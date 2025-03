Продукты из козьего молока в питании детей | #02/25 | «Лечащий врач» – профессиональное медицинское издание для врачей. Научные статьи. (2025)

Резюме

Введение. Данный обзор представляет собой анализ особенностей козьего молока как сырья для производства смесей для искусственного вскармливания. В настоящее время все более широкое распространение получают детские смеси на основе козьего молока. Несмотря на то что состав детских смесей регламентирован по всем компонентам, исходное сырье не может не влиять на особенности конечного продукта. В отличие от коровьего молока, продуцируемого мерокриновым типом секреции, козье, как и женское молоко, характеризуется апокриновым типом. При данном типе секреции содержание биологически активных веществ в молоке больше за счет частичного разрушения секретирующей клетки, в связи с этим ребенок получает больше соединений, способствующих восстановлению и защите слизистой кишечника. Еще одним преимуществом перед коровьим молоком является более рыхлое створаживание казеина козьего молока, что делает его более доступным протеазам, а также более высокое содержание ω-3 жирных кислот, олигосахаридов и нуклеотидов, положительное влияние на микробиоту кишечника. Однако, поскольку лишь часть полезных свойств исходного сырья сохраняется в готовом продукте, преимущества смесей на основе козьего молока обязательно должны быть продемонстрированы в клинических исследованиях.

Заключение. Смеси на козьем молоке у разных производителей значительно варьируют по составу, что влияет на переносимость и гипоаллергенные свойства конечного продукта. В то же время сохраняются рекомендации о том, что смеси на основе козьего молока не могут использоваться в питании детей с аллергией на белки коровьего молока на элиминационном этапе диетотерапии. В России на сегодняшний день можно приобрести смеси на основе козьего молока от ряда производителей, в том числе новые отечественные смеси на козьем молоке с комплексом из пяти основных олигосахаридов грудного молока (5-НМО complex).

Согласно определению, «адаптированные молочные смеси – пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, произведенная в жидкой или порошкообразной форме на основе коровьего молока или молока других продуктивных животных и максимально приближенная по химическому составу к женскому молоку в целях удовлетворения физиологических потребностей детей первого года жизни в необходимых веществах и энергии» [1].

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА КОЗЬЕГО МОЛОКА КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ

В отношении детских смесей следует отметить, что независимо от исходного сырья современные адаптированные молочные смеси соответствуют строгим международным стандартам, регламентирующим состав заменителей женского молока, которые установлены на основании многочисленных клинико-физиологических и клинико-биохимических исследований:

Codex Alimentarius Commission of FАО / WHO / International Food Standards / Standard for infant formula and formulas for special medical purposes intended for infants. CODEX STAN 72-1981 (Комиссия ФАО/ВОЗ по Алиментарному кодексу / Международные стандарты на пищевые продукты / (Стандарт на смеси для детского питания и смеси для специальных медицинских целей, предназначенные для младенцев. СТАНДАРТ КОДЕКСА STAN 72-1981);

Рекомендации комиссии Европейского общества педиатрической гастроэнтерологии и диетологии / European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGAN) – Recommendations of an ESPGHAN Coordinated International Expert Group, 2005 (Рекомендации международной экспертной группы, координируемой ESPGHAN, 2005 г.);

EFSA / Panel on Dietetic Products / Nutrition and Allergies – NDA, 2003, 2014 (EFSA / Экспертная группа по диетическим продуктам / Питание и аллергии – NDA, 2003, 2014).

Козье молоко имеет давнюю историю применения в детском питании. Так, широкое распространение получили детские искусственные смеси на основе козьего молока [2].

В 2012 г. Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) сделало допустимым использование козьего молока для производства детских смесей [3]. В августе 2013 г. данное разрешение было внесено в соответствующую директиву (Directive 2006/141/EC) [4]. В нашей стране основополагающими документами в течение многих лет служили СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания». В настоящее время основным нормативным документом для оценки качества и безопасности адаптированных детских молочных смесей является технический регламент Таможенного Союза Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [2].

Несмотря на стандартизацию состава детских молочных смесей, особенности исходного сырья не могут не влиять на свойства конечного продукта. В отличие от коровьего молока, продуцируемого мерокриновым типом секреции, козье, как и женское молоко, характеризуется апокриновым типом. При данном типе секреции биологически активных веществ содержится в молоке больше за счет частичного разрушения секретирующей клетки. Таким образом, при питании смесями на основе козьего молока ребенок получает больше аминокислот, полиаминов, факторов роста и других соединений, способствующих восстановлению и защите слизистой кишечника [5].

