäîðîâà, Âèêòîð Áû÷êîâ
Ðåæèññåðû: Îëüãà Ñëàâÿíîâà, Ìàðèíà Øðàìåíêî, Òàòüÿíà Ïàðøèíà, Íàòàëüÿ Ñèòêîâà, Íèíà Çóáàðåâà, Ëþáîâü Ôîìèíñêàÿ
06:20
Ñíåæíàÿ êîðîëåâà | 0+
ïîäðîáíåå Ïðèêëþ÷åíèÿ. 2012 ãîä. Ðîññèÿ.
Â ñòðåìëåíèè ñîòâîðèòü Íîâûé ìèð - õîëîäíûé è ïðàêòè÷íûé, ãäå ÷åòêîñòü ëèíèé ïðèçâàíà çàìåíèòü ýìîöèè, à ñåâåðíûé âåòåð äîëæåí îñòóäèòü ëþäñêèå äóøè, Ñíåæíàÿ êîðîëåâà èçáàâëÿåòñÿ îò âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ãîä ïðîèçâîäñòâà: 2012
Àêòåðû: Íþøà Øóðî÷êèíà, Èâàí Îõëîáûñòèí, Ãàëèíà Òþíèíà, Äìèòðèé Íàãèåâ, Åëèçàâåòà Àðçàìàñîâà, Ëþäìèëà Àðòåìüåâà, Þðèé Ñòîÿíîâ, Àííà Àðäîâà, Ðàìèëÿ Èñêàíäåð
Ðåæèññåðû: Ìàêñèì Ñâåøíèêîâ, Âëàäëåí Áàðáý
07:35
Äèêèå ñêðè÷åðû! | 6+
ïîäðîáíåå Äåòñêèé. 2018-2021 ãîä. Êèòàé.
Â íåäàëåêîì áóäóùåì âñå ñõîäÿò ñ óìà ïî ñêðè÷åðàì - ìàøèíêàì-òðàíñôîðìåðàì. Â Çýôåð-Ñèòè ïðîõîäèò Ñêðè÷åð-÷åìïèîíàò, ïîáåäèòåëè êîòîðîãî ñòàíîâÿòñÿ íàñòîÿùèìè çâåçäàìè.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Êèòàé
Ðåæèññåðû: Òîää Ðåçíèê
08:00
Ìåòàë Êàðä Áîò | 6+
ïîäðîáíåå Ïðèêëþ÷åíèÿ. 2023 ãîä. Þæíàÿ Êîðåÿ.
Äàâíûì-äàâíî ñóùåñòâîâàëà óíèêàëüíàÿ ïëàíåòà, íà êîòîðîé îáèòàëà ðàñà ðàçóìíûõ ìàøèí. Îäíàæäû ýòà ïëàíåòà âíåçàïíî âçîðâàëàñü, è åå æèòåëè âûíóæäåíû áûëè ïåðåñåëèòüñÿ íà Çåìëþ.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Þæíàÿ Êîðåÿ
Ãîä ïðîèçâîäñòâà: 2023
08:20
Åðàëàø | 6+
ïîäðîáíåå Âåñåëûå è ïîó÷èòåëüíûå èñòîðèè, êîòîðûå ïðèêëþ÷àþòñÿ ñ ðåáÿòàìè êàæäûé äåíü.
Þìîðèñòè÷åñêèå èñòîðèè ñëó÷àþòñÿ ñ ðåáÿòàìè ïî÷òè êàæäûé äåíü. À ïîó÷èòåëüíûå êèíîçàðèñîâêè ïðèâèâàþò ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ëþáîâü è óâàæåíèå ê ñâåðñòíèêàì è îêðóæàþùèì.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Àêòåðû: Àëåêñåé Ðûáíèêîâ, Òåîäîð Åôèìîâ, Àëåêñàíäð Êëåâèöêèé, Ïàâåë Ñòåïàíîâ, Àëåêñàíäð Ëîéå, Âëàäèìèð Ñû÷åâ, Ôåäîð Ñòóêîâ, Àëåêñàíäð Êîìëåâ, Àëåêñåé Ôîìêèí
Ðåæèññåðû: Áîðèñ Ãðà÷åâñêèé, Âèêòîð Âîëêîâ, Ñåðãåé Ìîðîçîâ
09:55
Ñìåøàðèêè | 0+
ïîäðîáíåå Ñåìåéíûé. 2020-2023 ãîä. Ðîññèÿ.
