Quels sont les casques audio sans fil avec la meilleure autonomie ? Notre comparatif 2025 (2025)

Sommaire Sennheiser Momentum 4 Wireless Audio Technica M50xBT2 JBL Live 670NC AKG N9 Hybrid Sonos Ace Sony WH-1000XM5 JBL Tour One M2 Bose QuietComfort Ultra FAQ Commentaires

Vous avez comme critère principal l’autonomie pour l’achat d’un casque audio Bluetooth ? La rédaction de Frandroid a regroupé pour vous les casques sans fil ayant la meilleure autonomie.

Le top 3 des casques à la meilleure autonomie

Entre puissance et finesse 9 /10 AKG N9 Hybrid 48 heures d’autonomie

48 heures d’autonomie Confort prolongé remarquable

Confort prolongé remarquable Qualité sonore Quelques fonctions avancées désactivées avec le dongle Le test 349€ Le casque avec la meilleure autonomie 8 /10 Sennheiser Momentum 4 Wireless 54 heures d’autonomie

54 heures d’autonomie Très bonne réduction de bruit

Très bonne réduction de bruit Connexion Bluetooth multipoint Casque pas pliable Le test 255€ Un bon produit pas cher 8 /10 JBL Live 670NC 51 heures d’autonomie

51 heures d’autonomie Compacité et légèreté

Compacité et légèreté Restitution énergique et charpentée Manque de présence dans l’aigu Le test 89€

Si le marché des casques audio est à maturité, il y a entre les modèles quelques disparités au sein des caractéristiques techniques. Au sein de notre guide d’achat des meilleurs casques audio, vous trouverez certes les meilleures références du marché, mais pas forcément les plus endurantes. Voici notre sélection des casques avec la meilleure autonomie.

En effet, l’endurance pour un appareil nomade est un critère décisif pour l’acquisition d’un tel produit. Dans notre comparatif des casques audio pas cher, il est possible d’y trouver des références à la belle autonomie. Enfin, il est toujours possible de privilégier notre sélection d’écouteurs sans fil, si vous préférez ce type de produits. Bien entendu, cette sélection regroupe plusieurs modèles, plus ou moins récents, de casques, testés par Frandroid, et qui sont aussi de très bons produits en général.

Sennheiser Momentum 4 Wireless Le casque avec la meilleure autonomie

8 /10 Fiche produit Voir le test Amazon 255€ 54 heures d’autonomie

54 heures d’autonomie Très bonne réduction de bruit

Très bonne réduction de bruit Connexion Bluetooth multipoint Casque pas pliable Disponible à 255€ sur Amazon

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est un casque audio haut de gamme, qui n’est certes pas tout récent puisqu’il date de 2022. C’est cependant l’une des meilleures autonomies disponibles sur le marché.

Une batterie de 700 mAh est mise en place au sein du casque, offrant, selon le constructeur, 60 heures d’autonomie. Dans les faits, en test, nous avons pu tenir 54 heures, avec un volume à 80 % et l’ANC. Pour ce qui est de la recharge, il faut deux heures pour monter à 100% et 10 minutes afin de récupérer 6 heures. Il est même possible de l’utiliser tout en le rechargeant.

Parmi les atouts du Momentum 4 Wireless, la réduction de bruit active a été revue et corrigée. Celle-ci se place sur plusieurs niveaux de contrôle grâce à l’application compagnon. Le casque audio est doué pour retirer la pollution sonore environnante. De son côté, le mode Transparence est efficace avec un bouton dédié.

La connexion se fait via Bluetooth avec de pair l’application Sennheiser Smart Control qui offre un nouveau niveau de contrôle au quotidien. En revanche, sur le volet de la qualité audio, on déplore une légère perte d’identité par rapport aux modèles précédents. Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est sorti à 349 euros, mais il est possible de l’avoir moins cher.

Notre test du Sennheiser Momentum 4 Wireless est sur Frandroid.

Audio Technica M50xBT2 Le casque audiophile endurant

9 /10 Fiche produit Voir le test Fnac 159€ 53 heures d’autonomie

53 heures d’autonomie Confort de port

Confort de port Punch et caractère enjoué Boutons de contrôle peu intuitifs Disponible à 159€ sur Fnac

Ce casque Audio Technica se distingue au premier regard par son look complètement rétro. Grâce à sa légèreté, il se révèle être très confortable à porter sur de longues sessions.