Козье молоко содержит формы казеина, при переваривании которых образуется более рыхлый и пористый творожистый сгусток, чем при переваривании белков коровьего молока. Образование рыхлого творожистого казеинового сгустка в желудке ребенка облегчает доступ пищеварительных ферментов к молочным белкам. Кроме того, показано, что казеин козьего молока переваривается быстрее и легче казеина коровьего молока. Это происходит благодаря более низкому содержанию as1-казеина и более высокому – β-казеина [5-7]. Помимо того, бета-казеин козьего молока, в отличие от коровьего, не содержит генетического варианта белка А1-бета-казеина. Бета-казоморфины-7, образующиеся при переваривании данного варианта белка, могут приводить к воспалительному процессу в кишечнике. Также известно, что скорость гидролиза бета-лактоглобулина коровьего молока значительно ниже, чем бета-лактоглобулина козьего [8]. По сравнению с козьим молоком, в коровьем преобладающей фракцией казеиновых белков является альфа-s1-казеин. Творожистый сгусток, формирующийся при потреб-лении коровьего молока и продуктов на его основе, более твердый и плотный, что затрудняет его переваривание [5]. Изучение кинетики переваривания белка детской смеси на козьем молоке показало, что она более сравнима с таковой у грудного молока, чем у детской смеси на коровьем молоке, в частности, были показаны особенности гидролиза, которые могут способствовать более быстрому начальному перевариванию белков смеси на основе козьего молока [9].

Козье молоко содержит меньше нуклеотидов, чем грудное, однако значимо превосходит по количеству данных соединений коровье [2].

Жировая фракция козьего молока также значимо отличается от жировой фракции коровьего. Обращает на себя внимание повышенное содержание коротко- и среднецепочечных жирных кислот (КЦЖК и СЦЖК). Такой состав оказывает влияние на размер жировых глобул. Поскольку глобулы козьего молока меньше (0,1-2 мкм), чем глобулы коровьего (2-4 мкм), они усваи-ваются кишечником значительно быстрее. На высокую усвояе-мость козьего молока влияет и то, что для всасывания СЦЖК не требуется участия желчных кислот и панкреатических ферментов – они всасываются непосредственно в венозную сеть и, следовательно, легче усваиваются детьми [2, 8, 10-12]. Профиль жирных кислот козьего молока в значительной степени зависит от питания животного [13], но содержание в козьем молоке олеиновой, докозагексаеновой, арахидоновой, линолевой и α-линолевой кислот никогда не достигает их уровня в грудном молоке [14], поэтому в процессе приготовления искусственных смесей эти показатели приводятся к требуемым стандартам.

Особенностью углеводного состава козьего молока является природно высокое содержание олигосахаридов по сравнению с коровьим. Козье молоко содержит в 4-10 раз больше олигосахаридов (0,25-0,3 г/л), чем коровье (0,03-0,06 г/л) [15]. Известно, что женское молоко содержит порядка тысячи разновидностей олигосахаридов, из которых хорошо изучены около двухсот [16, 17]. Основную массу олигосахаридов грудного молока (ОГМ) составляют фукозилированные молекулы: 2’-фукозиллактоза (2’-FL), 3’-фукозиллактоза (3’- FL) и лакто-N-фукопентаоза (LNFP I, II, III). Синтез олигосахаридов происходит исключительно в молочных железах кормящей женщины. Попадая в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) младенца, ОГМ сохраняют устойчивость к воздействию кислоты желудочного сока, ферментов поджелудочной железы и щеточной каймы энтероцитов, достигая толстой кишки практически в неизменном виде. В просвете толстой кишки ОГМ подвергаются гидролизу под воздействием гликозидаз и ферментируются представителями кишечной микробиоты с образованием КЦЖК. ОГМ характеризуются протективным влиянием не только за счет их пребиотического эффекта, но и высокой способности к адгезии к рецепторам патогенов. Более того, ОГМ обладают системным иммуномодулирующим действием. Наконец, ОГМ обеспечивают постнатальное развитие центральной нервной системы ребенка [18, 19].

Козье молоко отличается высоким содержанием и разно-образием природных олигосахаридов, 90% из которых попадают в кишечник в неизмененном виде, проявляя пребиотический эффект. В настоящее время хорошо изучены 14 олигосахаридов козьего молока, 5 из которых – 3’-SL, 6’-SL, 2’-FL, LNH, LNT – идентичны ОГМ [20]. Вышеперечисленные соединения ускоряют рост лакто- и бифидобактерий в кишечнике.

