Parenclub, Swingen, thuis date vragen en ervaringen deel 20 (2025)

Alle reacties Link kopieren Quote

Zowizo schreef: ↑ 02-07-2020 16:35 Leuk ik kwam dit topic tegen!

Ook hier geen parenclubs voorlopig, maar wel besloten feestjes thuis met vertrouwde mensen. En dat is zeker zo leuk!

Maar dat is toch ook een risico, tenzij je zeker weet dat iedereen op die thuisfeestjes verder afstandhoudt en geen andere mensen aanraakt?

Anders is het enige verschil dat als iemand corona heeft de groep die besmet wordt kleiner is dan in een club.

I do cross stitch; so you know that I have the patience to stab something a thousand times