Et des longues sessions, vous en aurez sur ce casque audio. Lors de notre test, nous avons ainsi mesuré jusqu’à 53 heures d’usage avec un volume à 50 %. Pour recharger entièrement la batterie, comptez sur 3 heures de charge.

Au sein de la partie audio, les deux transducteurs installés au sein du casque sont de qualité. Ce qui permet d’offrir une restitution claire, mais aussi dynamique. Quel que soit le type de contenu écouté, l’Audio Technica M50xBT2 est à l’aise.

L’application Audio-Technica Connect permet de pousser encore plus loin la personnalisation de votre son. Il est ainsi possible de gérer tous les éléments du casque. Le codec employé, les touches, le choix de l’assistant vocal, etc. Ce casque audio est disponible à 199 euros.

Notre test du casque Audio Technica est disponible sur Frandroid.

JBL Live 670NC Un bon produit pas cher

8 /10 Fiche produit Voir le test Amazon 89€ 51 heures d’autonomie

51 heures d’autonomie Compacité et légèreté

Compacité et légèreté Restitution énergique et charpentée Manque de présence dans l’aigu Disponible à 89€ sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un casque audio pas cher, mais endurant, le JBL Live 670NC est notre recommandation. Même si sa construction au format supra-aural est entièrement en plastique, il reste confortable à porter sur de longues périodes.

Sur le volet de l’autonomie, notre test du casque audio a permis de déceler 51 heures d’usage avec l’ANC activé. En retirant cette dernière, il est possible de gagner 10 heures supplémentaires. La charge complète se fait en 2 heures, mais en 5 minutes, il est possible de récupérer jusqu’à 4 heures de lecture. C’est l’un des casques les plus endurants du marché.

En termes de qualité audio, le JBL Live 670NC excelle dans le registre grave. Le son produit est de caractère sans dénaturer la voix et les instruments. Dans le spectre plus aigu, le casque audio est un peu plus en difficulté. Ce point faible peut être compensé à l’aide de l’égaliseur sonore.

Avec l’aide de l’application JBL Headphones, il est possible de gérer le son du casque plus précisément. L’Audio Spatial permet de modifier la scène sonore. De son côté, la réduction de bruit active se révèle être surtout performante en intérieur. En dehors, l’ANC a toutes les peines du monde à étouffer les bruits environnants. Le casque JBL Live 670NC est lancé au prix de 129 euros.

Notre test du casque JBL Live 670NC est sur Frandroid.

AKG N9 Hybrid Entre puissance et finesse

L’AKG N9 Hybrid se place comme une proposition de casque audio haut de gamme avec des prestations premium. La construction au format circum-aural ne renie pas le confort de port avec des matériaux de grande qualité.

Au cours de notre test du casque audio, nous avons pu relever une belle autonomie allant jusqu’à 48 heures. Ces chiffres ont été obtenus avec le dongle ainsi que l’ANC d’activé. Si cette dernière est éteinte, le constructeur promet jusqu’à 80 heures. Une batterie de 1050 mAh permet ces belles prestations. Le temps de recharge complet se fait en 3 heures.

Outre son endurance impressionnante, l’AKG N9 Hybrid propose aussi une qualité sonore de haut vol. Le casque offre une superbe restitution de tous les types de musique avec une signature sonore équilibrée. L’ajout du dongle USB-C permet d’améliorer encore un peu plus l’expérience utilisateur.

L’application AKG permet de personnaliser encore plus votre écoute selon vos besoins. Les fonctionnalités mises en place sont intuitives. De son côté, l’ANC est aussi de bonne facture sans être plus exceptionnelle que les meilleurs casques du marché. En termes de prix, il se trouve régulièrement à 299 euros.

Notre test de l’AKG N9 Hybrid est disponible sur Frandroid.

Sonos Ace Un excellent casque audio

9 /10 Fiche produit Voir le test Amazon 429€ 30 heures d’autonomie

30 heures d’autonomie Qualité audio au rendez-vous

Qualité audio au rendez-vous Fonction Home Cinéma convaincante La mousse et le similicuir marquent facilement Disponible à 429€ sur Amazon

Pour un premier casque Bluetooth, le Sonos Ace est une vraie réussite. Celui-ci propose un design sobre, mais avec des matériaux de qualité, et surtout un confort de port irréprochable.