Так, при исследовании коммерческой смеси на предмет наличия в них природных олигосахаридов было показано наличие четырнадцати поддающихся количественному определению олигосахаридов в смеси для детского питания на основе козьего молока (первая и вторая фрормула). Количество их было близко к содержанию в нативном козьем молоке. Из них пять были структурно аналогичны обнаруженным в грудном молоке. Было показано, что эти олигосахариды значительно усиливают рост бифидо- и лактобактерий и снижают адгезию Escherichia coli NCTC 10418 и Salmonella typhimurium к клеткам линии Caco-2. В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что олигосахариды, естественным образом присутствующие в детских смесях на основе козьего молока, обладают пребиотическими и антипатогенными адгезивными свойствами и могут приносить пользу кишечнику младенцев [21].

Показано, что олигосахариды козьего молока способствовали увеличению адгезии бифидобактерии лонгум (подвид инфантис) к клеткам кишечника HT-29 в восемь раз активнее по сравнению с олигосахаридами коровьего молока [22].

Доказано, что различные олигосахариды имеют разные механизмы воздействия, функции и преимущества. Соответственно, наличие и многообразие структур олигосахаридов в детской смеси оказывают благоприятное воздействие на здоровье ребенка [23-25].

Есть данные, что структурные особенности козьего молока способствуют лучшей усвояемости минеральных веществ. Помимо того, в козьем молоке выше уровни витаминов группы B, а также витаминов А и С, притом что уровень фолиевой кислоты и железа в козьем молоке значительно ниже, чем в коровьем и женском [8, 26].

Исходя из перечисленных выше результатов исследований можно предположить, что воздействие козьего молока на кишечную микробиоту и ее метаболизм может существенно отличаться от эффектов коровьего молока, что также может способствовать купированию некоторых симптомов функциональных нарушений со стороны органов пищеварения, однако требует дальнейшего изучения.

Таким образом, козье молоко как исходное сырье для производства детских молочных смесей имеет ряд преимуществ перед коровьим – более рыхлое створаживание казеина козьего молока, что делает его более доступным проте-азам, а также более высокое содержание ω-3 жирных кислот, олигосахаридов и нуклеотидов, положительное влияние на микробиоту кишечника. Однако, поскольку лишь часть полезных свойств исходного сырья сохраняется в готовом продукте, преимущества смесей на основе козьего молока обязательно должны быть продемонстрированы в клинических исследованиях.

В России на сегодняшний день можно приобрести смеси на основе козьего молока от ряда производителей, в том числе новые отечественные смеси Нутрилак на козьем молоке с комплексом из пяти основных ОГМ (5-НМО complex) (см. табл.).

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА

К настоящему времени опубликован целый ряд когортных и три двойных слепых рандомизированных контролируемых исследования с оценкой развития детей, которых вскармливали смесью на основе белков козьего молока, по сравнению с находившимися на вскармливании смесью на основе коровьего молока.

В проспективном когортном исследовании Y. Han с соавт. приняли участие 976 детей в возрасте до 1 года, которых вскармливали грудным молоком, смесью на основе козьего молока без добавления сыворотки, смесью на основе коровьего молока с сывороткой или комбинацией грудного молока и смеси в течение первых четырех месяцев жизни. Независимо от типа вскармливания, дети демонстрировали сходные показатели физического развития к 12 месяцам жизни. Также по данным исследования у детей на смеси на основе козьего молока отмечался более частый стул по сравнению со вскармливаемыми смесью на основе коровьего, по характеру и частоте он не отличался от стула детей на грудном вскармливании [27].

В двойном слепом рандомизированном контролируемом исследовании C. Grant и соавт., в котором изучалась смесь на основе козьего молока, участвовали 62 ребенка в возрасте от 0 до 6 месяцев. Не было получено различий между физическим развитием детей двух групп. У получавших смесь на основе козьего молока наблюдалась более мягкая консистенция стула. Значимых различий между длительностью периодов плача и скоростью засыпания детей не отмечалось [28].

В другом рандомизированном исследовании, длившемся 12 месяцев, участвовали 200 детей младше 12 месяцев с рандомизированным распределением по группам, получавшим смесь на основе либо коровьего, либо козьего молока, а также 100 детей на грудном вскармливании в параллельной группе [29]. Не было обнаружено значимых различий между физическим развитием получавших разные виды смесей, но у детей на искусственном вскармливании вне зависимости от вида смеси отмечалось повышение тощей массы при осмотре в возрасте 4 и 6 месяцев по сравнению с детьми на грудном вскармливании [29].

В исследовании от 2015 г. между группами детей, получавших смеси на основе козьего и коровьего молока, не было установлено значимых различий по антропометрическим показателям, результатам анализов крови, мочи и кала, а также частоте стула, плача или нежелательных явлений (НЯ) [30].

