Pray for JAPAN - We are always with you! from Hawaii (Inglês) (2025)

Pray for JAPAN - We are always with you!

From Hawaii

Betsuin Shoboji

Elaine H Abe, Toshiko Abe, Janet Adachi, Karen K. Akamine, Satoru Amaki, James S. Ando, Riichi & Laura Aono, Marguerite Y Aono, Harry I Aoyagi, Marc M. Aoyama, Harue Araki, Walter T Asari, Mr. & Mrs. Robert S Asari, Chihoyo Ayano, Setsue Ayano, Stanley A Ayano, Alvin M Baba, Amy E Chagami, Faye E Chiogioji, Larry Cutwright, Melissa M.P. Doi, Ellen H. fujihara, Stanley T Fujii, Betsy M. Fujio, Akiyo K Fujioka, Benjamin N & Rose Jean S Fujioka, Eric Fujishige, Jean Fujitani, Carol T Fujitani, Setsuko Fujiwara, Yoji Fujiwara, Baron Y Fukata, Hisashi Fukuda, Evelyn Fukuki, Masashi Fukumoto, Shinobu & Yoshikage Fukunaga, Diane E Fukunaga, Grace M. Fukunaga, Frances F Fukusawa, Mr. & Mrs. Mike M. Fukushima, Mitsuo Fukushima, Edward M Fukuyama, Yoshiko S Furuharashi, Dexter S Furuhashi, Yasuko Furukawa, Judith T Fuse, Kimiyo Fuse, Betty K. Goto, Sueno Goto, Tomiyo Goto, Mr. & Mrs. Leslie T Goto, Kikue Hase, Karen S. & Cecil T Hasegawa, Edna F Hashimoto, Susan M. Hashimoto, Miyeko Hashimoto, Lee Ann S Hashimoto, Craig H Hashimoto, Helen Y Hashizume, Hawaii Matsuri Taiko , Donald & Ryuri Hayashi, Masae Hayashi, Chiyoko Hidano, Lori Higa, Mildred M Higa, Katherine K Higuchi, Alan I Hiramatsu, June Y Hirano, Charles & Kay Hirashiki, Francis K Hirata, NormanI & Amy Y Hirohata-Goto, Humiko Honbo, Grace M. Honda, Tadashi Horiuchi, Ellen F Ibaraki, Amy K Igarashi, Kenneth & Gladys Igarashi, Joseph Ignacio, William & Tamano Iguchi, Paul S Inoue, Betsy Irei, Jane Irie, Harold Ishibashi, Walter S. Ishigami, Frank & Grace Ishikawa, Patricia Ishitani, Yoshiko Isosaki, Thomas & Chiye Itagaki, Mr. & Mrs. Lawrence Ito, Janet T Iwakami, Fukuyo Iwamoto, Susan T.K. Iwasa, Frank & Carol Iyomasa, Carolyn Izumo, Betty K Kajiwara, Shuji Kakiuchi, Tsuruko Kamiya, Barbara T. Kamiyama, Jean F K&a, Ford K&a, Haruyo Kaneda, Tsuyuko Kaneda, Julia Kaneshiro, Noriko Kasahara, Miles M Kasahara, Shigeo & Yaeko Kato, Keiko S Kawagishi, Beatrice S Kaya, Katsukichi Kida, Joy F