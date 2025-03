Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA essentiell für eine gute Gesundheit (2025)

Eine ausreichende Zufuhr der langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) ist wichtig für die Gesundheit und die Vorbeugung bzw. Hemmung einer Vielzahl chronischer (Entzündungs-) Krankheiten, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte Krebsarten (wie Brustkrebs, Kolorektalkarzinom), Autoimmunkrankheiten, Allergien, Typ-2-Diabetes, Adipositas und Depressionserkrankungen.(1-8) Eine ausreichende DHA-Zufuhr trägt unter anderem zur Vorbeugung von Schwangerschaftskomplikationen, zu einem guten prä- und postnatalen Wachstum und zur (Gehirn-)Entwicklung von Säuglingen und (kleinen) Kindern sowie zur Vorbeugung und/oder Hemmung des altersbedingten kognitiven Verfalls und der Demenz bei.(4,9-11) Die derzeitige westliche Ernährung weist im Vergleich zu der Ernährung während der menschlichen Evolution einen Mangel an (langkettigen) Omega-3-Fettsäuren auf.(4,12) Da die Mehrheit der Europäer zu wenig EPA und DHA mit der Nahrung aufnimmt und die körpereigene Synthese aus derVorstufe Alpha-Linolensäure unzureichend ist, kann eine tägliche Ergänzung mit EPA und DHA viele gesundheitliche Vorteile bieten.(3,13,14)

Unsere Nahrung enthält zwei Arten von mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Fettsäuren mit zwei oder mehr Doppelbindungen in der Kohlenstoffkette), nämlich Omega-6-Fettsäuren (erste Doppelbindung am sechsten Kohlenstoffatom vom Ende [CH3-Gruppe] des Moleküls) und Omega-3-Fettsäuren (erste Doppelbindung am dritten Kohlenstoffatom). Früher wusste man nur, dass Fette in der Nahrung als Energiequelle dienen und auch Quellen für fettlösliche Vitamine sind. Um 1930 entdeckte das Ehepaar George und Mildred Burr, dass die Omega-6-Fettsäure Linolsäure (C18:2 n-6, eine Omega-6-Fettsäure mit 18 Kohlenstoffatomen und 2 Doppelbindungen) und die Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure (C18:3 n-3) ebenso wie Vitamine, Mineralstoffe und essentielle Aminosäuren zu den essentiellen Nährstoffen gehören.(15) Das Fehlen dieser essentiellen Fettsäuren (und ihrer Metabolite) in der Nahrung ist mit dem Leben unvereinbar.

Das Enzym Delta-6-Desaturase, das für die Umsetzung von Linolsäure und Alpha-Linolensäure sorgt, ist auch für die Umsetzung von EPA zu DHA erforderlich (siehe Abbildung 2). Aufgrund der Konkurrenz mit ALA und LA wird nach einer ALA-Ergänzung nur wenig DHA aus EPA gebildet. Die östrogenbedingte Zunahme der Aktivität der Delta-6-Desaturase erklärt die etwas bessere Umwandlung von ALA in EPA und DHA bei Frauen, die insbesondere während der Schwangerschaft und Stillzeit mehr DHA für ihr Kind benötigen (u.a. für das Wachstum und die Entwicklung des Nerven- und Immunsystems).(3) Wie gut ALA in EPA und DHA umgesetzt wird, hängt also zum Teil von Faktoren wie dem Geschlecht, einer Schwangerschaft und dem Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 in der Nahrung ab.(21)