Sur le volet de l’autonomie, le Sonos Ace se dote d’une batterie de 1060 mAh. Au cours de notre test, la promesse des 30 heures d’autonomie est respectée, notamment avec l’ANC d’activé. Il est possible de monter plus haut en fonctionnant à l’économie.

Comme toujours chez Sonos, la qualité du son est plaisante avec une signature qui lui est propre. Quel que soit le type de contenu écouté, le Sonos Ace est très performant. Vous avez même une fonction Home Cinéma qui offre un son très immersif ajoutant une vraie plus-value.

De même, le Sonos Ace propose une belle réduction de bruit active. Il est possible d’éliminer tous les bruits extérieurs sans être dérangé. Le casque audio Sonos est vendu au prix conseillé de 499 euros.

Lisez notre test du Sonos Ace sur Frandroid.

Sony WH-1000XM5 Une valeur sûre

8 /10 Fiche produit Voir le test Amazon 329€ 30 heures d’autonomie

30 heures d’autonomie Le rendu sonore très dynamique

Le rendu sonore très dynamique Le Bluetooth multipoint L’arceau qui peut presser le haut du crâne Disponible à 329€ sur Amazon

Sony se place comme l’un des constructeurs références sur le marché de l’audio, notamment avec son WH-1000XM5. Dans la construction, la copie est revue et corrigé avec une ergonomie repensée.

En termes d’autonomie, le Sony WH-1000XM5 promet 30 heures d’usage avec la réduction de bruit. Le casque tient sa parole lors de notre test avec un volume à 80 % et l’ANC. La marque évoque jusqu’à 40 heures sans réduction de bruit. La recharge en USB-C se fait en 3 heures et 30 minutes. En revanche, impossible de l’utiliser pendant qu’il se recharge.

Sur le plan audio, Sony a aussi revu sa copie avec des transducteurs un peu plus compacts, mais dans un matériau offrant une meilleure réactivité. La signature de Sony est présente avec un bon comportement dynamique sur les médiums. Une formule affinée pour offrir un son entraînant dans vos playlists.

Ce Sony WH-1000XM5 améliore encore la réduction de bruit active, permettant au casque de bien supprimer les bruits extérieurs. L’apport de l’application Sony Headphones Connect permet de personnaliser davantage votre expérience d’écoute afin de coller à vos goûts. Côté prix, le Sony WH-100XM5 peut se trouver à partir de 350 euros.

Lisez notre test du Sony WH-1000XM5 sur Frandroid.

JBL Tour One M2 Le casque premium JBL

8 /10 Fiche produit Voir le test Amazon 199€ 31 heures d’autonomie

31 heures d’autonomie Immersion remarquable

Immersion remarquable Confort de port Réduction des bruits parasites perfectible lors des appels Disponible à 199€ sur Amazon

Avec le JBL Tour One M2, le constructeur américain propose une itération haut de gamme pour un casque audio. Il est au format circum-aural avec un excellent confort de port sur de longues sessions d’écoute.

Pendant notre test, l’autonomie mesurée du JBL Tour One M2 est de 31 heures dans les conditions suivantes : ANC actif avec un volume à 50 %. JBL annonce même jusqu’à 50 heures sans réduction de bruit active. Il nécessite 2 heures pour une charge pleine, mais il suffit de 10 minutes pour récupérer 5 heures d’autonomie.

Sur la partie sonore, le casque audio JBL est capable de délivrer un son avec du punch et de l’équilibre. Une large scène sonore est en place pour une immersion irréprochable et un son entraînant. Que ce soit des musiques simples ou plus dynamiques, toutes sont entraînantes.

L’application JBL Headphones est là afin d’ajuster les réglages du casque. Beaucoup de fonctionnalités sont été ajoutées pour accompagner vos usages du quotidien, l’égaliseur sonore s’occupe de s’ajuster selon vos goûts. La réduction de bruit active est excellente dans presque toutes les situations. Ce casque audio JBL est à un prix de départ à 329 euros.

