Philips Nose Trimmer Series 3000 Nasenhaar-, Ohrenhaar- Und Augenbrauentrimmer M • EUR 21,55 (2025)

4+ artikel verkauft. 0% negativ bewertungen. New seller. eBay Money Back Guarantee: Get the item you ordered, or your money back!

Verkäufer: libbelgat-4 ✉️ (4) 100%, Artikelstandort: Berlin, DE, Versand nach: DE, Artikelnummer: 116487221330 Philips Nose Trimmer Series 3000 Nasenhaar-, Ohrenhaar- Und Augenbrauentrimmer M. [Der Nasen-, Ohren- und Augenbrauenhaarschneider sollte mit Vorsicht verwendet werden, um eine effiziente und sichere Entfernung unerwünschter Haare zu gewährleisten. PrecisionTrim-Technologie: Trimmt alle Haare schnell und mühelos aus jedem Winkel & in jede Richtung. ]. Trimmen: Erreichen und entfernen Sie unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare mühelos und effizient Schutzsystem: Unser Schutzsystem schützt Ihre Haut und führt Ihr Haar sicher zum Schneidelement PrecisionTrim-Technologie: Trimmt alle Haare schnell und mühelos aus jedem Winkel & in jede Richtung Batterietyp: AA Lieferumfang: Series 3000 Nasentrimmer, Augenbrauenkamm, 5 mm Präzisionskamm, AA-Batterie Produktbeschreibung Der Nasenhaartrimmer der Philips Series 3000 trimmt sanft Nasen-, Ohren- und Augenbrauenhaare. Die neue PrecisionTrim-Technologie und das Schutzsystem wurden entwickelt, um ein einfaches und effizientes Trimmen ohne lästiges Ziehen und Ziepen zu ermöglichen. Dieser Haartrimmer ist vollständig abwaschbar, leicht zu reinigen und die Klingen müssen noch dazu nie geölt werden – mehr Komfort geht nicht. Ein perfekter Nasenhaartrimmer, der in keinem Pflegeset fehlen sollte. Gebrauchsanweisung Trimmen: Erreichen und entfernen Sie unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare mühelos und effizient Warnhinweise [Der Nasen-, Ohren- und Augenbrauenhaarschneider sollte mit Vorsicht verwendet werden, um eine effiziente und sichere Entfernung unerwünschter Haare zu gewährleisten. Stellen Sie vor dem Gebrauch in der Nase sicher, dass die Nasenlöcher sauber sind und setzen Sie den Trimmer nicht länger als 0,5 cm ein. Achten Sie beim Trimmen der Ohrhaare darauf, dass sich kein Wachs in ihnen befindet. Für das Augenbrauenhaar schieben Sie einen der Kämme in die Rillen und schneiden Sie ihn mit leichtem Druck, der sich gegen das Haarwachstum bewegt, für einen gleichmäßigen Schnitt auf die gewünschte Länge Set enthält: Lieferumfang: Series 3000 Nasentrimmer, Augenbrauenkamm, 5 mm Präzisionskamm, AA-Batterie Anschrift Hersteller/Importeur High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Condition: Neu Marke: PHILIPS Stil: Serie 3000 Produktbezeichnung: NT3650/16 NOSE TRIMMER CLOSED BOX Stückzahl: 1 stück Ursprungsland: China Kontakt zum Hersteller: High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven Herkunftsland: China EAN: 07445020053064