Das Mengenverhältnis von Linolsäure zu Alpha-Linolensäure in der Nahrung (Verhältnis Omega-6 zu Omega-3) sollte bei etwa 4:1 bis 1:1 liegen, ist aber in der heutigen westlichen Ernährung in der Regel viel höher (10:1 bis 20:1 oder noch höher).(4,17,19) Das bedeutet, dass zusätzlich zu der erhöhten Arachidonsäuresynthese die ohnehin mangelhafte körpereigene Synthese der wichtigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA weiter verschlechtert wird.(1,18-20) Unter günstigen Bedingungen werden bei Männern bis zu 10% und bei prämenopausalen Frauen bis zu 21% der ALA in EPA umgewandelt, während die Synthese von DHA aus ALA bei Männern bis zu 4% und bei prämenopausalen Frauen bis zu 5-9% beträgt.(5,21,22) Oft ist die Umsetzung von ALA zu EPA und DHA geringer (etwa 5-8%), wobei die DHA-Bildung minimal ist.(16) DHA wird nicht, wie bisher angenommen, wieder zu EPA umgesetzt (Rückumwandlung). Eine kürzlich durchgeführte Humanstudie zeigte, dass der Anstieg des EPA-Plasmaspiegels nach einer DHA-Supplementierung auf eine EPA-sparende Wirkung von DHA zurückzuführen ist. Umgekehrt wird ein Teil der supplementierten EPA allerdings in DHA umgewandelt.(23)

Immer mehr Menschen haben mit Übergewicht oder Adipositas zu kämpfen. Man sollte sich unbedingt darüber im Klaren sein, dass ein hohes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 in der Ernährung Übergewicht und Fettleibigkeit (und damit zusammenhängend eine nichtalkoholische Fettleber) begünstigt. Dies ist zum Teil auf eine systemische niedriggradige Entzündung, eine Abnahme der Insulinsensitivität, eine Zunahme der Leptinresistenz, eine Dysfunktion des Endocannabinoid-Systems (wodurch der Appetit gesteigert wird), oxidativen Stress und eine Stimulierung der Produktion von Fettgewebe zurückzuführen.(4,17,24) Hinzu kommt, dass die Umwandlung von ALA in EPA (und DHA) bei Übergewicht und Fettleibigkeit noch geringer ist als normal.(5,25) Die Supplementierung mit EPA/DHA und die gleichzeitige Verbesserung des Verhältnisses von Omega-6 zu Omega-3 in der Ernährung ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Bekämpfung von Übergewicht und Fettleibigkeit.(5,17)

Die körpereigene Synthese von EPA und DHA aus ALA ist selbst bei ausreichender Zufuhr von Alpha-Linolensäure begrenzt.(26) Daher ist es wichtig, regelmäßig EPA und DHA aus (fettem) Fisch wie Lachs, Hering, Makrele, Sardinen, Schalen- und Krustentieren und/oder Nahrungsergänzungsmitteln (Fisch-, Krill- oder Algenöl) zu sich zu nehmen. Aber selbst dann bleibt eine ausgewogene Zufuhr von Linolsäure und Alpha-Linolensäure ein wichtiger Punkt. Ein hohes Angebot an Arachidonsäure verdrängt EPA und DHA aus den Zellmembranen. Darüber hinaus konkurrieren AA und EPA miteinander bei der Bildung von Eicosanoiden, da für die Umwandlung von AA und EPA dieselben Enzyme (Cyclooxygenasen, Lipoxygenasen) erforderlich sind (siehe Abbildung 4). Hauptrisikogruppen für einen Mangel an langkettigen Omega-3-Fettsäuren sind schwangere und stillende Frauen, Kinder bis zu 2 Jahren, ältere Menschen und Menschen, die (fast) nie Fisch essen.

