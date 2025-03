ResMed Airsense 10 - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Inhoud[verbergtoon] Mijn opties Aanlooptijd Startdruk Climate control Slangtemperatuur Vochtigheid Niveau SmartStart Masker Maskerpas Opwarmen Vliegtuigmodus Over Slaaprapport verkorte versie uitgebreide slaaprapport Klinisch menu Therapie Comfort Accessoires Opties Configuratie

Mijn opties

Aanlooptijd

Vaak ook wel de rampinstelling genoemd. Deze kun je op uit laten staan als je direct met de juiste druk wilt beginnen. Wil je er wel gebruik van maken dan zet je hem op aan. Deze is dan instelbaar vanaf 5 minuten tot maximaal 45 minuten in stapjes van 5 minuten. Je kunt de aanlooptijd ook op Auto instellen. De cpap kan namelijk registreren wanneer je in slaap bent gevallen en gaat dan pas naar de vaste druk of bij een apap naar de minimale ingestelde druk.

Startdruk

Als de Aanlooptijd is ingeschakeld en op een tijdsinterval staat ingesteld, dan kun je met behulp van deze knop de Startdruk instellen met een interval van 0,2 cmh2o. Maximaal de vaste druk bij cpap en de minimum druk bij de apap. Logisch is deze instellingen niet, want dan heeft de Aanlooptijd geen nut. Eerder op 5 of 6 cmh2o als je gebruikt maakt van een neusdoppenmasker, hiermee voorkom je dan dat je de therapie begint met een benauwd gevoel door een te lage luchtstroom.

Climate control

Bij het gebruik van de Climate Line verwarmde slang zie je nu Climate Ctrl staan. Je kunt dan kiezen uit twee mogelijkheden. Auto of Handm. Bij Auto vervalt de mogelijkheid om het Bevochtiging Niveau in te stellen. Bij Handm. kun je dit wel doen. Mijn advies: Auto.

Slangtemperatuur

Bij het gebruik van de Climate Line verwarmde slang kun je nu de Slangtemp. instellen. De mogelijkheden zijn Uit, instelbaar van 16 tot maximaal 30 graden Celsius, Auto. Mijn advies, Auto. Climate Ctrl en Slangtemp. op Auto stand en bij het gebruik van een Full face masker en Neus masker heb je dan volgens Resmed geen last van condens in de slang. Bij een neusdoppen masker dus wel in het stuk slang van het masker zelf.

Vochtigheid Niveau

Instelbaar van Uit, stand 1 tot en met 8.

Toelichting:

Zodra je de verwarmde slang gebruikt staat de Climate control op Auto en is de bevochtiger niet instelbaar, maar wordt automatisch ingesteld ongeacht of de slangtemperatuur op Auto staat of op een andere temperatuur staat of zelfs op Uit staat.

Zodra de Climate control op Handmatig staat, kun je de bevochtiger handmatig instellen, ongeacht of de slangtemperatuur op Auto staat of op een andere temperatuur staat of zelfs op Uit staat.

Zodra de watertank uit het apparaat is gehaald en is vervangen door het bijbehorende zij deksel, kun je Climate control niet meer in het menu zien en instellen. Dit zelfde gaat ook op voor de bevochtiging instelling. Nog wel zichtbaar en instelbaar tussen Uit en 16 tot en met 30 graden Celsius is de slangtemperatuur van de verwarmde slang. Het wordt sterk afgeraden om de verwarmde slang op een temperatuur stand te gebruiken zonder tegelijkertijd gebruik te maken van de bevochtiger. Dit wordt afgeraden omdat de verwarmde lucht de luchtweg kan aantasten en zeker sterk kan uitdrogen zonder bevochtiging.

Dus geen bevochtiger in gebruik, dan de verwarmde slang op Stand 'Uit' zetten of de normale slang gaan gebruiken.