Èñòîðèè î äðóæáå è ïðèêëþ÷åíèÿõ îáàÿòåëüíûõ êðóãëûõ ãåðîåâ. Âåñåëûå è ìóçûêàëüíûå, íåîæèäàííûå è ìå÷òàòåëüíûå, äîìàøíèå è àâàíòþðíûå. Öåëûé ìèð â îäíîé óþòíîé Ðîìàøêîâîé äîëèíå.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Àêòåðû: Ñåðãåé Âàñèëüåâ, Ìàðèíà Ëàíäà, Âàäèì Áî÷àíîâ, Àíòîí Âèíîãðàäîâ, Ñåðãåé Ìàðäàðü, Âëàäèìèð Ïîñòíèêîâ, Ñâåòëàíà Ïèñüìè÷åíêî, Ìèõàèë ×åðíÿê, Äåíèñ ×åðíîâ
Ðåæèññåðû: Äåíèñ ×åðíîâ, Àëåêñåé Ãîðáóíîâ, Àëåêñàíäðà Àâåðüÿíîâà
11:20
Ïðèêëþ÷åíèÿ Àì Íÿìà | 0+
ïîäðîáíåå Ïðèêëþ÷åíèÿ. 2011-2018 ãîä. Ðîññèÿ.
Âå÷íî ãîëîäíûé ìîíñòðèê Àì Íÿì íå ìîæåò æèòü áåç ñëàäîñòåé! Ïîïàâ â äîì ìàëü÷èêà Ýâîíà, Àì Íÿì áûñòðî îñâàèâàåòñÿ íà íîâîì ìåñòå. Òåì áîëåå ÷òî òàì, ãäå æèâóò äåòè, âñåãäà åñòü êîíôåòû!
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ðåæèññåðû: Àðòóð Ìåðêóëîâ
12:35
Ôèêñèêè | 0+
ïîäðîáíåå Ïðèêëþ÷åíèÿ. 2010-2022 ãîä. Ðîññèÿ.
Ôèêñèêè - ìàëåíüêèå ÷åëîâå÷êè, æèâóùèå ðÿäîì ñ ëþäüìè, âíóòðè áûòîâûõ ïðèáîðîâ. Îíè óõàæèâàþò çà òåõíèêîé, ÷èñòÿò, ñìàçûâàþò åå è èñïðàâëÿþò ðàçëè÷íûå ïîëîìêè. Ôèêñèêè áîÿòñÿ, ÷òî ëþäè, óçíàâ î íèõ, óñòðîÿò íà íèõ îõîòó.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Àêòåðû: Ëåâ Çåìëèíñêèé, Ëàðèñà Áðîõìàí, Àðòåì Ñêîñàðåâ, Ïåòð Èâàùåíêî, Äìèòðèé Íàçàðîâ, Èííà Êîðîëåâà, Äèîìèä Âèíîãðàäîâ, Èâàí Äîáðÿêîâ, ßêîâ Âàñèëüåâ
Ðåæèññåðû: Âàñèëèé Áåäîøâèëè, Âëàäèìèð Ïîíîìàðåâ, Àíäðåé Êîëïèí
14:00
Ìóëüòôèëüìû | 0+
16:00
Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! | 0+
ïîäðîáíåå Ôèëÿ, Êàðêóøà è Ìóð ðàññêàæóò òåáå ìíîãî èíòåðåñíîãî â óòðåííåì ýôèðå íàøåãî êàíàëà.
Ãåðîè ëåãåíäàðíîé ïðîãðàììû "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!" òåïåðü íå òîëüêî óêëàäûâàþò äåòåé ñïàòü. Îíè ñ ëåãêîñòüþ ðàçáóäÿò êàæäîãî ðåáåíêà â äåòñêèé ñàä èëè øêîëó ãîðàçäî áûñòðåå áóäèëüíèêà! Ïðîñòî âêëþ÷àéòå êàíàë "Êàðóñåëü" â 7.00!