Kida, Gertrude M Kihara, Yoshino Kikuchi, Beatrice M Kim, Dorothy W Kimura, Gordon T. Kitsuwa, Janet K Kobayashi, Toyoso Kobayashi, Florence S Koga, Douglas Y Koide, Ezra T. Koike, Bernice K Koike, Roy Koizumi, Tamako Koizumi, Shugen & Faye Komagata, Mr. & Mrs. Buster M Komori, Herbert K & Joyce M. Kondo, Mary Shigeko Kondo, Pualani K Kondo, Esther S Kondo, Gladys M Kotaki, Grace Kumagai, Sharon S Kunimoto, Kenneth K Kunisaki, Ross Kurashima, Florence Kuroda, Eleanor F Kurosu, Tommy M.W. & Lori L Lee, Arden A & Mary P Loomis, Jean K Maekawa, Amy E Masui, Eric H Matsuda, Barbara R. Matsumoto, Annette N Matsumoto, Mae M. Matsumoto, Allen & Hatsuko Matsuoka, Martin M. Matsuura, Jean K Matsuura, Thomas O Matsuura Family Trust, Diane Minami, Frank Y Mitsumori, Howard Takeshi Mitsuyoshi, Thelma T Mitsuyoshi, Robert T Miura, Derek T & Debra A Miura, Tomoko Miyamoto, Judith T Miyamoto, Shigeko Miyamura, Earle T & Fumie A Miyazono, Florence Mizuno, Gertrude Mori, Lawrence Moriguchi, Tod N. Morimoto, Aiko Morinaga, Ralph S Morohashi, Edith K & Peter G Mukai, Karl T Murai, Lawrence S Murakami, Yukio Nakabayashi, Amy Y Nakade, Irene H. Nakamura, Itsuko Nakamura, Kiyoko Nakamura, Masami Nakamura, Tsuneko Nakamura, Nancy F Nakamura, Gary M & Laura M. Nakamura, Cynthia Y Nakamura, Robert & Misuko Nakamura, Gail H Nakasone, Howard K. Nihei, Betty F. Nishi, Nobuko Nishida, Ellen Nishida, Ethel M Nishida, Ellen M & Morris H Nishimura, Ruth Y Nishimura, Nancy N Nishimura, Gladys Y Nishimura, Hisano Nitta, Phyllis K Nomura, Matsuyo Nose, Elizabeth H Nose, Mr. & Mrs. James K Nozaki, Florence S Nozawa, Naomi R Numazu, Hatsumi Nunogawa, Nuuanu Kumon Center , Junko Odaka, Hideo Ogata, Miyeko Ogawa, Ada Y. Ogawa, Bruce K & Clara T.K. Ogawa , Oguma Family, Shoroku & Toshi Ohnuma, Stanley M. Okada, Marcus M Okamoto, Buzzy T. Okazaki, Francis, Elaine, Derek Okimoto, Takeo & Etsuko Okuda, Omiya Minbu Kai , Doris Onodera, Mr. & Mrs. Tsuyoshi Onuma, Yaeko Onuma, Doris S & Stanley H Osada, Fujie Oshiro, Itaru Oshita, Ernest O Otake, Urban N Otomo, Tokue Ouchi, Kikue F Oyama, Susan Y Peabody, Jamie A