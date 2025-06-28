Почему я не знала об этой версии раньше? Отличная интерпретация старой сказки со своим колоритом. Проект незаслуженно попал в категорию забытых. А еще в нем засветился Дэниел Гиллис. Подробный разбор+ куча кадров (2025)

Каких только версий этой сказки я не смотрела: мультфильмы, фильмы, мюзиклы. Было пересмотрено, казалось, все. Каким же удивлением для меня оказалось, когда подруга рассказала про то, что есть фильм, где, сохраняя общую канву истории, создатели смогли внести в него что-то свое, раскрывая каждого персонажа с новой стороны. Кажется, что в этом фильме герои раскрыты лучше, чем это было сделано в других киноинтерпретациях.

Краткое описание мини-сериала:

После трагической смерти матери Герта и ее отец продолжают содержать небольшую гостиницу, которую они называют домом. Для одинокой Герты единственной радостью является дружба с прекрасным юношей – Каем. И вот однажды ночью в гостиницу приезжает вся в мехах и бриллиантах неизвестная гостья. На следующий день она исчезает вместе с Каем. И тогда Герта отправляется на поиски любимого юноши. Полная неожиданностей, страшных опасностей и невероятных приключений дорога, наконец, приводит Герту во дворец Снежной Королевы. Но чтобы растопить ледяное сердце Кая надо победить самую жестокую и коварную из всех женщин. И только хрупкой, нежной и преданной Герте оказывается под силу спасти Кая.

Не поняла, правда, почему в официальном описании указано ГерТА, но особо это ни на что не влияет.

Страна производства: Канада, США.

Длительность: 180 минут. К сожалению, фильм доступен для просмотра в максимальном качестве только 720 в силу давнишнего выхода на экраны. И перевода профессионального нет (дубляжа).

Как видим, завязка похожа на оригинальную сказку, но в мини-сериале раскрыта история семьи Герды. Фильм начинается с того, как мать Герды, едя через лес на лошади, погибает.

Ее отец, Вольфганг, погружается в вечную тоску, перестает играть на своем любимом музыкальном инструменте, фаготе. Его единственной радостью в жизни остается его дочка.

Другой персонаж, который периодически появляется в сериале, - это няня и кухарка Минна, которая стала членом семьи в принципе. Добрая приятная женщина, которая сразу же улавливает флюиды Герды и Кая, и пытается сделать чуточку мягче Вольфганга. За парочку "топит" изначально. Та самая добрая женщина, которая будет за вас болеть и поддерживать. Очень добродушный и приятный персонаж)

Основное развитие сюжета начинается через много лет, когда Герда становится взрослой. Ее отец является хозяином гостиницы "Белый медведь", он очень любит свою дочь и старается оберегать от всего, поэтому сначала он не принимает чувства Герды и Кая.

Кай же в этой истории устраивается на работу в гостиницу помощником управляющего, в результате чего знакомится, соответственно, с Гердой.

У них мгновенно возникает взаимная симпатия.

Наши герои милуются, смеются, катаются красиво на коньках будто профессиональные фигуристы (спасибо дублерам), но тут, как и было в каноне, Каю прилетает в глаз осколок во время катания на коньках, где у героев происходит первый поцелуй.

После этого парень становится грубым и высокомерным, а однажды ночью и вовсе покидает Герду во время ее Дня рождения, уезжая вместе со Снежной Королевой на санях в ее дворец; но, понимая, что с ним творится что-то неладное, оставляет записку ей с просьбой помочь. Удивительно, но после попадания осколка, Кай становится краше)

И, конечно, как самая влюбленная и смелая, Герда бросается на поиски Кая. В сериале обоим героям по 18 лет. Далее история идет по сказке, но с оригинальной трактовкой.

Актеры очень милые, мне понравилось их взаимодействие и то, что на роль молодых персонажей взяли соответствующих актеров. Мне, например, не "заходят" проекты, в которых на роль персонажей 20 лет берут актеров, которым по 40. Это странно, как минимум, и вопрос не в эйджизме (по крайней мере, для меня). Последнюю экранизацию "Онегин" по этой причине даже не хочется смотреть. В принципе актерам может быть хоть 50, если они не выглядят на свой возраст, и могут позволить себе играть 20-летних.

