Oscar: entenda as chances de “Ainda Estou Aqui“ e Fernanda Torres no prêmio | CNN Brasil (2025)

Após 26 anos sem uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, o Brasil quebrou o jejum nesta quinta-feira (23), com o anúncio das nomeações para a 97ª edição do prêmio.

E o Brasil quebrou esse jejum com chave de ouro. Além da indicação de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme Internacional, a produção de Walter Salles garantiu uma nomeação para Fernanda Torres como Melhor Atriz e, pela primeira vez na história do cinema sul-americano, uma menção na categoria de Melhor Filme.

Passadas as comemorações, ainda há um longo caminho até o dia 2 de março, noite da premiação, e muita coisa pode acontecer nesse período. Por enquanto, a CNN avalia as chances de “Ainda Estou Aqui” no maior prêmio do cinema. Confira:

As chances de “Ainda Estou Aqui” em Melhor Filme Internacional

A maior chance de “Ainda Estou Aqui” no Oscar é categoria Internacional. Embora enfrente “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha), “Flow” (Letônia) e “A Garota da Agulha” (Dinamarca), o filme de Walter Salles se destaca por ser um dos dois únicos na disputa também pela categoria de Melhor Filme.

Essa indicação histórica certamente trará mais visibilidade ao longa. No entanto, a visibilidade também pode beneficiar “Emília Pérez”, o representante da França, que, assim como “Ainda Estou Aqui”, concorre em ambas as categorias: Filme e Internacional.

Mas diferentemente de “Emilia Pérez”, “Ainda Estou Aqui” permanece isento de polêmicas. Enquanto isso, a produção francesa (ou seria mexicana?) tem enfrentado uma série de críticas, incluindo acusações de retratação estereotipada dos mexicanos, abordagens questionáveis sobre a causa trans e a ausência de atores mexicanos no elenco.

Além disso, o filme também gerou controvérsia pela forma como trata a delicada temática de pessoas desaparecidas e, mais recentemente, pelo uso de inteligência artificial durante a produção.

As chances de Fernanda Torres em Melhor Atriz

De acordo com a imprensa especializada, a disputa na categoria de Melhor Atriz está entre Fernanda Torres e Demi Moore, indicada por “A Substância”. A análise faz sentido, já que Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, enquanto Moore levou o prêmio de Melhor Atriz em Comédia.

O desfecho desse duelo poderá ser influenciado pelos resultados do Critics Choice, SAG Awards e Bafta na categoria de Melhor Atriz. O problema, porém, é que Fernanda Torres não está concorrendo a nenhum desses prêmios, o que dá uma vantagem significativa à sua principal adversária.

Contra a musa dos anos 1990 e rosto icônico de “Ghost – Do Outro Lado da Vida” pesam três fatores importantes: o primeiro é o fato de “A Substância” ser um filme de terror, que costuma enfrentar resistência entre os votantes da Academia. Nos 96 anos de Oscar, apenas três atrizes venceram com filmes do gênero.

Outro ponto que pesa contra Demi Moore é a falta de uma carreira consolidada em termos de prestígio na indústria.Prova disso é que a atriz é uma das recordistas de indicações ao Framboesa de Ouro, acumulando 11 nomeações e três “vitórias” nesse prêmio nada lisonjeiro.

Torres, por outro lado, tem uma carreira consolidada e respeitada — mas fora de Hollywood. Neste quesito, uma anula a outra.

Por fim, outro fator que pode dificultar as chances de vitória de Demi Moore é seu tempo de tela em “A Substância”. De acordo com uma contagem feita pelo usuário do X, Matthew Stewart, Demi divide o protagonismo com Margaret Qualley e aparece em apenas 41 minutos do filme, o que representa 42% do tempo total da produção.

Embora Matthew Stewart não tenha contabilizado o tempo de tela de Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui”, é inegável que a atriz brasileira é a protagonista absoluta da produção, sem dividir o protagonismo com nenhum outro ator. Além disso, a indicação surpresa do filme a Melhor Filme indica claramente que os votantes da Academia apreciaram a obra.

Aliás, com essa nomeação, um número ainda maior de votantes será incentivado a assistir ao longa, o que aumenta a visibilidade do desempenho de Fernanda Torres.

As chances de “Ainda Estou Aqui” em Melhor Filme

Por fim, o prêmio mais cobiçado da noite: Melhor Filme. Aliás, trata-se de uma categoria desta edição que ainda não parece haver um favorito definitivo.

No ano passado, por exemplo, já em janeiro, “Oppenheimer” era amplamente visto como o grande favorito da temporada. Este ano, ao contrário, há uma série de filmes que apresentam tanto pontos a favor quanto contra.

A indicação de “Ainda Estou Aqui” surpreendeu e colocou o filme em destaque, diferenciando-o dos demais concorrentes, que já vinham sendo amplamente assistidos pelos votantes e pelo público americano nos últimos meses. Nos Estados Unidos, ele acabou de estrear e a indicação na categoria definitivamente vai impactar em sua recepção nas bilheterias.

No entanto, o que dificulta sua vitória à la “Parasita” — até agora o único filme estrangeiro a conquistar o prêmio de Melhor Filme — é a ausência de uma indicação para Walter Salles na categoria de Melhor Direção. Historicamente, apenas 6 dos 96 vencedores de Melhor Filme conseguiram o feito sem uma indicação na direção, o que reduz as chances do longa brasileiro.

Ainda assim, “Ainda Estou Aqui” é uma produção que reúne elementos que tradicionalmente agradam à Academia: uma história biográfica, um drama familiar e uma mensagem política relevante — que não causa polêmicas exacerbadas.

Esse tipo de narrativa costuma ressoar bem com os votantes e pode ser favorecida pelo sistema de votação. Na categoria de Melhor Filme, cada votante classifica os indicados de 1 a 10 — sendo 1 o mais bem avaliado e 10 o menos favorito. Por não gerar divisões acentuadas, o longa tem chances de evitar as últimas posições, ao contrário de produções como “Emilia Pérez”, que divide opiniões e é vista como um caso de “ame ou odeie“.

Resta confiar que a Sony Pictures Classics fará uma campanha eficaz neste segundo turno, capaz de atrair mais espectadores para assistir ao filme e se encantar com ele. De acordo com o Rotten Tomatoes, site que reúne críticas da imprensa especializada, “Ainda Estou Aqui” é o candidato a Melhor Filme com a melhor avaliação entre os indicados.

Independentemente de “Ainda Estou Aqui” sair vencedor ou não do Oscar 2025, uma coisa é certa: o cinema brasileiro já conquistou uma grande vitória com os feitos do filme.

Com “Ainda Estou Aqui”, confira todos os indicados a Melhor Filme