Peterson, Shizuo Sadaoka, Dorothy U Saito, Deborah T Saito, Asako Sakai, Helen H. Sakai, Gladys C Sakata, Haruko Sakaue, Steven Sakaue, June R Sasaki, Mr. & Mrs. Toru Sasaki, Kanrad & Marlene H Sasaki, Fumiko Sato, James Y. Sato, Hazel Y Sato, Stanley K Sato, Yaeko Sato, Leatrice T Scow, Toshitaro Sekiya, Kaoru & Etsuko Shibasaki, Jack Z Shibuya, Alice Y Shibuya, Akiko Shibuya, Irene Shigemura, Chikako Shimada, Hiromi Shimada, Mie Shinagawa, Juo & Sachiko Shinohara, Grace Shinohara, Tsutomu & Jane W Shiraki, Jimmy & Mae Shiramizu, Eiko Shishido, Ronald M Shishido, Leslie M. Silva, Elaine A Soeda, Soto Mission Women's Association , Mr. & Mrs. Kenneth Y Sugai, Fuyu Suganuma, Charlene S Sunio, Clara H Suwa, Mabel M Tachi, Ethel Y. Takahashi, Isamu Takahashi, Harry K. Takahashi, Susan T. Takahashi, Toshio Takahashi, Betty S Takakawa, Frances Takakawa, Hoa Myto Takata, Roy H. Takata, Mr. & Mrs. Stanley Y Takayama, Winifred Takekawa, Ruth O Takemoto, George & Carol Takeuchi, Judy N. Takeya, Mr. & Mrs. Yukio Tamaru, Edward S Tanabe, Ethel K Tanaka, Shizuko Tanaka, Leighton Y Tanno, Mitsugi Tayasu, Shigeko K Taylor, George & Kinuye Terada, Wendy Sue Tokumine, Jean A Tomatani, David T & Jo Ann Tomatani, Itsuo Tonokawa, Tsurue Toyoshima, Helen Tsuchiya, Kazuo H Ueda, Alan S & Thelma K. Uehara, Glenn H Uesugi, Jane Ueyama, Shizuko Umetsu, Lynne K Ushijima, Wayne J. Warashina, Mr. & Mrs. Rowan C Watanabe, Gary T Watanabe, Guy & Michele Watanabe, Hazel K Watanabe, Ethel I Watanabe, Michael T & Janet S Watanabe, Theodore & Joy Watanabe, Violet A. Watanabe, Dennis Yamada, Helen M. Yamamoto, Robert H. Yamanaka, Alfred Y & Karen H Yamaoka, Keaka Yamashiro, Jane Yamashiro, Frances Yamashita, Kazuko Yamauchi, Mitsuru Yanazawa, Eleanor F Yasuda, Chizuko Yasuhara, Glenn S Yasutake, Mr. & Mrs. Harold K Yee, Michelle M Yee, Walter M Yokooji, Glenn M Yokoyama, Carl K Yorita, Beatrice R Yoshimoto, Julie S Yoshioka, Jayson M & Wendy A Yoshioka-Moore, Hope P Hayashi, Rhanda M. Kim, Tatsuo & Jean Nakamura, Diane M. Tamane, Chad Yamashiro, Keaka Yamashiro, Paulette Yoshikane, Soto Mission of Hawaii, Shoboji