По результатам исследования, проведенного в 2014 г., уровни фолатов, ферритина, гемоглобина в крови, а также показатель гематокрита у получавших смесь на основе козьего молока были схожи с показателями детей на грудном вскармливании. Это подтвердило получение адекватного количества фолиевой кислоты и железа детьми [31]. Отмечались небольшие различия в аминокислотном профиле у детей на грудном и искусственном вскармливании, но показатели в обеих группах оставались в пределах нормы. Азот мочевины в крови был на 11% ниже у детей на смеси на основе козьего молока по сравнению с детьми, получавшими смесь на основе коровьего молока. Также не было значимых различий в частоте возникновения аллергических реакций и прочих НЯ [31].

По результатам исследования Tannock с соавт., микробиота получавших смесь на основе козьего молока была ближе по составу к микробиоте детей на грудном вскармливании, чем при получении смеси на основе коровьего молока [32].

В исследовании нескольких клинических случаев у младенцев с симптомами запора, получавших смесь с белками коровьего молока, стул становился более мягким, а эпизоды плача – более редкими после замены на смесь с белками и жирами козьего молока [33].

В 2017 г. было проведено многоцентровое исследование, включавшее 190 детей в возрасте от 0 до 5 месяцев, переведенных на смесь на основе козьего молока. Через месяц после начала наблюдения показатели физического развития подавляющего числа детей соответствовали гармоническому развитию. Снизилась частота метеоризма, колик и запоров, увеличилось число младенцев с кашице-образной консистенцией стула. Анализ уровня IgE к белкам коровьего и козьего молока не выявил у получавших смесь сенсибилизации к данным белкам как в начале наблюдения, так и в конце [34].

Отечественное исследование 2018 г. подтвердило эффективность смесей на основе козьего молока для купирования функциональных расстройств ЖКТ и ускоренного набора массы тела у детей с пре- и постнатальной гипотрофией. За время наблюдения среднесуточные прибавки массы тела составили на 1-й неделе применения смеси у детей 1-го месяца жизни в среднем 28 г, на 2-й неделе приема смеси – в среднем 39 г. Среднесуточная прибавка массы тела на протяжении всего периода наблюдения составила 31 г [35].

Авторы работы 2017 г. отметили снижение частоты колик с 73,7% до 23,4% у получавших смесь на основе козьего молока, что значимо превышало эффект от смеси на коровьем молоке (снижение на 16,6%). Не было значимых отличий в снижении количества и интенсивности срыгиваний между детьми двух групп, хотя в целом оба вида смесей оказывали достоверный положительный эффект. По данным копрологического анализа был установлен более низкий уровень жирных кислот и сниженный уровень слизи и лейкоцитов в кале детей на смеси на основе козьего молока. Авторы отметили значимое увеличение прибавки роста и массы у таких детей по сравнению с детьми на грудном вскармливании и в большей степени – по сравнению с детьми на смеси на основе коровьего молока [5].

В исследовании 2018 г. продемонстрирована эффективность смеси на основе козьего молока с пребиотиками при купировании функциональных запоров. Через месяц после перевода на вышеуказанную смесь из 32 детей только у 5 (15,6%) сохранились запоры. Отмечалось значимое снижение частоты срыгиваний, кишечных колик и метеоризма [36].

В исследовании, проведенном в 2014 г. и включавшем 60 детей в основной и контрольной группе [37], у большинства получавших смесь купировались срыгивания, кишечные колики, жидкий стул и запоры. По результатам копрограммы у большинства детей снизилось количество нейтрального жира, слизи и жирных кислот в стуле. При исследовании микрофлоры было установлено снижение роста грибов рода Candida и золотистого стафилококка при увеличении числа бифидобактерий и лактобактерий [37].

И. И. Балаболкина и соавт. в работе 2009 г. [38] отмечают высокую эффективность смеси на основе козьего молока по сравнению с соевой и смесью на основе коровьего молока у пациентов с атопическим дерматитом. Положительный эффект диетотерапии проявлялся снижением симптоматики основного заболевания, а также уровня IgE в крови. У 76,9% детей основной группы отмечалось повышенное содержание IgE к белкам коровьего, но не козьего молока. У таких детей не отмечалось аллергической реакции при применении смеси на основе козьего молока.

Результаты работы С. Н. Денисовой (2014 г.) [39] показали отсутствие достоверных различий между антропометрическими показателями и уровнем альбумина и преальбумина у получавших смеси на основе козьего молока по сравнению с детьми на грудном вскармливании или получавшими другие лечебные смеси [39].