SmartStart

Mogelijkheid: Uit of Aan. In stand Aan hoef je de cpap niet meer uit of aan te zetten met de groen verlichte knop bovenop het toestel. Je zet je masker op, haalt adem door het masker en de cpap gaat werken. Je zet je masker af en na 2 tot 3 seconden gaat de cpap uit. Alleen bij een lager ingestelde druk bij het gebruik van een neusdoppen masker kan het voorkomen dat de cpap niet uit wil gaan. Na het afzetten blijft de cpap nog 20 minuten blazen om de temperatuur af te laten koelen en eventueel waterdruppels op te laten drogen.

(tip 1: Als je de groen verlichte aan/uit knop een paar seconden ingedrukt houd, dan zet je de cpap op ECO stand, scheelt overdag in de stroom kosten. Let op: maak je gebruik van E-Health en/of myAir gebruik dan de Eco -stand niet, de kans bestaat dat de gegevens niet verzonden kan worden.)

(Tip 2: Als je de cpap uitzet zie je direct in het display een knipperend sneeuwvlokje symbool staan. Dit betekent dat de cpap nog met een kleine druk (1 cmh2o} zo 20 minuten doorblaast om eventueel condens binnen in de slang sneller op te laten drogen.

Wil je dit niet, hou dan het aan/uit knopje (groen gekleurd licht) net zolang ingedrukt (3 tot 5 sec) totdat het groene lampje uitgaat. (Dit is de eco stand, dit kan tot de volgende avond zo blijven. Cpap verbruikt dan overdag minder stroom) Je kunt er ook voor kiezen om dan direct daarna de cpap weer aan te zetten door kort op het aan/uit knopje te drukken. Alleen het display gaat dan aan, zodat je de slaaprapport gegevens alsnog kunt bekijken. Resultaat het zachtjes doorblazen is dan gestopt. Je kunt daarna de ecostand weer inschakelen, als je dit wenst, door de aan/uit knop weer langer ingedrukt te houden.)

Masker

instelbaar op Kussentjes = Neusdoppen, Volgelaat = Full face, Neus = Neus.

Maskerpas

hiermee kun je controleren of je masker goed zit. Bij veel lekkage een rode smiley en bij een juiste instelling een groene smiley.

Opwarmen

met deze functie kun je de cpap 10 minuten voor het gebruik het watertemperatuur op laten warmen.

Vliegtuigmodus

aan of uit. Het apparaat mag worden meegenomen in de handbagage. Medische hulpmiddelen worden niet meegerekend in het maximale gewicht van de handbagage.

Het apparaat kan op het vliegtuig worden gebruikt want het voldoet aan de vereisten van de Federal Aviation Administration (FAA). Op Reizen met uw apparatuur vindt u begeleidende brieven voor luchtreizen die u kunt downloaden en afdrukken.

Wanneer u het apparaat gebruikt in een vliegtuig:

- zorg dat de bevochtiger geheel leeg is en in het apparaat is geplaatst. Het apparaat werkt alleen als de bevochtiger is geplaatst.

- schakel de Vliegtuigmodus in (raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies).

Over

informatie van het toestel, de bevochtiger of de GSM verbinding. Het belangrijkste is het aantal draaiuren. Een CPAP moet minstens 16000 draaiuren maken voordat er een mogelijkheid voor technische vervanging bestaat. Tenzij de therapie een ander soort toestel vereist, bijvoorbeeld een bipap.

Slaaprapport

Op het display van de Resmed AirSense 10 Autoset staat onder "Mijn opties" (dus niet in) het 'Slaaprapport' vermeldt. Via de ronde draaiknop (draaien en erop klikken) kun je dit Slaaprapport openen.

Er bestaan twee rapporten: verkort of uitgebreid. Welk rapport wordt getoond is afhankelijk van de door uw arts of leverancier gekozen instelling. In de basisinstellingen wordt dan gekozen voor 'aan' (verkort) of 'uit' (uitgebreid).