Taiyoji

Shitsuko Abe, Masuye Akiyama, Masahiro Ando, Francis Anzai, Kimie Asato, Seichi & Takako Endo, Ellen Enomoto, Laura Enomoto, Tadashi & Grace Enomoto, Robert T. & Celia C. Fujioka, Pauline Fukushima, J. H. & F. Y. T. Hamamoto, Hiroko Hata, Kameko Higa, Yoneko Higa, Marlenne Okada Hirata, Katsuye & Nora S. Ibata, Genevieve Imai, Elsie Ishii, Charles Ishikawa, Shinichi & Sumiko Isobe, Kumiko Kaminaka, Chinmei Kaneshiro, Edmund & Diana Kato, Noboru & Janet Kawaguchi, Egan I. Kawamoto, David N. Lori Kawamura, Mildred Kihara, Edna Kitamori, Fusae Kiyabu, Bob & Louise Kiyono, Elbert & Margy Kodama, Betty Koizumi, Thelma Koizumi, Elaine Kokuzo, Robert Kokuzo, Roy & Ryuko Kokuzo, Lillian Komatsubara, Aiko Koochi, Sumi Maeshiro, Margaret Matsufuru, George & Marjory Matsukawa, Etsuko Minagawa, Iris H. Minagawa, Geraldine Mishina, James Miyaji, Eddie & Nancy Miyatake, Evelyn Mori, Kay K. Mori, Richard & Gladys Nagamine, Kenneth Nakai, Charlyne Nakamura, Fumiko Nakano, David & Thelma H. Nakashima, Linda Nakasone, Stanley & Sharon Nakayama, Ethel Nishimoto, Robert & Ellen Nishimoto, Harue Okamura, Sally Okuno, Chiye Okura, Harry T. & Chieko Oshiro, Richard Y. & Grace Oshiro, Carol Oyama, Walter & Gayke Ozawa, Clarice Saito, Mitsuru & Lillian Sakamoto, Mary Sakaue, Alven & Nancy Sakauye, Masae Sakurai, Jane Sasaki, Benjamin Y. Sato, Calvert & Anne Sato, Herbert & Frances Sato, Jane Y. Sato, Leatrice & Calvin Sato, Miki Sato, Takao Sato, Edward & Lorraine Seto, Scot Seto, Carl & Helen Shimoda, Lionel & Betty Shiroma, Violet Suda, Hideo & Jane C. Sugawara, Dennis & Helen Sugimoto, Richard & Paulyne Suzawa, Henry N. & Alice Suzuki, Kenshichi & Nobuko Suzuki, Masako Suzuki, Shoichi & Kimiko Suzuki, Bessie Tagami, Edward S. & Ritsuko Takiguchi, Gary & Nancy Takiguchi, Myrtle M. Takiguchi, Ruth Takiguchi, Harue Tamura, Margaret Tanabe, Charles & Dolly F. Terashima, Eric S. & Beatrice Toyama, Kazuko Tsugawa, Hiroko Ueda, Curtis K. Uno, Tajiro & Aiko Uranaka, Francis Y. & Asae Uyeno, Aiko Watanabe, George Watanabe, Ichiko Watanabe, Kazuyuki & Beatrice Watanabe, Kenichi & Miki Watanabe, Larry & Ruth S. Watanabe, Lucy Watanabe, Sally Kalei Watanabe, Tetsuo & Sumiko Yamada, Naoto & Dorothy Yamagishi, Sadako Yamagishi, Fumie Yamasaka, Miyoko Yokono, Carolym Yoshioka, Norma & Constance Yoshioka, Mae Kawasaki, George & Rose Matsumoto, Fumie Miyashiro, Joyce M. Nishioka, Aiko Suzuki, Haruko Takara, Rolando & Pauline Oasay

Ryusenji

James Chang, Jack Tatsuo Endo, Pual Endo, Katherine Fujii, Peter Fujimura, Jean K. Fukeda, Yaeko Haga, Clifford Harada, Mildred Harada, Saburo Hayashi, Merle S. Hinazumi, Thomas Hirayama, Roy K. Hirayasu, George M. Hirota, Tatsumi & Mieko Honda, Tomoyo Horiuchi, Gladys T. Inouye, Amy K. Inowe, Jane F. Ishii, Kinuko Ishii, Warren & Daun Ito, Yaeko Ito, Evelyn S. Kamikawa, Dennis Kawamura, Elizabeth Kawamura, Thomas Kazama, Vivian Kimura, Gloria S. Kishi, Helen Kishi, Mary Kishi, Michael Kishi, Sadamu Kishi, Elsie Kojima, George & Wanda Kojima, Isao Kondo, Richard Kotaka, Hideko Kunichika, Dorothy K. Kushimi, Elaine Y. Mita, Wilbert S. Miyasato, Masayo Motoshige, Evelyn Y. Nakahira, George Nakahira, Yuriko Nakahira, Fumiko Nakamura, Kenneth Nakamura, Calvin Nakata, Fusae Nihei, Marilyn Okutani, Donald S. Oumi, Fujinkai Ryusenji, Soto Mission Ryusenji, Melvin M. Saito, Stanley Saito, Sumie Sakata, Edwin H. Sato, Phyllis M. Sato, Laura M. Suzuki, Ethel Tamate, Elsie Tanaka, Futao Terashima, Mike & Mona Tokujo, Yuriko Tsue, Francis Umetsu, Dean & Gwen Watanabe, May Y. Watanabe, Muriel Watanabe, Walter C. Yamada, Kenneth K. Yoshizumi, Flora C. Yuase, Katherine Ishida, Sharon Bride, Warren Wild, Kenneth Yoneda, Shizue Okouchi, Herbert Kaneko, William Nakamori