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
16:35
Ìàøà è Ìåäâåäü | 0+
ïîäðîáíåå Äåòñêèé. 2009-2022 ãîä. Ðîññèÿ.
Äåâî÷êà Ìàøà è Ìåäâåäü - íåðàçëó÷íûå äðóçüÿ. Â ãîëîâó îçîðíîé Ìàøè âñåãäà ïðèõîäÿò ñàìûå íåâåðîÿòíûå èäåè, è ïîýòîìó êàæäûé äåíü ãåðîåâ íàïîëíåí âåñåëüåì, ïðèêëþ÷åíèÿìè è íîâûìè îòêðûòèÿìè.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Àêòåðû: Âàñèëèé Áîãàòûðåâ
Ðåæèññåðû: Îëåã Êóçîâêîâ, Îëåã Óæèíîâ, Äåíèñ ×åðâÿöîâ, Ìàðèíà Íåôåäîâà, Îëüãà Áàóëèíà
19:00
Ñúåäîáíîå èëè íåñúåäîáíîå | 0+
ïîäðîáíåå Êóëèíàðíîå øîó, â êîòîðîì äàæå íåñúåäîáíûå ïðîäóêòû ïðåâðàùàþò â ñúåäîáíûå.
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî äåòè òàëàíòëèâû âî âñåì! Îíè ïîþò, òàíöóþò, èãðàþò íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ è äîñòèãàþò íåâèäàííûõ ñïîðòèâíûõ âûñîò. È êîíå÷íî æå, îíè - òàëàíòëèâûå êóëèíàðû. À ïîäòâåðæäàåò ýòó ïðîñòóþ èñòèíó øîó "Ñúåäîáíîå èëè íåñúåäîáíîå".
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Àêòåðû: Àíòîí Çàéöåâ
19:25
Ìàñòåð Âèòÿ è Ìîòîð | 0+
ïîäðîáíåå Äåòñêèé. 2024 ãîä. Ðîññèÿ.
Ìàñòåð Âèòÿ - þíûé, íî óæå ãåíèàëüíûé ìàëü÷èê-èíæåíåð, êîòîðûé âìåñòå ñî ñâîèì ðîáîïñîì Ìîòîðîì è òàëàíòëèâûìè äðóçüÿìè ïîìîãàåò ðåøàòü ïðîáëåìû äðóæåëþáíûõ æèòåëåé Âàóãðàäà, èñïîëüçóÿ íåâåðîÿòíî êðóòûå ãàäæåòû, ñìåêàëêó è âîîáðàæåíèå!
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ãîä ïðîèçâîäñòâà: 2024
21:00
Ñåìüÿ íà óðà! | 0+
ïîäðîáíåå Ñ "Ñåìüåé íà óðà!" âû âñåãäà áóäåòå â êóðñå çàíèìàòåëüíûõ ñîáûòèé!
Íåóíûâàþùàÿ àêòèâíàÿ ñåìüÿ Òóòòû Ëàðñåí è Âàëåðû Êîëîñêîâà âñòðåòèò óòðî ñóááîòû âìåñòå ñ íàøèìè òåëåçðèòåëÿìè!
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
21:30
Êîìàíäà Ôëîðû | 0+
ïîäðîáíåå Äåòñêèé. 2021 ãîä. Ðîññèÿ.
Ôëîðà è ïÿòåðî åå óäèâèòåëüíûõ äðóçåé - ñìåëûå çàùèòíèêè çåëåíîãî ìèðà, êîòîðûå êàæäûé äåíü çàáîòÿòñÿ î ïðèðîäå. Îíè ñïàñàþò âîäîåìû, ãîðû è ëåñà, ïîìîãàþò ðàñòåíèÿì è æèâîòíûì, ïîïàâøèì â áåäó.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ãîä ïðîèçâîäñòâà: 2021
Ðåæèññåðû: Àëåêñåé Êîòåíî÷êèí, Èâàí Ïøîíêèí
23:00
Ýòî ñóïåð! | 0+
ïîäðîáíåå Ýòà ïðîãðàììà îáî âñåì ñàìîì èíòåðåñíîì è âåñåëîì!