Die von der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) empfohlene EPA/DHA-Dosis von 250 mg/Tag (ab einem Alter von 2 Jahren, siehe Tabelle 1) bietet im Allgemeinen keinen ausreichenden Schutz vor einer Erkrankung (oder deren Fortschreiten).(3,30) Diese Menge basiert ausschließlich auf den Ergebnissen von Humanstudien, in denen eine Supplementierung mit 250-500mg EPA/DHA pro Tag zu einer signifikanten Verringerung des Risikos eines plötzlichen Herztodes oder eines Todes aufgrund einer Erkrankung der Herzkranzgefäße führte.(30) Dabei sind die Empfehlungen für LA (4,0 Energieprozent) und ALA (0,5 Energieprozent) nicht sehr ausgewogen. In 74% der europäischen Länder liegt die Aufnahme von EPA und DHA in den untersuchten Gruppen (schwangere oder stillende Frauen, Säuglinge, Kinder, Heranwachsende, ältere Menschen) unter der Empfehlung der EFSA.(3)

Ob jemand genügend EPA und DHA für eine gute Gesundheit und den Schutz vor (unter anderem) Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sich nimmt, lässt sich seit 2004 mit dem Bluttest für denHS-Omega-3-Index leicht feststellen.(32) Dieser Fingerpricktest liefert einen schnelleren und besseren Einblick in den Omega-3-Fettsäure-Status (hinsichtlich der langkettigen Fettsäuren) als die Berechnung der EPA- und DHA-Aufnahme aus Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Der Omega-3-Index (O3I), der prozentuale Gewichtsanteil von EPA und DHA an allen Fettsäuren in den Zellmembranen der roten Blutkörperchen, ist ein zuverlässiger Biomarker für den Omega-3-Fettsäurestatus (langkettig) über einen längeren Zeitraum (80-120 Tage) und korreliert gut mit dem Gehalt an langkettigen Omega-3-Fettsäuren in Geweben und Organen, so auch in Herz, Leber, Gehirn und Nieren.(33,34) Der O3I ist nie niedriger als 2% und nie höher als 20% (Sättigungseffekt); der optimale Bereich liegt bei 8-11%.(35) Ein O3I von 8% ist ausgezeichnet, aber ein O3I um die 10% (wie in Japan) bietet wahrscheinlich den besten Schutz vor (letal ausgehenden) Herz-Kreislauf-Erkrankungen.(32,36,37) Europäer haben einen durchschnittlichen O3I von 4,0-4,5% (Bereich 4-6%), während in Japan, Grönland und Alaska ein O3I >8% die Regel ist.(38,39) In einer niederländischen Studie mit Heranwachsenden (13-15 Jahre) lag der O3I bei 3,83%.(40) Vegetarier und Veganer haben erwartungsgemäß einen niedrigeren O3I (2,7-3,7%) als Allesesser.(32,36,41) Bei einer westlichen Ernährungsweise ist meist eine Supplementierung mit EPA/DHA erforderlich, um einen O3I von mindestens 8% zu erreichen, selbst wenn man zweimal pro Woche Fisch isst.(42,43) Fetter Fisch enthält oft weniger EPA und DHA als früher. In Zuchtlachs beispielsweise ist die EPA- und DHA-Konzentration 50 % niedriger als in Wildlachs.(44) Außerdem hängt der EPA/DHA-Gehalt in Fisch von mehreren Faktoren ab (u.a. Fanggebiet, Jahreszeit und Verarbeitungs- und Zubereitungsmethode), so dass man nicht genau weiß, wie hoch die Zufuhr von EPA/DHA tatsächlich ist.

Abbildung 3:Darstellung der Wirkung, die eine bestimmte Dosis EPA/DHA (1 oder 2 g/Tag) auf den Omega-3-Index haben kann. Ob eine bestimmte Dosis EPA/DHA ausreicht, um den optimalen O3I (8-11%) zu erreichen, hängt stark vom O3I-Ausgangswert ab.(26)