Mantokuji

Tokuko Abe, Craig & Jilda Danielson, Kathleen Davis, Mark & Dianne Figge "Fish for Japan" Sale, Akio and Kay Hanano, Peter & Trudy Hanano, Esther Hanzawa, Masuye Hew, Hilltop Mall LLC, Mitsuru Hirano and Juaneva Smith, Ellen Horiuchi, Shiichi Horiuchi, Tadayuki and Sumiye Horiuchi, Patricia Hoskin, Lucille Ichimura, Japan Relief Fund Zumbathon and Rummage Sale, Kahului Animal Hospital (Dr. Terry Smith, Dr. Debbie Dorsey), Thelma Kasai and Family, Hideo & Joyce Kawahara, Jerry & Sheila Kawahara (H & S Paint), Donald & Shirley Ann Kimizuka and Family, Ronald & Kay Klingman, Elaine Komine, Kiyoe Kumasaka, Ann Kusunoki, David Langille and Sherry Allison, Takashi and Eleanor Masuda, Gary and Judith Matoi, Janet Matsuoka, Karen Matsuoka, Kay Mesina, Gladys Nagata, Bernice Nagato, Henry and Yukie Nihei, Takeji Nihei, Allen and Mitsuko Nikaido, Kinuko Nikaido, Ralph and Sadako Nikaido, Masako Nishijo, Winifred Ogata, Dr. Seiya & Kiyoko Ohata, Rev. Kenji & Naoko Oyama, Andy & Jean Pozsar, Kiyoko Quiggle, Gary Sato, Kaleo and Georgia Sato, Stanley Sato, Kolea Schonwalter, Bill and Bonnie Seaton, Hachiro and Susan Shimanuki, Sandra Shimomura, Lauren Sodetani, Lisa Sodetani, Lloyd and Sharon Sodetani, Clyde Suzuki, Robert and Carol Suzuki, Satoshi and Kiyoko Suzuki, Sumiko Suzuki, Lillian Tada, Leslie and Linda Takahashi, Natsuko Takayama, Michie Tamane, Gordon and Delta Tamasaka, Steven and Ileene Tanabe, Michael & Vivian Tisevich, Charles and Lynne Toma, Charles & Midori Tomita, Sachie Toyota and Family, Meyer & Yukie Ueoka, Meyer Leigh & Sharon Ueoka, Paul & Gwen Ueoka, Robert and Fukiyo Ueoka Family, Ronald & Vivian Ueoka, Glenn Umetsu, Guy Umetsu, Misa Umetsu, Wayne & Ann Uradomo, Lynnette Viela, Elton & Sandra Wada, Louis and Jean Wada, Marion Watanabe, Patricia Wilcox, Satoko Yamada, Tamayo Yamada, Sally Yoshina, Karl & Linda Yoshioka, Edward and Hideko Zwick, Takeji Nihei, Tadayuki & Sumiye Horiuchi, Charles & Lynne Toma, Meyer Leigh & Sharon Ueoka, Sumiko Suzuki, Steven & Ileene Tanabe, Hideo & Joyce Kawahara, Patricia Wilcox, Lillian Tada, Louis and Jean Wada, Lynnette Viela, Natsuko Takayama, Peter & Trudy Hanano, Edward and Hideko Zwick, Ann Kusunoki, Kay Mesina, Kahului Animal Hospital (Dr. Terry Smith, Dr. Debbie Dorsey), Kiyoko Quiggle, Japan Relief Fund Zumbathon and Rummage Sale, Naomi Takahashi