По результатам метаанализа, включающего четыре рандомизированных исследования и данные по 670 младенцам, у получавших смеси на основе козьего и коровьего молока не было значимых различий в антропометрических показателях, а также частоте аллергических реакций на смесь. Авторы отметили более высокую частоту стула у детей, получавших смесь на основе козьего молока (в среднем 6-7 раз в сутки по сравнению с 1-2 разами у детей на смеси из коровьего молока) и более мягкую консистенцию кала, соответствующую возрастной норме. Полученных данных было недостаточно, чтобы твердо указать на более высокую эффективность смесей на основе козьего молока [40].

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЗЬЕГО МОЛОКА В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ

В исследовании 2021 г. [41] кисломолочные продукты из козьего молока были введены в рацион детей от 8 месяцев до 4 лет в Специализированном доме ребенка. За два месяца наблюдения у детей из основной группы аллергических реакций, жидкого стула, болей в животе или диспепсических расстройств не отмечалось. У наблюдаемых детей индекс массы тела оказался выше на 10% по сравнению с контрольной группой, где дети получали кисломолочные продукты из коровьего молока. Шелушение кожи, трещины и папулезные высыпания, отмечавшиеся у 55,17% детей, к концу второго месяца купировались. У 33,3% детей до начала исследования отмечался жидкий стул с задержкой дефекации (1 раз в два дня). К концу первого месяца у таких детей стул стал ежедневным и более оформленным. Нормализация микрофлоры кишечника отмечалась у 28 из 30 детей [41].

В обзоре литературы 2022 г., рассматривающем возможную пользу молока и продуктов на его основе от коров и других животных в борьбе с метаболическими заболеваниями и патологией сердечно-сосудистой системы, авторы отмечают профилактический потенциал козьего молока, что связано с высоким содержанием среднецепочечных триглицеридов, конъюгированной линолевой кислоты и лейцина [42].

Согласно обзору исследований, проведенных в 2014 г., включение козьего молока в рацион матерей детей, страдавших атопическим дерматитом, приводило к улучшению динамики заболевания [43]. После 1-3 недель от назначения диетотерапии у детей отмечалось клиническое улучшение в виде купирования кожной симптоматики. Сухость кожи, сохранявшаяся у части из них к концу третьей недели наблюдения, купировалась к 4-5-й неделе. В другое рассматриваемое исследование были включены подростки 12-18 лет, страдавшие тяжелой бронхиальной астмой с нарушениями фосфорно-кальциевого обмена. Через месяц после начала диетотерапии у пациентов основной группы отмечалось повышение уровня фосфора и кальция в сыворотке крови, снижение уровня почечной экскреции данных микронутриентов и повышение минеральной плотности костной ткани. В последнем изученном исследовании участвовали дети от 12 до 17 лет с эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны и хроническим гастродуоденитом. Аллергических реакций на сухое цельное обогащенное козье молоко не отмечалось. У детей, получавших данный продукт, уже через неделю купировались боли в эпигастральной области, боль при пальпаторном обследовании купировалась через 7-12 дней. В клиническом анализе крови было обнаружено повышение альбумина и сывороточного железа у детей на дополнительном питании [43].

ОСОБЕННОСТИ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА

Хотя козье молоко является основой для создания смесей, обладающих значимыми преимуществами по сравнению со смесями на коровьем молоке, важно отметить и некоторые ограничивающие факторы для широкого использования смесей на основе козьего молока. Несмотря на то что такие смеси провоцируют аллергические реакции реже, чем смеси на основе коровьего молока, они не являются гипоаллергенными по умолчанию и, согласно последним рекомендациям ESPGHAN, не рассматриваются как продукты для профилактики или лечения аллергии к белкам коровьего молока [2, 8, 44-46]. Важным фактором является также цена производства смесей. Козы дают меньше молока в сутки, чем коровы, их поголовье меньше. Козы также требуют особых условий содержания, таких как корм высокого качества и раздельное содержание самцов и самок. Все эти факторы делают смеси на козьем молоке более дорогими, чем на коровьем [2].

Смеси на козьем молоке у разных производителей значительно варьируют по составу, в частности, есть смеси с добавлением сыворотки и без (полностью на нативных белках козьего молока), что влияет на переносимость и гипоаллергенные свойства конечного продукта. Есть продукты с различным природным содержанием молочного жира и с жировой композицией, составленной полностью из растительных масел. Новые отечественные смеси Нутрилак на нативных белках козьего молока отличаются высоким содержанием природного молочного жира, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (DHA) и дополнительно обогащены комплексом из пяти основных ОГМ.