verkorte versie

• Home: via deze keuze keert u terug naar het vorige displayoverzicht. • Gebruik uren: dit zijn de uren dat het apparaat heeft aangestaan ongeacht of u wel of niet geslapen heeft. Dit is een overzicht van de laatst gemeten periode. Weergegeven wordt uren:minuten. • Maskerafdichting: dit geeft de afdichting weer van het masker in de vorm van een Smiley. Groen is goed, Rood is fout. Rood wordt de Smiley wanneer één derde van de gemeten tijd lekkage boven de 24 liter per minuut heeft voorgedaan. Is dit het geval, dan dient u hier absoluut aandacht aan te schenken. Tijdens grote lekkage kan het apparaat niet nauwkeurig de AHI meten en heeft u dus valse AHI informatie. Via 'Mijn opties' kunt u gebruik maken van 'Maskerpas'. Lukt het u niet, neem dan contact op met uw leverancier. Een verouderd masker, 1 jaar in gebruik of langer, kan een slappe siliconen rand geven die makkelijker gaat lekken. • Bevochtiger: als de bevochtiger goed werkt en natuurlijk gebruikt wordt, dan wordt dit weergegeven door een groene Smiley. Zet u het apparaat aan zonder bevochtiger en zonder zijkap, dan hoort u dit aan het geluid en het apparaat slaat af na enige seconden. In het display komt de volgende melding: Let op, Hoge lekkage gedetecteerd, kijk uw waterreservoir of zijkap na. Via de OK knop komt u weer in het Home display terecht. Een rode Smiley voor de bevochtiger heb ik nog niet meegemaakt. • Tot. uren gbrkt: hier wordt het totaal aantal gebruikte uren weergegeven vanaf het moment dat u het apparaat in gebruik heeft genomen. Dit is niet het totaal aantal draaiuren vanaf de fabriek. Deze kunt u terug vinden in het Klinisch Menu, onder 'Configuraties/over'. Bij 15 tot 16 duizend draaiuren verwisselde men vaak het apparaat maar tegenwoordig wordt dit pas gedaan als het apparaat gebreken gaat vertonen.