Daifukuji

Betty Abe, Fujiko Akamatsu, Gladys Arase, Joyce St. Arnault, Janice Bovard, Robert Bowman , William Cape, Robert Chai, Henrietta Chee, Melody Nani Diesner, Kaneyasu Enomoto, Judith Fekete, Daifukuji Fujinkai, Steve Groger, Catherine Groger, Yaeko Hakoda, Yaeko Hakoda, Gilbert Hakoda, Mr. & Mrs. Himeo Hanato, Toshio Hanato, Tamayo Hanato, Yuonne Hanato-Wells, Lorin (Hanato) Hopkins, Dorothy Ichikawa, Naoko Ide, Mr. & Mrs. Myles Ikeda, Matsue Ikeda, Mr. & Mrs. Ernest Kawakami, Shaun Roth and Kari Kimura, Jessica Kimura, Mr. & Mrs. Walter Kimura, Renee Kimura, Margaret and Larry Kincaid, Kimura Lauhala Shop, William Lundquist, William Lundquist, Coral Mack, Steven Shinkaku Marquis, Mr. & Mrs. Takeshi Matsumoto, Carlo Mireles, Patricia and Richard Missler, Miyeko Miyose, Bernard and Elsie Mochizuki, Mr. & Mrs. Bernard Mochizuki, Jiko & Michael Nakade, Ann Nakamoto, Sid Nakamoto, Mr. & Mrs. Colbert Nozaki, Dorothy Oda, Nancy Osako, Mitsue Oshima, Sakae Oshima, Mr. & Mrs. Susumu Oshima, Janet Ota, Edna Otsuka, Velvet and John Replogle, Momoe Sakata, Clark Sasaki, Mr. & Mrs. Tatsumi Sato, Daifukuji Soto Mission, Fusao and Hilda Sugai, Mr. & Mrs. Tadao Sugai, Neal Sugai, Leatrice Tatsutani and Miyoko Sugai, Kellie Sugai-Dahl, Daifukuji Sunday School, Setsuo and Linda Takai, Nancy Satsuko Tanaka, Lorraine Tanimoto, Mr. & Mrs. Toshio Ushijima, Ted Wang, Yukie Yamane, Edna Yamane, Kris Yamauchi, Ella Yasuda, Shirlene Yoneyama, Melanie Yoneyama

Taiheiji

Sue Abe, Mildred Aisaka, George Akahori, Jamie Andrews, Shizuko Arakaki, Aileen Chun, Marcia Enga, Miriam Fernandez, Chester Fujimoto, David & Cynthia Fukuda, Frederick Fukuhara, Kay Fukuhara, Jiro Fukumae, Ryoko Fukutomi, Mildred Furutani, Yoshio Hirata, Haruye Ichiki, Lilly Ihara, Gladys Iinuma, Yatsue Iinuma, Amy Imaguchi, Alice Ito, Ronald Iwata, Mitsuko Kamihara, Carl Kawauchi, Calvin Kaya, Haruyoshi Kaya, Marian Kihara, Dorothy Kikuta, Vernon Koizumi, Satoshi Kojima, Yasushi Komamura, Esther Kono, Kieko Kosuga, Tamikichi Kosuge, Ayako Kurashige, Donald Kuroda Jr., Winifred Kurokawa, Roy Kurosawa, Takeo Maeda, Masao Masutani, Caroline Masutani, Tamayo Matsui, Sueno Miyasato, Seichi Moriyasu, June Nagamine, Michie Nagamine, Elsie Nakamitsu, Leslie Nakashima, George Niino, Warren Nishimoto, Claire Nishioka, Edwin Nose, Shizuko Nose, Toshifumi Odagiri, Annie Okoji, Yasuichi Okuda, Takashi Omiya, Betty Onaga, Evelyn Ono, Shoichi Oya, Verna Rabacal, David Saito, Crane Saito, Chiyomi Sakami, Calvin Sato, Shigeo Shimabukuro, Freda Shiraki, Sueko Sugai, Kenji & Maiya Sugimoto, Kevin Sugimoto, Mae Suzuki, Masaharu Suzuki, Gunji Tachino, Helen Tachino, Kathleen Tagawa, Betty Takahashi, Jean Takata, Gordon Tamasaka, Masuyo Tanaka, Thelma Tanaka, Gary Tanakaya, Torao Taniguchi, Dennis Tanioka, G. J. Tanoue, Candace Tasoe, Gordon Toyama, Paul Toyoshima, Stella Uno, Dyke Urashima, Dorothy Watanabe, Teri Ann Wong, Harriet Yamaki, James Yamaki, Janice Yee, Ralph Yokouchi, Midori Yoshimura, Adrienne Yoshitake, Jane Yoshizumi, Island Insurance Foundation, Kazama Enterprises

