Professionelle Haarentfernung in Fulda (36037 - 36043) (2025)

Sie möchten eine professionelle Haarentfernung in Fulda durchführen lassen? Dann sind Sie auf unserem Beauty-Portal genau richtig. Eine Haarentfernung wird mit unterschiedlichen Methoden durchgeführt. Sie alle haben das Ziel, störende Körperbehaarung zu beseitigen und seidig glatte Haut zu hinterlassen. Je nach Anwendung bleiben die Haare wenige Tage bis Wochen oder sogar ein Leben lang weg. Möchten Sie störende Haare im Gesicht oder in der Bikinizone enfernen lassen? Dann kann als erster Schritt eine professionelle Haarentfernung in Fulda stehen. Danach können Sie je nach Bedarf die nachwachsenden Haare einfacher selber entfernen oder in entsprechenden Intervallen wieder eine professionelle Haarentfernung durchführen lassen.

Beste Methoden: Haarentfernung in Fulda (Hessen)

Prinzipiell kann eine Haarentfernung an sämtlichen Körperstellen durchgeführt werden. Egal, ob Sie einen Sommer lang nicht an die Rasur von Beinen und Bikinizone denken wollen, oder ob Sie unschöne Härchen im Gesicht loswerden möchten, unterschiedliche Anwendungen schaffen Abhilfe auf kurze oder lange Sicht. Nachfolgend finden Sie die derzeit beliebtesten Methoden der Haarentfernung. Die meisten Techniken sind vielseitig einsetzbar und können ohne Probleme an sämtlichen Körperstellen angewendet werden.

Prinzipiell können alle Methoden der Haarentfernung an sehr vielen Körperstellen angewendet werden. Ein paar Dinge gilt es aber zu beachten. So ist bei Epiliergeräten auf empfindlicher Haut Vorsicht geboten, ein Profi berät Sie hier weiter. Rote Punkte und sonstige Reizungen können die Folge sein. Dasselbe gilt für Enthaarungscremes. Hier sind außer Reizungen auch allergische Reaktionen möglich. Lassen Sie die Creme an einer Stelle testen und warten Sie einige Zeit. Wenn Sie keine Reaktion bemerken, können Sie die Creme problemlos verwenden. Sollten Sie beim ersten Termin zum Waxing bemerken, dass Sie zu schmerzempfindlich für diese Methode sind, greifen Sie lieber auf eine andere Technik zurück. Sugaring oder IPL sind die schmerzfreisten Methoden der Wahl!

Gibt es in Fulda eine professionelle Laser-Haarentfernung (IPL)?

Bei der Laserbehandlung werden konzentriere Lichtimpulse in die Haarfollikel geleitet und entfernen so die Haarwurzel. Der Laser wirkt äußerst schmerzfrei und sehr punktuell, was eine gezielte Haarentfernung möglich macht. Spezielle Kühlsysteme entkräften die Wärmeenergie des gebündelten Lichts. IPL („intense pulsed light“) ist eine modernere verwandte Art der Laserbehandlung mit geringerer Eindringtiefe und niedrigerer Temperatur. Die pro Impuls behandelte Fläche ist größer und wirkt auch auf die umliegende Haut ein.

