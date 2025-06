Pour ses débuts à Broadway, George Clooney obtient sa première nomination aux Tony Awards (2025)

L’acteur est actuellement à l’affiche de Good Night, and Good Luck, une pièce adaptée de son film de 2005. Il est nommé pour la première fois aux «Molières américains», tout comme Mia Farrow.

Les membres de l’académie des Tony Awards, l’équivalentdes Molièresen France, une cérémonie qui récompensele théâtreaméricain, a tenu jeudi 1er mai à saluer les débuts de George Clooney à Broadway. L’acteur a décroché sa première nomination pour cette 78e édition qui se déroulera le 8 juin prochain au Radio City Music Hall de New York. Il est nommé dans la catégorie « meilleur comédien dans une pièce de théâtre» pour son rôle du journaliste Edward R. Murrow dansGood Night, and Good Luck .

Adaptée du film qu’il a réalisé en 2005, cette pièce est un thriller évoquant l’âge d’or du journalisme télévisé américain, où Edward R. Murrow et le producteur de la chaîne CBS, Fred Friendly, participent à la chute du sénateur Joseph McCarthy, pourfendeur des communistes dans les années 1950. C’est une œuvre où « la vérité et l’intégrité journalistique résistent à la peur de la désinformation», explique George Clooney. Un thème plutôt logique pour la star,ardent opposant à Donald Trump, qui a souvent décrié les «fake news» relayées par le Président américain...

Comme le long-métrage, la pièce de théâtre connaît un véritable succès aux États-Unis. Good Night, and Good Luck à Broadway a battu le record des plus grosses recettes hebdomadaires pour une pièce avec 3,7 millions de dollars pour sa première semaine de représentation.

Aux Tony Awards, George Clooney sera en compétition avec Cole Escola pour son rôle de Mary Todd Lincoln, la Première Dame des États-Unis dans Oh, Mary! Mais aussi avec les deux comédiens de Purpose, Jon Michael Hill l’interprète de Nazareth Jasper, et Harry Lennix alias Sonny Jasper.

Sont également en lices pour le même prix: Daniel Dae Kim pour son rôle du remplaçant du dramaturge David Henry Hwang dans une reprise de la pièce Yellow Face et Louis McCartney pour son rôle d’Enrique Creel dans Stranger Things: The First Shadow. Nous ne savons pas encore si la star de Ocean’s Eleven pourra se rendre à la cérémonie car le 8 juin coïncidera avec la dernière représentation de Good Night, and Good Luck.

Mia Farrow, Tanya Richardson, Sarah Snook...

Du côté des «meilleures actrices dans une pièce», on retrouve Laura Donnelly nommée pour ses rôles de Veronica et de Joan dans The Hills of California. La légendaire Mia Farrow est quant à elle nommée pour son rôle de Sharon dans The Roommate, une femme âgée de la quarantaine qui traverse un divorce.

De son côté, Tanya Richardson, l’épouse de Samuel L. Jackson à la ville, est nommée pour son interprétation de Claudine Jasper, la mère de la famille Jasper dans Purpose. Sadie Sink obtient sa première nomination avec son rôle de Shelby Holcomb dans John Proctor is the Villain. Et Sarah Snook a été nommée pour ses dizaines d’interprétations de différents personnages dans The Picture of Dorian Gray.

English de Sanaz Toossi, The Hills of California de Jez Butterworth, John Proctor is the Villain de Kimberly Belflower, Oh, Mary! de Cole Escola et Purpose de Branden Jacobs-Jenkins figurent parmi la catégorie de «la meilleure pièce de théâtre».

Buena Vista Social Club de Marco Ramirez, Dead Outlaw de Itamar Moses, Death Becomes Her de Marco Pennette, Maybe Happy Ending de Will Aronson et Hue Park et Operation Mincemeat: A New Musical de David Cumming sont eux nommés pour la «meilleure comédie musicale». Du côté des «meilleures reprises d’une pièce», on retrouve Eureka Day de Jonathan Spector, Romeo + Juliet de Sam Gold, Thornton Wilder’s Our Town de Kenny Leon et Yellow Face de David Henry Hwang.

L’année dernière, The Outsiders a remporté le prix de la «meilleure comédie musicale» et Stereophonic celui de la «meilleure pièce». Jeremy Strong est reparti avec le trophée du «meilleur acteur dans une pièce» et Sarah Paulson celui de la «meilleure actrice».