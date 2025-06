Pre-master Health Food Innovation Management (2025)

MyApplication portal

Om UM te laten bepalen of je in aanmerking komt voor toelating tot de door jou gekozen opleiding, moet je een aantal taken uitvoeren in de MyApplication portal, de online omgeving waar de rest van het aanmeldingsproces zal plaatsvinden. Alle taken die je moet afronden, zoals het uploaden van documenten, staan hier in een duidelijk overzicht op een rijtje. Je kunt op het portaal inloggen met jouw persoonlijke gebruikersnaam/UM-studentnummer en het wachtwoord dat je zelf hebt aangemaakt (je gebruikersnaam en uitleg over hoe je je eigen wachtwoord kunt aanmaken vind je in de e-mail die je van ons hebt ontvangen na je aanmelding in Studielink).

Zorg dat je de taken in de MyApplication portal op tijd afrondt. Dit betekent dat je documenten uploadt, zodra je ze af hebt en/of in je bezit hebt. Hoe eerder je een taak afrondt, hoe eerder we je kunnen laten weten of je nog iets moet toevoegen of veranderen. Houd de aangegeven deadlines goed in de gaten, aangezien deze niet voor alle opleidingen hetzelfde zijn.

Zodra je al je toelatingstaken hebt voltooid, is je aanmeldingsdossier klaar om te worden voorgelegd aan de Toelatingscommissie. Alleen aanmeldingen die vóór de aangegeven deadline afgerond zijn, worden voorgelegd.Afhankelijk van je opleiding gebeurt dit onmiddellijk (op doorlopende basis), of na een aangegeven deadline.



Benodigde documenten

Tijdens het aanmeldproces moet je een aantal taken afhandelen, waarvoor je vaak documenten moet uploaden in de ‘MyApplication portal’. De onderstaande lijst geeft je een idee van welke documenten je (misschien) moet voorbereiden.

Een recente pasfoto

De pasfoto moet voldoen aan bepaalde richtlijnen .

Een kopie van je geldig paspoort of EU-identiteitskaart

Maak een kopie van de pagina met je persoonsgegevens. Sla deze kopie op als ‘paspoortkopie’ en niet als ‘paspoortfoto’.

Een kopie van jebachelordiploma

Als je dat nog niet hebt, kun je de meest recente cijferlijst van deze bacheloropleiding uploaden .

Een kopie van je meest recente cijferlijst

Je Curriculum Vitae

Noem je opleidingen, relevante buitenschoolse activiteiten, stages en beroepservaringen.

Motivatiebrief

Geef goede argumenten over waarom je deze masteropleiding aan de Universiteit Maastricht wilt volgen en waarom je verwacht dat je de opleiding succesvol kunt afronden.

Bewijs van voldoende beheersing van de Engelse taal

Beantwoord de vragen over je kennis van het Engels onder het kopje 'Taaleisen' op deze pagina om te achterhalen of je aanvullende documenten moet aanleveren. Je antwoorden geven aan welke documenten je kunt gebruiken om je taalvaardigheid aan te tonen. Om vast te stellen of je voor de pre-master in aanmerking komt, zal de Toelatingscommissie je kennislacunes, diploma's, motivatie, cv en bewijs van je Engelse taalvaardigheid beoordelen.



Updates over de voortgang van je aanmeldingsproces

Vanaf nu ontvang je belangrijke informatie en oproepen tot actie met betrekking tot jouw aanmelding in de inbox van de MyApplication portal. We raden je aan om regelmatig in te loggen in de portal, zodat je op de hoogte blijft. Maar over belangrijke wijzigingen houden we je ook op de hoogte via het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.