Beauty-Trends 2022: Wir zeigen Ihnen die Styling-Trends für 2022 und 2023 Was ist "in" und was ist "out"? Diese Frage stellen sich unsere Besucherinnen und Besucher quasi jedes Jahr aufs neue. Aus diesem Grund informieren wir Sie stets aktuell über diese Trends, sodass Sie immer top gepflegt, aber auch auf dem neusten Stand sind. Trendfrisuren Die Trendfrisuren für Damen in diesem Jahr sind vielfältig und können mit etwas Geschick auch ganz einfach selbst gestaltet werden. Der kurze Bob ist so eine klassische Frisur, die nie out of style ist. Ob glatt oder lockig, der Kurzhaarbob macht immer eine gute Figur. Auch Ponyfrisuren sind nicht nur praktisch, sondern können immer stilvoll aussehen. Sie können den Pony entweder offen tragen oder zur Seite stylen. Der unordentliche und verwuschelte Messy Quiff für Herren ist perfekt für Typen mit lässigem Stil. Es ist eine coole und bequeme Frisur, die sehr leicht zu stylen ist. Der Side Swept Undercut verbindet einen tief geschnittenen Undercut mit langem Deckhaar, das seitlich gesweept wird. Er kann glatt oder wellig sein und bietet viele Möglichkeiten für Verfeinerung. Dieser Look kann einiges vertragen. Maniküre und Pediküre Der klassische French Manicure ist schon lange out. Einer der beliebtesten Nageldesign-Trends von 2022 ist das natürliche Nageldesign. Dieser Trend setzt auf klassische Formen und natürliche Farben. Die Designs sind meist minimalistisch und dezent. Bei der Pediküre im Trend liegt die Shellac-Pediküre. Bei dieser Art der Pediküre wird eine Schicht Gel auf Ihre Nägel aufgetragen und anschließend versiegelt. Das Ergebnis ist ein glänzender Nagel mit lang anhaltender Farbe. Shellac-Pedikure nimmt zwar etwa 45 Minuten in Anspruch, hält dafür bis zu vier Wochen lang ohne Kratzer. Haarpflege und Kosmetik In den letzten Jahren haben sich die Haarpflegeprodukte stark verändert. Immer mehr Menschen achten auf ihre Haare und wollen sie pflegen und schützen. Längst ist Haarpflege auch keine Domäne der Frauen mehr. Es gibt fast gleich viele Haarpflegeprodukte für Männer wie für Frauen. Ähnlich sieht es bei Kosmetik aus. Neue Produkte, neue Technologien und neue Trends erscheinen im Halbjahrestakt. Natürliche Inhaltsstoffe, biologisch abbaubare Verpackungen und ein minimaler C02-Fußabdruck sind einige der wichtigsten Faktoren, nach denen sie suchen. Nachhaltige Kosmetik ist im Trend. Dazu passt: Weniger ist mehr. Dieser Minimalismus-Trend hat in den letzten Jahren ebenso Einzug gehalten. Die Produkte sind immer einfacher und natürlicher geworden. Natürliche Inhaltsstoffe ohne unnötige Zusätze sind heutzutage sehr beliebt. Auch die Verpackungen der Produkte sind einfacher und umweltfreundlicher geworden. Haarverlängerungen bleiben im Trend Wenn es um Haarverlängerungen geht, ist die Welt weiter in Bewegung. Dieser US-Trend hat sich inzwischen auch nach Europa verbreitet. Die wohl bekannteste Methode der Haarverlängerung ist die Echthaar-Verlängerung. Sie sehen natürlich aus und fühlen sich auch so an. Allerdings ist diese Methode auch relativ teuer. Für diejenigen, die es etwas günstiger mögen, gibt es auch Clip-In-Haarverlängerungen. Clip-In-Haarverlängerungen sehen zwar nicht ganz so natürlich aus wie Echthaar- oder Keratin-Verlängerungen, fühlen sich aber dennoch sehr weich und seidig an.

Öffnungszeiten Haarentfernung Fulda

Montag 12:00 – 18:30 Uhr Dienstag 10:00 – 17:00 Uhr Mittwoch 9:00 – 16:00 Uhr Donnerstag 10:30 – 19:00 Uhr Freitag 7:00 – 15:30 Uhr Samstag 10:30 – 12:00 Uhr

Andere Möglichkeiten der Haarentfernung: Waxing, Sugaring und mehr

Beim Waxing wird eine Schicht aus Warm- oder Kaltwachs auf die Haut aufgetragen. Die Haare verbinden sich damit und werden dann ruckartig mitsamt der Wurzel ausgerissen. Dabei sollten die Haare mindestens vier Millimeter und maximal zwei Zentimeter lang sein. Je nach individuellem Haarwachstum hält eine Waxing-Behandlung bis zu vier Wochen an. Die nachwachsenden Haare sind in der Regel schwächer und weniger dicht, sodass nachfolgende Anwendungen weniger schmerzhaft sind.

Sugaring ist eine zuckersüße Methode – und weniger schmerzhaft als Waxing. Die Haut wird zuerst mit einer alkoholhaltigen Lösung und etwas Puder behandelt, damit sie trocken und fettfrei ist. Dadurch haftet die Zuckerpaste besser, die erwärmt auf die Haut gestrichen und ruckartig gegen die Haarwuchsrichtung abgezogen wird. Danach kann sie sofort an einer anderen Stelle wiederverwendet werden.

Enthaarungscremes werden aufgetragen und lösen nach einer Weile die Haare auf. Creme und Haare können dann mit einem Spatel entfernt werden. Die Behandlung dauert aufgrund der Einwirkzeit aber relativ lange, außerdem kann es durch die chemischen Substanzen zu einer unangenehmen Geruchsentwicklung kommen. Ähnlich wie die Epilation, werden Cremes meist nicht im professionellen Studio angewendet.

Individuelle Analyse vor einer Haarentfernung in Fulda

In jedem Fall können Sie sich in Ihrem professionellen Enthaarungsstudio beraten lassen. Die Methoden der dauerhaften und temporären Haarentfernung sind vielfältig und unterschiedlich. Vielleicht müssen Sie zu Beginn einige verschiedene davon ausprobieren, um die für Sie richtige Technik herauszufinden. In vielen Fällen bleiben die Kundinnen beim Sugaring oder IPL. Bei den meisten Methoden lohnt sich ein Besuch im Kosmetikstudio, um eine professionelle Durchführung und langfristigen Erfolg zu garantieren. Gönnen Sie sich selbst dieses unvergleichliche Gefühl seidig glatter Haut!

