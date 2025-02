Paillettes Pour Les Yeux Décoration Corporelle Ombre À Paupières Cheveux . / • EUR 5,65 (2025)

Vendeur: tapehair ✉️ (33.720) 97.9%, Lieu où se trouve: yiwushi, CN, Lieu de livraison: WORLDWIDE, Numéro de l'objet: 146370196165 Paillettes Pour Les Yeux Décoration Corporelle Ombre À Paupières Cheveux . /. Caractéristiques : - 100 % neuf et de haute qualité. - La couleur et l'éclat des paillettes laser varient en fonction de l'angle de vue. TRIÉTHANOLAMINE, ACIDE POLY-ACRYLIQUE. Veuillez vous assurer que cela ne vous dérange pas avant d'enchérir.2. Caractéristiques : - 100 % neuf et de haute qualité. - La couleur et l'éclat des paillettes laser varient en fonction de l'angle de vue. C'est son charme. - La peinture corporelle flash et ultraviolette épaisse doit se démarquer de la foule. : TousEmballage inclus :1 x paillettes pour les yeuxINGRÉDIENTS : EAU.ALCOOL, ALCOOL POLYVINYLIQUE BUTYLÈNE GLYCOL, ÉTHYLHEXYL GLYCERIN.PVP. TRIÉTHANOLAMINE, ACIDE POLY-ACRYLIQUE. GOMME DE XANTHANE.IODOPROPYNYL BUTYLCARBA-MATE PHÉNOXYÉTHANOL,DIS-ODIUM EDTA,MICA.RED7 LAkE (CI 15850),DIOXYDE DE TITANE (CI 77891),SEL DE SODIUM RED6 (CI 15850),RED21 ALLAKE (Cl 45380),OXYDE DE FER NOIR (CI 77499), JAUNE OXYDE DE FER (Cl 77492),OXYDE DE FER ROUGE (CI 77499)Remarque :1. Veuillez permettre une erreur de 2 à 3 % en raison de la mesure manuelle. Veuillez vous assurer que cela ne vous dérange pas avant d'enchérir.2. Les couleurs peuvent être différentes selon l'affichage de la différence, veuillez comprendre.Le 5 févr. 2025 à 13:22:51 CET, le vendeur a ajouté les informations suivantes : Condition: Neuf Couleur: Argenté Marque: - Sans marque/Générique - Effet: Miroiter Teinte: Assorti Type: Célibataire

Top Articles

National Customs Broker hiring Automotive Sales Professional ** Sign on bonus possible with experience** in Joplin, MO | LinkedIn

Latest Posts

B-Arm Mucus Removal Device For COPD |Lungs Expander with 3 Resistance Balls|Mucus Clearance Device for Lung Cleanse |Mucus Extractor for Asthma, Cystic Fibrosis, Bronchitis, Emphysema Patient - B-Arm Medical

Recommended Articles

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.