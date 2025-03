Powder Brows: Top 8 grootste Nadelen - Grandlife (2025)

Powder brows zijn in korte tijd ontzettend populair geworden. De zachte, gepoederde look belooft een volle, gelijkmatige wenkbrauw. Een die wekenlang of zelfs maandenlang blijft zitten. Maar net als bij elke schoonheidsbehandeling kleven er ook wat nadelen aan deze techniek. Lees verder als je overweegt om powder brows te laten zetten, of als je gewoon nieuwsgierig bent naar de mogelijke keerzijde. In dit artikel vind je alle nadelen overzichtelijk op een rijtje. We gaan in op pijn, mogelijke complicaties, kleurveranderingen, kosten en onderhoud. Zo kun je weloverwogen beslissen of deze semi-permanente make-up wel echt bij je past.

1. Beperkte houdbaarheid en vervaging

Een van de eerste nadelen die je tegenkomt bij powder brows, is dat ze geen permanente oplossing bieden. De pigmenten worden in de bovenste huidlaag aangebracht. Daardoor vervagen ze na verloop van tijd geleidelijk. Als je vaak van look veranderd kan dit een voordeel zijn. Zo niet, dan zit je wel met het feit dat je om de zoveel tijd een touch-up nodig hebt. Gemiddeld blijft de kleur zes tot achttien maanden zitten. Dat varieert echter per persoon en hangt af van het huidtype. Ook blootstelling aan zon en algehele verzorging zijn van invloed. Heb je een vette huid of scrub je regelmatig? Dan kunnen je wenkbrauwen sneller vervagen. Dat betekent dat je eens in de zoveel tijd opnieuw tijd en geld moet vrijmaken voor een nabehandeling.

2. Risico op verkeerde kleur of pigmentverschuiving

Tijdens de behandeling wordt er pigment in je huid gebrast of gestipt met een apparaat of pen. In principe wordt de kleur vooraf afgestemd op jouw natuurlijke wenkbrauwharen en huidskleur. Toch bestaat er altijd een kans dat de kleur na genezing anders oogt dan verwacht. De kleur die in eerste instantie heel mooi matcht met jouw haarkleur, kan door oxidatie of natuurlijke ondertonen in de huid na enkele weken veranderen. Een te warme ondertoon kan bijvoorbeeld oranje uitslaan.Een te koele ondertoon daarentegen kan grijzig worden. Bovendien kan de huid rondom de wenkbrauwen net iets anders reageren op het pigment dan elders op het gezicht.

3. Ongelijke of onnatuurlijke resultaten

Powder brows staan bekend om hun zachte, poederachtige finish. Dat is ook het grote pluspunt van deze techniek. Toch kan de uitkomst in sommige gevallen alsnog onnatuurlijk ogen. Dit gebeurt vooral als de specialist niet de juiste overgang of schaduw creëert. Daarnaast kan een ongelijke aanzet tussen de twee wenkbrauwen zorgen voor een asymmetrisch effect. Dit is vaak pas duidelijk als de roodheid is weggetrokken en de kleur zich gezet heeft.

4. Pijn en ongemak tijdens de behandeling

Hoewel powder brows minder intens lijken dan microblading is het nog steeds een semi-permanente make-uptechniek. Dat betekent dat er met naaldjes of kleine cartridges pigment in de huid wordt geplaatst. De mate van pijn verschilt sterk per persoon. Sommigen ervaren weinig tot geen pijn, terwijl anderen het als behoorlijk oncomfortabel beschouwen. Verder moet je rekening houden met een genezingsproces van enkele dagen tot een week. De huid kan wat geïrriteerd, rood of trekkerig aanvoelen.

5. Risico op infecties en allergische reacties

Net als bij elke huiddoorbrekende procedure bestaat er een kans op infecties, allergieën en complicaties. Denk aan bacteriële infecties (bijvoorbeeld als er niet steriel gewerkt is) of een allergische reactie op het pigment. Dit kan leiden tot jeuk, roodheid, zwelling of zelfs ontstekingen. In zeldzame gevallen kan er littekenweefsel ontstaan. Het is dus cruciaal dat je de nabehandelingsinstructies opvolgt. Maar zelfs dan kan er altijd een kleine kans zijn dat je lichaam het pigment niet goed verdraagt.

6. Kosten en terugkerende touch-ups

Een powder brow-behandeling is niet goedkoop. De prijs varieert, maar reken op een bedrag tussen de 200 en 400 euro. Dit is afhankelijk van de salon en de regio. Daar komt nog bij dat je na ongeveer vier tot zes weken meestal een touch-up doet om de kleur volledig te optimaliseren. Die touch-up zit soms bij de prijs inbegrepen, maar lang niet altijd. Daarna, als de kleur begint te vervagen, heb je opnieuw een nabehandeling nodig. Al die kosten kunnen bij elkaar aardig oplopen. Zeker als je elk jaar perfect bijgewerkte wenkbrauwen wilt houden.

7. Tijdelijke (of blijvende) teleurstelling

Bij sommige mensen is de teleurstelling na de eerste week groot. De wenkbrauwen kunnen in eerste instantie donkerder en “harder” ogen dan verwacht. Deels doordat er korstjes ontstaan. Na een week tot twee weken vervagen de korstjes en wordt de kleur lichter. Je moet dus even door een periode heen waarin je wenkbrauwen er onnatuurlijk uit kunnen zien. Bij het genezingsproces horen ook ongelijkmatige pigmentvlekjes. Dat trekt in veel gevallen bij, maar er is geen garantie dat alles perfect geneest. In het slechtste geval blijf je zitten met vlekkerige of ongelijkmatige brows. Dat kan je doen besluiten opnieuw naar de salon te gaan, wat weer extra kosten en tijd vraagt.

8. Niet geschikt voor iedereen

Powder brows kunnen prachtige resultaten geven, maar niet voor ieder huidtype of elke levensstijl. Vooral niet als je een extreem vette huid hebt of veel pigmentstoringen. Ook als je een litteken in de omgeving van je wenkbrauw hebt kan dit een mindere resultaat geven. Andere nadelen op de levensduur van je powder brows kunnen zijn als je veel zont of sport (en dus veel zweet). Probeer dus van tevoren goed in te schatten of dit alles bij jouw levensstijl past.



Powder brows zijn dus niet zonder risico of nadelen. De meeste mensen zijn echter uiteindelijk tevreden met het resultaat. Het is dan ook slim om vooraf goed te weten waar je aan begint. Zorg voor een ervaren, betrouwbare specialist, doe een allergietest en hou je aan de nazorginstructies. Wees verder realistisch over de kosten en houd rekening met een tijdelijke periode van genezing en kleurverandering. En bovenal: verwacht geen perfectie.

Gaat er toch iets mis, dan kunnen correcties nodig zijn.

Weeg zelf af of het hebben van mooie wenkbrauwen voor jou opweegt tegen de potentiële nadelen die bij deze behandeling kunnen horen.