Lisez notre test du JBL Tour One M2 sur Frandroid.

Bose QuietComfort Ultra Le casque Bose ultra premium

8 /10 Fiche produit Voir le test Amazon 399€ 30 heures d’autonomie

30 heures d’autonomie Excellente réduction de bruit active

Excellente réduction de bruit active Design confortable et pratique Pas d’audio par USB Disponible à 399€ sur Amazon

Parmi les meilleurs casques audio du marché, la marque Bose arrive régulièrement à placer une référence dans nos comparatifs. Ici, le Bose QuietComfort Ultra se présente dans un format circum-aural facile à porter.

Si le constructeur promet 25 heures d’autonomie, notre test a pu monter ce chiffre à la hausse. Avec un volume à 70 % et une ANC au maximum, le Bose QuietComfort Ultra a tenu un total de 31 heures. La recharge du casque se fait en trois heures, mais il est possible de récupérer 2 heures et 15 minutes de charge.

La partie audio en sortie de boîte est un peu brouillonne, mais elle peut être ajustée. L’apport de l’égaliseur sonore au sein de l’application est salutaire. Il reste que les basses mises en avant en écoute sont très généreuses pour ceux qui en sont friands.

Ce QuietComfort Ultra brille surtout par sa réduction de bruit active qui est l’une des meilleures du marché. C’est un casque audio presque complet à qui il manque une retransmission audio par USB. Son prix aussi est un frein à une pleine recommandation avec un départ à 399 euros.

Voici le test du casque Bose QuietComfort Ultra sur Frandroid.

Tout savoir sur l’autonomie des casques audio

Comment choisir un casque Bluetooth avec une longue autonomie ?

Avant de vous lancer dans l’achat d’un casque audio avec une grande autonomie, il y a quelques points à remarquer autour de cette donnée.

D’abord l’autonomie annoncée par le constructeur. Même si cette valeur ne fait pas forcément foi, elle fait office de bon indicateur. Afin de vous assurer d’une bonne endurance, nous vous invitons à lire des tests, que ce soit sur Frandroid ou chez la concurrence, pour avoir confirmation de journalistes ayant étrenné le produit pendant un laps de temps suffisant.

Vérifiez qu’il dispose d’une fonction de charge rapide. Si la plupart des casques mettent au minimum 2 heures à être chargés au complet, la plupart des modèles intègrent une charge rapide. Ce qui vous permet de récupérer sur un laps de temps très court une quantité suffisante d’autonomie pour compléter l’écoute. En général quelques heures.

Déterminez vos usages. Si vous êtes régulièrement en transport, privilégiez sans doute un casque confortable avec des matériaux un peu plus sûrs pour assurer au produit une belle durée de vie.

Quelle est l’autonomie minimum que nous recommandons ?

Pour un usage confortable en nomade, il est nécessaire d’avoir une autonomie seuil. Si les casques audio ont une autonomie supérieure en moyenne aux écouteurs Bluetooth, une valeur minimum à 30 heures vous est recommandée. En effet, cela vous laisse un confort d’usage au quotidien, sans avoir une charge mentale pour la recharge. Dans la plupart des produits de cette sélection, une courte charge permet de récupérer même quelques heures.

Comment est testée l’autonomie d’un casque audio sur Frandroid ?

Au sein de notre protocole de test de produits sur Frandroid, il n’y a malheureusement pas encore de critères objectifs pour mettre à l’épreuve l’autonomie d’un casque audio exactement de la même façon. En début de test, notre journaliste détermine un type d’usage pour le casque. De manière générale, nous privilégions un usage particulièrement énergivore avec l’ANC d’activé et un volume d’écoute supérieur à 50%, ce qui correspond à l’utilisation réelle de l’utilisateur moyen.

Quelle est la différence entre l’autonomie avec et sans ANC activé ?

Lorsque l’ANC est activée, le casque audio sollicite les micros et les processeurs au sein de sa construction pour analyser les bruits environnants et les contrer. Fatalement, cette sollicitation supplémentaire de ressources en continu entame les réserves de la batterie du casque audio. Évidemment, lorsque l’ANC n’est pas actif, beaucoup moins d’énergie est requise pour l’usage du casque.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

