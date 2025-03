preunac resultados primer exmen Ensayos gratis 701 (2025)

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No 1 GUILLERMOS PRIETO NOMBRE DEL ALUMNO___________________________________________________________No DE LISTA_____ 1.-INSTRUCCIONES ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA 1.- Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo ( ) A) Aceleración B) velocidad C) movimiento 2.- Si hablamos de que automóvil recorre una distancia en 120km/hr ( ) A) magnitud escalar B) magnitud Vectorial C) Movimiento 3.- A que tipo de magnitudes pertenecen 15 mts/seg ( ) A) magnitud escalar B) magnitud Vectorial C) Movimiento