uitgebreide slaaprapport

• Home: via deze keuze keert u terug naar het vorige displayoverzicht. See Also De best werkende MRA - Forum van de Apneuvereniging • Gebruik uren: dit zijn de uren dat het apparaat heeft aangestaan ongeacht of u wel of niet geslapen heeft. Weergegeven wordt uren:minuten. • Gebeurt.(enissen) (AHI) p/u: dit zijn het aantal Apneus (Obstructief en Centraal) en het aantal Hypopneus (Obstructief en Centraal, kan niet onderscheiden worden) over de gehele meettijd verdeeld per uur. In de wereld van apneu wordt dit altijd per uur uitgedrukt. Heeft u korter dan een uur geslapen bijv. in de middag, dan wordt dit herberekend naar een ahi per uur. AHI staat voor Apneu Hypopneu Index. • Maskerafdichting: dit geeft de afdichting weer van het masker in de vorm van een Smiley. Groen is goed, Rood is fout. Rood wordt de Smiley wanneer één derde van de gemeten tijd lekkage boven de 24 liter per minuut heeft voorgedaan. Is dit het geval, dan dient u hier absoluut aandacht aan te schenken. Tijdens grote lekkage kan het apparaat niet nauwkeurig de AHI meten en heeft u dus valse AHI informatie. Via 'Mijn opties' kunt u gebruik maken van 'Maskerpas'. Lukt het u niet, neem dan contact op met uw leverancier. Een verouderd masker, 1 jaar in gebruik of langer, kan een slappe siliconen rand geven die makkelijker gaat lekken. • Bevochtiger: als de bevochtiger goed werkt en natuurlijk gebruikt wordt, dan wordt dit weergegeven door een groene Smiley. Zet u het apparaat aan zonder bevochtiger en zonder zijkap, dan hoort u dit aan het geluid en het apparaat slaat af na enige seconden. In het display komt de volgende melding: Let op, Hoge lekkage gedetecteerd, kijk uw waterreservoir of zijkap na. Via de OK knop komt u weer in het Home display terecht. Een rode Smiley voor de bevochtiger heb ik nog niet meegemaakt. • Meer info: hieronder wordt meer informatie verstrekt. Er kan hier niet op geklikt worden, dus door de draaiknop te gebruiken gaat u naar meer informatie. • Tot. uren gbrkt: hier wordt het Totaal aantal uren gebruikt weergegeven vanaf het moment dat u het apparaat in gebruik heeft genomen. Let op dit is niet het Totaal aantal draaiuren vanaf Fabriek. Deze kunt u terug vinden onder "Mijn opties" en dan bij "Over". Bij 15 tot 16 duizend draaiuren verwisseld men vaak het apparaat, maar tegenwoordig wordt dit pas gedaan als het apparaat gebreken gaat vertonen. • Periode: door op deze instelling te klikken, kunt u kiezen uit: Annuleren - 1 dag - 1 week - 1 maand - 3 maanden - 6 maanden - 1 jaar. Als het apparaat van het stroomnet wordt gehaald, dan springt de Periode automatisch naar 1 maand. Dit gebeurd bij een storing (harde reset) of als u het apparaat meeneemt op vakantie. • Dagen gbrkt: hier wordt het aantal dagen weergegeven waarop het apparaat is gebruikt. Dit is afhankelijk van de instelling bij 'Periode'. Bij instelling 1 week en 5/7 wil dit zeggen dat het apparaat 5 van de 7 dagen is gebruikt. • Dagen > 4 u.: hier wordt het aantal dagen weergegeven dat het apparaat tenminste 4 uur per gemeten tijd is gebruikt. Ook dit is afhankelijk van de instelling bij 'Periode'. De Zorgverzekeraar gaat uit van tenminste 4 uur gebruik per nacht. Wordt dit niet gedaan, dan kan de Zorgverzekeraar na een waarschuwing het in bruikleen verstrekte apparaat terugnemen vanwege een niet effectieve therapie. Vlak na de start van de therapie geldt dit niet, daar men zeker maanden de tijd krijgt om aan het apparaat te wennen. • Gem. gebrk: hier wordt het aantal uren weergegeven dat het apparaat per dag is gebruikt. Bijv. 7,9 uur staat voor 7 uur en 54 minuten (hier is 0,1 = 6 minuten). Ook dit is afhankelijk van de instelling bij 'Periode'. • Gbr. Uren: hier wordt het totaal aantal uren weergegeven dat het apparaat in de ingestelde periode is gebruikt. • Druk: hier wordt de gemiddelde druk weergegeven in cmh2o of hPa in Cpap of Apap instelling, • Lekk.: hier wordt de lekkage weergegeven in liters per minuut. Resmed houd 24 liter per minuut aan. Zit je daarboven, dan heet dit bovenmatige lekkage.

Dit kan soms maar gedurende een seconde geweest zijn en dan wordt dit hier weergegeven. • AHI: Apneu Hypopneu Index is reeds besproken bij 'Gebeurt.(enissen) (AHI) p/u' • Totale AI: hier wordt de Totale Apneu Index weergegeven. AI in dit geval is het totaal aantal stops van Obstructieve en Centrale apneus. • Centrale AI: hier wordt alleen de Centrale Apneu Index weergegeven.

Klinisch menu

Het 'Klinisch Menu' is een (vergrendeld) menu waarin artsen instellingen kunnen vastleggen en waar de fabrikant extra mogelijkheden biedt. Het is een kleine moeite om op het internet te achterhalen hoe u het Klinisch Menu kunt ontgrendelen. Ik ben daarom van mening dat een toelichting van dit menu u kan behoeden voor stappen die u beter niet kunt doen en die u moet overlaten aan uw arts of leverancier. Het aanbrengen van wijzigingen doet u op eigen risico. Alle wijzigingen worden in de machine geregistreerd en kunnen door artsen of leverancier worden uitgelezen.

Als u het menu heeft ontgrendeld ziet u in het display onder <home> de keuze <instellingen>. Druk de ronde knop in en en draai totdat u het <klinisch menu> ziet.