Abbildung 3 zeigt, dass der O3I-Ausgangswert in hohem Maße die (individuelle) EPA/DHA-Dosis bestimmt, die erforderlich ist, um den O3I auf über 8% anzuheben.(26) Außerdem steigt der O3I bei einer bestimmten Dosis stärker an, wenn EPA und DHA nicht in Form von Ethylestern (Fischöl), sondern in Form von Phospholipiden (Krillöl) oder Triglyceriden (Fischöl, Algenöl) zugeführt werden.(29,45) Ein Ergänzungsmittel mit EPA/DHA-Triglyceriden erhöhte in einer Studie den O3I im Vergleich zu EPA/DHA-Ethylestern pro Gramm um 1% mehr.(45) EPA/DHA-Phospholipide aus Krillöl (das auch Cholin und Astaxanthin enthält) könnten den O3I sogar noch etwas stärker erhöhen als EPA/DHA-Triglyceride, aber völlig schlüssige Beweise dafür liegen noch nicht vor.(4,29,46,47) DHA wird in höherem Maße in die Zellmembranen eingebaut als EPA, selbst bei Nahrungsergänzungsmitteln, die mehr EPA als DHA enthalten, und der O3I steigt bei Nahrungsergänzungsmitteln mit einem hohen DHA-Gehalt schneller an.(27,48) Schließlich spielt die Aufnahme von Linol- und Arachidonsäure im Hintergrund mit und verbessert die intestinale Absorption von EPA und DHA, wenn das Nahrungsergänzungsmittel zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit (oft dem Abendessen) eingenommen wird.(26,29,33)

In Studien am Menschen wurden diese Variablen oft nicht berücksichtigt, so dass die Wirkung einer bestimmten Tagesdosis EPA und/oder DHA sehr unterschiedlich sein konnte. Dabei war die Tagesdosis oft zu niedrig, um eine signifikante klinische Wirkung zu erzielen.(45,49) Außerdem könnte der (Zusatz-)Nutzen einer EPA/DHA-Ergänzung durch die Einnahme von Medikamenten eingeschränkt worden sein. Indem man den O3I in der klinischen Diagnostik und in klinischen Studien verwendet, Probanden mit niedrigem O3I auswählt und die EPA/DHA-Dosis stärker individualisiert, könnte die Kontroverse über die Wirksamkeit der EPA/DHA-Supplementierung möglicherweise beigelegt werden.(26,32,35)

Die ungefähre Dosis an EPA/DHA (in Form von Triglyceriden), die erforderlich ist, um in 13 Wochen einen O3I von 8% zu erreichen, beträgt 2200 mg/Tag bei einem O3I von 2%, 1500 mg/Tag bei einem O3I von 4% und 750 mg/Tag bei einem Ausgangswert von 6%.(45) Damit 95% der Menschen mit westlicher Ernährungsweise bei einem Ausgangswert von 4% in 13 Wochen einen O3I von durchschnittlich 8% erreichen, werden etwa 2000 mg/Tag EPA und DHA benötigt.(45) Die Erhaltungsdosis EPA/DHA, die erforderlich ist, um den O3I bei mindestens 8% stabil zu halten, liegt im Allgemeinen über 850 mg EPA/DHA pro Tag und kann individuell anhand des O3I festgelegt werden.(26,50,51) Eine kürzlich durchgeführte US-amerikanische Studie ergab, dass Menschen durchschnittlich 1300 mg EPA/DHA pro Tag benötigen, um einen optimalen O3I beizubehalten.(43)

In einer Humanstudie mit 115 gesunden jungen Erwachsenen führte eine 5-monatige Supplementierung mit Fischöl zu einem dosisabhängigen Anstieg des O3I (siehe Tabelle 2).(51) Die Studie zeigt, dass die Empfehlungen der EFSA (Tabelle 1) für einen optimalen O3I nicht ausreichend sind.

O3I (%) 0 mg/Tag 300 mg/Tag 600 mg/Tag 900 mg/Tag 1800 mg/Tag Anfangswert 4,38 % 4,29 % 4,28 % 4,31 % 4,28 % Endwert 4,35 % 6,19 % 6,82 % 7,53 % 9,49 % Differenz – 0,04 % + 1,88 % + 2,51 % + 3,22 % + 5,19 %

Tabelle 2:Wirkung einer bestimmten Tagesdosis EPA/DHA auf den Omega-3-Index (O3I) nach 5 Monaten (51)