Taishoji

Futoshi Aoki, Masao & Mieko Asato, Sue Daimaru, Ann Eguchi, Eubene & Ella Eguchi, Yaeko Fujiwara, Yoshiharu & Chiyono Fuse, Yoko Gussman, George K. Hagino, Sumiko Hagio, Curt & Paula Haraga, Eileen Hirata, Akiko Ito, Kinue Ito, Ruth Iwata, Alan & Audrey Jyo, Alice Kaneko, Isamu & Aiko Kanekuni, Andrew & Celia Kawabata, Howard & Ann Kawabata, Hisao & Hagie Kaya, Harumi Kihara, Herbert & Glendean Kotomori, Myoshin Lang, Fusako Lee, Lillian Masuhara, Tetsuo Matsubara, Linda Matsushita, Elaine Y. Miura, Takeo & Toshie Miyasaki, Sachiko Murazane, Hideo Nagai, Sunao & Harue Nakahara, Mamoru & Bernice Nakamura, Takeo & Chieko Nakayama, Rodney & Edith Nishino, Matsue Nishiura, Earl K. & Sumie Ogata, Allan & Joanne Ohara, Kiyomi Omoto, Masayoshi & Jane Onuma, Tsukiyo Onuma, Masae Saito, George & Kiyoko Sakai, Hanako Sakai, Shizue Sanekane, Stella Sasabe, Masami & Mildred Sato, Naomi Shiigi, Tomie Shiigi, Mitsuko Shikuma, Hazel F. Shimizu, Shigeru & Mieko Shimizu, Tsuyuko Shimizu, Tadato & Daisy M. Shimooka, Seishi Shishido, Tsugio Shishido, Toshiro Soma, Taishoji SR. YBA, Tsune Sugawara, Taishoji Sunday School, Yooko Suzuki, Mitsuo & Ruth Tachibana, Walter S. & Amy Tachibana, Fumiko Takahashi, Misaye Takata, Masato Tamura, Kazue Tanimoto, Tomoe Tetsuka, Nobuko Tsuchiya, Mitsuaki & May Ushijima, Tsuneko Watanabe, Michael K. Watanabe, Naoshi & Kimie Watanabe, Stanley S. & Satsue Watanabe, Shigeko Yabe, Yukio & Helen Yamamoto, Henry & Taeko Yamashita, Curt, Darlene & Bryce Yamashita, Hiromu & Ellen Yamauchi, Lawrence M. & Carol Yanagisawa, Tomiko Yoshimura, Masayoshi & Jane Onuma, Yoshie Uchida, Shizue Matsuura, Taishoji Soto Mission

Zenshuji

Guzeiji

Guzeiji, Red Dirt Meditators, Kenji & Amy Akiyama, Renko Arakawa, Geri Ballard, Marcie Beaty, Dem & Elvie Cari, Koki Foster, SueAnn Hasegawa, Shige & Jane Inouye, Jean Misaki, Amy Nishimura, Joan Reed, Paul Smith, Randy & Sue Spike, Guy & Lisa Takata, Donald Wailaie, Mits & Gladys Watanabe, Robert & Marge Yokomizo-Bento, Tom & Audrey Yoshinaga

United Hawaii Soto Shu Womens' Association