Âàðÿ, Ìèëàíà, Ëåøà è Ìèðà óñòðàèâàþò ðàñïàêîâêè, ñîðåâíîâàíèÿ, íåîáû÷íûå âå÷åðèíêè, èãðàþò è èñïûòûâàþò âñå íà ñâåòå! Âåäü ýòî - ñóïåð!
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ãîä ïðîèçâîäñòâà: 2023
23:25
Áàðáîñêèíû | 0+
ïîäðîáíåå Äåòñêèé. 2011-2017 ãîä. Ðîññèÿ.
Áàðáîñêèíû - âåñåëàÿ ñîáà÷üÿ ñåìüÿ, æèâóùàÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ïàïà ñåìåéñòâà íå ðàññòàåòñÿ ñ íîóòáóêîì, ìàìà - ñ ìå÷òîé î ñöåíå, à äåòè - îíè òàêèå æå, êàê è þíûå çðèòåëè, - ó êàæäîãî ñâîé íåïîâòîðèìûé õàðàêòåð.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ðåæèññåðû: Äàðèíà Øìèäò, Åëåíà Ãàëäîáèíà, Åêàòåðèíà Ñàëàáàé
01:00
Äåíèñêèíû ðàññêàçû | 6+
ïîäðîáíåå Ñåìåéíûé. 2024 ãîä. Ðîññèÿ.
Ê ïåíñèîíåðó Äåíèñó Âèêòîðîâè÷ó ïðèâîçÿò åãî øåñòèëåòíåãî âíóêà Äåíèñà.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ãîä ïðîèçâîäñòâà: 2024
Àêòåðû: Ìàêñèì Ìàòóçíûé, Àëåêñàíäð Ïàøóòèí, Âåðîíèêà Çâåðåâà, Äìèòðèé Êàëèõîâ, Ðîìàí Ïàíêîâ, Âàðâàðà Áèðþêîâà, Äìèòðèé Îðëîâ, ßíèíà Ñòóäèëèíà, Êèðèëë Ìåëåõîâ
Ðåæèññåðû: Àðòåìèé Äðàãóíñêèé
01:25
×èê-×èðèêèíî | 0+
ïîäðîáíåå Äåòñêèé. 2023 ãîä. Ðîññèÿ.
Ãîðîäîê ×èê-×èðèêèíî î÷åíü ïîõîæ íà ÷åëîâå÷åñêèé, íî æèâóò â íåì ñàìûå ðàçíûå ïòèöû. Îíè õîäÿò íà ðàáîòó, ïîñåùàþò øêîëó è ïîêóïàþò ïðîäóêòû â ìàãàçèíàõ, ñîâñåì êàê ëþäè. Èìåííî òàì æèâåò áîëüøàÿ è øóìíàÿ ñåìüÿ âîðîáüåâ ×èðèêèíûõ.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ãîä ïðîèçâîäñòâà: 2023
Àêòåðû: Àëåêñàíäð Ñêèäàíîâ, Îëüãà Çóáêîâà, Ïðîõîð ×åõîâñêîé
Ðåæèññåðû: Àíòîí Ëàíøàêîâ
04:40
Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2. Ïåðåçàìîðîçêà | 0+
ïîäðîáíåå Ïðèêëþ÷åíèÿ. 2014 ãîä. Ðîññèÿ.
Òùåñëàâíûé òðîëëü Îðì äàâíî ìå÷òàåò î ëàâðàõ ãåðîÿ è íàêîíåö ïîëó÷àåò ýòîò øàíñ: ñåâåðíûé âåòåð ãðîçèò ìèðó âå÷íîé çèìîé è ïîõèùàåò Ìàðèáåëü. Ðóêà ïðèíöåññû è êîðîëåâñòâî òðîëëåé äîñòàíóòñÿ òîìó, êòî âûçâîëèò åå èç ñíåæíîãî ïëåíà.
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ãîä ïðîèçâîäñòâà: 2014
Àêòåðû: Ìàðê Óèëëîòò, Èâàí Îõëîáûñòèí, Íþøà Øóðî÷êèíà, Àííà Õèëüêåâè÷, Àëåêñàíäð Óìàí, Èãîðü Áîðòíèê, Àëåêñåé Ëèõíèöêèé, Ðîìàí Þíóñîâ, Àëåêñàíäð Ãóäêîâ
Ðåæèññåðû: Àëåêñåé Öèöèëèí