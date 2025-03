Piraten | Passendes Kostüm jetzt günstig bei Deiters kaufen (2025)

Ahoi, Piraten! Wer träumt nicht einmal davon, in See zu stechen und im Kostüm an Karneval und Fasching Pirat oder Piratin zu spielen? Egal ob Mann oder Frau, Kind oder Senior - wir haben doch schon alle einmal Pirat oder Piratenbraut gespielt. Kein Wunder also, dass das Piratenkostüm eines der beliebtesten Kostüme überhaupt ist zu Karneval und Fasching. Verwandle auch Du Dich mit einem originalgetreuen Piratenkostüm zum gefürchteten Seeräuber oder Seeräuberin!

Werde zur Piratenbraut

Piratenkostüme für Damen

Das Piraten Kostüm ist schon längst nicht mehr nur etwas für Männer. Lass Deine innere Rebellin und Abenteurerin raus und verkleide Dich zur nächsten Mottoparty oder zu Fasching doch einfach als waschechte Piratin mit einem Damenkostüm im Seeräuber Look! Mit unseren vielseitigen Kostümen für die Piratin findet fast jeder Typ Frau das richtige Outfit Egal ob in XS oder XXL. Bei Deiters findest Du nämlich nicht nur sexy Piratenkostüme, sondern viele verschiedene Verkleidungen als Piratin in verschiedenen Größen bis XXL für Frauen. Von der Hose über lange Röcke bis hin zur wärmenden Jacke finden Damen hier wir coole Variationen der Piratenbraut als Kostüm. Vom Piratenmantel über Piratenschmuck bis hin zur Piratenbluse gibt es fantastische Variationen der Kostüme für die Frau. Als Kölner wissen wir nämlich, wie eisig die Karnevalstage sein können und haben unsere Kostüm und Accessoire Auswahl deswegen optimal für Frauen ausgebaut.

Piraten Kostüme für Herren: Von der Landratte zum Captain

Spätestens seit den erfolgreichen Piratenfilmen ist klar: Piraten sind cool, charismatisch und einfach nur badass. Da wundert es niemanden, dass Piraten Kostüme bei Herren ein regelrechter Klassiker geworden sind. Bei Deiters findest Du eine große Auswahl an den beliebten Seeräuber Verkleidungen in einer Vielzahl an Farben und Formen. Neben dem Piratenmantel für Männer bieten wir auch das Piratenhemd, Piratenjacke und dazu passende Piratensäbel und Piratenhut und die Augenklappe für das Herrenkostüm. Mit Deinem Kostüm kannst Du Dich als Piratenkapitän, Besatzungsmitglied oder sogar als Schatzkarte verkleiden.

Wer sich an Karneval, Fasching oder für Partys als Pirat verkleidet, kann eben einfach nichts falsch machen. Das zeitlose Freibeuter Kostüm kann man zu jeder Jahreszeit und jeder Party tragen, ohne wie ein Langweiler auszusehen. Mit unseren schnittigen Kostüm Mänteln, Westen und rüschenbesetzten Hemden im Barock Design verwandelst Du Dich ganz leicht von der Landratte zum Capt’n! Dir sind keine Grenzen gesetzt - lass Deiner Kreativität freien Lauf und erobere in Deinem Kostüm die Weltmeere als coolster Seeräuber der Party! Auch das Herrenkostüm fndest du bei uns in Größen von XS bis XXL.

Kinder Piratenkostüme: Für die junior Abenteurer

Erinnerst Du Dich noch an die Zeiten, in denen Du Pirat mit Deinen Freunden gespielt hast? Das war eine wirklich wunderbare Zeit, nicht wahr? Wir denken das auch - und finden, dass Deine Kids mindestens eine genauso gute Zeit verdienen. Für den nächsten Karneval, Fasching oder Geburtstag sind unsere Piraten Kostüme für Kinder genau richtig. Lasst euer Kind Abenteurer, Entdecker und Seefahrer sein und ihre Fantasie im Kinderkostüm voll ausleben. In unserem Sortiment findest Du dafür eine exklusive Auswahl an Piratenkostümen für Jungen und Mädchen. Vom 3-teiligen Kostüm Set bis hin zu schicken Einzelteilen haben wir die coolsten Seeräuber Kinderkostüme.

Unsere Piratenkostüme für Kids eignen sich aber nicht nur für Karneval und Fasching. Und natürlich kann man bei uns direkt das passende Zubehör für die Kostüme kaufen, wie die Augenklappe den Piratensäbel oder ein cooles Kopftuch für die passende Frisur. Wie wäre es mit einer Mottoparty zum nächsten Geburtstag? Kinder lieben es, sich zu verkleiden und in der Fantasiewelt zu spielen. Nichts macht mehr Spaß, als mit den Freunden im Kinderkostüm so zu tun, als ob man ein Schiff entert und das ganze Gold in Gewahrsam nimmt. Mit dem Piratenkostüm wird die Party auf keinen Fall langweilig!

Für alle Anlässe das richtige Kostüm - Piraten Kostüme zu Halloween

Karneval und Fasching: Für alle Jecken, die eine rebellische Ader haben, sind unsere Freibeuter Kostüme genau richtig. Selbst im kalten Februar findet die sexy Piratin immer eine warme Jacke im Seeräuber Look für das Kostüm! Denn wir wissen, wie kalt die Weltmeere an Karneval sein können.

Halloween: Am 31. Oktober ist es wieder Zeit, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und was eignet sich besser als das furchteinflößende Halloween Zombie Piratenkostüm? Als Zombie Piratenbraut oder Seeräuber legst Du auch auf der Halloween Party einen tollen Auftritt mit deinem düsteren Piratenkostüm hin.

Mottopartys: Du bist auf eine Party mit dem Kostüm Motto Pirat oder Kindheitsheld eingeladen oder schmeißt selbst eine Mottofeier? Dann such dir einfach ein Kostüm von Deiters aus und verwandle Dich zum waschechten Piraten oder Piratin.

Kinderpartys: Bei Kinderpartys ist die Piratenverkleidung nach wie vor der absolute Renner. Wundern sollte das aber niemanden, denn das Spielen als Pirat / Piratin macht im Kinderkostüm einfach unglaublichen Spaß.

: Bei Kinderpartys ist die nach wie vor der absolute Renner. Wundern sollte das aber niemanden, denn das Spielen als macht im Kinderkostüm einfach unglaublichen Spaß. Mittelalterfeste: Das Piratenkostüm eignet sich neben seiner eigentlichen Funktion auch sehr gut als Verkleidung für Mittelalterfeste. Zugegeben: Mit unseren richtigen Mittelalterkostümen kann das Piratenkostüm nicht mithalten. Allerdings ist es mit den altmodischen Piraten Jacken und Hemden eine sehr gute Alternative und überraschend vielseitig für ein Kostüm.

So wird das Piratenkostüm perfektioniert

Das perfekte Make Up für das Piratenkostüm

Das richtige Make Up ist das A und O für das perfekte Piratenkostüm. Nicht nur für Damen, sondern vor allen Dingen für die Herren der Schöpfung. Was wären echte Piraten Kapitäne ohne ihre dunklen Augen? Um sich auch in einen mysteriösen, furchterregenden Piraten zu verwandeln, reicht schon ein wenig schwarze Schminke aus für das Damenkostüm. Du brauchst auch gar kein Experte in Sachen Kostüm Make Up zu sein: Verteile einfach ein wenig von der Schminke auf dein Oberlid und unter die Augen und schon siehst du aus wie ein furchteinflößender Seeräuberin deinem Kostüm.