Resident Evil 4 Remake PS5 Steelbook Edition PAL ITA - Condizioni pari al nuovo • EUR 50,00 (2025)

Venditore: the_time_traveler ✉️ (191) 0%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Lazio, IT, Spedizione verso: IT, Numero oggetto: 306130036936 Resident Evil 4 Remake PS5 Steelbook Edition PAL ITA - Condizioni pari al nuovo. Videogioco in edizione steelbook a tiratura limitata. Resident Evil 4 Remake PS5 Steelbook Edition PAL ITA Videogioco in edizione steelbook a tiratura limitata Condizioni pari al nuovo Condition: Come nuovo

Come nuovo Quantità: 1

1 Genere: Azione e avventura, Survival horror

Azione e avventura, Survival horror Titolo videogioco: Resident Evil 4

Resident Evil 4 Codice regionale: PAL

PAL Valutazione: PEGI 18

PEGI 18 Editore: Capcom

Capcom Anno di rilascio: 2023

2023 Caratteristiche: Edizione da collezione, Edizione speciale, Edizione SteelBook

Edizione da collezione, Edizione speciale, Edizione SteelBook Piattaforma: Sony PlayStation 5

Sony PlayStation 5 Unità di misura: Unità

Unità Serie videogiochi: Resident Evil

Resident Evil Paese di fabbricazione: Italia

Italia EAN: 5055060903483