Челси Хоббс, сыгравшей Герду, было как раз 18 лет на момент выхода проекта; это ее первая главная роль

Джереми Гилбо, Каю,– 22 года.

Кай оказывается во дворце у Снежной Королевы, а его единственным билетом для освобождения является одно задание: собрать из мелких осколков зеркало, последний из которых находится в нем.

Компанию Каю составляет Медведь, который безответно влюблен в Снежную Королеву, и готов следовать за ней куда угодно. Очень интересный персонаж, тем более, что самобытный; в чем-то, его, возможно, и жаль, но он сам выбрал такой путь. Кай учит Медведя кататься на коньках, а Медведь- ловить рыбу. Также, находясь во дворце, он рассказывает парню историю появления зеркала и его осколков, и, конечно, свою историю.

Если коротко и без спойлеров об истории зеркала: Снежная Королева не хотела конкурентоспособный рынок, поэтому поспособствовала становлению монополии на свою пору года.

Периодически Снежная Королева шантажирует Кая, выпрашивая таким образом поцелуи. Герду, конечно, он помнит, но что поделать, придется и пострадать))

Так, в сериале каждая из героинь, к которой попадает Герда в гости и помогает двигаться дальше, является порой года.

Первая пора- это Весна.

Далее, как и в сказке, Герда попадает в дворец Принцессы, которая воплощает в себе Лето. А приводит ее туда мальчик-волшебник. Принцесса у нас дамочка веселая, озорная, любит проводить балы и танцевать.

Она принаряжает Герду, на очередном балу намереваясь выдать ту замуж, но все кавалеры оказываются нарциссами да арбузерами, поэтому Герда топает дальше искать своего сигма-боя Кая. Дворец у Принцессы волшебный: сны каждого спящего транслируются на воображаемом экране. Задумка интересная, на мой взгляд.

В фильме в роли одного из принцев засветился известный актер по сериалу "Первородные"- Дэниел Гиллис, которому здесь всего лишь 26 лет.

Принцесса, конечно, в культурном шоке, мол, какой Кай, если тут столько крашей собралось. Но что поделать, пора отпускать нашу героиню странствовать дальше, чтобы ее перехватила девочка-разбойница и привела в свое логово, где правит ее мать, которая является Осенью на самом деле.

Конечно, и в этой истории без оленя никуда. Отличие только в том, что в здесь Герда сама сбегает от разбойницы, прихватив с собой оленя.

К концу своего путешествия Герда, наконец, оказывается во дворце Снежной Королевы, отважно сражаясь с ней.

Примечательно, что для актрисы, сыгравшей роль Снежной Королевы (Бриджит Фонда), она стала последней (актриса больше нигде не снималась, вероятнее всего, выбрав стезю домашней спокойной жизни и материнства). Жаль, потому что актриса очень яркая, и дело не только во внешности. На момент выхода этого проекта ей было 38 лет. Ну, она прямо действительно королева.

История заканчивается хорошо для всех героев. Кай и Герда счастливы вместе, ее отец принял парня, а сам вновь стал играть на фаготе, ощутив, что он снова жив, дочка счастлива, так почему бы не дать возможность на эти чувства и себе?

Удивительно, но хорошую концовку дали даже Снежной Королеве, учитывая то, сколько она всего натворила. Не буду вдаваться в подробности. Неожиданный ход, но спорный.

Приходит весна. Так выглядит последний кадр из этого мини-сериала.

Что еще хочется отметить- это атмосферу фильма. Безумно красивые локации, отличные костюмы у всех персонажей. Считаю, что такой мини-сериал вполне может стать традиционным для просмотра в новогодние праздники.

Ощущение во время просмотра- это вера в лучшее, вера в чудеса и любовь, которая победит все. Зимняя сказка, после которой придет весна, и все точно будет хорошо.

Итог. Качественная трактовка старой истории с безумно притягательной атмосферой, хорошей игрой актеров однозначно достойна внимания, если вы ищете посмотреть что-то новое среди старого. Даже учитывая то, что проекту уже больше 20 лет, визуал, на мой взгляд, отличный.