Therapie

• Modus: hier kunt u kiezen voor Annuleren, CPAP of AutoSet (APAP). Annuleren spreekt voor zich. Kiest men voor CPAP dan kunt u daaronder de ingestelde druk in stellen van 4 cmh2o tot 20 cmh2o en dit kan in stappen van 0,2 cmh2o. Kiest men voor AutoSet, dan kunt u de Min. druk en Max. druk instellen van 4 cmh2o tot 20 cmh2o en dit kan in stappen van 0,2 cmh2o. Breng geen wijzigingen in de druk aan tenzij u dit in overleg met uw arts zelf mag wijzigen! • Masker: hier kunt u kiezen voor Annuleren, Kussentjes (= Neusdoppen), Volgelaat (= Full face) of Neus (Neus masker). Deze keuze kunt u ook instellen via "Mijn opties". Het juist instellen van het Maskertype is van belang om 'Grote lekkage' te kunnen berekenen t.o.v. de bij dit type masker behorende lekkage die nodig is om uw uitgeademde lucht uit het masker te wassen.

Comfort

• Aanlooptijd: dit wordt bij andere merken ook wel ramptijd instelling genoemd. Instelbaar is Uit - 5 tot 45 min (in stappen van 5 min) - Auto. De Aanlooptijd zorgt ervoor dat gedurende de ingestelde tijd de druk van 4 cmh2o naar de vaste druk instelling bij cpap en bij apap van 4 cmh2o naar de minimum ingestelde druk loopt. De Auto stand registreert wanneer u in slaap bent gevallen en zal dan pas de druk gaan verhogen naar de vaste druk instelling bij cpap en bij apap van 4 cmh2o naar de minimum ingestelde druk. Deze mogelijkheden kunt u ook instellen via "Mijn opties". • EPR: hier kunt u kiezen voor Annuleren, Uit of Aan. EPR is een drukverlaging bij het uitademen. Dit is ongeveer gelijk aan a en c Flex functie bij andere merken. Kiest men voor Aan, dan kunt u verder gaan. U kunt dit in overleg met uw arts gaan gebruiken indien u problemen heeft met het tegen de luchtstroom uitademen. • EPR-duur: hier kan men kiezen voor de drukverlaging tijdens de Aanlooptijd (moet deze wel op Aan zijn gezet) of voor Hele tijd (gedurende de gehele nacht). • EPR-niveau: instelbaar in de volgende standen: 1, 2 of 3. Resp. drukverlaging van de uitademingsdruk t.o.v. de inademingsdruk van 1 cmh2o , 2 cmh2o of 3 cmh2o. Dit kan de therapie verlichten. https://www.directhomemedical.com/machines-cpap-…acts-resmed.pdf • Reactie AutoSet: AutoSet-modus (alleen AirSense 10 AutoSet-apparaat).

Voor patiënten die gevoelig zijn voor snellere drukveranderingen tijdens de therapie, kan de AutoSetreactie worden ingesteld op Standaard of Zacht. Bij instelling op Zacht ontvangen patiënten rustigere drukstijgingen tijdens de therapie. Patiënten die AutoSet-reactiefunctie gebruiken, profiteren nog altijd van de voordelen van de AutoSettechnologie van ResMed, waaronder verbeterde gevoeligheid voor flowbeperking en CSA-detectie door middel van de Forced Oscillation Technique. • Climate Ctrl: hier kunt u kiezen voor < Annuleren, Auto of Handm. Bij het gebruik van een normale slang krijg je nu het Vochtigheid Niveau te zien, daarover zo meer. Bij het gebruik van de Climate Line verwarmde slang zie je nu Climate Ctrl staan. Je kunt dan kiezen uit twee mogelijkheden. Auto of Handm. Bij Auto vervalt de mogelijkheid om het Bevochtiging Niveau (= standaard stand 4) in te stellen. Bij Handm. kun je dit wel doen. Mijn advies: Auto. Deze mogelijkheden kunt u ook instellen via 'Mijn opties'. Heeft u een Resmed AirSense 10 Elite lees dan de opmerking bij "Let op" hierna. Bij het gebruik van de Climate Line verwarmde slang kun je nu de slangtemp. instellen. De mogelijkheden zijn: uit, instelbaar (van 16 tot maximaal 30 graden Celsius), auto. Mijn advies: auto. Climate Ctrl en Slangtemp. op auto stand. Bij het gebruik van een full face masker en neusmasker heb je dan volgens Resmed geen last van condens in de slang. Bij een neusdoppen masker dus wel, in het stuk slang van het masker zelf. Deze mogelijkheden kunt u ook instellen via 'Mijn opties'. Let op: Bij een Resmed AirSense 10 Elite ( = cpap) bestaat de mogelijkheid 'Auto' niet voor de slang temperatuur. Als dan gekozen wordt voor Climate Control op 'Auto' stand, dan vervalt de instelling slang temperatuur en de instelling bevochtiging. Het apparaat gebruikt dan als slang temperatuur 27 graden Celsius en de bevochtiger zal door het apparaat variabel worden ingesteld om zo de relatieve vochtigheid constant te houden zodat er geen of zeer weinig condens optreedt. • Vochtigheid niveau: instelbaar van Uit, stand 1 tot en met 8. Deze mogelijkheden kunt u ook instellen via 'Mijn opties'.

Accessoires

• AB-Filter: dit staat voor Anti-Bacteriën filter en bij het gebruik daarvan kunt u voor Ja kiezen. Anders laat u de keuze op Nee staan.

Opties

• Basisinstellingen: hier kunt u kiezen voor Aan (verkorte versie) of Plus (uitgebreidde versie). Hier moet u zijn om het slaaprapport van verkorte versie te wijzigen in de uitgebreide versie. Deze instelling kunt u zonder problemen wijzigen. • SmartStart: mogelijkheid Uit of Aan. In stand Aan hoef je de cpap niet meer uit of aan te zetten met de groen verlichte knop bovenop het toestel. Je zet je masker op, haalt adem door het masker en de cpap gaat werken. Je zet je masker af en na 2 tot 3 seconden gaat de cpap uit. Alleen bij een lager ingestelde druk bij het gebruik van een neusdoppen masker kan het voorkomen dat de cpap niet uit wil gaan. Na het afzetten blijft de cpap nog 20 minuten blazen om de temperatuur af te laten koelen en eventueel waterdruppels op te laten drogen. Deze mogelijkheden kunt u ook instellen via 'Mijn opties'.

Tip: als je de groen verlichte aan/uit knop een paar seconden ingedrukt houd, dan zet je de cpap op ECO stand, scheelt overdag in de stroom kosten.

Let op: de functie Smartstart kan ook voor een probleem zorgen. Als deze is ingeschakeld en er ontstaat een grote pieklekkage (bijvoorbeeld door lekkage via de openstaande mond) dan kan het apparaat dit registreren als dat het masker is afgezet. Het apparaat zal zich dan automatisch uitschakelen terwijl u ligt te slapen. U ontwaakt en ziet het display en het Aan/Uit knopje onverlicht zoals dit ook zo is als u ligt te slapen met de cpap op Aan stand. Pas door het draaien van de draaiknop springt de verlichting weer aan. Hou dit dus in gedachten als u de Smartstart functie heeft geactiveerd en u dit overkomt. • Herinneringen: hier kunt u de datum invullen en > Herh. invullen op stand Uit, 1 mnd - 24 mnden in stappen van 1 mnd voor de volgende Accessoires: Masker, Reservoir, Slang en Filter. U krijgt een waarschuwing als de herinneringsdatum bereikt is op het display. Handig als geheugen steun voor het verwisselen van filters en aanvragen van het jaarlijkse masker. Deze instelling kunt u zonder problemen wijzigen.

De leverancier/arts kan een datum hebben ingesteld om op die bepaalde datum de Watertank, Slang, Masker of Filters te vervangen. Dit wordt dan ook met een melding weergegeven op het displayscherm. Meestal staat er niets ingevuld, maar op het Apneu Forum kwam deze week een melding van een forumlid om de Watertank te vervangen volgens zijn display. Er bleek inderdaad een datum van 12 juli 2023 te zijn ingevuld. De gebruiker wist van niets (trouwens de leverancier ook niet, kon niet volgens hun) en er was ook niets mis mee met het waterbakje.

Configuratie